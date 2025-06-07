12 ingyenes marketinges sablon csapatok számára 2025-ben

Nem túl szórakoztató a régi mappákban turkálni, a tavalyi negyedévi brosúrából másolni-beilleszteni, és reménykedni, hogy a betűtípus még mindig illik a márkádhoz.

A marketing gyorsan változik. Az Ön eszközei is így kell, hogy legyenek.

Összegyűjtöttünk 12 ingyenes ClickUp marketing sablont, hogy csapata elkerülhesse a felesleges munkát, és olyan tartalmakat hozhasson létre, amelyek megragadják a figyelmet és megnyerik az ügyfeleket.

Lássunk hozzá! 📝

Mik azok a marketinges sablonok?

A marketinges sablonok kész formátumok marketinges anyagok, például igénylőlapok, kampánytervek és közösségi média bejegyzések létrehozásához. Segítségükkel a csapatok gyorsan, a márka arculatához illeszkedő tartalmakat hozhatnak létre anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Ezek a sablonok testreszabható struktúrát biztosítanak az adott feladathoz, például márkaismertségi kampány tervezéséhez, kreatív munkák megrendeléséhez vagy eszközök kezeléséhez. Ezenkívül minden összhangban van márkád stílusával és marketingcéljaival, így időt és értékesítési erőfeszítéseket takaríthatsz meg.

🧠 Érdekesség: Az első nyomtatott szöveg? A Gutenberg-Biblia, amelyet az 1450-es években nyomtattak, természetesen nem volt brosúra, de megalapozta a tömegesen gyártott anyagok, például szórólapok és katalógusok megjelenését.

Mi teszi jóvá egy marketinges sablont?

A marketinges sablonoknak meg kell könnyíteniük az értékesítési csapat munkáját, és biztosítaniuk kell az anyagok egységességét. A jó sablonok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

Biztosítja a márka egységességét: logókat, színeket és betűtípusokat használ, hogy az anyagokban logókat, színeket és betűtípusokat használ, hogy az anyagokban egységes márka arculatot biztosítson.

Egyszerűsíti a tartalomkészítést: Világos szakaszokat kínál szövegek, képek és cselekvésre ösztönző felhívások számára a gyors testreszabás érdekében.

Több formátumhoz is alkalmazkodik: sokoldalú elrendezéssel támogatja a különböző értékesítési segédanyagok típusait, például a brosúrákat vagy a digitális hirdetéseket.

A vizuális vonzerő előtérbe helyezése: A fehér tér, a képek és a tipográfia kiegyensúlyozása a olvashatóság javítása és a figyelem felkeltése érdekében.

Stratégiai üzenetekkel: Helyőrzők a legfontosabb üzenetekhez, hogy azok összhangban legyenek Helyőrzők a legfontosabb üzenetekhez, hogy azok összhangban legyenek a marketingkampány céljaival

Egyszerűsíti az együttműködést: Könnyű szerkesztést és visszajelzést tesz lehetővé, biztosítva a használhatóságot a csapatok és a tervezők számára.

🔍 Tudta? A névjegykártyák eredetileg formális bemutatkozási eszközként szolgáltak. A 15. századi Kínában az emberek „látogatói kártyákat” vagy Meishi-t használtak, hogy bejelentsék szándékukat, hogy meglátogatnak valakit.

12 marketinges sablon

Vessünk egy pillantást a 12 leghasznosabb marketinges sablonra, és nézzük meg őket részletesen. 👇

1. ClickUp igénylőlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a kreatív anyagok beérkezését a ClickUp marketinges segédanyagok igénylőlap sablonjával.

A ClickUp igénylőlap-sablon célja, hogy segítse a kreatív és marketing csapatokat az eszközigények kezelésében anélkül, hogy elmerülnének a Slack üzenetekben vagy szétszórt e-mailekben.

Ez a sablon strukturált rendszert biztosít csapatának a kiegészítő anyagok – például egyoldalas dokumentumok, közösségi média grafikák, prezentációk vagy e-mail hírlevél bannerek – összegyűjtéséhez, rendezéséhez és feldolgozásához. Az űrlap előre rögzíti az összes fontos adatot, így a tervezőknek és a tartalomkészítőknek nem kell a kontextust keresgélniük.

