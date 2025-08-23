A 10 legjobb megoldás az intelligens feladatkezeléshez 2025-ben

Túlcsordul a naptára, miközben a teendőlistája digitális porral borul? A kihagyott határidők, a figyelmen kívül hagyott feladatok és a mindennapok zűrzavara valós problémák. De mi lenne, ha lenne egy okosabb módszere az időgazdálkodásra?

Használja az AI ütemezési asszisztenseket. Az olyan eszközök, mint a Trevor AI, segíthetnek időt biztosítani, átütemezni a késedelmes feladatokat, és akár személyre szabott javaslatokat is adhatnak, hogy minden a terv szerint haladjon.

Ha azonban további támogatásra, egyszerűbb adatkezelésre vagy rugalmasabb árazásra van szüksége, rengeteg okosabb alternatíva közül választhat.

Ebben a listában összeállítottuk a 10 legjobb AI eszközt az időgazdálkodáshoz, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes személyes feladatkezelőt, amellyel visszanyerheti az irányítást és teljesítheti a teendőit! ⏰

Mit kell keresnie a Trevor AI alternatíváiban?

Bár a Trevor AI alapvető AI-ütemezéssel rendelkezik, amelynek során a feladatokat egy naptárra húzhatja, a felhasználók gyakran robusztusabb funkciókat keresnek. Az alternatív önütemezési eszközök értékelésekor vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú funkciókat a hatékony AI-támogatott feladat- és időkezeléshez:

Integráció a meglévő eszközökkel: Keressen olyan AI ütemezési alkalmazásokat, amelyek integrálhatók az összes naptáralkalmazásával és feladatkezelő alkalmazásával.

Fejlett feladatkövetés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek túlmutatnak az alapvető ütemezésen és feladat tervezésen (pl. korlátlan ütemezési beállítások).

Felhasználóbarát felület: Tesztelje az eszközök könnyű használhatóságát, hogy kevésbé merev környezetben is hatékonyan tudjon dolgozni.

Testreszabható emlékeztetők: Használjon testreszabható emlékeztetőket, hogy elkerülje az ütközéseket és kezelje a találkozókat.

🎥 Még a legokosabb AI eszköz sem tud segíteni, ha a naptára rendetlen. Ez az 5 perces videó nyolc praktikus naptártrükköt mutat be – az automatikus ütemezéstől az okosabb emlékeztetőig –, amelyekkel napjai strukturáltak és stresszmentesek lesznek.

👀 Tudta? Csak 18% rendelkezik megfelelő időgazdálkodási rendszerrel, míg 25% a „legfontosabbnak tűnő” feladatokkal foglalkozik.

A legjobb Trevor AI alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb AI-alapú ütemezési és időgazdálkodási eszközről, kiemelve azok legfontosabb jellemzőit, legjobb felhasználási eseteit és árait, hogy megtalálja a feladatok kezeléséhez és a naptár optimalizálásához leginkább megfelelőt.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp – AI-alapú feladatkezelés – Egyedi nézetek – Feladat-automatizálás – Naptárintegráció – Teljesítményelemzés Csapatok, amelyeknek átfogó platformra van szükségük a projekt- és feladatkezeléshez, beleértve az AI ütemezést is. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Reclaim. ai – Naptár optimalizálás – Intelligens értekezlet-ütemezés – Google Naptár integráció – Feladatok automatikus kiigazítása Google Naptár felhasználók, akiknek automatizált ütemezés-módosításokra és találkozók koordinálására van szükségük Örökre ingyenes; Starter: 10 USD/hó/felhasználó; Business: 15 USD/hó/felhasználó Motion – AI-vezérelt feladatütemezés – Kanban/projektmenedzsment – Több naptár támogatása – Egyedi munkaterületek Projektmenedzserek és csapatok, akiknek egy platformon belül mind a feladatütemezésre, mind a projektmenedzsmentre szükségük van. Pro AI: 49 USD/hó felhasználónként; Business AI: 69 USD/hó felhasználónként SkedPal – Intelligens időbeosztás – Adaptív ütemezés – Feladatok osztályozása – Feladatok prioritásainak meghatározása Felhasználók, akiknek adaptív ütemezésre és intelligens naptárfunkciókra van szükségük 14,95 USD/hó/felhasználó áron elérhető. Amie – Minimalista felület – NLP feladatbeviteli funkció – Pomodoro időzítő – E-mail-feladat konverzió Azok a felhasználók, akik esztétikus és minimalista feladatkezelő eszközt keresnek Pro: 25 USD/hó felhasználónként; Business: 50 USD/hó felhasználónként BeforeSunset AI – Napi feladat tervezés – Hangulat nyomon követés – Termelékenység elemzés – AI feladat javaslatok Azok a felhasználók, akik napi tervezési segítségre és termelékenység-nyomon követésre szorulnak AI-támogatással. Pro: 18 USD/hó felhasználónként; Team Pro: 20 USD/hó tagonként Időszerű – Automatikusan generált munkaidő-nyilvántartások – Kapacitástervezés – Memória-nyomkövető – Erőforrás-elosztás Freelancerek vagy vállalkozások, akiknek automatikus munkaidő-nyilvántartás készítésére és erőforrás-kezelésre van szükségük. Starter: 11 USD/hó felhasználónként; Premium: 20 USD/hó felhasználónként; Unlimited: 28 USD/hó felhasználónként Arcush – Vizuális idővonal felület – Feladatok prioritásainak meghatározása – Inbox Zero funkció – Feladatok színkódolása iPhone-felhasználók, akiknek egyszerű, vizuális eszközre van szükségük a feladatok kezeléséhez és a munkák fontossági sorrendjének megállapításához. Örökre ingyenes; Pro: 1,99 USD/hó felhasználónként Általános feladat – Google Naptár integráció – Feladatok húzása és elhelyezése – Fókusz mód – GitHub integráció Google Naptár felhasználók, akiknek egyszerű feladatkövetésre és alapvető integrációkra van szükségük Ingyenes Planimo – Személyre szabott időbeosztás – Feladatok lebontása – Feladatok automatikus elosztása – Rutinra összpontosító tervezés iPhone-felhasználók, akiknek személyes rutinkezelésre és feladatbontásra van szükségük a termelékenység érdekében. Első 3 hónap: 9,99 USD; utána: 9,99 USD/hó egy fiókért; 15,99 USD/hó legfeljebb hat fiókért.

