A legjobb OCR szoftver az adatok kivonásához és automatizálásához 2025-ben

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. május 3.

Tudta, hogy a Reddit OCR szoftvert használ a keresési funkciók fejlesztésére? Ez a Reddit-felhasználó kísérletet végzett és megerősítette, hogy a Reddit keresési funkciója optikai karakterfelismerést (OCR technológiát) használ a képekből történő szövegkivonáshoz.

Az OCR technológia mind a tartalom, mind a SEO szempontjából elengedhetetlen a vállalkozások számára.

A vállalatok hatalmas mennyiségű beolvasott dokumentumot, PDF-fájlt és képfájlt kezelnek, amelyek gyakran töredezett információkat tartalmaznak. Annak érdekében, hogy a vezetői csapatok gyorsan hozzáférhessenek az adatokhoz és elemezhessék azokat, ahelyett, hogy időt pazarolnának a tartalom megfejtésére, a vállalatoknak ki kell vonniuk a szöveget ezekből a formátumokból.

Az alapvető OCR-megoldások azonban nem feltétlenül elegendőek a vállalati igények kielégítéséhez. A nagyobb pontosság és hatékonyság elérése érdekében a legjobb OCR-szoftverre van szüksége – de melyikben bízhat meg?

Ez a blog bejárja a témát. Olvassa tovább, hogy megtudja!

Itt találja a cikkben bemutatott összes OCR eszközt, valamint azok legfontosabb funkcióit:

OCR eszközLegalkalmasabbFőbb jellemzőkÁrak
Adobe Acrobat Pro DCVállalati PDF-kezelésAI-alapú OCR, PDF-szerkesztés, dokumentumok összehasonlítása, e-aláírások14,99–23,99 USD/felhasználó/hónap + kiegészítők
ABBYY FineReader PDFFejlett OCR és dokumentumkonvertálás198 nyelv, kötegelt feldolgozás, űrlapkészítés, dokumentumok összehasonlítása16–24 USD/felhasználó/hónap; Mac: 69 USD/év
Tesseract OCRFejlesztők és nyílt forráskódú felhasználókCLI-alapú, több mint 100 nyelv, egyedi képzésIngyenes
OmniPage UltimateNagy volumenű OCR automatizálásTömeges feldolgozás, több mint 120 nyelv, eDiscovery asszisztensEgyedi árazás
Readiris 17Magánszemélyek és kisvállalkozásokTöbb mint 130 nyelv, hangjegyzetek, vonalkód-beolvasás, PDF-eszközök69–199 dollár (életre szóló licenc)
VueScanRégi szkennerek támogatása és professzionális szkennelésTöbb mint 30 nyelv, kereshető PDF-ek, AI eszközök, több mint 7400 szkenner támogatása9,95–19,95 USD/hó/felhasználó
SimpleOCRIngyenes alapvető OCR-szükségletekIngyenes szoftver, alapvető szövegkivonás, SDK elérhetőIngyenes
GOCRAlapvető nyílt forráskódú OCRIngyenes, több platformon futó, CLI-alapú, nyelvi támogatásIngyenes
Google Cloud VisionAI-alapú OCR és nagyméretű automatizálásML modellek, többnyelvű + kézírás, valós idejű OCR API-n keresztül, integrálható a Google Cloudba.Ingyenes szint + használat alapú árazás
Microsoft LensMicrosoft-felhasználók és gyors szkennelésAutomatikus kivágás, Word/PDF export, felhőalapú szinkronizálás OneDrive/OneNote segítségévelIngyenes

Mit kell keresnie az OCR szoftverben?

Az üzleti vagy vállalati használatra legalkalmasabb OCR szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi kulcsfontosságú tényezőket:

  • Keressen olyan OCR-motort, amely több nyelven is kiváló szövegfelismeréssel rendelkezik, különösen, ha különböző formátumú beolvasott dokumentumokkal dolgozik. A kézírásos szövegek támogatása szintén előnyös ✅
  • Az OCR-megoldásnak integrálódnia kell a Microsoft Office formátumokhoz, a kereshető PDF-ekhez és más üzleti szoftverekhez ✅
  • A vezető OCR-technológia gépi tanulási szoftvert és intelligens karakterfelismerést használ, hogy idővel javítsa a pontosságot ✅
  • A vállalati szintű OCR szoftvernek testreszabott munkafolyamatokat kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy minimális manuális erőfeszítéssel összehasonlítsák a dokumentumokat, beolvassák a táblázatokat és feldolgozzák a különböző számlákat ✅
  • Ha érzékeny dokumentumokat kezel, például kórházi nyilvántartásokat vagy biztosítási kifizetéseket, gondoskodjon arról, hogy az OCR-munka biztonságosan történjen, akár helyszíni telepítéssel is ✅

A 10 legjobb OCR szoftver

Kiterjedt terméktesztelés és piackutatás után ezek az eszközök a jelenleg elérhető legjobb OCR szoftverek.

