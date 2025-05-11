ClickUp és Calendly: melyik tervezőalkalmazás a jobb?

A termelékenységet gyakran olyan tényezők befolyásolják, amelyekre nem is figyelünk. A hosszú utazásoktól az e-mailben is elintézhető megbeszélésekig – rengeteg produktív órát veszítünk el!

👀 Tudta? Csak az Egyesült Államokban a munkahelyi zavaró tényezők és megszakítások évente 588 milliárd dollárba kerülnek.

Szerencsére a hatékony tervezőeszközök segíthetnek visszaszerezni az elveszett időt. Az olyan hatékony alkalmazások, mint a ClickUp és a Calendly, sok szakember számára váltak elengedhetetlen eszközzé, akik hatékonyan szeretnék kezelni az idejüket. De alapvetően különböző célokat szolgálnak.

De melyik a megfelelő választás az Ön számára? A ClickUp all-in-one projektmenedzsment megközelítését vagy a Calendly speciális szakértelmét a találkozók ütemezésének automatizálásában érdemes használni? Ebben a cikkben a ClickUp és a Calendly alkalmazásokról bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, előnyöket és különbségeket, hogy segítsünk eldönteni, melyik naptáralkalmazás segít visszanyerni az idő feletti ellenőrzést.

👀 Tudta? A munkahelyi zavarások után 23 percnyi koncentrációs időt veszít.

ClickUp és Calendly összehasonlítása egy pillanat alatt

Funkció ClickUp Calendly Elsődleges felhasználási eset Egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelést, intelligens ütemezést, csevegést, együttműködést és célkövetést tartalmaz. Egyszerűsített ütemezési platform a találkozók automatizálásához Feladatkezelés Átfogó feladat-létrehozás, -kiosztás, -nyomon követés és -szervezés több nézetben Nem elérhető Ütemezés Tartalmazza a ClickUp Calendar alkalmazást, amellyel események hozhatók létre, kezelhetők és csatlakozhat hozzájuk a munkaterületén belül. Fejlett ütemezési eszközök, testreszabható eseménytípusok és automatizált értekezletek Dokumentumkészítés Beépített ClickUp Docs wikik, SOP-k és tudásmegosztáshoz Nem elérhető Időkövetés Integrált időkövetési funkciók feladatokhoz és projektekhez Nem elérhető Csapatmunka Valós idejű csevegés, táblák, megjegyzések és integrációk a zökkenőmentes együttműködés érdekében Csapatütemezés (körbejárás, kollektív) és naptárintegráció a találkozók koordinálásához Automatizálás Egyedi automatizálások ismétlődő feladatokhoz és munkafolyamatokhoz Automatikus emlékeztetők, nyomon követés és naptárszinkronizálás Integrációk Kiterjedt harmadik féltől származó integrációk, beleértve a Slack, a Google Drive és a Zapier alkalmazásokat. Integrálható CRM-ekkel, Stripe-pal, PayPal-lel, marketingeszközökkel és termelékenységi platformokkal. Elemzések Műszerfalak a csapat teljesítményének, a munkaterhelésnek és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez A teljesítményre és a hatékony ütemezésre összpontosító elemzések és betekintések AI funkciók Mesterséges intelligenciával működő eszközök feladatkezeléshez, tartalomkészítéshez és projektjavaslatokhoz Nem elérhető Mobilalkalmazás Igen, teljes funkcionalitású mobilalkalmazás feladatok és projektek kezeléséhez. Igen, egy mobilalkalmazás a találkozók ütemezéséhez és kezeléséhez. Fehér táblák Kollaboratív vizuális tervezőeszközök brainstorminghoz és ötleteléshez Nem elérhető

Mi az a ClickUp?

A ClickUp az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazása, amely egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, javíthatja a csapat termelékenységét és támogatja a jobb tervezést.

Az e-mailektől és feladatoktól a csekklistákig, sprintekig és projektdokumentációig a ClickUp egyesíti az összes szükséges eszközt, akár 30%-kal növelve az együttműködés hatékonyságát.

A ClickUp azonban nem csak összesíti az összes eszközét, hanem zökkenőmentesebb élményt is biztosít a csapata számára. Feladatokat rendelhet hozzá, hívásokat ütemezhet, testreszabható nézetekkel és irányítópultokkal követheti nyomon az előrehaladást, valamint olyan funkciókkal javíthatja a csapatmunkát, mint a megjegyzések és az @említések.

Az új, továbbfejlesztett ClickUp Naptár segítségével mostantól közvetlenül a munkaterületéről ütemezhet és csatlakozhat megbeszélésekhez, így a tervezés és a végrehajtás között nem kell lapozgatnia.

Mindezt anélkül teheti meg, hogy a lapok között kellene váltania. ✅

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment naptáralkalmazásként is kiváló. Lehetővé teszi egyértelmű ütemtervek meghatározását, feladatok közötti függőségek létrehozását, valamint rövid és hosszú távú célok egyszerű kezelését.

