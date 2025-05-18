A 13 legjobb SlidesAI alternatíva 2025-ben

Az igazán vonzó és hatékony prezentációk elkészítése időt és kreatív energiát igényel. Ezért egyre népszerűbbek az olyan AI-eszközök, mint a SlidesAI, amelyek perceken belül kiforrott ötleteket csiszolt prezentációkká alakítanak. 🎨

Az igazán vonzó és hatékony prezentációk elkészítése időt és kreatív energiát igényel. Ezért egyre népszerűbbek az olyan AI-eszközök, mint a SlidesAI, amelyek perceken belül kiforrott ötleteket csiszolt prezentációkká alakítanak. 🎨

🔍 Tudta? Az AI 66%-kal javíthatja csapata termelékenységét, ezért elengedhetetlen a prezentációk elkészítéséhez!

Bár a SlidesAI rendkívül kényelmes, gyors és jó minőségű, van néhány hátránya.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, és az eszköz nem rendelkezik fejlett tervezési rugalmassággal. A felhasználók emellett alkalmi hibákat és korlátozott integrációs lehetőségeket is észleltek. Ha a SlidesAI nem felel meg teljes mértékben a prezentációs igényeinek, ne aggódjon – számos hatékony alternatíva áll rendelkezésre.

Ebben a blogban 13 SlidesAI alternatívát mutatunk be, amelyeket érdemes kipróbálnia, más AI generátoroktól kezdve átfogó tervezési platformokig és integrált munkamenedzsment megoldásokig.

Egy pillantásra: a legjobb Slides AI alternatívák

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy áttekintés a legjobb eszközökről, amelyek jól működnek a Slides AI alternatíváiként.

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one projekt- és prezentációkezelésCsapat mérete: Egyéni felhasználók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Feladat- és projektmenedzsment, AI-alapú prezentációkészítés, zökkenőmentes naptárintegráció, fehér táblák a csapatmunkához Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Gyönyörű AI Kis méretű diák tervezésének automatizálása Csapat mérete: Leginkább egyének és kis csapatok számára ideális Automatizálja a diák elrendezését, tervezését, a márka egységességét és a csapatmunkát segítő eszközöket. 12 USD/hó/felhasználó áron Canva Kreatív és vizuális történetmesélés Csapat mérete: Egyének, csapatok és vállalkozások Drag-and-drop szerkesztő, AI-alapú eszközök (Magic Design, Magic Write), valós idejű együttműködés Ingyenes; 10 USD/hó/felhasználó áron Prezi Nem lineáris, dinamikus prezentációk Csapat mérete: Ideális csapatok és egyének számára, akik kreatív prezentációkra van szükségük Nagyítható diák, dinamikus történetmesélés, AI-fejlesztések, PowerPoint-integráció 5 dollártól/hónap Pitch Közös csapatprezentációk Csapat mérete: Csapatok, különösen értékesítési és marketing csapatok Valós idejű együttműködés, AI-alapú tervezés, sablonok értékesítési prezentációkhoz Ingyenes; 25 USD/hó-tól (2 szerkesztővel) Zoho Show Zökkenőmentes integráció a Zoho ökoszisztémával Csapat mérete: Kisvállalkozások, csapatok Integráció a Zoho-val, valós idejű együttműködés, multimédia beágyazás Ingyenes; 2,50 USD/hó/felhasználó áron Visme Márkás prezentációk és infográfikák Csapat mérete: Egyének, vállalkozások Adatvizualizációk, infografikák, interaktív prezentációk, csapatmunka Ingyenes; 12,25 USD/hó/felhasználó áron Decktopus Gyors, AI-generált prezentációk Csapat mérete: Gyors diákészítésre szoruló egyének és csapatok AI által generált tartalom, interaktív funkciók, például szavazások, kérdések és válaszok, előadói coaching Ár: 24,99 USD/hó/felhasználó Mentimeter Interaktív, közönségorientált prezentációk Csapat mérete: Oktatási környezet, workshopok, konferenciák Élő szavazások, kvízek, felmérések, közönség visszajelzések, részvétel nyomon követése Ingyenes; 17,99 USD/hó áron elérhető prezentátoronként MagicSlides Gyors, AI-alapú tartalomgenerálás Csapatméret: Gyors diákészítésre szoruló egyének és csapatok Dokumentumok/URL-ek átalakítása diákká, PowerPoint és Google Slides integráció 8 dollártól havonta Gamma Modern, mobilbarát történetmesélés Csapat mérete: Dinamikus prezentációkat készítő csapatok és egyének Interaktív elemek, videó- és média-beágyazás, fejlett elemzések Ingyenes; 10 USD/hó/felhasználó áron Plus AI AI integrálása a Google Slides-ba Csapat mérete: Google Slides vagy PowerPoint használó csapatok AI-alapú szerkesztés, tartalmi javaslatok, Google Slides és PowerPoint integráció 15 USD/hó/felhasználó áron Slidesgo Vizuálisan vonzó sablonok Csapat mérete: Egyének, csapatok, akik kifinomult sablonokra van szükségük Testreszabható sablonok, AI által generált diák, integráció a Google Slides és a PowerPoint programokkal Ingyenes; 5,99 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie a Slides AI alternatíváiban?

Az AI-alapú prezentációs eszköz kiválasztásakor a zökkenőmentes élmény érdekében helyezze előtérbe a következő funkciókat:

AI-alapú tartalomgenerálás : Keressen olyan eszközöket, amelyek az AI-t nemcsak szöveggeneráláshoz használják, hanem elrendezések, tervezési elemek javaslásához vagy információk hatékony összefoglalásához is.

