Apple Notes és Evernote: melyik jegyzetelő alkalmazás a jobb?

Nem tudja eldönteni, hogy az Apple Notes vagy az Evernote alkalmazást válassza jegyzetelési igényeinek kielégítésére? Ez egy gyakori dilemma. Akár gyors ötleteket jegyzetel le, webes linkeket ment el, vagy rendezett jegyzetfüzetekben szervezi az életét, a megfelelő jegyzetelési alkalmazás kiválasztása döntő hatással lehet a termelékenységére.

Az Apple Notes otthonosnak tűnik, ha mélyen benne van az Apple ökoszisztémában, de az Evernote régóta a legnépszerűbb azoknak a felhasználóknak, akik több platformon is funkciókban gazdag jegyzetelésre van szükségük.

Szóval, melyik az, amelyik ténylegesen nyer? Részletezzük a szinkronizálás, a jegyzetek szervezése, a webes kivágások és az árak terén fennálló különbségeket, hogy ne kelljen tovább töprengenie, és elkezdhesse a jegyzetelést.

Ha egyik sem felel meg az elvárásainak, maradjon velünk a végéig – bemutatjuk Önnek a ClickUp alkalmazást és annak kivételes AI Notetaker eszközét, egy meglepően hatékony alternatívát, amelyet talán még nem vett fontolóra.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés az Apple Notes és az Evernote összehasonlításáról: Az Apple Notes a következőkre a legjobb: Az Evernote a következőkre a legjobb: Azok, akik mélyen elkötelezettek az Apple ökoszisztéma (iPhone, iPad, Mac) iránt Azok, akik több operációs rendszert használnak (Windows, Android, macOS, iOS) Alapvető együttműködési igények, például listák és egyszerű jegyzetek megosztása más Apple-felhasználókkal Kis csapatok, amelyek fejlett együttműködési funkciókra, például megosztott terekre, központosított adminisztrációra és feladatkezelésre szorulnak. Azok, akik a tiszta, rendezett felületet és az alapvető jegyzetelési funkciókat részesítik előnyben. Azok, akik fejlett funkciókra van szükségük, mint például a webes kivágás és az e-mailben való elküldés.

Mi az Apple Notes?

Az Apple Notes egy ingyenes, előre telepített jegyzetelő alkalmazás az Apple Inc. részéről. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket hozzanak létre, rendszerezzenek és kezeljenek Apple-eszközeiken.

Kezdetben ez egy egyszerű szövegszerkesztő volt, amely véletlenszerű gondolatok és emlékeztetők rögzítésére szolgált. Az iOS 9 2015-ös megjelenésével egy teljes értékű jegyzetalkalmazássá fejlődött. Ez magában foglalta a rich text formázást, az Apple Pencil támogatást és a megosztási lehetőségeket.

Ma már lehetővé teszi fotók és videók beágyazását, szövegek színekkel való jelölését, hangjegyzetek (Siri-hez) írásos szöveggé alakítását, kézírás felismerését (iPadOS-ban), sőt egyenletekből grafikonok létrehozását is.

🧠 Érdekesség: Az Apple Notes skeuomorfikus dizájnt használt – utánozva a fizikai jegyzetfüzet esztétikáját, a jól ismert sárga vonalas papírral. Csak 2013-ban, az iOS 7 megjelenésével vált át a mai tiszta, minimalista megjelenésre.

Az Apple Notes funkciói

Az Apple Notes 18 éves története során az egyik legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazássá fejlődött. Számos rendkívül hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek intuitívvá teszik a jegyzetek szervezését. Nézzük meg a legfontosabbakat:

1. funkció: Intelligens mappák az intelligens szervezéshez

via Apple

Az Apple Notes alapvetően egy mappákra épülő rendszerezési rendszerben működik. De számos egyéb funkciót is kap, például mappák közötti címkéket, kulcsszavakat és rendezési lehetőségeket, amelyek kontextust adnak a mappákhoz.

Az Apple Smart Folders opciója lehetővé teszi, hogy szűrőt állítson be, így az összes releváns jegyzet, amely megfelel a szűrőnek, automatikusan ebbe a mappába kerül. Tegyük fel, hogy van egy „Receptek” nevű mappája, és hozzáadja a #sütemények, #előételek és #főételek címkéket. Bármikor, amikor ezeket a címkéket hozzáadja egy jegyzethez, az a jegyzet a „Receptek” mappába kerül.

