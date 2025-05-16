Glean vs Perplexity AI: melyik a legjobb a kereséshez és a tudásmenedzsmenthez?

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: szoros határidővel küzdöttünk, és azt az egy adatot kerestük, amely alátámasztja a projektünket.

De ahelyett, hogy gyors válaszokat kapna, a keresőmotor végtelen oldalakon sorolja fel a releváns eredményeket. Vagy talán eltemetve van a szervezetén belüli információk hegyei alatt, és nehezen találja meg azt, amire valóban szüksége van.

Az átlagos tudásmunkás hetente 8,2 órát tölt információk és szakértelem keresésével, újrateremtésével és másolásával. Bár ezek a tevékenységek elengedhetetlenek, egyértelműen racionalizálni kell őket, hogy ne vegyenek el a munkahét 20 százalékát.

Ez egy egész nap elvesztegetése minden héten!

A mélytanuláson alapuló LLM-ek, fejlett szemantikai megértéssel, mindezt megváltoztatják! 🚀

Ez a blogbejegyzés két hatékony eszközt, a Glean-t és a Perplexity AI-t hasonlítja össze, amelyek célja, hogy átalakítsák a tudáskezelés és a vállalati AI-keresések módját.

Glean vs. Perplexity AI egy pillantásra

Funkció Glean Perplexity Bónusz: ClickUp ✨ Cél Belső vállalati keresés és tudásmenedzsment Külső kutatás és tudásszintézis Mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést. Egységes keresés Összeköti a belső adatbázisokat, a felhőalapú tárolókat és a kommunikációs platformokat. Összevonja a vállalat belső adatait és a külső webes forrásokat Egységes keresés a munkaterületen, a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokban, valamint a weben. Személyre szabás A keresési eredményeket a felhasználói szerepkör, a projektek és a szervezeti munkafolyamatok alapján szabja testre. Nincs mélyreható személyre szabás az egyes vállalati felhasználók számára Teljesen testreszabható a felhasználói szerepkörök, jogosultságok és egyéb paraméterek alapján. Engedélyek Csak azokat az információkat jeleníti meg, amelyekhez a felhasználók hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek. Nincs beépített hozzáférési korlátozás a belső tudáshoz Lehetőség a részletes szintű jogosultságok beállítására minden szerepkörhöz Valós idejű információk Korlátozott a belső, már meglévő tudásra Naprakész külső információkat nyújt hivatkozásokkal Naprakész információk webes keresésen keresztül AI-alapú összefoglalók Nem elérhető AI által generált összefoglalók forrásmegjelöléssel A munkaterületen elérhető: Dokumentumok, Csevegés, Feladatok és még sok más Mélyreható kutatás Nem elérhető Automatizálja a szakértői szintű elemzéseket és részletes jelentéseket generál. Elérhető. Az adatokból azonnal betekintést nyerhet. Árak Egységes keresés a munkaterületen, a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokban, valamint a weben. Ingyenes (Standard), 20 USD/hó felhasználónként (Pro), Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot) Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 7 dollártól A legjobb Belső tudás visszakeresés és vállalati együttműködés Külső információk visszakeresése és gyors kutatás valós idejű frissítésekkel Keresés, projektmenedzsment és tudásmenedzsment integrálása egyetlen AI-alapú munkaterületen Munkafolyamat-integráció Korlátozott Nincs közvetlen munkafolyamat-integráció Több mint 1000 alkalmazással integrálható a zökkenőmentes munkafolyamatok elősegítése érdekében.

Mi az a Glean?

A Glean egy mesterséges intelligenciával működő vállalati kereső- és tudásmenedzsment platform, amelynek célja, hogy a munkavállalók gyorsan megtalálják a szükséges információkat, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva.

Ez a vállalat összes belső adatbázisának központi csomópontja, amely különböző alkalmazásokhoz és adattárakhoz kapcsolódik, hogy egységes keresési élményt nyújtson.

