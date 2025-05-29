100 példa a csapat alapértékeire, amelyek segítenek egy erős vállalati kultúra kialakításában

Mit tart fontosnak a vállalat?

Ez egy olyan kérdés, amellyel sok vállalkozó küzd. Nehéz lehet összeállítani egy olyan alapértékek listáját, amely pontosan tükrözi a szervezetét, de fontos, hogy ezt jól csinálja.

A vállalati értékek képezik a munkahelyi kultúra alapját – ezek révén mások betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen vállalatként működnek, és hatalmas hatással lehetnek a toborzási és felvételi tevékenységekre, a munkavállalói elkötelezettségre, valamint az általános sikerre.

Hogy inspiráljuk vállalatát és segítsünk meghatározni a munkakultúráját, íme 50 általános alapérték-példa a csapatának és 50 alapérték-példa különböző iparágakban sikeres vállalatoktól. Akár most indul, akár már évek óta működik a vállalkozása, ez a 100 példa inspirációt nyújt ahhoz, hogy meghatározza, mi fontos Önnek és csapatának!

📋 Alapértékek ellenőrzőlista☑ Egyértelmű☑ Megvalósítható☑ Összhangban áll a vállalat küldetésével☑ Könnyen megjegyezhető☑ Releváns a csapat mindennapi munkájához

Hogyan segíthetik a vállalati alapértékek a csapatát?

Egyszerűen fogalmazva: az alapértékek a szervezet kollektív és alapvető meggyőződései, víziója, küldetése, személyes és munkahelyi etikai normái, valamint alapelvei.

Ez a vállalat személyisége, a szervezet DNS-e, a vállalat létezésének oka, valamint az a vezetőcsillag, amely folyamatosan irányítja az üzleti tevékenységet a küldetés és a jövőkép felé. Ahhoz pedig, hogy az üzleti tevékenységet a megfelelő irányba mozdítsa előre, a különböző részlegek csapatainak együtt kell működniük, ugyanazokban az értékekben kell hinniük, és azokat következetesen kell gyakorolniuk a munkában.

Ha tehát azt kérdezi magától: „Miért is fontos ez az egész?”, íme néhány ok, amiért:

Teljesítmény : A csapatok akkor érzik magukat felhatalmazva a legjobb teljesítményre, ha az alapértékek összhangban vannak a vállalati stratégiával és célokkal

Tehetségszerzés : A szervezeti kultúrája segíthet a leendő munkavállalóknak abban, hogy eldöntsék, összhangban van-e a vállalata az ő személyes alapértékeikkel, prioritásaikkal és céljaikkal, amikor új állást keresnek.

Versenyképesség : Ha tudja, mit képvisel a vállalat, versenyképesebbé válik a piacon és munkaadóként is.

Üzleti döntések: A vállalati kultúra ismerete segítheti a vezetőknek és a projektmenedzsereknek a megalapozott döntéshozatalt, valamint az okosabb, kiszámított kockázatvállalást.

Nézze meg az alábbi listát, amelyen olyan általános alapértékek szerepelnek, amelyek közül válogathat csapatának kialakításához!

💡 Profi tipp: Ha vállalata értékei nem befolyásolják a döntéshozatalt, akkor valószínűleg nem a megfelelő értékekről van szó.

50 példa a csapat alapértékeire az Ön vállalkozása számára

1. Tisztelet és integritás 2. Minőség 3. Innováció 4. Csapatmunka 5. Felelősségvállalás 6. Átláthatóság 7. Együttműködés 8. Folyamatos tanulás 9. Pozitív hozzáállás 10. Hűség 11. Empatia 12. Befogadás 13. Kreativitás 14. Szenvedély 15. Őszinteség 16. Sokszínűség 17. Alkalmazkodóképesség 18. Rugalmasság 19. Nyitottság 20. Kommunikáció 21. Az egyéniség tisztelete 22. Pontosság 23. Szórakozás 24. Hál

26. Proaktivitás 27. Problémamegoldás 28. Önfejlesztés 29. A kiválóság iránti elkötelezettség 30. Objektivitás 31. Pozitív hozzáállás 32. Ambíció 33. Szolgáltatás minősége 34. Kiválóság 35. Megbízhatóság 36. A kötelezettségvállalások betartása 37. Növekedésorientált gondolkodásmód38. Munka és magánélet egyensúlya39. A megoldásokra való összpontosítás40. A kötelességeken túlmutató teljesítmény41. A magánélet tiszteletben tartása42. Az ügyfelek meghallgatása43. A növekedési lehetőségek kiaknázása44. Találékonyság45. Öntudat46. Együttműködés47. Csapatmunka48. Tanulási hajlandóság49. Szakmai hálózatok kiépítése50. Szakértővé válás a saját területén

📣 Csapatgyakorlat: Kérdezze meg csapatát: Melyik érték képvisel minket legjobban – és melyiken kell a leginkább dolgoznunk?

50 leginspirálóbb vállalati alapérték-példa a csapatod számára

Most pedig itt az ideje, hogy megismerkedjünk a legjobb és leggyakoribb alapértékekkel, amelyek a mai legsikeresebb vállalatok kialakulását meghatározó szerepet játszottak. Íme 50 vállalat és legfontosabb értékeik!