2. funkció: Integráció Apple eszközökkel

via Apple

Az Apple többi termékéhez és szolgáltatásához hasonlóan az Apple Notes is zökkenőmentesen integrálódik az Apple ökoszisztémájába.

Például diktálhatja a jegyzeteket Siri-nek, aki azokat szöveggé alakítja. A hívásfelvételeket audiofájlként is elmentheti a Notes alkalmazásba, hogy könnyen hozzáférhessenek. Egy másik funkció, hogy szinte bármelyik alkalmazásból a Share Sheet segítségével tartalmakat küldhet a Notes-ba, legyen az fotó, dokumentum vagy akár a Maps alkalmazásból származó helyszín.

3. funkció: Jegyzetmegosztási lehetőségek

via Apple

Az Apple Notes robusztus együttműködési funkciókkal rendelkezik. Ezek közé tartoznak a jogosultságok, a valós idejű szerkesztés és a tevékenységek nyomon követése – nagyjából mindaz, amit egy alapvető dokumentumkezelő eszközben is megtalál.

A jegyzeteket üzenetek, e-mailek vagy linkek segítségével oszthatja meg, és jegyzetenként akár 100 együttműködőt is meghívhat. Két engedélyszint is rendelkezésre áll: „változtatások végrehajtása” és „csak megtekintés”.

Megjegyzés: Bár a jegyzeteket Word-dokumentumokká vagy PDF-fájlokká alakíthatja, azokat nem oszthatja meg online nyilvános linkkel.

4. funkció: Apple Intelligence

via Apple

Az Apple a Writing Tools funkcióval bővítette Notes alkalmazását. Ezzel a következőket teheti:

Szövegek lektorálása, nyelvtani és helyesírási hibák javítása

Igazítsa írásának hangvételét a különböző kontextusokhoz

Hosszú jegyzeteket elemezve tömör összefoglalásokat vagy pontokba szedett listákat készíthet.

A strukturálatlan szöveget rendezett táblázatokká alakíthatja a jobb szervezés érdekében.

Képeket generálhat közvetlenül a jegyzetekben található szövegből

Az Apple Notes árai

Ingyenesen használható (Megjegyzés: az Apple Notes az iCloud tárhelyre támaszkodik. 5 GB ingyenes tárhelyet kap, de további tárhelyért havi előfizetést kell kötnie, amelynek ára 0,99 dollártól kezdődik 50 GB-ért).

🧠 Érdekesség: Az első öntapadó jegyzetet 1974-ben véletlenül találta fel Spencer Silver, a 3M tudósa, amikor egy szupererős ragasztót próbált kifejleszteni. Érdekes módon a digitális jegyzetelő alkalmazások, mint például az Apple Notes, csak virtuális formában léteznek.

Mi az Evernote?

Az 2008-ban indult Evernote lehetővé teszi különböző típusú jegyzetek létrehozását és tárolását, beleértve szövegeket, képeket, hangfelvételeket és beolvasott dokumentumokat.

Népszerűségének egyik fő oka, hogy platformok közötti kompatibilitásáról ismert, és számos operációs rendszert és eszközt támogat. A mobil és webes alkalmazások funkciókban gazdagok, így az Evernote kiváló választás platformfüggetlen felhasználók számára.

Az Evernote funkciói

Az Evernote aktívan dolgozik platformja funkcióinak fejlesztésén, csak 2024-ben több mint 100 frissítést adott ki. Most nézzük meg a legjobb funkcióit!

1. funkció: Jegyzetfüzetek a szervezéshez

via Evernote

Az Evernote strukturált, hierarchikus megközelítést alkalmaz a szervezéshez. Tehát mappák (vagy az Evernote világában Notebook Stacks), szűrők és címkézési lehetőségek állnak rendelkezésre a jegyzetek és a csoportos jegyzetek szervezéséhez. De ez még nem minden: a jegyzeteket naptári eseményekhez is kapcsolhatja.

Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor egy jegyzetet összekapcsol, az esemény összes részlete, például a dátum, az idő stb. automatikusan hozzáadódik az új jegyzethez (és frissül, ha az esemény időpontja megváltozik).

