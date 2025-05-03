A legjobb OCR szoftver az adatok kivonásához és automatizálásához 2025-ben

Tudta, hogy a Reddit OCR szoftvert használ a keresési funkciók fejlesztésére? Ez a Reddit-felhasználó kísérletet végzett és megerősítette, hogy a Reddit keresési funkciója optikai karakterfelismerést (OCR technológiát) használ a képekből történő szövegkivonáshoz.

Az OCR technológia mind a tartalom, mind a SEO szempontjából elengedhetetlen a vállalkozások számára.

A vállalatok hatalmas mennyiségű beolvasott dokumentumot, PDF-fájlt és képfájlt kezelnek, amelyek gyakran töredezett információkat tartalmaznak. Annak érdekében, hogy a vezetői csapatok gyorsan hozzáférhessenek az adatokhoz és elemezhessék azokat, ahelyett, hogy időt pazarolnának a tartalom megfejtésére, a vállalatoknak ki kell vonniuk a szöveget ezekből a formátumokból.

Az alapvető OCR-megoldások azonban nem feltétlenül elegendőek a vállalati igények kielégítéséhez. A nagyobb pontosság és hatékonyság elérése érdekében a legjobb OCR-szoftverre van szüksége – de melyikben bízhat meg?

Ez a blog bejárja a témát. Olvassa tovább, hogy megtudja!

Mit kell keresnie az OCR szoftverben?

Az üzleti vagy vállalati használatra legalkalmasabb OCR szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi kulcsfontosságú tényezőket:

Keressen olyan OCR-motort, amely több nyelven is kiváló szövegfelismeréssel rendelkezik, különösen, ha különböző formátumú beolvasott dokumentumokkal dolgozik. A kézírásos szövegek támogatása szintén előnyös ✅

Az OCR-megoldásnak integrálódnia kell a Microsoft Office formátumokhoz, a kereshető PDF-ekhez és más üzleti szoftverekhez ✅

A vezető OCR-technológia gépi tanulási szoftvert és intelligens karakterfelismerést használ, hogy idővel javítsa a pontosságot ✅

A vállalati szintű OCR szoftvernek testreszabott munkafolyamatokat kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy minimális manuális erőfeszítéssel összehasonlítsák a dokumentumokat, beolvassák a táblázatokat és feldolgozzák a különböző számlákat ✅

Ha érzékeny dokumentumokat kezel, például kórházi nyilvántartásokat vagy biztosítási kifizetéseket, gondoskodjon arról, hogy az OCR-munka biztonságosan történjen, akár helyszíni telepítéssel is ✅

A 10 legjobb OCR szoftver

Kiterjedt terméktesztelés és piackutatás után ezek az eszközök a jelenleg elérhető legjobb OCR szoftverek.

Vessünk egy pillantást ezek erősségeire és gyengeségeire, hogy segítsünk Önnek kiválasztani a vállalkozásának legmegfelelőbb OCR-megoldást.

1. Adobe Acrobat Pro DC (a legjobb vállalati szintű PDF-kezeléshez)

az Adobe Acrobat Pro DC segítségével*

Azok a vállalkozások, amelyek beolvasott jogi dokumentumokkal, egyéb fájlokkal és nagy mennyiségű szöveges képpel foglalkoznak, gyakran küszködnek azzal, hogy azokat kereshetővé tegyék.

Az Adobe Acrobat Pro DC lehetővé teszi a csapatok számára a szövegek kivonását, a PDF-ek szerkesztését és az üzleti szoftverekkel való zökkenőmentes integrációt az OCR technológia segítségével.

A program legfőbb előnye az AI-alapú OCR-motor, amely biztosítja a szövegfelismerés magas pontosságát. Az Adobe Acrobat Pro DC dokumentum-összehasonlítási, szerkesztési és e-aláírási funkciókat is kínál a dokumentumfeldolgozás egyszerűsítése érdekében.

Az Adobe Acrobat Pro DC legjobb funkciói

Konvertálja a beolvasott dokumentumokat és képeket szerkeszthető, kereshető PDF-fájlokká .