Alapértékek:

1. A legjobb ügyfélélmény biztosítása

Ügyfeleinket helyezzük az első helyre, arra törekedve, hogy túlteljesítsük elvárásaikat, és minden érintkezési ponton emlékezetes, pozitív élményt nyújtsunk számukra.

2. Kérdőjelezze meg a status quo-t, feszegesse a határokat

Nem félünk megkérdőjelezni a dolgok jelenlegi működését. Innoválunk, kísérletezünk, és új módszereket keresünk, hogy fejlődjünk és vezető szerepet töltsünk be iparágunkban.

3. Fogadd el a kemény munkát, vállalj nehéz feladatokat

Elszántsággal és rugalmassággal vállaljuk a nehéz kihívásokat, tudva, hogy az érdemi fejlődéshez erőfeszítés és kitartás szükséges.

4. Hangsúlyozza a sürgősséget

Gyorsan és határozottan cselekszünk, tudva, hogy a sebesség számít. Elsőbbséget adunk a cselekvésnek, és fenntartjuk a lendületet.

5. Növekedjen 1%-kal minden nap

A folyamatos fejlődés a DNS-ünk része. Arra törekszünk, hogy minden nap tanuljunk, alkalmazkodjunk és fejlődjünk – egyénileg és csapatként egyaránt.

6. Figyeljen a részletekre

A kiválóság a részletekben rejlik. Nagy figyelmet fordítunk munkánkra, biztosítva a minőséget és a pontosságot mindenben, amit csinálunk.

7. Maradjon éhes

Továbbra is ambiciózusak és motiváltak maradunk, mindig új lehetőségeket keresünk a tanulásra, a fejlődésre és a még nagyobb eredmények elérésére.

8. Legyen kitartó

A lehető legjobban kihasználjuk erőforrásainkat, kreatívan gondolkodunk és megoldásokat találunk – még akkor is, ha a körülmények kedvezőtlenek vagy az erőforrások korlátozottak.

9. Mondja, amit gondol, és gondolja, amit mond

Nyíltan és őszintén kommunikálunk, átláthatóságunkkal és közvetlenségünkkel bizalmat építünk.

10. Legyen élvezetes a veled való együttműködés

Pozitív, támogató és kellemes munkakörnyezetet teremtünk. Ünnepeljük a sikereket, nevetünk együtt, és olyan munkahelyet alakítunk ki, ahol mindannyian szívesen vagyunk.

Alapértékek:

Támogassa az empátiát

Arra ösztönzi a vezetőket és a képviselőket, hogy legyenek empatikusak és udvariasak egymással és ügyfeleikkel szemben

Fokozza a szakértelmet

Mutasson integritást, és vállaljon felelősséget minden cselekedetéért

Támogassa a munkahelyi sokszínűséget

Támogassa a harmóniát, biztosítson esélyegyenlőséget, és gyakorolja az inkluziót belső programok révén

⚖️ Az alapértékek egyensúlya: Próbálja meg párosítani az „emberi” értékeket, mint például az empátiát, a teljesítményorientált értékekkel, mint például a felelősségvállalás.

Alapértékek:

Akadálymentesség

Hisszük, hogy a fogyasztók, a kisvállalkozások és más szervezetek számára hozzáférést kell biztosítanunk azokhoz a hardverekhez, szoftverekhez, szolgáltatásokhoz és technológiákhoz, amelyekre szükségük van céljaik eléréséhez.

Támogassa az oktatást

Az oktatás mindenki számára több lehetőséget kínál a saját potenciáljának kibontakoztatására; ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy több mint 100 országban partnerségeken keresztül biztosítsunk tanulási lehetőséget mindenféle háttérrel rendelkező emberek számára.

Inkluzivitás, faji egyenlőség és igazságosság

Globális vezetőként az Apple elismeri felelősségét az egyenlőség előmozdításában és a világszerte tapasztalható igazságtalanságok elleni küzdelemben.

📝 Tudta? A meghatározott alapértékekkel rendelkező vállalatok nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban versenytársaiknál a legfontosabb teljesítménymutatók tekintetében.

Alapértékek:

Őszinteség

Őszinték, megbízhatóak és megbízhatók vagyunk.

Innovatív

Rendkívül kreatívak vagyunk, és mindig arra törekszünk, hogy az új ötleteket összekapcsoljuk az üzleti valósággal.

Részvétel

Befogadóak és nyitottak vagyunk, és aktívan együttműködünk ügyfeleinkkel, partnereinkkel, munkatársainkkal és az általunk szolgált közösségekkel.

Alapértékek:

Bizalom és törődés

Építsen bizalmat az integritás, az együttérzés, az őszinteség és a tisztelet gyakorlásával.

Innováció

Tartsa meg a fejlődésre irányuló gondolkodásmódját, hogy nagy ötleteket hozzon létre, miközben értéket teremt és örömöt talál a mindennapi interakciókban.

A munkaerő értékelése

Tegye prioritássá minden egyes munkatárs sikerét, hogy elősegítse a vezetők és a produktív csapatok kialakulását.