Az Evenote Home Dashboardja is testreszabható, hogy különféle widgeteket tartalmazzon – rögzített jegyzeteket, jegyzetelési sablonokat, mentett kereséseket, jegyzettömböket és még sok mást –, így könnyedén megtalálhatja az információkat.

🧠 Érdekesség: Leonardo Da Vinci híresen „tükörírásban” jegyzetelt, gondolatai fordítottan voltak leírva, így csak ő tudta elolvasni őket. Ez lehetett a módszere a szöveg titkosítására – így tartotta titokban ötleteit.

2. funkció: Jegyzetelési élmény

via Evernote

Az Evernote minden alapvető funkciót lefed, beleértve a rich text szerkesztést, a képernyőn történő kézírási támogatást, a multimédia integrációt, sőt még az optikai karakterfelismerést (OCR) is, amely felismeri a képekben és beolvasott dokumentumokban szereplő szöveget.

Web Clipper böngészőintegrációval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a weboldalakról származó szövegek másolását és mentését. A Web Clipper nagyon pontos, minden linket tartalmaz, és a weboldal formázását is a lehető legpontosabban megismétli.

Ez egy remek módszer a kutatásai digitális archívumának létrehozására. A Scratch Pad (az Evernote változata az Apple Notes Quick Capture funkciójának) lehetővé teszi, hogy feljegyzze azokat a „hátha” pillanatokat.

Ez azonban csak ideiglenes megoldás. Megjegyzéssé kell konvertálnia, és karakterkorlátozás is van (600 karakter). Ezenkívül csak sima szöveget támogat.

3. funkció: Csapatmunka funkciók

via Evernote

Megoszthatja másokkal az egyes jegyzeteket vagy teljes jegyzetfüzeteket, és különböző hozzáférési szinteket (megtekintés vagy szerkesztés) biztosíthat számukra.

Bár az Evernote nem támogatja az egyes Evernote-jegyzetfüzetek vagy jegyzetek jelszóval való védelmét, szövegblokkokat jelszóval titkosíthat – ez kiváló megoldás az érzékeny adatokkal dolgozó csapatok számára.

Az Evernote egy speciális, vállalkozások és szervezetek számára tervezett „Evernote Teams” csomagot kínál. Ez magában foglalja a megosztott információk tárolására szolgáló „megosztott tereket”, a különböző csapattagok hozzáférési jogosultságait, sőt, a csapatmunka elősegítésére szolgáló valós idejű megjegyzés- és szerkesztési funkciókat is.

Az Evernote más népszerű együttműködési eszközökkel is integrálható, például a Slackkel és a Gmail-lel, így egyetlen kattintással konvertálhatja Slack-beszélgetéseit és e-mailjeit jegyzetekké.

4. funkció: Evernote AI

via Evernote

Az Evernote két AI funkcióval rendelkezik: Keresés és Szerkesztés. Az első lehetővé teszi, hogy információkat keressen a jegyzetek között, így nem kell azokat manuálisan böngésznie. Ez minden csomagban elérhető (beleértve az ingyeneset is), de az AI-alapú keresést kell választania.

Alapértelmezés szerint a keresési funkció standard keresési módban működik. Az „AI-alapú keresés” aktiválásához kattintson a keresősáv felett található „AI-alapú” kapcsolóra. Ez lehetővé teszi a jegyzetek (és adatok) ellenőrzését, mivel az Evernote ezeket az információkat megosztja harmadik féltől származó API-kkal, például az OpenAI-jal.

A második lehetővé teszi a szövegek szerkesztését. Összefoglalásokat készíthet, helyesírási hibákat javíthat és a hangnemet megváltoztathatja. A jegyzetek tartalma alapján bevezetőket, következtetéseket és címeket is írhat.