A 10 legjobb Trevor AI alternatíva

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Ha az a feladatod, hogy megedd a békát, akkor azt legjobb reggel első dolgodként megtenni. Ha pedig két békát kell megenned, akkor a legnagyobbat érdemes először megenned.

Mark Twain idézete csodálatos tanulságot hordoz a feladatok fontossági sorrendjének megállapításáról: kezdje a legfontosabbakkal!

Fedezzük fel a 10 mesterséges intelligenciával működő ütemezési eszközt, amelyek segítségével profi módon állíthatja fel prioritásait.

1. ClickUp (A legjobb átfogó feladatkezeléshez és AI-alapú ütemezéshez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Naptárat! Az intelligens, AI-alapú naptárak jelentik a munka jövőjét.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy helyen egyesíti a feladatkövetést, a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és az AI-alapú csevegést.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 64%-a alkalmanként vagy gyakran dolgozik a tervezett munkaidőn túl, 24%-uk pedig szinte minden nap túlórázik! Ez nem rugalmasság, hanem véget nem érő munka. 😵‍💫 A ClickUp Tasks segít a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bontani, így mindig tudni fogja, mi a következő teendő, anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Csak kérje meg a ClickUp AI-jét, hogy hozzon létre alfeladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és térképezze fel a függőségeket, hogy szervezett maradjon és kézben tartsa a dolgokat. Eközben a ClickUp Automations egyszerűsíti a rutinmunkát azáltal, hogy kezeli a frissítéseket, a feladatokat és az emlékeztetőket, így kevesebb időt kell fordítania a rohanós munkára, és több időt tud szentelni a fontosabb dolgoknak. 🚀💫 Valós eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok kommunikációs hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbak lettek.

🧠 Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével

Használja ki a ClickUp Brain előnyeit a ClickUp Docs-ban a folyamatdokumentumok létrehozásához.

A ClickUp Brain a munkaterület AI kereső- és tartalomkezelő motorja. Azonnal megtalálhatja az információkat, összefoglalókat készíthet, tartalmakat szerkeszthet és válaszokat kaphat a ClickUp bármely pontjáról – csak meg kell kérdeznie.

Írja le a munkafolyamatokat egyszerű nyelven a gyors automatizálás érdekében.

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon azonnali válaszokat a munkaterületéről.

Készítsen összefoglalókat, vázlatokat és frissítéseket AI-sugallatok segítségével.

Írja le az értekezleteket, és automatikusan vonja ki a teendőket!

ClickUp AI Agents (A legjobb a kézmentes automatizáláshoz és a munkafolyamatok végrehajtásához)

AI-ügynökök: Problémamegoldás

A ClickUp AI Agents proaktív digitális asszisztensek, amelyek automatizálják a rutinmunkát. Nem csak javaslatokat tesznek, hanem cselekszenek is: feladatok, ütemezés és munkafolyamatok kezelését végzik el Ön helyett. A fenti kép bemutatja, hogyan alakítják a ClickUp AI Agents a mindennapi támogatási szálakat automatizált, önkiszolgáló ügyfélszolgálattá, gyorsabban megoldva a gyakori HR/IT problémákat, és lehetővé téve a csapatának, hogy magasabb értékű munkára koncentráljon.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és frissítéseket

Proaktív módon ütemezze és átütemezze a munkát

Figyelje munkaterületét, és hajtson végre automatikus műveleteket

Állítson be kód nélküli automatizálásokat azáltal, hogy leírja, mire van szüksége.

