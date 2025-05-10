A 10 legjobb Instagram-ütemező alkalmazás a közösségi média növekedéséhez 2025-ben

Az Instagram algoritmusának kielégítése nem könnyű feladat, mivel több tényező is szerepet játszik benne. A tartalom minősége és formátuma ugyan fontos, de a posztolás ideje is jelentősen befolyásolja az elkötelezettséget.
Csak a közösségi média menedzserek értik meg, milyen nehéz hajnalban felkelni csak azért, hogy egy ünnepi videót posztoljanak. Ahelyett, hogy az Instagram ütemtervéhez igazodnál, használhatod az Instagram ütemező alkalmazásokat, hogy irányítsd az Instagram-posztjaidat, és a saját feltételeid szerint ütemezd őket.
Ezek az eszközök egyszerűek és kényelmesek, lehetővé téve a naptárak előre történő tervezését és a teljes tartalomcsatorna fenntartását. A munkafolyamat egyszerűsítése érdekében összeállítottunk egy listát a legjobb Instagram-ütemező alkalmazásokról és közösségi média kezelő eszközökről, amelyeket érdemes kipróbálni.
A legjobb Instagram-ütemező alkalmazások áttekintése
Íme egy rövid áttekintés a legjobb Instagram-ütemező alkalmazásokról és azok erősségeiről:
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Főbb funkciók
|Árak
|ClickUp
|Tartalomtervezés és csapatmunka
|AI-elemzések, táblák + naptár, automatizálás
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Hootsuite
|Ütemezés és közösségi média elemzés
|Többféle bejegyzés típus támogatása, elemzések, AI feliratok, közösségi média figyelés
|Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Buffer
|Egyszerű ütemezés és tartalomtervezés
|Drag-drop posztütemezés, AI feliratok, elkötelezettségi központ
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagokkal fejlett funkciókhoz juthat hozzá.
|SocialBee
|Evergreen Instagram ütemező és tartalom automatizálás
|Bejegyzések újrahasznosítása, tartalomkategóriák, AI-tartalomkezelő eszközök
|Ingyenes próba elérhető
|Later
|Vizuális Instagram-tervezés és ütemezés
|Drag-and-drop tervező, AI feliratok, legjobb időpontok javaslatai, Link in Bio
|Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Sprout Social
|Fejlett elemzés és csapatmunka
|Optimális küldési idők, hangulatkövetés, SproutLink, jóváhagyási munkafolyamatok
|Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Tailwind
|Hashtag-optimalizálás és automatizált Instagram-ütemezés
|SmartSchedule, hashtag kereső, rács tervező, Smart. bio
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagokkal fejlett funkciók is elérhetők.
|Sendible
|Ügynökségek és több fiók kezelése
|Első komment hashtagek, tömeges ütemezés, ügyfél-dashboardok, jelentések
|Ingyenes próba elérhető
|SocialPilot
|Költségtudatos ügynökségek és kis- és középvállalkozások
|Tömeges ütemezés, AI-feliratok, tartalomkönyvtár, fehér címkés elemzések
|Ingyenes próba elérhető
|Pallyy
|Instagram-központú közösségi média menedzsment
|Rácsos előnézet, AI hashtagek, első komment ütemezése, Bio Link
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagokkal fejlett funkciók is elérhetők.
Mit kell keresni az Instagram-ütemező alkalmazásokban?
Az ütemezési alkalmazásokban szeretném látni a jobb időzóna-támogatást... Nagyon jó lenne, ha ezek az alkalmazások simábban integrálódnának a különböző közösségi platformokba, így nem lenne szükség külön eszközre mindegyikhez.
Ezek azok a funkciók, amelyeket a Reddit közösségi média menedzserei egy ütemező alkalmazástól elvárnak. Ezenkívül íme néhány alapvető elem, amelyet a legjobb Instagram-ütemező alkalmazásoknak biztosítaniuk kell:
- Könnyedén húzhatja és ejtheti a bejegyzéseket az ütemezéshez, előre tervezhet, és egy áttekinthető naptár nézet segítségével kezelheti Instagram-fiókját.
- Tervezze meg Instagram-sztorijait pontos időzítéssel, akárcsak a szokásos Instagram-bejegyzéseket.
- Lásd pontosan, hogyan fognak megjelenni a bejegyzéseid, a képaláírások és a karusszelbejegyzések a közzététel előtt.
