Hogyan használhatja a ChatGPT-t a könyveléshez?

Adóbevallási időszak van, és könyvelőirodája úgy néz ki, mint egy posztapokaliptikus dráma egyik jelenete. A beérkező levelek mappája a káosz melegágya, a táblázatok pedig úgy szaporodnak, mint az idegen gombák. Csapata koffein és pánik által hajtott zombikká változott.

Éppen amikor úgy gondolja, hogy minden rendben van, egy ügyfél újabb SÜRGŐS kéréssel küld e-mailt.

Természetesen tudja, hogy az AI megkönnyítheti az életét. De hogyan használhatja a könyveléshez? Bízhat benne, hogy hibátlan számításokat és auditnak megfelelő jelentéseket készít?

Mi elvégeztük a nehezebb munkát Ön helyett. Olvassa el ezt a blogbejegyzést, hogy megtanulja, hogyan használhatja az AI-t a könyvelésben a feladatok automatizálására és a munkaterhelés delegálására. És talán – csak talán – átvészelheti az adóbevallási időszakot anélkül, hogy zombi módban számolgatnia kellene!

⏰60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a ChatGPT használatáról a könyvelői szakmában: Automatizálja az ismétlődő számviteli feladatokat, mint például az adatbevitel és a tranzakciók kategorizálása, így a könyvelőknek több idejük marad stratégiai feladatokra, és javulhat a szervezet pénzügyi helyzete.

Javítsa az audit és a megfelelőségi folyamatokat azáltal, hogy korán felismeri a kockázatokat és naprakész marad a szabályozásokkal kapcsolatban.

Elemezze a pénzügyi adatokat és készítsen gyorsabban jelentéseket, hogy értékes betekintést nyerjen az üzleti teljesítménybe.

Javítsa az ügyfelekkel való kommunikációt e-mailek megírásával, jelentések összefoglalásával és alapvető kérdések automatikus megválaszolásával.

Egyszerűsítse az adó- és szabályozási kutatásokat a megfelelés biztosítása és a hibák minimalizálása érdekében.

Szerezzen pénzügyi előrejelzéseket és egyszerűsítse a költségvetés-tervezést a korábbi adatok elemzésével és előrejelzések készítésével.

Kód generálása és feladatok automatizálása a könyvelési szoftverben a hatékonyság növelése érdekében

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközeit a könyvelési projektek kezeléséhez, a határidők nyomon követéséhez és a csapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

Testreszabhatja a könyvelési munkafolyamatokat a ClickUp sablonokkal, hogy egyszerűsítse a pénzügyi jelentéseket, az auditokat és a könyvelési feladatokat.

Az AI megértése a könyvelésben

Az AI már régóta automatizálja a könyvelési munkafolyamatokat, mint gondolná. Még a ChatGPT megjelenése előtt is a könyvelési szoftverek AI-t használtak a könyvelési feladatok automatizálására, az eltérések jelzésére és a cash flow trendek előrejelzésére.

Az AI egyszerűsítette a könyvelési folyamatokat, a nyugták beolvasásától a kiadások kategorizálásáig, biztosítva, hogy a szakemberek továbbra is értelmezni tudják az üzletre hatással lévő legfontosabb számokat, anélkül, hogy elmerülnének bennük.

🧠 Érdekesség: Az első ismert számviteli újítás 1494-ben történt, amikor az olasz matematikus Luca Pacioli, a „számvitel atyja” bevezette a kettős könyvvitel módszerét.

Miért érdemes a ChatGPT-t használni a könyveléshez?

A ChatGPT, az OpenAI által kifejlesztett nagy nyelvi modell (LLM), többféle módon megkönnyíti a könyvelők munkáját. A hagyományos könyvelési AI-eszközökkel ellentétben a ChatGPT a számok mellett a nyelvet is megérti és feldolgozza. Készíthet pénzügyi jelentéseket, elmagyarázhat komplex pénzügyi fogalmakat, és akár az Ön nevében is kommunikálhat az ügyfelekkel.