Használja ki az AI Fields előnyeit, hogy valós idejű betekintést nyerjen a feladatokba

Használja az AI Fields funkciót a feladat részleteinek automatikus összefoglalásához, a haladásról szóló frissítések generálásához, a tartalom fordításához vagy a következő lépések megtervezéséhez – közvetlenül a feladatnézetben. Akár a munkafolyamatához igazított egyéni AI Fields mezőket is létrehozhat, legyen szó ügyfélfrissítések megfogalmazásáról, leírások átírásáról vagy a legfontosabb információk egy pillanat alatt történő lekérdezéséről.

Készítsen AI-összefoglalókat feladatairól

🧠 Ismerje meg a ClickUp Brain Max-ot: az AI ütemezésének motorját A ClickUp Brain Max túllép az alapvető AI-n – használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, hogy hangját azonnal feladatokká alakítsa, intelligens ütemezési javaslatokat kapjon és automatizálja a rutin tervezést. Segít kezelni a találkozókat, a határidőket és a prioritásokat – mindezt kéz nélkül és egy helyen.

⚙️ Automatizálja a rutinmunkákat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a rutinmunkát, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhat. Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon és egy AI-alapú Automation Builder segítségével másodpercek alatt beállíthatja a kiváltókat és a műveleteket. Feladatokat rendelhet hozzá, állapotokat frissíthet, értesítéseket küldhet és automatikusan áthelyezheti a feladatokat a különböző szakaszok között.

Akár egyszerű angol nyelven is létrehozhat automatizálást, és a ClickUp meg fogja valósítani az Ön számára. Akár ismétlődő feladatátadások kezeléséről van szó, akár az érdekelt felek tájékoztatásáról, az automatizálás segít kiküszöbölni a manuális lépéseket és csökkenti a hibák kockázatát.

👀 Tudta? A ClickUp AI lehetővé teszi, hogy a ClickUp Chat beszélgetéseit közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal, így minden cselekvés teljes kontextusban jelenik meg, még akkor is, ha lemaradt a megbeszélésről.

📅 ClickUp Calendar: Az Ön ütemterve, teljes mértékben összekapcsolva

A ClickUp naptár segítségével közvetlenül a ClickUp alkalmazásból ütemezheti és csatlakozhat a megbeszélésekhez.

A ClickUp Calendar egy helyen gyűjti össze feladatait, megbeszéléseit és csapata prioritásait.

Tervezheti az egész hetét, nyomon követheti a határidőket és valós időben kezelheti a munkát – anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Lehetőségek:

Húzza át a feladatokat a napok között, hogy azonnal frissüljenek a kezdési és befejezési dátumok.

Szinkronizálja a Google, az Outlook és az Apple Naptárral a teljes áttekinthetőség érdekében. Váltson napi, heti, havi vagy napirendi nézetek között, attól függően, hogy hogyan szeret dolgozni.

Az AI által javasolt időintervallumok alapján blokkolja az időt a feladatbecslései és rendelkezésre állása alapján.

Egy pillantással felismerheti a csapat naptáraiban lévő hiányosságokat, átfedéseket és szűk keresztmetszeteket.

Készítsen, szerkesszen vagy ütemezzen át feladatokat közvetlenül a naptárból – nincs szükség további lépésekre.

🧠 ClickUp tipp: Használja az AI-t, hogy megtalálja a legjobb időpontot a mély munkához vagy az együttműködéshez, különösen akkor, ha a naptára már tele van.

Minden úgy van kialakítva, hogy Ön folyamatosan haladjon előre – a tervezéstől és a prioritások meghatározásától a végrehajtásig.

Integrálja Outlook, Apple és Google Naptár adatait a ClickUp Naptárral, hogy minden feladatot egy helyen tárolhasson. Tervezze meg az egész hetét, és ne féljen a határidők elmulasztásától!

✅ Használja a ClickUp feladatokat a munkafolyamatok tervezéséhez, prioritásainak meghatározásához és szervezéséhez.

Tekintse meg az összes feladatát és állapotát egy képernyőn

A ClickUp Tasks hatékony keretrendszert biztosít az egyszerű teendők és a komplex, többfázisú projektek kezeléséhez. Rugalmas nézetekkel és hatékony testreszabási lehetőségekkel támogatja a személyes termelékenységet és a csapat szintű végrehajtást egyaránt.

Lehetőségek:

Használjon testreszabható állapotokat, hogy azok tükrözzék a valódi munkafolyamatot (ne csak „Teendő” és „Kész”).