Vessünk egy pillantást ezek erősségeire és gyengeségeire, hogy segítsünk Önnek kiválasztani a vállalkozásának legmegfelelőbb OCR-megoldást.

1. Adobe Acrobat Pro DC (a legjobb vállalati szintű PDF-kezeléshez)

Adobe Acrobat Pro DC (a legjobb vállalati szintű PDF-kezeléshez)
az Adobe Acrobat Pro DC segítségével*

Azok a vállalkozások, amelyek beolvasott jogi dokumentumokkal, egyéb fájlokkal és nagy mennyiségű szöveges képpel foglalkoznak, gyakran küszködnek azzal, hogy azokat kereshetővé tegyék.

Az Adobe Acrobat Pro DC lehetővé teszi a csapatok számára a szövegek kivonását, a PDF-ek szerkesztését és az üzleti szoftverekkel való zökkenőmentes integrációt az OCR technológia segítségével.

A program legfőbb előnye az AI-alapú OCR-motor, amely biztosítja a szövegfelismerés magas pontosságát. Az Adobe Acrobat Pro DC dokumentum-összehasonlítási, szerkesztési és e-aláírási funkciókat is kínál a dokumentumfeldolgozás egyszerűsítése érdekében.

Az Adobe Acrobat Pro DC legjobb funkciói

  • Konvertálja a beolvasott dokumentumokat és képeket szerkeszthető, kereshető PDF-fájlokká.
  • Exportálja a PDF-fájlokat Microsoft Office formátumba, miközben megőrzi a formázás integritását.
  • Használjon AI-alapú eszközöket összefoglalás és dokumentumelemzés céljára.
  • Hozzáférés fejlett szerkesztési és dokumentum-összehasonlítási funkciókhoz a biztonságos adatkezelés érdekében.
  • Biztonságos elektronikus aláírásokat és felhőalapú együttműködést kínálunk a jóváhagyások és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Az Adobe Acrobat Pro DC korlátai

  • Fizetős előfizetést igényel, ezért kevésbé költséghatékony, mint egyes ingyenes OCR szoftverek.
  • Bonyolult felülettel rendelkezik, amelynek elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.
  • Nagyon nagy méretű beolvasott képfájlok kezelése során teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Adobe Acrobat Pro DC árak

  • Acrobat Standard DC: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Acrobat Pro DC: 23,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • AI Assistant kiegészítő: 4,99 USD/hó felhasználónként

Adobe Acrobat Pro DC értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (3450+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (4080+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe Acrobat Pro DC-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Az Adobe Acrobat egy hasznos eszköz PDF-dokumentumok létrehozásához, módosításához és szervezéséhez. Ez az iparági szabvány a PDF-szoftverek terén, és számos funkcióval rendelkezik, hogy különböző követelményeknek is megfeleljen.

Az Adobe Acrobat egy hasznos eszköz PDF-dokumentumok létrehozásához, módosításához és szervezéséhez. Ez az iparági szabvány a PDF-szoftverek terén, és számos funkcióval rendelkezik, hogy különböző követelményeknek is megfeleljen.

💡 Profi tipp: A dokumentumok kézi összehasonlítása időigényes és hibalehetőségekkel jár, de a megfelelő eszközökkel automatizálhatja a folyamatot és csökkentheti a hibák számát. Fedezze fel a legjobb megoldásokat a 12 hatékony dokumentum-összehasonlító szoftver csapatok számára című cikkben.

2. ABBYY FineReader PDF (A legjobb fejlett OCR és dokumentumkonvertáláshoz)

via ABBYFinReader PDF

Bármely fórumot átnézve láthatja, hogy nagy az igény a többnyelvű szövegfelismerő OCR technikai támogatásra.