Különböző professzionális sablonok : A kimerítő sablonkönyvtár elengedhetetlen a különböző iparágakban vizuálisan vonzó prezentációk létrehozásához. A sablonok továbbá jelentős időt takarítanak meg és biztosítják a kifinomult kiindulási pontot.

Együttműködési funkciók : Gyakran előfordul, hogy a prezentáció elkészítése nem egy személy feladata. Ha tehát a csapatának össze kell állnia a feladat elvégzéséhez, az eszköznek támogatnia kell a valós idejű szerkesztést, kommentelést és egyszerű megosztást : Gyakran előfordul, hogy a prezentáció elkészítése nem egy személy feladata. Ha tehát a csapatának össze kell állnia a feladat elvégzéséhez, az eszköznek támogatnia kell a valós idejű szerkesztést, kommentelést és egyszerű megosztást a gyors brainstorming és cselekvés érdekében.

Egyedi tervezési lehetőségek : A Slides AI alternatívának rugalmasságot kell biztosítania a elrendezések, betűtípusok, színsémák és egyéb elemek személyre szabásában. Emellett támogatnia kell a médiaelemek, például képek, videók, GIF-ek és diagramok beágyazását is.

Interaktív funkciók : Az animációk, átmenetek és a közönség élő részvétele olyan kulcsfontosságú funkciók, amelyek a prezentációt a csapat tagjai és : Az animációk, átmenetek és a közönség élő részvétele olyan kulcsfontosságú funkciók, amelyek a prezentációt a csapat tagjai és a projekt érdekelt felei számára egyaránt érdekesé teszik.

Exportformátumok: Az AI prezentációs eszköznek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a diavetítéseket Microsoft PowerPoint és Google Slides fájlként exportálják, hogy azok univerzálisan hozzáférhetők és kompatibilisek legyenek.

💡 Profi tipp: A sablonok mindent megkönnyítenek. Hogy prezentációid elkészítése egyszerű és gyors legyen, fedezd fel a legjobb ingyenes Google Slides sablonokat, amelyek letisztult kialakításukkal és rugalmasságukkal minden igényedet kielégítenek!

A 13 legjobb Slides AI alternatíva

Íme egy áttekintés a legjobb SlidesAI alternatívákról az AI-prezentációk létrehozásához:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projekt- és prezentációkezeléshez)

A ClickUp valóban mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Túlmutat a feladatkezelésen, és hatékony eszközöket kínál professzionális és kifinomult prezentációk készítéséhez.

Dolgozzon együtt másokkal a diákészleteken a ClickUp Whiteboards segítségével

Készítsen diavetítéseket és prezentációkat a ClickUp Whiteboards segítségével

Turbózza fel PowerPoint-ját a ClickUp Whiteboards funkcióval. Ez a funkció együttműködési lehetőségeket kínál, lehetővé téve a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan vonzó diákat készítsenek.

Képzelje el úgy, mint egy vizuális teret, ahol koncepcióit vonzó formákká és tervekké alakíthatja.

Szabadon hozzáadhat jegyzeteket, folyamatábrákat, feladatlinkeket, gondolattérképeket és akár vázlatokat is, így könnyedén alakíthatja nyers ötleteit strukturált prezentációs elrendezéssé. A fehér táblák olyan vizuális munkaterületként működnek, ahol mindenki hozzájárulhat, megjegyzéseket fűzhet és egyeztethet a végleges diákcsomaggal, mielőtt áttérne a kívánt prezentációs eszközre.

Készítsen pillanatok alatt vizuális elemeket a Whiteboard AI Image Creation segítségével

Készítsen könnyedén vizuális elemeket a Whiteboard AI Image Creation segítségével

Képekre van szüksége a diákhoz? A ClickUp Whiteboards segítségével közvetlenül AI-t használva is létrehozhat és beilleszthet képeket. Akár egy koncepciót illusztrál, egy folyamatot vizualizál, vagy ikonokat és design elemeket ad hozzá, a képek létrehozásával megspórolhatja magának a különböző eszközök közötti váltást vagy a külső könyvtárakban való keresgélést. Ez egy gyors módja annak, hogy gazdagítsa diáit anélkül, hogy megszakítaná kreatív folyamatát.

Írjon okosabb diákat a ClickUp Brain segítségével

Készítse el következő prezentációját az all-in-one asszisztens, a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy AI-alapú eszköz, amely tartalmat generál a diavetítéséhez. Egyszerűen adja meg a legfontosabb igényeit tartalmazó szöveges utasítást, és a ClickUp Brain néhány kattintással generálja az összes dia tartalmát.

A ClickUp Brain a ClickUp Docs meglévő tartalmát is módosíthatja , megváltoztatva a formátumot és a hangnemet, hogy az illeszkedjen a prezentációs folyamatához. A Docs központi csomópontként szolgál a prezentációs tartalmak tárolásához, szerkesztéséhez és a csapattal való közös munkához.

Szeretné felgyorsítani ezt a folyamatot? A ClickUp prezentációs sablon egyszerűsíti a professzionális diák tervezését. Ez az alkalmazkodó eszköz összegyűjti az összes csapattag véleményét, biztosítva a jól szervezett prezentációkészítési folyamatot.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblagép, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötletek kidolgozásához és diavetítések készítéséhez.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, hogy csapatként készítsenek prezentációkat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást prezentációk vázlatának és tartalmának elkészítéséhez.