A Glean funkciói

A Glean hatékony funkciókat kínál, amelyek együttesen zökkenőmentes tudáskezelési élményt biztosítanak, egyszerűsítik a tudáshoz való hozzáférést és növelik a termelékenységet.

A Glean összekapcsolja vállalatának összes belső adatforrását, beleértve a felhőalapú tárolókat, a belső wikiket és a kommunikációs platformokat. Természetes nyelvű lekérdezések segítségével egyetlen felületről kereshet mindenben, így nem kell több alkalmazást átkutatnia.

Nincs többé váltogatás a lapok között, és nincs többé frusztráció, hogy hol lehet az a fontos dokumentum. A Glean mindent egy helyen összegyűjt, így értékes időt és energiát takaríthat meg.

2. funkció: Személyre szabott eredmények

A Glean mesterséges intelligenciája megtanulja a munkamódszereit és az információigényét, így a keresési eredmények személyre szabottak lesznek a szerepe, projektjei és vállalati interakciói alapján.

Ez a személyre szabás biztosítja, hogy a munkájához leginkább releváns információkat kapja, így elkerülheti az általános adatforrások átnézésének frusztráló feladatát. Ahelyett, hogy irreleváns információk oldalait böngészné, először a legrelevánsabb eredményeket láthatja.

3. funkció: Engedélyek figyelembevételével történő hozzáférés

A Glean tiszteletben tartja a meglévő adatengedélyeket, biztosítva, hogy a felhasználók csak azokat az információkat lássák, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek.

Ez a funkció növeli a biztonságot és erősíti a bizalmat a vállalaton belül. Biztonságosan kereshet érzékeny vállalati információkat anélkül, hogy aggódnia kellene a jogosulatlan hozzáférés miatt, így a tudásmenedzsment biztonságosabbá és hatékonyabbá válik.

Ezeket a fejlett funkciókat a napi munkafolyamatokba integrálva a Glean átalakítja a csapatok információkezelési módszereit, így a keresés és a tudásmenedzsment zökkenőmentesen beépül a működésükbe.

Glean árak

Egyedi árazás

(A Glean az árait a szervezet mérete, a konkrét vállalati keresési követelmények és a szükséges funkciók alapján alakítja ki)

📮ClickUp Insight: A válaszadók 30%-a AI eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan mesterséges intelligencia, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyén, vagy azt a fontos Slack-szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp AI-alapú Connected Search funkciója az összes munkaterületi tartalmat, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, azonnal átkutatja, és megjeleníti az eredményeket, forrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat egy héten!

Mi az a Perplexity?

A Perplexity egy mesterséges intelligenciával működő keresőmotor, amely felgyorsítja a kutatást és hatékonyabbá teszi azt azáltal, hogy kiszűri a hagyományos keresési eredmények között található felesleges információkat.

A válaszmotor nem csupán linkeket sorol fel. Különböző forrásokból származó információkat szintetizál, hogy átfogóan megértse a témát és a forrás URL-eket.

A Perplexity funkciói

A Perplexity olyan funkciókat és előnyöket kínál, amelyek javítják a felhasználói élményt azáltal, hogy világos, pontos és kontextusban releváns információkat nyújtanak. Fedezzük fel a Perplexity-t kiemelő néhány legfontosabb funkciót.

1. funkció: Belső tudáskeresés

A Perplexity belső tudáskereső funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen egységes kereséssel zökkenőmentesen hozzáférjenek a vállalat belső munkamegjegyzéseihez, dokumentumaihoz és külső adatforrásaihoz.

Ez a képesség különösen előnyös a szervezetek számára, mivel egyszerűsíti a kutatási folyamatokat és javítja a döntéshozatalt azáltal, hogy egyszerre több forrásból származó átfogó betekintést nyújt.

