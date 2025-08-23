A 10 legjobb megoldás az intelligens feladatkezeléshez 2025-ben

Túlcsordul a naptára, miközben a teendőlistája digitális porral borul? A kihagyott határidők, a figyelmen kívül hagyott feladatok és a mindennapok zűrzavara valós problémák. De mi lenne, ha lenne egy okosabb módszere az időgazdálkodásra?
Használja az AI ütemezési asszisztenseket. Az olyan eszközök, mint a Trevor AI, segíthetnek időt biztosítani, átütemezni a késedelmes feladatokat, és akár személyre szabott javaslatokat is adhatnak, hogy minden a terv szerint haladjon.
Ha azonban további támogatásra, egyszerűbb adatkezelésre vagy rugalmasabb árazásra van szüksége, rengeteg okosabb alternatíva közül választhat.
Ebben a listában összeállítottuk a 10 legjobb AI eszközt az időgazdálkodáshoz, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes személyes feladatkezelőt, amellyel visszanyerheti az irányítást és teljesítheti a teendőit! ⏰
Mit kell keresnie a Trevor AI alternatíváiban?
Bár a Trevor AI alapvető AI-ütemezéssel rendelkezik, amelynek során a feladatokat egy naptárra húzhatja, a felhasználók gyakran robusztusabb funkciókat keresnek. Az alternatív önütemezési eszközök értékelésekor vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú funkciókat a hatékony AI-támogatott feladat- és időkezeléshez:
- Integráció a meglévő eszközökkel: Keressen olyan AI ütemezési alkalmazásokat, amelyek integrálhatók az összes naptáralkalmazásával és feladatkezelő alkalmazásával.
- Fejlett feladatkövetés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek túlmutatnak az alapvető ütemezésen és feladat tervezésen (pl. korlátlan ütemezési beállítások).
- Felhasználóbarát felület: Tesztelje az eszközök könnyű használhatóságát, hogy kevésbé merev környezetben is hatékonyan tudjon dolgozni.
- Testreszabható emlékeztetők: Használjon testreszabható emlékeztetőket, hogy elkerülje az ütközéseket és kezelje a találkozókat.
🎥 Még a legokosabb AI eszköz sem tud segíteni, ha a naptára rendetlen. Ez az 5 perces videó nyolc praktikus naptártrükköt mutat be – az automatikus ütemezéstől az okosabb emlékeztetőig –, amelyekkel napjai strukturáltak és stresszmentesek lesznek.
👀 Tudta? Csak 18% rendelkezik megfelelő időgazdálkodási rendszerrel, míg 25% a „legfontosabbnak tűnő” feladatokkal foglalkozik.
A legjobb Trevor AI alternatívák egy pillantásra
Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb AI-alapú ütemezési és időgazdálkodási eszközről, kiemelve azok legfontosabb jellemzőit, legjobb felhasználási eseteit és árait, hogy megtalálja a feladatok kezeléséhez és a naptár optimalizálásához leginkább megfelelőt.
|Eszköz
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak
|ClickUp
|– AI-alapú feladatkezelés – Egyedi nézetek – Feladat-automatizálás – Naptárintegráció – Teljesítményelemzés
|Csapatok, amelyeknek átfogó platformra van szükségük a projekt- és feladatkezeléshez, beleértve az AI ütemezést is.
|Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető
|Reclaim. ai
|– Naptár optimalizálás – Intelligens értekezlet-ütemezés – Google Naptár integráció – Feladatok automatikus kiigazítása
|Google Naptár felhasználók, akiknek automatizált ütemezés-módosításokra és találkozók koordinálására van szükségük
|Örökre ingyenes; Starter: 10 USD/hó/felhasználó; Business: 15 USD/hó/felhasználó
|Motion
|– AI-vezérelt feladatütemezés – Kanban/projektmenedzsment – Több naptár támogatása – Egyedi munkaterületek
|Projektmenedzserek és csapatok, akiknek egy platformon belül mind a feladatütemezésre, mind a projektmenedzsmentre szükségük van.
|Pro AI: 49 USD/hó felhasználónként; Business AI: 69 USD/hó felhasználónként
|SkedPal
|– Intelligens időbeosztás – Adaptív ütemezés – Feladatok osztályozása – Feladatok prioritásainak meghatározása
|Felhasználók, akiknek adaptív ütemezésre és intelligens naptárfunkciókra van szükségük
|14,95 USD/hó/felhasználó áron elérhető.