Exportálja a PDF-fájlokat Microsoft Office formátumba, miközben megőrzi a formázás integritását.

Használjon AI-alapú eszközöket összefoglalás és dokumentumelemzés céljára.

Hozzáférés fejlett szerkesztési és dokumentum-összehasonlítási funkciókhoz a biztonságos adatkezelés érdekében.

Biztonságos elektronikus aláírásokat és felhőalapú együttműködést kínálunk a jóváhagyások és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Az Adobe Acrobat Pro DC korlátai

Fizetős előfizetést igényel, ezért kevésbé költséghatékony , mint egyes ingyenes OCR szoftverek.

Bonyolult felülettel rendelkezik, amelynek elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.

Nagyon nagy méretű beolvasott képfájlok kezelése során teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Adobe Acrobat Pro DC árak

Acrobat Standard DC : 14,99 USD/hó felhasználónként

Acrobat Pro DC : 23,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

AI Assistant kiegészítő: 4,99 USD/hó felhasználónként

Adobe Acrobat Pro DC értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (3450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4080+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe Acrobat Pro DC-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Az Adobe Acrobat egy hasznos eszköz PDF-dokumentumok létrehozásához, módosításához és szervezéséhez. Ez az iparági szabvány a PDF-szoftverek terén, és számos funkcióval rendelkezik, hogy különböző követelményeknek is megfeleljen.

Az Adobe Acrobat egy hasznos eszköz PDF-dokumentumok létrehozásához, módosításához és szervezéséhez. Ez az iparági szabvány a PDF-szoftverek terén, és számos funkcióval rendelkezik, hogy különböző követelményeknek is megfeleljen.

2. ABBYY FineReader PDF (A legjobb fejlett OCR és dokumentumkonvertáláshoz)

via ABBYFinReader PDF

Bármely fórumot átnézve láthatja, hogy nagy az igény a többnyelvű szövegfelismerő OCR technikai támogatásra.

Az ABBYY FineReader PDF mindezt biztosítja, emellett iparágvezető, AI-alapú OCR-motort is kínál, amely nagy pontosságú szövegkivonást és szerkesztést garantál.

A dokumentumok összehasonlításával, kötegelt konvertálással, optikai szófelismeréssel és fejlett automatizálási funkciókkal a csapatok nagy mennyiségű papír alapú dokumentumot tudnak feldolgozni, és azokat kereshető, szerkeszthető formátumokká alakítani.

Az ABBYY FineReader PDF legjobb funkciói

Konvertálja a beolvasott PDF-eket és képeket szerkeszthető, kereshető dokumentumokká, magas OCR-pontossággal.

198 nyelvet támogat, beleértve a cirill és az ázsiai karakterekhez hasonló komplex írásrendszereket is.

Dokumentumok összehasonlítása a különböző verziók közötti változások észlelése érdekében

Automatizálja a nagyméretű dokumentumfeldolgozást kötegelt konvertáló eszközökkel .

Hozzon létre kitölthető PDF-űrlapokat és engedélyezze a digitális aláírásokat a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Az ABBYY FineReader PDF korlátai

Az előfizetés ára magánszemélyek számára drágább lehet, mint az egyszeri vásárlás alternatívái.

Küzdelem az alacsony minőségű szkenneléssel, amely komplex formázás esetén kézi javításokat igényel

A felület nem annyira intuitív, mint egyes versenytársaké, ezért a tanulási görbe meredekebb.

ABBYY FineReader PDF árak

FineReader Standard : 16 USD/hó felhasználónként

FineReader Corporate : 24 USD/hó felhasználónként

FineReader for Mac: 69 USD/év felhasználónként

ABBYY FineReader PDF értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (286+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (426+ értékelés)

Mit mondanak az ABBYY FineReader PDF-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó:

A Windows rendszeren a fő eszközöm az ABBYY FineReader volt, egy csodálatos (de zárt forráskódú és csak Windows-on futó) szoftver, amely automatikusan felismeri az olvasni kívánt dokumentum elrendezését, oldalakra bontja, kiegyenesíti, törli a margókat és felismeri a szöveget.