Szüksége van egy gyors áttekintésre az elmúlt negyedév pénzügyi teljesítményéről? A ChatGPT segít Önnek. Szeretne egy e-mailt generálni, amely egyszerű nyelven magyarázza az adószabályokat? Ezt is rendkívül jól végzi.

Ne feledje, ez nem azért van itt, hogy elvegye a munkáját, hanem azért, hogy megkönnyítse azt! A ChatGPT a könyvelésben időt és energiát takarít meg Önnek, és hatékonyabbá teszi a stratégiai üzleti döntéseket.

👀 Tudta? Egy 2023 májusában végzett felmérés szerint a nagyvállalatoknál megkérdezett 75 pénzügyi igazgató 22%-a aktívan vizsgálta a Gen AI pénzügyi területen való felhasználási lehetőségeit, míg további 4% kísérleti jelleggel alkalmazta azt.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a könyvelésben különböző felhasználási esetekben

Most nézzük meg, hogyan építheti be a ChatGPT-t a projekt könyvelésébe.

1. A könyvelés és az adatbevitel automatizálása

Emlékszik még azokra az időkre, amikor minden egyes tranzakciót kézzel kellett begépelnie az ERP szoftverbe, mintha a következő nagy amerikai regényt írná? A ChatGPT megkíméli a csuklóját a karpális alagút szindrómától!

Automatizálja az általános üzleti könyvelés kategóriájában előforduló ismétlődő feladatokat, például a számlákból, nyugtákból és bankszámlakivonatokból történő adatkinyerést. Noha nem szünteti meg teljesen a kézi adatbevitelt (sajnáljuk, de továbbra is ellenőriznie kell azokat a számokat), jelentősen csökkentheti a másolás-beillesztés bajnokaként eltöltött időt.

De mi van az érzékeny információkkal? Erre is van megoldás!

📌 Példa: Megpróbálja meghatározni, hogy marketingkiadásai megtérülnek-e. Így használhatja a ChatGPT-t anélkül, hogy nyilvánosságra hozná a tulajdonosi adatokat. Kérdés: Melyek a kisvállalkozások marketingköltségeinek besorolásának általános módszerei?

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT egy kategóriák listáját (pl. reklám, közösségi média marketing, tartalomkészítés) biztosít, amelyet felhasználhat az adatok szervezéséhez.

Így nem adja át adatait, de mégis értékes szervezési útmutatást kap. Ezt a tudást felhasználhatja könyvelési sablonok létrehozásához, és időt takaríthat meg, ha a nulláról kezdi a munkát.

2. Audit és megfelelőségi támogatás

Az auditok ijesztőbbek lehetnek, mint egy horrorfilm-maraton, de a ChatGPT segít profi módon felkészülni, így csökkentve a félelem tényezőjét.

Meg kell értenie a komplex audit követelményeket? A program világos összefoglalásokat készíthet a GAAP vagy IFRS szabályozási szabványokról, és végigvezeti Önt a költségtérítésekhez, bevételek elszámolásához vagy amortizációs ütemtervekhez szükséges dokumentáción. Segíthet audit nyomvonalak létrehozásában, a megfelelőségi eljárások magyarázatában, sőt előzetes audit válaszok megfogalmazásában is.

De semmi sem múlhatja felül az emberi szakértelmet, igaz? Tehát, miközben továbbra is ragaszkodhat a szerencsét hozó könyvvizsgálói zoknijához, a ChatGPT segít felismerni a vészjelzéseket. Biztosítja a megfelelő eljárások betartását. Ne felejtse el ellenőrizni a javaslatokat a hatályos számviteli előírások alapján – nem szeretnénk, ha „kreatív számviteli” balesetek történnének!

3. Pénzügyi adatok elemzése és jelentések készítése

A fejlett adatelemzés nem bonyolult a tapasztalt könyvelők számára. De időigényes. Miért ne végezné gyorsabban a ChatGPT segítségével?