|Amie
|– Minimalista felület – NLP feladatbeviteli funkció – Pomodoro időzítő – E-mail-feladat konverzió
|Azok a felhasználók, akik esztétikus és minimalista feladatkezelő eszközt keresnek
|Pro: 25 USD/hó felhasználónként; Business: 50 USD/hó felhasználónként
|BeforeSunset AI
|– Napi feladat tervezés – Hangulat nyomon követés – Termelékenység elemzés – AI feladat javaslatok
|Azok a felhasználók, akik napi tervezési segítségre és termelékenység-nyomon követésre szorulnak AI-támogatással.
|Pro: 18 USD/hó felhasználónként; Team Pro: 20 USD/hó tagonként
|Időszerű
|– Automatikusan generált munkaidő-nyilvántartások – Kapacitástervezés – Memória-nyomkövető – Erőforrás-elosztás
|Freelancerek vagy vállalkozások, akiknek automatikus munkaidő-nyilvántartás készítésére és erőforrás-kezelésre van szükségük.
|Starter: 11 USD/hó felhasználónként; Premium: 20 USD/hó felhasználónként; Unlimited: 28 USD/hó felhasználónként
|Arcush
|– Vizuális idővonal felület – Feladatok prioritásainak meghatározása – Inbox Zero funkció – Feladatok színkódolása
|iPhone-felhasználók, akiknek egyszerű, vizuális eszközre van szükségük a feladatok kezeléséhez és a munkák fontossági sorrendjének megállapításához.
|Örökre ingyenes; Pro: 1,99 USD/hó felhasználónként
|Általános feladat
|– Google Naptár integráció – Feladatok húzása és elhelyezése – Fókusz mód – GitHub integráció
|Google Naptár felhasználók, akiknek egyszerű feladatkövetésre és alapvető integrációkra van szükségük
|Ingyenes
|Planimo
|– Személyre szabott időbeosztás – Feladatok lebontása – Feladatok automatikus elosztása – Rutinra összpontosító tervezés
|iPhone-felhasználók, akiknek személyes rutinkezelésre és feladatbontásra van szükségük a termelékenység érdekében.
|Első 3 hónap: 9,99 USD; utána: 9,99 USD/hó egy fiókért; 15,99 USD/hó legfeljebb hat fiókért.
A 10 legjobb Trevor AI alternatíva
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Ha az a feladatod, hogy megedd a békát, akkor azt legjobb reggel első dolgodként megtenni. Ha pedig két békát kell megenned, akkor a legnagyobbat érdemes először megenned.
Mark Twain idézete csodálatos tanulságot hordoz a feladatok fontossági sorrendjének megállapításáról: kezdje a legfontosabbakkal!
Fedezzük fel a 10 mesterséges intelligenciával működő ütemezési eszközt, amelyek segítségével profi módon állíthatja fel prioritásait.
1. ClickUp (A legjobb átfogó feladatkezeléshez és AI-alapú ütemezéshez)
A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy helyen egyesíti a feladatkövetést, a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és az AI-alapú csevegést.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 64%-a alkalmanként vagy gyakran dolgozik a tervezett munkaidőn túl, 24%-uk pedig szinte minden nap túlórázik! Ez nem rugalmasság, hanem véget nem érő munka. 😵💫 A ClickUp Tasks segít a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bontani, így mindig tudni fogja, mi a következő teendő, anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.
Csak kérje meg a ClickUp AI-jét, hogy hozzon létre alfeladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és térképezze fel a függőségeket, hogy szervezett maradjon és kézben tartsa a dolgokat. Eközben a ClickUp Automations egyszerűsíti a rutinmunkát azáltal, hogy kezeli a frissítéseket, a feladatokat és az emlékeztetőket, így kevesebb időt kell fordítania a rohanós munkára, és több időt tud szentelni a fontosabb dolgoknak.
🚀💫 Valós eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok kommunikációs hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbak lettek.
🧠 Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével
A ClickUp Brain a munkaterület AI kereső- és tartalomkezelő motorja. Azonnal megtalálhatja az információkat, összefoglalókat készíthet, tartalmakat szerkeszthet és válaszokat kaphat a ClickUp bármely pontjáról – csak meg kell kérdeznie.
- Írja le a munkafolyamatokat egyszerű nyelven a gyors automatizálás érdekében.
- Tegyen fel kérdéseket, és kapjon azonnali válaszokat a munkaterületéről.
- Készítsen összefoglalókat, vázlatokat és frissítéseket AI-sugallatok segítségével.
- Írja le az értekezleteket, és automatikusan vonja ki a teendőket!