A Perplexity különböző nagy nyelvi modelleket használhat a kérdéseire adott válaszokhoz és a források közvetlen idézéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megragadja a legfontosabb információkat és ellenőrizze azok pontosságát. Nincs többé szükség több weboldal átkutatására a szükséges válaszok megtalálásához.

Az információkat természetes, beszélgetésszerű formában nyújtja, amely inkább egy vonzó párbeszédnek tűnik, mint egy szokásos keresési eredménynek. Ez a megközelítés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy további kérdéseket tegyenek fel és mélyebben vizsgálják a témákat anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

Ráadásul a választ előre megkapja, bizonyítékokkal alátámasztva és valós idejű frissítések alapján. A Perplexity biztosítja, hogy a felhasználók a legfrissebb információkat kapják.

🧠 Érdekes tény: Az LLM-ek valójában nem „értik” a nyelvet! Folyékonyságuk ellenére a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) nem gondolkodnak és nem értik a szavakat úgy, mint az emberek. Csak hatalmas mennyiségű adat alapján generálnak válaszokat szó szerint.

3. funkció: Automatizált szakértői szintű elemzés

A nemrég bevezetett Deep Research funkció automatizálja a szakértői szintű elemzéseket, és olyan részletes válaszokat ad, amelyek elkészítése általában órákon át tartó kézi kutatást igényel.

Az eszköz több tucat keresést hajt végre, több száz forrást olvas át, és fejlett mesterséges intelligencia algoritmusokat használ, hogy az információk részletesek és kontextusban gazdagok legyenek.

A Deep Research három perc alatt készít jelentéseket, amelyeket PDF-ként vagy Perplexity Pages-ként exportálhat, így könnyen megoszthatja őket.

Perplexity árak

Standard: Ingyenes

Előny: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

👀 Tudta? A visszakereséssel kiegészített generálás (RAG) egy olyan technika, amely lehetővé teszi az AI modellek számára, hogy válaszok generálása előtt releváns információkat keressenek külső forrásokból. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön feltesz egy kérdést, az AI először a legrelevánsabb adatokat keresi meg egy adott dokumentumkészletből vagy adatbázisból. Ezután a visszakeresett információkat a meglévő tudással kombinálja, hogy pontosabb és kontextusban relevánsabb választ adjon. Például egy tudásmenedzsment-forgatókönyvben képzelje el, hogy egy vállalat alkalmazottja megkérdezi egy AI-eszköztől: „Melyek a jelenlegi szabadságolási szabályok?” Ahelyett, hogy kizárólag elavult képzési adatokra támaszkodna, az AI a RAG segítségével lekérdezi a legfrissebb szabadságolási szabályzatot a vállalat belső adatbázisából. Ez biztosítja, hogy az alkalmazott a legpontosabb és legfrissebb információkat kapja meg anélkül, hogy több fájlt kellene átkutatnia.

Glean vs. Perplexity: funkciók összehasonlítása

A Glean és a Perplexity folyamatos összehasonlításában mindkettőnek megvannak a maga erősségei, de bizonyos szempontok alapján az egyik vagy a másik lehet alkalmasabb, attól függően, hogy a felhasználó milyen igényei vannak.

Vessünk egy pillantást a Glean és a Perplexity funkcióinak részletes összehasonlítására!

1. funkció: Egységes keresés

A Glean és a Perplexity egyaránt egységes keresést kínál, de különböző igényeket elégít ki.

A Glean csatlakozik a vállalat belső adatbázisaihoz, felhőalapú tárolóihoz és kommunikációs platformjaihoz, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy egyetlen lekérdezéssel több adattárat is átkutassanak.

A Perplexity egyesíti a vállalat belső adatait külső webes forrásokkal, így szélesebb körű keresési lehetőségeket és naprakész internetes információkat biztosít.

🏆 Győztes: Mivel mindkét eszköz különböző célokat szolgál – a Glean a vállalaton belüli kereséshez, a Perplexity pedig a szélesebb körű tudás visszakereséshez –, ez a kategória döntetlenül zárul.