A prezentációkban szereplő cselekvési pontokat nyomon követhető, határidővel ellátott feladatokká alakítsa át

Integrálható különböző prezentációs eszközökkel, például a Microsoft PowerPointtal és a Google Slides-szal.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp átfogó eszközkészletet kínál, széles körű funkciói túlnyomóaknak tűnhetnek, ha még csak most kezded használni.

A mobil élmény nem biztos, hogy olyan zökkenőmentes, mint a desktop verzióé.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Long Nguyen Vu a ClickUp központi hubjáról:

Az egyének közötti szinkronizálásnak köszönhetően a ClickUp segített nekünk egységes tervezésen és munkafolyamaton dolgozni. Ennek eredményeként minden tag tisztábban láthatta a feladatait a csapatunk fő célja felé. Emellett nem volt sablonos eljárás a tagok között, mivel mindannyian egyetértettünk egy egyszerűsített, egységes felületben.

Az egyének közötti szinkronizálásnak köszönhetően a ClickUp segített nekünk egységes tervezésen és munkafolyamaton dolgozni. Ennek eredményeként minden tag tisztábban láthatta a feladatait a csapatunk fő célja felé. Emellett nem volt sablonos eljárás a tagok között, mivel mindannyian egyetértettünk egy egyszerűsített, egységes felületben.

2. Beautiful AI (A legjobb kis méretű diák tervezésének automatizálásához)

via Beautiful AI

A Beautiful AI mesterséges intelligenciát használ a prezentációk tervezési folyamatának automatizálására. Az AI prezentációkészítő kezeli a diák elrendezésének módosításait, esztétikáját és tervezését, így Ön a tartalomra koncentrálhat.

Az ilyen fókusz és a gazdag média tartalmakhoz, például képekhez és ikonokhoz való hozzáférés segít abban, hogy prezentációját hatékonyan zárja le.

A Beautiful AI legjobb funkciói

Automatizálja a diák tervezését, hogy professzionális és egységes elrendezést biztosítson.

Modern képeket és ikonokat ágyazhat be, hogy növelje az egész prezentáció vizuális vonzerejét.

Tartsa fenn a márka konzisztenciáját olyan funkciók segítségével, mint az univerzális frissítések és a teljes márkaellenőrzés.

Dolgozzon együtt csapatorientált eszközökkel a zökkenőmentes megosztás és szerkesztés érdekében

A gyönyörű AI korlátai

A hagyományos AI prezentációs eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

Teljesítményproblémák, például lassú betöltési idők

Kiváló AI árak

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Csapat : 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Ad hoc projektek: 45 dollár prezentációnként

Gyönyörű AI-értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Íme, mit mondott egy felhasználó a Beautiful AI-ról

Elrendezéskönyvtár egyedi automatizált elrendezési rendszerrel, amely segít a „sínekben maradni". Fantasztikus stock kép- és ikonkönyvtár, amely megkönnyíti a diákot kiemelő kép kiválasztását! A téma szerkesztő segítségével könnyen egységes megjelenést alkalmazhat az összes vállalati prezentációra. A diagramok remekek.

Elrendezéskönyvtár egyedi automatizált elrendezési rendszerrel, amely segít a „sínekben maradni”. Fantasztikus stock kép- és ikonkönyvtár, amely megkönnyíti a diákot kiemelő kép kiválasztását! A téma szerkesztő segítségével könnyen egységes megjelenést alkalmazhat az összes vállalati prezentációra. A diagramok remekek.

➡️ További információk: A legjobb AI-alapú művészeti generátorok tervezőknek

3. Canva (a legjobb kreatív és vizuális történetmeséléshez)

via Canva

A Canva egy rendkívül népszerű, intuitív tervezőplatform, amely több ezer prezentációs sablont kínál. Drag-and-drop felülete és hatalmas sablon-, kép- és betűtípus-könyvtára miatt minden márkakészlethez kiválóan illeszkedik.

A Canva Magic Studio olyan AI eszközöket használ, mint a Magic Write a szövegekhez és a Magic Design az elrendezéshez, így percek alatt elegáns, márkás prezentációkat hozhat létre.

A Canva legjobb funkciói

Biztosítsa a diák egységes esztétikáját ismétlődő sablonok segítségével

Mentsd el az egyedi márkaelemeket, hogy minden alkalommal személyre szabott terveket készíthess.

Fokozza kreativitását olyan AI-alapú eszközökkel, mint a Magic Design és a Magic Write funkciók.

Dolgozzon együtt csapatával a valós idejű szerkesztés és a megjegyzések funkció segítségével.

A Canva korlátai

Nincsenek olyan fejlett tervezési funkciók, amelyekre a professzionális tervezőknek szükségük van a nagyobb kontroll érdekében.

Bár támogatja az együttműködést, ez eltörpül a dedikált csapatplatformok által kínált lehetőségek mellett.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Canva Teams : 10 USD/hó felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4410+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (12 380+ értékelés)

Íme, mit mond egy felhasználó a Canva sablonjairól és tervezési lehetőségeiről:

Minden megtalálható benne, amire szükséged van a tervezéshez. Ha tehát kezdő vagy és nem ismered a piacon elérhető professzionális eszközöket, ez a program neked való. Több száz előre elkészített sablon minden kiegészítő anyaghoz – PowerPoint-prezentációk, szórólapok, brosúrák, névjegykártyák, videók és közösségi média bejegyzések. Ráadásul AI-vel is rendelkezik, hogy még jobbá tegye a tervezésedet.