ClickUp AI Agents (A legjobb a kézmentes automatizáláshoz és a munkafolyamatok végrehajtásához)
A ClickUp AI Agents proaktív digitális asszisztensek, amelyek automatizálják a rutinmunkát. Nem csak javaslatokat tesznek, hanem cselekszenek is: feladatok, ütemezés és munkafolyamatok kezelését végzik el Ön helyett. A fenti kép bemutatja, hogyan alakítják a ClickUp AI Agents a mindennapi támogatási szálakat automatizált, önkiszolgáló ügyfélszolgálattá, gyorsabban megoldva a gyakori HR/IT problémákat, és lehetővé téve a csapatának, hogy magasabb értékű munkára koncentráljon.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat és frissítéseket
- Proaktív módon ütemezze és átütemezze a munkát
- Figyelje munkaterületét, és hajtson végre automatikus műveleteket
- Állítson be kód nélküli automatizálásokat azáltal, hogy leírja, mire van szüksége.
Használja ki az AI Fields előnyeit, hogy valós idejű betekintést nyerjen a feladatokba
Használja az AI Fields funkciót a feladat részleteinek automatikus összefoglalásához, a haladásról szóló frissítések generálásához, a tartalom fordításához vagy a következő lépések megtervezéséhez – közvetlenül a feladatnézetben. Akár a munkafolyamatához igazított egyéni AI Fields mezőket is létrehozhat, legyen szó ügyfélfrissítések megfogalmazásáról, leírások átírásáról vagy a legfontosabb információk egy pillanat alatt történő lekérdezéséről.
🧠 Ismerje meg a ClickUp Brain Max-ot: az AI ütemezésének motorját
A ClickUp Brain Max túllép az alapvető AI-n – használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, hogy hangját azonnal feladatokká alakítsa, intelligens ütemezési javaslatokat kapjon és automatizálja a rutin tervezést. Segít kezelni a találkozókat, a határidőket és a prioritásokat – mindezt kéz nélkül és egy helyen.
⚙️ Automatizálja a rutinmunkákat a ClickUp Automations segítségével
A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a rutinmunkát, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhat. Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon és egy AI-alapú Automation Builder segítségével másodpercek alatt beállíthatja a kiváltókat és a műveleteket. Feladatokat rendelhet hozzá, állapotokat frissíthet, értesítéseket küldhet és automatikusan áthelyezheti a feladatokat a különböző szakaszok között.
Akár egyszerű angol nyelven is létrehozhat automatizálást, és a ClickUp meg fogja valósítani az Ön számára. Akár ismétlődő feladatátadások kezeléséről van szó, akár az érdekelt felek tájékoztatásáról, az automatizálás segít kiküszöbölni a manuális lépéseket és csökkenti a hibák kockázatát.
👀 Tudta? A ClickUp AI lehetővé teszi, hogy a ClickUp Chat beszélgetéseit közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal, így minden cselekvés teljes kontextusban jelenik meg, még akkor is, ha lemaradt a megbeszélésről.
📅 ClickUp Calendar: Az Ön ütemterve, teljes mértékben összekapcsolva
A ClickUp Calendar egy helyen gyűjti össze feladatait, megbeszéléseit és csapata prioritásait.
Tervezheti az egész hetét, nyomon követheti a határidőket és valós időben kezelheti a munkát – anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.
Lehetőségek:
- Húzza át a feladatokat a napok között, hogy azonnal frissüljenek a kezdési és befejezési dátumok.
- Szinkronizálja a Google, az Outlook és az Apple Naptárral a teljes áttekinthetőség érdekében. Váltson napi, heti, havi vagy napirendi nézetek között, attól függően, hogy hogyan szeret dolgozni.
- Az AI által javasolt időintervallumok alapján blokkolja az időt a feladatbecslései és rendelkezésre állása alapján.
- Egy pillantással felismerheti a csapat naptáraiban lévő hiányosságokat, átfedéseket és szűk keresztmetszeteket.
- Készítsen, szerkesszen vagy ütemezzen át feladatokat közvetlenül a naptárból – nincs szükség további lépésekre.
🧠 ClickUp tipp: Használja az AI-t, hogy megtalálja a legjobb időpontot a mély munkához vagy az együttműködéshez, különösen akkor, ha a naptára már tele van.
Minden úgy van kialakítva, hogy Ön folyamatosan haladjon előre – a tervezéstől és a prioritások meghatározásától a végrehajtásig.
Integrálja Outlook, Apple és Google Naptár adatait a ClickUp Naptárral, hogy minden feladatot egy helyen tárolhasson. Tervezze meg az egész hetét, és ne féljen a határidők elmulasztásától!
✅ Használja a ClickUp feladatokat a munkafolyamatok tervezéséhez, prioritásainak meghatározásához és szervezéséhez.
