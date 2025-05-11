ClickUp és Calendly: melyik tervezőalkalmazás a jobb?

A termelékenységet gyakran olyan tényezők befolyásolják, amelyekre nem is figyelünk. A hosszú utazásoktól az e-mailben is elintézhető megbeszélésekig – rengeteg produktív órát veszítünk el!
👀 Tudta? Csak az Egyesült Államokban a munkahelyi zavaró tényezők és megszakítások évente 588 milliárd dollárba kerülnek.
Szerencsére a hatékony tervezőeszközök segíthetnek visszaszerezni az elveszett időt. Az olyan hatékony alkalmazások, mint a ClickUp és a Calendly, sok szakember számára váltak elengedhetetlen eszközzé, akik hatékonyan szeretnék kezelni az idejüket. De alapvetően különböző célokat szolgálnak.
De melyik a megfelelő választás az Ön számára? A ClickUp all-in-one projektmenedzsment megközelítését vagy a Calendly speciális szakértelmét a találkozók ütemezésének automatizálásában érdemes használni? Ebben a cikkben a ClickUp és a Calendly alkalmazásokról bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, előnyöket és különbségeket, hogy segítsünk eldönteni, melyik naptáralkalmazás segít visszanyerni az idő feletti ellenőrzést.
👀 Tudta? A munkahelyi zavarások után 23 percnyi koncentrációs időt veszít.
ClickUp és Calendly összehasonlítása egy pillanat alatt
|Funkció
|ClickUp
|Calendly
|Elsődleges felhasználási eset
|Egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelést, intelligens ütemezést, csevegést, együttműködést és célkövetést tartalmaz.
|Egyszerűsített ütemezési platform a találkozók automatizálásához
|Feladatkezelés
|Átfogó feladat-létrehozás, -kiosztás, -nyomon követés és -szervezés több nézetben
|Nem elérhető
|Ütemezés
|Tartalmazza a ClickUp Calendar alkalmazást, amellyel események hozhatók létre, kezelhetők és csatlakozhat hozzájuk a munkaterületén belül.
|Fejlett ütemezési eszközök, testreszabható eseménytípusok és automatizált értekezletek
|Dokumentumkészítés
|Beépített ClickUp Docs wikik, SOP-k és tudásmegosztáshoz
|Nem elérhető
|Időkövetés
|Integrált időkövetési funkciók feladatokhoz és projektekhez
|Nem elérhető
|Csapatmunka
|Valós idejű csevegés, táblák, megjegyzések és integrációk a zökkenőmentes együttműködés érdekében
|Csapatütemezés (körbejárás, kollektív) és naptárintegráció a találkozók koordinálásához
|Automatizálás
|Egyedi automatizálások ismétlődő feladatokhoz és munkafolyamatokhoz
|Automatikus emlékeztetők, nyomon követés és naptárszinkronizálás
|Integrációk
|Kiterjedt harmadik féltől származó integrációk, beleértve a Slack, a Google Drive és a Zapier alkalmazásokat.
|Integrálható CRM-ekkel, Stripe-pal, PayPal-lel, marketingeszközökkel és termelékenységi platformokkal.
|Elemzések
|Műszerfalak a csapat teljesítményének, a munkaterhelésnek és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez
|A teljesítményre és a hatékony ütemezésre összpontosító elemzések és betekintések
|AI funkciók
|Mesterséges intelligenciával működő eszközök feladatkezeléshez, tartalomkészítéshez és projektjavaslatokhoz
|Nem elérhető
|Mobilalkalmazás
|Igen, teljes funkcionalitású mobilalkalmazás feladatok és projektek kezeléséhez.
|Igen, egy mobilalkalmazás a találkozók ütemezéséhez és kezeléséhez.
|Fehér táblák
|Kollaboratív vizuális tervezőeszközök brainstorminghoz és ötleteléshez
|Nem elérhető
Mi az a ClickUp?
A ClickUp az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazása, amely egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, javíthatja a csapat termelékenységét és támogatja a jobb tervezést.
Az e-mailektől és feladatoktól a csekklistákig, sprintekig és projektdokumentációig a ClickUp egyesíti az összes szükséges eszközt, akár 30%-kal növelve az együttműködés hatékonyságát.
