A 10 legjobb szoftver affiliate program 2025-ben

A szoftver affiliate programok értékes partnerségeket hoznak létre a marketingesek, a fejlesztők és a fogyasztók között. Fejlesztőként regisztrálhat a szoftveripar legjobb affiliate programjaira, fizetett hirdetésekkel népszerűsítheti a termékeket és a legmodernebb szoftvermegoldásokat, és magas jutalékokat szerezhet.

Igen, ennyire egyszerű!

Ha passzív jövedelmét szeretné növelni és több látogatót szeretne vonzani online áruházába, a szoftveres affiliate marketing programok segíthetnek ebben.

Ez a cikk felsorolja a szoftver szegmens 10 legjobb affiliate marketing programját, hogy segítsen az indulásban. Vessünk bele magunkat!

Mit kell keresnie a szoftver affiliate programokban?

Mielőtt regisztrálna egy szoftver affiliate programra, ellenőrizzen több tényezőt, például az affiliate hálózatok méretét, a jutalékok mértékét, a vállalatok értékeléseit, valamint a jutalékok kifizetésének struktúráját és ütemezését. Ez biztosítja, hogy erőfeszítéseiért megfelelő jutalmat kapjon.

Íme néhány további fontos elem, amelyre figyelnie kell a legjobb affiliate szoftverprogramoknál, hogy növelje affiliate értékesítéseit.

Valós idejű jelentéstételi tábla: A fejlett és valós idejű elemzés fontos az affiliate kampányokban az affiliate kapcsolatok, az értékesítések és a jutalékok KPI-jainak nyomon követéséhez.

Cookie élettartam: Az affiliate link érvényességére utal, miután a potenciális ügyfél rákattintott. A hosszabb cookie élettartam több konverziós lehetőséget és magasabb kifizetéseket jelent.

Integráció: A legjobb szoftver affiliate programoknak zökkenőmentesen kell integrálódniuk a fejlett elemző eszközökkel és fizetési átjárókkal, hogy optimalizálják affiliate marketing tevékenységét és növeljék az eladásokat.

Hozzáférés marketingeszközökhöz: Az olyan eszközök, mint a bannerek, szövegek és közösségi média sablonok segítik az affiliate partnereket promóciós tevékenységük maximalizálásában. Így egy olyan ajánlóprogram kiválasztásával, amely közösségi média marketingeszközöket kínál, maximalizálhatja promóciós tevékenységét és jutalmát.

Feltételek: Mielőtt bármely affiliate programot választana, feltétlenül olvassa el a különböző feltételeket, fizetési szabályzatokat és további követelményeket.

A 10 legjobb szoftver affiliate program

A szoftver affiliate programok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy nagy léptékben releváns tartalmakat állítsanak elő a felhasználók számára. Már bemutattuk, mire kell figyelni egy jó affiliate programnál. Most pedig nézzük meg a 10 legjobb affiliate partnerséget 2024-ben.

1. ClickUp

Mielőtt bemutatnánk a ClickUp szoftveres affiliate marketing platformját, hadd mutassuk be a ClickUp-ot, hogy megértsd, miért regisztrálnak rá az emberek. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a csapatok általános termelékenységét.

A projektmenedzserek és csapatvezetőkhez hasonló tudásmunkások a ClickUp alkalmazást használják a projektek szervezett tervezéséhez, delegálásához, nyomon követéséhez és előrehaladásához olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Goals.

Ez egy ideális megoldás a csapatok számára, hogy szervezettek maradjanak és gyorsabban elérjék céljaikat. Lehetővé teszi a sprint célok nyomon követését, az alkalmazottak OKR-jainak kezelését és a projekt sikerességét mérő heti eredménykártyák készítését.

Állítsa be és kövesse nyomon céljait a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Dashboard átfogó képet nyújt az összes projektről, lehetővé téve a csapatok számára a projekt előrehaladásának nyomon követését, a szűk keresztmetszetek azonosítását és a hatékonyság növelését célzó, megalapozott döntések meghozatalát.