Minden megtalálható benne, amire szükséged van a tervezéshez. Ha tehát kezdő vagy és nem ismered a piacon elérhető professzionális eszközöket, ez a program neked való. Több száz előre elkészített sablon minden kiegészítő anyaghoz – PowerPoint-prezentációk, szórólapok, brosúrák, névjegykártyák, videók és közösségi média bejegyzések. Ráadásul AI-vel is rendelkezik, hogy még jobbá tegye a tervezésedet.

4. Prezi (a legjobb nem lineáris, dinamikus prezentációkhoz)

via Prezi

A Prezi egy egyedülálló AI prezentációs eszköz, amely dinamikus, nem lineáris megközelítéssel hoz létre professzionális diákat. Lehetővé teszi a diavetítések nagyítását, ami javítja a történetmesélést. Ez a formátum rendkívül vonzó és vizuálisan is lenyűgöző.

Ezenkívül a Prezi AI segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, és a közönség preferenciáihoz igazítja a tartalmat.

A Prezi legjobb funkciói

Készítsen nem lineáris, nagyítható prezentációkat a dinamikus történetmeséléshez

Használjon sokféle tervezőeszközt interaktív és esztétikus tartalom létrehozásához.

Integrálja a Prezi AI-vel a tartalom javítása és az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében.

Importálja PowerPoint-prezentációként az offline hozzáféréshez

A Prezi korlátai

Az egyedi prezentációs stílus meredek tanulási görbét jelent

Az ármodell magas, különösen azok számára, akik csak alkalmanként használják.

Prezi árak

Standard : 5 USD/hó

Plusz : 15 USD/hó

Prémium : 25 USD/hó

EDU Plus : 4 USD/hó

EDU Pro : 8 USD/hó

EDU Teams : 19 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 15 USD/hó

Business Premium : 25 USD/hó

Üzleti csapatok: 39 USD/hó felhasználónként

Prezi értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5150+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2210+ értékelés)

Íme, mit osztott meg egy Prezi-felhasználó a tapasztalatairól:

Örömmel használom a Prezi-t fontos adatok bemutatására anélkül, hogy túlzsúfolnám az előadásaimat. Nagyon funkcionális, és segít bemutatni a legfontosabb pontokat, miközben fenntartja a hallgatók érdeklődését.

Örömmel használom a Prezi-t fontos adatok bemutatására anélkül, hogy túlzsúfolnám az előadásaimat. Nagyon funkcionális, és segít bemutatni a legfontosabb pontokat, miközben fenntartja a hallgatók érdeklődését.

💡 Profi tipp: Párosítson kis szövegrészleteket releváns képekkel, hogy kiemelje a fő gondolatot anélkül, hogy az tömörnek vagy zsúfoltnak tűnne. Egy ilyen elrendezés első pillantásra vizuálisan egyértelművé teszi az üzenetet.

5. Pitch (A legjobb csapatmunkás prezentációkhoz)

via Pitch

Ahogy a neve is sugallja, a Pitch egy prezentációs platform értékesítési és marketing csapatok számára. Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós idejű együttműködési környezetben dolgozzanak, és így vonzó és meggyőző prezentációkat készítsenek.

Ráadásul a prezentációs szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a prezentációs anyagot intelligens munkafolyamatokba és más termelékenységi eszközökbe integrálják, így lendületet adva a prezentációtól a szerződéskötésig!

A legjobb funkciók

Összehangolja a marketing és az értékesítési csapatokat, hogy hatékony prezentációt készítsenek.

Adjon hozzá animációkat, ingyenes eszközöket és interaktív beágyazásokat, hogy növelje a diavetítés vonzerejét.

Válasszon a számos testreszabható sablon közül, vagy használja az AI eszközöket a nulláról való létrehozáshoz.

Ossza meg és mutassa be prezentációját az érdekelt feleknek korlátlan megosztási linkekkel.

Pitch korlátozások

A platform nem túl intuitív az új felhasználók számára.

A fejlett tervezési funkciók korlátozottak más AI prezentációs eszközökhöz képest.

Pitch árak

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó (két szerkesztővel)

Üzleti: 100 USD/hó (öt szerkesztőt tartalmaz)

Vállalati: Egyedi árazás

Pitch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Íme, mit mondanak a felhasználók a Pitch testreszabási funkcióiról:

A diák másodpercek alatt történő testreszabási lehetősége hihetetlen. Percek alatt elkészíthetsz valamit, ami úgy néz ki, mintha órákba telt volna. Az együttműködési lehetőség és az, hogy a csapatod valós időben hozzáadhat vagy szerkeszthet, könnyűvé teszi a folyamatot.

A diák másodpercek alatt történő testreszabási lehetősége hihetetlen. Percek alatt elkészíthetsz valamit, ami úgy néz ki, mintha órákba telt volna. Az együttműködési lehetőség és az, hogy a csapatod valós időben hozzáadhat vagy szerkeszthet, könnyűvé teszi a folyamatot.

6. Zoho Show (A legjobb a Zoho ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációhoz)

via Zoho Show

A Zoho Show egy felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő prezentációkészítő, amely lehetővé teszi a csapatok és kisvállalkozások számára, hogy minimális erőfeszítéssel professzionális prezentációkat készítsenek, közösen dolgozzanak rajtuk és bemutassák azokat. Natívan integrálódik a Zoho alkalmazásokkal.

Egy ilyen konszolidált ökoszisztéma megkönnyíti az ügyfeleknek szóló prezentációk elkészítését az irodában vagy távolról.