A ClickUp azonban nem csak összesíti az összes eszközét, hanem zökkenőmentesebb élményt is biztosít a csapata számára. Feladatokat rendelhet hozzá, hívásokat ütemezhet, testreszabható nézetekkel és irányítópultokkal követheti nyomon az előrehaladást, valamint olyan funkciókkal javíthatja a csapatmunkát, mint a megjegyzések és az @említések.
Az új, továbbfejlesztett ClickUp Naptár segítségével mostantól közvetlenül a munkaterületéről ütemezhet és csatlakozhat megbeszélésekhez, így a tervezés és a végrehajtás között nem kell lapozgatnia.
Mindezt anélkül teheti meg, hogy a lapok között kellene váltania. ✅
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!
A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment naptáralkalmazásként is kiváló. Lehetővé teszi egyértelmű ütemtervek meghatározását, feladatok közötti függőségek létrehozását, valamint rövid és hosszú távú célok egyszerű kezelését.
Akár a napját, a hetét vagy a hónapját tervezi, a ClickUp-ban megtalálja a megfelelő nézetet – válasszon a Naptár nézet, az Idővonal nézet vagy a Gantt-diagramok közül, hogy vizuálisan áttekintse a munkáját. Akár ismétlődő feladatokat is beállíthat, hogy automatizálja a rendszeres tevékenységek tervezését, így semmi sem maradhat ki.
A ClickUp-ot igazán megkülönböztető tulajdonsága a rugalmassága és hozzáférhetősége. Felhőalapú platformként úgy tervezték, hogy támogassa a csapatokat bárhol is legyenek, akár valós időben, akár aszinkron módon dolgoznak.
Marianela Fernandez, az Eco Supplier Panamá víztisztítási tanácsadója kiemeli:
A ClickUp a projekt végrehajtása során különböző funkciókat, például értesítéseket, naptárakat, e-maileket és munkafolyamatokat integrál, így hatékonyan elérve, hogy a munkavállalók ne kelljenek folyamatosan a különböző technológiai mechanizmusok áttekintésével foglalkozniuk, hanem az értéket teremtő feladatokra koncentrálhassanak.
A ClickUp a projekt végrehajtása során különböző funkciókat, például értesítéseket, naptárakat, e-maileket és munkafolyamatokat integrál, így hatékonyan elérve, hogy a munkavállalók ne kelljenek folyamatosan a különböző technológiai mechanizmusok áttekintésével foglalkozniuk, hanem az értéket teremtő feladatokra koncentrálhassanak.
👀 Tudta? Az átlagos munkanap több mint felét olyan tevékenységek töltik ki, amelyek alig vagy egyáltalán nem jelentenek hozzáadott értéket – gondoljon csak a felesleges e-mailekre, redundáns feladatokra és megszakításokra. Ez naponta több órányi elvesztegetett termelékenységet jelent!
A ClickUp funkciói
A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a projektek, feladatok és munkafolyamatok kezelése könnyebbé, okosabbá és méretezhetőbbé válik.
Például a Walk the Room (WtR) cégnek szüksége volt egy megoldásra, amellyel javíthatta termelési tervezését a vállalkozás növekedésével. A ClickUp használatával összekapcsolták a csapatokat, javították az együttműködést és hatékonyabbá tették a feladatkezelést.
A 28 felhasználóval indult szolgáltatás mindössze 20 hónap alatt több mint 70 aktív felhasználóra nőtt. Ez a növekedés jól mutatja, hogy a ClickUp hogyan nőtt a WtR-rel együtt, és hogyan vált a sikerük kulcsfontosságú részévé.
A testreszabásra és az együttműködésre tervezett széles eszközválasztékával a ClickUp segíthet csapatainak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában.
Vessünk egy pillantást néhány kiemelkedő funkciójára, amelyek ezt lehetővé teszik:
1. funkció: Tervezzen, ütemezzen és legyen mindig egy lépéssel előrébb a ClickUp naptárral
A ClickUp Calendar az Ön irányító központja, ahol egy helyen szervezheti feladatait, eseményeit és találkozóit.
Akár a hetét tervezi, akár eseményinformációkat tekint át, kampányt tervez vagy többfunkciós csapatot koordinál, a ClickUp Naptár teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosít az ideje felett. Választhat napi, heti vagy havi nézetek között, hogy egy pillantással áttekintse a közelgő feladatokat, határidőket és eseményeket. A feladatok projekt vagy prioritás szerint színekkel jelölhetők, hogy könnyebben összpontosíthasson.