🌟 Kiemelt: A LinkedIn „Bizalom és törődés” értéke jól mutatja, hogy az érzelmi intelligencia hogyan válhat stratégiai előnnyé.

Alapértékek:

Innovatív

Gondolkodásunk eredeti és kreatív. Számunkra az innováció alapvető gondolkodásmód – a dolgok javítására irányuló, velünk született vágy.

Őszinteség

A legjobb kapcsolatok a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapulnak. Minden tevékenységünkben igazságosak és átláthatók akarunk lenni. Nem foglalkozunk aprólékos irányítással; bízunk egymásban, hogy kiváló munkát végezünk.

Játékos

Igen a szórakozásra. Játékos vállalat vagyunk és játékos márka. Mindig is azok voltunk. Soha nem vesszük magunkat túl komolyan.

Alapértékek:

Lenyűgözzük ügyfeleinket

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy másokat olyan kiváló minőségű termékekkel és vendégszeretettel szolgáljuk ki, amelyekre mindig számíthatnak. Keményen dolgozunk azért, hogy ügyfeleink mosolyogva távozzanak.

Teljes elkötelezettség

Kitartóak vagyunk. Nincs olyan feladat, ami túl kicsi lenne, és nincs olyan kihívás, ami túl nagy lenne. Mindannyian teljes erőbedobással dolgozunk. Hosszú távon gondolkodunk, és mindig a Lyft egészét tartjuk szem előtt. Soha nem mondjuk, hogy „ez nem az én dolgom”.

Legyen büszke, de maradjon alázatos

Büszkék vagyunk a munkánkra, és bármit is csinálunk, azt jól csináljuk. Kritikus szemmel értékeljük a saját munkánkat, és mi vagyunk az elsők, akik rámutatnak a hiányosságainkra, valamint folyamatosan ösztönözzük magunkat és másokat a fejlődésre és a magasabb színvonal elérésére.

Alapértékek:

Támogassa a küldetést

Közösségünkkel összefogva olyan világot teremtünk, ahol mindenki otthon érezheti magát bárhol.

Vedd fel a kesztyűt!

A kíváncsiság, az optimizmus és az a meggyőződés hajt minket, hogy minden ember fejlődhet.

Legyen Ön is egy „gabonapehely-vállalkozó”

Elszántak és kreatívak vagyunk, amikor merész ambícióinkat valósággá alakítjuk.

Alapértékek:

Őszinteség

Ha a munkatársak őszinték, az automatikusan tükröződik a munkánkban is.

Csapatszellem és folyamatos tanulás

Hiszünk a Kaizenben, egy japán koncepcióban, amely szerint a csapat minden tagja hozzájárul a folyamatos fejlődéshez.

Alázat

Legyen nyitott a visszajelzésekre, és tanúsítson tiszteletet mások iránt

🎨 A márkád, a hangod: A vállalati értékek nem csupán belső jellegűek – a külső márkaidentitás kialakításában is segítik a vállalatot.

Alapértékek:

A melegség kultúrája

Hiszünk egy melegségre és összetartozásra épülő kultúra megteremtésében, ahol mindenki szívesen látott.

Felelősségvállalás

Minden tevékenységünkben a legjobbat nyújtjuk, és felelősséget vállalunk az eredményekért.

Legyen jelen

Jelenlét, átláthatóság, méltóság és tisztelet alapján épített kapcsolatok.

👥 Kultúra a gyakorlatban: A Starbucks arra tanítja a baristáit, hogy „legyenek jelen” – ez egy olyan alapérték, amely közvetlenül befolyásolja az ügyfélélményt.

Alapértékek:

Bizalom

Megbízható tanácsadóként működünk, és átláthatóságunk, biztonságunk, szabályoknak való megfelelésünk, adatvédelmünk és teljesítményünk révén elnyerjük ügyfeleink, munkatársaink és kiterjedt családunk bizalmát.

Ügyfélsiker

Fejlesztjük és bővítjük üzleti kínálatunkat, hogy minden érdekelt fél számára új lehetőségeket nyújtsunk a még nagyobb siker eléréséhez.

Egyenlőség

A különböző nézőpontok meghallgatása ösztönzi az innovációt, elmélyíti az emberek közötti kapcsolatokat, és jobb vállalattá tesz minket.

Alapértékek:

Kreatív vezetés

Kutatás és merész cselekvés révén ösztönözzük a fejlődést és az innovációt

A fejlődés iránti szenvedély

Kiemelten fontos számunkra a kiválóság és a hatékonyság

Felelősség

Tisztességesen, erkölcsösen és figyelmesen viselkedünk

📘 Forrás: Próbálja ki a Rózsa, Bimbó, Tüske reflexiós gyakorlatot a csapatával, hogy felszínre hozza a kimondatlan kulturális értékeket.

Alapértékek:

Inkluzivitás

Értékeljük a sokszínű véleményeket és megközelítéseket. Őszintén és tisztelettel cselekszünk. Mindenki számára méltányos élményeket teremtünk.

Kapcsolat

Megbízható kapcsolatokat építünk. Üzleti funkciók között együttműködünk. Elismerjük és ünnepeljük az előrelépést.