- Szerezzen értékes betekintést a lájkolásokba, kommentekbe, elérhetőségbe és a követők számának növekedésébe, hogy finomítsa közösségi média stratégiáját.
- Kezeljen több közösségi média fiókot, és ütemezzen bejegyzéseket más közösségi média platformokra egyetlen irányítópultról.
- Ha van egy csapatod, amely az Instagramot kezeli, ne felejts el jóváhagyási munkafolyamatokat keresni.
A 10 legjobb Instagram-ütemező alkalmazás
Íme a legjobb Instagram-eszközök, amelyek segítségével stressz nélkül betarthatja a posztolási ütemtervét.
1. ClickUp (a legjobb Instagram-tartalomtervező és csapatmunkát támogató eszköz)
Ha a közösségi média menedzserek létrehozhatnák a tökéletes Instagram-projektmenedzsment eszközt, az nagyon hasonlítana a ClickUp-ra. Ez azért van, mert a ClickUp egy hatékony platformon egyesíti a tartalomtervezést, a csapatmunkát és a mesterséges intelligenciát, így mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként működik.
Hogy jobban megértsük az USP-ket, nézzük meg a közösségi média tartalomkészítés különböző szakaszait, és hogy a ClickUp for Marketing Teams hogyan egyszerűsíti az egyes lépéseket:
Tartalomötletek: Folyamatosan új Instagram-tartalmakat kitalálni kihívást jelenthet. Egy hatékony ötletelési folyamat a következőket veszi figyelembe:
- Ismerd meg a közönségedet: Mi érdekli őket leginkább?
- Trendek nyomon követése: Mi működik a versenytársak és az influencerek esetében?
- Különböző formátumok felfedezése: videóbejegyzések, karusszelbejegyzések, szavazások és történetek
- Tartalom újrafelhasználása: A jól teljesítő bejegyzések frissítése és újramegosztása
Az ötletek rendszerezéséhez az AI-alapú eszközök segíthetnek a trendek kutatásában, a korábbi elkötelezettség elemzésében és olyan tartalmi ötletek javaslásában, amelyek rezonálnak a közönségével.
Például a ClickUp Brain, a ClickUp natív, többcélú AI asszisztense feldolgozhatja a közösségi média bejegyzéseit, az online véleményeket és a fogyasztói betekintéseket, hogy finomítsa tartalmi stratégiáját és felfedezze a feltárásra érdemes hiányosságokat.
Vizuális áramlás gondolattérkép segítségével: Miután összeállította a tartalmi ötletek listáját, azok közötti kapcsolatok vizualizálása segíthet a terv finomításában. A gondolattérkép kiváló módszer a tartalom áramlásának vázlatos megtervezésére a brainstormingtól a kivitelezésig, valamint a különböző Instagram-bejegyzések közötti kapcsolatok azonosítására (pl. egy bejegyzés összekapcsolása egy kapcsolódó Instagram-sztorival).
Ahelyett, hogy tollat és papírt használna, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy drag-and-drop módszerrel készítsen gondolattérképeket, vizuális tartalmakat (és AI által generált képeket) adjon hozzá posztötletei alátámasztásához, és valós időben együttműködjön a közösségi média szövegeinek elkészítésében. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy a különböző tartalmak hogyan illeszkednek az általános stratégiájába.
Feladat alapú munkafolyamat felépítése: A világos tartalmi munkafolyamat segít nyomon követni a haladást és hatékonyan ütemezni az Instagram-bejegyzéseket.
A ClickUp Taskshez hasonló projektmenedzsment eszközökkel felelősségeket rendelhet a tartalomkészítéshez és -terjesztéshez, határidőket adhat hozzá, és egyéni állapotokat állíthat be a ClickUpban (Felülvizsgálat alatt, Szerkesztésre szorul, Jóváhagyva). Ez biztosítja, hogy minden bejegyzést felülvizsgáljanak és finomítsanak, mielőtt közzéteszik.
💡 Profi tipp: Ha megosztott dokumentumon dolgozik, a ClickUp Docs segítségével a csapata által hagyott visszajelzéseket és megjegyzéseket közvetlenül a dokumentumban végrehajtható feladatokká alakíthatja, így azok könnyebben nyomon követhetők.
Közösségi média tartalomnaptár szervezése: A tartalomnaptár segít a csapatoknak a szervezettségben és megakadályozza a last minute rohanást.