Adja meg neki pénzügyi kimutatásait, és a program segít azonosítani a legfontosabb mutatókat, kiszámítani az arányokat, és egyszerű nyelven elmagyarázni, mit jelentenek ezek a számok. Még a nem könyvelő barátai is megérthetik – bár ezt talán ne próbálja ki partikon.

🤝 Barátos emlékeztető: Ha nem szeretné, hogy a ChatGPT az Ön adatait/beszélgetéseit felhasználja modelljeinek fejlesztéséhez, lépjen a Beállítások > Adatkezelés menüpontba, és kapcsolja ki a „Modell fejlesztése mindenki számára” opciót.

📌 Feladat: Számítsa ki a vállalat következő pénzügyi mutatóit a





👀Tudta? Egy tanulmányban a GPT-4-et arra kérték, hogy emberi elemzőkhez hasonlóan elemezzen pénzügyi kimutatásokat – felismerje a trendeket, kiszámítsa az arányokat és megjósolja a bevételeket. Amikor új, anonimizált pénzügyi kimutatásokon tesztelték, 60%-os pontossággal jósolta meg a bevételek irányát, felülmúlva a professzionális elemzőket, akik 53%-os pontosságot értek el.

4. Számlák és kiadások kategorizálása

Unod már a „Hol van a nyugta?” játékot, mintha valami eltorzított számviteli változata lenne a „Hol van Waldo?” játéknak? A ChatGPT tapasztalt számviteli szakemberek pontosságával segít kategorizálni a számláidat és kiadásaidat.

Adja meg a tranzakció részleteit, és a leírás és az összeg alapján megfelelő kategóriákat javasol. Segíthet még az ismétlődő tranzakciók szabályainak létrehozásában is, így a jövőbeli kategorizálás gyerekjáték lesz.

5. Adattisztítás

A ChatGPT kiválóan segít a könyvelési adatok tisztításában azáltal, hogy azonosítja az ismétlődéseket, egységesíti a formátumokat, jelzi az ellentmondásokat, és még a nyilvánvaló hibák javítására is javaslatokat tesz.

Akár eltérő dátumokkal, következetlen névkonvenciókkal vagy rejtélyes speciális karakterekkel kell megbirkóznia a táblázataiban, a ChatGPT segít fenntartani a könyvelési munkafolyamatához szükséges releváns adatformázást. Mindezt úgy, hogy közben nem veszíti el a józan eszét.

6. Excel-képletek és automatizálás

Még mindig minden második nap a „hogyan kell VLOOKUP-ot használni” kifejezést keresi a Google-on? A ChatGPT az Ön gyorshívószámon elérhető Excel-guruja!

Segít összetett Excel-képletek kidolgozásában, makrók létrehozásában és az ismétlődő táblázatkezelési feladatok automatizálásában.

📌 Példa: Egyszerű költségvetés-követőt hoz létre az Excelben. A ChatGPT részletes magyarázattal ellátott képletet ad, amelyet másolhat és beilleszthet a táblázatba. Nincs szükség pénzügyi adatok megosztására a ChatGPT-vel. Feladat: Írjon egy Excel-képletet egy adott hónap összes költségének kiszámításához, feltételezve, hogy a költségek a B–F oszlopokban vannak felsorolva, és a hónap az A1 cellában van megadva.

Az alapvető képletektől a fejlett kimutató táblákig a ChatGPT elmagyarázza a logikát, és még a táblázatkezelő programmal kapcsolatos problémák megoldásában is segít.

7. Ügyfélkommunikáció és ügyfélszolgálat

Nem újdonság, hogy a ChatGPT segíthet kommunikációs készségeinek fejlesztésében.

Akár e-maileket kell megfogalmaznia, értekezletek összefoglalóit kell elkészítenie, vagy ügyfélfrissítéseket kell létrehoznia, a ChatGPT segít megtalálni a tökéletes egyensúlyt a professzionális és a személyes stílus között. Bonyolult pénzügyi fogalmakat magyaráz el az ügyfeleknek anélkül, hogy úgy hangzana, mintha egy haladó számviteli tankönyvből olvasna fel.