A Zoho Show legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho környezetébe az egységes munkafolyamat érdekében.

Valós időben együttműködhet a szimultán szerkesztési funkciók segítségével.

Adjon hozzá diaváltásokat és animációkat, hogy növelje a közönség érdeklődését.

Multimédiás elemeket, például képeket és videókat ágyazhat be a prezentációk gazdagításához.

A Zoho Show korlátai

Nem támogatja az offline funkciót.

Az élő szerkesztés hibás és megbízhatatlan lehet

Zoho Show árak

Ingyenes csomag

Professzionális csomag: 2,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Zoho Show értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Így írja le egy felhasználó a Zoho Show-val készített prezentációkhoz kapcsolódó tapasztalatait:

A Zoho Show az egyik legjobb alternatíva a Microsoft Office 365-hez. Bár számos funkciót kínál, például táblázatokat, szövegszerkesztőt és diavetítéseket, én főleg prezentációk készítésére használom. És higgye el, ez gyerekjáték. Olyan, mint a Microsoft PowerPoint online változata, rengeteg eszközzel, ami megkönnyíti a folyamatot. Emellett van egy meghajtó funkció is, ahol megtalálhatja a feldolgozott fájlokat.

A Zoho Show az egyik legjobb alternatíva a Microsoft Office 365-hez. Bár számos funkciót kínál, például táblázatokat, szövegszerkesztőt és diavetítéseket, én főleg prezentációk készítésére használom. És higgye el, ez gyerekjáték. Olyan, mint a Microsoft PowerPoint online változata, rengeteg eszközzel, ami megkönnyíti a folyamatot. Emellett van egy meghajtó funkció is, ahol megtalálhatja a feldolgozott fájlokat.

🧠 Érdekesség: A Zoho amerikai központja egy farmon található, Austin (Texas) délkeleti részén, ahol a munkavállalók segíthetnek az élelmiszer-termelésben vagy pihenhetnek!

7. Visme (A legjobb márkás prezentációkhoz és infográfiákhoz)

via Visme

A Visme egy tervezési platform, amely AI eszközöket használ vizuális tartalmak, például prezentációk, közösségi média bejegyzések, diagramok és infográfikák létrehozásához.

A felhasználóbarát drag-and-drop felületet sablonok és tervezési eszközök könyvtárával kombinálja, hogy egyszerűbbé tegye a tartalomkészítést. Ez a prezentációs szoftver állítása szerint ötször gyorsabbá teszi a tervezési folyamatot, és kétszer nagyobb valószínűséggel konvertálható űrlapokat hoz létre!

A Visme legjobb funkciói

Készítsen prezentációkat, dokumentumokat, adatvizualizációkat, közösségi média grafikákat, videószerkesztést, vázlatokat és maketteket

Használja a Visme AI Designer programot, hogy időt és energiát takarítson meg az eszközök létrehozásában.

Építsen be interaktív és vizuálisan vonzó elemeket, hogy fokozza a közönség érdeklődését!

Kommunikáljon csapatával a Visme-en belül a kommentálási és együttműködési funkciók segítségével.

A Visme korlátai

A diák között való navigálás nem olyan intuitív, mint a PowerPoint és a Google Slides prezentációk esetében.

A prezentációk és a vizuális elemek exportálása hibás, és nem ugyanúgy jelenik meg, mint az online nézetben.

Visme árak

Alap: Ingyenes

Starter: 12,25 USD/hó

Pro: 24,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (710+ értékelés)

Íme, mit mondanak a felhasználók a Visme hatékony animációiról és szerkesztőjéről:

1) Először is, nagyon tetszett a Visme kialakítása. Túl praktikus a használata. 2) Drag and drop szerkesztő: ez egy nagyon jó funkció, amit a Visme-ben láttam; még az olyan nem tervezők is, mint én, könnyen készíthetnek vele jó prezentációkat 3) Számos stock fotó, ikon és animáció található, amelyek hasznosak lehetnek a prezentációkhoz. Még soha nem láttam ennyi stock fotót egyetlen más márkánál sem.

1) Először is, nagyon tetszett a Visme kialakítása. Túl praktikus a használata.

2) Drag and drop szerkesztő: ez egy nagyon jó funkció, amit a Visme-ben láttam; még az olyan nem tervezők is, mint én, könnyen készíthetnek vele jó prezentációkat

3) Számos stock fotó, ikon és animáció található, amelyek hasznosak lehetnek a prezentációkhoz. Még soha nem láttam ennyi stock fotót egyetlen más márkánál sem.

8. Decktopus (A legjobb gyors, AI-generált prezentációkhoz)

via Decktopus

A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely a felhasználók igényeire szabott, teljesen megtervezett és bemutatható prezentációkat hoz létre.

Adja meg a legfontosabb információkat, és gyorsan létrehozhat egy gazdag prezentációt design elemekkel, tartalmi javaslatokkal és dinamikus képekkel. A prezentációs szoftver interaktív elemeket is tartalmaz, például kérdések és válaszok eszközöket, amelyekkel a közönséget bevonhatja a prezentációba.

A Decktopus legjobb funkciói

Készítsen felhasználásra kész prezentációkat a felhasználói bevitelek alapján működő AI eszközök segítségével.

Szerkessze diavetítését egy intuitív drag-and-drop szerkesztővel

Építsen be olyan elemeket, mint szavazások és kérdések-válaszok, hogy a prezentáció interaktív legyen.

Kérjen segítséget az AI Presenter Coach-tól, hogy javítsa előadásait!