Hajtóerő

Azt tesszük, ami a Target, a csapatunk és a vendégeink számára a legjobb. Olyan eredményeket érünk el, amelyek számítanak. Folyamatosan tanulunk, és a tökéletesség helyett a fejlődést tartjuk szem előtt.

Alapértékek:

Őszinte és produktív visszajelzés

Érdemi visszajelzést adni vagy elfogadni nehéz lehet. De mint minden új szokás, ez is gyakorlással könnyebbé válik. Ezért coachinggal és a vállalaton belül elvárt viselkedésminták bemutatásával segítjük az embereket abban, hogy megtanulják adni és fogadni a visszajelzéseket.

Szabadság és felelősség

Célunk, hogy inkább inspiráljuk az embereket, mint irányítsuk őket. Azt szeretnénk, hogy csapataink azt tegyék, ami a Netflix számára a legjobb. Ez pedig felelősségérzetet, elszámoltathatóságot és önfegyelmet eredményez, ami arra ösztönöz minket, hogy kiváló munkát végezzünk.

Az emberek a folyamatok előtt

Az emberközpontú megközelítésünk lehetővé teszi számunkra, hogy erős csapatkultúrát építsünk ki, és rugalmasabbak, kreatívabbak és sikeresebbek legyünk mindenben, amit csinálunk.

📚 Olvassa el még: Ismerje meg a vállalati kultúra különböző típusait, és tudjon meg többet arról, hogyan tudják a kiváló vezetők ezeket a sikerek elérésére és csapataik inspirálására felhasználni.

Alapértékek:

Adatvezérelt

Döntéseinket adatokra alapozzuk.

Kíváncsi és nyitott gondolkodású

Minden napot új tanulási lehetőségnek tekintünk, és a nyílt visszajelzéseket felhasználjuk a fejlődésünkre.

Vállalkozói szemlélet

Kipróbálunk új dolgokat. Gyorsan haladunk.

Alapértékek:

Önállóság

A HubSpotnál arra ösztönözzük az alkalmazottakat, hogy gondolkodjanak úgy, mint egy alapító, és vállaljanak felelősséget. Hiszünk abban, hogy a kiváló emberekben meg kell bízni, hogy kiváló munkát végezzenek.

Átláthatóság

A HubSpotnál nincs belső kör. Nyíltan és gyakran osztjuk meg az információkat, hogy a munkatársak döntéseket hozhassanak és hatást gyakorolhassanak ügyfeleinkre.

Rugalmasság

Mindig is azt hittük, hogy az eredmények fontosabbak, mint az, hogy hol vagy mikor születnek. A HubSpot munkatársai rugalmasan dolgozhatnak távolról, korlátlanul vehetnek ki szabadságot, és olyan munka-magánélet egyensúlyt alakíthatnak ki, amely megfelel személyes és szakmai céljaiknak.

Alapértékek:

Alázat

Mindannyian egy csapatban dolgozunk egy közös cél érdekében, és mindenki nyitott arra, hogy tanuljon a többiektől. Ez egy együttérző és empatikus kultúrát teremt.

Átláthatóság

Szeretnénk hallani a jót, a rosszat és a csúnyát is, hogy csapatként tovább tudjunk fejlődni. Ez teszi munkahelyünket biztonságos és bizalomteljes környezetté.

Kitartás

Szenvedélyesen végezzük munkánkat, és kitartunk a nehéz időkben is. A kudarcainkból tanulunk és fejlődünk.

🔎 Keresse meg a hiányosságokat: Összhangban vannak-e a kinyilvánított értékei azzal, amit valójában jutalmaznak, ünnepelnek vagy támogatnak? Ha nem, vizsgálja felül őket.

Alapértékek:

Felelősségvállalás és megosztás

Hiszünk az emberek felhatalmazásában. A felelősségvállalás és a felelősségátvétel az egyén növekedésének és fejlődésének eszközei. Az egymás iránti bizalom, a pozitív hozzáállás és a jövőbe tekintés mindenkit inspirál arra, hogy hozzájáruljon a fejlődéshez.

Megújulás és fejlődés

Folyamatosan új és jobb megoldásokat keresünk. Bármit is csinálunk ma, holnap még jobban tudjuk csinálni. A szinte lehetetlen kihívásokra adott megoldások megtalálása része a sikerünknek, és inspirációt ad a következő kihíváshoz.

Mutasson példát

A vezetést cselekvésnek tekintjük, nem pedig pozíciónak. A kompetenciánál és a tapasztalatnál előbbre valónak tartjuk a személyes értékeket. Olyan embereket keresünk, akik „a szavakat tettekkel is alátámasztják”, és példamutatásukkal vezetnek. Arról szól, hogy a legjobb formánkat hozzuk, és kihozzuk egymásból a legjobbat.

Alapértékek:

Hustle

Csapatunk tagjai folyamatosan új módszereket keresnek a fejlődésre és a növekedésre, és mindig arra törekednek, hogy a legjobbak legyenek.

Kedvesség

Csapatunk tagjai mindig törődnek egymással, és szükség esetén azonnal segítséget nyújtanak.

Kiválóság

Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el, és folyamatosan dolgozunk teljesítményünk javításán.