📌 Példa: Megpróbálja elmagyarázni az értékcsökkenés fogalmát egy ügyfélnek. Egyszerűen megkérheti a ChatGPT-t, hogy végezze el ezt a feladatot. A ChatGPT világos magyarázatot ad, amelyet aztán adaptálhat és felhasználhat az ügyféllel való kommunikációjában. Feladat: Magyarázza el az értékcsökkenést egyszerű, kisvállalkozók számára is érthető szavakkal.

8. Adó- és jogszabályi megfelelés kutatása

Az adószabályok gyakrabban változnak, mint a közösségi média trendjei. Ahelyett, hogy a bonyolult jogi szaknyelvet böngésznék, a könyvelők a ChatGPT segítségével gyorsan kutathatnak az adótörvények között, összefoglalhatják az új szabályokat és azonosíthatják a megfelelési kockázatokat.

📌 Példa: Nem biztos benne, hogy bizonyos üzleti kiadások levonhatók-e. Kérdés: Az ügyfelekkel való üzleti étkezések általában adólevonhatók? Melyek a korlátozások vagy szabályok?

De itt van néhány tanács! Ne hagyja, hogy ez helyettesítse adótanácsadóját. Minden információt továbbra is ellenőrizni kell, de ez csak kevésbé stresszessé teszi az április 15-ét.

9. Pénzügyi előrejelzések

A kristálygömbök már nem divatosak, de a ChatGPT segíthet a második legjobb dologban: a pénzügyi teljesítmény előrejelzésében! Adjon meg neki korábbi adatokat és piaci trendeket, és ő ésszerű előrejelzéseket és forgatókönyveket fog készíteni.

Akár növekedést tervez, cash flow-t jósol, vagy különböző piaci feltételekre készül, a ChatGPT segít feldolgozni a számokat és megmagyarázni azok logikáját.

10. Költségvetés

A költségvetés elkészítése részben tudomány, részben stratégia, részben pedig varázslat. A ChatGPT reális költségvetéseket tud készíteni a korábbi kiadási minták elemzésével, költségvetési kategóriák javaslatával, sőt, a költségoptimalizálás lehetséges területeinek azonosításával.

📌 Példa: Új vállalkozást indít, és szüksége van egy alapvető költségvetésre. A ChatGPT megadja Önnek a leggyakoribb kategóriák listáját (például bérleti díj, közüzemi díjak, marketing és fizetések), amelyet aztán a saját adataival testreszabhat. Kérdés: Melyek azok a fontos kategóriák, amelyeket egy startup költségvetésébe be kell építeni?

Segítségével formázhatja a költségvetési jelentéseket, készíthet eltéréselemzéseket és világosan elmagyarázhatja a költségvetés következményeit. Noha nem varázsol több pénzt a számláira, segíthet a lehető legjobban kihasználni azt, amije van.

11. Számítógépes kód generálása

A ChatGPT segítségével szkripteket írhat Excel, Python vagy más programozási nyelvekhez, ha valaha is szükségessé válik a számviteli feladatok kódolással történő automatizálása.

Akár az adatbevitel automatizálását, akár a banki tranzakciókból származó információk kinyerését, akár különböző könyvelési szoftverek integrálását végzi, a ChatGPT segíthet a könyvelőknek a munkafolyamatok racionalizálásában. Segít nekik a kód írásában és hibakeresésében is, még akkor is, ha nem profi programozók.

Összességében a ChatGPT nem kínál kész megoldásokat, hanem segít automatizálni az unalmas feladatokat és megkímélni Önt a végtelen újramunkálásoktól (és a terapeuta látogatásaitól).

💡Profi tipp: Ha a ChatGPT-t pénzügyi elemzéshez használja, mindig ellenőrizze az AI által generált válaszokat hagyományos módszerekkel, hogy biztosítsa a megfelelőséget és a pontosságot.