2. funkció: Személyre szabott és közvetlen válaszok

A Glean mesterséges intelligenciával működő személyre szabott keresési eredményeket nyújt az alkalmazott szerepkörének, korábbi kereséseinek és a szervezeti munkafolyamatoknak megfelelően.

Ez biztosítja, hogy a Glean felhasználói releváns információkat kapjanak, így nem kell átnézniük a nem releváns adatokat.

Bár a Perplexity kiválóan alkalmas kérdések megválaszolására, nem rendelkezik mélyreható személyre szabási lehetőségekkel az egyes vállalati felhasználók számára.

🏆 Győztes: Azoknak a szervezeteknek, amelyek kontextusérzékeny belső tudáskeresésre szorulnak, a Glean egyértelműen a legjobb választás.

3. funkció: Engedélyek/mélyreható kutatás

A Perplexity az LLM által generált válaszokat valós idejű hivatkozásokkal biztosítja, így rendkívül hatékony külső kutatásokhoz és mélyreható elemzésekhez.

A Perplexity több forrásból származó adatokat szintetizál, tömör összefoglalásokat készít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven tegyenek fel kiegészítő kérdéseket.

Bár a Glean erős a dokumentumok visszakeresésében, nem generál AI-vezérelt összefoglalókat és nem nyújt valós idejű, forrásokkal alátámasztott betekintést.

🏆 Győztes: A Perplexity vitathatatlanul a gyors, AI-alapú tudásszintézis győztese.

Összegzés: Összességében a Glean ideális strukturált vállalati tudás visszakereséshez, míg a Perplexity a kutatásalapú AI-kereséshez.

Glean kontra Perplexity a Redditen

Megnéztük a Reddit oldalt, hogy mit mondanak a felhasználók a Glean és a Perplexity AI keresési és tudásmenedzsment funkcióiról. Sok felhasználó értékeli, hogy a Glean a vállalaton belüli tudásra koncentrál:

Korábban rémálom volt a különböző meghajtókon és platformokon történő keresés. Most, a Glean segítségével, minden egy helyen található. Mintha egy dedikált belső keresőmotor lenne.

Korábban rémálom volt a különböző meghajtókon és platformokon történő keresés. Most, a Glean segítségével, minden egy helyen található. Mintha egy dedikált belső keresőmotor lenne.

Más Reddit-felhasználók a Perplexity külső kutatások és információszintézis terén megmutatkozó erősségeire hívják fel a figyelmet:

Köszönjük, Perplexity, hogy ilyen hihetetlen forrás vagy, és hogy tágítod az AI-támogatott információkeresés lehetőségeinek határait.

Köszönjük, Perplexity, hogy ilyen hihetetlen forrás vagy, és hogy tágítod az AI-támogatott információkeresés lehetőségeinek határait.

Néhány felhasználó a különböző felhasználási esetekről is véleményt nyilvánított:

Most már a Google helyett a Perplexity-t használom, amikor választ keresek egy kérdésre. A Perplexity válasza rendkívül tömör.

Most már a Google helyett a Perplexity-t használom, amikor választ keresek egy kérdésre. A Perplexity válasza rendkívül tömör.

Összességében a Glean jobban megfelel a vállalaton belüli tudásmenedzsmentnek, míg a Perplexity kifinomultabb keresési funkciókkal rendelkezik, és az általános kutatásokhoz és külső információk feltárásához ideális eszköz.

🧠 Érdekes tény: A keresési adatai alakíthatják az AI modelleket! Minél többet használja az AI-alapú keresést, annál többet tanul Önről, és az eredményeket az Ön érdeklődési köréhez, szokásaihoz, sőt, a kérdéseinek megfogalmazásához is igazítja!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és a Perplexity legjobb alternatíváját

A Glean és a Perplexity értékes megoldásokat kínálnak konkrét keresési és tudáskezelési kihívásokra.