Az ABBYY FineReader PDF mindezt biztosítja, emellett iparágvezető, AI-alapú OCR-motort is kínál, amely nagy pontosságú szövegkivonást és szerkesztést garantál.

A dokumentumok összehasonlításával, kötegelt konvertálással, optikai szófelismeréssel és fejlett automatizálási funkciókkal a csapatok nagy mennyiségű papír alapú dokumentumot tudnak feldolgozni, és azokat kereshető, szerkeszthető formátumokká alakítani.

Az ABBYY FineReader PDF legjobb funkciói

  • Konvertálja a beolvasott PDF-eket és képeket szerkeszthető, kereshető dokumentumokká, magas OCR-pontossággal.
  • 198 nyelvet támogat, beleértve a cirill és az ázsiai karakterekhez hasonló komplex írásrendszereket is.
  • Dokumentumok összehasonlítása a különböző verziók közötti változások észlelése érdekében
  • Automatizálja a nagyméretű dokumentumfeldolgozást kötegelt konvertáló eszközökkel.
  • Hozzon létre kitölthető PDF-űrlapokat és engedélyezze a digitális aláírásokat a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Az ABBYY FineReader PDF korlátai

  • Az előfizetés ára magánszemélyek számára drágább lehet, mint az egyszeri vásárlás alternatívái.
  • Küzdelem az alacsony minőségű szkenneléssel, amely komplex formázás esetén kézi javításokat igényel
  • A felület nem annyira intuitív, mint egyes versenytársaké, ezért a tanulási görbe meredekebb.

ABBYY FineReader PDF árak

  • FineReader Standard: 16 USD/hó felhasználónként
  • FineReader Corporate: 24 USD/hó felhasználónként
  • FineReader for Mac: 69 USD/év felhasználónként

ABBYY FineReader PDF értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (286+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (426+ értékelés)

Mit mondanak az ABBYY FineReader PDF-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó:

A Windows rendszeren a fő eszközöm az ABBYY FineReader volt, egy csodálatos (de zárt forráskódú és csak Windows-on futó) szoftver, amely automatikusan felismeri az olvasni kívánt dokumentum elrendezését, oldalakra bontja, kiegyenesíti, törli a margókat és felismeri a szöveget.

A Windows rendszeren a fő eszközöm az ABBYY FineReader volt, egy csodálatos (de zárt forráskódú és csak Windows-on futó) szoftver, amely automatikusan felismeri az olvasni kívánt dokumentum elrendezését, oldalakra bontja, kiegyenesíti, törli a margókat és felismeri a szöveget.

💡 Profi tipp: Még mindig ugyanazt a szövegszerkesztő szoftvert használja, mint régen? Frissítse írási készségeit modern eszközökkel, amelyek együttműködési lehetőségeket és AI-alapú szerkesztést kínálnak. Fedezze fel a legjobb szövegszerkesztő szoftverek közül a legmegfelelőbbet, és találja meg a munkafolyamatához leginkább illeszkedőt.

3. Tesseract OCR (A legjobb fejlesztők és nyílt forráskódú rajongók számára)

Tesseract OCR (A legjobb fejlesztők és nyílt forráskódú rajongók számára)
via Tesseract OCR

A grafikus felülettel rendelkező hagyományos OCR szoftverekkel ellentétben a Tesseract egy parancssori eszköz. Ez ideális megoldás fejlesztők, kutatók és automatizálási szakértők számára, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni a képekből történő szövegkivonás felett.

Emellett ez egy teljesen ingyenes, nyílt forráskódú megoldás, amely az Apache 2.0 licenc alatt áll. A Tesseractot eredetileg a Hewlett-Packard fejlesztette ki, majd később a Google tartotta karban. Több mint 100 nyelvet támogat, és integrálható a Python, a C++ és más programozási nyelvekkel.

A Tesseract OCR legjobb funkciói

  • Több mint 100 nyelven felismeri a szöveget, beleértve az arab, cirill és ázsiai írásjeleket is.
  • Támogatja a különböző kimeneti formátumokat, mint például a TXT, PDF, OCR és TSV.
  • Testreszabhatja az OCR-t képzés és finomhangolás segítségével speciális igényeinek megfelelően.
  • Többféle képformátum feldolgozása, például PNG, JPEG és TIFF

A Tesseract OCR korlátai

  • Nincs grafikus felhasználói felület – parancssori tapasztalat szükséges
  • Az OCR pontossága a képminőségtől függ, ezért a legjobb eredmények elérése érdekében előfeldolgozás szükséges.
  • Nem alkalmas kezdőknek vagy azoknak, akik plug-and-play megoldást keresnek.
  • Korlátozott támogatás a kézírásfelismeréshez, ami bizonyos dokumentumtípusok esetében kevésbé hatékonnyá teszi.