A Windows rendszeren a fő eszközöm az ABBYY FineReader volt, egy csodálatos (de zárt forráskódú és csak Windows-on futó) szoftver, amely automatikusan felismeri az olvasni kívánt dokumentum elrendezését, oldalakra bontja, kiegyenesíti, törli a margókat és felismeri a szöveget.

3. Tesseract OCR (A legjobb fejlesztők és nyílt forráskódú rajongók számára)

via Tesseract OCR

A grafikus felülettel rendelkező hagyományos OCR szoftverekkel ellentétben a Tesseract egy parancssori eszköz. Ez ideális megoldás fejlesztők, kutatók és automatizálási szakértők számára, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni a képekből történő szövegkivonás felett.

Emellett ez egy teljesen ingyenes, nyílt forráskódú megoldás, amely az Apache 2.0 licenc alatt áll. A Tesseractot eredetileg a Hewlett-Packard fejlesztette ki, majd később a Google tartotta karban. Több mint 100 nyelvet támogat, és integrálható a Python, a C++ és más programozási nyelvekkel.

A Tesseract OCR legjobb funkciói

Több mint 100 nyelven felismeri a szöveget, beleértve az arab, cirill és ázsiai írásjeleket is.

Támogatja a különböző kimeneti formátumokat, mint például a TXT, PDF, OCR és TSV .

Testreszabhatja az OCR-t képzés és finomhangolás segítségével speciális igényeinek megfelelően.

Többféle képformátum feldolgozása, például PNG, JPEG és TIFF

A Tesseract OCR korlátai

Nincs grafikus felhasználói felület – parancssori tapasztalat szükséges

Az OCR pontossága a képminőségtől függ, ezért a legjobb eredmények elérése érdekében előfeldolgozás szükséges.

Nem alkalmas kezdőknek vagy azoknak, akik plug-and-play megoldást keresnek.

Korlátozott támogatás a kézírásfelismeréshez, ami bizonyos dokumentumtípusok esetében kevésbé hatékonnyá teszi.

Tesseract OCR árak

Ingyenes

Tesseract OCR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. OmniPage Ultimate (A legjobb megoldás nagy mennyiségű OCR-automatizálásra szoruló vállalkozások számára)

via OmniPage Ultimate

Elmerül a papírmunkában? Az OmniPage Ultimate olyan vállalkozások számára készült, amelyek nagy mennyiségű dokumentumot kezelnek, amelyeket kereshető, szerkeszthető és megosztható fájlokká kell konvertálni.

Időt takarít meg azáltal, hogy automatizálja a folyamatokat, legyen szó szerződések, számlák vagy jogi dokumentumok digitalizálásáról, vállalati szintű OCR-rel, kötegelt feldolgozással és felhőintegrációval.

Az OmniPage Ultimate legjobb funkciói

Nagy mennyiségű fájl tömeges feldolgozása automatizált munkafolyamatokkal

Kiváló OCR-pontosságot biztosít több mint 120 nyelv támogatásával.

Minden főbb dokumentumtípussal dolgozhat, beleértve a PDF, Word, Excel és ePub formátumokat.

Támogatja a szkennereket, a mobil rögzítést és a felhőalapú integrációkat, mint például a Dropbox és a SharePoint.

Javítsa a PDF-ek kereshetőségét az eDiscovery Assistant segítségével.

Az OmniPage Ultimate korlátai

A versenytársakhoz képest drága, ezért kevésbé elérhető az egyének számára.

Összetett felület, amelynek hatékony használatához képzésre lehet szükség.

Csak Windows rendszerre – Mac-kompatibilitás nélkül

OmniPage Ultimate árak

Egyedi árazás

OmniPage Ultimate értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OmniPage Ultimate-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

Az OmniPage Ultimate legfontosabb jellemzője, hogy kiváló minőségű szövegkivonatokat generál a általunk használt különböző forrásokból, beleértve a PDF-eket és a grafikákat/beolvasott dokumentumokat.