Minden kérelem automatikusan a megfelelő nézetekbe kerül:

Az Új kérések nézet kiemeli a feldolgozásra váró beérkezett kérelmeket.

A kérelem státuszának megtekintése nyomon követi a munkát a különböző szakaszokban – Új, Folyamatban, Jóváhagyva vagy Elutasítva.

A Felhasználói lista nézet megmutatja, ki mit nyújt be, így könnyebben felismerhetőek az ismétlődő kérések vagy minták.

Az új felhasználói igénylőlap nézet egyszerűsíti az igénylőlapok létrehozását a csapaton kívüli érdekelt felek számára.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek szabványosított módszerre van szükségük a brosúrák, szórólapok, értékesítési prezentációk és egyéb márkás eszközök iránti kérelmek összegyűjtéséhez, nyomon követéséhez és teljesítéséhez.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. ClickUp kreatív kérelem sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje kreatív eredményeit átláthatóan a ClickUp kreatív igénylőlap sablon segítségével.

A ClickUp kreatív igénylőlap-sablonja egyszerűsíti a marketingcsapatok számára a kiegészítő anyagok iránti igények fogadását és kezelését. Az érdekelt felek benyújtják igényeiket a legfontosabb adatokkal, például az ütemtervvel, a formátumokkal és a tervezett csatornákkal, így a kreatívok oda-vissza levelezés nélkül hozhatnak létre vonzó tartalmakat.

Minden kérelem átmegy a Folyamatban, Felülvizsgálatra vár, és Kiszállítva állapotokon, így könnyen felismerhetőek a szűk keresztmetszetek és prioritásba helyezhetőek a sürgős igények.

A ClickUp egyéni mezői, például a Kérelem típusa és a Kérelmező, segítenek a feladatok szűrésében és szervezésében, míg a beépített nézetek, például a Kreatív kérelem folyamat, áttekinthetővé teszik a csapatok számára a gyártás minden szakaszát.

Míg a kérelem űrlap sablon az érdekelt felek véleményének összegyűjtésére összpontosít, a kreatív kérelem sablon a belső marketingcsapatok számára készült, hogy hatékonyabban kezelhessék a kreatív projektek folyamatát.

Míg a kérelem űrlap sablon az érdekelt felek véleményének összegyűjtésére összpontosít, a kreatív kérelem sablon a belső marketingcsapatok számára készült, hogy hatékonyabban kezelhessék a kreatív projektek folyamatát.

📌 Ideális: Marketingcsapatok számára, akik nagy mennyiségű tervezési vagy szövegírási megkeresést kezelnek, és központosított módszert keresnek a projektadatok összegyűjtésére és a tartalomkészítési munkafolyamatok egyszerűsítésére.

3. ClickUp szolgáltatásigénylő sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon, válogassa szét és teljesítse a kiegészítő anyagok iránti igényeket a ClickUp szolgáltatási igény sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási igénylőlap-sablon segít a marketingeseknek és a kreatív csapatoknak a nagy mennyiségű belső kiegészítő anyagok kezelésében, anélkül, hogy elszalasztanák a lehetőségeket.

Minden beküldött űrlap bekerül egy strukturált, a kiegészítő anyagok munkafolyamatához igazított folyamatba, amely a kérelmeket típus, prioritás vagy kérelmező szerint szűri. Az érdekelt felek pontosan láthatják, hol tartanak az eszközeik, a csapatok pedig tudják, mi van a sorban, mi blokkolva, és mi áll készen a felülvizsgálatra.

Az olyan nézetek, mint a Megoldott hibák és a Szolgáltatási összefoglaló, megkönnyítik az ismétlődő kérések felismerését, a hiányzó információk jelölését vagy a jövőbeli munkák szabványosítását segítő minták feltárását.

📌 Ideális: Belső részlegek vagy külső partnerek számára, akik strukturált felvételi folyamaton keresztül szeretnének marketing támogatást kérni.

🧠 Érdekesség: Az első nyomtatott katalógus tudományos gyökerekkel rendelkezik. 1498-ban Aldus Pius Manutius, a velencei Aldine Press alapítója kiadott egy katalógust, amelyben felsorolta a kiadója által kínált könyveket. Ez a katalógus betekintést nyújtott az olvasóknak a rendelkezésre álló címekbe, és az egyik legkorábbi példája a nyomtatott marketinganyagoknak.