A ClickUp azonban többet kínál, mint egyszerű feladat-tervezést. A beépített ütemezési funkcióval naptári eseményeket hozhat létre, résztvevőket hívhat meg, sőt, közvetlenül a ClickUp munkaterületéről csatlakozhat megbeszélésekhez. Búcsút inthet a lapok közötti váltogatásnak – végre szinkronban vannak a hívásai, feladata és projektjei. Használja a ClickUp Naptár beépített mesterséges intelligenciáját, amely a határidők alapján javaslatokat tesz időblokkokra és átrendezett prioritásokra.
Emellett integrálható olyan eszközökkel is, mint a Google Naptár és az Outlook, így az ütemterve valós időben frissül. Ismétlődő eseményeket vagy találkozókat ütemezhet, napirendeket csatolhat és nyomon követheti a következő lépéseket – mindezt a projektjeihez és feladataikhoz kapcsolva.
✅ Átütemezés drag-and-drop funkcióval✅ Egyéni szűrés megbízott, prioritás vagy címke szerint✅ Kétirányú naptárszinkronizálás és csatlakozási linkek hívásokhoz✅ Esemény létrehozása a feladatnézeteken belül
Gyorsítani szeretné heti vagy havi tervezését? Használja a ClickUp naptártervező sablont, hogy egyedi címkékkel, szűrőkkel és előre elkészített nézetekkel szervezze meg napjait.
Az új ClickUp Naptárral nem csak vizualizálja a munkaterhelését, hanem aktívan kezeli is azt.
2. funkció: Csapatértekezletek koordinálása a ClickUp segítségével
A tervezőalkalmazás egyik alapvető funkciója? A találkozók zökkenőmentes kezelése.
A ClickUp Meetings funkciók megkönnyítik a találkozók ütemezését és kezelését.
Ahelyett, hogy a naptáralkalmazás és a projektmenedzsment platform között váltogatna, a ClickUp alkalmazáson belül közvetlenül ütemezheti, nyomon követheti és lebonyolíthatja a hatékony értekezleteket.
A naptárintegráció szinkronizálja a találkozók időpontjait a feladatokkal és projektekkel, miközben a ClickUp-ban meghatározza a napirendet, így a találkozók célorientáltak és produktívak maradnak.
Ezt követően közvetlenül a találkozó feladatához hozzáadhat cselekvési elemeket, döntéseket és megjegyzéseket, hogy a nyomon követés szervezett maradjon. Ez a zökkenőmentes integráció segít mindenkinek összehangoltan dolgozni, és a találkozókat egyszerű naptári események helyett megvalósítható következő lépésekké alakítja.
💡Profi tipp: Integrálja a Calendly-t a ClickUp-pal, hogy kihasználhassa a teljes munkahelyi ökoszisztéma előnyeit, miközben automatikusan ütemezi megbeszéléseit.
3. funkció: Naptárának tervezése sablonok segítségével
A ClickUp naptártervező sablon segítségével napjait, heteit és hónapjait a nulláról indulás nélkül tervezheti meg.
A ClickUp naptártervező sablon egyik kiemelkedő jellemzője a sokoldalúsága. Lehetővé teszi, hogy több nézet között váltson – függetlenül attól, hogy havi, heti vagy napi bontásra van szüksége a feladatok és események tekintetében, a sablon az Ön igényeihez igazítható.
Ez a napi tervező sablon testreszabható címkéivel és szűrőivel tovább javítja a feladatok kategóriák szerinti szervezésének képességét, segítve Önt abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.
A naptár nézetben részletes leírásokat, mellékleteket, alfeladatokat és ellenőrzőlistákat adhat hozzá a feladatokhoz. Ez megkönnyíti a magas szintű feladatütemezés és a alapos projekttervezés kezelését egy helyen.
💡Profi tipp: Használja a ClickUp ütemterv-blokkoló sablont, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket, és biztosítsa, hogy elegendő időt szánjon a megfelelő feladatokra.
4. funkció: Jegyzeteljen, foglaljon össze és automatizáljon, hogy jobb napja legyen!