Evernote árak

Ingyenes csomag

Személyes : 14,99 USD felhasználónként, havonta

Professional : 17,99 USD felhasználónként, havonta

Csapatok : 24,99 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Apple Notes és Evernote: funkciók összehasonlítása

Most elemezzük az Evernote és az Apple Notes alkalmazásokat, hogy segítsünk Önnek eldönteni, melyik eszköz felel meg leginkább az Ön igényeinek. Először is, itt van egy táblázat, amely összefoglalja a funkcióikat:

Funkciók Apple Notes Evernote Szervezés Mappák, címkék, intelligens mappák Noteszhalmazok, címkék Együttműködés Alapvető megosztás csak megtekintési vagy szerkesztési hozzáféréssel, valós idejű szerkesztés, tevékenységi előzmények Valós idejű együttműködés megosztott jegyzetfüzetekkel és terekkel Csapatfunkciók Nincs Megosztott terek, központosított kezelés, a vállalat tulajdonában lévő adatok Fejlett funkciók Hangjegyzetek, átírások, jelszóval védett jegyzetek, képalkotás Hangjegyzetek, webkivágó, alapvető feladatkezelés AI Szerkesztés Keresés és szerkesztés Integrációk Apple termékekkel Több mint 1000 integráció, ha a Zapier-t is beleszámítjuk. Árazási modell Ingyenes Előfizetés alapú

1. funkció: Jegyzetelési élmény

A két platform eltérő módon közelíti meg a kérdést.

Az Apple Notes egyszerűen működik, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik értékelik az egyszerű funkcionalitást és a zökkenőmentes integrációt az Apple ökoszisztémájába. Intuitív felülete minimalizálja a komplexitást, lehetővé téve a gyors jegyzetelést és az alapvető szervezést mappák és címkék segítségével.

Az Evernote egy szinttel feljebb lépett egy kifinomultabb szervezeti struktúrával, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik nagy mennyiségű Evernote jegyzetet kezelnek különböző projektekben vagy témákban.

Persze, a tanulási görbe egy kicsit meredekebb, de megéri a fejlett keresési funkciók, köztük az OCR miatt.

🏆 Győztes: Döntetlen. Az Apple Notes egyszerű alkalmazása az Ön választása, ha az egyszerűséget részesíti előnyben és mélyen benne van az Apple ökoszisztémában. Ha összetettebb és fejlettebb beállítást keres, akkor az Evernote a megfelelő választás.

2. funkció: Platformok közötti kompatibilitás

Az Apple Notes szorosan integrálja az Apple ökoszisztémába – iPhone-ok, iPad-ek és Mac-ek. Bár az iCloud-on keresztül elérhető a webes hozzáférés, ez kevésbé robusztus, mint a natív alkalmazások.

Ezzel szemben az Evernote platformok közötti megközelítést alkalmaz, és dedikált alkalmazásokat kínál iOS, Android, macOS és Windows rendszerekhez, valamint egy nagyon ügyes böngészőplatformot. Bár a felhasználói élmény platformonként kissé eltérő lehet, megéri a rugalmasság miatt, hogy az importált jegyzetekhez gyakorlatilag bármilyen eszközről hozzáférhet.

🏆 Győztes: Evernote. Mivel az Apple Notes csak az Apple saját operációs rendszerén érhető el, az Evernote egyértelmű győztes.

3. funkció: Együttműködési funkciók

Az Apple Notes megosztott jegyzetek révén alapszintű együttműködést biztosít. Meghívhat másokat jegyzetek megtekintésére vagy szerkesztésére, így az Apple ökoszisztémán belül egyszerű, együttműködésen alapuló jegyzetelésre alkalmas.

Ugyanakkor hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a megosztott munkaterületek, a részletes jogosultságok vagy a robusztus feladatdelegálás.

Az Evernote átfogóbb együttműködési funkciókat kínál. Megoszthatja az egyes jegyzeteket vagy teljes jegyzetfüzeteket, és az Evernote Teams segítségével hozzáférhet a megosztott terekhez, a központi adminisztrációhoz és a robusztus feladatkezeléshez.

🏆 Győztes: Evernote, mivel Team funkcióival túllép az alapvető funkciókon.

Az Apple Notes tiszta és egyszerű szerkesztési élményt kínál. Alapvető formázási lehetőségeket tartalmaz, mint például vastag betű, dőlt betű, listák és ellenőrzőlisták. Képeket, vázlatokat és táblázatokat is beilleszthet, így egyszerű jegyzeteléshez alkalmas.

Ugyanakkor hiányoznak belőle a fejlett formázási lehetőségek, a robusztus multimédiás kezelés és a kifinomult szövegszerkesztő eszközök.

Az Evernote támogatja a rich text formázást, a különböző multimédiás integrációt (beleértve az audiofelvételeket, a beolvasott dokumentumokat és a PDF-eket), valamint olyan fejlett funkciókat, mint az OCR a kereshető képekhez.