4. ClickUp változáskérelem-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp változáskérelem-sablon segítségével rendszerezheti az érdekelt felek kéréseit.

A csatornákon átérkező módosítási kérelmek, a felhalmozódó eszközök, a végtelen visszacsatolási ciklusok? A ClickUp módosítási kérelem sablonjával mindent kézben tarthat.

Küldje el kérelmeit egy egyszerűsített űrlapon, amely rögzíti a legfontosabb részleteket, mint például a hatály, a felülvizsgáló és a végrehajtás dátuma. Vezesse át mindegyiket a Kijelölt felülvizsgáló, Végrehajtásra vár és Végrehajtva állapotokon, hogy mindig naprakész legyen a haladásról.

Váltson a testreszabott nézetek között, mint például a Projekt helyszínek, Kérelmek listája és Változtatási kérelem űrlap, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő kontextust. Ezenkívül olyan funkciók, mint az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések és az e-mailes frissítések biztosítják, hogy csapata mindig naprakész és pontosan tájékozott legyen.

📌 Ideális: olyan érdekelt felek számára, akik folyamatban lévő kampányokat vagy eszközöket kezelnek, és hivatalos módszert igényelnek a meglévő marketinganyagok módosításainak vagy frissítéseinek benyújtásához.

5. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Vezessen többcsatornás kampányokat a ClickUp marketingkampány-kezelő sablonjával.

A legtöbb kampány számos kiegészítő anyagot generál – termékbrosúrákat, hirdetési szövegeket, céloldalakat, közösségi tartalmakat, teljesítményelemzéseket. A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon ezeket az értékesítési kiegészítő anyagokat egy helyen gyűjti össze.

Egy kampányra vagy csatornára kell összpontosítania? A nézetek már be vannak állítva erre. Kövesse nyomon a termékbevezetési munkafolyamatokat, figyelje a közösségi média teljesítményét, és tartsa szemmel a költségvetést anélkül, hogy több réteget kellene átnéznie. A Marketing fázis táblázatos nézet minden kampányt szakaszokra bont, míg a beépített marketing naptár láthatóvá teszi az ütemterveket és nyomon követi a bevezetési dátumokat.

📌 Ideális: Többcsatornás kampányokat futtató marketingcsapatok számára, akik egyértelmű struktúrát szeretnének a feladatok, eszközök, határidők és az érdekelt felek visszajelzéseinek szervezéséhez a kezdetektől a végéig.

🔍 Tudta? Míg a B2B-marketingesek 92%-a rövid cikkeket és bejegyzéseket készít, 76%-uk videókat használ, és 75%-uk esettanulmányokhoz vagy ügyfél történetekhez fordul, a legjobb eredményeket mégis a videotartalmak érik el.

6. ClickUp marketingkampány-tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Kössd össze a stratégiát a végrehajtással a ClickUp marketingkampány-tervező sablon segítségével.

A kampányötletek könnyen jönnek. De hogyan alakítsuk őket ütemtervvé, tartalmi eredményekké és mérhető eredményekké? Ez az a pont, ahol a legtöbb csapat elakad. A ClickUp marketingkampány-terv sablonja áthidalja ezt a szakadékot, és a stratégiát a csapat által követhető, valós tervvé alakítja, amely minden eszközt és mérföldkövet figyelembe vesz.

Az ilyen típusú marketingterv-sablonok segítségével kampányfolyamatát világos, nyomon követhető részekre bontja. Adjon hozzá stratégiai részleteket az olyan egyéni mezőkkel, mint a Célpiac, Cél, Becsült költség és Tényleges költség, hogy a csapatok összhangban maradjanak.

Váltson végrehajtási módba az Idővonal és Kampányterv nézetekkel, vagy tervezze meg a csatornánkénti eredményeket a Marketingcsatornák táblával.

📌 Ideális: Marketingesek számára, akiknek szükségük van egy tervre a kampány céljainak, a célközönség szegmenseinek, a legfontosabb üzeneteknek és a taktikai terveknek a végrehajtás megkezdése előtti felvázolásához.

7. ClickUp kampányismertető sablon

Ingyenes sablon letöltése Indítson nyertes kampányokat a ClickUp kampányismertető sablonjával!

