Leonardo AI vs Midjourney: Melyik AI művészeti generátor a jobb?

Bármelyik közösségi média platformon végiglapozva ugyanaz a kérdés jelenik meg a videók és a műalkotások alatt: „Ez valódi vagy AI?”

Társadalomként hivatalosan is elértük azt a korszakot, amikor az AI által generált képek annyira lenyűgözőek és meggyőzőek, hogy még a tapasztalt digitális művészeknek is kétszer meg kell nézniük őket.

Ez remek hír azoknak a tartalomalkotóknak, akik több lehetőséget, jobb képminőséget és fejlett testreszabási lehetőségeket szeretnének. Az egyetlen kihívás az, hogy kiválassza a megfelelő AI-művészeti generátort, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

Ehhez nyújt segítséget ez az útmutató. Összehasonlítjuk a Leonardo AI és a Midjourney nevű két vezető AI-képgenerátort, hogy megnézzük, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés arról, hogy a Leonardo AI és a Midjourney funkciói miben különböznek egymástól, és melyik eszközt választhatja az AI-igényeinek megfelelően: A Leonardo AI a pontosságra lett kialakítva , fejlett testreszabási lehetőségeket, adatvédelmi beállításokat és strukturált munkafolyamatokat kínál, így ideális azoknak a szakembereknek, akiknek szükségük van a kreatív folyamatok feletti ellenőrzésre.

A Midjourney a művészi kifejezésre épül – lenyűgöző, kiszámíthatatlan vizuális élményt nyújt a közösség által működtetett Discord és önálló eszközök segítségével.

Ha fontos Önnek minden részlet feletti ellenőrzés, akkor a Leonardo AI a legjobb választás. Ha inkább egy organikusabb, kísérleti megközelítést preferál, akkor a Midjourney az Ön számára ideális.

Mi az a Leonardo AI?

A Leonardo AI segítségével az AI-alapú művészet létrehozása nagyon egyszerű. Beír egy szöveges parancsot, kiválasztja az előre beállított művészeti stílusok közül a megfelelőt, beállítja a kontrasztot és a méreteket, vagy akár feltölt referenciaképeket is. Cserébe az AI képeket, videókat és illusztrációkat generál, ráadásul javíthatja a meglévő fotók minőségét is.

via Leonardo AI

Az eredmények általában élesek, kiváló minőségű képekkel és megfelelő részletességgel. Sok felhasználó vizuálisan szilárdnak tartja a végső képeket, de egyes AI-művészek inkább más szerkesztő szoftvereket használnak, mintsem a Leonardo AI beépített eszközeit.

A Leonardo AI egy kezdőbarát eszköz, egyszerű felülettel, de hogy ez a megfelelő AI-alapú platform-e az Ön számára, attól függ, hogy mennyit hajlandó utólag szerkeszteni.

💡 Profi tipp: Fedezze fel a legnépszerűbb grafikai trendeket – a 3D-s hiper-szürrealizmustól a természet ihlette kreatív képekig – és tanulja meg, hogyan használhatja őket márkája vizuális identitásának javítására.

Leonardo AI funkciók

Az AI-alapú képalkotók eredménye változó lehet: vagy lenyűgöző képet kapunk, vagy egy kissé furcsa képet, különösen olyan részleteknél, mint a kezek és az arcvonások. A Leonardo AI megpróbálja egyensúlyba hozni az automatizálást és az ellenőrzést, így a felhasználóknak képalkotó eszközök és testreszabási lehetőségek kombinációját kínálja. Íme, mit kínál:

1. AI-alapú képalkotás prompt-alapú vezérléssel

A Leonardo AI segítségével képeket generálhat szöveges parancsok beírásával, művészi stílusok kiválasztásával és paraméterek, például a kontraszt és a méretek beállításával. Bár az eredmények általában élesek és jó képminőségűek, nem mindig követik pontosan a parancsokat, ami azt jelenti, hogy több kísérletre lehet szükség ahhoz, hogy megkapja a kívánt eredményt.