A táblázatok helyett egy vizuális tartalomnaptár-szoftver – mint például a ClickUp Calendar View – lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több bejegyzést ütemezzenek, módosítsák az idővonalakat és valós időben kövessék nyomon az előrehaladást. Így mindenki tudja, mi fog történni és mikor.
A tartalomnaptárhoz hasonlóan a ClickUp közösségi média posztolási ütemezési sablonja strukturált keretrendszert kínál, amely segít a közösségi média menedzsereknek a következetesség fenntartásában.
Lehetővé teszi, hogy előre ütemezzen bejegyzéseket több platformon, így biztosítva, hogy tartalma a megfelelő időben elérje a megfelelő közönséget. Ráadásul a beépített teljesítménykövetés és elemzés segítségével valós idejű betekintés alapján finomíthatja közösségi média stratégiáját.
Ismétlődő feladatok automatizálása: Az automatizálás órákat spórolhat meg a kézi munkából, így a marketingesek az adminisztratív feladatok helyett a tartalomkészítésre koncentrálhatnak. Fontolja meg az automatizálást:
- Feladatkiosztás (pl. automatikusan kijelöl egy tervezőt és szövegírót, amikor új posztötletet adnak hozzá)
- Tartalom jóváhagyások (pl. értesítse a szerkesztőket, amikor egy vázlat készen áll a felülvizsgálatra)
- Bejegyzések ütemezése (pl. Instagram ütemező közösségi média eszközök használata a tartalom automatikus közzétételéhez)
Mindezt a ClickUp Automations segítségével teheti meg – egyszerűsítse ezeket a folyamatokat, csökkentse a hibákat, és biztosítsa a munka zökkenőmentes folytatását.
Teljesítmény nyomon követése elemzésekkel: Miután tartalma élőben van, az elkötelezettség mutatóinak, például az elérhetőség és a követők számának növekedésének nyomon követése segít a jövőbeli stratégiák javításában.
A ClickUp Dashboards valós idejű teljesítményadatokat jelenít meg, így könnyebben módosíthatja a megközelítését az eredményes megoldások alapján.
Előnyt szeretne szerezni? A ClickUp Social Media Template központi szerepet játszik a közösségi média stratégiájának precíz szervezésében, tervezésében és végrehajtásában. Próbálja ki, ha versenyelőnyt szeretne szerezni és könnyedén adat alapú döntéseket hozni.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje a tartalmakat, az ütemezést és az együttműködést egy helyen, AI-alapú betekintéssel, hogy finomítsa közösségi média stratégiáját.
- Ötleteljen és szervezze ötleteit vizuálisan a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy megtervezhesse kampányait és munkafolyamatait.
- Könnyítse meg a munkafolyamatokat és a feladatkezelést a ClickUp Tasks segítségével, határidők, állapotok és jóváhagyások beállításával.
- A ClickUp naptárnézetével könnyedén tervezheti és ütemezheti a bejegyzéseket, hogy Instagram-fiókja tartalma következetes maradjon.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a jóváhagyások, a feladatok kiosztása és az automatikus posztolás, hogy időt takarítson meg.
📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel.
A ClickUp segítségével mesterséges intelligenciával támogatott írási segítséget kapsz a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy a munkaterület egészének kontextusa megmarad.
A ClickUp korlátai
- A fejlett testreszabási lehetőségek miatt megtanulása időt igényel.
- Esetenként lassú betöltési idők tapasztalhatók.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Minden projektnél előfordulhatnak olyan problémák vagy akadályok, amelyeket a csapatnak le kell küzdenie, de a ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan kommunikáljunk azokkal, akikkel kapcsolatba kell lépnünk. Az automatizálásnak köszönhetően egy nagyon elavult és időigényes folyamatot gyorsabbá és pontosabbá tudtunk tenni.
2. Hootsuite (A legjobb Instagram-ütemezéshez és közösségi média elemzéshez)
A közösségi média menedzserek tudják, hogy a posztolási ütemtervek betartása, az elkötelezettség nyomon követése és a közönség interakcióira való reagálás gyorsan túlterhelővé válhat.
A Hootsuite központi irányítópanelt kínál az Instagram-bejegyzések, sztorik, Reels-videók és karusszel-bejegyzések ütemezéséhez. Ezenkívül elemzéseket is biztosít a teljesítmény méréséhez.