Állítson be öt prioritási szintet, és jelölje meg őket színekkel a jobb áttekinthetőség érdekében.

Hozzon létre ellenőrzőlistákat, alfeladatokat és függőségeket a komplex munkák lebontásához.

Adjon hozzá egyéni mezőket a költségvetések, linkek, becsült időtartamok vagy kijelölt tulajdonosok nyomon követéséhez.

Figyelje az idő- és erőforrás-elosztást a Box View vagy a Workload View segítségével.

Összefoghatja mindezt a Dokumentumok, Fehér táblák és Sablonok segítségével.

A ClickUp többet kínál, mint tervezés és feladatkövetés. A beépített Docs, Whiteboards és használatra kész sablonok segítségével:

Jegyzeteket és ötleteket közvetlenül a ClickUp Docs-ban rögzíthet.

Vizuális brainstorming a ClickUp Whiteboards segítségével, post-it cetlik, rajzok és valós idejű együttműködés segítségével.

Indítsa be munkafolyamatát a ClickUp feladatkezelési sablonnal!

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp feladatkezelési sablont a feladatok egyértelmű és vizuális láthatóságához.

Vizuális, plug-and-play rendszert szeretne? A ClickUp feladatkezelési sablon tökéletes a munkafolyamatok gyors beállításához. A feladatokat három kategóriába sorolja – Ötletek, Tevékenységek és Hátralékok – és lehetővé teszi azok egyszerű kezelését drag-and-drop funkcióval a Lista, Tábla, Naptár és Doboz nézetek segítségével.

Akár egyedül tervez, akár távoli csapatot irányít, a ClickUp segít olyan munkafolyamatot létrehozni, amely úgy működik, ahogy az agya.

A ClickUp legjobb funkciói

Írja le a ClickUp Brainben automatizálni kívánt feladatokat, és az AI Builder beállítja a munkafolyamatot a szükséges kiváltó eseményekkel és műveletekkel.

Válassza ki a feladatütemezéshez az optimális időintervallumokat a ClickUp AI automatikus javaslatai alapján.

Hozzon létre feladatkapcsolatokat és függőségeket a ClickUp-on belül, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan hatnak egymásra a feladatok.

Készítsen feladatspecifikus összefoglalókat a szűk keresztmetszetek kiemeléséhez és a megvalósítható lépések részletezéséhez a ClickUp Brain segítségével.

Írja le a megbeszélés utáni beszélgetést, azonosítsa a kritikus információkat, és alakítsa azokat feladatokká.

A ClickUp korlátai

A funkciók eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek, különösen az új felhasználók számára, akik a ClickUp all-in-one munkaterületén navigálnak.

A nagyobb adatállományok alkalmanként lassulást okozhatnak, különösen összetett vagy nagy terhelésű munkaterületeken.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók:

Heath Hayden, a Tacoma Community College szakmai fejlesztési koordinátora így nyilatkozik:

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

2. Reclaim. ai (A legjobb naptároptimalizáláshoz és ütemezés-kiigazításhoz)

Képzelje el, hogy egy online naptár figyelembe veszi szokásait, miközben kezeli munkáját és személyes feladatait! A Reclaim.ai intelligens ütemezési asszisztensével megtalálja a legjobb időpontot feladataidhoz, szokásaidhoz és találkozóidhoz a Google Naptárban.

Ez az eszköz kezeli az összes eseményét, miközben rugalmasságot biztosít a váratlan változásokhoz. A Smart Meetings funkció megtalálja a résztvevők ütemtervében az optimális találkozási időpontokat, és azokat az időzónáikhoz és rendelkezésre állásukhoz igazítja.

Reclaim. ai legjobb funkciói

Állítsa be automatikusan a naptárát, hogy csökkenjen az esélye a túlterheltségnek.

Adjon hozzá akár 3 különböző időtartamot egy egyetlen értekezlet linkhez, és hagyja, hogy a résztvevők maguk döntsék el, mennyi ideig szeretnék, hogy az értekezlet tartson.

Rendezze be szokásait rugalmas beállításokkal, mint például ideális napok és időintervallumok.

Reclaim. ai korlátai

Szelektív projekt- és feladatkezelési feladatok kezelése

Csak a Google Naptárral működik (az Outlook integráció jelenleg várólistán van).

Nem támogatja a fizetések beszedését a találkozók ütemezésére szolgáló linkeken keresztül.

Reclaim. ai árak

Lite: Örökre ingyenes

Starter: 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Reclaim. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaim.ai-ról a valódi felhasználók:

A G2 értékelés:

Imádom az Asana integrációs funkcióját. Amikor feladatokat hozok létre, akár e-mailből, akár a Slackből, ez lehetővé teszi számomra, hogy beütemezzem az időt a Reclaim. ai-ban.