Alapértékek:

Fókuszáljon a felhasználóra, és minden más majd követni fogja

A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Akár egy új internetböngészőt tervezünk, akár a honlap megjelenését finomítjuk, nagy gondot fordítunk arra, hogy azok végső soron Önnek szolgáljanak, nem pedig a saját belső céljainknak vagy az eredményünknek.

A legjobb, ha egy dolgot csinálsz, de azt nagyon-nagyon jól

A világ egyik legnagyobb, kizárólag a keresési problémák megoldására összpontosító kutatócsoportjával tudjuk, mit csinálunk jól, és hogyan tehetnénk még jobban.

Öltöny nélkül is lehet komolyan venni a munkát

Alapítóink a Google-t azon az elgondoláson alapították, hogy a munkának kihívást kell jelentenie, és a kihívásnak szórakoztatónak kell lennie. Hiszünk abban, hogy a pozitív vállalati kultúra elősegíti a nagyszerű, kreatív dolgok megvalósulását.

❤️ Miért fontos ez: Az erős értékek összetartozás-érzetet teremtenek – az összetartozás pedig fokozza a motivációt, az együttműködést és az innovációt.

Alapértékek:

Szeresd a munkádat

Építőknek építünk, és igyekszünk egyszerűvé tenni a bonyolult dolgokat. Addig kérdezzük a „miért”-et, amíg el nem jutunk a lényegig, és folyamatosan arra koncentrálunk, hogy a megfelelő problémát oldjuk meg, ne csak a munkát szállítsuk le.

Fejlődjön a munka során

Mindenki folyamatosan fejlődik, és mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk egymásnak a fejlődésben.

Használja ki

A Figma építése a kezdeményezőkészségről, a merészségről és új utak kijelöléséről szól, nem pedig egy forgatókönyv követéséről. A Figmates tagjai úgy építik a design jövőjét, hogy olyan nagy, ijesztő és izgalmas kihívásokkal szállnak szembe, mintha a Figma jövője függne tőlük. Mert valóban így van.

Alapértékek:

Tiszteljük az embereket

Bízunk egymásban és tiszteljük egymást azért, amik vagyunk és amit hozzájárulunk. Felelősséggel tartozunk egymásnak, és nyílt, bátor párbeszéd révén minden hangot meghallgatunk, hogy mások is érezzék, hogy figyelnek rájuk.

Támogatjuk ügyfeleinket

A kapcsolatok állnak vállalkozásunk középpontjában. Arra törekszünk, hogy elengedhetetlenek legyünk ügyfeleink számára azáltal, hogy minden nap kivételes termékeket, szolgáltatásokat és élményeket nyújtunk – és megígérjük, hogy minden tevékenységünk során támogatni fogjuk őket.

Azt tesszük, ami helyes

Az ügyfelek azért választanak minket, mert bíznak a márkánkban és az embereinkben. Ezt a bizalmat úgy érdemeljük ki, hogy minden tevékenységünk megbízható, következetes és a legmagasabb szintű integritással történik.

Alapértékek:

Őszinteség

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy helyesen cselekedjünk és őszinték legyünk, még akkor is, ha ez nem könnyű vagy népszerű. Ez az érték irányítja cselekedeteinket és döntéseinket.

Csapatmunka

Amikor együtt dolgozunk, olyan bizalomra és tiszteletre épülő környezetet teremtünk, amely lehetővé teszi, hogy kihívások elé állítsuk egymást, és ösztönözzük egymást a fejlődésre.

Innováció

Hisszük, hogy ahhoz, hogy relevánsak és sikeresek maradjunk, folyamatosan fejlődnünk kell, és új módszereket kell találnunk a dolgok elvégzésére.

Alapértékek:

Önzetlen elkötelezettség

Ösztönözzük egymást, és egymásnak tartozunk felelősséggel a jövőképünk megvalósításáért.

Bátor szív

Bátran merészkedünk új területekre, tudva, hogy csapatunk támogat minket.

Kíváncsi elme

Megtanuljuk, hogy amikor másokra figyelünk, ápoljuk a kíváncsiságot és az empátiát, amelyek az innováció kulcsát jelentik.

Alapértékek:

Felelősségvállalás

A vezetők tulajdonosok. Hosszú távon gondolkodnak, és nem áldozzák fel a hosszú távú értéket a rövid távú eredményekért. Nem csupán a saját csapatuk, hanem az egész vállalat nevében cselekszenek. Soha nem mondják, hogy „ez nem az én feladatom”.

Tanuljon és legyen kíváncsi

A vezetők soha nem fejezik be a tanulást, és mindig törekednek a fejlődésre. Érdeklődnek az új lehetőségek iránt, és cselekszenek azok feltárása érdekében.

Találjon ki új dolgokat és egyszerűsítse a folyamatokat

A vezetők elvárják és megkövetelik csapataiktól az innovációt és a találékonyságot, és mindig keresik a leegyszerűsítés lehetőségeit. Figyelnek a külvilágra, mindenhonnan új ötleteket keresnek, és nem korlátozza őket az a gondolkodásmód, hogy „ezt nem itt találták ki”. Amikor új dolgokat csinálunk, elfogadjuk, hogy hosszú ideig félreérthetnek minket.