A ChatGPT használatának korlátai a könyvelés és a pénzügyi menedzsment területén

A ChatGPT könyvelés olyan lehet, mint egy valóra vált álom – amíg rá nem jön, hogy még a legjobb technológiának is vannak határai. Mielőtt átadná az AI-nak a könyvelési osztály irányítását, ne feledkezzen meg néhány fontos hiányosságról.

Adatbiztonság

A ChatGPT nem rendelkezik olyan belső szűrővel, amely „Hé! Ez bizalmas információ!” feliratot jelenít meg, amikor érzékeny adatokat ad meg. Minden bevitelt ugyanúgy kezel, ezért Önnek kell gondoskodnia arról, hogy ne osszon meg bizalmas pénzügyi adatokat.

⚠️ Ha érzékeny ügyfél- vagy vállalati adatokkal dolgozik, gondosan mérlegelje, mielőtt azokat egy AI-eszközbe másolja, mert ha egyszer ott vannak, már nem lehet visszavonni őket.

Pontosság és megbízhatóság

Az AI intelligens, de nem tökéletes. A ChatGPT nem rendelkezik valós idejű hozzáféréssel a frissített információkhoz. A válaszokat az adatokban található minták alapján jósolja meg, amelyekre betanították. Ez azt jelenti, hogy hibákra lehet számítani, különösen komplex pénzügyi számítások vagy adószabályok esetén.

⚠️ Egy elhagyott tizedesjegy vagy egy félreértett adószabály kis hiba és jelentős megfelelési probléma közötti különbséget jelenthet. Mindig ellenőrizze kétszer az eredményt, mielőtt cselekszik.

Túlzott támaszkodás az AI-ra

A ChatGPT hatékony segédeszköz lehet, de nem szabad (vagy inkább nem tud) irányítani a folyamatokat.

⚠️ A pénzügyi döntéshozatal során az AI-ra való túlzott támaszkodás vakfoltokhoz vezethet. Hiányzik belőle a szakmai ítélőképesség, az iparági tapasztalat, illetve az a képesség, hogy megértse az egyedi üzleti kontextusokat, mint egy emberi könyvelő. Tehát még nem áll készen arra, hogy helyettesítse az emberi munkaerőt!

Korlátozott kontextusértés

Az AI nem úgy „gondolkodik”, mint az emberek. Képes adatok elemzésére és jelentések készítésére, de nem érti azokat az érzelmi, etikai vagy kontextuális tényezőket, amelyek gyakran befolyásolják a pénzügyi döntéseket.

👉🏼 Például a ChatGPT költségcsökkentési intézkedésként elbocsátásokat javasolhat, ha egy vállalkozás pénzügyi visszaeséssel szembesül. Azonban nem feltétlenül veszi figyelembe a morálra és a vállalati kultúrára gyakorolt hosszú távú hatást.

⚠️ A ChatGPT tehát fantasztikus segédeszköz a könyvelők számára, de nem helyettesíti az emberi szakértelmet. A legfontosabb, hogy teljes tudatossággal használja, ellenőrizze az eredményeket, és mindig figyeljen a biztonságra!

👀 Tudta? Miután érzékeny vállalati információk szivárogtak ki, a Samsung Electronics megtiltotta alkalmazottainak a ChatGPT és más AI chatbotok használatát.

A ClickUp használata a könyvelésben

A ChatGPT korlátai nem minden AI-alapú könyvelési eszköz korlátai?

Nos, igen. És nem. Bár egyetlen mesterséges intelligencia sem tökéletes, egyes belső mesterséges intelligencia eszközök biztonságosabbak, magánjellegűbbek és kontextusérzékenyebbek lehetnek, mint a ChatGPT-hez hasonló külső eszközök.

A ClickUp Brainről beszélünk, egy natív AI asszisztensről, amely beépítve van a ClickUpba – a munka mindenre kiterjedő alkalmazásába.

A ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp for Accounting egy felhőalapú számviteli projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a pénzügyi folyamatok egyszerűsítése.

A Clickupot használjuk könyvelési projektekhez, és a tapasztalataink egyszerűen fantasztikusak. Nagyon örülünk, hogy áttértünk a Clickupra.