Imádom az Asana integrációs funkcióját. Amikor feladatokat hozok létre, akár e-mailből, akár a Slackből, ez lehetővé teszi számomra, hogy beütemezzem az időt a Reclaim. ai-ban.

3. Motion (A legjobb feladatütemezéshez és projektmenedzsmenthez)

via Motion

A Motion ötvözi a projektmenedzsment funkciókat egy AI ütemezési motorral. Tervezze meg napjait a feladatok, megbeszélések és személyes események köré, miközben szem előtt tartja a határidőket és a kapacitását.

Megkérheted Sirit is, hogy útközben adjon hozzá egy feladatot a Motion naptárhoz. Ha pedig eljön az ideje a nagyobb kép összeállításának, a Motion több munkaterületet, egyéni állapotokat és sablonokat támogat, így az ütemezés és a projekt beállítása szinkronban marad.

A Motion legjobb funkciói

A Kanban nézet segítségével a projektjeit a kezdetektől a befejezésig áttekintheti.

Ossza fel feladatait különböző részekre, hogy rugalmas és szigorú határidőket határozzon meg.

Csatlakozzon az iCloudhoz, az Outlookhoz és a Google Naptárhoz

A Foglalás funkcióval ütemezheti meg a találkozókat és meghívhatja a vendégeket az eseményre.

Mozgáskorlátozások

A naptár nézet önmagában korlátozottnak tűnhet a feladatok szervezéséhez.

Feladatait nem oszthatja meg a belső csapaton kívül.

Egyes felhasználók váratlan prioritásváltozásokról számolnak be.

Mozgás árazás

Ingyenes próba elérhető

AI Workplace: 29 USD/hó, éves fizetéssel

AI Employee Light: 148 USD/hó

AI Employee Standard: 446 USD/hó

AI Employee Plus: 894 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók:

Bár még nincsenek G2-értékelések, itt található egy értékelés a G2-től:

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal a projekttel/feladattal, amit el kell végeznem. Viszonylag könnyű bevezetni a csapatban, és mindenkit bekapcsolni, valamint összekapcsolni a naptárakat. Naponta használjuk, és amikor problémánk volt a csapatcsomagról az egyéni csomagra való áttéréssel, a ügyfélszolgálat gond nélkül megoldotta. Ajánlom.

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal a projekttel/feladattal, amit el kell végeznem. Viszonylag könnyű bevezetni a csapatban, és mindenkit bekapcsolni, valamint összekapcsolni a naptárakat. Naponta használjuk, és amikor problémánk volt a csapatcsomagról az egyéni csomagra való áttéréssel, a ügyfélszolgálat gond nélkül megoldotta. Ajánlom.

💡 Profi tipp: Ha a Motion alkalmazásban megváltozik a feladatok prioritása, ne húzza át manuálisan a feladatokat a naptárban, mert akkor azok zárolva lesznek. Ehelyett módosítsa manuálisan a prioritásokat úgy, hogy rákattint a feladatokra, és megváltoztatja az attribútumokat.

4. SkedPal (A legjobb adaptív feladatütemezéshez és intelligens naptárfunkcióhoz)

via SkedPal

Olyan intelligens naptáralkalmazást keres, amely végtelen firkálmányait világos és tömör feladatlistákká alakítja? A Skedpal Intelligent Time Blocking funkciójával több hétre optimalizálja az ütemezését, figyelembe véve feladatait, prioritásait és kötelezettségvállalásait. Azok számára készült, akik rendkívül rugalmas ütemezést szeretnének.

A Triage funkcióval prioritásokat állíthat be, határidőket határozhat meg és becsült időtartamokat rendelhet hozzá. A feladatkezelő eszköz ezután reális határidőket ütemez be a naptárba.

A SkedPal legjobb funkciói

Tekintse meg feladatait táblázatos nézetben, és a drag-and-drop funkcióval mozgathatja őket.

Hozzon létre végtelenül egymásba ágyazott listákat, hogy a nagy feladatokat kezelhető alfeladatokra bontsa.

Adjon hozzá képeket, ikonokat vagy fájlokat (100 MB-nál kisebb méretben) a feladatjegyzeteihez, hogy azok átfogóbbak legyenek.

A SkedPal korlátai

Szánjon időt a feladatfolyamatok testreszabására

A feladatok egyetlen listába rendezéséhez kézi munkára van szükség

Az ismétlődő feladatok beállítása nem intuitív

Komplex algoritmusok és beállítások révén meredek tanulási görbe kialakítása

SkedPal árak

Alap: 14,95 USD/hó felhasználónként

Pro: 21,95 USD/hó felhasználónként

SkedPal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a SkedPalról a valódi felhasználók:

A Reddit egyik véleménye szerint

Wow, köszönöm a SkedPal ajánlást. Kipróbáltam a Motion, Reclaim, Asana és néhány más eszközt, de a SkedPal az első, amely teljesen meggyőzött. Hatalmas tanulási görbe, de nagyon kifizetődő eredmények is, ez egy abszolút power user eszköz!