Alapértékek:

Őszinteség és átláthatóság

Munkatársainkkal és ügyfeleinkkel egyaránt átláthatóan járunk el, ami bizalmat épít.

Tartós kapcsolatok építése az ügyfelekkel

Hatékony kommunikáció, az aggályok kezelése és megoldások felkínálása a jó kapcsolatok kiépítése és a lojalitás megteremtése érdekében.

Alapértékek:

Bizalom

Ez az, ami itt alapértelmezés szerint megvan. Mondja el a véleményét, és legyen önmaga!

Felelősségérzet

Mindannyian osztjuk azt a vágyat, hogy elindítsunk dolgokat. Vezesse azokat a projekteket, amelyekben értelmet talál, mert nem érdemes időt pazarolni

Folyamatos változások

Mindig arra törekszünk, hogy jobbá tegyük a dolgokat. A változás izgalmas, nem kell félni tőle.

Alapértékek:

Felelősség

Ez jelképezi elkötelezettségünket munkatársaink, ügyfeleink, partnereink és a környezet iránt

Egyszerűség

Hatékonyságot, átláthatóságot és egyértelmű irányt teremt szervezetünkön belül, valamint ügyfeleink számára is.

Következetesség

Amit mondunk, azt komolyan is gondoljuk. Következetesek vagyunk az emberekkel, a termékekkel, az árakkal és a mindennapi szakmai életünk minden más aspektusával kapcsolatban.

Alapértékek:

Inkluzivitás

Hibrid, rugalmas munkaidő-beosztásunk lehetővé teszi minden munkatársunk számára, hogy saját maga alakítsa ki a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

Alázat

Értékelje azt, amit mindenki a szerepéhez és a vállalathoz hozzátesz.

Innováció

Támogassa a tanulást, hogy lehetővé tegye az innovációt, és az egész szervezet tovább növekedhessen.

Alapértékek:

A közösség iránti törődés

Hosszú évek óta működő Neighborhood Shares Programunk keretében üzleteink az eladhatatlan, de még fogyasztásra alkalmas termékeket helyi élelmiszer-segélyszervezeteknek adományozzák.

Fenntarthatóság

Mint soha korábban, a fenntarthatóság központi szerepet játszik munkánkban, mint a környékbeli élelmiszerbolt.

Integritás

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden munkatársunk és ügyfelünk számára biztonságos, barátságos, befogadó és tiszteletteljes környezetet biztosítsunk.

Alapértékek:

Tiszteljük ügyfeleink idejét

Hatékonyak és átláthatók vagyunk, ami valódi, bizalomra épülő kapcsolatokat teremt ügyfeleinkkel.

Nyújtson őszinte segítséget

Mindenkinek biztosítunk utat a pénzügyi stabilitás felé.

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy pénzügyi termékeinket társadalmi felelősségvállalás jegyében kínáljuk ügyfeleinknek.

Alapértékek:

Integritás

Az első érték azt mutatja, hogy a klinika célja az etika, a professzionalizmus és a személyes felelősség magas színvonalának betartása, hogy a betegek megbízzanak az egészségügyi központban.

Gyógyítás

Reményt keltünk és ápoljuk az emberek jólétét azáltal, hogy tiszteletben tartjuk érzelmi, fizikai és lelki igényeiket.

Tisztelet

Hiszünk abban, hogy „tiszteletet kell adni, hogy tiszteletet kapjunk”. Ezért ápoljuk azt az értéket, hogy egy sokszínű közösségben mindenkit tisztelettel és méltósággal kezeljünk. Ez magában foglalja a betegeket, a kollégákat és családtagjaikat is.

Alapértékek:

Soha ne hagyja abba az innovációt

Bármit is teszünk, gyorsan és stratégiailag reagálunk, és mindig a jövőre gondolunk – elkötelezettek vagyunk abban, hogy az ügyfelek igényei által vezérelt intelligens megoldásokkal feszegessük a változás határait.

Tegyenek integritással

Az integritás az őszinteségről, a tisztességről és a tiszteletről szól, amelyet mindennap tanúsítunk egymás, ügyfeleink, partnereink és a tágabb közösség felé.

Adjunk lehetőséget munkatársainknak

Szeretnénk, ha minden munkatárs tudná, hogy az Okta az övék is, és hogy részesedésük van közös sikereinkben.

Alapértékek:

Elkötelezettség az ügyfelek iránt

Elvárjuk csapatunktól, hogy együttműködjön az ügyfelekkel, hogy megtalálják a számukra legjobb megoldásokat.

Folyamatos tanulás

Az a terület, amelyen dolgozunk, folyamatosan fejlődik, és az üzleti tevékenység szempontjából elengedhetetlen, hogy a csapat is lépést tartson ezzel a fejlődéssel.

Sokszínűség

Hisszük, hogy a tehetség mindenféle emberben megtalálható.

Alapértékek:

Közösség vagyunk

Közösségeinkben elkötelezett résztvevők és vezetők vagyunk. Együtt dolgozunk azon, hogy olyan menedéket teremtsünk, ahol mindenkit megbecsülnek.

