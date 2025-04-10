A 10 legjobb DingTalk alternatíva és versenytárs 2025-ben

Hétfő reggel van, és Ön digitális nyomozót játszik, próbálja megtalálni azt a fontos fájlt, amelyet Jane megosztott.

A Slackben volt? E-mailben? Mielőtt észbe kapna, már 30 percet töltött azzal, hogy a vállalati környezetben a kulcsait kereste.

De nem vagy egyedül – a tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik.

A megfelelő együttműködési platform biztosítja a csapat összetartását, a feladatok szervezettségét és a józan eszét. Ha a DingTalk nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, akkor jó helyen jár.

Fedezze fel a legjobb DingTalk alternatívákat, amelyekkel hatékonyabban, nem pedig nehezebben dolgozhat.

Ha pedig olyan eszközt keres, amely olyan okosan működik, hogy akár még Önt is felülmúlhatja, akkor nézze meg listánk első helyén szereplő ClickUp alkalmazást.

Mi az a DingTalk?

A DingTalk az Alibaba Group által fejlesztett együttműködési platform, amely megkönnyíti a mobil és üzleti kommunikációt. Egyetlen platformon egyesíti az üzleti üzenetküldést, a videokonferenciákat, a feladatkezelést és egyéb termelékenységet növelő eszközöket.

A programot úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a csapatok közötti mobil kommunikációt, ezért népszerű választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek belső kommunikációjukat szeretnék javítani. Bár Ázsiában népszerű, sok globális csapat keresi az alternatíváit a korlátozott nemzetközi funkciók és szerverhelyek miatt.

🧠 Érdekesség: A DingTalk felhasználói száma a 2020-as év elején, a távmunka robbanásszerű terjedése idején nőtt, és az elkövetkező néhány évben elérte a 700 millió felhasználót.

Mit kell keresnie egy Dingtalk alternatívában?

Tehát készen áll arra, hogy megszabaduljon a korlátozásoktól, és megtalálja a csapatának megfelelő együttműködési platformot. Íme, mire kell figyelnie:

Egyszerű kommunikáció: A hatékony csapatkommunikáció minden sikeres vállalkozás gerince. Keressen olyan funkciókat, mint az azonnali üzenetküldés, a csoportos csevegés és a videohívások, amelyek megkönnyítik a mobil kommunikációt és támogatják az azonnali hangkommunikációt.

Hatékony együttműködés: Egy jó platformnak megbízható együttműködési eszközöket kell biztosítania, mint például fájlmegosztás, feladatkezelés és képernyőmegosztás.

Erős biztonság: Senki sem szeretné, ha vállalati titkai kiszivárognának, mint egy valóságshow-ban. Tegye prioritássá a hang- és videohívások végpontok közötti titkosítását, valamint a biztonságos üzenetküldést és az üzleti adatok védelmét.

Robusztus projektmenedzsment: A kommunikációs platformnak segítenie kell a feladatok kezelésében, a dokumentumok szervezésében és a projektek nyomon követésében.

Zökkenőmentes integráció: Olyan platformra van szüksége, amely könnyen összekapcsolható más fontos üzleti eszközökkel, például a CRM-mel vagy a naptárral.

Felhasználóbarát felület: Senkinek sincs ideje megfejteni egy olyan platformot, amely úgy néz ki, mintha egy rakétatudós tervezte volna. Intuitívnak kell lennie, hogy a csapata szoftvermérnöki doktorátus nélkül is tudja használni.

💡 Profi tipp: A platform kiválasztása előtt készítsen egy kommunikációs terv sablont, amelyben felvázolja csapata igényeit és az együttműködési stratégia követelményeit. Ez segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és kiválaszthassa a leghatékonyabb eszközt, amely támogatja – és nem akadályozza – a munkát.

A 10 legjobb Dingtalk alternatíva

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, lássunk hozzá a szórakoztató részhez, és találjuk meg az Önnek leginkább megfelelő együttműködési eszközt!

Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást! Csevegjen, osszon meg fájlokat és kövesse nyomon a feladatokat egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

Az egységes munkaterületek vitathatatlan bajnoka a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. Ez tökéletesen szinkronban tartja a kommunikációt, a feladatokat és a dokumentumokat.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást, hogy a beszélgetéseket a projektekhez, feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolja a kontextus érdekében, így soha nem kell megkérdeznie: „Elküldenéd még egyszer azt a linket?” Egy kattintással feladatokat hozhat létre az üzenetekből, és akár cselekvési tételeket is hozzárendelhet a gyors nyomon követéshez, anélkül, hogy el kellene hagynia a csatornát vagy a DM ablakot.