Wow, köszönöm a SkedPal ajánlást. Kipróbáltam a Motion, Reclaim, Asana és néhány más eszközt, de a SkedPal az első, amely teljesen meggyőzött. Hatalmas tanulási görbe, de nagyon kifizetődő eredmények is, ez egy abszolút power user eszköz!

🧠 Érdekesség: Egy átlagos munkavállaló 8 órás munkanapja alatt 4 órát és 12 percet tölt aktív munkával. A munkavállalók 39%-a extra mosdószüneteket tart, hogy elüssön az időt, míg 47% és 45% internetezik és a közösségi médiát böngészi.

5. Amie (legalkalmasabb esztétikai feladatokhoz és naptárkezeléshez)

via Amie

Az Amie egy olyan felületet kínál, amely minimalista megjelenítésben egyesíti a feladatait, naptárait és e-mailjeit (csak olvasási joggal). A teendőit egyszerű angol nyelven adhatja meg, például „pick up laundry at 4:00 p. m. @next Wednesday”, és figyelheti, ahogy az Amie természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével feladattá alakítja azt a naptárában.

Az AI Chat egy viszonylag új funkció. Ez egy továbbfejlesztett NLP rendszer, amelynek célja, hogy jobban megértse az Ön szándékait.

Például, ha beírja az Amie AI Chatbe, hogy „Építs cipőtartót vasárnap”, a naptár automatikusan több órát lefoglal, tudva, hogy ez a feladat több órát vesz igénybe.

Az Amie legjobb funkciói

Indítsa el a Pomodoro időzítőt a menüsorban, és hangjelzéssel értesüljön, amikor lejár az idő.

Alakítsa e-mailjeit különböző feladatokká vagy teendőkbe

Hozzon létre megosztható linket a rendelkezésre álló időintervallumokhoz.

Az Amie korlátai

Hiányzó csapatkezelő eszközök és beépített jegyzetelési funkciók

A naptár testreszabásának korlátozása azzal, hogy nem engedélyezik a hét szombaton történő kezdetét

Megakadályozza, hogy a felhasználók az alkalmazáson belül válaszoljanak az e-mailekre

Amie árak

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Amie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amie-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy felhasználó a Redditre:

Nagyon szeretem az Aime-t. Gyönyörű és megfelel az igényeimnek. Notion & naptár & Teendők. Az iOS interaktív felülete is nagyon újszerű, de igazán szívszorító, hogy nincs Android-verziója, és nincs mobil böngészőkre adaptált weboldala. Csak számítógépes módban lehet belépni, ami egyenértékű az Android-felhasználók teljes kizárásával.

Nagyon szeretem az Aime-t. Gyönyörű és megfelel az igényeimnek. Notion & naptár & Teendők. Az iOS interaktív felülete is nagyon újszerű, de igazán szívszorító, hogy nincs Android-verziója, és nincs mobil böngészőkre adaptált weboldala. Csak számítógépes módban lehet belépni, ami egyenértékű az Android-felhasználók teljes kizárásával.

🧠 Érdekes tény: 7,5–8 óra éjszakai alvás 20-szorosára növelheti a termelékenységét.

6. BeforeSunset AI (A legjobb a napi tervezéshez és az időkövetéshez)

via BeforeSunset AI

Ahelyett, hogy egy barátjának panaszkodna, hogy mennyi munkája van, írjon a BeforeSunset AI-nak. Tegyen le minden terhet a következő néhány feladattal kapcsolatban, és nézze meg, ahogy a szerszám AI asszisztense elemzi az információkat, azokat végrehajtható feladatokká alakítja, és javaslatot tesz a befejezéshez optimális időintervallumokra. Ez a napi tervezési asszisztense.

Mielőtt megtanulná, hogyan kell heti ütemtervet készíteni, az eszköz az információk felosztásával beállítja azt Önnek.

Egyedülálló módon magában foglalja a hangulat nyomon követését, az időkövetést és a termelékenység elemzését. Például frissítheti a „csodás érzés” állapotot, miután a program automatikusan átviszi a nap befejezetlen feladatait a holnapi tervbe.

A BeforeSunset AI legjobb funkciói

Állítson be időzítőt, vagy használja a Fókusz mód funkciót, hogy elkerülje a figyelemelterelő tényezőket munka közben.

Tervezzen be egészséges szüneteket a Szünet indítása opcióval.

Mentse el fontos teendőit a Könyvjelző funkcióval.

Tanulmányozza termelékenységét a tervezett idő és a tényleges idő összehasonlításával a munka elvégzéséhez.