🏆 Győztes: Evernote a fejlett szerkesztési funkciói miatt.

5. funkció: AI képességek

Az Apple Notes és az Evernote egyaránt integrálja a mesterséges intelligenciát, de erősségeik különböző területeken rejlenek.

Az Apple Intelligence által támogatott Apple Notes olyan funkciókkal növeli a termelékenységet, mint a valós idejű korrektúra, a hangszínbeállítás, az összefoglalás, a szöveg-táblázat konverzió és az audio átírás. Emellett ChatGPT integrációt is kínál brainstorminghoz és képalkotáshoz.

Az Evernote az AI-vezérelt szervezést és a fejlett szerkesztést helyezi előtérbe. AI-eszközei összefoglalják a jegyzeteket, javítják az írás érthetőségét és még sok mást, emellett AI-alapú keresést is biztosítanak.

🏆 Győztes: Apple Notes a ChatGPT integrációja és az AI-alapú hangfelvétel-átírási funkciói miatt.

6. funkció: Ár-érték arány

Az Apple Notes már része az Apple-eszközödnek és az iCloud-tárolási előfizetésednek. Sok felhasználó, főleg azok számára, akik már befektettek az Apple ökoszisztémába, ez az integráció extra költségek nélkül nyújt értéket.

Az Evernote előfizetéses modellel működik, és különböző funkciókkal rendelkező, többféle szintű csomagokat kínál. Bár kiváló szervezési és AI funkciókkal rendelkezik, a legtöbb felhasználó számára túlzottan bonyolult – főleg, hogy az ingyenes csomag csak egy eszköz és egy jegyzetfüzet használatát engedélyezi.

🏆 Győztes: Apple Notes. Nem Apple-felhasználók számára az Apple Notes nem feltétlenül a legjobb választás. Azonban a költség és az érték összehasonlításában, különösen az ingyenes csomag esetében, az Apple Notes tagadhatatlanul többet kínál, mint az Evernote.

Apple Notes és Evernote a Redditen

És most a legjobb rész: mit gondolnak a valódi felhasználók az Apple Notes és az Evernote alkalmazásokról? Íme egy volt Evernote-felhasználó véleménye arról, hogy miért tartja az Apple Notes alkalmazást jobbnak az r/Evernote oldalon:

Egy Reddit-felhasználó azt mondja :

10 éve EN-felhasználó (-6200 jegyzet), majd áttértem az EN ingyenes verziójára. Áttértem az AN-re, és nagyon elégedett vagyok. Egyszerű importálási folyamat, a címkék átkerültek, a tartalom pontosan megegyezik, és az AN minden igényemet kielégíti. MBP-ről és iPhone-ról is elérhető, nagyon gyors és ingyenes. Nagyon elégedett vagyok. Nem találtam olyan felhasználási esetet, amit az AN ne tudna kezelni.

Egy másik Redditor rámutat az Evernote egyik funkciójára, ami miatt nem váltanak Apple-re:

Gondolkodom a váltáson. Nincs szükségem az Evernote számos funkciójára, és inkább egy egyszerűbb, minimalista felületet szeretnék. Az egyetlen dolog, ami az Evernote-nál tart, az az e-mail továbbítás. Számomra ez elengedhetetlen a projektmenedzsmenthez. Bárcsak lenne egy megosztás gomb az Apple Mailből a Notesba.

Az Apple Notes azonban népszerű alternatívája az Evernote-nak az átlagos jegyzetelők számára, különösen az utóbbi magas ára miatt.

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Annyira örülök, hogy éveken át fizető előfizetőként után felmondtam. Kísértésbe estem, hogy igénybe vegyem a „kérlek, ne mondd fel” kedvezményes árat, de tudtam, hogy tovább fogják emelni az árakat. Egyáltalán nem éri meg a jelenlegi árat. Átálltam az Apple Notes-ra, ami inkább hasonlít a régi, nem túlterhelt Evernote-ra. És nincs benne tudás titkosítás. Kevesebbet fizetek érte, mint az Evernote-ért, és egy csomó szolgáltatást is kapok hozzá.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Apple Notes és az Evernote alkalmazásokhoz képest.

Bár az Apple Notes és az Evernote sok előnnyel rendelkezik, mindkettőnek vannak jelentős hátrányai is. Van egy harmadik lehetőség is, amely pontosan az a jegyzetelő alkalmazás lehet, amit keresett.