2. AI Canvas valós idejű szerkesztéshez

Ha egy kép szinte tökéletes, de apróbb változtatásokra szorul, a Leonardo AI AI Canvas funkciójával valós időben módosíthatja az elemeket. Ez nem egy teljes szerkesztőcsomag, de segít az alapvető finomításokban, például a színek beállításában vagy kisebb következetlenségek kijavításában.

via Leonardo AI

3. Előre betanított AI modellek a stílus egységességéért

Azok számára, akik több képen is egységes megjelenést szeretnének elérni, a Leonardo AI egy új szintre emeli a lehetőségeket azáltal, hogy előre betanított AI-modelleket kínál, amelyek meghatározott tervezési szabályokat követnek. Ez hasznos lehet grafikusok vagy olyan vállalkozások számára, amelyek AI-generált képeket hoznak létre, és meg kell őrizniük a márka egységességét.

4. Képfelbontás és részletek javítása

A Leonardo AI tartalmaz egy felbontásnövelő eszközt, amely élesíti a képminőséget és kijavítja a kisebb hibákat. Megpróbálja finomítani az olyan részleteket, mint az arcvonások és a textúrák, de nem tökéletes – egyes felhasználók még mindig külső szoftvereket preferálnak a végső simításokhoz.

5. API-hozzáférés fejlesztők számára

Azok számára, akik az AI-alapú művészeti alkotásokat szeretnék integrálni saját projektjeikbe, a Leonardo AI API-t biztosít. Ez a funkció inkább vállalkozások és fejlesztők számára releváns, mint alkalmi felhasználók számára.

via Leonardo AI

Leonardo AI árak

Íme a Leonardo AI árazási tervei, amelyek segíthetnek megalapozott döntést hozni arról, melyik platformot válassza:

Ingyenes csomag

Apprentice Plan : 10 USD/hó

Artisan tervezet : 24 USD/hó

Maestro tervezet : 48 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árak

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudod pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján.

Mi az a Midjourney?

A Midjourney az egyik legismertebb AI-képgenerátor, és erre jó oka van. Kiemelkedik azzal a képességével, hogy rendkívül részletes, stílusában sokszínű képeket tud létrehozni – legyen szó illusztrációkról, koncepciórajzokról, szürreális tájakról vagy anime-ihlette vizuális elemekről.

via Midjourney

Más, tervezőknek szánt AI-eszközöktől eltérően a Midjourney inkább a művészi kifejezésre helyezi a hangsúlyt, mint a hiperrealisztikus eredményekre.

A Midjourney eredetileg azzal keltett figyelmet, hogy teljes egészében a Discordon keresztül működött, de ma már egy teljesen funkcionális webes felületet kínál, amely sokkal intuitívabbá teszi a képek generálását.

Egyszerűen csak látogasson el a Midjourney weboldalára, írja be a parancsot, és nézze meg, ahogy a varázslat megtörténik – nincs szükség csevegőszerverekre. Ez megnyitotta a platformot azoknak a felhasználóknak, akik egy tisztább, koncentráltabb alkotási teret preferálnak.

Ahogy Midjourney alapítója, David Holz fogalmazott:„Ezt a technológiát a képzelet motorjának tekintjük. ”

💡 Profi tipp: A nagyszerű művészet nagyszerű ötlettel kezdődik, de az olyan AI eszközökkel, mint a Midjourney, minden a megfelelő prompton múlik.

Midjourney funkciók

A Midjourney tele van olyan eszközökkel, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén hozhatnak létre AI-művészetet. De ami a legtöbb alkotót igazán vonzza benne, az a struktúra és a kiszámíthatatlanság keveréke. Íme néhány főbb funkciója:

1. Szöveg-kép generálás webes felületen keresztül

A Midjourney mostantól lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a webes platformján keresztül hozzanak létre képeket, így az egész élmény egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé válik. Ha kedveled a közösségi együttműködést, továbbra is csatlakozhatsz a Discordjukhoz, de a webes verzió egy privát, zavaró tényezőktől mentes teret biztosít a kísérletezéshez.

via Midjourney

Ez a frissítés jelentősen csökkentette az új felhasználók számára a belépési korlátot, különösen azok számára, akik nem ismerik a Discordot, vagy egyszerűen csak a hagyományosabb felhasználói felületet preferálják.