Tesseract OCR árak

  • Ingyenes

Tesseract OCR értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottai közel fele nem tud koncentrálni

A folyamatos kontextusváltás csendesen csökkenti csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Képzelje el, hogy megszünteti ezeket a költséges zavarokat.

A ClickUp segítségével központosíthatja munkafolyamatait – zökkenőmentesen integrálhatja a feladatokat, a csevegést, a dokumentumokat és a táblákat egy helyen. Ráadásul az AI-alapú funkciók mindent összekapcsolnak, kereshetővé és könnyen kezelhetővé tesznek!

4. OmniPage Ultimate (A legjobb megoldás nagy mennyiségű OCR-automatizálásra szoruló vállalkozások számára)

OmniPage Ultimate (A legjobb megoldás nagy mennyiségű OCR-automatizálásra szoruló vállalkozások számára)
via OmniPage Ultimate

Elmerül a papírmunkában? Az OmniPage Ultimate olyan vállalkozások számára készült, amelyek nagy mennyiségű dokumentumot kezelnek, amelyeket kereshető, szerkeszthető és megosztható fájlokká kell konvertálni.

Időt takarít meg azáltal, hogy automatizálja a folyamatokat, legyen szó szerződések, számlák vagy jogi dokumentumok digitalizálásáról, vállalati szintű OCR-rel, kötegelt feldolgozással és felhőintegrációval.

Az OmniPage Ultimate legjobb funkciói

  • Nagy mennyiségű fájl tömeges feldolgozása automatizált munkafolyamatokkal
  • Kiváló OCR-pontosságot biztosít több mint 120 nyelv támogatásával.
  • Minden főbb dokumentumtípussal dolgozhat, beleértve a PDF, Word, Excel és ePub formátumokat.
  • Támogatja a szkennereket, a mobil rögzítést és a felhőalapú integrációkat, mint például a Dropbox és a SharePoint.
  • Javítsa a PDF-ek kereshetőségét az eDiscovery Assistant segítségével.

Az OmniPage Ultimate korlátai

  • A versenytársakhoz képest drága, ezért kevésbé elérhető az egyének számára.
  • Összetett felület, amelynek hatékony használatához képzésre lehet szükség.
  • Csak Windows rendszerre – Mac-kompatibilitás nélkül

OmniPage Ultimate árak

  • Egyedi árazás

OmniPage Ultimate értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OmniPage Ultimate-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

Az OmniPage Ultimate legfontosabb jellemzője, hogy kiváló minőségű szövegkivonatokat generál a általunk használt különböző forrásokból, beleértve a PDF-eket és a grafikákat/beolvasott dokumentumokat.

Az OmniPage Ultimate legfontosabb jellemzője, hogy kiváló minőségű szövegkivonatokat generál a általunk használt különböző forrásokból, beleértve a PDF-eket és a grafikákat/beolvasott dokumentumokat.

5. Readiris 17 (A legjobb megoldás magánszemélyek és kisvállalkozások számára, akiknek többnyelvű OCR-re van szükségük)

Readiris 17 (A legjobb megoldás magánszemélyek és kisvállalkozások számára, akiknek többnyelvű OCR-re van szükségük)
via Readiris

Próbált már szöveget kivonni egy dokumentumból, csak hogy rájöjjön, hogy az olyan nyelven van, amelyet a szoftvere nem tud kezelni? Ez az, ahol a Readiris 17 kiemelkedik.

Többnyelvű szakemberek és vállalkozások számára tervezett, AI-alapú OCR-eszközünk több mint 130 nyelvet ismer fel, beleértve az arab és cirill írásrendszert is.

Az OCR-en túl a Readiris 17 alapvető PDF-szerkesztési funkciókat is kínál, amelyekkel több eszköz között váltás nélkül egyesítheti, megjegyzéseket fűzhet és védheti dokumentumait. Akár hangos megjegyzéseket is hozzáadhat PDF-jeihez.