Használja a ClickUp irányítópultját a projekt teljesítményének javításához és a csapatok irányításához

A ClickUp projektmenedzsment automatizálja a projekttervezést, végrehajtást és jelentéstételt. Emellett automatikusan létrehozza a feladatokat és alfeladatokat, valamint összefoglalja a beszélgetési szálakat, így kiváló platformot biztosít a funkciók közötti csapatmunkához. Várjon, még nem végeztünk!

Használja a ClickUp projektmenedzsment megoldást az együttműködés javításához és a hatékonyság növeléséhez

A ClickUp View egyedülálló módon szolgálja ki mind a projektmenedzsereket, mind a csapat tagokat. Míg az előbbiek nyomon követhetik a projekt előrehaladását, a csapat tagjai több mint 15 testreszabható nézettel személyre szabhatják munkájuk nézetét, hogy prioritásokat állíthassanak fel és szervezettek maradjanak.

A ClickUp View segítségével több mint 15 testreszabható nézetben jelenítheti meg munkáját

Ha már egy nagy affiliate marketing programot vezet, a ClickUp abban is segíthet, hogy azt is racionalizálja! Affiliate menedzsment platformként működik. Használja a ClickUp marketing kampány menedzsment sablont, hogy elemezze és nyomon kövesse affiliate marketing kampányainak teljesítményét, és így fedezzen fel bevételnövelő stratégiákat.

Használja a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonját marketingkampányainak tervezéséhez, végrehajtásához és kezeléséhez egy platformon.

ClickUp affiliate marketing program

Beszéljünk a ClickUp Affiliates Programról. A ClickUp affiliate partnerként jutalékot kaphat minden új munkaterület után, amelyet ajánl, beleértve az ingyeneseket is! Három egyszerű lépésben működik:

Iratkozzon fel a programra, és szerezzen affiliate linket!

Népszerűsítse a ClickUp-ot, és szerezzen új felhasználókat az affiliate link segítségével!

Jutalékot kap minden olyan felhasználó után, aki az Ön partnerlinkjét használva aktiválja fiókját.

A kifizetési folyamat egyszerű és gyors – a pénzt 15 nappal a fiók lezárása után kapja meg.

Megjegyzés: Az ügyfelek ajánlása nem számít, ha a potenciális ügyfél már ClickUp-ügyfél.

Legjobb funkciók

A ClickUp számos funkciója közül nézze meg azokat, amelyek a digitális világban a termelékenység motorjává teszik:

Átfogó jelentések : vizualizálja a projekt előrehaladását, kövesse nyomon a csapat teljesítményét, és hozzon intelligens döntéseket a testreszabható irányítópultok segítségével.

Célkövetés : Egyszerűsítse : Egyszerűsítse a célok kitűzését és nyomon követését a csapatok számára, hogy figyelemmel kísérhessék a határidőket, és akár módosíthassák is a célokat ennek megfelelően.

Hatékony együttműködés: Használja Használja a ClickUp Whiteboardot az ötletek és munkafolyamatok vizualizálásához, valamint a csapattal való valós idejű együttműködéshez.

Feladatok automatizálása: Növelje termelékenységét Növelje termelékenységét a ClickUp Brain segítségével, amely automatizálja a különböző feladatokat, például üzenetválaszok megfogalmazását, sablonok létrehozását, videók átírását, valamint feladatok és szálak összefoglalását.

Korlátozások

A ClickUp sokféle sablont és megoldást kínál, amelyek az új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

Bár a ClickUp 24 órás e-mailes és szöveges ügyfélszolgálatot biztosít, azonnali telefonos ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

Árak

A ClickUp négy különböző árkategóriát kínál felhasználóinak:

Ingyenes: örökre

Korlátlan : 7 dollár havonta

Üzleti : 12 USD/hó

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy bemutatót kapjon.

ClickUp Brain: Adjon hozzá 5 dollárt felhasználónként/hónapban bármely fizetős ClickUp AI csomaghoz.

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Semrush partnerprogram

A Semrush affiliate program számos előnye közül itt van a két legfontosabb:

A szoftver affiliate partnerek minden eladás után 200 dollárt keresnek.