A Hootsuite legjobb funkciói
- Tervezze és kezelje Instagram-tartalmait egy helyen, a Stories-tól a Reels-ig és a karusszel-bejegyzésekig.
- Elemezze a teljesítményt az Instagram elemző eszközével, azonosítsa a legjobban teljesítő tartalmakat, és optimalizálja az elkötelezettséget növelő stratégiákat.
- Használjon AI-alapú eszközöket, mint például az OwlyWriter AI, hogy hatékonyan generáljon feliratokat és újrahasznosítsa a tartalmakat.
- Figyelje a trendeket és a versenytársakat a beépített közösségi médiafigyelő funkcióval, hogy mindig egy lépéssel az iparági változások előtt járjon.
- Kezelje egyszerre az organikus és a fizetett kampányokat, így könnyebben felügyelheti a hirdetési tevékenységeket.
A Hootsuite korlátai
- A viszonylag magasabb ár miatt kevésbé elérhető a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.
- Komplex felhasználói felülete megértéséhez és hatékony beállításához időre van szükség.
Hootsuite árak
- Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 249 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Hootsuite értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 5500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (3700+ értékelés)
Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?
A közösségi média ütemezés, naptár és fiókkezelés terén szinte a legjobban értékelt alkalmazás. Úgy gondolom, hogy a Hootsuite inkább a nagyvállalatok felé hajlik. Hátránya, hogy másokhoz képest drága.
📖 További információ: Nem biztos benne, hogy a Hootsuite a megfelelő választás? Nézze meg a legjobb Hootsuite alternatívákat, és fedezze fel a hatékony közösségi média kezelő eszközöket, amelyek intelligensebb ütemezést, mélyebb elemzéseket és jobb együttműködést kínálnak.
3. Buffer (A legjobb egyszerű Instagram-ütemezéshez és tartalomtervezéshez)
Nem minden közösségi média menedzsernek van szüksége túlzottan bonyolult ütemezési eszközre – néha az egyszerűség a kulcs. A Buffer az egyszerű Instagram-ütemezésre összpontosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy marketing diplomára való szükség nélkül tervezhessék meg bejegyzéseiket, Reels-bejegyzéseiket, Stories-bejegyzéseiket és karusszel-bejegyzéseiket.
Intuitív felülete ideális egyéni marketingesek, kisvállalkozások és alkotók számára, akik egyszerű módszert keresnek az Instagram-tartalmak ütemezésére és nyomon követésére.
A Buffer legjobb funkciói
- Ütemezze és automatikusan tegye közzé Instagram-bejegyzéseit, sztorijait és Reels-videóit egy egyszerű drag-and-drop felület segítségével.
- Kövesse nyomon az elkötelezettséget az Instagram elemző eszközével, amely segít azonosítani a legjobban teljesítő tartalmakat és az optimális közzétételi időpontokat.
- Használja a Buffer AI Assistant alkalmazást feliratok létrehozásához, ötletek kidolgozásához és a tartalom finomításához.
- Kezelje az Instagram és a Facebook kommentjeit egy helyen, így könnyebben válaszolhat a közönségének.
- Tartalomötleteket menthet és rendszerezhet egy központi helyen a jövőbeli bejegyzések és kampányok számára.
A Buffer korlátai
- A korlátozott elemzési és közösségi médiafigyelési funkciók miatt kevésbé alkalmas mélyreható versenytárselemzésre.
- Az alapvető automatizálási lehetőségekhez egyes feladatokhoz manuális beavatkozás szükséges, szemben a fejlettebb ütemezési eszközökkel.
Buffer árak
- Ingyenes
- Essentials: 6 USD/hó csatornánként
- Csapat: 12 USD/hó csatornánként
Buffer értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
👀 Tudta? Az Instagramot eredetileg nem ütemezésre tervezték. Ez 2018 januárjában változott meg, amikor az Instagram hivatalosan engedélyezte az automatikus közzétételt üzleti fiókok számára a Graph API-n keresztül. Ezen frissítés előtt az olyan ütemezési eszközök, mint a Later és a Buffer, push értesítésekre kellett támaszkodjanak, hogy emlékeztessék a felhasználókat a kézi közzétételre.