Ebben a csomagban a ClickUp Brain jelentősen egyszerűsítheti a könyveléssel kapcsolatos feladatokat az adatok lekérésének automatizálásával, a pénzügyi szervezés javításával és az együttműködés fejlesztésével.

Így kell csinálni:

Ahelyett, hogy táblázatokat vagy pénzügyi jelentéseket böngészne, a ClickUp Brain azonnal megjeleníti a legfontosabb pénzügyi adatokat, például a kiadások összefoglalóját vagy a ki nem fizetett számlákat. Emellett a jelentésekből, mérlegekből és tranzakciós naplófájlokból is kinyeri a számokat, hogy felgyorsítsa a pénzügyi áttekintéseket.

Kezelje az összes pénzügyi összefoglalót, ügyfélfrissítést és dokumentumkészítést a ClickUp Brain segítségével.

Használja pénzügyi jelentések összefoglalásának elkészítéséhez, a cash flow, a bevételek és a kiadások gyors értékeléséhez. Ezenkívül megkönnyíti a határidők és a fizetési állapotok nyomon követését, biztosítva, hogy a villany ne kapcsoljon ki, és ne keletkezzenek késedelmi díjak.

A könyvelési csapatok együttműködése terén a Brain segítségével a csapatok végigvezethetők a hónap végi zárási folyamatokon, az adóelőkészítésen és a megfelelőségi ellenőrzéseken. Ha valaki a ClickUp feladatában a költségvetés frissítéséről kérdez, a ClickUp Brain megjelenítheti a legfrissebb számokat anélkül, hogy több fájlt kellene átkutatnia.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a ClickUp munkaterületén található különböző feladatok költségvetésének és legfontosabb pénzügyi mutatóinak gyors és azonnali frissítéséhez.

Már rendelkezik a ClickUp munkaterületén található feladatok, beszélgetések és dokumentumok, valamint más kapcsolódó táblázatok, dokumentumok és egyéb anyagok kontextusával. Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi, mit keres, és másodpercek alatt megkapja a választ!

Olyan, mintha a ChatGPT közvetlenül a munkafolyamatába lenne integrálva, így az a legjobb AI-eszközzé válik. De a ClickUp nem csak AI-t kínál. Könnyen integrálható az egész könyvelési munkafolyamatába!

Szeretne táblázatokat készíteni a könyveléshez? Használja a ClickUp egyéni mezőit a tranzakciós adatok rögzítéséhez a saját igényeinek megfelelően – a szállítói nevektől és számlaszámoktól a fizetési státuszig, adókódokig és számlakategóriákig. A hagyományos táblázatokkal ellentétben a ClickUp táblázatnézetben létrehozott adatbázisok nem törnek össze rejtélyes módon, ha valaki megérinti a képletet.

Készítsen, frissítsen és osszon meg jelentéseket és pénzügyi nyilvántartásokat valós időben a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy központi adattárat, amelyben az Ön szervezetében alkalmazott összes számviteli gyakorlat és szabályzat megtalálható, és folyamatosan frissítheti anélkül, hogy aggódnia kellene a verziótörténet elvesztése miatt. Mindez valós időben, a csapatával együttműködve történik!

A ClickUp Accounting SOP Template segítségével a könyvelőcsapat számára SOP-k létrehozása sem jelent nagy problémát. Segít a SOP-k létrehozásában, tárolásában és a munkafolyamatokhoz való kapcsolásában!

Ingyenes sablon Szabványosítsa a munkafolyamatokat, ossza ki a feladatokat és automatizálja az SOP terjesztését a ClickUp Accounting SOP sablon segítségével.

Így segít Önnek:

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, frissíthet és nyomon követhet SOP-kat egy helyen.

Testreszabhatja a sablont, hogy tükrözze a vállalat egyedi folyamatait és munkafolyamatait.