Mi lenne, ha a tervezőalkalmazásod néhány feladatot le tudna venni a válladról? A ClickUp Brain képes rá! Integrált AI funkciókkal rendelkezik, amelyek az automatizálás és az intelligens javaslatok erejét közvetlenül a munkafolyamatodba viszik.
Az egyik kiemelkedő funkció a ClickUp AI Notetaker, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az Ön találkozóit. Ahelyett, hogy sietve jegyzetelne, az AI Notetaker rögzíti a döntéseket, a következő lépéseket és a legfontosabb megbeszélési pontokat, így a találkozók produktívabbá válnak és könnyebb nyomon követni őket.
A feladatkontextussal párosítva az AI Notetaker biztosítja, hogy minden találkozó megvalósítható maradjon, automatikusan összekapcsolva a betekintéseket a releváns munkaterületekkel. Akár közvetlenül a találkozó összefoglalókból is létrehozhat feladatokat, így a beszélgetést azonnal végrehajtásba fordíthatja.
A ClickUp Brain a következőket is segít:
- Ismétlődő feladatok automatizálása
- Összefoglalók készítése hosszú feladatlistákhoz
- Javasoljon fejlesztéseket a projekt munkafolyamataihoz
- Elemezze az adatrendszereket és készítsen előrehaladási jelentéseket
Ezek az AI-alapú funkciók segítenek a határidők betartásában, a manuális munkák csökkentésében és a megalapozottabb döntések meghozatalában.
A ClickUp árai
Mi az a Calendly?
A Calendly egy vezető időpont-ütemező szoftver, amely egyszerűsíti a találkozók koordinálását.
Elsődleges funkciója, hogy kiküszöböli a megfelelő találkozási időpont megtalálásához általában szükséges e-mailek oda-vissza küldözgetését. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadják elérhetőségi preferenciáikat, megosszák a linket, és mások közvetlenül a szinkronizált naptárukba foglalhassanak időpontot.
Csatlakozik a személyes és szakmai naptárakhoz (Google, Outlook, Office 365, iCloud), hogy valós időben mutassa a rendelkezésre állást és megakadályozza a kettős foglalásokat. Egyszerűsége vonzó az egyének számára, míg funkciói jól skálázhatók csapatok és nagyvállalatok számára, amelyeknek egyszerűsített külső ütemezésre van szükségük.
🧠 Érdekes tény: Az üzleti vezetők heti idejük megdöbbentő 72%-át tárgyalások töltik ki. Noha ezek közül néhány elengedhetetlen, sokakat lehetne csökkenteni vagy helyettesíteni, így több idő maradna a hatékonyabb munkára.
A Calendly funkciói
A Calendly kiemelkedő, mert könnyen használható és jól integrálható a napi rutinjába. Nézzük meg a legfontosabb funkcióit:
1. funkció: Egyszerűsített naptárintegráció
A Calendly összekapcsolható olyan népszerű naptáralkalmazásokkal, mint a Google Naptár, az Outlook és az Office 365.
A csatlakozás után az alkalmazás automatikusan nyomon követi az ütemtervét, és valós időben frissíti a rendelkezésre állását. Így könnyedén elkerülheti a kettős foglalásokat és az ütemterv-ütközéseket.
2. funkció: Testreszabható rendelkezésre állás a rugalmas találkozó-foglaláshoz
Teljes mértékben Ön irányítja, mikor áll rendelkezésre megbeszélésekre. A Calendly lehetővé teszi, hogy:
- Állítson be konkrét munkaidőt
- Adjon hozzá puffertidőt a megbeszélések előtt és után
- Állítsa be az időzónákat vagy a találkozók helyszíneit
Így biztos lehet benne, hogy csak akkor foglal megbeszéléseket, amikor az Önnek megfelel, ami segít a szervezettségben és a stresszmentességben.
3. funkció: Videokonferencia-integráció online értekezletekhez
A Calendly olyan eszközökkel integrálható, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.
Amikor valaki megbeszélést tervez, a platform automatikusan hozzáad egy videokonferencia linket az eseményhez. Nem kell manuálisan beállítania – mindent elintéznek Ön helyett, így időt és energiát takaríthat meg.
👀 Tudta? A ClickUp havi tervező sablonja tartalmazza a feladatok határidejét, a legfontosabb mérföldköveket és a személyes célokat, így átfogó képet kaphat a hónapjáról.