Örömmel fogadjuk a változást

Növekedésünk során alkalmazkodunk, fejlődünk és változunk, szívesen fogadjuk a visszajelzéseket, és minden kihívást nyitott elmével és szívvel fogadunk.

Feltöltődünk

Növekedésünkkel együtt alkalmazkodunk, fejlődünk és változunk. Örömmel fogadjuk a visszajelzéseket, és minden kihívást nyitott elmével és szívvel fogadunk.

Alapértékek:

Az embereket helyezze az első helyre

Gondoskodjon a munkatársakról, és ők gondoskodnak az ügyfelekről.

Tegyenek integritással

Kompromisszumok nélküli etikai és jogi normákhoz tartjuk magunkat. Ez kiterjed a mindennapi üzleti magatartásunkra, a munkavállalói politikánkra, az ellátási láncunkra vonatkozó irányelveinkre, környezetvédelmi programjainkra és gyakorlatainkra, valamint az emberi jogok és a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünkre.

Fogadja el a változást

Arra törekszünk, hogy folyamatosan kihívást jelentsünk a status quo-nak, és új márkákkal, új globális telephelyekkel és új vendégélményekkel előre lássuk ügyfeleink változó igényeit.

Alapértékek:

Remény

Hisszük, hogy a sikeres kisvállalkozások és start-upok reményt adnak az embereknek. Kiváló példák arra, hogy mit lehet elérni összpontosítással és elszántsággal.

Felhatalmazás és közösség

Küldetésünk által vezérelt podcastunk arra ösztönzi vállalkozói közösségünket, hogy saját magukat és vállalkozásaikat átalakítva virágozzanak. Ez a küldetés alakítja a podcast mögött álló kis csapat kultúráját.

Alapértékek:

Ne csak csináld! Vedd magadra!

Felelősséget vállalunk munkatársainkért, ügyfeleinkért és saját személyes boldogságunkért. Lehetőséget biztosítunk alkalmazottainknak, hogy azok a szakértők legyenek, akik valójában. Ha megálmodja, és meg is tudja valósítani, együtt fogunk dolgozni Önnel, hogy ez megvalósuljon.

A tehetség fontosabb, mint a földrajzi elhelyezkedés

Bár nagyon örülnénk, ha valamelyik irodánkban dolgoznál – amelyekről alább mindent megtudhatsz –, bármelyik esetben is szívesen látunk. A tehetség és a motiváció nem ismer határokat.

Felhatalmazás és képzés

Akár az analitika terén szeretne előnyt szerezni, akár ügyfélkommunikációs készségein szeretne dolgozni, mi segíteni szeretnénk a tanulásban. Ez is egyike azoknak a módszereknek, amelyekkel befektetünk munkatársainkba, és mindig megéri.

Alapértékek:

Átláthatóság

Az átláthatóság azt jelenti, hogy a releváns információkat és összefüggéseket könnyen hozzáférhetővé tesszük, hogy mindenki hatékonyabban és eredményesebben tudjon dolgozni.

Alacsony ego

Bízunk egymásban, hogy helyes döntéseket hozunk, és támogatjuk egymást céljaink elérésében. De tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és a dolgok nem mindig alakulnak a terv szerint. Ezért amikor a dolgok rosszul alakulnak, megbeszéljük őket, és tanulunk a hibáinkból.

Befogadás

Elismerjük a különbségeinket, és örömmel fogadjuk az azokból fakadó új perspektívákat, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy mindenkinek vannak előítéletei. Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk őket, arra törekszünk, hogy megértsük, miért léteznek, és hogyan tudjuk őket leküzdeni.

Alapértékek:

Ügyfélelégedettség

Minden lépésnél szeretnénk túlteljesíteni az elvárásokat, a részletekre fordított gondos figyelemmel és a minőségre helyezett hangsúllyal.

Őrizze meg az integritást

Ez azt jelenti, hogy mindig etikus és erkölcsileg helyes módon kell cselekedni.

Alapértékek:

Támogassa az inkluzív kultúrát

Hozzon létre biztonságos és tiszteletteljes környezetet, hogy mindenki bátran részt vehessen a munkában.

Bővítse a közösséget

Építsen ki olyan stratégiai kapcsolatokat, amelyek társadalmi és gazdasági korlátokon átívelő hatást gyakorolnak.

Töltse be a hiányt

Értékelje és vizsgálja felül toborzási és kiválasztási gyakorlatainkat.

Alapértékek:

Tisztesség

Minden tevékenységünk során integritással járunk el. Másokkal szemben őszinték, átláthatók és etikusak vagyunk.

Innováció

Folyamatosan új és jobb módszereket keresünk a dolgok elvégzésére. Ösztönözzük a kreativitást és a szokatlan gondolkodásmódot.

Hatás

Arra törekszünk, hogy minden tevékenységünkkel pozitív hatást gyakoroljunk. Szeretnénk változást hozni a világban, és jobb állapotban hagyni a dolgokat, mint ahogyan találtuk őket.

Alapértékek:

Felelősségvállalás

Úgy viselkedünk, mintha a tulajdonosok lennénk. Ügyfeleink vállalkozásait a sajátunkként kezeljük – figyelemmel, gondossággal és az ő érdekeiket előtérbe helyezve.