Mielőtt elkészülnének az eszközök és megjelennek a bejegyzések, szükség van egy kampánytervre, amely mindent összefog. A ClickUp kampányterv-sablon minden szükséges információt tartalmaz a tervezéshez és a csapat összehangolásához.

A ClickUp Docs-ba beépített sablon intelligens, központosított teret biztosít a kampány céljának meghatározásához, a csapat összehangolásához, valamint az összes eszköz és eredmény szervezéséhez, még mielőtt egyetlen feladatot is beütemeznének.

Határozzon meg egyértelmű célokat, tervezze meg az üzeneteket, vázolja fel a célcsoportokat, és bontsa le a legfontosabb eredményeket egy áttekinthető dokumentumban. A briefhez közvetlenül csatolhatja a márkakészletet, a kreatív referenciákat és a termékinformációkat is, így ez lesz a kampányának egyetlen hiteles forrása.

📌 Ideális: Marketingvezetőknek, akik szeretnék összehangolni a belső csapatokat vagy külső ügynökségeket a kampány stratégiai elképzeléseivel, hatókörével és kreatív irányával.

🧠 Érdekes tény: A nyomtatott anyagoknak megvan az a varázsa, hogy „nem lehet őket törölni”. A digitális hirdetésekkel ellentétben a potenciális ügyfelek nem tudják elhúzni a gyönyörű brosúrát vagy kidobni az ötletes képeslapot anélkül, hogy legalább ránéznének.

8. ClickUp kampányvázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Indítson okosabb kampányokat a ClickUp kampányvázlat-sablon segítségével!

A ClickUp kampányvázlat-sablon segítségével néhány kattintással világos, strukturált fázisokra bonthatja kampányát.

Különböző nézetek – Kampány szakaszok, Idővonal, Végrehajtás és Kampány összefoglalás – biztosítanak átfogó képet és részletes ellenőrzést. Minden nézet lehetővé teszi, hogy a fontos munkákra összpontosítson, és nyomon kövesse a kampány életciklusának alakulását.

Kattintson egy kampányra, és megtalálja az alfeladatokat, a megbízottak adatait és az érdekelt felek visszajelzéseit – mindezt egy helyen. A sablon kampánytervező és élő nyomkövető, amelyre csapata építhet.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek magas szintű kampánystruktúrára van szükségük, hogy a teljes kampányterv kidolgozása előtt felvázolhassák az olyan elemeket, mint a célok, a csatornák és az ütemtervek.

9. ClickUp kampánytervezet-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kampányterv-sablon segítségével alakítsa át az ajánlatokat megvalósítható tervekké.

A ClickUp kampányterv-sablon a kezdetektől a végéig rögzíti az alapvető információkat, mint például az ügyfél elérhetőségeit, a célközönséget és a kampány céljait.

Használja az előre elkészített szakaszokat a kampány kereteinek felvázolásához, a céloldalak, e-mailek, videomarketing-eszközök és hirdetési kreatívok kidolgozásához, valamint olyan ütemtervek bemutatásához, amelyek alapján az érdekelt felek ténylegesen cselekedhetnek.

A „Előkészítette” és „Elkészítette” szakaszok egyértelművé teszik a tulajdonjogot és a felelősséget, míg a szerkeszthető borító professzionális megjelenést kölcsönöz az ajánlatának az ügyfelek számára készített prezentációkhoz vagy a belső jóváhagyásokhoz.

📌 Ideális: Marketingesek vagy ügynökségek számára, akik új kampányötleteket mutatnak be ügyfeleiknek, vezetőknek vagy érdekelt feleknek, és akiknek kifinomult, meggyőző formátumra van szükségük, hogy bemutassák elképzeléseiket és ösztönözzék az értékesítést.

🔍 Tudta? Még a PDF-tervezési döntései is számítanak. A kifinomult elrendezés és a márkához illeszkedő vizuális elemek nagyban befolyásolhatják, hogy tartalmát elolvassák-e vagy azonnal bezárják.

10. ClickUp kampánynaptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja a célokat, az ütemterveket és az eszközöket a ClickUp kampánynaptár sablonjával.

A ClickUp kampánynaptár-sablon áttekinthetővé teszi kampányának munkaterhelését, így olyan tartalmat hozhat létre, amely konverziót eredményez. Segít összehangolni a B2B és B2C kezdeményezéseket azáltal, hogy a kampány részleteit, például az időtartamot, a célokat, a költségvetést és a fázisokat egy könnyen elérhető helyen szervezi.