4. SocialBee (a legjobb az örökzöld Instagram-tartalmak ütemezéséhez)
Az Instagram-fiók aktív állapotának fenntartásához rendszeres posztolás szükséges, de nem minden tartalmat kell minden alkalommal a nulláról létrehozni. A SocialBee az örökzöld tartalmak újrahasznosítására specializálódott.
Így működik: Az eszköz lehetővé teszi, hogy egyszerre ütemezze az Instagram-bejegyzéseket, és azok idővel automatikusan újrapostázódjanak. Ez különösen hasznos azoknak a márkáknak és vállalkozásoknak, amelyek minimális erőfeszítéssel szeretnék maximalizálni az elkötelezettséget.
A SocialBee legjobb funkciói
- Automatizálja az örökzöld tartalmak ütemezését a bejegyzések újrahasznosításával, hogy feedje aktív maradjon.
- Szervezze a bejegyzéseket tartalomkategóriákba, biztosítva a különböző tartalomtípusok kiegyensúlyozott keverékét.
- Ütemezze Instagram Stories, Reels és karusszel posztjait rugalmas időzítési lehetőségekkel.
- Használjon AI által generált feliratokat és képeket a tartalomkészítési folyamat felgyorsításához.
- Nézze meg előzetesen Instagram-rácsának elrendezését, hogy konzisztens és vizuálisan vonzó feedet tudjon fenntartani.
A SocialBee korlátai
- A korlátozott elemzési és elkötelezettség-nyomonkövetési lehetőségek megnehezítik a posztok teljesítményének részletes mérését.
- Nincsenek fejlett közösségi médiafigyelő funkciók, amelyek korlátozzák a versenytársak nyomon követését és a trendek elemzését.
SocialBee árak
- Bootstrap: 29 USD/hó felhasználónként
- Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként
- Pro: 99 USD/hó
SocialBee értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (430+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)
Mit mondanak a SocialBee-ről a valódi felhasználók?
Tetszik, hogy egy helyről több platformra is posztolhatok. A kezelőfelület figyelmeztet, ha változtatásokra van szükség egy adott csatorna szabályainak való megfeleléshez. A kezdés is gyerekjáték volt. Miután összekapcsolta a fiókjait, máris elkezdheti posztolni a tartalmát.
5. Later (A legjobb vizuális Instagram-tervezéshez és ütemezéshez)
Ha az Instagram esztétikája fontos a márkád számára, a Later egy drag-and-drop vizuális tervezőt kínál, amely segít egy következetes feed összeállításában.
Elsősorban Instagram-felhasználók számára készült, és egyszerűsíti a tartalomtervezést a bejegyzések, sztorik, karusszelek és Reels automatikus közzétételével.
Az eszköz hashtag-javaslatokat, a posztolás legjobb időpontjára vonatkozó információkat és egy AI-alapú feliratírót is kínál.
A Later legjobb funkciói
- Vizuálisan tervezze és ütemezze Instagram-bejegyzéseit a drag-and-drop naptár segítségével.
- Egyedi képek, karusszelek, történetek és Reels automatikus közzététele a következetesség érdekében
- Optimalizálja a tartalom teljesítményét elemzésekkel, hashtag-javaslatokkal és a legjobb közzétételi időpontokkal.
- Használja az AI-alapú feliratírás funkciót a tartalomkészítés felgyorsításához.
- A „Link in Bio” funkció forgalmat generál a weboldalakra, online áruházakba és blogokba.
Későbbi korlátozások
- A korlátozott interakciós funkciók megnehezítik az Instagram-interakciók kezelését.
- Nincsenek közösségi médiafigyelő eszközök a márkaemlítések és a versenytársakkal kapcsolatos információk nyomon követéséhez.
Későbbi árazás
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 45 USD/hó
- Haladó: 80 USD/hó
- Ügynökség: 200 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Későbbi értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (390+ értékelés)
Mit mondanak a Laterről a valódi felhasználók?
Tetszik a teljes naptárnézet, amelyben a hét tartalmát láthatom. Az elemzési oldalt is nagyon hasznosnak találom, amikor havi áttekintést készítek a tartalom teljesítményéről.
6. Sprout Social (A legjobb a fejlett elemzésekhez és a csapatmunkához)
Bár a Sprout Social drága, ez egy prémium választás, amely mélyreható elemzéseket, AI-alapú betekintést és zökkenőmentes csapatmunkát kínál.