A Decktopus korlátai

Az ára magasabb, és nincs ingyenes modell elérhető.

Az exportált PowerPoint-prezentációk nem szerkeszthetők.

Decktopus árak

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Íme, mit mondott egy felhasználó, miután gyorsan elkészített egy kifinomult, interaktív prezentációt a Decktopus segítségével:

A Decktopus egy remek platform! Pár perc alatt sikerült egy tiszta, okos és professzionális megjelenésű prezentációt készítenem! Imádom azt a lehetőséget, hogy űrlapokat adhatok hozzá és információkat gyűjthetek a válaszadóktól. Emellett hangot, videókat és GIF-eket is hozzáadhatok a diákhoz! Nagyon ajánlom!

A Decktopus egy remek platform! Pár perc alatt sikerült egy tiszta, okos és professzionális megjelenésű prezentációt készítenem! Imádom azt a lehetőséget, hogy űrlapokat adhatok hozzá és információkat gyűjthetek a válaszadóktól. Emellett hangot, videókat és GIF-eket is hozzáadhatok a diákhoz! Nagyon ajánlom!

💡 Profi tipp: Használjon felsorolásokat és interaktív ellenőrzőlistákat, hogy a prezentációjában szereplő információk könnyebben emészthetőek legyenek.

9. Mentimeter (A legjobb interaktív, közönségvezérelt prezentációkhoz)

via Mentimeter

A Mentimeter egy AI-alapú prezentációs eszköz, amely valós idejű interaktív funkciókat használ a közönség figyelmének felkeltésére. Élő szavazásokat, kvízeket és kérdések-válaszok szekciókat adhat hozzá a diákhoz, hogy ösztönözze a közönség részvételét és visszajelzéseket gyűjtsön.

Ez a fokú interaktivitás teszi a Mentimetert kiváló eszközzé oktatási környezetben, például workshopokon, szemináriumokon és konferenciákon.

A Mentimeter legjobb funkciói

Írja be a parancsot az AI Menti builderhez hasonló AI eszközökbe, hogy másodpercek alatt interaktív prezentációt készítsen.

Készítsen és ágyazzon be élő szavazásokat, kvízeket, felméréseket és kérdések-válaszokat a diavetítésekbe a nagyobb érdeklődés érdekében.

A Word Cloud megjelenítésével azonnal láthatóvá és megoszthatóvá válnak a közönség reakciói.

Szerezzen betekintést a közönség részvételi szintjébe, megértésébe és elkötelezettségébe.

A Mentimeter korlátai

A élő prezentációk során felmerülő kapcsolatproblémák ronthatják a felhasználói élményt.

Nehézségek a Google Slides és a PowerPoint prezentációk integrálásában

Mentimeter árak

Ingyenes

Alap: 17,99 USD/hó előadóként

Pro: 24,99 USD/hó előadóként

Vállalati: Egyedi árazás

Mentimeter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Íme, mit mondanak a valódi felhasználók a Mentimeter felhasználóbarát platformjáról:

A program előre megtervezett sablonjai egyszerűsítik az adatbeviteli folyamatot és ötleteket nyújtanak a közönség figyelmének felkeltéséhez, pl. jégtörő feladatokhoz. Egyéb figyelemre méltó előnyök közé tartozik a felhasználóbarát felület, a prezentációk gyors elkészítésének lehetősége, az eredmények tömör áttekintése, az alternatív prezentációs formátumok importálásának lehetősége, sőt még az animált GIF-ek ingyenes használata is.

A program előre megtervezett sablonjai egyszerűsítik az adatbeviteli folyamatot és ötleteket nyújtanak a közönség figyelmének felkeltéséhez, pl. jégtörő feladatokhoz. Egyéb figyelemre méltó előnyök közé tartozik a felhasználóbarát felület, a prezentációk gyors elkészítésének lehetősége, az eredmények tömör áttekintése, az alternatív prezentációs formátumok importálásának lehetősége, sőt még az animált GIF-ek ingyenes használata is.

10. MagicSlides (A legjobb gyors, AI-alapú tartalomgeneráláshoz)

via MagicSlides

A MagicSlides AI prezentációkészítő segít a diák létrehozásában azáltal, hogy különböző forrásokból fogad be adatokat, például témákat, hosszú dokumentumokat (PDF/DOCX), URL-eket vagy akár YouTube-videók átiratát is.

Natívan integrálódik a PowerPoint és a Google Slides programokkal, így a diák univerzális formátumban állnak rendelkezésre. Ezután beépítheti a PowerPoint vagy Google Slides fájlt a munkafolyamatába, és azonnal megkezdheti a prezentációt.

A MagicSlides legjobb funkciói

Több forrásból származó adatokat alakítson át vonzó új diákká

Válasszon a használatra kész sablonok közül, és pillanatok alatt készíthet diákat.

Készítsen prezentációkat több mint 100 nyelven a nagyobb hozzáférhetőség érdekében

Készítsen prezentációkat a Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma stb. alkalmazásokban a MagicSlides kiterjesztés segítségével.

A MagicSlides korlátai

Néha a formázás elveszik a komplex dokumentumok konvertálásakor.

