Hogyan lehet sikeres ügyfélajánlási stratégiát kidolgozni, amely elősegíti a növekedést?

Az ügyfélajánlások az egyik leghatékonyabb módja vállalkozása növekedésének. Jelezik, hogy valamit jól csinál.

Amikor egy elégedett ügyfél ajánlja szolgáltatásait egy barátjának, kollégájának vagy akár valakinek az interneten, az azonnal bizalmat épít. Nincs hosszú értékesítési beszéd. Nincs hideg megkeresés. Csak egy meleg kapcsolat, amely készen áll az együttműködésre.

De itt van a bökkenő: a folyamatos ajánlások nem véletlenül jönnek. Szüksége van egy világos ajánlási stratégiára, a megfelelő eszközökre az ajánlások nyomon követéséhez, valamint egy olyan rendszerre, amely zökkenőmentessé teszi az ajánlások adását és fogadását – mind Ön, mind ügyfelei számára.

Ebben a blogban végigvezetjük Önt a sikeres ajánlási folyamat létrehozásának lépésein, az ajánlások hatékonyságának megértésétől kezdve az automatizált ügyfélajánlási program beállításáig a ClickUp segítségével. Emellett sablonokat, tippeket és eszközöket is kap, amelyekkel mindez könnyedén megvalósítható.

Kezdjük azzal, hogy megértjük az ajánlások mögött rejlő valódi erőt.

Ügyfélajánlások akkor történnek, amikor jelenlegi vagy korábbi ügyfelei potenciális ügyfeleknek ajánlják Önt, ami gyakran több ajánláshoz és jobb minőségű potenciális ügyfelekhez vezet.

Hatékonyak, mert lerövidítik az értékesítési ciklust, olcsóbbak, mint a hirdetések, és hűséges ügyfeleket hoznak, akik már bíznak Önben.

Az ügyfélajánlási program bevezetéséhez a következőket kell tennie: azonosítsa azokat, akik valószínűleg ajánlani fogják Önt, kínáljon egyszerű és értelmes ösztönzőket, és tegye a folyamatot az ügyfelek számára rendkívül könnyen követhetővé.

Használja a ClickUp Forms, ClickUp Automations és ClickUp CRM alkalmazásokat az ajánlási folyamat egyszerűsítéséhez és az összes adat egyetlen helyen történő kezeléséhez.

Az ügyfélajánlások megértése

Ügyfélajánlás akkor történik, amikor valaki – általában egy meglévő ügyfél vagy egy elégedett vásárló – ajánlja szolgáltatásait valakinek a hálózatában. Ez lehet egy munkatárs, egy barát vagy akár egy családtag. Az ajánlott személy új ügyfél lesz, gyakran gyorsabban, mint egy hideg lead, mert már megvan a bizalom.

A reklámok, e-mailek és a végtelen közösségi média zajok világában az ajánlások aranyat érnek. Átütnek a zajon, mert valódi emberek valódi tapasztalataiból származnak.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy Ön szabadúszó tervező. Az egyik ügyfele megosztja munkáit egy üzleti ismerősével. Az ismerős máris érdeklődik, és felveszi Önnel a kapcsolatot. Így kihagyta a „bizonyítási” fázist, és könnyedén szerzett egy potenciális ügyfelet.

Ez a következőkre vonatkozik:

Független vállalkozók , akik bővíteni szeretnék ügyfélkörüket

Ügynökségek , amelyek magas konverziós arányú potenciális ügyfeleket szeretnének

Szolgáltatásalapú szakemberek , akik a bizalomra és a hírnévre építenek

Még azok a technológiai vállalatok is, amelyek hosszú távú partnerségeket szeretnének kiépíteni

Tehát, ha nem ösztönzi vagy nem követi nyomon az ajánlásokat, akkor bevételtől esik el.

💬 Tudta? Amikor egy fogyasztó ismerőse ajánl neki egy terméket vagy szolgáltatást, akkor közel kétszer nagyobb valószínűséggel fog cselekedni.