A Readiris 17 legjobb funkciói

  • Konvertálja a beolvasott PDF-eket, képeket és dokumentumokat szerkeszthető Word-, Excel- és PDF-formátumokká.
  • Nagy mennyiségű dokumentum hatékony feldolgozása kötegelt feldolgozással
  • Szerkessze PDF-fájljait a beépített eszközökkel, amelyekkel fájlokat egyesíthet, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és megvédheti őket.
  • Olvassa be a vonalkódokat és QR-kódokat a gyors adatkinyeréshez.

A Readiris 17 korlátai

  • Az OCR pontossága a szkennelés minőségétől függ – az alacsony minőségű képek hibákhoz vezethetnek.
  • A versenytársakhoz képest hiányoznak a fejlett PDF-szerkesztési funkciók.
  • Erőforrás-igényes lehet, lassíthatja a régebbi számítógépeket.

Readiris 17 árak

  • Readiris 17 Pro (1 PC-re szóló életre szóló licenc): 69 USD
  • Readiris 17 Pro (4 PC-re szóló életre szóló licenc): 99 USD
  • Readiris 17 Corporate (1 PC-re szóló életre szóló licenc): 139 USD
  • Readiris 17 Corporate (5 PC-re szóló életre szóló licenc): 199 USD

Readiris 17 értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Readiris 17-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Már egy ideje használom a Readiris szoftvert. Nagyon értékelem a szoftvert, mert kiválóan képes szerkeszteni a PDF formátumú dokumentumokat és még sok mást. Nyomtató pluginnal készült, amely lehetővé teszi a weboldalak dokumentumainak konvertálását és PDF formátumban való mentését.

Már egy ideje használom a Readiris szoftvert. Nagyon értékelem a szoftvert, mert kiválóan képes szerkeszteni a PDF formátumú dokumentumokat és még sok mást. Nyomtató pluginnal készült, amely lehetővé teszi a weboldalak dokumentumainak konvertálását és PDF formátumban való mentését.

6. VueScan (a legjobb régi szkennerek újjáélesztéséhez és professzionális minőségű szkenneléshez)

via VueScan

A VueScan robusztus beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a több mint 30 nyelven beolvasott dokumentumok szerkeszthető és kereshető szöveggé alakítását.

Akár nyomtatott dokumentumokkal, könyvekkel, nyugtákkal vagy üzleti nyilvántartásokkal dolgozik, a VueScan optikai jelfelismerő funkciói további szoftver nélkül biztosítják a pontos szövegkivonást.

Ráadásul a VueScan több mint 7400 szkennermodellel kompatibilis, köztük sok olyan modellel is, amelyet a gyártók már nem támogatnak.

A VueScan legjobb funkciói

  • Támogatja a TXT, PDF és Word formátumokat.
  • Készítsen kereshető és másolható szöveggel rendelkező PDF-fájlokat.
  • Javítsa a szöveg tisztaságát a ferde szövegek kiegyenesítésével, a zajcsökkentéssel és a kontraszt beállításával.
  • Használja az AI-alapú eszközöket az automatikus színezéshez, tájolásfelismeréshez és médiatípus-felismeréshez.

A VueScan korlátai

  • A felület elavult – egyes felhasználók a modern szkennerszoftverekhez képest nehézkesnek találják.
  • A sok fejlett beállítás miatt kezdők számára túl bonyolult lehet.
  • Egyes felhasználók vegyes tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

VueScan árak

  • Standard Edition: 9,95 USD/hó felhasználónként
  • Professional Edition: 19,95 USD/hó felhasználónként

VueScan értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. SimpleOCR (A legjobb ingyenes alapvető OCR-igényekhez)

SimpleOCR (a legjobb ingyenes alapvető OCR-igényekhez)
via SimpleOCR

Azok számára, akiknek egyszerűen használható, ingyenes OCR-megoldásra van szükségük, bonyolult beállítások nélkül, a SimpleOCR kiváló választás.

Az eszköz ideális azoknak a felhasználóknak, akik nyomtatott dokumentumokat szeretnének szerkeszthető szöveggé konvertálni anélkül, hogy drága szoftverekért kellene fizetniük. A fejlettebb OCR eszközökkel ellentétben a SimpleOCR leginkább tiszta, kiváló minőségű, szabványos betűtípusokkal készült szkennelésekhez alkalmas.

Ezt az ingyenes szoftvert széles körben használják otthoni felhasználók, oktatók és kisvállalkozások, akiknek alkalmanként szükségük van OCR-re, de nem akarnak sokat tanulni.