Azonban egyik eszköz sem nyújt olyan átfogó termelékenységet és munkafolyamat-integrációt, mint a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely mesterséges intelligenciával támogatott keresést kombinál feladatkezeléssel, automatizálással és valós idejű együttműködéssel.

ClickUp első számú előnye: ClickUp AI

A ClickUp Brain összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és vállalatának tudását mesterséges intelligenciával, így a keresés és a tudásmenedzsment gyerekjáték lesz.

A ClickUp Brain az AI-t közvetlenül a munkafolyamatába integrálja, így könnyebben és gyorsabban megtalálhatja, amire szüksége van. Az AI-alapú kereső segítségével a csapatok gyorsan megtalálhatják a dokumentumokat, feladatokat és jegyzeteket a munkaterületen. Csak annyit kell tennie, hogy szó szerint „megkérdezi az AI-t”.

Képzelje el, hogy egy marketingcsapatnak szüksége van korábbi kampányjelentésekre vagy ügyfél-visszajelzésekre – ahelyett, hogy végtelen mappákat kutatnának át, azonnal elő tudják hívni őket. Ráadásul az AI-alapú dokumentációs funkciók, például az AI Notetaker segítségével az ügyfélmegbeszélések automatikusan leírhatók, a legfontosabb pontok összefoglalhatók és feladatok hozhatók létre – mindez a ClickUp-on belül. Ez az AI-alapú termelékenységi eszköz órákat takarít meg a kézi munkából, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

De ez még nem minden. A ClickUp AI segítségével kiválaszthatja, melyik AI modellt szeretné használni. Akár a GPT-4o, o1 és o3-mini modellekkel szeretne közvetlenül a ClickUp-ban csevegni – mindez az AI kiegészítőben megtalálható. Folyamatosan új modellek kerülnek hozzáadásra, mint például a Claude 3. 7, így a legmodernebb AI mindig kéznél van.

Ez egyszerűsíti a kutatási folyamatot és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A Glean és a Perplexity segíthetnek a releváns információk megtalálásában, de nem kínálnak ilyen szintű munkafolyamat-integrációt és automatizálást.

Még nem végeztünk. A ClickUp egy új szintre emeli a munkaterületről indítható webes keresést. Igen, nincs többé végtelen ablakokból történő Google-keresés! Íme, mit kap:✓ Azonnali webes hozzáférés: Kapcsolja be és ki a webes keresést közvetlenül az AI ablakból✓ Okosabb betekintés: Valós idejű információk lekérése az internetről, alkalmazásváltás nélkül✓ Könnyed teljesítmény: Helyezze működésbe az AI-t azzal, hogy megbízza feladatokat létrehozni, dokumentumokat létrehozni és/vagy betekintést megosztani a csevegésben

Keresés az interneten közvetlenül a ClickUp munkaterületéről

💡 Profi tipp: Tartsa naprakészen tudásbázisát az AI által generált dokumentumösszefoglalók és a rendszeres felülvizsgálati emlékeztetők segítségével.

ClickUp előnye #2: Összekapcsolt keresés és integrált tudásmenedzsment

Kezdje el a keresést a saját módján: a Command Center, a Global Action Bar vagy az asztalról érheti el a Connected Search funkciót – csak egy kattintásnyira van.

A ClickUp összekapcsolt keresési és AI-alapú tudásmenedzsment funkciói egységes ökoszisztémát hoznak létre az információk eléréséhez és felhasználásához, amely gyakorlati alkalmazásban felülmúlja mind a Glean, mind a Perplexity megoldásokat.