Több platformon történő ütemezés, tartalomjóváhagyási munkafolyamatok, közösségi médiafigyelés és közönségérzelem-elemzés áll rendelkezésre, ami kiváló választássá teszi a komplex közösségi média műveletekkel rendelkező márkák számára.
A Sprout Social legjobb funkciói
- Javítsd a képaláírásokat és a posztötleteket AI-alapú tartalmi javaslatokkal.
- Kövesse nyomon a beszélgetéseket, a márkaemlítéseket és a közönség hangulatát fejlett közösségi médiafigyelő eszközök segítségével.
- Az Optimal Send Times funkcióval az elkötelezettségi adatok alapján megjósolhatja a posztolás legjobb időpontját.
- Elemezze a közönség adatait és a kampány teljesítményét részletes elemzések és egyedi jelentések segítségével.
- Dolgozzon hatékonyan együtt a csapatfunkciók, például a jóváhagyási munkafolyamatok és az üzenetek címkézése segítségével.
- A SproutLink (link-in-bio eszköz) segítségével közvetlenül az Instagramról irányíthatja a webhely forgalmát.
A Sprout Social korlátai
- A viszonylag magasabb ár miatt kevésbé ideális egyéni vállalkozók vagy kisvállalkozások számára.
- A felhasználónkénti árazási modell drágává válhat, ahogy a csapata növekszik.
- A kiterjedt funkciókészlet miatt meredek a tanulási görbe.
Sprout Social árak
- Standard: 249 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 499 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Sprout Social értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (3837+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (595+ értékelés)
Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi felhasználók?
Két különböző vállalatnál használtam a Sproutsocial alkalmazást, és a saját digitális ügynökségemben is újra használni fogom. Ez egy remek eszköz a közösségi üzenetek szervezéséhez, ütemezéséhez és közzétételéhez.
📖 További információ: A legjobb Sprout Social alternatívák
7. Tailwind (A legjobb automatizált Instagram-ütemezéshez és hashtag-optimalizáláshoz)
Ha olyan Instagram-ütemező eszközt keres, amely nem csak a posztolásban segít, akkor érdemes megfontolni a Tailwind használatát. Ez az eszköz intelligens ütemezést, hashtag-ajánlásokat és vizuális tartalomtervezést kínál.
Egy igazán hasznos funkció: a Tailwind SmartSchedule automatikusan megtalálja a közönség aktivitása alapján a posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat.
A Tailwind legjobb funkciói
- Tegye közzé Instagram-bejegyzéseket, sztorikat és karusszeleket automatikusan, csökkentve ezzel a kézi közzététel szükségességét.
- Keresse meg és ütemezze be automatikusan a hashtageket a Tailwind Hashtag Finder segítségével, hogy növelje a bejegyzések láthatóságát.
- Vizuálisan tervezze meg és tekintse meg előzetesen feedjét a drag-and-drop rács segítségével, hogy Instagram-oldala esztétikailag egységes legyen.
- Optimalizálja a posztolási ütemtervét a SmartSchedule segítségével, amely meghatározza a bevonódáshoz legalkalmasabb időpontokat.
- Növelje a forgalmat a Smart Bio segítségével, egy automatikusan frissülő link-in-bio eszközzel, amely összeköti a bejegyzéseket a fontos tartalmakkal.
A Tailwind korlátai
- Az automatikus közzétételi korlátozások miatt a több képet tartalmazó bejegyzéseket manuálisan kell közzétenni.
- Az alapvető elemzések nem olyan mélyrehatóak, mint más Instagram-ütemező eszközökben elérhető betekintések.
Tailwind árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 49,99 USD/hó
- Max: 99,99 USD/hó
Tailwind értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
📖 Olvassa el még: Ingyenes közösségi média naptár sablonok a Google Táblázatokban
8. Sendible (Legalkalmasabb ügynökségek és csapatok együttműködéséhez)
A legtöbb közösségi média menedzser számára ismerős feladat a több közösségi média fiók kezelése. Ezzel együtt jár a csapatokkal való koordináció és a teljesítmény nyomon követése, amelyek mindegyike gyorsan túlterhelővé válhat.
Az ügynökségek és marketingcsapatok igényeinek figyelembevételével tervezett Sendible egységes irányítópultot kínál az Instagram-bejegyzések ütemezéséhez, az elkötelezettség figyelemmel kíséréséhez és részletes jelentések készítéséhez.