A SimpleOCR legjobb funkciói

  • Használja a 100%-ban ingyenes OCR szoftvert személyes és kereskedelmi célokra egyaránt.
  • Gyorsan és egyszerűen konvertálja a nyomtatott dokumentumokat szöveggé
  • Dolgozzon TWAIN-kompatibilis szkennerekkel a közvetlen szkennelés és OCR érdekében.
  • Hozzáférés ingyenes alkalmazásként vagy fejlesztőknek szóló SDK-ként.

A SimpleOCR korlátai

  • Nehézségek több oszlopos elrendezésekkel, táblázatokkal és nem szabványos betűtípusokkal
  • A kézírásfelismerés kevésbé pontos, mint a fizetős megoldások.
  • Nincs olyan fejlett funkciója, mint a kötegelt feldolgozás és az automatizálás.
  • A legjobb OCR-eredményekhez kiváló minőségű szkennelésre van szükség.

SimpleOCR árak

  • Ingyenes

SimpleOCR értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. GOCR (A legjobb nyílt forráskódú és alapvető OCR-feladatokhoz)

GOCR (A legjobb nyílt forráskódú és alapvető OCR-feladatokhoz)
via GOCR

Ingyenes, nyílt forráskódú OCR eszközt keres? A GOCR azoknak a felhasználóknak készült, akik alapvető szövegfelismerésre van szükségük, anélkül, hogy fizetős vagy saját fejlesztésű szoftverek bonyolultságával kellene szembesülniük.

Ez az eszköz egy könnyű, parancssor alapú program, amely hatékonyan kivonja a szöveget különböző képformátumokból. Bár a GOCR nem rendelkezik fejlett elrendezéselemzéssel, mégis alkalmas azoknak a fejlesztőknek és Linux-felhasználóknak, akiknek egyszerű, testreszabható OCR-megoldásra van szükségük.

A GOCR legjobb funkciói

  • Használjon teljesen ingyenes és nyílt forráskódú OCR-t a GNU General Public License alapján.
  • Linux, Windows és OS/2 operációs rendszereken fut.
  • Önálló parancssori eszközként működik, vagy más szoftverekbe integrálható.
  • Több nyelv támogatása a szövegfelismeréshez
  • Egyszerű grafikus felület (gocr. tcl) a könnyebb használat érdekében.

A GOCR korlátai

  • Nehézségek komplex betűtípusokkal, kézírásos szövegekkel és ferde képekkel
  • Nem támogatja megfelelően a nem latin betűket.
  • Nincs fejlett OCR funkciója, mint például a layout elemzés és a dokumentum formázás.
  • A modern OCR-motorokhoz képest alacsonyabb pontosság

GOCR árak

  • Ingyenes

GOCR értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Google Cloud Vision OCR (A legjobb AI-alapú OCR és nagyméretű automatizáláshoz)

via Google Cloud Vision OCR

A Google hatékonyságát keresi? A nagy mennyiségű dokumentummal, képpel és kézírásos szöveggel foglalkozó vállalkozások számára a Google Cloud Vision OCR kínálja ezt.

A Google fejlett mesterséges intelligenciája és gépi tanulási modelljei által támogatott eszköz a alapvető OCR-funkciókon túlmutatva mélyreható szövegkivonást, intelligens képfeldolgozást és zökkenőmentes integrációt kínál a Google felhőalapú ökoszisztémájával.

Akár az adatbevitel automatizálásáról, akár a beolvasott dokumentumokból való információk kinyeréséről van szó, ez az eszköz segít időt megtakarítani és javítani a pontosságot.

A Google Cloud Vision OCR legjobb funkciói

  • Használja ki az AI-alapú OCR mélytanulási modelleket a nagyobb pontosság érdekében.
  • Felismeri a nyomtatott, kézzel írt és többnyelvű szövegeket
  • Nagy mennyiségű adat feldolgozása kötegelt feldolgozással és valós idejű OCR-rel API-n keresztül.
  • Integrálja a Google Cloud termékeivel, mint például a BigQuery, Cloud Storage és Vertex AI.
  • Készítsen egyedi modelleket az AutoML segítségével a pontosság javítása érdekében.
  • Biztosítsa a megfelelőséget és a biztonságot több régióra kiterjedő támogatással.