Robusztus együttműködési és testreszabási lehetőségekkel a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp-ot elsődleges jegyzetelő szoftverként használva egyetlen integrált felületen rögzítheti, létrehozhatja és kezelheti összes jegyzetét.

A platform ugyanolyan tiszta, mint az Apple Notes, és ugyanolyan sok funkcióval rendelkezik, mint az Evernote – anélkül, hogy túlterhelt és drága lenne. Nézzük át néhány funkciót, amelyek miatt kiváló alternatívája az Apple Notes és az Evernote alkalmazásoknak.

ClickUp előnye #1: Jegyzeteljen úgy, ahogy akar

Készíts jegyzeteket bármilyen eszközről a ClickUp Notepad segítségével

Először beszéljünk a ClickUp Notepadről – ez ugyanolyan minimalista, mint az Apple Notes, és ha valami extrát szeretne, akkor minden jegyzetet ClickUp Task-ká alakíthat (ellentétben az Evernote-tal, ahol a jegyzetekben követi nyomon a feladatokat ).

A ClickUp Notepad minden alapvető funkcióval rendelkezik – gazdag formázási lehetőségek, mappák alapján történő szervezés és mobilalkalmazások – mindennel, amire egy átlagos felhasználónak szüksége van.

Ha pedig bármikor többet szeretne, legyen szó jegyzetekről vagy feladatokról, átválthat a ClickUp Docs vagy a ClickUp Projects alkalmazásra – ezek kifejezetten erre a célra készült eszközök, így nem kell a jegyzetelő alkalmazást arra kényszeríteni, hogy olyasmit végezzen, amire nem lett kifejlesztve.

ClickUp értekezletjegyzet-sablon

A ClickUp emellett kategóriák szerint rendezett, előre elkészített sablonok könyvtárát is biztosít, amelyeket felhasználhat jegyzetek készítéséhez, amikor készen áll rá.

Ha pedig sok időt tölt megbeszéléseken, használhatja például a ClickUp Meeting Notes Template alkalmazást, hogy strukturálja jegyzetét és kiválassza a teendőket.

Ingyenes sablon Maradjon naprakész és hozza ki a legtöbbet minden találkozóból a ClickUp Meeting Notes sablon segítségével.

Ez a sablon kiváló eszköz kezdőknek. Segítségével napirendeket, jegyzeteket és teendőket szervezhetünk a produktív, jól dokumentált megbeszélések érdekében.

ClickUp előnye #2: AI-alapú jegyzetelő jegyzetek készítéséhez

Fedezze fel beszélgetéseinek valódi potenciálját a ClickUp AI Notetaker alkalmazásával. Ez az alkalmazás 10-szer több hasznos információt nyújt a jegyzetekből.

Könnyítse meg a jegyzetelést és a beszélgetéseket a ClickUp AI Notetaker segítségével

És legyünk őszinték, néha a beszélgetések homályosak. Az AI Notetaker megoldja ezt a problémát:

Minden döntést rögzít, így pontosan elmondhatja azoknak, akik nem voltak ott (vagy ott voltak, de álmodozgattak), hogy mit hagytak ki ✅

A homályos „majd elintézzük” kijelentéseket konkrét feladatokká alakítja, és a megfelelő személyeknek rendeli hozzá őket ✅

Összekapcsolja az összes apró részletet, így nem kell újra végigélnie az egész találkozót, amikor egy apró részletet keres. Alapvetően megakadályozza a találkozók okozta Groundhog Day-t ✅

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig teszteltem a ClickUp alkalmazást, rájöttem, hogy ez a megoldás nekem.

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig teszteltem a ClickUp alkalmazást, rájöttem, hogy ez a megoldás nekem.

Olvassa el még: Népszerű jegyzetelési módszerek

ClickUp előnye #3: Jegyzetekből dokumentumokká, majd könyvekké

Készíts jegyzeteket és szervezd az információkat hatékonyabban a ClickUp Docs több mint 10 szövegblokkjával.

A ClickUp Docs központi tudásbázisként szolgálhat, ha többet szeretne, mint csak szétszórt jegyzeteket. Az Apple Notes vagy az Evernote alkalmazásokkal ellentétben, amelyek főként az egyéni jegyzetelésre koncentrálnak, a ClickUp ötvözi a dokumentumkészítési és szervezési funkciókat, így teljes körű tudáskezelési rendszert kínál.