Szüksége van valakit bevonni egy adott feladatba, vagy kiemelni egy fontos frissítést, és megbizonyosodni arról, hogy tudomásul vette? Csak írjon egy megjegyzést, és rendelje hozzá őket a ClickUp Assigned Comments segítségével.

Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp Tasks segítségével, amely automatikusan csatlakozik dokumentumaihoz, csevegéseihez és megbeszéléseihez.

Búcsút inthet a feladatok kezeléséhez használt post-it cetliknek és táblázatoknak. A ClickUp Tasks segítségével minden nagy projektjét kezelhető lépésekre bontja, testreszabható feladatlisták, haladáskövetők és határidők segítségével.

A Custom Fields (Egyéni mezők) részben feladatok leírását, linkeket és egyéb részleteket is hozzáadhat, valamint a feladatokhoz releváns dokumentumokat is csatolhat. Mostantól minden, ami a feladathoz kapcsolódik, pontosan ott van, ahol szüksége van rá.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa szétszórt ötleteit megvalósítható tervekké.

Ha ötletelésre van szükség, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps digitális vásznat biztosít az ötletek felvázolásához. Ezekkel a funkciókkal valós időben, közösen tervezhettek víziótáblákat, cselekvési terveket és egyebeket.

Írjon üzleti dokumentumokat társszerzőként, szerkessze őket, és kapjon azonnali visszajelzést a ClickUp Docs segítségével.

Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a ClickUp Docs segítségével. A ClickUp Live Collaboration Detection funkciójával láthatja, amikor csapattársai szerkesztik a tartalmat vagy megjegyzéseket fűznek hozzá.

Ne csak meséljen róla, hanem mutassa meg is: rögzítsen gyors hangalámondásos videókat a ClickUp Clips segítségével

Azokban az esetekben, amikor a szavak nem elegendőek, a ClickUp Clips segítségével hanggal kísérve rögzítheti a képernyőjét. Ezek tökéletesek gyors oktatóanyagok megosztásához vagy összetett fogalmak magyarázatához.

És itt van az igazi áttörés: a ClickUp Brain, az AI-alapú munkatársad. Használd jelentések írásához, hosszú dokumentumok vagy tevékenységi szálak összefoglalásához, és hozd össze a beszélgetéseket és feladatokat, amelyekről nem is tudtad, hogy összefüggenek.

A ClickUp Brain segítségével azonnal kivonhatja az információkat a munkaterületéről.

Ez elég sok információ, igaz? Semmi baj, ha nem akarja újra feltalálni a kereket. Csak válasszon egy sablont a ClickUp sablonkönyvtárából, testreszabja az igényeinek megfelelően, és máris kész.

Például a ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segít egyszerűsíteni az üzenetküldést, biztosítva, hogy minden érintett a megfelelő időben megkapja a megfelelő információkat.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segítségével hatékonyan kommunikálhat minden érdekelt féllel.

Íme, mire használhatja:

Tartsa alkalmazottait és vezetőségét naprakészen a fontos frissítésekkel kapcsolatban.

Határozza meg a célokat és a legfontosabb üzeneteket az egyértelműség és a következetesség érdekében.

Használjon vállalati szintű e-maileket, azonnali üzeneteket és értekezleteket a jobb kommunikáció érdekében.

Állítsa be a kommunikáció gyakoriságát, hogy mindenki tájékozott legyen.

Ez a sablon lehetővé teszi az átláthatóság fenntartását, a félreértések csökkentését és egy funkciók közötti csapat felépítését.

Tegyük fel, hogy egy részletesebb csapatmunkára szolgáló sablont keres, amely segít a szerepek meghatározásában, a találkozók ütemezésében és a rendszeres bejelentkezések lehetővé tételében. Ebben az esetben a ClickUp csapatkommunikációs és találkozó-mátrix sablon az Ön számára ideális!

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzászólásokat rendelhet hozzá, @megemlítheti csapattársait, és azonnali jóváhagyásokat kaphat végtelen e-mail láncok nélkül.

Csevegjen csapattársaival anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást, vagy több lap és eszköz között kellene válogatnia.