A Google Cloud Vision OCR korlátai

  • Speciális beállítás szükséges (API integráció és hitelesítési lépések)
  • Nagy mennyiségű OCR-igény esetén drága lehet.
  • Nincs beépített betűformátum-felismerés (pl. vastag, dőlt).

A Google Cloud Vision OCR árai

  • Ingyenes

Google Cloud Vision OCR értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (85+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

10. Microsoft Lens (a legjobb Microsoft-felhasználóknak és zökkenőmentes integrációhoz)

Microsoft Lens (a legjobb Microsoft-felhasználóknak és zökkenőmentes integrációhoz)
via Microsoft Lens

Azok számára, akik már használják a Microsoft 365-öt, a OneDrive-ot vagy más Microsoft eszközöket, a Microsoft Lens (korábban Office Lens) kiváló OCR-megoldás a dokumentumok egyszerű beolvasásához, szerkesztéséhez és rendszerezéséhez.

Akár jegyzeteket, táblákat, névjegykártyákat vagy nyomtatott dokumentumokat digitalizál, a Microsoft Lens intelligens kivágási, OCR-funkciókat és felhőalapú szinkronizálást kínál.

Ráadásul ez az eszköz teljesen ingyenes, így költségkímélő megoldás szakemberek, diákok és kisvállalkozások számára.

A Microsoft Lens legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365, OneDrive és OneNote programokkal.
  • Válasszon többféle rögzítési mód közül (fotó, dokumentum, táblagép, névjegykártya)
  • Engedélyezze az automatikus kivágást és a szövegfelismerést (OCR) szerkeszthető Word- és PDF-fájlokhoz.
  • A beolvasott dokumentumokat Word, PowerPoint, PDF vagy JPEG formátumban exportálhatja.
  • Ingyenes hozzáférés, rejtett költségek és vízjelek nélkül.

A Microsoft Lens korlátai

  • Korlátozott OCR nyelvtámogatás kézíráshoz (csak angol nyelven)
  • Nincs offline OCR-képesség
  • Nem annyira fejlett a kötegelt feldolgozáshoz vagy vállalati szintű OCR-hez.
  • Esetenként előforduló képminőségi problémák, amelyek miatt a szkenneléshez biztos kéz szükséges

A Microsoft Lens árai

  • Ingyenes

Microsoft Lens értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (265+ értékelés)

Egyéb dokumentációs eszközök

Miután az OCR szoftver segítségével képeket szöveggé alakított, a következő feladat az adatok hatékony szervezése és integrálása a munkafolyamatba.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy all-in-one munkaterületet kínál, ahol a csapatok tárolhatják, rendszerezhetik és közösen dolgozhatnak a dokumentumokon, miközben az OCR-rel kivont adatokat integrálják munkafolyamataikba.

Dokumentumok szervezése a ClickUp segítségével

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat, szerkeszthet és tárolhat vállalattal kapcsolatos dokumentumokat, például tudásbázisokat, wikiket, szerződéseket és SOP-kat. Ezenkívül a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain, megkönnyíti a tartalom létrehozását és finomítását a mesterséges intelligencia segítségével, így időt és energiát takaríthat meg.

Készítsen, szerkesszen és dolgozzon együtt dokumentumokon valós időben, miközben azokat közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal a ClickUp Docs segítségével.

Az együttműködés egyszerű, mivel a csapat tagjai valós időben megoszthatják, szerkeszthetik és kommentálhatják a dokumentumokat, így mindenki hozzáférhet a legfrissebb információkhoz. A statikus dokumentumtárolóktól eltérően a ClickUp összekapcsolja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal, így könnyen összekapcsolhatók a feladatok, kijelölhetők a csapat tagjai és nyomon követhetők a teendők.

💡 Profi tipp: Nehézségeket okoz a elveszett fájlok és a rendezetlen dokumentum-munkafolyamatok kezelése? Ismerje meg a dokumentumkezelési munkafolyamat optimalizálásának hatékonyságát növelő bevált módszereket, és vegye kézbe a fájlok kezelését még ma!

Ráadásul a ClickUp projekt hierarchiája mindent strukturáltan tart. A munkaterületek tartalmaznak tereket, amelyek mappákat tartalmaznak, amelyek pedig feladat- és dokumentumlistákat tartalmaznak. Ez a struktúra biztosítja, hogy egyetlen fájl se vesszen el, és minden könnyen hozzáférhető legyen.