4. funkció: Egyedi eseménytípusok és linkek megosztása a nagyobb kontroll érdekében
A Calendly lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelően egyedi találkozótípusokat hozzon létre. Például:
- Egyéni találkozók
- Csoportos foglalkozások
- Webináriumok vagy workshopok
Beállíthatja a találkozó időtartamát, helyszínét és a résztvevőkkel kapcsolatos követelményeket. Akár űrlapokat vagy kérdéseket is hozzáadhat, amelyeket a résztvevőknek ki kell tölteniük a találkozó lefoglalásakor, így előre felkészülhet a találkozóra.
Személyre szabott Calendly linket hozhat létre, amelyet megoszthat ügyfeleivel, munkatársaival vagy bárkivel, akinek időpontot kell egyeztetnie Önnel.
A Calendly árai
- Ingyenes
- Standard: 12 USD/hó/felhasználó
- Csapatok: 20 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 15 000 USD/évtől
ClickUp és Calendly: funkciók összehasonlítása
Mindkét eszköz kiváló a saját területén. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében:
1. Feladat- és projektmenedzsment
A ClickUp kiváló projektmenedzsment platform, amely olyan eszközöket kínál, mint feladatlisták, Gantt-diagramok, ütemtervek, naptárak és Kanban táblák. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alfeladatokat hozzanak létre, feladatfüggőségeket adjanak hozzá és egyéni állapotokat rendeljenek az automatizált munkafolyamatokhoz.
Az időkövetés, a munkaterhelés-kezelés és a célkövetés funkcióknak köszönhetően ez egy átfogó megoldás minden méretű projekt kezeléséhez.
A ClickUp havi naptár sablonjai, egyéni mezői és jelentéskészítő eszközei egyszerűsítik a feladatok szervezését és a haladás nyomon követését.
A Calendly viszont nem feladat- vagy projektkezelésre lett tervezve. Kizárólagos célja a találkozók ütemezése, ezért nem rendelkezik feladatlétrehozási, feladatkiosztási vagy haladáskövetési funkciókkal.
🏆 Győztes: A ClickUp funkcionalitása páratlan a feladatok és projektek kezelésében, amit a Calendly nem támogat.
2. Ütemezés és naptárintegráció
A ClickUp tartalmaz egy robusztus naptárnézetet a tervezéshez és egy teljes ClickUp naptárat az események ütemezéséhez és kezeléséhez. Az olyan funkciókkal, mint a résztvevők meghívása, csatlakozási linkek, naptárszinkronizálás és feladatütemezés, a ClickUp mostantól integrált élményt nyújt az időgazdálkodáshoz. Míg a Calendly továbbra is vezető szerepet tölt be a fejlett rendelkezésre állás és az ütemezés automatizálása terén, a ClickUp gyorsan ledolgozza a lemaradást azáltal, hogy az ütemezést beépíti szélesebb körű termelékenységi csomagjába.
A Calendly viszont kifejezetten ütemezésre lett kifejlesztve. Automatikusan szinkronizálódik a legnépszerűbb naptárakkal, mint például a Google Naptár, az Outlook és az Apple Naptár, hogy ne legyenek átfedések vagy dupla foglalások.
Az olyan további funkciók, mint a pufferidők, az időzóna-felismerés és a testreszabható eseménytípusok, ideálissá teszik a Calendly alkalmazást komplex ütemtervek kezeléséhez. Az automatikus emlékeztetők és nyomon követések tovább egyszerűsítik a találkozók koordinálását.
🏆 Győztes: A Calendly továbbra is vezető szerepet tölt be a külső találkozók koordinálásában és ütemezésében, de a ClickUp natív naptárával és teljes munkaintegrációjával egyre nagyobb teret nyer.
3. Együttműködési eszközök
Az együttműködés a ClickUp egyik legfőbb erőssége. A platform minden funkciója – a csevegéstől a megjegyzésekig, a tábláktól a dokumentumokig – úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a kommunikációt a csapatával.
Az alkalmazás képes a csapatok közötti kommunikációt a feladatok vagy projektek keretében központosítani, így kevesebb eszközre van szükség. Ezenkívül a csapatok a műszerfalakon és jelentésekben oszthatják meg a projektekkel kapcsolatos friss információkat.
A Calendly azonban korlátozott együttműködési eszközöket kínál.