Úgy működik, mint az információk központi idegrendszere. Ahelyett, hogy különböző alkalmazások között ugrálna, mint például a Google Drive a dokumentumokhoz, a Slack a beszélgetésekhez és a ClickUp a feladatokhoz, egyszerűen használhatja a ClickUp keresősávját. Intelligensen elér minden csatlakoztatott munkaeszközét, átvizsgálja az adatokat, és a releváns eredményeket közvetlenül a ClickUp-ban jeleníti meg Önnek. Ez az egységes megközelítés kiküszöböli a szétszórt információk okozta frusztrációt, lehetővé téve, hogy gyorsan megtalálja, amire szüksége van, anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját vagy értékes időt pazarolna a kontextusok közötti váltással.

Ez a hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia keresőmotor lehetővé teszi az új csapat tagok számára, hogy gyorsan megtalálják, amire szükségük van. Ugyanakkor az integrált tudásmenedzsment funkciók biztosítják, hogy az információk naprakészek és könnyen hozzáférhetők legyenek.

A ClickUp egy remek eszköz, amelyet arra használunk, hogy szervezettek maradjunk és nyomon kövessük az eseményeket. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.

A ClickUp egy remek eszköz, amelyet arra használunk, hogy szervezettek maradjunk és nyomon kövessük az eseményeket. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.

ClickUp One Up #3: Projektmenedzsment, automatizálás és közös dokumentumok

A ClickUp projektmenedzsment, automatizálási és együttműködési dokumentumfunkciói együttesen dinamikus és összekapcsolt tudás-ökoszisztémát hoznak létre.

Míg a Glean és a Perplexity elsősorban az információk keresésére és elérésére összpontosít, a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy projektjeik és munkafolyamataik keretében tudást hozzanak létre, szervezzenek és hasznosítsanak.

Szituáció: Csapata egy több fázisból álló komplex projekten dolgozik. Először is, a ClickUp Docs segítségével létrehozhatnak egy tudásbázist és SOP-kat, és a releváns dokumentumokat közvetlenül a projekt feladatokhoz kapcsolhatják. Ha valakinek kérdése van egy adott feladattal kapcsolatban, gyorsan hozzáférhet az összes kapcsolódó információhoz, anélkül, hogy különböző platformokon kellene keresgélnie.

Készítsen gyönyörű dokumentumokat a ClickUp Docs-ban, kapcsolja őket a munkafolyamatokhoz, szerkessze őket valós időben, jelölje meg másokat megjegyzésekkel, rendeljen feladatokhoz a csapatához, és alakítsa a feladatokat nyomon követhető feladatokká.

A projekt elindulása után a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment eszközei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyan együttműködjenek, szervezzék a feladatokat, nyomon kövessék az előrehaladást és kezeljék az erőforrásokat a ClickUp feladatok és alfeladatok segítségével, amelyek mindegyike tartalmazza a felelősöket, a határidőket és a függőségeket. A „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás” filozófia megkönnyíti az együttműködést, így a csapatok gyorsabban haladhatnak, hatékonyabban dolgozhatnak és időt takaríthatnak meg.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő AI-ügynökei és automatizálási funkciói – amelyek egyszerű angol nyelvű parancsokkal indíthatók el – további hatékonysági réteget adnak a rendszerhez. Az AI-ügynökök például automatikusan kioszthatják a csapatmunkát a dokumentumok tartalma alapján, vagy frissíthetik a projekt státuszát a csapat tagjainak elvégzett feladataik alapján.

Például egy projektmenedzser, aki egy projektállapot-jelentést keres, azonnal hozzáférhet a dokumentumhoz, majd a beépített, AI-alapú munkafolyamat-automatizálási funkciókat használva értesítéseket küldhet a csapat tagjainak, hogy azok áttekintsék a jelentést. Ez a szintű automatizálás csökkenti a manuális munkát, és biztosítja, hogy a tudás aktívan kezelve és hasznosítva legyen.

A Glean és a Perplexity segíthet külső források vagy bizonyos belső fájlok megtalálásában; a ClickUp közvetlenül összekapcsolja belső tudását a munkafolyamattal, így az a projektek keretében azonnal felhasználhatóvá és elérhetővé válik.