2. Iteratív képfinomítás

Kapott már olyan generált képet, amely szinte tökéletes, de némi finomításra szorul? A Midjourney lehetővé teszi a képek újragenerálását, hogy az eredeti utasítás alapján művészi variációkat hozzon létre.

via Midjourney

Használhatja az U (Upscale) opciót is a kép javításához, vagy a V (Variations) gombot a kissé módosított változatok megtekintéséhez. Bár ez az eszköz praktikus, mégis a szerencsén múlik – lehet, hogy több körre lesz szükség, hogy pontosan azt kapja, amit elképzelt.

💡 Profi tipp: Fedezze fel, hogyan alakítják át az AI-művészeti promptok a digitális kreativitást. Lehetővé teszik a művészek és a tervezők számára, hogy olyan eszközökkel, mint a Midjourney és a DALL-E 2, könnyedén lenyűgöző vizuális elemeket hozzanak létre.

3. Stílus és művészi testreszabás

A Midjourney lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy paraméterek hozzáadásával módosítsák a művészi stílusokat. Cyberpunk esztétikát szeretne? Vintage olajfestményt? Részletgazdag képet hiperrealista textúrákkal? Az AI képes kezelni ezeket – bár néha a szürreális felé hajlik, függetlenül attól, hogy ezt szeretné-e vagy sem.

🍪 Bónusz: A Midjourney Niji módja anime rajongóknak készült. AI által generált képeket kínál, amelyek úgy néznek ki, mint a Studio Ghibli filmjeiben.

4. Stealth Mode (Pro és Mega felhasználók számára)

via Midjourney

A Midjourney AI-alapú platformjának egyik fő hátránya, hogy minden általad létrehozott kép alapértelmezés szerint nyilvános. Ha bizalmas dolgon dolgozol, vagy nem szeretnéd, hogy mások láthassák a műveidet, akkor egy magasabb szintű csomagra kell előfizetned, hogy hozzáférhess a Stealth Mode-hoz.

💡 Profi tipp: A megfelelő AI képgenerátor megtalálása frusztráló lehet. Fedezze fel a 11 legjobb Midjourney alternatívát, amelyek egyensúlyt teremtenek a minőség, a megfizethetőség és a kreatív kontroll között.

5. GPU-alapú renderelési sebességek

A Midjourney különböző sebességmódokat kínál az előfizetési csomagjától függően. Ha az Alap csomagot választja, az AI képalkotási ideje havonta néhány órára lesz korlátozva. A magasabb csomagok feloldják a Gyors módot (gyorsabb feldolgozáshoz) és a Relax módot (lassabb, de korlátlan).

✍🏻 Megjegyzés: A türelmetlen felhasználók számára Turbo mód is rendelkezésre áll, de ez kétszer olyan gyorsan meríti ki a GPU időt.

Midjourney árak

Miután már annyit beszéltünk az előfizetési csomagokról, nézzük meg a Midjourney árazási szinteit:

Alapcsomag : 10 USD/hó

Standard csomag : 30 USD/hó

Pro csomag : 60 USD/hó

Mega csomag: 120 USD/hó

Leonardo AI vs. Midjourney: funkciók összehasonlítása

Bár ezek a platformok kiváló eredményeket nyújtanak az AI-képgenerátorok terén, a kreativitáshoz különböző megközelítéseket alkalmaznak. Például a Leonardo AI a testreszabást hangsúlyozza, míg a Midjourney inkább művészi szabadkártya.