Az ügyfélajánlások előnyei

Talán elgondolkodik azon, miért kellene ennyi energiát fektetnie egy ajánlói stratégiába, amikor egyszerűen csak hirdethetne. Az ajánlások ugyanis olyan előnyöket kínálnak, amelyeket egyetlen fizetett csatorna sem tud:

✅ Jobb konverzió

Az ajánlott ügyfelek négyszer gyorsabban válnak vásárlókká. Miért? Mert már bíznak Önben – annak köszönhetően, aki Önt ajánlotta nekik.

✅ Csökkentse a költségeket

Az ajánlásokkal nem kell pénzt költenie hirdetési költségvetésre vagy hideg megkeresési eszközökre. Ez tisztán organikus növekedés, amelyet pozitív visszajelzések és jó hírnév táplál.

✅ Vonzzon jobb ügyfeleket

Az ajánlások révén érkező ügyfelek gyakran hosszabb ideig maradnak, többet költenek, és nagyobb valószínűséggel ajánlják másoknak is a vállalkozását. Ez egy igazi lendületet adó hatás!

✅ Rövidítse az értékesítési ciklusokat

Az ajánlók már tudják, mit kínál. Ez kevesebb megbeszélést, kevesebb meggyőzést és gyorsabb „igen” választ jelent.

✅ Növelje hitelességét

Azok a hűséges ügyfelek, akik aktívan ajánlják Önt, hatalmas társadalmi bizonyítékot jelentenek márkájának.

📚 További információ: Szeretné az ügyfélhűséget beépíteni az egész ügyfélútba? Ne hagyja ki blogunkat az ügyfélmegtartási stratégiákról, ahol további ötleteket találhat.

Ügyfélajánló program létrehozása

Hogyan lehet átlépni az alkalmi „Hé, meséltem valakinek rólad” helyzetről a folyamatos, magas minőségű potenciális ügyfelek áramlására?

Szüksége van egy ajánlóprogramra, amely nemcsak könnyen csatlakozható, hanem jutalmazó is, és összhangban áll az ügyfelei tapasztalataival. Íme, hogyan építhet fel egy ajánlóprogramot, amely automatikusan működik, de mégis személyesnek tűnik.

1. Határozza meg az ideális ajánlót

Nem minden ügyfél fog több ügyfelet küldeni Önnek – és ez nem baj. A trükk az, hogy azokra a boldog, hűséges ügyfelekre koncentráljon, akik pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek és őszintén hisznek az Ön szolgáltatásában.

📌 Példa: Ha Ön márkaképzési tanácsadó, akkor ideális ajánlói azok a kisvállalkozás-tulajdonosok lehetnek, akiknek a vállalkozásindításában segített. Ők látták az Ön szolgáltatásának valódi értékét, és hajlamosabbak lesznek ajánlani Önt másoknak a hálózatukban.

💡 Profi tipp: Nézze át az értékeléseket és ajánlásokat. Figyelje meg, kik voltak a leghangosabbak a munkájával kapcsolatban – ezekből indulhatnak az ajánlások. Az olyan eszközök, mint a ClickUp CRM, segítenek ezeket a kapcsolatokat megjelölni és nyomon követni a jövőbeli kapcsolatfelvételekhez.

2. Válasszon ajánlási ösztönzőt

Lássuk be: az emberek nagyobb valószínűséggel terjesztik a hírt, ha valami előnyükre válik. De ez az „előny” nem feltétlenül pénz.

🎁 Az üzleti típusának megfelelő jutalomötletek:

Szabadúszók: Kínáljon kedvezményt a következő havi előlegre, ingyenes extra szolgáltatást, vagy akár ingyenes stratégiai konzultációt.

Ügynökségek: Jövőbeli szolgáltatásokra felhasználható kreditek, új ajánlatokhoz való korai hozzáférés vagy frissítés

Független vállalkozók: Átalánydíj vagy ajándékkártyák minden általuk ajánlott, megfelelő potenciális ügyfél után.

B2B szolgáltatók: adományok egy általuk választott jótékonysági szervezetnek, csapatok dicséretes megemlítése vagy hivatalos adományok egy általuk választott jótékonysági szervezetnek, csapatok dicséretes megemlítése vagy hivatalos jutalmazási program

📝 Tegyen egy egyedi ajánló linket vagy ajánló kódot az e-mailjeibe vagy köszönő üzeneteibe. A ClickUp segítségével egyedi mezők segítségével nyomon követheti ezeket a kódokat, hogy lássa, ki ajánlja kit, és mennyire sikeresek ezek a potenciális ügyfelek.