A ClickUp Tasks hatékony keretrendszert biztosít az egyszerű teendők és a komplex, többfázisú projektek kezeléséhez. Rugalmas nézetekkel és hatékony testreszabási lehetőségekkel támogatja a személyes termelékenységet és a csapat szintű végrehajtást egyaránt.
Lehetőségek:
- Használjon testreszabható állapotokat, hogy azok tükrözzék a valódi munkafolyamatot (ne csak „Teendő” és „Kész”).
- Állítson be öt prioritási szintet, és jelölje meg őket színekkel a jobb áttekinthetőség érdekében.
- Hozzon létre ellenőrzőlistákat, alfeladatokat és függőségeket a komplex munkák lebontásához.
- Adjon hozzá egyéni mezőket a költségvetések, linkek, becsült időtartamok vagy kijelölt tulajdonosok nyomon követéséhez.
- Figyelje az idő- és erőforrás-elosztást a Box View vagy a Workload View segítségével.
Összefoghatja mindezt a Dokumentumok, Fehér táblák és Sablonok segítségével.
A ClickUp többet kínál, mint tervezés és feladatkövetés. A beépített Docs, Whiteboards és használatra kész sablonok segítségével:
- Jegyzeteket és ötleteket közvetlenül a ClickUp Docs-ban rögzíthet.
- Vizuális brainstorming a ClickUp Whiteboards segítségével, post-it cetlik, rajzok és valós idejű együttműködés segítségével.
Indítsa be munkafolyamatát a ClickUp feladatkezelési sablonnal!
Vizuális, plug-and-play rendszert szeretne? A ClickUp feladatkezelési sablon tökéletes a munkafolyamatok gyors beállításához. A feladatokat három kategóriába sorolja – Ötletek, Tevékenységek és Hátralékok – és lehetővé teszi azok egyszerű kezelését drag-and-drop funkcióval a Lista, Tábla, Naptár és Doboz nézetek segítségével.
Akár egyedül tervez, akár távoli csapatot irányít, a ClickUp segít olyan munkafolyamatot létrehozni, amely úgy működik, ahogy az agya.
A ClickUp legjobb funkciói
- Írja le a ClickUp Brainben automatizálni kívánt feladatokat, és az AI Builder beállítja a munkafolyamatot a szükséges kiváltó eseményekkel és műveletekkel.
- Válassza ki a feladatütemezéshez az optimális időintervallumokat a ClickUp AI automatikus javaslatai alapján.
- Hozzon létre feladatkapcsolatokat és függőségeket a ClickUp-on belül, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan hatnak egymásra a feladatok.
- Készítsen feladatspecifikus összefoglalókat a szűk keresztmetszetek kiemeléséhez és a megvalósítható lépések részletezéséhez a ClickUp Brain segítségével.
- Írja le a megbeszélés utáni beszélgetést, azonosítsa a kritikus információkat, és alakítsa azokat feladatokká.
A ClickUp korlátai
- A funkciók eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek, különösen az új felhasználók számára, akik a ClickUp all-in-one munkaterületén navigálnak.
- A nagyobb adatállományok alkalmanként lassulást okozhatnak, különösen összetett vagy nagy terhelésű munkaterületeken.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók:
Heath Hayden, a Tacoma Community College szakmai fejlesztési koordinátora így nyilatkozik:
A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.
2. Reclaim. ai (A legjobb naptároptimalizáláshoz és ütemezés-kiigazításhoz)
Képzelje el, hogy egy online naptár figyelembe veszi szokásait, miközben kezeli munkáját és személyes feladatait! A Reclaim.ai intelligens ütemezési asszisztensével megtalálja a legjobb időpontot feladataidhoz, szokásaidhoz és találkozóidhoz a Google Naptárban.
Ez az eszköz kezeli az összes eseményét, miközben rugalmasságot biztosít a váratlan változásokhoz. A Smart Meetings funkció megtalálja a résztvevők ütemtervében az optimális találkozási időpontokat, és azokat az időzónáikhoz és rendelkezésre állásukhoz igazítja.
Reclaim. ai legjobb funkciói
- Állítsa be automatikusan a naptárát, hogy csökkenjen az esélye a túlterheltségnek.
- Adjon hozzá akár 3 különböző időtartamot egy egyetlen értekezlet linkhez, és hagyja, hogy a résztvevők maguk döntsék el, mennyi ideig szeretnék, hogy az értekezlet tartson.
- Rendezze be szokásait rugalmas beállításokkal, mint például ideális napok és időintervallumok.
Reclaim. ai korlátai
- Szelektív projekt- és feladatkezelési feladatok kezelése
- Csak a Google Naptárral működik (az Outlook integráció jelenleg várólistán van).