Itt az ideje a párbajnak. Hasonlítsuk össze a legfontosabb funkcióikat, és nézzük meg, melyik platformban melyik a jobb.

1. funkció: Képek testreszabása és vezérlése

A Leonardo AI kiterjedt ellenőrzést biztosít a felhasználóknak a képalkotás felett. Egyedi modelleket taníthatsz, paramétereket állíthatsz be, mint például a megvilágítás és az ecsetvonások intenzitása, és akár negatív utasításokat is alkalmazhatsz a nem kívánt elemek kizárására.

A Midjourney viszont nagymértékben támaszkodik a prompt engineeringre. Bár bizonyos mértékű testreszabási lehetőségeket kínál (pl. képarányok, stilizálási szintek), a felhasználók nem tudják a modelleket olyan finomhangolni, mint a Leonardo AI esetében.

🏆 Győztes: Leonardo AI, fejlett testreszabási eszközeivel, előre betanított modelljeivel és finomhangolt vezérlőivel.

✨ Legalkalmasabb:

Leonardo AI : Professzionális tervezők, márkaépítő csapatok és termékfejlesztők, akiknek kiszámítható, pontos eredményekre van szükségük.

Midjourney: Digitális művészek, illusztrátorok és koncepcióalkotók, akik szeretik a természetes, váratlan eredményeket.

2. funkció: Könnyű használat és hozzáférhetőség

A Leonardo AI webes felületet kínál intuitív irányítópulttal, amely megkönnyíti a kezdők számára a képek létrehozását előzetes tapasztalat nélkül. Minden vezérlőelem egyértelműen fel van címkézve, és a felhasználók csúszkákkal és legördülő menükkel finomhangolhatják a képeket.

A Midjourney mostantól webes felületet is kínál, így túllépett a korábbi, kizárólag Discordon elérhető felületen. A Discord közösség továbbra is létezik azok számára, akik élvezik a közösségi aspektust, az új webes felület azonban azoknak szól, akik egy tisztább, vizuálisabb munkafolyamatot preferálnak – chat parancsok nélkül.

🏆 Győztes: Leonardo AI kissé előnyösebb a kezdőknek is barátságos elrendezése és egyszerű képszerkesztő funkciói miatt.

✨ Legalkalmasabb:

Leonardo AI: Kezdőknek, vállalkozásoknak és mindenkinek, aki egyszerű, strukturált felületet preferál.

Midjourney: Művészek, vizuális gondolkodók és felhasználók, akik mind magáncélú alkotói eszközöket, mind pedig hozzáférést szeretnének egy aktív kreatív közösséghez.

3. funkció: Művészeti stílus és kimeneti minőség

A Leonardo AI fotórealisztikus és rendkívül részletgazdag képek készítésében jeleskedik, ezért kiválóan alkalmas olyan professzionális felhasználási esetekre, ahol a realizmus fontos. A Midjourney egyedülálló festői és absztrakt esztétikával rendelkezik, gyakran álomszerű, szürreális vagy filmszerű képeket hoz létre.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Leonardo AI fotórealisztikus, nagy pontosságú képeket nyújt, míg a Midjourney kreatív, álomszerű és stílusos művészeti alkotások létrehozásában tűnik ki.

✨ Legalkalmasabb:

Leonardo AI : Vállalkozások, marketingesek, terméktervezők és építészek, akiknek fotórealisztikus megoldásokra van szükségük.

Midjourney: Koncepciótervezők, illusztrátorok és kreatív szakemberek, akik kifejező, művészi vagy szürreális képeket keresnek.

4. funkció: Árak és hozzáférhetőség

A Leonardo AI ingyenes csomagot kínál 150 napi tokennel, így alkalmi felhasználók számára is elérhető. A fizetős csomagok azonban kredit alapú rendszert használnak, ami a gyakori felhasználók számára kiszámíthatatlan költségeket eredményezhet.