Hozzon létre feladatokat a könyvelési eljárások minden egyes lépéséhez, és rendelje azokat a megfelelő csapat tagokhoz.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan elküldheti a végleges SOP-kat, miután azok elkészültek.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Ha Ön is olyan, mint azok a több ezer szakember, akik hatékony kommunikáció és jegyzetek vezetése érdekében küzdenek, akkor érdemes megnéznie a ClickUp számviteli napló sablonját.

Ez a sablon segít minden üzleti tranzakció rögzítésében, beleértve a több érintett számlára vonatkozó részleteket is, így pontosabban rögzítheti a tranzakciókat digitálisan. Használható alapként a főkönyvi sablonokhoz is.

Ingyenes sablon A ClickUp számviteli napló sablonjával pontosan rögzítheti a tranzakciókat és egyenlítheti a számlákat.

Ez segít Önnek:

Osztályozza főkönyvi számláit a Board View segítségével

Létrehozza mérlegét a Táblázat nézet segítségével

Használja a ClickUp Docs alkalmazást pénzügyi kimutatások készítéséhez

Kövesse nyomon a tranzakciókat időkövetési funkciók, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és egyéb eszközök segítségével.

Külsős könyvelési szolgáltatásokat nyújtunk több ügyfélnek, és munkatársaink távoli munkavégzéssel dolgoznak. A ClickUp segít nekünk a munkafolyamatok kezelésében, a határidők nyomon követésében, és biztosítja, hogy az ügyfelek kérései és a napi teendők ne maradjanak el.

Ha teljes körű megoldásra van szüksége a követelések, kötelezettségek és ügyfelei számlázásának hatékony kezeléséhez, miközben nyomon követi az erőforrásokat a pénzügyi teljesítmény javítása érdekében, akkor a ClickUp számviteli sablon a legjobb választás!

Figyelje a legfontosabb pénzügyi mutatókat, kövesse nyomon a csapat teljesítményét, és készítsen egyedi jelentéseket a ClickUp Dashboards segítségével.

Ráadásul a ClickUp Dashboards hasznos eszköz, amely egyetlen parancsközpontban jeleníti meg a könyvelési üzletágához igazított legfontosabb mutatókat. Készítsen előre megírt jelentéseket, vagy testreszabhatja azokat, hogy valós időben követhesse vállalkozása pénzügyi helyzetét. A műszerfal segítségével nyomon követheti csapata előrehaladását és munkaterhelését is. Van ennél jobb megoldás?

De végül is a biztonság a legfontosabb, igaz? A könyvelési adatok érzékenyek, és a ClickUp ezt komolyan veszi.

Az AWS felhőalapú tárolás, titkosítás és a legmagasabb szintű iparági tanúsítványok révén elsődleges fontosságot tulajdonít az adatbiztonságnak. Az olyan funkciók, mint a kétfaktoros hitelesítés és a HIPAA-megfelelőség biztosítják, hogy pénzügyi adatai a megfelelő kezekben maradjanak – az Ön kezében.

Tehát, akár az AI integrálásával szeretné okosabbá tenni a könyvelést, akár egyszerűsíteni szeretné az egész csapat munkafolyamatát, a ClickUp az a projektkönyvelési szoftver, amire szüksége van a pénzügyek könnyed kezeléséhez!

A legjobb AI könyvelési eszköz? ClickUp, minden fiókban!

Az AI lehet, hogy a számológép feltalálása óta a legjobb dolog, ami a könyveléssel történt. De legyünk őszinték, az AI önmagában nem elég. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely minden könnyedén összefog.

A ClickUp az a hely, ahol az AI könyvelési eszközök találkoznak a munkafolyamatok zsenijével. A ClickUp Brain AI képességeinek és projektmenedzsment funkcióinak köszönhetően a munkafolyamatai simábban futnak, mint egy tökéletesen egyeztetett főkönyv: nincs többé szétszórt fájlok, végtelen e-mail szálak vagy késő esti számolgatás.

Miért elégedjen meg a közönséggel, amikor a legjobbat is megkaphatja? Tegyen okos lépést, és regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!