- Nem támogatja a fizetések beszedését a találkozók ütemezésére szolgáló linkeken keresztül.
Reclaim. ai árak
- Lite: Örökre ingyenes
- Starter: 10 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó
Reclaim. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Reclaim.ai-ról a valódi felhasználók:
A G2 értékelés:
Imádom az Asana integrációs funkcióját. Amikor feladatokat hozok létre, akár e-mailből, akár a Slackből, ez lehetővé teszi számomra, hogy beütemezzem az időt a Reclaim. ai-ban.
📖 Olvassa el még: A legjobb Reclaim AI alternatívák a projektütemezéshez
3. Motion (A legjobb feladatütemezéshez és projektmenedzsmenthez)
A Motion ötvözi a projektmenedzsment funkciókat egy AI ütemezési motorral. Tervezze meg napjait a feladatok, megbeszélések és személyes események köré, miközben szem előtt tartja a határidőket és a kapacitását.
Megkérheted Sirit is, hogy útközben adjon hozzá egy feladatot a Motion naptárhoz. Ha pedig eljön az ideje a nagyobb kép összeállításának, a Motion több munkaterületet, egyéni állapotokat és sablonokat támogat, így az ütemezés és a projekt beállítása szinkronban marad.
A Motion legjobb funkciói
- A Kanban nézet segítségével a projektjeit a kezdetektől a befejezésig áttekintheti.
- Ossza fel feladatait különböző részekre, hogy rugalmas és szigorú határidőket határozzon meg.
- Csatlakozzon az iCloudhoz, az Outlookhoz és a Google Naptárhoz
- A Foglalás funkcióval ütemezheti meg a találkozókat és meghívhatja a vendégeket az eseményre.
Mozgáskorlátozások
- A naptár nézet önmagában korlátozottnak tűnhet a feladatok szervezéséhez.
- Feladatait nem oszthatja meg a belső csapaton kívül.
- Egyes felhasználók váratlan prioritásváltozásokról számolnak be.
Mozgás árazás
- Ingyenes próba elérhető
- AI Workplace: 29 USD/hó, éves fizetéssel
- AI Employee Light: 148 USD/hó
- AI Employee Standard: 446 USD/hó
- AI Employee Plus: 894 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Mozgásértékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)
Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók:
Bár még nincsenek G2-értékelések, itt található egy értékelés a G2-től:
Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal a projekttel/feladattal, amit el kell végeznem. Viszonylag könnyű bevezetni a csapatban, és mindenkit bekapcsolni, valamint összekapcsolni a naptárakat. Naponta használjuk, és amikor problémánk volt a csapatcsomagról az egyéni csomagra való áttéréssel, a ügyfélszolgálat gond nélkül megoldotta. Ajánlom.
Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal a projekttel/feladattal, amit el kell végeznem. Viszonylag könnyű bevezetni a csapatban, és mindenkit bekapcsolni, valamint összekapcsolni a naptárakat. Naponta használjuk, és amikor problémánk volt a csapatcsomagról az egyéni csomagra való áttéréssel, a ügyfélszolgálat gond nélkül megoldotta. Ajánlom.
💡 Profi tipp: Ha a Motion alkalmazásban megváltozik a feladatok prioritása, ne húzza át manuálisan a feladatokat a naptárban, mert akkor azok zárolva lesznek. Ehelyett módosítsa manuálisan a prioritásokat úgy, hogy rákattint a feladatokra, és megváltoztatja az attribútumokat.
4. SkedPal (A legjobb adaptív feladatütemezéshez és intelligens naptárfunkcióhoz)
Olyan intelligens naptáralkalmazást keres, amely végtelen firkálmányait világos és tömör feladatlistákká alakítja? A Skedpal Intelligent Time Blocking funkciójával több hétre optimalizálja az ütemezését, figyelembe véve feladatait, prioritásait és kötelezettségvállalásait. Azok számára készült, akik rendkívül rugalmas ütemezést szeretnének.
A Triage funkcióval prioritásokat állíthat be, határidőket határozhat meg és becsült időtartamokat rendelhet hozzá. A feladatkezelő eszköz ezután reális határidőket ütemez be a naptárba.
A SkedPal legjobb funkciói
- Tekintse meg feladatait táblázatos nézetben, és a drag-and-drop funkcióval mozgathatja őket.
- Hozzon létre végtelenül egymásba ágyazott listákat, hogy a nagy feladatokat kezelhető alfeladatokra bontsa.
- Adjon hozzá képeket, ikonokat vagy fájlokat (100 MB-nál kisebb méretben) a feladatjegyzeteihez, hogy azok átfogóbbak legyenek.