#BeeBetter

A folyamatos tanulás mellett döntöttünk, hogy mindig fejlesszük készségeinket és fejlődjünk mint egyének.

Innovvy

Igen, ez egy kitalált szó. Ki mondja, hogy nem tehetjük meg? Ez azt mutatja, hogy innovatívak, kreatívak, digitálisan jártasak vagyunk, és hajlandóak vagyunk kockázatot vállalni.

Alapértékek:

Átláthatóság

Hisszük, hogy a díjakkal és a jelentkezési folyamatokkal kapcsolatban őszintének és nyíltnak kell lennünk, hogy ügyfeleink ne érezzék magukat félrevezetve

Akadálymentesség

Ingyenes gondozási információk nyújtásával lehetővé tesszük az idősek számára is, hogy hozzáférjenek a szükséges segítséghez.

Titoktartás

Ugyanilyen fontos, hogy ilyen helyzetekben tiszteletben tartsuk a magánéletüket; minden pályázónak van egy története, amelyet érdemes megóvni.

Alapértékek:

Kézművesség

Találjon értelmet a munkánkban a kiválóság megteremtése révén.

Kitartás

A kitartást az elszántság és a szenvedély hajtja.

Lelkesedés

Ami megkülönböztet téged, az tesz minket egyedivé.

Alapértékek:

Adatvédelem és online biztonság

Hiszünk az online magánélet és biztonság alapvető emberi jogában. Munkavállalóink munkahelyi magánélethez való joga szintén fontos számunkra, ezért alapértékeinknek megfelelően gondoskodunk arról, hogy a munka és a magánélet közötti határok tiszteletben legyenek tartva.

Ügyfélszolgálat

Mi egy emberközpontú vállalat vagyunk, és tudjuk, milyen fontos az emberi támogatás, különösen a technológiai iparban.

Alapértékek:

Találjon megoldást

Soha nem elégszünk meg a jelenlegivel, soha nem fogadjuk el a „ez így is elég jól működik” vagy a „mi mindig így csináltuk” érvelést. Munkatársaink cselekszenek, gyorsan alkalmazkodnak és kitartanak az akadályok ellenére, amíg érdemi előrelépést nem érnek el.

Fókuszáljon okosan

Karcsú és hatékony csapatként működünk, de tudjuk, hogy a minőség és a gyorsaság egymást kiegészítő tényezők – egyik sem elég önmagában.

Törekedjen a kiválóságra

Önkezdeményező emberek vagyunk, akik a felelősségvállalásra vágynak, aktívan keresik a hatást gyakorló lehetőségeket, és kivételes eredmények elérésére törekednek

Alapértékek:

Elkötelezettség

Mutasson ugyanolyan elkötelezettséget a folyamatosan magas színvonalú munka iránt.

Őszinteség

Arra számítunk, hogy a csapat pontosan és őszintén rögzíti a munkáját.

Alapértékek:

Vállaljon felelősséget

Világos elvárásokat támasztunk, proaktívak vagyunk és felelősségteljesen cselekszünk.

Együtt nyerünk

Egyetértünk, együtt erősebbek vagyunk, és egy csapatként működünk.

Legyen szövetséges

Törekszünk a befogadásra, hallgatunk, tanulunk és tetteinkkel beszélünk.

Alapértékek:

Tisztesség

Nagyra értékeljük a becsületességet, és felelősséget vállalunk minden cselekedetünkért.

Innováció

Az „Innováció” érték arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy új, növekedést elősegítő ötletekkel álljanak elő.

Chill Work

Ez azt jelenti, hogy nem támogatjuk a mérgező „kemény munkát” és a „hustle kultúrát”.

Ehelyett szándékosan nyugodtak és lazaak vagyunk.

🔁 Frissítsd rendszeresen: Évente vizsgáld felül az értékeidet. Ahogy a vállalkozásod fejlődik, a kultúrájának is fejlődnie kell.

Határozza meg csapata alapértékeit, és éljen azok szerint

Az alapértékek meghatározásakor néhány dolgot érdemes szem előtt tartania.

Először is: mi a fontos Önnek, mint vállalkozónak? Mit képvisel? És ami a legfontosabb: mik a munkatársai személyes alapértékei?

Fontos megjegyezni, hogy nem minden érték univerzális vagy egyenrangú. Néhányuk akár egymással is ütközhet; ki kell választania azokat, amelyek összhangban állnak a saját alapértékeivel és jövőképével. Használja ezt az alapértékek listáját, hogy olyan erős és hiteles irányelveket hozzon létre, amelyek rezonálnak a vállalkozásával, alkalmazottaival és ügyfeleivel.

Miután meghatározta vállalata értékeit, gondoskodjon arról, hogy azokat rendszeresen megossza csapatával, hogy motiváltak maradjanak és összhangban legyenek céljaival. A vállalati kultúra hangvételének megteremtése segít vonzani és megtartani azokat a hasonló gondolkodású embereket, akik osztják az Ön értékeit és a siker iránti vágyát, ami hozzájárul ahhoz, hogy vállalkozása az elkövetkező években is virágozzon.

Tisztázza vállalatának küldetését, értékeit és a csapatmunkát