Az OmniPage Ultimate legfontosabb jellemzője, hogy kiváló minőségű szövegkivonatokat generál a általunk használt különböző forrásokból, beleértve a PDF-eket és a grafikákat/beolvasott dokumentumokat.

5. Readiris 17 (A legjobb megoldás magánszemélyek és kisvállalkozások számára, akiknek többnyelvű OCR-re van szükségük)

via Readiris

Próbált már szöveget kivonni egy dokumentumból, csak hogy rájöjjön, hogy az olyan nyelven van, amelyet a szoftvere nem tud kezelni? Ez az, ahol a Readiris 17 kiemelkedik.

Többnyelvű szakemberek és vállalkozások számára tervezett, AI-alapú OCR-eszközünk több mint 130 nyelvet ismer fel, beleértve az arab és cirill írásrendszert is.

Az OCR-en túl a Readiris 17 alapvető PDF-szerkesztési funkciókat is kínál, amelyekkel több eszköz között váltás nélkül egyesítheti, megjegyzéseket fűzhet és védheti dokumentumait. Akár hangos megjegyzéseket is hozzáadhat PDF-jeihez.

A Readiris 17 legjobb funkciói

Konvertálja a beolvasott PDF-eket, képeket és dokumentumokat szerkeszthető Word-, Excel- és PDF-formátumokká.

Nagy mennyiségű dokumentum hatékony feldolgozása kötegelt feldolgozással

Szerkessze PDF-fájljait a beépített eszközökkel, amelyekkel fájlokat egyesíthet, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és megvédheti őket.

Olvassa be a vonalkódokat és QR-kódokat a gyors adatkinyeréshez.

A Readiris 17 korlátai

Az OCR pontossága a szkennelés minőségétől függ – az alacsony minőségű képek hibákhoz vezethetnek.

A versenytársakhoz képest hiányoznak a fejlett PDF-szerkesztési funkciók.

Erőforrás-igényes lehet, lassíthatja a régebbi számítógépeket.

Readiris 17 árak

Readiris 17 Pro (1 PC-re szóló életre szóló licenc) : 69 USD

Readiris 17 Pro (4 PC-re szóló életre szóló licenc) : 99 USD

Readiris 17 Corporate (1 PC-re szóló életre szóló licenc) : 139 USD

Readiris 17 Corporate (5 PC-re szóló életre szóló licenc): 199 USD

Readiris 17 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Readiris 17-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Már egy ideje használom a Readiris szoftvert. Nagyon értékelem a szoftvert, mert kiválóan képes szerkeszteni a PDF formátumú dokumentumokat és még sok mást. Nyomtató pluginnal készült, amely lehetővé teszi a weboldalak dokumentumainak konvertálását és PDF formátumban való mentését.

Már egy ideje használom a Readiris szoftvert. Nagyon értékelem a szoftvert, mert kiválóan képes szerkeszteni a PDF formátumú dokumentumokat és még sok mást. Nyomtató pluginnal készült, amely lehetővé teszi a weboldalak dokumentumainak konvertálását és PDF formátumban való mentését.

6. VueScan (a legjobb régi szkennerek újjáélesztéséhez és professzionális minőségű szkenneléshez)

via VueScan

A VueScan robusztus beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a több mint 30 nyelven beolvasott dokumentumok szerkeszthető és kereshető szöveggé alakítását.

Akár nyomtatott dokumentumokkal, könyvekkel, nyugtákkal vagy üzleti nyilvántartásokkal dolgozik, a VueScan optikai jelfelismerő funkciói további szoftver nélkül biztosítják a pontos szövegkivonást.

Ráadásul a VueScan több mint 7400 szkennermodellel kompatibilis, köztük sok olyan modellel is, amelyet a gyártók már nem támogatnak.

A VueScan legjobb funkciói

Támogatja a TXT, PDF és Word formátumokat.

Készítsen kereshető és másolható szöveggel rendelkező PDF-fájlokat.

Javítsa a szöveg tisztaságát a ferde szövegek kiegyenesítésével, a zajcsökkentéssel és a kontraszt beállításával.

Használja az AI-alapú eszközöket az automatikus színezéshez, tájolásfelismeréshez és médiatípus-felismeréshez.