Korlátozott integrációk, ha több alkalmazás is szerepel a technológiai eszköztárában

MagicSlides árak

Essential: 8 USD/hó

Pro csomag : 16 USD/hó

Prémium csomag: 29 USD/hó

MagicSlides értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit osztott meg egy felhasználó a MagicSlides használatáról a prezentációk tervezésének egyszerűsítése érdekében:

A MagicSlides számomra forradalmi változást jelentett. A felhasználóbarát felület és a testreszabható sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetek professzionális prezentációkat. Imádom a „Quick Theme Switcher" funkciót, amellyel azonnal megváltoztathatom a diáim stílusát. A MagicSlides-t mindenkinek ajánlom, aki könnyedén szeretné javítani prezentációinak minőségét.

A MagicSlides számomra forradalmi változást jelentett. A felhasználóbarát felület és a testreszabható sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetek professzionális prezentációkat. Imádom a „Quick Theme Switcher” funkciót, amellyel azonnal megváltoztathatom a diáim stílusát. A MagicSlides-t mindenkinek ajánlom, aki könnyedén szeretné javítani prezentációin.

➡️ További információk: A legjobb AI-alapú tartalomkészítő eszközök a tartalommarketinghez

11. Gamma (A legjobb modern, mobilbarát történetmeséléshez)

via Gamma

A Gamma egy AI-alapú prezentációs eszköz, amely szöveges utasításokat kifinomult prezentációkká és weboldalakká alakít, ezzel időt és energiát takarítva meg Önnek. Rendkívüli rugalmasságot kínál, lehetővé téve gazdag médiaelemek, például képek, videók és weboldalak beágyazását.

Ezek a képességek kiváló választássá teszik a tartalomnaptár megtervezéséhez. Emellett képernyőfüggetlen, így bármilyen képernyőn bemutathatja prezentációit.

A Gamma legjobb funkciói

Interaktív videókat, galériákat, diagramokat, táblázatokat és beágyazott elemeket építhet be

Készítsen és exportáljon diavetítéseket Microsoft PowerPoint és PDF formátumba egyetlen kattintással

Védje az érzékeny fájlokat erős jelszavakkal

Kövesse nyomon az elkötelezettség szintjét a beépített, fejlett elemzési funkciók segítségével.

Gamma korlátozások

Az ingyenes csomagban készített prezentációk „Made With Gamma” vízjelet tartalmaznak.

Hiányoznak az alapvető szerkesztési funkciók, mint például az átmeneti effektusok, amelyek más eszközökben viszonylag gyakoriak.

Gamma árazás

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó/felhasználó

Pro: 20 USD/hó/felhasználó

Gamma értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/5 (2 értékelés)

Íme, mit mondanak a felhasználók a Gamma lenyűgöző vizuális elemeiről:

Diák vagyok, és a Gamma-t főleg PowerPoint-prezentációim és üzleti ajánlataim elkészítéséhez használom. Eddigi legnagyobb projektem egy üzleti ajánlat jelentés és PowerPoint-prezentáció kidolgozása volt, majd ugyanazon vállalat számára egy HR/marketing terv, végül pedig egy pénzügyi jelentés. Az előadóm lenyűgözte a végeredmény, és én is nagyon magabiztosnak éreztem magam a prezentáció során. A Gamma megkönnyítette a munkámat, mert segített egy tömör és meggyőző szöveget készíteni, sok hatásos képpel. Ez mindenképpen tudatosította bennem, hogy milyen potenciál rejlik az AI-ban a közös munkában.

Diák vagyok, és a Gamma-t főleg PowerPoint-prezentációim és üzleti ajánlataim elkészítéséhez használom. Eddig legnagyobb projektem egy üzleti ajánlat jelentés és PowerPoint-prezentáció elkészítése volt, majd ugyanazon vállalat számára egy HR/marketing terv, végül pedig egy pénzügyi jelentés. Az előadóm lenyűgözte a végeredmény, és én is nagyon magabiztosnak éreztem magam a prezentáció során. A Gamma megkönnyítette a munkámat, mert segített egy tömör és meggyőző szöveget készíteni, sok hatásos képpel. Ez mindenképpen tudatosította bennem, hogy milyen lehetőségeket rejt az AI a közös munkában.

12. Plus AI (a legjobb az AI integrálásához a Google Slides-ba)

via Plus AI

Ha megbízható Google Slides alternatívát keres, beépített hatékony AI funkciókkal, a Plus AI zökkenőmentes élményt nyújt közvetlenül a Google Workspace-en belül. A Plus AI AI eszközei segítenek a diavetítés létrehozásában, tartalmi javaslatokban és a tervezés fejlesztésében. Használatukhoz be kell írnia a parancsot, és feltöltenie kell a PDF, Word, PowerPoint vagy szövegfájlt.

A prezentáció közvetlenül a Google Slides alkalmazásban nyílik meg, ahol saját ízlésének megfelelően szerkesztheti és finomíthatja. Alternatív megoldásként hozzáadhatja a Plus AI kiegészítőt a PowerPoint alkalmazáshoz, és az alkalmazáson belül használhatja.

Plus AI legjobb funkciói

Dolgozzon a Google Slides és a PowerPoint megszokott környezetében

Használja az AI-t a diák szerkesztéséhez és a prezentáció finomításához

Bármelyik diát diákelrendezéssé alakíthatja a Remix segítségével.

Mentse el a gyakran használt promptokat, például a vállalati frissítéseket és az ügyfélajánlatokat.

Plusz AI korlátozások

Az AI funkciók és válaszok megbízhatatlanok és a témától függenek.

Más lehetőségekkel ellentétben nem kínál ingyenes verziót.