A SkedPal korlátai
- Szánjon időt a feladatfolyamatok testreszabására
- A feladatok egyetlen listába rendezéséhez kézi munkára van szükség
- Az ismétlődő feladatok beállítása nem intuitív
- Komplex algoritmusok és beállítások révén meredek tanulási görbe kialakítása
SkedPal árak
- Alap: 14,95 USD/hó felhasználónként
- Pro: 21,95 USD/hó felhasználónként
SkedPal értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)
Mit mondanak a SkedPalról a valódi felhasználók:
A Reddit egyik véleménye szerint
Wow, köszönöm a SkedPal ajánlást. Kipróbáltam a Motion, Reclaim, Asana és néhány más eszközt, de a SkedPal az első, amely teljesen meggyőzött. Hatalmas tanulási görbe, de nagyon kifizetődő eredmények is, ez egy abszolút power user eszköz!
Wow, köszönöm a SkedPal ajánlást. Kipróbáltam a Motion, Reclaim, Asana és néhány más eszközt, de a SkedPal az első, amely teljesen meggyőzött. Hatalmas tanulási görbe, de nagyon kifizetődő eredmények is, ez egy abszolút power user eszköz!
🧠 Érdekesség: Egy átlagos munkavállaló 8 órás munkanapja alatt 4 órát és 12 percet tölt aktív munkával. A munkavállalók 39%-a extra mosdószüneteket tart, hogy elüssön az időt, míg 47% és 45% internetezik és a közösségi médiát böngészi.
5. Amie (legalkalmasabb esztétikai feladatokhoz és naptárkezeléshez)
Az Amie egy olyan felületet kínál, amely minimalista megjelenítésben egyesíti a feladatait, naptárait és e-mailjeit (csak olvasási joggal). A teendőit egyszerű angol nyelven adhatja meg, például „pick up laundry at 4:00 p. m. @next Wednesday”, és figyelheti, ahogy az Amie természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével feladattá alakítja azt a naptárában.
Az AI Chat egy viszonylag új funkció. Ez egy továbbfejlesztett NLP rendszer, amelynek célja, hogy jobban megértse az Ön szándékait.
Például, ha beírja az Amie AI Chatbe, hogy „Építs cipőtartót vasárnap”, a naptár automatikusan több órát lefoglal, tudva, hogy ez a feladat több órát vesz igénybe.
Az Amie legjobb funkciói
- Indítsa el a Pomodoro időzítőt a menüsorban, és hangjelzéssel értesüljön, amikor lejár az idő.
- Alakítsa e-mailjeit különböző feladatokká vagy teendőkbe
- Hozzon létre megosztható linket a rendelkezésre álló időintervallumokhoz.
Az Amie korlátai
- Hiányzó csapatkezelő eszközök és beépített jegyzetelési funkciók
- A naptár testreszabásának korlátozása azzal, hogy nem engedélyezik a hét szombaton történő kezdetét
- Megakadályozza, hogy a felhasználók az alkalmazáson belül válaszoljanak az e-mailekre
Amie árak
- Pro: 25 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Amie értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Amie-ről a valódi felhasználók?
Íme, mit írt egy felhasználó a Redditre:
Nagyon szeretem az Aime-t. Gyönyörű és megfelel az igényeimnek. Notion & naptár & Teendők. Az iOS interaktív felülete is nagyon újszerű, de igazán szívszorító, hogy nincs Android-verziója, és nincs mobil böngészőkre adaptált weboldala. Csak számítógépes módban lehet belépni, ami egyenértékű az Android-felhasználók teljes kizárásával.
6. BeforeSunset AI (A legjobb a napi tervezéshez és az időkövetéshez)
Ahelyett, hogy egy barátjának panaszkodna, hogy mennyi munkája van, írjon a BeforeSunset AI-nak. Tegyen le minden terhet a következő néhány feladattal kapcsolatban, és nézze meg, ahogy a szerszám AI asszisztense elemzi az információkat, azokat végrehajtható feladatokká alakítja, és javaslatot tesz a befejezéshez optimális időintervallumokra. Ez a napi tervezési asszisztense.
Mielőtt megtanulná, hogyan kell heti ütemtervet készíteni, az eszköz az információk felosztásával beállítja azt Önnek.
Egyedülálló módon magában foglalja a hangulat nyomon követését, az időkövetést és a termelékenység elemzését. Például frissítheti a „csodás érzés” állapotot, miután a program automatikusan átviszi a nap befejezetlen feladatait a holnapi tervbe.
A BeforeSunset AI legjobb funkciói
- Állítson be időzítőt, vagy használja a Fókusz mód funkciót, hogy elkerülje a figyelemelterelő tényezőket munka közben.