💬 Tudta? A Dropbox több mint 3900%-kal növelte felhasználói bázisát egy ajánlói stratégia segítségével, amely mind az ajánlót, mind az új felhasználót tárhellyel jutalmazta. A kis jutalmak hatalmas növekedéshez vezethetnek.

3. Hozzon létre egy egyszerű folyamatot

A legtöbb ajánlóprogram itt bukik el: túl sok lépés vagy zavaros űrlapok még a legelégedettebb ügyfeleket is elriaszthatják.

🔧 Az ajánlási folyamatot tartsa egyszerűnek és intuitívnak:

Ossza meg előre megírt üzeneteit , amelyeket ügyfelei másolhatnak és elküldhetnek barátaiknak vagy kollégáiknak.

Helyezzen el egy ajánló űrlapot a weboldalán a ClickUp Forms segítségével. Az ügyfelek másodpercek alatt kitöltik, és Ön megszerzi az ügyfelet anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.

Linkeljen egy erre a célra létrehozott ajánlóprogram oldalra, amely világosan elmagyarázza az előnyöket, a szabályokat és a jutalmakat.

📌 Példa: Egy esküvői fotós a következő sorral egészítheti ki e-mailjét:„Ismersz valakit, aki hamarosan megházasodik? Ajánld nekünk, és kapsz egy ingyenes mini fotózást! Töltsd ki ezt a rövid űrlapot 👉 [YourFormLink]. ”

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy CTA-t az ügyfélportáljához vagy számlájához, amely így szól: „Szeret velünk dolgozni? Ossza meg másokkal is, és szerezzen jutalmakat – kattintson ide, hogy ajánljon valakit!”

4. Népszerűsítse programját

Miután elkészült az ajánlóprogramja, nem hagyhatja, hogy csendben maradjon. Folyamatosan kell népszerűsítenie, de finoman.

📍 Hol érdemes megemlíteni az ajánlóprogramját:

Az e-mail aláírásában : „P. S. Javaslatokat jutalmazunk! Ismer valakit, akinek szüksége van [szolgáltatásra]? Javasolja nekünk! ”

A köszönő e-mailek vagy a projekt befejezéséről szóló megjegyzések végén

Számláin vagy ajánlatain (tipp: adjon hozzá egy rövid mondatot, például: „Küldjön nekünk egy ügyfelet, és 100 dollár kedvezményt kap a következő projektjéből!”)

A weboldal láblécében, irányítópultján vagy a „Dolgozzon velünk” oldalon

📱 Készíthet egy sorozatot a közösségi médiában, amelyben elmagyarázza, hogyan működik az ajánlóprogramja – ideértve az ügyfelek véleményét, a sikeres ajánlások történeteit vagy a jutalmak bemutatását.

5. Kövesse nyomon és mérje az ajánlásait

Amit nem követ nyomon, azt nem tudja javítani. Miután elindította az ajánlóprogramot, hozzon létre egy rendszert, amely:

Kövesse nyomon, ki ajánlott kit

Kövesse nyomon az egyes ajánlott potenciális ügyfelek státuszát (konvertáltak, eltűntek vagy hűséges ügyfelek lettek?).

Elemezze, melyik ajánlói forrás hozza a legjobb megtérülést.

A jutalmak helyes kiosztása

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást egy ajánlói nyomkövető létrehozásához, amely megmutatja, hány ajánlást kapott ebben a hónapban, ki az Ön legfőbb ajánlója, és melyik ösztönző működik a legjobban.

6. Mondjon köszönetet – és gondolja komolyan

Egyszerűnek tűnik, de ez az ügyfélajánlási stratégia leginkább figyelmen kívül hagyott része.

A személyre szabott köszönőüzenet (e-mailben, kézzel írt levélben vagy akár egy rövid videóban) melegséget kölcsönöz a márkának. Erősíti a kapcsolatot az ajánlóval, így a jövőben több ajánlás várható.

📌 Példa: „Szia Sarah, csak szerettem volna megköszönni, hogy Josh-t hozzánk irányítottad. Nagyon jó volt vele dolgozni! Itt van egy kis ajándék, hogy kifejezzük hálánkat.”