A BeforeSunset AI korlátai

Nincs beépített oktatóanyag, amely segítené a felhasználókat a eszköz megértésében.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a Fókusz módban

Elsősorban napi tervezéshez készült, nem pedig hosszú távú projektütemezéshez.

BeforeSunset AI árak

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Team Pro: 20 USD/hó felhasználónként

BeforeSunset AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a BeforeSunset AI-ról a valódi felhasználók:

A G2 értékelés:

Tetszik a koncepció egyszerűsége. Nincs túlterhelve felesleges funkciókkal, hanem lényegre törő és elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki megtalálja a saját módszerét a termelékenység maximalizálására.

Tetszik a koncepció egyszerűsége. Nincs túlterhelve felesleges funkciókkal, hanem lényegre törő és elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki megtalálja a saját módszerét a termelékenység maximalizálására.

7. Timely (a legjobb automatikus munkaidő-nyilvántartások létrehozásához)

via Timely

Szeretne néhány extra projektet vállalni, hogy finanszírozza következő utazását, de nem talál szabad időpontot? Használja a Timely alkalmazást! A Kapacitástervezés funkciója segít megérteni és optimalizálni az erőforrások elosztását a projektek és feladatok között, egyértelmű képet adva a következő szabad óráiról.

A Memory Tracker megjegyzi, min dolgozik a nap folyamán, így könnyedén áthúzhatja a feladatokat az óráinak nyilvántartásába. Kezdje el pontosan számlázni az óráit!

A Timely legjobb funkciói

Integrálja az eszközt naptáraival, projektmenedzsment eszközeivel és e-mailjeivel az adatok szinkronizálása és teljes munkaidő-nyilvántartások létrehozása érdekében.

Szerkessze vagy törölje a munkaidő-nyilvántartás bejegyzéseit, és hagyjon megjegyzéseket a jobb áttekinthetőség érdekében.

Válasszon egyedi színeket az egyes feladatblokkokhoz

Időbeli korlátozások

A változtatások mentésekor kisebb hibák léphetnek fel.

Nincs drag-and-drop opció a jövőbeli feladatok áthelyezéséhez a jelenlegi hétre.

Az ütemezés során nem veszi figyelembe a különböző időzónákat.

Időszerű árazás

Build: 26 USD/hó felhasználónként

Elevate: 37 USD/hó felhasználónként

Innovate: 43 USD/hó felhasználónként

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Timely-ről a valódi felhasználók:

A G2 értékelése szerint

A Timely segített visszaszerezni a számlázható időt, amelyet manuális bejegyzés esetén elvesztettem volna. Emellett segített abban is, hogy gyorsan és naponta rögzítsem az időt, ahelyett, hogy napokkal később próbálnám kitalálni, mi történt. A Zapier segítségével integráltam a rendszerbe, hogy az időt hozzáadjam a számlázási rendszerünkhöz, így minden zökkenőmentesen működik.

A Timely segített visszaszerezni a számlázható időt, amelyet manuális bejegyzés esetén elvesztettem volna. Emellett segített abban is, hogy gyorsan és naponta rögzítsem az időt, ahelyett, hogy napokkal később próbálnám kitalálni, mi történt. A Zapier segítségével integráltam a rendszerbe, hogy az időt hozzáadjam a számlázási rendszerünkhöz, így minden zökkenőmentesen működik.

8. Arcush (a legjobb az automatikus teendőlisták rendezéséhez)

via Arcush

Az Arcus h egy iOS-exkluzív napi tervezőalkalmazás, amelynek célja, hogy egyszerűbbé tegye a napjait. Tiszta, vizuális idővonal-felülettel rendelkezik, amely segít a feladatok szervezésében és a koncentráció fenntartásában anélkül, hogy túlterhelné Önt.

Kiemelkedő funkciója, az Inbox Zero, automatikusan eltávolítja a nem ütemezett feladatokat a képernyőről, így csak az aktuálisan fontos dolgok maradnak láthatóak. Emellett konkrét időintervallumokat is lefoglalhat a koncentrált munkához, és színekkel személyre szabhatja az ütemezését.

Az Arcush legjobb funkciói

Különböző színkódokat alkalmazva strukturálhatja feladatait.

Hozzon létre különböző gyakoriságú ismétlődő feladatokat

Állítsa be az idővonal nézetét óra, nap vagy hét szerint, hogy az megfeleljen a tervezési stílusának.

Az Arcush korlátai

Csak iOS 16 vagy újabb verziót futtató iPhone-okon érhető el.

Nem támogatja a naptári események létrehozását.

Hiányoznak olyan fontos funkciók, mint az alfeladatok és a keresési funkció.