- Tervezzen be egészséges szüneteket a Szünet indítása opcióval.
- Mentse el fontos teendőit a Könyvjelző funkcióval.
- Tanulmányozza termelékenységét a tervezett idő és a tényleges idő összehasonlításával a munka elvégzéséhez.
A BeforeSunset AI korlátai
- Nincs beépített oktatóanyag, amely segítené a felhasználókat a eszköz megértésében.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a Fókusz módban
- Elsősorban napi tervezéshez készült, nem pedig hosszú távú projektütemezéshez.
BeforeSunset AI árak
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Team Pro: 20 USD/hó felhasználónként
BeforeSunset AI értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a BeforeSunset AI-ról a valódi felhasználók:
A G2 értékelés:
Tetszik a koncepció egyszerűsége. Nincs túlterhelve felesleges funkciókkal, hanem lényegre törő és elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki megtalálja a saját módszerét a termelékenység maximalizálására.
📖 Olvassa el még: Motion vs. Reclaim: melyik AI ütemező a legjobb?
7. Timely (a legjobb automatikus munkaidő-nyilvántartások létrehozásához)
Szeretne néhány extra projektet vállalni, hogy finanszírozza következő utazását, de nem talál szabad időpontot? Használja a Timely alkalmazást! A Kapacitástervezés funkciója segít megérteni és optimalizálni az erőforrások elosztását a projektek és feladatok között, egyértelmű képet adva a következő szabad óráiról.
A Memory Tracker megjegyzi, min dolgozik a nap folyamán, így könnyedén áthúzhatja a feladatokat az óráinak nyilvántartásába. Kezdje el pontosan számlázni az óráit!
A Timely legjobb funkciói
- Integrálja az eszközt naptáraival, projektmenedzsment eszközeivel és e-mailjeivel az adatok szinkronizálása és teljes munkaidő-nyilvántartások létrehozása érdekében.
- Szerkessze vagy törölje a munkaidő-nyilvántartás bejegyzéseit, és hagyjon megjegyzéseket a jobb áttekinthetőség érdekében.
- Válasszon egyedi színeket az egyes feladatblokkokhoz
Időbeli korlátozások
- A változtatások mentésekor kisebb hibák léphetnek fel.
- Nincs drag-and-drop opció a jövőbeli feladatok áthelyezéséhez a jelenlegi hétre.
- Az ütemezés során nem veszi figyelembe a különböző időzónákat.
Időszerű árazás
- Build: 26 USD/hó felhasználónként
- Elevate: 37 USD/hó felhasználónként
- Innovate: 43 USD/hó felhasználónként
Időszerű értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)
Mit mondanak a Timely-ről a valódi felhasználók:
A G2 értékelése szerint
A Timely segített visszaszerezni a számlázható időt, amelyet manuális bejegyzés esetén elvesztettem volna. Emellett segített abban is, hogy gyorsan és naponta rögzítsem az időt, ahelyett, hogy napokkal később próbálnám kitalálni, mi történt. A Zapier segítségével integráltam a rendszerbe, hogy az időt hozzáadjam a számlázási rendszerünkhöz, így minden zökkenőmentesen működik.
8. Arcush (a legjobb az automatikus teendőlisták rendezéséhez)
Az Arcus h egy iOS-exkluzív napi tervezőalkalmazás, amelynek célja, hogy egyszerűbbé tegye a napjait. Tiszta, vizuális idővonal-felülettel rendelkezik, amely segít a feladatok szervezésében és a koncentráció fenntartásában anélkül, hogy túlterhelné Önt.
Kiemelkedő funkciója, az Inbox Zero, automatikusan eltávolítja a nem ütemezett feladatokat a képernyőről, így csak az aktuálisan fontos dolgok maradnak láthatóak. Emellett konkrét időintervallumokat is lefoglalhat a koncentrált munkához, és színekkel személyre szabhatja az ütemezését.
Az Arcush legjobb funkciói
- Különböző színkódokat alkalmazva strukturálhatja feladatait.
- Hozzon létre különböző gyakoriságú ismétlődő feladatokat
- Állítsa be az idővonal nézetét óra, nap vagy hét szerint, hogy az megfeleljen a tervezési stílusának.
Az Arcush korlátai
- Csak iOS 16 vagy újabb verziót futtató iPhone-okon érhető el.
- Nem támogatja a naptári események létrehozását.
- Hiányoznak olyan fontos funkciók, mint az alfeladatok és a keresési funkció.