Plusz 10 dollár minden ingyenes próbaért, amelyet az Ön által ajánlott személyek igényelnek.

Ez vonzó lehetőséget kínál az affiliate marketingeseknek, tartalomkiadóknak, digitális marketingeseknek és kis marketingügynökségeknek, hogy különböző marketingstratégiák révén Semrush-t ajánlva ügyfeleknek jutalékot szerezzenek és nyomon kövessék azt.

A Semrush affiliate programja a last-click attribúciós modell alapján működik, amelynek keretében akár 120 nappal azután is részesülhet előnyökben, hogy egy potenciális ügyfél rákattintott az Ön ajánló linkjére. Személyre szabott affiliate irányítópultot kap, amelyen kezelheti az affiliate kifizetéseket, és hozzáférhet más marketingeszközökhöz, például bannerekhez és céloldalakhoz, amelyek megkönnyítik az ajánlási folyamatot.

3. Norton partnerprogram

A Norton régóta megbízható név a kiberbiztonság területén. Nemrégiben felvásárolta a Lifelockot, hogy elindítsa a Norton Lifelock affiliate programot, amely magas jutalékokat ígér.

Ha tehát nagylelkű kifizetéseket keres, felső határ nélkül a jutalék tekintetében, akkor a Norton Lifelock lehet a megfelelő affiliate szoftver.

A Norton affiliate programmal hozzáférhet a dedikált szakértők által nyújtott fiókkezelési támogatáshoz, valamint egyéb ügyfélpromóciós és marketingeszközökhöz, amelyekkel növelheti nyereségét.

Három egyszerű lépésben csatlakozhat ehhez az affiliate programhoz, és elkezdhet pénzt keresni:

Regisztráljon egy egyszerű jelentkezési űrlap kitöltésével!

Népszerűsítse a Lifelockot, az identitáslopás elleni védelem piacvezetőjét!

Kezdjen el korlátlan ajánlói jutalmakat szerezni

4. Monday affiliate program

A Monday az egyik legjobb szoftver affiliate programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy akár 100% jutalékot szerezzen az első évben elért értékesítés után az Ön által ajánlott ügyfelek után. Ezen felül azonnali ügyfélszolgálat és átfogó teljesítménystatisztikák segítségével maximalizálhatja bevételeit.

A Monday affiliate program számos marketingeszközt is kínál, például közösségi média poszt sablonokat, bannereket és linkeket, hogy optimalizálja nyereségét. Havi kifizetéseket kínál Stripe vagy PayPal segítségével.

5. Planable partnerprogram

A Planable szoftver affiliate marketing program leginkább a közösségi média szakemberek és marketing ügynökségek számára alkalmas. A következő tervek szerint progresszív jutalékokat kínál:

15% az alapcsomagra

20% a pro csomagra és

25% az üzleti csomagra

A program kiterjedt bevezetési folyamattal rendelkezik, amely magában foglalja egy részletes regisztrációs űrlap kitöltését. Miután csatlakozott, személyes irányítópulton keresztül nyomon követheti bevételeit, és havi kifizetéseket, valamint extra juttatásokat kaphat PayPal-fiókjára.

6. Stellar partnerprogram

A Stel lar partnerprogramján keresztül több mint 150 000 dollár éves jutalékot kereshet. A program dinamikus kifizetési struktúrával rendelkezik partnereinek:

30% a belépő szintű jutalék

40% a teljesítő affiliate partnereknek (havi 8000 dollár feletti értékesítés)

50% a nagy teljesítményű affiliate partnereknek (havi 12 000 dollár feletti értékesítés)

Ráadásul a kuponos oldalakon 10% jutalék jár.

A magas kifizetések mellett az affiliate program dedikált affiliate támogatást és számos promóciós anyagot kínál, például termékleírásokat, termékadatokat és szöveges linkeket, így nem marad le egyetlen értékesítésről sem.