A Midjourney funkcióinak használatához fizetős előfizetés szükséges, de egyszerű árazást kínál, havi GPU-órákkal, ami megkönnyíti a szakemberek számára a költségvetés tervezését.

🏆 Győztes: Midjourney, egyszerű előfizetési modelljével előre látható költségeket biztosít a szakemberek számára.

✨ Legalkalmasabb:

Leonardo AI : Hobbisták, alkalmi felhasználók, szabadúszók, akik ingyenes lehetőséget keresnek.

Midjourney: Szakemberek, ügynökségek és alkotók, akik nagy mennyiségű AI-művészetet hoznak létre.

5. funkció: Kereskedelmi felhasználás és adatvédelem

A Leonardo AI tartalmaz egy Stealth Mode (Lopakodó mód) funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy privát képeket hozzanak létre. Ez hasznos lehet olyan vállalkozások vagy szabadúszók számára, akik ügyfeleik érzékeny adataival dolgoznak.

A Midjourney alapértelmezett beállítása nyilvános, ami azt jelenti, hogy minden kép látható, kivéve, ha Pro vagy Megaplan előfizetéssel rendelkezik. A kereskedelmi felhasználási jogok azonban egyértelműbbek: az 1 millió dollár feletti bevétellel rendelkező vállalkozásoknak magasabb szintű csomagot kell választaniuk a teljes kereskedelmi jogokért.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Leonardo AI Stealth Mode funkciója biztosítja a magánélet védelmét, míg a Midjourney egyértelmű kereskedelmi licencfeltételeket biztosít a vállalkozások számára.

✨ Legalkalmasabb:

Leonardo AI : Bizalmas projektekkel foglalkozó vállalkozások és szabadúszók

Midjourney: Kreatív szakemberek, akik jól érzik magukat a nyilvános, AI által generált képekkel

Záró gondolatok: Ki mit használjon?

Íme egy egyszerű táblázat, amely megkönnyíti a két eszköz közötti választást:

Felhasználói típus Leonardo AI Midjourney Kezdők ✅ Egyszerű felhasználói felület ✅ Webalapú felület elérhető Professzionális tervezők ✅ Egyedi modellképzés ❌ Kevesebb ellenőrzés Művészek és illusztrátorok ✅ Realizmus és pontosság ✅ Álomszerű és kísérleti Vállalkozások és marketingesek ✅ Márkaegységesség és adatvédelem ❌ Minden kép nyilvános, kivéve a magasabb szintű csomagok esetében. Alkalmi AI-rajongók ✅ Ingyenes csomag elérhető ❌ Fizetős előfizetés szükséges

Leonardo AI vs. Midjourney a Redditen

A Reddit remek hely arra, hogy megmérjük, mit gondolnak az emberek valójában az AI művészeti eszközökről. A Leonardo AI és a Midjourney összehasonlításában a Leonardo AI sok dicséretet kap intuitív felhasználói felületéért.

Emellett a Leonardo AI beépített modelljei és rugalmassága is dicséretet kapnak – különösen azok számára, akik nem akarnak harmadik féltől származó telepítésekkel, például a Stable Diffusionnel foglalkozni. Sok felhasználó élvezi a képek finomhangolásának lehetőségét egyedi modellekkel és munkafolyamatokkal, és ezt a kreatív kísérletezéshez való megbízható alternatívának tartja.

🗣 Ahogy ez a felhasználó rámutatott:

A Leonardo előnyei: saját fejlesztésű modellek, amelyek nagyon jól teljesítenek a fotós stílusok és a készüléken kívüli számítások terén.

A Leonardo előnyei: saját fejlesztésű modellek, amelyek nagyon jól teljesítenek a fotós stílusok és a készüléken kívüli számítások terén.

Egyesek azonban megemlítik, hogy a hitelalapú rendszer és az előfizetési modell gondos tervezést igényel, különösen a gyakori felhasználók számára.