Támogatja a csapat ütemezéséhez szükséges funkciókat, mint például a körbeosztásos feladatok és a kollektív ütemezés, amelyek segítenek a csapat rendelkezésre állásának koordinálásában. Ugyanakkor nem kínál olyan funkciókat, mint a feladat szintű kommunikáció vagy a dokumentumok közös szerkesztése.
🏆 Győztes: A ClickUp átfogó együttműködési funkciói miatt ez a jobb eszköz a közös projektekben dolgozó csapatok számára.
4. Automatizálás
A ClickUp fejlett automatizálási funkciókat kínál különböző munkafolyamatokhoz, például feladatok állapotok közötti áthelyezéséhez, emlékeztető küldéséhez vagy feladatok kiosztásához határidőkhöz hasonló kiváltó események alapján. Ezek az automatizálási funkciók nagymértékben testreszabhatók, így a felhasználók a projekt igényeihez igazíthatják őket.
Mivel a Calendly kizárólag az ütemezésre összpontosít, automatizált funkciói is erre a területre vannak szabva. Olyan funkciókat kínál, mint az automatikus találkozóemlékeztetők, a nyomonkövető e-mailek és a jóváhagyáson alapuló ütemezéshez szükséges munkafolyamatok. Ezek az automatizált funkciók időt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik a oda-vissza kommunikációt.
🏆 Győztes: Döntetlen. A ClickUp a feladatok és projektek automatizálásában dominál, míg a Calendly az ütemezésspecifikus automatizálásban tűnik ki.
5. Időkövetés
A ClickUp beépített időkövető funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokon belül közvetlenül rögzítsék az órákat. Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nyomon kell követniük a számlázható órákat vagy értékelniük kell a csapat termelékenységét.
A ClickUp további rugalmasságot biztosít azzal, hogy támogatja a harmadik féltől származó időkövető eszközökkel, például a Toggl és a Harvest integrációját.
Ezzel ellentétben a Calendly nem kínál időkövetési funkciókat. A tervezésre specializálódott, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz eszközöket a feladatokra vagy projektekre fordított idő nyomon követéséhez.
🏆 Győztes: A ClickUp időkövető eszközei miatt ez a legjobb választás a termelékenység és a számlázás nyomon követéséhez.
6. Integrációk
A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, többek között a Slackkel, a Zoommal, a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel, sőt még a Calendly-vel is!
API-ja lehetővé teszi a fejlesztők számára egyedi integrációk létrehozását is. Akár kommunikációt, fájlmegosztást vagy munkafolyamat-automatizálást kell kezelnie, a ClickUp széles körű kompatibilitást kínál.
Bár a Calendly integrációi elegendőek a munkafolyamatok ütemezéséhez, az integrációk összesen száma és változatossága korlátozottabb, mint a ClickUp esetében.
🏆 Győztes: ClickUp a szélesebb körű integrációknak köszönhetően, amelyek különböző munkafolyamatokat támogatnak.
7. Felhasználói felület
A ClickUp felülete segít a webhely megfelelő kezelésében – legyen szó projekt ütemtervekről, csapatmunkáról vagy naptári eseményekről – minden egy helyen, egyszerűen kezelhető. Bár ez a sokoldalúság előny, az első használatkor a felhasználói felület túlterhelőnek tűnhet. Leginkább azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik hajlandóak időt fordítani a platform megismerésére.
A Calendly felülete tiszta és felhasználóbarát, így ideális kezdők számára. Az események beállítása, a rendelkezésre állás meghatározása és a ütemezési linkek megosztása intuitív folyamatok, amelyek minimális tanulást igényelnek.
🏆 Győztes: Calendly az egyszerűsége miatt. A felhasználói felület megkönnyíti a felhasználók számára a gyors kezdést.
8. Könnyű használat
Kiterjedt funkciókészlete miatt a ClickUp tanulási görbéje meredekebb. Átfogó oktatóanyagai, ütemterv-sablonjai és támogatási forrásai azonban a motivált felhasználók számára kezelhetővé teszik a bevezetést.
A Calendly-t a könnyű használat érdekében tervezték, így még az első alkalommal használók is perceken belül beállíthatnak eseményeket és megoszthatnak ütemezési linkeket. Egyszerűsége miatt nem technikai felhasználók számára is hozzáférhető.