Rögzítse a képernyőjét (hanggal együtt!), és magyarázza el a bonyolult ötleteket vizuálisan, ahelyett, hogy hosszú üzeneteket írna.

A ClickUp fejlett feladatkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat.

Hozzon létre tartalmakat, gyűjtsön ötleteket, és nyerjen ki részleteket feladatairól és dokumentumairól a ClickUp beépített mesterséges intelligenciájának segítségével.

Integrálja az összes platformját, például a Google Sheets-et, a CRM-eket és több mint 1000 alkalmazást egyetlen munkaterületbe a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp korlátai

Kezdő felhasználók számára szükséges tanulási folyamat

A ClickUp Brain csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp bevezetése óta globális termelékenységünk jelentősen nőtt. Jelenleg több mint 50 felhasználónk van 5 kontinensen, akik nagyon részletes projektekben működnek együtt. Ez lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen lerövidítsük a projektek szállítási idejét.

A ClickUp bevezetése óta globális termelékenységünk jelentősen nőtt. Jelenleg több mint 50 felhasználónk van 5 kontinensen, akik nagyon részletes projektekben működnek együtt. Ez lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen lerövidítsük a projektek szállítási idejét.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI kezelje a többit, míg Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

2. Zoom Meetings (A legjobb megoldás a magas színvonalú virtuális csapatmunka számára)

via Zo om

Míg 2020-ban mindenki az azonnali videocsevegés aktiválására ugrott, a Zoom egyszerű találkozóeszközből teljes értékű együttműködési erőgéppé alakulva megőrizte vezető pozícióját.

Az AI Companion jegyzeteket készít, így Önnek nem kell, és a HD minőségnek köszönhetően még hétfő reggel is jól néz ki. A Zoom elsajátította a csapatok virtuális összehozásának művészetét.

A Zoom Meetings legjobb funkciói

Automatizálja az értekezletek összefoglalásait, a teendőket és a napirendeket.

Szervezzen kisebb csoportos megbeszéléseket nagyobb értekezleteken belül

Dolgozzon együtt másokkal a tartalmakon valós idejű beszélgetések és táblák segítségével.

Hozzáférés többnyelvű feliratokhoz globális csapatok számára

A Zoom Meetings korlátai

Alacsony sávszélességű környezetben a videó és az audio minősége romolhat.

Az élő feliratozás még nem teljesen hatékony.

Zoom Meetings árak

Alap: Örökre ingyenes

Előny: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom Meetings értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A személyes találkozók aránya 63%-ról 33%-ra csökkent 2019 és 2021 között, mivel a munkaerő demográfiai változásainak köszönhetően egyre többen tértek át az audio- és videohívásokra.

📖 Olvassa el még: Ingyenes interaktív tábla sablonok a Zoom és a ClickUp számára

3. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára)

a Microsoft Teams segítségével

Ha a Microsoft Office-nak lenne közösségi hálózata, az a Teams lenne. Míg más platformok integrálódnak a kedvenc eszközeivel, a Teams a Microsoft családban született – és ez látszik is. Gondoljon rá úgy, mint egy központi csomópontra, ahol az összes Microsoft 365 alkalmazás összefut, hogy javítsa az együttműködést a munkahelyen.

Akár PowerPoint-prezentációt készít együtt másokkal, akár Outlookon keresztül ütemezi meg a találkozókat, ez a zökkenőmentesen integrált üzenetküldő platformnak köszönhetően minden úgy tűnik, mintha egy munkaterületen történne.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Dokumentumok közös szerkesztése közvetlenül a Teams alkalmazásban, élő frissítésekkel

Használja ki a beépített eszközöket, mint például a PowerPoint Live, a Microsoft Whiteboard és az AI által generált jegyzetek.

Dolgozzon külső ügyfelekkel és partnerekkel megosztott kommunikációs csatornákon

Zökkenőmentesen szinkronizálható az Outlook, a SharePoint és a OneDrive programokkal a teljesen egységes munkafolyamat érdekében.

A Microsoft Teams korlátai

Nincs beépített csoportnaptár és terjesztési lista

Nagy létszámú értekezletek során a teljesítmény romolhat.

A Microsoft Teams árai

Örökre ingyenes

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9500+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?