A VueScan korlátai

A felület elavult – egyes felhasználók a modern szkennerszoftverekhez képest nehézkesnek találják.

A sok fejlett beállítás miatt kezdők számára túl bonyolult lehet.

Egyes felhasználók vegyes tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

VueScan árak

Standard Edition : 9,95 USD/hó felhasználónként

Professional Edition: 19,95 USD/hó felhasználónként

VueScan értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. SimpleOCR (A legjobb ingyenes alapvető OCR-igényekhez)

via SimpleOCR

Azok számára, akiknek egyszerűen használható, ingyenes OCR-megoldásra van szükségük, bonyolult beállítások nélkül, a SimpleOCR kiváló választás.

Az eszköz ideális azoknak a felhasználóknak, akik nyomtatott dokumentumokat szeretnének szerkeszthető szöveggé konvertálni anélkül, hogy drága szoftverekért kellene fizetniük. A fejlettebb OCR eszközökkel ellentétben a SimpleOCR leginkább tiszta, kiváló minőségű, szabványos betűtípusokkal készült szkennelésekhez alkalmas.

Ezt az ingyenes szoftvert széles körben használják otthoni felhasználók, oktatók és kisvállalkozások, akiknek alkalmanként szükségük van OCR-re, de nem akarnak sokat tanulni.

A SimpleOCR legjobb funkciói

Használja a 100%-ban ingyenes OCR szoftvert személyes és kereskedelmi célokra egyaránt.

Gyorsan és egyszerűen konvertálja a nyomtatott dokumentumokat szöveggé

Dolgozzon TWAIN-kompatibilis szkennerekkel a közvetlen szkennelés és OCR érdekében.

Hozzáférés ingyenes alkalmazásként vagy fejlesztőknek szóló SDK-ként.

A SimpleOCR korlátai

Nehézségek több oszlopos elrendezésekkel, táblázatokkal és nem szabványos betűtípusokkal

A kézírásfelismerés kevésbé pontos , mint a fizetős megoldások.

Nincs olyan fejlett funkciója, mint a kötegelt feldolgozás és az automatizálás.

A legjobb OCR-eredményekhez kiváló minőségű szkennelésre van szükség.

SimpleOCR árak

Ingyenes

SimpleOCR értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. GOCR (A legjobb nyílt forráskódú és alapvető OCR-feladatokhoz)

via GOCR

Ingyenes, nyílt forráskódú OCR eszközt keres? A GOCR azoknak a felhasználóknak készült, akik alapvető szövegfelismerésre van szükségük, anélkül, hogy fizetős vagy saját fejlesztésű szoftverek bonyolultságával kellene szembesülniük.

Ez az eszköz egy könnyű, parancssor alapú program, amely hatékonyan kivonja a szöveget különböző képformátumokból. Bár a GOCR nem rendelkezik fejlett elrendezéselemzéssel, mégis alkalmas azoknak a fejlesztőknek és Linux-felhasználóknak, akiknek egyszerű, testreszabható OCR-megoldásra van szükségük.

A GOCR legjobb funkciói

Használjon teljesen ingyenes és nyílt forráskódú OCR-t a GNU General Public License alapján.

Linux, Windows és OS/2 operációs rendszereken fut .

Önálló parancssori eszközként működik, vagy más szoftverekbe integrálható.

Több nyelv támogatása a szövegfelismeréshez

Egyszerű grafikus felület (gocr. tcl) a könnyebb használat érdekében.

A GOCR korlátai

Nehézségek komplex betűtípusokkal, kézírásos szövegekkel és ferde képekkel

Nem támogatja megfelelően a nem latin betűket.

Nincs fejlett OCR funkciója, mint például a layout elemzés és a dokumentum formázás.

A modern OCR-motorokhoz képest alacsonyabb pontosság

GOCR árak

Ingyenes

GOCR értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Google Cloud Vision OCR (A legjobb AI-alapú OCR és nagyméretű automatizáláshoz)

via Google Cloud Vision OCR

A Google hatékonyságát keresi? A nagy mennyiségű dokumentummal, képpel és kézírásos szöveggel foglalkozó vállalkozások számára a Google Cloud Vision OCR kínálja ezt.