7. Adobe partnerprogram

Az Adobe széles körű kreatív alkalmazásokkal rendelkezik, amelyeket másoknak ajánlhat, és így lehetőséget kap arra, hogy Adobe affiliate partnerként vonzó bevételt szerezzen. Az Adobe affiliate programja változó jutalékokat ígér kreatív eszközök könyvtárára, beleértve a Creative Cloud, a Document Cloud és az Adobe Stock alkalmazásokat.

A Creative & Document Cloud jutalékai a következők:

Havi előfizetés: az első hónap 85%-a

Éves előfizetések (havi fizetés): az első hónap 85%-a

Éves előfizetések (egyszeri fizetés): az első év 8,33%-a

Az Adobe Stock havi és éves előfizetésekért 72 dollárt fizet. A Document Cloud és a Stock azonban csak korlátozott számú országban érhető el. Ezért csatlakozzon a programhoz, mielőtt elolvasná a vonatkozó irányelveket.

A partnereinek nyújtott bevételszerzési lehetőségeken túl az Adobe affiliate program az ügyfeleit is jutalmazza, például:

Creative Cloud magánszemélyek és csoportok számára

Gondtalan fizetés, ha az Ön affiliate linkjén keresztül vásárolnak

Jelentős kedvezmények diákoknak

8. Crexi partnerprogram

A Crexi egy ingatlanpiaci információkra specializálódott szoftvercég. A platform nagylelkű affiliate marketing programot kínál. Az affiliate jutalékok akár 50 dollár/lead is lehetnek, ha a Crexi szoftverét ajánlja a közönségének.

A cookie élettartama azonban csak 7 nap, ami korlátozott időt biztosít a potenciális ügyfelek vásárlókká alakítására.

Ha megbízható passzív jövedelemforrást keres, akkor érdemes megismerkednie a program felhasználóbarát felületével és robusztus nyomonkövetési rendszerével.

9. Wix partnerprogram

A Wix egy vezető weboldal-készítő szoftver, amely hatalmas forgalmat generál weboldalain. Tehát, ha Ön tartalomkészítő vagy digitális marketinges, és nagy forgalmú weboldala van a Wixen, akkor népszerűsítheti a Wixet a weboldalán, és jutalékot kaphat.

A Wix affiliate marketing program számos előnyt kínál, például korlátlan ajánlások, kreatív források és intuitív irányítópult. A Wix affiliate programhoz csatlakozhat az alapvető adatok kitöltésével, és elkezdheti a potenciális jutalmak megszerzését a Wix prémium csomagok promóciójával a weboldalán.

10. Hubspot partnerprogram

Ön tartalomalkotó vagy digitális oktató, aki szeret értelmes tartalmakat létrehozni, különösen üzleti szakemberek számára? Ha igen, akkor a Hubspot affiliate program tökéletes Önnek.

A program többszintű kifizetési struktúrával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy minél többet konvertál, annál többet kereshet. Kezdhet azzal, hogy 1 évig 30% ismétlődő jutalékot kap, majd további bónuszt kaphat a havi konverziók számának növekedése után.

Ezenkívül kreatív eszközök nagy könyvtárából választhat, amelyek segítenek a Hubspot népszerűsítésében a potenciális ügyfelek körében. Ahhoz, hogy Hubspot affiliate partnerként kezdhessen, jelentkeznie kell a programra, és egy-két napot kell várnia a jelentkezés elbírálására. A jóváhagyás után elkezdhet pénzt keresni az affiliate linkek beillesztésével a releváns tartalmakba.

Az affiliate marketing egyszerűsítve

Az affiliate marketing, ha jól végzik, hatékony marketingstratégia lehet, miközben részesedést biztosít a nyereségből partnereinek. A szoftvertermékek térnyerésével ez a közeljövőben nem fog változni.

Feltétlenül iratkozzon fel több programra is. Az affiliate partnereket és a jutalékokat azonban egy erre a célra kifejlesztett affiliate nyomonkövető szoftver vagy projektmenedzsment eszköz segítségével kezelje.

Akár tapasztalt affiliate marketinges, akár csak most kezdő, a ClickUp segít Önnek átlátni a zavaros helyzetet és nyomon követni affiliate kampányait. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp fiókra !