Összességében élveztem a Teams használatát! Nagyon tetszik, ahogy a csevegések szervezettek, az üzenetek és fájlok csoportosítva vannak, és a különböző csapatok csoportjai tisztábbá teszik az üzenetküldést. Bárcsak lenne fejlettebb keresési funkció. Mint például az Outlookban – keresés dátum, név, pontos vagy nem pontos szavak alapján stb.

Összességében élveztem a Teams használatát! Nagyon tetszik, ahogy a csevegések szervezettek, az üzenetek és fájlok csoportosítva vannak, és a különböző csapatok csoportjai tisztábbá teszik az üzenetküldést. Bárcsak lenne fejlettebb keresési funkció. Mint például az Outlookban – keresés dátum, név, pontos vagy nem pontos szavak alapján stb.

4. Slack (A legjobb a gyors ütemű kommunikációhoz és együttműködéshez)

a Slack segítségével

Emlékszik a 2000-es évek elején elterjedt azonnali üzenetküldésre? A Slack ehhez hasonló, de jobb. A csevegést legitim munkaeszközzé tette, így az egyik legnépszerűbb e-mail alternatívává vált.

Minden elképzelhető témához tartozó csatornákkal (igen, beleértve azt a #random csatornát is, ahol az emberek macska mémeket osztanak meg), a Slack elsajátította a beszélgetések szervezettségének fenntartását, miközben továbbra is szórakoztató marad a használata.

A Slack legjobb funkciói

Szervezze meg a megbeszéléseket projekt, csapat vagy téma szerint nyilvános és privát csatornákkal.

Biztonságosan együttműködhet külső partnerekkel a megosztott csatornákon.

Automatikus összefoglalók a csatorna tevékenységéről

Csatlakozzon gyors hang- vagy videohívásokhoz, vagy ossza meg rögzített üzeneteit.

A Slack korlátai

A 10 000 üzenet korlát elérése az ingyenes csomagban azt jelenti, hogy a régebbi üzenetek nem lesznek elérhetők.

A folyamatos üzenetáramlás nyomasztó lehet.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A Slack árai

Örökre ingyenes

Pro csomag: 8,75 USD/hó/felhasználó

Business+ csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Drid terv: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 500 értékelés)

📖 Olvassa el még: Ingyenes Slack-sablonok a munkafolyamatok javításához

5. Rocket. Chat (A legjobb a biztonságot előtérbe helyező szervezetek számára)

Azok számára készült, akik az adatbiztonságot ugyanolyan komolyan veszik, mint a reggeli kávéjukat. Ez az open source üzenetküldő platform minden szükséges kommunikációs eszközt biztosít, miközben a beszélgetéseit biztonságban tartja.

A Rocket.Chat valós idejű csevegést, VoIP-hívásokat, videotalálkozókat és omnichannel kommunikációt kombinál vállalati szintű biztonsággal.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Kommunikáljon csevegés, hang- és videohívások segítségével, biztosítva a könnyű együttműködést bárhonnan.

Hozzon létre nyilvános vagy privát csatornákat, és szervezze meg a megbeszéléseket projekt vagy téma szerint.

Integrálja az ügyfelekkel való interakciókat a WhatsApp, az élő csevegés, az SMS és más csatornák között.

Módosítsa a munkafolyamatokat, adjon hozzá integrációkat, vagy fejlesszen egyedi alkalmazásokat a testreszabott funkcionalitás érdekében.

Rocket. Chat korlátozások

A kiterjedt testreszabás időt és technikai ismereteket igényelhet.

A felület kevésbé intuitívnak tűnhet, mint más együttműködési platformoké.

Rocket. Chat árak

Starter: Örökre ingyenes

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat-ről a valódi felhasználók?

A Rocket. chat a pandémia kezdetén nagyon jó volt, 20 fős csapatomnak telepítettem, és ez sokkal elviselhetőbbé tette a távmunkát. Azóta hatalmas nyomás nehezedett a prémium funkciók bevezetésére, amelyek az idegesítőktől a szinte elfogadhatatlanokig terjedtek.

A Rocket. chat a pandémia kezdetén nagyon jó volt, 20 fős csapatomnak telepítettem, és ez sokkal elviselhetőbbé tette a távmunkát. Azóta hatalmas nyomás nehezedett a prémium funkciók bevezetésére, amelyek az idegesítőktől a szinte elfogadhatatlanokig terjedtek.