Plus AI árak

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Csapat: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Plusz AI értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (4 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit osztott meg egy felhasználó a Plus AI használatáról a gyors, szerkeszthető Google Slides prezentációkhoz:

Ez egy remek eszköz a jegyzeteim, vázlataim és dokumentumaim gyors átalakításához Google Slides prezentációkká. Kipróbáltam a Gamma és a Beautiful AI programokat is, de ez az egyetlen, amely integrálódik a Google Slides-szal, és olyan prezentációkat hoz létre, amelyeket megoszthatok és szerkeszthetek, mint egy normál diavetítést.

Ez egy remek eszköz a jegyzeteim, vázlataim és dokumentumaim gyors átalakításához Google Slides prezentációkká. Kipróbáltam a Gamma és a Beautiful AI programokat is, de ez az egyetlen, amely integrálódik a Google Slides-szal, és olyan prezentációkat hoz létre, amelyeket megoszthatok és szerkeszthetek, mint egy normál diavetítést.

💡 Profi tipp: Használjon AI-generátort, hogy szuper niche és kontextusfüggő képeket és videókat hozzon létre és építsen be a diavetítésébe.

13. Slidesgo (A legjobb vizuálisan vonzó sablonok közül való választáshoz)

via Slidesgo

A Slidesgo egy hatalmas könyvtár, amely intelligens PowerPoint és Google Slides prezentációs sablonokat tartalmaz. Itt mindenféle sablont megtalál, az oktatási diáktól a koncepció bizonyításáig.

Ennek a népszerűségnek köszönhetően a Slidesgo most kifejlesztett egy AI-alapú prezentációs eszközt különböző típusú prezentációk létrehozásához. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy prezentációkat hozzon létre a semmiből, vagy testreszabjon egy meglévő sablont.

A Slidesgo legjobb funkciói

Fordítsa le prezentációjának tartalmát minimális idő alatt

Képek, grafikák és vektorok hozzáadása a Freepik könyvtárból

Testreszabhatja a meglévő sablonokat, hogy azok megfeleljenek az Ön azonnali igényeinek.

Exportálja prezentációit PowerPoint és Google Slides fájlként

A Slidesgo korlátai

Az ingyenes csomagban megjelenik egy hivatkozás, ami nem túl esztétikus.

A fejlett szerkesztéshez külső eszközökre támaszkodik, ami korlátozó lehet és ellentétes a prezentációs szoftver céljával.

Slidesgo árak

Ingyenes

Prémium: 5,99 USD/hó felhasználónként

Slidesgo értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (18 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Íme, mit mondanak a valódi felhasználók a Slidesgo együttműködési funkcióiról:

1. Az első és legfontosabb az AI eszköz elérhetősége, amely csak egy bevitel alapján automatikusan kiváló prezentációkat generál. 2. A platform drag-and-drop funkciója igazán remek, lehetővé teszi, hogy a feladatokat könnyedén és hatékonyan végezzem el. 3. Minden típusú fájlformátumot támogat. Az együttműködés is remek. Nagyon klassz funkciókkal rendelkezik, mint például a valós idejű szerkesztés, kommentelés és csevegés, amelyekkel zökkenőmentesen elvégezhetem a feladataimat.

1. Az első és legfontosabb az AI eszköz elérhetősége, amely csak egy bevitel alapján automatikusan kiváló prezentációkat generál.

2. A platform drag-and-drop funkciója igazán remek, lehetővé teszi, hogy a feladatokat könnyedén és hatékonyan végezzem el.

3. Minden típusú fájlformátumot támogat. Az együttműködés is remek. Nagyon klassz funkciókkal rendelkezik, mint például a valós idejű szerkesztés, kommentelés és csevegés, amelyekkel zökkenőmentesen elvégezhetem a feladataimat.

Presentations AI : Készítsen gyorsan lenyűgöző prezentációkat a ChatGPT segítségével : Készítsen gyorsan lenyűgöző prezentációkat a ChatGPT segítségével

StoryDoc : Szövegezzen történeteket prezentációiba és ajánlatába a nagyobb érdeklődés érdekében. : Szövegezzen történeteket prezentációiba és ajánlatába a nagyobb érdeklődés érdekében.

Glimmer : Hozzon létre diavetítéseket a GPT-3 és a DALL-E 2 segítségével hangutasításokkal. : Hozzon létre diavetítéseket a GPT-3 és a DALL-E 2 segítségével hangutasításokkal.

Válasszon gyorsabb és jobb prezentációs eszközt a ClickUp segítségével

Az AI-eszközök, mint a SlidesAI és alternatívái, egyszerű módszereket kínálnak a prezentációk elkészítéséhez. Segítségükkel áttörhetjük az írói blokkot, és strukturált kiindulási pontokat kapunk.

Azonban egy igazán hatásos prezentáció elkészítése gyakran több stratégiai tartalomtervezést, közös finomítást, testreszabott tervezést és a tágabb projektcélokba való integrálást igényel.

Míg a dedikált AI-generátorok a kezdeti diák létrehozását végzik, a ClickUp biztosítja a teljes prezentációs életciklus kezeléséhez szükséges alapvető keretrendszert. Használja a ClickUp Brain-t vázlatok és diák tartalmának létrehozásához, együttműködjön a Docs és Whiteboards alkalmazásokban a szkriptek és vizuális elemek kidolgozásában, kövesse nyomon a haladást és a jóváhagyásokat a Tasks alkalmazással, és gondoskodjon arról, hogy prezentációja tökéletesen illeszkedjen a projekt céljaihoz.

Készítsen vizuálisan vonzó prezentációkat, és építse be őket a munkafolyamatába – regisztráljon most a ClickUp-ra! 🚀