💡 Profi tipp: Állítson be egy ClickUp automatizálást, amely minden alkalommal, amikor egy ajánlást „Megnyert ügyfél”ként jelölnek meg, egy köszönő e-mailt küld. 🎉

Stratégiák az ügyfélajánlások megszerzéséhez

Egy erős ajánlási stratégia nem a szerencsén múlik. Arról szól, hogy folyamatosan jelen legyen, értéket nyújtson, és finoman emlékeztesse az embereket, hogy örömmel fogadja az ajánlásokat.

Íme néhány hatékony stratégia, amellyel elindíthatja a folyamatot:

1. Nyújtson emlékezetes élményt

Ez mindig az első helyen áll. Az emberek csak akkor adnak pozitív visszajelzést, ha lenyűgözve vannak. Koncentráljon arra, hogy megbízható, proaktív és barátságos legyen – ez teremti meg az alapot ahhoz, hogy természetesen ajánlásokat kapjon.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy Ön egy digitális marketing ügynökséget vezet. A várakozásokat felülmúló teljesítményt nyújt, amikor egy telefonhívás során bónusz stratégiai információkat ad. Az ügyfél lenyűgözve van, és később bemutatja Önt két potenciális ügyfélnek.

2. Kérdezzen a megfelelő időben

Mikor a legjobb időpont ajánlásokra kérni? Közvetlenül egy siker után. Lehet, hogy ügyfele éppen az Ön segítségével érte el bevételi célját, vagy a termék bevezetésének napja után izgatottan várja a folytatást. Ez a legjobb pillanat arra, hogy megkérdezze:„Ismer valakit, akinek hasonló eredményekre lenne szüksége? Örömmel bemutatnám magam!”

3. Tegye nagyon egyszerűvé

Senki sem akar 10 lépésből álló űrlapot kitölteni. Minél kevesebb kattintás, annál jobb. Hozzon létre egy világos folyamatot egy űrlap segítségével, és ossza meg egy rövid ajánló linket vagy egy továbbításra kész üzenetet.

4. Használja a közösségi médiát az ajánlások ösztönzésére

Néha egy gyors emlékeztető a LinkedIn-en, a Twitteren vagy akár az Instagramon is emlékeztetheti a meglévő ügyfeleket arra, hogy ajánlhatnak másokat.

📌 Példa: Adjon hozzá egy CTA-t, például:💬 „Tetszett az együttműködés? Ismer valakit, akinek szüksége van [az Ön szolgáltatására]? Küldje el hozzám!”

📚 Olvassa el még: Nézze meg ezt a hasznos útmutatót arról, hogyan kérjen ügyfélajánlásokat, amelyek jól kiegészíthetik az ajánlások kérését.

Az ajánlások hatékony kezelése a ClickUp segítségével

Miután elkezdte gyűjteni az ajánlásokat, azok nyomon követése és kezelése megfelelő eszközök nélkül megterhelővé válhat.

Fedezze fel a ClickUp CRM-et Használja a ClickUp CRM-et az ajánlóforrások, a potenciális ügyfelek minősége és a jutalmak nyomon követésére, valamint ügyfélajánló stratégiájának fejlesztésére.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, átfogó megoldást kínál az ajánlási folyamat racionalizálására, a források nyomon követésétől a nyomon követés automatizálásáig és az ügyfelekkel való együttműködésig.

A ClickUp CRM segítségével az ajánlások nyomon követése gyerekjáték. Láthatja, honnan érkeznek, gyorsan utánajárhat, és szervezett maradhat. A ClickUp olyan funkcióinak kihasználásával, mint az egyéni mezők, az automatizálás és az űrlapok, zökkenőmentes és hatékony ajánlási menedzsment stratégiát hozhat létre, amely kevesebb erőfeszítéssel jobb eredményeket hoz.

Így működik:

1. Kövesse nyomon az ajánlóforrásokat

A ClickUp Egyéni mezők funkciójával nyomon követheti, honnan származnak az ajánlások. Mezőket hozhat létre az ajánlások forrás szerinti kategorizálásához, például közösségi média, e-mail kampányok vagy szájpropaganda. Ez segít elemezni, mely csatornák a leghatékonyabbak, és optimalizálni az ajánlási stratégiáit.