6. Brosix (A legjobb biztonságos üzleti azonnali üzenetküldéshez)

via Brosix

A Brosix egy titkosított, belső kommunikációs szoftver, amelyet olyan vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyek kiemelten fontosnak tartják a biztonságos és hatékony kommunikációt. A dedikált magánhálózat biztosítja, hogy minden belső beszélgetés, fájlátvitel és videohívás védve legyen a külső fenyegetésektől.

A Brosix olyan iparágak számára lett kifejlesztve, amelyek szigorú adatvédelmi követelményeknek kell megfelelniük – például a pénzügyi, egészségügyi és informatikai szektor –, és kiküszöböli a nem biztonságos üzenetküldő alkalmazások kockázatait, valamint megkönnyíti az együttműködést csevegőszobák, képernyőmegosztás és interaktív táblák segítségével.

A Brosix legjobb funkciói

Biztosítsa a belső kommunikáció biztonságát végpontok közötti titkosítással és ellenőrzött felhasználói hozzáféréssel.

Gyors, biztonságos üzenetküldés, hang- és videohívások a produktív csapatmunka érdekében.

Ossza meg nagy fájljait gyorsan és biztonságosan az automatikus tömörítés és a peer-to-peer átvitel segítségével.

Brainstorming és ötletek vizualizálása beszélgetések során az együttműködés javítása érdekében.

A Brosix korlátai

A frissítések némi zavart okozhatnak a felület működésében.

Az ingyenes verzió csak három felhasználót engedélyez.

A Brosix árai

Startup: Örökre ingyenes

Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

Brosix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

7. Troop Messenger (a legjobb a részletes ellenőrzés és a hatékony kommunikáció szempontjából)

via Troop Messenger

A Troop Messenger egy funkciókban gazdag kommunikációs és együttműködési platform, amely kiterjedt ellenőrzést biztosít a munkaterületen való együttműködés felett.

Az egyéni üzenetküldéstől és csoportos csevegéstől az audio- és videohívásokon át a fájlmegosztásig, sőt olyan fejlett funkciókig, mint a kódrészletek és a helymeghatározás, a Troop Messenger célja, hogy minden kommunikációs igényét kielégítse.

A Troop Messenger legjobb funkciói

A Forkout funkcióval egyszerre küldhet üzeneteket vagy mellékleteket nagy számú felhasználónak vagy csoportnak.

Használja a Jointly Code Editor programot valós idejű közös kódoláshoz audio-/videohívások során.

Küldjön sürgős üzeneteket, amelyek hangos értesítésekkel együtt sticky note-ként jelennek meg a felhasználók képernyőjén.

A Troop Messenger korlátai

Megtanulása nehéz

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt a felület kevésbé intuitív lehet.

A Troop Messenger árai

7 napos ingyenes próba

Prémium: 2,5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként

TM Monitor: 24 USD/hó felhasználónként

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Troop Messengerről a valódi felhasználók?

Őszintén úgy gondolom, hogy azok a csapatok, amelyek a Troop Messenger-t használják hivatalos csapatkommunikációs eszközként, valóban tehetségesek. Ez az eszköz elősegíti a csapatmunkát és a kommunikációt. Bárki hozzáférhet ehhez az eszközhöz, még akkor is, ha kevés technikai ismerete van.

Őszintén úgy gondolom, hogy azok a csapatok, amelyek a Troop Messenger-t használják hivatalos csapatkommunikációs eszközként, valóban tehetségesek. Ez az eszköz elősegíti a csapatmunkát és a kommunikációt. Bárki hozzáférhet ehhez az eszközhöz, még akkor is, ha kevés technikai ismerete van.

8. Flock (A legjobb egyszerűsített kommunikációhoz kis- és közepes méretű csapatok számára)

via Flock

Ha új csapatot alkot, időbe telik a szoros belső (és külső!) kommunikáció kiépítése. A Flock azonban segít megoldani ezt a problémát. Ez egy kisvállalkozások számára készült együttműködési eszköz, amely segít a megbeszélések és a munkafolyamatok szervezésében, miközben csökkenti a kommunikációs zavarokat.

A Flock strukturált és hozzáférhetővé teszi a beszélgetéseket, így a csapatok könnyen összehangoltan és produktívan tudnak dolgozni. Intuitív felülete biztosítja, hogy még a nem technikai felhasználók is könnyen eligazodjanak és elfogadják a platformot.