🏆 Győztes: Calendly, köszönhetően egyszerű használatának és egyértelmű funkcionalitásának, ami ideális a gyors bevezetéshez.
ClickUp és Calendly a Redditen
Amikor a Reddit felhasználók a ClickUp és a Calendly alkalmazásokat vitatják meg, a beszélgetés gyakran az egyes eszközök által megoldott konkrét problémákra és arra koncentrál, hogy azok mennyire illeszkednek a mindennapi munkafolyamatokba.
Azok számára, akik projektmenedzsment megoldásra van szükségük, a ClickUp gyakran a kedvenc.
A ClickUp-ot használó Reddit-felhasználók kiemelik a testreszabási lehetőségeket, és azt mondják, hogy kiválóan alkalmas olyan csapatok számára, amelyek több feladatot és határidőt kell egyszerre kezelniük. Sok felhasználó szereti a rugalmasságát – olyan nézeteket kínál, mint a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és az idővonalak –, valamint a beépített funkciókat, mint az időkövetés és a jelentések.
Már legalább 4 éve használjuk a Clickupot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Kipróbáltuk az Asanát, a Monday.comot és a Trellót, mielőtt a ClickUp mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta.
A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.
A Reddit-en gyakori panasz a ClickUp hatalmas funkciókészlete, amely túlnyomó lehet, különösen azoknak az egyéni felhasználóknak vagy kis csapatoknak, akiknek nincs szükségük a teljes funkcionalitásra.
A Calendly pedig azoknak ajánlott, akik egyszerűsíteni szeretnék az ütemezésüket.
A Calendly-t kipróbált Reddit-felhasználók gyakran dicsérik a könnyű használatát és időtakarékos funkcióit, különösen a különböző időzónákban zajló találkozók koordinálása tekintetében.
„Beállítod és elfelejted” – sokan értékelik, hogy megszünteti a rendelkezésre állás keresésének unalmas oda-vissza járkálását.
Én a Calendly-t használom. Ezzel valóban időt takaríthatok meg a találkozók ütemezésénél. Mint a legtöbb ember, én is csak egy linket tartalmazó szöveget adok hozzá az e-mail aláírásomhoz (valami ilyesmit: „Ütemezzen velem találkozót”). Remekül működik!
Néhány Reddit-felhasználó azonban rámutat a korlátaira, kiemelve, hogy a Calendly nem nyújt többet a tervezésen kívül – nem feladatok vagy munkafolyamatok kezelésére lett kifejlesztve.
🧠Érdekesség: A ClickUp heti tervező sablon segítségével napokra és időblokkokra bontva oszthatja el céljait, így biztosítva, hogy a hét minden napján produktív maradjon.
Melyik tervező eszköz a legjobb?
A ClickUp és a Calendly „tervezőalkalmazásként” való megnevezése kiemeli a tervezéshez való eltérő megközelítésüket. A Calendly kiválóan alkalmas találkozók tervezésére és az ütemezés automatizálására. A ClickUp kiválóan alkalmas a Calendly alternatívájaként munka – feladatok, projektek, célok és határidők – tervezésére, miközben eszközöket biztosít a munka körül lévő idő és találkozók kezeléséhez.
Azoknak a csapatoknak, amelyeknek átfogó platformra van szükségük a feladatok és projektek kezeléséhez, az együttműködéshez, a célok nyomon követéséhez, valamint a belső tervezéshez és ütemezéshez, a ClickUp egyértelműen a legjobb választás. Sokoldalúsága és integrált funkciói sokkal nagyobb összességében értéket nyújtanak, és szükségtelenné teszik több különálló eszköz használatát.
Ha csak a külső találkozók foglalásának automatizálására és a rendelkezésre állás egyszerű megosztására van szüksége, akkor a Calendly továbbra is kiváló, kategóriájában a legjobb megoldás. Egy feladatot kivételesen jól végzi.
A holisztikus munkatervezés, a projektvégrehajtás és a csapatmunka tekintetében azonban a ClickUp olyan mélységet és rugalmasságot kínál, amely a Calendly-ben tervezésénél fogva nem található meg. Lehetővé teszi, hogy ne csak az ütemtervét, hanem az egész munkafolyamatot kezelje.
Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp próbaidőszakra, hogy elindulhasson.