A Sendible legjobb funkciói
- Ütemezze és automatikusan tegye közzé Instagram-tartalmait, beleértve a Stories-t, a karusszeleket és az első kommentek hashtagjeit.
- Kezelje hatékonyan több fiókot jóváhagyási munkafolyamatokkal és ügyfél-irányítópultokkal, amelyek tökéletesen alkalmasak ügynökségek számára.
- Figyelje az Instagram-hozzászólásokat és üzeneteket valós időben, és rendelje őket a csapattagokhoz a gyorsabb válaszadás érdekében.
- Automatizált jelentéseket készíthet és nyomon követheti a teljesítményt, professzionális elemzéseket kínálva egyedi márkajelzéssel.
- Tömeges importálással és sorok létrehozásával automatizálhatja az örökzöld tartalmak újrapostázását manuális beavatkozás nélkül.
A Sendible korlátai
- Mesterséges intelligencia által generált feliratok vagy tartalmak hiánya miatt manuális posztkészítésre van szükség.
- Nincs mélyreható közösségi médiafigyelő eszköz, ami miatt a versenytársak nyomon követése kevésbé hatékony, mint egyes alternatíváknál.
Sendible árak
- Alkotó: 29 USD/hó felhasználónként
- Traction: 89 USD/hó
- Skálázhatóság: 199 USD/hó
- Haladó: 299 USD/hó
- Vállalati: 750 USD/hó
Sendible értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (880+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
📖 Olvassa el még: A legjobb Instagram-ütemező alkalmazások a közösségi média növekedéséhez
9. SocialPilot (A legjobb költségtudatos ügynökségek és kis- és középvállalkozások számára)
Költséghatékony, mégis hatékony közösségi média kezelő eszközt keres? A SocialPilot ügynökségek, kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára készült, akiknek sokfunkciós ütemezőre van szükségük.
A Hootsuite-hoz hasonló versenytársakhoz képest a SocialPilot hasonló funkciókat kínál, de a költségek töredékéért. Könnyen használható ütemezési, elemzési és csapatmunkát támogató eszközöket kínál.
A SocialPilot legjobb funkciói
- Könnyedén ütemezhet minden Instagram-tartalomtípust (bejegyzéseket, Reels-eket, Stories-okat és Carousels-eket).
- Készíts vonzó feliratokat és hashtag-javaslatokat az AI Pilot segítségével.
- Automatizálja az első kommentek ütemezését, hogy a képaláírások tiszták maradjanak és növelje a hatótávolságot.
- A tartalomkönyvtár segítségével azonnal hozzáférhet az újrafelhasználható bejegyzésekhez, így időt takaríthat meg a tartalomkészítés során.
- Töltsön fel egyszerre akár 500 bejegyzést a tömeges ütemezés segítségével.
- Elemezze a teljesítményt fejlett elemzési és jelentési funkciókkal, beleértve a fehér címkés márkajelzést ügynökségek számára.
- Kezelje az üzeneteket és kommenteket a Facebookon, Instagramon, LinkedInen és Google Businessen a Social Inbox segítségével.
A SocialPilot korlátai
- Nincs TikTok automatikus közzététel
- Nincs fejlett közösségi médiafigyelő funkció a márkafigyeléshez
- Kevesebb harmadik féltől származó integráció, mint a versenytársaknál, például a Hootsuite-nál.
A SocialPilot árai
- Essentials: 30 USD/hó
- Standard: 50 USD/hó
- Prémium: 100 USD/hó
- Ultimate: 200 USD/hó
SocialPilot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (820+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (370+ értékelés)
Mit mondanak a SocialPilotról a valódi felhasználók?
Rendkívül egyszerű összekapcsolni a fiókjainkat és ütemezni a bejegyzéseinket! Könnyen megvalósítható volt a csapatunk és a felhasználóink számára. Hetente több mint 75 közösségi fiókra teszünk közzé bejegyzéseket, ezért rendkívül hasznos egy könnyen használható eszköz.
📖 Olvassa el még: A legjobb közösségi média kezelő eszközök ügynökségek számára
10. Pallyy (A legjobb Instagram-központú közösségi média menedzsmenthez)
Ha a közösségi média stratégiája nagyrészt az Instagramra koncentrál, a Pallyy egy hatékony, mégis költséghatékony alternatíva a hagyományos közösségi média kezelő eszközökkel szemben.