Rövid gondolatokat rögzíthet, részletes kutatási dokumentumokat készíthet és még sok mást tehet anélkül, hogy több alkalmazás között kellene váltania.

Helyezze feladatait a ClickUp Docs-ba a jobb szervezés érdekében.

Ráadásul a ClickUp Docs segítségével valós idejű dokumentum-együttműködési eszközöket kap, mint például megjegyzések, jelölők és egyidejű szerkesztés, ami kiválóan alkalmas csapatmunkához.

Ezenkívül:

Kössd össze és ágyazd be a ClickUp feladatok a Docs-ba, és hozz létre egy összekapcsolt munkaterületet.

ClickUp feladatok és nézetek beágyazása dokumentumokba

Kövesse nyomon a változásokat és állítsa vissza a korábbi verziókat, így megelőzve a véletlen adatvesztést.

Konvertálja dokumentumainak szakaszait végrehajtható feladatokká, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz.

ClickUp tudásbázis sablon

Ha például egy csapat útmutatón dolgozik, a ClickUp Knowledge Base Template segítségével összes jegyzetét egy átfogó wikibe (gyakori kérdésekkel együtt) gyűjtheti össze.

Ingyenes sablon Építsen okosabb tudásközpontot a ClickUp tudásbázis sablonjával!

A ClickUp a tökéletes rendszer jegyzetek készítéséhez és azok továbbfejlesztéséhez anélkül, hogy több alkalmazást kellene használnia, nem is beszélve az előfizetésekről.

Olvassa el még: Hogyan használjuk a gondolattérképes jegyzetelési módszert?

ClickUp előnye #4: Optimalizálás AI-alapú kereséssel és szerkesztéssel

A ClickUp következő kiemelkedő tulajdonsága a saját fejlesztésű genAI motorja, a ClickUp Brain. Ez az Apple Notes és az Evernote legjobb tulajdonságait ötvözi (és még többet is kínál).

A ClickUp Brain kétféle módon segíthet jegyzetelési igényeinek kielégítésében: szövegszerkesztés és keresés.

Először is, a ClickUp Brain képes szöveget generálni és lektorálni, módosítani a hangnemét, és akár több mint 10 nyelvre lefordítani. Ezután a szöveget táblázatokká alakíthatja, kódot írhat, és még sok minden mást is megtehet.

Összegezze jegyzetét, alakítsa blogbejegyzéssé, keressen releváns információkat, és tegyen még többet a ClickUp Brain segítségével.

Ezenkívül van még az AI-alapú ClickUp Connected Search funkció, amely bármelyik dokumentumából képes információkat keresni, és akár a jegyzetekből is összefoglalhatja az információkat. Ez segít gyorsan megérteni a legfontosabb pontokat anélkül, hogy el kellene olvasnia a teljes dokumentumot.

💡 Profi tipp: Az olyan AI-alapú jegyzetelő alkalmazások, mint a ClickUp, automatikusan leírják a megbeszélések hanganyagát, és jegyzeteket készítenek. Ezután a ClickUp számos feladatkezelési sablonja közül válasszon egyet, és helyezze át a megbeszélés jegyzetéből a teendőket egy projektbe.

Olvassa el még: Hogyan növelheti a termelékenységi naplózás a koncentrációját?

Szervezze meg jegyzetét (és életét) a ClickUp segítségével

Az Apple Notes és az Evernote egyaránt kiváló jegyzetelő alkalmazások. Az Apple Notes egyszerűségével és zökkenőmentes Apple-integrációjával tűnik ki, míg az Evernote fejlett funkciókat kínál a több platformot használó felhasználók számára.

De mi van, ha mindkét alkalmazás legjobb tulajdonságait szeretné, és még többet is?

A ClickUp jegyzetelési funkciói, kiterjedt dokumentum-együttműködési és projektmenedzsment funkciói egy all-in-one termelékenységi erőgéppé teszik. Rugalmasságot, testreszabhatóságot és automatizálást biztosít, hogy jegyzetek zökkenőmentesen illeszkedjenek a munkafolyamatába.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és hozzon létre strukturált rendszereket, hogy ötleteit valódi projektekbe alakítsa.