A ClickUp egyéni mezők segítségével egyedi adatmezőket adhat hozzá feladatokhoz és projektekhez, így minden szükséges információ kéznél lesz.

Hozzon létre egy egyéni mezőt a „Ajánló” számára.

Tekintse meg az összes új ajánlást egy listában vagy irányítópulton.

Szegmentáljon ajánló link vagy ajánló kód alapján.

Használjon olyan címkéket, mint „meleg lead” vagy „ismételt ajánló”.

Nincs többé e-mailek átkutatás, hogy kiderüljön, ki kit ajánlott.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja az ajánlási adatokat. Widgetek hozzáadásával nyomon követheti az egyes forrásokból érkező ajánlások számát, ami segít azonosítani a leghatékonyabb csatornákat.

➕ Bónusz: Akár létrehozhat egy nézetet az ajánlóprogram oldal potenciális ügyfelei számára, és egy munkanapon belül feladatok hozzárendelésével gondoskodhat a nyomon követésről.

2. Automatizálja a nyomon követést

Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, így nem kell manuálisan nyomon követnie minden ajánlást vagy emlékeztetőket küldenie, és időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával.

📌 Példa:

Állítson be egy automatizált funkciót, amely követő megjegyzést vagy értesítést küld a csapat tagjának, amikor ajánlói feladat jön létre.

Automatikusan módosítsa a feladatok állapotát (pl. „Új ajánlás”ról „Kapcsolatfelvétel”re) bizonyos kiváltó események, például egy egyéni mező frissítése alapján.

Kiválóan alkalmas kis csapatok, ügynökségek vagy technológiai vállalatok számára, amelyek több mozgó elemmel kell foglalkozniuk.

3. Gyűjtsen ajánlásokat a ClickUp Forms segítségével

Egyszerű módszert keres az ajánlások gyűjtésére? Használja a ClickUp űrlapot – beágyazva a weboldalába vagy linkkel megosztva.

Használja a ClickUp Forms feltételes logikáját az ajánlói adatok szervezéséhez.

A ClickUp Forms funkciója testreszabható, hogy minden szükséges adatot rögzítsen, és a beküldött adatok automatikusan feladatokká alakíthatók a ClickUp-ban, így azok könnyen nyomon követhetők és kezelhetők.

Az űrlapok tartalmazhatnak mezőket a következőkre:

Az ajánló neve és elérhetőségei

Az ajánlott ügyfél neve és igényei

További megjegyzések vagy preferenciák

Használjon feltételes logikát az űrlapokban, hogy dinamikus mezőket hozzon létre, amelyek a felhasználói bevitelek alapján alkalmazkodnak.

📌 Példa: Ha az ajánló az „Meglévő ügyfél” opciót választja, további mezők jelenhetnek meg a részletek megadásához.

Helyezze el ezeket az űrlapokat a webhelyén, vagy ossza meg őket egy link segítségével, hogy az ügyfelek könnyen beküldhessék az ajánlásokat. Minden beküldés egy feladatot jelent, amelyet minimális erőfeszítéssel hozzárendelhet, ápolhat és nyomon követhet a lezárásig.

💡Profi tipp: Olvassa el útmutatónkat a formanyomtatvány-automatizáló szoftverekről, hogy még simábbá tegye ezt a folyamatot.

A fenntartható ajánlóprogram legjobb gyakorlata

Néhány ajánlás megszerzése remek dolog, de olyan ajánlási rendszer kiépítése, amely folyamatosan működik anélkül, hogy kimerítené a csapatát vagy a költségvetését? Ez az álom.

Így tarthatja ajánlóprogramját fenntartható és skálázható állapotban:

1. Az ajánlási folyamatot tartsa átláthatóvá

Tegye egyértelművé, mit kell tenniük az embereknek és mit kapnak cserébe. Legyen szó pénzjutalomról, kreditekről vagy nyilvános elismerésről, az egyértelműség több embert ösztönöz a részvételre.

Határozza meg az elvárásokat az ajánlóprogram oldalán. Említsen meg:

Ki ajánlhat

Mi számít sikeres ajánlásnak ?

Mennyi idő alatt kapja meg a jutalmakat?

Hogyan követheti nyomon az ajánlásokat?