🚩 Ez a Reddit-felhasználó nem fogta vissza magát:

A regisztrációt követően folyamatosan terhelik a számládat, és ha bármikor alacsonyabb szintű csomagra váltasz, a korábbi, magasabb szintű előfizetésedből származó kreditek elvesznek.

A regisztrációt követően folyamatosan terhelik a számládat, és ha bármikor alacsonyabb szintű csomagra váltasz, a korábbi, magasabb szintű előfizetésedből származó kreditek elvesznek.

A Midjourney viszont esztétikai konzisztenciájáért és részletes, filmszerű vizuális effektek létrehozására való képességéért kedvelt.

🗣 Egy Reddit-felhasználó kiemelte:

MJ következetesen az első helyen áll a képminőség tekintetében (mind a realizmus, mind a művészi képek tekintetében).

MJ következetesen az első helyen áll a képminőség tekintetében (mind a realizmus, mind a művészi képek tekintetében).

Ugyanakkor néhány Reddit-felhasználó megjegyzi, hogy a Midjourney drágább, mint a piacon elérhető egyéb AI-képgenerátorok.

🚩 Egy Reddit-bejegyzésben a következő megjegyzés szerepelt:

Az alapcsomag csak 200 képet engedélyez havonta, ami számomra elég kevésnek tűnik. Ha Ön is olyan, mint én, és szeret kísérletezni, ez a korlátozás kissé gátló lehet.

Az alapcsomag csak 200 képet engedélyez havonta, ami számomra elég kevésnek tűnik. Ha Ön is olyan, mint én, és szeret kísérletezni, ez a korlátozás kissé gátló lehet.

Mint látható, nincs egyetlen „győztes”; az a kérdés, hogy milyen munkafolyamat illik legjobban az Ön kreatív folyamatához.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Leonardo AI és a Midjourney között

Mostanra már egyértelmű, hogy mind a Leonardo AI, mind a Midjourney rendelkezik erősségekkel és gyengeségekkel. Ha az adatvédelmet tartja szem előtt, akkor a művészeti stílusok sokszínűségét veszíti el. Ha a stílusra helyezi a hangsúlyt, akkor a testreszabhatóságot vagy a megfizethetőséget áldozhatja fel. A döntés valóban nehéz.

De mi lenne, ha nem kellene választanod? Mi lenne, ha lenne egy eszköz, amely mindezeket a tényezőket egyensúlyba hozza, és egyben valós idejű tervezési együttműködési szoftverként is működik? Ez a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

Kezdjük a brainstorminggal, amely minden kreatív projekt első lépése: a munkafolyamatok megtervezése, ötletek kidolgozása és a tervezőcsapat összehangolása. Egyszerűnek tűnik, igaz? Nem igazán.

Gyakran előfordul, hogy szétszórt jegyzetekkel, végtelen e-mail-váltásokkal és a csapat tagjai által félreértett elképzeléseiddel kell megbirkóznia. Itt jönnek a ClickUp Whiteboards, hogy rendet tegyenek a káoszban.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben brainstormingozhat munkatársaival, és összekapcsolhatja a beszélgetéseket a cselekvésekkel.

✅ Valós idejű együttműködés: Dolgozzon együtt bárhonnan, végezzen vizuális brainstormingot, és ossza meg visszajelzéseit azonnal. ✅ Vázolja fel ötleteit: Készítsen vázlatokat, hangulat táblákat és koncepció térképeket, és kapcsolja össze a feladatokkal. ✅ Beépített AI képalkotás: Használja a ClickUp Brain-t, hogy ötleteit azonnal megvalósítsa.

Tanulmányok szerint a vizuális elemek 400%-kal javítják a megértést. Ezért működik a ClickUp: mindent egy helyen láthat.

Ha már a munkatársak félreértéséről van szó, ezt leginkább akkor érezheti, amikor egy koncepciót magyaráz a grafikusának. Ők egyszerűen nem tudják, hogy pontosan mi jár a fejében.