Egy pillantással áttekintheti az összes feladatot: a termékbevezetést a Tervezés menüpontban, a Valentin-napi akciót a Gyártás menüpontban vagy az ügyfélinterjút a Bevezetés menüpontban. A feladatokat üzleti célok szerint (pl. Felhasználószerzés vagy Upselling) szegmentálhatja, és a tervezett kiadások és a piactípus alapján oszthatja el az erőforrásokat.

Ez a sablon tartalmaz egy teljes marketingkampány-ellenőrzőlistát, egy eseménynaptárat és egy vizuális ütemtervet, amelyek segítenek összehangolni a kreatív eszközöket, a közösségi médiában való megjelenéseket, a terméküzeneteket és a terjesztést.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek átfedő kampányokat kezelnek, és vizuális, könnyen megosztható módszert keresnek a teljesítések ütemezéséhez, az ütemtervek összehangolásához és a csatornák közötti ütközések elkerüléséhez.

11. ClickUp kiegészítő márkairányelvek sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp márkairányelvek sablonjával egységesítheti márkaeszközeit.

A ClickUp márkairányelvek sablonja segít a csapatoknak az összes marketinges segédanyag egységességének fenntartásában. Használja a márka színeinek, küldetésének, logószabályainak, tipográfiájának és használati irányelveinek szervezéséhez.

Minden szakasz világosan fel van építve, hogy márkaidentitása könnyen érthető és alkalmazható legyen. A Whiteboards szerkeszthető elrendezése támogatja a valós idejű együttműködést, megkönnyítve a belső csapatok és a külső partnerek összehangolását a tervezési és üzenetküldési szabványok tekintetében.

📌 Ideális: Tervezők és márkamenedzserek számára, akiknek dokumentálniuk kell a marketingeszközök vizuális és hangszínes szabványait, biztosítva a márka konzisztenciáját az összes kiegészítő eszközön.

12. ClickUp közösségi média bejegyzés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp közösségi média poszt sablonjával gyorsabban nyomon követheti, felülvizsgálhatja és elindíthatja a tartalmakat.

A ClickUp közösségi média bejegyzés sablonja egyszerűsíti a tartalom tervezését, létrehozását és közzétételét több közösségi profilon.

Ez a sablon tele van olyan funkciókkal, amelyekre a marketingeseknek szükségük van: állapotok, mint például Felülvizsgálat alatt vagy Közzététel, dedikált mezők hashtagekhez, linkekhez és elkötelezettségi mutatókhoz, valamint vizuális jelzők, amelyekkel nyomon követhető, mi áll készen a közzétételre. Csatornánként – Facebook, Twitter, Pinterest – testreszabott nézeteket hozhat létre, így minden csapat a számára fontos részletekkel dolgozhat.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói, mint például a kezdési és befejezési dátumok, az időbecslések és az ismétlődő feladatok, megkönnyítik a bejegyzések pontos ütemezését.

📌 Ideális: Közösségi média marketingesek számára, akik kampányokat vagy egyszeri bejegyzéseket terveznek, és szeretnének szövegeket szerkeszteni, jóváhagyásokat nyomon követni és vizuális elemekkel együttműködni.

A marketing mostantól még könnyebb a ClickUp segítségével

A marketinganyagok elkészítése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet a határidők, a módosítások és a kihagyott részletek miatt. De mi lenne, ha nem kellene így lennie?

Ismerje meg a ClickUp-ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

Testreszabható sablonokat kínál, amelyek célja az értékesítési folyamat egyszerűsítése és az időmegtakarítás. Így könnyedén szervezett maradhat, zökkenőmentesen együttműködhet és professzionális marketinges segédanyagokat készíthet.

A marketinges segédanyagoknak nem kell bonyolultnak lenniük. A sablonokkal minden egyszerűen összeáll – nyomon követheti a kéréseket és a kampányokat.

A ClickUp marketing sablonjai zökkenőmentessé teszik a munkafolyamatot. Segítenek a kérések kezelésében, a haladás nyomon követésében és mindenki összehangolásában. Áramvonalasabbá teszi a folyamatokat, csökkenti a oda-vissza levelezést és kevesebb időt kell fordítania a szervezésre.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