2. Ne bonyolítsa túl a jutalmazási rendszert

Ha a jutalomprogramja túl sok szintet vagy feltételt tartalmaz, az emberek egyszerűen kihagyják. Maradjon egy vagy két egyszerű eredménynél, például „50 dollár minden új ügyfél után, aki regisztrál” vagy „10% kedvezmény minden sikeres ajánlás után”.

Ne feledje, hogy a jutalom nem feltétlenül pénzügyi jellegű lehet. Meglepetésajándékok, exkluzív tartalmak vagy akár egy személyes köszönővideó is hatékony lehet – különösen a hűséges ügyfelek esetében.

3. Használja az automatizálást a követéshez

Sok ajánlási stratégia kudarcba fullad, mert senki sem követi nyomon. A ClickUp Automations segítségével Ön:

Hálaadási feladatok elindítása, amikor valaki új ügyfelet ajánl

Értesítse értékesítési csapatát, amikor egy potenciális ügyfél regisztrál.

Helyezze az ajánlott potenciális ügyfeleket egy „ajánlói csatornába” a gyors intézkedés érdekében.

Így nem kell pénzt vagy időt fordítania a frissítések követésére, és egyetlen ajánló sem érzi magát elfeledettnek.

4. Könnyítse meg a promóciót

Minél könnyebb az ügyfelek számára megosztani az Ön adatait, annál több új ajánlást kap. Kész sablonokat, megosztható ajánló linkeket vagy akár QR-kódokat is kínálhat, amelyeket az ügyfelek családtagjaiknak, barátaiknak vagy ismerőseiknek küldhetnek el. A linkek legyenek rövidek és könnyen megjegyezhetők:📌 Példa: yoursite. com/refer

5. Tartsa ügyfélkörét naprakészen

Az ügyfélajánlási program nem olyan, amit egyszer beállítunk, és többet nem kell foglalkozni vele. Időnként emlékeztesse rá meglévő ügyfeleit – hírlevelekben, számlákban, akár alkalmi e-mailekben is.

Mondhatja például: „Üdvözlöm, vállalkozásunk növekszik, és szívesen vennénk a segítségét. Ismer valakit, akinek szüksége van [az Ön szolgáltatására]? Ha regisztrál, mindketten jutalmat kapnak.”

Ez egy udvarias kérés, de megfelelő időzítéssel több ajánlást eredményez.

💬 Tudta? A Nielsen szerint az emberek 92%-a jobban bízik az ismerősei ajánlásában, mint bármely más formájú reklámban.

Ügyfélajánlási programok példái

Nézzünk meg néhány ügyfélajánlási program példát az Ön üzleti típusától függően:

🔹 Freelancer

Jutalom: 10% kedvezmény a következő projektből

Módszer: Ajánló e-mail sablon + ClickUp űrlap

Promóció: Rögzített bejegyzés a közösségi médiában

🔹 Marketingügynökség

Jutalom: 100 dolláros Amazon ajándékkártya minden megkötött ügyfél után.

Módszer: Márkás ajánlóprogram oldal űrlapmal

Promóció: hozzáadva az összes ügyfél e-mail fejlécéhez

🔹 Technológiai vállalat

Jutalom: 50 dollár regisztrációnként, plusz 200 dollár bónusz 5 ajánlás után.

Módszer: Egyedi ajánló link minden ügyfél számára

Promóció: Felugró CTA a műszerfalon

👉 Ötleteket keres? Ez a szoftverblogokhoz készült partnerprogram tele van példákkal.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az ajánlásokból?

A legjobb potenciális ügyfelei már a beérkező levelek között vannak – csak még nem mutatták be Önnek őket. Egy jól kidolgozott ügyfélajánlási program segítségével kiaknázhatja ezeket a lehetőségeket.

A megfelelő folyamat, üzenetküldés és automatizálás (üdvözlünk, ClickUp!) segítségével növelheti ügyfélkörét, építheti hitelességét és szerezhet új ügyfeleket – anélkül, hogy egy vagyont költené.

És a legjobb az egészben? Csak egy elégedett ügyfél kell ahhoz, hogy beinduljon az ajánlások körforgása. Aztán még egy. És még egy.

Kezdje el most ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást, és hozzon létre egy sikeres ügyfélajánlási stratégiát.