Eredetileg Instagram-elemző eszközként fejlesztették ki, de a Pallyy mára egy teljes értékű közösségi média ütemezővé fejlődött, erős vizuális tartalomtervezési funkciókkal.
A Pallyy legjobb funkciói
- Egyszerű, intuitív felhasználói felületen navigálhat a drag-and-drop tartalomnaptárral.
- Generáljon optimalizált feliratokat és hashtageket AI-alapú eszközökkel.
- Nézze meg előzetesen Instagram-rácsát, hogy a közzététel előtt elrendezhesse a bejegyzéseket.
- Ütemezze meg az első kommenteket, hogy hashtageket adjon hozzá anélkül, hogy a képaláírások túlzsúfoltak lennének.
- Figyelje a versenytársak elkötelezettségét, bejegyzéseit és növekedését az Instagram-követéssel.
- Kapjon automatikus jelentéseket közvetlenül az e-mailjére (naponta, hetente vagy havonta).
- Hozzon létre egy személyre szabott céloldalt nyomon követhető linkekkel a Bio Link eszköz segítségével.
A Pallyy korlátai
- A legjobb Instagramhoz – más platformokhoz készült elemzések kevésbé részletesek.
- Nincs fejlett automatizálási funkció (pl. posztok újrahasznosítása, AI által generált posztjavaslatok)
- Nincs fehér címkézési lehetőség azoknak az ügynökségeknek, amelyek egyedi márkajelzésre szorulnak.
Pallyy árak
- Örökre ingyenes
- Prémium csomag: 25 USD/hó felhasználónként
- Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként
Pallyy értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (65+ értékelés)
📖 További információk: Nehézségeket okoz a több platformon történő ügyfélkapcsolatok kezelése? Fedezze fel a legjobb közösségi média CRM eszközöket, amelyekkel egyszerűsítheti az elkötelezettséget, nyomon követheti a beszélgetéseket és tartós kapcsolatokat építhet ki.
További hasznos eszközök
Íme 3 további eszköz, amely javíthatja a közösségi média tartalomkezelését és az ügyfelek elkötelezettségét:
- CoSchedule : Segít a marketingcsapatoknak a marketingnaptár és ütemezési platform segítségével megtervezni, megszervezni és automatizálni a közösségi média tartalmát, a blogbejegyzéseket és az e-mail kampányokat.
- Loomly : Automatizálja a közzétételt, hogy a vállalkozások fenntarthassák következetes online jelenlétüket. Emellett tartalom-előnézeteket is biztosít, és tárolja a posztötleteket.
- eClincher : Vizuális naptártervezést és intelligens ütemezést kínál az optimális posztolási időkhöz, valamint egy elkötelezettséget növelő eszközt a sorbaállítás automatizálásával.
🧠 Érdekesség: Az első fotó, amelyet Kevin Systrom társalapító 2010 júliusában tett közzé az Instagramon, egy kutyát és egy lábat (a barátnője, Nicole lábát) ábrázolt, és a „teszt” feliratot kapta.
Ütemezzen a ClickUp for Insta(nt) Growth alkalmazással
Bár a bemutatott Instagram-ütemező alkalmazásoknak megvannak a maguk egyedi erősségei, a ClickUp kiemelkedik közülük, mert csökkenti az alkalmazások közötti váltást. A felhasználók elégedettek, mert minden szükséges funkciót egy helyen találnak meg. És a hatása?
Kérdezze meg Anna Sheltont, az ICPSR, Michigan Egyetem tagsági élménymenedzserét:
Csapatunk mindent elintéz a grafikai tervezéstől az értékesítésig, a közösségi médiáig és az eseményekig. Szükségünk volt egy olyan eszközre, amely több csatornán, például a Slacken és a Jirán keresztül is képes szervezni a munkát. Miután más termékekkel kudarcot vallottunk, rátaláltunk a ClickUp-ra, és azóta nem néztünk vissza!
Az AI-alapú betekintéssel, vizuális tartalomnaptárral, automatizált munkafolyamatokkal és zökkenőmentes csapatmunkával a ClickUp egyszerűsíti az ütemezést, a tartalomtervezést és a teljesítmény nyomon követését.
Készen áll arra, hogy Instagram-fiókját gyorsabban növelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!