A BankGloucester marketing menedzsere, Derek Clements így nyilatkozott:

A ClickUp egy fantasztikus eszköz a feladatok és prioritások szervezéséhez, a csapatmunka és az adatkezeléshez. A Spaces és a Lists rugalmassága szinte minden iparágban alkalmazhatóvá teszi.

A ClickUp egy fantasztikus eszköz a feladatok és prioritások szervezéséhez, a csapatmunka és az adatkezeléshez. A Spaces és a Lists rugalmassága szinte minden iparágban alkalmazhatóvá teszi.

A ClickUp projekt hierarchiája: OCR szoftver
Szervezze munkáját strukturált munkaterületek, terek, mappák és listák rendszerével, hogy minden dokumentum a megfelelő helyen legyen a ClickUp projekt hierarchiájának segítségével.

Ha több projektet kezel, különálló tereket hozhat létre a különböző csapatok vagy ügyfelek számára, így minden rendezett marad.

Használja a ClickUp egyéni mezőket az adatok kivonásához

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Custom Fields, amely lehetővé teszi az adatok kivonását és kategorizálását a dokumentumokból. Ez alapvetően a dokumentum-munkafolyamat-szoftverek célját szolgálja.

Egyéni mezők a ClickUp segítségével: OCR szoftver
Kivonhat, kategorizálhat és nyomon követhet adatokat az OCR-rel kivont szövegből a ClickUp alkalmazásban egyéni mezők létrehozásával.

Például, ha az OCR kivonja a számla adatait, a ClickUp strukturált formátumban tárolhatja azokat, így könnyebben nyomon követhetők. A címkék és jelölések tovább javítják a kereshetőséget, segítve a dokumentumok projekt típus, prioritás vagy osztály alapján történő megtalálását.

💡 Gyors tipp: A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén kereshet egy adott dokumentumot, mivel a program átkutatja a ClickUp-ot és az integrált alkalmazásokat, mint például a Google Drive, a Microsoft Teams vagy a Dropbox. A testreszabható címkék jelentősen megkönnyítik a dokumentumok visszakeresését, ha nem emlékszik a nevükre.

Automatizálja a dokumentumok munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Bár a ClickUp nem végez OCR-t, integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Dropbox, a Zapier és a Make (Integromat), hogy a kivont adatok alapján automatizálja a dokumentumok munkafolyamatait.

A ClickUp Automations lehetővé teszi if-then szekvenciák létrehozását, így kiküszöbölve az ismétlődő feladatokat.

📌 Példa: Amikor az OCR kivonja a legfontosabb részleteket egy dokumentumból, a ClickUp automatikusan címkézheti, továbbíthatja a megfelelő csapatnak, vagy értesítéseket indíthat el. Ha egy beolvasott számlát töltenek fel, a ClickUp hozzárendelheti azt a Pénzügy részleghez, hozzáadhat egy esedékességi dátumot, és értesítheti az érintetteket – mindezt manuális beavatkozás nélkül.

ClickUp Automations: OCR szoftver
A ClickUp Automations segítségével automatikus címkézésre, hozzárendelésre vagy értesítésre szolgáló triggerek beállításával kiküszöbölheti a manuális munkát, amikor OCR-adatok kerülnek hozzáadásra.

A ClickUp integrációi biztosítják, hogy az egész munkafolyamat platformok között összekapcsolva maradjon. A beolvasott dokumentumokat a Google Drive-ban tárolhatja, a jegyzeteket az Evernote-tal szinkronizálhatja, vagy az OCR-rel kivont adatokat csatolhatja a Salesforce CRM-rekordjaihoz.

Ha az integráció nem elérhető, a ClickUp API-ja egyedi kapcsolatokat tesz lehetővé, így igazán rugalmas eszközzé válik.

OCR, ClickUp és Ön: az álomcsapat a dokumentumaihoz

Az OCR csak az első lépés – a ClickUp integrálódik az OCR-eszközeivel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Mostantól az összes kivont adat egy helyen tárolódik, kategorizálva és könnyen hozzáférhető.

A ClickUp mappáival, tereivel és listáival rendszerezheti dokumentumait, létrehozhat egyéni mezőket a releváns adatok kivonásához, és hatékony keresési funkciókat használhat, hogy másodpercek alatt megtaláljon bármit.

Készen áll a munkaterhelés csökkentésére? Regisztráljon most a ClickUp-ra!