A Flock legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket nyilvános vagy privát csatornákon

Videó- vagy hangkonferenciákat közvetlenül az alkalmazáson belül folytathat.

Hívjon meg külső érdekelt feleket vagy ügyfeleket bizonyos csatornákra.

A hatékony keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja az üzeneteket, fájlokat vagy linkeket.

A Flock korlátai

Nincs fejlett projektkezelési funkció

A szálakba rendezett beszélgetések hiánya megnehezíti a viták követését.

Flock árak

Starter: Örökre ingyenes

Vállalatok: Egyedi árazás

Előny: 6 USD/hó felhasználónként

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Trello (A legjobb vizuális termelékenység-kezeléshez)

via Trello

Ha szereti a projekteket vizuálisan szervezni, a Trello táblákkal, listákkal és kártyákkal teszi a dolgokat szórakoztatóvá és egyszerűvé, amelyek segítenek a csapatoknak a projektek nyomon követésében, a feladatok kiosztásában és a könnyű együttműködésben.

Akár termékbevezetést tervez, ügyfelek munkáját kezeli, vagy csak a napi feladatait tartja szemmel, a Trello intuitív kialakítása biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a történésekkel – nincs szükség zavaros táblázatokra!

A Trello legjobb funkciói

Rendezze projektjeit vizuálisan egy drag-and-drop rendszerrel, amely biztosítja a feladatok folyamatos előrehaladását.

Használja a Butler alkalmazást a munkafolyamatok automatizálásához és a hatékonyság növeléséhez.

Testreszabhatja a Trello-t olyan integrációkkal, mint a Slack, a Google Drive és a Jira.

Használja a Naptár, Idővonal és Műszerfal nézeteket, hogy különböző módon vizualizálja az előrehaladást.

A Trello korlátai

Az ingyenes csomag csak 10 együttműködőt engedélyez.

Nincs beépített Gantt-diagram vagy erőforrás-kezelés

Trello árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Nagyon szeretem a Trellót, mert könnyű vele csapatban dolgozni, és lehetővé teszi a projektek gyors szervezését is. Könnyű bevezetni, nem volt vele semmilyen problémám, gyakran használom.

Nagyon szeretem a Trellót, mert könnyű vele csapatban dolgozni, és lehetővé teszi a projektek gyors szervezését is. Könnyen használható, nem volt vele semmilyen problémám, gyakran használom.

10. Lark (A legjobb all-in-one termelékenységi megoldás)

via Lark

A Lark egy új ügyfélkommunikációs platform, amely videokonferenciát, dokumentumok közös szerkesztését és projektmenedzsmentet kínál egyetlen intuitív felületen. Búcsúzzon el az alkalmazások túlterheltségétől, és üdvözölje a könnyed csapatmunkát!

Akár találkozókat szervez, fájlokon dolgozik együtt, vagy valós időben cseveg, a Lark mindent rendszerez, így csapata a lényegre koncentrálhat: a feladatok elvégzésére. Felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a csapat tagjai közötti egyszerű interakciót.

A Lark legjobb funkciói

Tartsa fenn a beszélgetéseket valós idejű csevegésekkel, fájlmegosztással és szálakba rendezett beszélgetésekkel.

Használja a Lark Calendar alkalmazást, hogy közvetlenül a csevegéseiből vagy dokumentumaiból ütemezzen meg találkozókat.

Tartson megbeszéléseket képernyőmegosztással, automatikus leiratozással és valós idejű fordítással.

Dokumentumok közös szerkesztése, változások nyomon követése és jogosultságok kezelése – mindez egy helyen.

A Lark korlátai

Egyes felhasználók elégedetlenek az ügyfélszolgálattal.

A felület néha lassú lehet.

Lark árak

Starter: Örökre ingyenes

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Lark értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Egységes együttműködés modern csapatok számára

Az együttműködési eszközök akkor működnek a legjobban, ha összhangban vannak a csapat együttműködési stratégiáival. És ezek a DingTalk alternatívák? Ezek a legjobbak a legjobbak közül, olyan hatékony funkciókat kínálnak, amelyek a DingTalkból hiányozhatnak.

De ha a legjobb együttműködési megoldást keresi, akkor a ClickUp az egyetlen és igazi választás. Feladatkezelés, dokumentumok, táblák és AI-alapú támogatás egy elegáns platformon – minden, amire szüksége van a projektek létrehozásához, összekapcsolásához és megvalósításához.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!