Tehát ahelyett, hogy hosszú leírásokat írnál vagy végtelen „találd ki, mire gondolok” játékot játszanál, hagyd, hogy a ClickUp Brain végezze el a munkát.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy AI segítségével közvetlenül a Whiteboards alkalmazásban hozzon létre képeket

📌 Példa: Tegyük fel, hogy Ön egy marketingmenedzser, aki egy termék bevezetésére készül, és szüksége van egy vonzó vizuális koncepcióra a kampányához. Ahelyett, hogy arra várna, hogy a tervezők értelmezzék a homályos leírásait, a ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat AI-alapú képeket, amelyek megfelelnek az elképzeléseinek – közvetlenül a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. Valós időben együttműködhet a csapatával, azonnali AI-módosításokkal finomíthatja a vizuális elemeket, és a végleges koncepciót megvalósítható feladatokká alakíthatja.

Valójában nem kell a nulláról kezdened. A ClickUp több mint 1000 előre elkészített sablont kínál, köztük a ClickUp új táblasablonját, amely tökéletes kombinációját nyújtja a struktúrának és a rugalmasságnak, hogy megszervezd kreatív folyamatodat.

Végül, a kreativitás nem áll meg az ötletelésnél – végrehajtásra is szükség van. A ClickUp Whiteboards a ClickUp for Design Teams segítségével közvetlenül összeköti ötleteit a munkafolyamatokkal.

A több részlegre kiterjedő tervezési projektek gyakran szenvednek a szervezetlenségtől és a frusztrációtól a széttagolt kérések és visszajelzések miatt. A ClickUp tervezési megoldása megszünteti ezt a káoszt azáltal, hogy központi hubot biztosít az egész tervezési munkafolyamatához.

Így kell csinálni:

Központosított kérelemkezelés: A ClickUp Tasks segítségével egyetlen helyen szervezheti az összes beérkező tervezési kérelmet, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el.

AI-alapú tervezőeszközök: A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat felhasználói utazásokat, személyiségeket és tervezési briefeket.

Egyszerűsített visszajelzések és jóváhagyások: Jegyezze fel észrevételeit a tervekhez, rögzítse visszajelzéseit Jegyezze fel észrevételeit a tervekhez, rögzítse visszajelzéseit a ClickUp Clips segítségével, ágyazza be a Figma és InVision fájlokat, és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatot.

Zökkenőmentes integráció: Integrálható több mint 1000 eszközzel (Slack, Miro, Figma, Google Suite és még sok más), egyszerűsítve a tervezési munkafolyamatot.

Feladatállapot és kiosztás: Tekintse meg az egyes tervezési feladatok állapotát, és könnyedén ossza ki a vezető tervezőket.

Központosított kommunikáció: Használja a feladatkommenteket és Használja a feladatkommenteket és a ClickUp Chat funkciót a megbeszélésekhez és a feladatok delegálásához, így elkerülheti az e-mailek oda-vissza küldözgetését.

Leonardo és Midjourney művészetet alkotnak – ClickUp mindent megcsinál

A Leonardo AI és a Midjourney kiválóan alkalmasak lenyűgöző, AI által generált képek létrehozására – de mi történik utána? Brainstorming, finomítás, tervezés, együttműködés és az ötletek tényleges megvalósítása? Ez az a terület, ahol a ClickUp vezet.

A B2B marketingplatform AI bees Process Managerének vezetője, Jayson Ermac így foglalta össze:

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

Az ötleteket életre keltő tábláktól a ClickUp Brain-ig, amely azonnali AI-generált képeket és feladat-automatizálást biztosít, hogy minden a terv szerint haladjon – a ClickUp a kreativitást cselekvéssé alakítja, anélkül, hogy oda-vissza kellene váltani. Ráadásul a valós idejű együttműködés és több mint 1000 sablon segítségével strukturált munkamenet érhető el, káosz nélkül.

Regisztrálj most a ClickUp-on, és tapasztald meg a legjobb AI-alapú projektmenedzsmentet.