Arcush árak
- Örökre ingyenes
- Pro havi előfizetés: 3,99 USD/hó
- Pro Yearly: 9,99 USD/év
- Pro Lifetime: 29,99 $ egyszeri díj
Arcush értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Arcush-ról a valódi felhasználók?
Bár még nincsenek G2-értékelések, itt található egy értékelés az Apple Store-ból:
Kipróbáltam az összes időblokkoló alkalmazást, amelyek nem sértették meg a magánszférát, és az Arcush volt a legjobb felülettel rendelkező közülük. Például a kezdési idő és az időblokkok időtartamának megadása a leghatékonyabb, amit találtam. Szép a kinézete, és az ára is elfogadható. Folytassák a jó munkát!
9. Általános feladat (a Google Naptár felhasználók számára a legalkalmasabb)
Egyszerű, ingyenes feladatkezelőt keres, amely könnyedén kezeli a határidőket és a prioritásokat? Használja a General Task alkalmazást. Használja a Focus Mode (Fókusz mód) és hasonló funkciókat, hogy ne pazarolja az idejét, és nyomon követhesse a különböző naptári eseményekkel kapcsolatos összes információt.
A Quick Command eszközzel rövidebb idő alatt navigálhat a felületen – elegendő gyakorlással megtanulhatja a kezelését utasítások nélkül is.
A General Task legjobb funkciói
- Szinkronizálja a GitHubbal, hogy nyomon követhesse PR-jeit.
- Feladatok létrehozása közvetlenül a Slackből
- Húzza át a feladatokat a naptárába az ütemezés és az időbeosztás érdekében.
Általános feladatkorlátozások
- Nem integrálható az Apple vagy az Outlook naptárral.
- Hiányoznak olyan alapvető funkciók, mint az alfeladatok, az ismétlődő feladatok és a címkék.
Általános feladatárak
- Ingyenes
Általános feladatértékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a General Task-ről a valódi felhasználók?
Íme, mit ír a Product Hunt a General Taskról:
Csak körülbelül egy hétig használtam ezt az alkalmazást, de addig fantasztikus volt. Az egyetlen ok, amiért abbahagytam, az az, hogy a csapatom felhagyott a Linear használatával, és áttért az Asanára, amely nem volt integrálható.
10. Planimo (legalkalmasabb iPhone-felhasználók számára)
A Planimo ideális azoknak az iPhone-felhasználóknak, akik szeretnék összekapcsolni személyes rutinjaikat a szakmai tervezéssel. Az eszköz segítségével leírhatja céljait, preferenciáit és napi rutinját, hogy egy személyre szabott tervet készítsen.
Az automatikus feladatbontás a megadott időblokkok alapján kezelhető lépéseket hoz létre, így pontosan tudja, mit kell tennie a nap minden pillanatában.
A Planimo legjobb funkciói
- Bontsa nagy mérföldköveket 45 perces lépésekre
- Hozzon létre korlátlan számú munkaterületet, és automatikusan ossza el a feladatokat közöttük.
- Személyre szabott betekintést nyerhet időgazdálkodásába, hogy javítsa termelékenységét.
A Planimo korlátai
- Csak iOS-eszközökön érhető el.
- Nincs alapvető projektmenedzsment funkciója
- Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek zavarhatják a felhasználói élményt.
- Kizárólag személyes használatra (nincs csapatfunkció).
Planimo árak
- Premium (1 fiók): 9,99 USD/hó

- Premium (legfeljebb 6 fiók): 15,99 USD/hó

- Vállalati: Egyedi árazás


Planimo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
👀 Tudta? A projektmenedzserek 20%-a szeretne megszabadulni a „dokumentációtól”, mint például a heti jelentések, a haladásról szóló frissítések, a PowerPoint-prezentációk vagy az egyedi feladatokkal kapcsolatos feljegyzések írásától.
Használja a ClickUp alkalmazást feladatok és projektek tervezéséhez
A hatékony feladatkezelés nem csak a teendők felsorolásáról szól, hanem az intelligens prioritások meghatározásáról, a reális ütemezésről és a tervek változásához való rugalmas alkalmazkodásról is.
Ez az AI ütemezési asszisztens ígérete. Három különálló AI eszköz használata egy munkafolyamat kezeléséhez inkább káoszt okozhat, mint egyértelműséget. A ClickUp ezzel szemben egyszerűsítheti a tervezési folyamatot azáltal, hogy több naptárfiókot egyesít egy egységes felületen, és AI funkciókat kínál a feladat- és projektkezelési követelmények teljesítéséhez.
Akár csapatra vonatkozó tervre, akár személyes ütemezési eszközre van szüksége, a ClickUp lehet a megoldás!
👉 Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki még ma!