ClickUp One Up #4: Tudásbázis sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Tudásbázis sablont digitális információs könyvtár létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához. Tartalmaz szakaszokat tudáscikkekhez, GYIK-hez és egyéb forrásokhoz.

A ClickUp tudásbázis-sablon egyszerűsíti a keresést és a tudásmenedzsmentet azáltal, hogy strukturált, központi adattárat biztosít a kritikus információk számára.

Nézzük meg, hogyan segíthet ez a sablon egy tipikus keresési és tudásmenedzsment-forgatókönyvben:

Egy marketingügynökség a szétszórt dokumentációval küzd – a márkairányelvek, az ügyfélbriefek és az SOP-k e-mailekben, csevegésekben és személyes mappákban találhatók.

Vagy egy új csapattagnak meg kell találnia a legújabb SEO stratégiai dokumentumot, de 30 percet tölt azzal, hogy különböző platformokon keresgél.

Így oldja meg ezt a ClickUp tudásbázis-sablonja:

Központi adattár: Minden tudás – GYIK, munkafolyamatok, bevált gyakorlatok – egy helyen található, így nincs szükség felesleges keresésekre. Fejlett keresés és címkézés: Ahelyett, hogy a fájlokat átnéznék, a felhasználók beírják a „SEO stratégia” szót a ClickUp keresősávjába, és azonnal hozzáférnek a legfrissebb dokumentumhoz. Valós idejű együttműködés és frissítések: A SEO vezető közvetlenül a ClickUp-ban szerkeszti a stratégiai dokumentumot, így biztosítva, hogy a csapat mindig a legfrissebb verziót használja – nincsenek elavult PDF-ek. Kategorizálás és testreszabás: Az olyan szakaszok, mint az ügyfélkampányok, a belső irányelvek és az erőforrások lehetővé teszik a felhasználók számára a témák szerinti böngészést, csökkentve ezzel a keresés nehézségeit. Integráció a munkafolyamatokkal: A SEO stratégia kapcsolódik a feladatlistához és a projekt ütemtervéhez, így közvetlenül végrehajtható, anélkül, hogy eszközöket kellene váltani. Skálázhatóság és költséghatékonyság: Az ügynökség növekedésével a tudásbázis dinamikusan bővül, így további csapat tagokat tud támogatni extra költségek nélkül.

Ez a ClickUp sablon a tudást kereshetővé, hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszi, csökkentve az időpazarlást és biztosítva, hogy a csapatok mindig friss, pontos és teljes körű információkkal dolgozzanak.

A keresés és a tudásmenedzsment jövője

Bár a Glean és a Perplexity AI lenyűgöző keresési és tudásmenedzsment funkciókat kínál, ezek továbbra is egycélú eszközök. A Glean a vállalati keresésre összpontosít, míg a Perplexity az AI-alapú válaszokban jeleskedik, de egyik sem kínál all-in-one munkaterületet a feladatok, dokumentumok és együttműködés kezeléséhez.

A vállalkozásoknak nem csak keresésre van szükségük, hanem a termelékenység érdekében összekapcsolt ökoszisztémára is. Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot.

A Glean vagy a Perplexity programokkal ellentétben a ClickUp egy egységes platformon ötvözi a tudásmenedzsment rendszert a projektvégrehajtással, a feladatkövetéssel és az AI-alapú betekintéssel. A beépített dokumentumok, wikik és zökkenőmentes integrációk segítségével a csapatok nem csak információkat találnak, hanem azonnal cselekednek is.

Ha többet keres, mint csak egy vállalati AI keresőt, itt az ideje, hogy frissítsen egy valódi, mindent magában foglaló alkalmazásra. A ClickUp segítségével olyan módon szervezheti, együttműködhet és kezelheti a tudást, ahogyan egyetlen önálló eszköz sem képes. Regisztráljon még ma ingyen!