Arcush árak

Örökre ingyenes

Pro havi előfizetés: 3,99 USD/hó

Pro Yearly: 9,99 USD/év

Pro Lifetime: 29,99 $ egyszeri díj

Arcush értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Arcush-ról a valódi felhasználók?

Bár még nincsenek G2-értékelések, itt található egy értékelés az Apple Store-ból:

Kipróbáltam az összes időblokkoló alkalmazást, amelyek nem sértették meg a magánszférát, és az Arcush volt a legjobb felülettel rendelkező közülük. Például a kezdési idő és az időblokkok időtartamának megadása a leghatékonyabb, amit találtam. Szép a kinézete, és az ára is elfogadható. Folytassák a jó munkát!

Kipróbáltam az összes időblokkoló alkalmazást, amelyek nem sértették meg a magánszférát, és az Arcush volt a legjobb felülettel rendelkező közülük. Például a kezdési idő és az időblokkok időtartamának megadása a leghatékonyabb, amit találtam. Szép a kinézete, és az ára is elfogadható. Folytassák a jó munkát!

9. Általános feladat (a Google Naptár felhasználók számára a legalkalmasabb)

via Általános feladat

Egyszerű, ingyenes feladatkezelőt keres, amely könnyedén kezeli a határidőket és a prioritásokat? Használja a General Task alkalmazást. Használja a Focus Mode (Fókusz mód) és hasonló funkciókat, hogy ne pazarolja az idejét, és nyomon követhesse a különböző naptári eseményekkel kapcsolatos összes információt.

A Quick Command eszközzel rövidebb idő alatt navigálhat a felületen – elegendő gyakorlással megtanulhatja a kezelését utasítások nélkül is.

A General Task legjobb funkciói

Szinkronizálja a GitHubbal, hogy nyomon követhesse PR-jeit.

Feladatok létrehozása közvetlenül a Slackből

Húzza át a feladatokat a naptárába az ütemezés és az időbeosztás érdekében.

Általános feladatkorlátozások

Nem integrálható az Apple vagy az Outlook naptárral.

Hiányoznak olyan alapvető funkciók, mint az alfeladatok, az ismétlődő feladatok és a címkék.

Általános feladatárak

Ingyenes

Általános feladatértékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a General Task-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit ír a Product Hunt a General Taskról:

Csak körülbelül egy hétig használtam ezt az alkalmazást, de addig fantasztikus volt. Az egyetlen ok, amiért abbahagytam, az az, hogy a csapatom felhagyott a Linear használatával, és áttért az Asanára, amely nem volt integrálható.

Csak körülbelül egy hétig használtam ezt az alkalmazást, de addig fantasztikus volt. Az egyetlen ok, amiért abbahagytam, az az, hogy a csapatom felhagyott a Linear használatával, és áttért az Asanára, amely nem volt integrálható.

10. Planimo (legalkalmasabb iPhone-felhasználók számára)

via Planimo

A Planimo ideális azoknak az iPhone-felhasználóknak, akik szeretnék összekapcsolni személyes rutinjaikat a szakmai tervezéssel. Az eszköz segítségével leírhatja céljait, preferenciáit és napi rutinját, hogy egy személyre szabott tervet készítsen.

Az automatikus feladatbontás a megadott időblokkok alapján kezelhető lépéseket hoz létre, így pontosan tudja, mit kell tennie a nap minden pillanatában.

A Planimo legjobb funkciói

Bontsa nagy mérföldköveket 45 perces lépésekre

Hozzon létre korlátlan számú munkaterületet, és automatikusan ossza el a feladatokat közöttük.

Személyre szabott betekintést nyerhet időgazdálkodásába, hogy javítsa termelékenységét.

A Planimo korlátai

Csak iOS-eszközökön érhető el.

Nincs alapvető projektmenedzsment funkciója

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek zavarhatják a felhasználói élményt.

Kizárólag személyes használatra (nincs csapatfunkció).

Planimo árak

Premium (1 fiók): 9,99 USD/hó Bevezető: Az első 3 hónap 9,99 USD, utána 9,99 USD/hó

Bevezető: Az első 3 hónap 9,99 dollárért, utána 9,99 dollár/hónap

Premium (legfeljebb 6 fiók): 15,99 USD/hó Bevezető: Az első 3 hónap 15,99 USD, utána 15,99 USD/hó

Bevezető: Az első 3 hónap 15,99 dollárért, utána 15,99 dollár/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Bevezető: Az első 3 hónap 9,99 dollárért, utána 9,99 dollár/hónap

Bevezető: Az első 3 hónap 15,99 dollárért, utána 15,99 dollár/hónap

Planimo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A projektmenedzserek 20%-a szeretne megszabadulni a „dokumentációtól”, mint például a heti jelentések, a haladásról szóló frissítések, a PowerPoint-prezentációk vagy az egyedi feladatokkal kapcsolatos feljegyzések írásától.