A Google fejlett mesterséges intelligenciája és gépi tanulási modelljei által támogatott eszköz a alapvető OCR-funkciókon túlmutatva mélyreható szövegkivonást, intelligens képfeldolgozást és zökkenőmentes integrációt kínál a Google felhőalapú ökoszisztémájával.

Akár az adatbevitel automatizálásáról, akár a beolvasott dokumentumokból való információk kinyeréséről van szó, ez az eszköz segít időt megtakarítani és javítani a pontosságot.

A Google Cloud Vision OCR legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú OCR mélytanulási modelleket a nagyobb pontosság érdekében.

Felismeri a nyomtatott, kézzel írt és többnyelvű szövegeket

Nagy mennyiségű adat feldolgozása kötegelt feldolgozással és valós idejű OCR-rel API-n keresztül.

Integrálja a Google Cloud termékeivel, mint például a BigQuery, Cloud Storage és Vertex AI .

Készítsen egyedi modelleket az AutoML segítségével a pontosság javítása érdekében.

Biztosítsa a megfelelőséget és a biztonságot több régióra kiterjedő támogatással.

A Google Cloud Vision OCR korlátai

Speciális beállítás szükséges (API integráció és hitelesítési lépések)

Nagy mennyiségű OCR-igény esetén drága lehet.

Nincs beépített betűformátum-felismerés (pl. vastag, dőlt).

A Google Cloud Vision OCR árai

Ingyenes

Google Cloud Vision OCR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

10. Microsoft Lens (a legjobb Microsoft-felhasználóknak és zökkenőmentes integrációhoz)

via Microsoft Lens

Azok számára, akik már használják a Microsoft 365-öt, a OneDrive-ot vagy más Microsoft eszközöket, a Microsoft Lens (korábban Office Lens) kiváló OCR-megoldás a dokumentumok egyszerű beolvasásához, szerkesztéséhez és rendszerezéséhez.

Akár jegyzeteket, táblákat, névjegykártyákat vagy nyomtatott dokumentumokat digitalizál, a Microsoft Lens intelligens kivágási, OCR-funkciókat és felhőalapú szinkronizálást kínál.

Ráadásul ez az eszköz teljesen ingyenes, így költségkímélő megoldás szakemberek, diákok és kisvállalkozások számára.

A Microsoft Lens legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365, OneDrive és OneNote programokkal.

Válasszon többféle rögzítési mód közül (fotó, dokumentum, táblagép, névjegykártya)

Engedélyezze az automatikus kivágást és a szövegfelismerést (OCR) szerkeszthető Word- és PDF-fájlokhoz.

A beolvasott dokumentumokat Word, PowerPoint, PDF vagy JPEG formátumban exportálhatja.

Ingyenes hozzáférés, rejtett költségek és vízjelek nélkül.

A Microsoft Lens korlátai

Korlátozott OCR nyelvtámogatás kézíráshoz (csak angol nyelven)

Nincs offline OCR-képesség

Nem annyira fejlett a kötegelt feldolgozáshoz vagy vállalati szintű OCR-hez.

Esetenként előforduló képminőségi problémák, amelyek miatt a szkenneléshez biztos kéz szükséges

A Microsoft Lens árai

Ingyenes

Microsoft Lens értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (265+ értékelés)

OCR, ClickUp és Ön: az álomcsapat a dokumentumaihoz

Az OCR csak az első lépés – a ClickUp integrálódik az OCR-eszközeivel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Mostantól az összes kivont adat egy helyen tárolódik, kategorizálva és könnyen hozzáférhető.

A ClickUp mappáival, tereivel és listáival rendszerezheti dokumentumait, létrehozhat egyéni mezőket a releváns adatok kivonásához, és hatékony keresési funkciókat használhat, hogy másodpercek alatt megtaláljon bármit.

Készen áll a munkaterhelés csökkentésére? Regisztráljon most a ClickUp-ra!