Akár a napját, a hetét vagy a hónapját tervezi, a ClickUp-ban megtalálja a megfelelő nézetet – válasszon a Naptár nézet, az Idővonal nézet vagy a Gantt-diagramok közül, hogy vizuálisan áttekintse a munkáját. Akár ismétlődő feladatokat is beállíthat, hogy automatizálja a rendszeres tevékenységek tervezését, így semmi sem maradhat ki.

A ClickUp-ot igazán megkülönböztető tulajdonsága a rugalmassága és hozzáférhetősége. Felhőalapú platformként úgy tervezték, hogy támogassa a csapatokat bárhol is legyenek, akár valós időben, akár aszinkron módon dolgoznak.

Marianela Fernandez, az Eco Supplier Panamá víztisztítási tanácsadója kiemeli:

A ClickUp a projekt végrehajtása során különböző funkciókat, például értesítéseket, naptárakat, e-maileket és munkafolyamatokat integrál, így hatékonyan elérve, hogy a munkavállalók ne kelljenek folyamatosan a különböző technológiai mechanizmusok áttekintésével foglalkozniuk, hanem az értéket teremtő feladatokra koncentrálhassanak.

👀 Tudta? Az átlagos munkanap több mint felét olyan tevékenységek töltik ki, amelyek alig vagy egyáltalán nem jelentenek hozzáadott értéket – gondoljon csak a felesleges e-mailekre, redundáns feladatokra és megszakításokra. Ez naponta több órányi elvesztegetett termelékenységet jelent!

A ClickUp funkciói

A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a projektek, feladatok és munkafolyamatok kezelése könnyebbé, okosabbá és méretezhetőbbé válik.

Például a Walk the Room (WtR) cégnek szüksége volt egy megoldásra, amellyel javíthatta termelési tervezését a vállalkozás növekedésével. A ClickUp használatával összekapcsolták a csapatokat, javították az együttműködést és hatékonyabbá tették a feladatkezelést.

A 28 felhasználóval indult szolgáltatás mindössze 20 hónap alatt több mint 70 aktív felhasználóra nőtt. Ez a növekedés jól mutatja, hogy a ClickUp hogyan nőtt a WtR-rel együtt, és hogyan vált a sikerük kulcsfontosságú részévé.

A testreszabásra és az együttműködésre tervezett széles eszközválasztékával a ClickUp segíthet csapatainak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában.

Vessünk egy pillantást néhány kiemelkedő funkciójára, amelyek ezt lehetővé teszik:

1. funkció: Tervezzen, ütemezzen és legyen mindig egy lépéssel előrébb a ClickUp naptárral

A ClickUp naptárral hatékonyabbá teheti az értekezleteket

A ClickUp Calendar az Ön irányító központja, ahol egy helyen szervezheti feladatait, eseményeit és találkozóit.

Akár a hetét tervezi, akár eseményinformációkat tekint át, kampányt tervez vagy többfunkciós csapatot koordinál, a ClickUp Naptár teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosít az ideje felett. Választhat napi, heti vagy havi nézetek között, hogy egy pillantással áttekintse a közelgő feladatokat, határidőket és eseményeket. A feladatok projekt vagy prioritás szerint színekkel jelölhetők, hogy könnyebben összpontosíthasson.

A ClickUp azonban többet kínál, mint egyszerű feladat-tervezést. A beépített ütemezési funkcióval naptári eseményeket hozhat létre, résztvevőket hívhat meg, sőt, közvetlenül a ClickUp munkaterületéről csatlakozhat megbeszélésekhez. Búcsút inthet a lapok közötti váltogatásnak – végre szinkronban vannak a hívásai, feladata és projektjei. Használja a ClickUp Naptár beépített mesterséges intelligenciáját, amely a határidők alapján javaslatokat tesz időblokkokra és átrendezett prioritásokra.

Emellett integrálható olyan eszközökkel is, mint a Google Naptár és az Outlook, így az ütemterve valós időben frissül. Ismétlődő eseményeket vagy találkozókat ütemezhet, napirendeket csatolhat és nyomon követheti a következő lépéseket – mindezt a projektjeihez és feladataikhoz kapcsolva.

✅ Átütemezés drag-and-drop funkcióval✅ Egyéni szűrés megbízott, prioritás vagy címke szerint✅ Kétirányú naptárszinkronizálás és csatlakozási linkek hívásokhoz✅ Esemény létrehozása a feladatnézeteken belül

Gyorsítani szeretné heti vagy havi tervezését? Használja a ClickUp naptártervező sablont, hogy egyedi címkékkel, szűrőkkel és előre elkészített nézetekkel szervezze meg napjait.

Az új ClickUp Naptárral nem csak vizualizálja a munkaterhelését, hanem aktívan kezeli is azt.

2. funkció: Csapatértekezletek koordinálása a ClickUp segítségével

A ClickUp Meetings segítségével ütemezheti és kezelheti a csapat megbeszéléseit.

A tervezőalkalmazás egyik alapvető funkciója? A találkozók zökkenőmentes kezelése.

A ClickUp Meetings funkciók megkönnyítik a találkozók ütemezését és kezelését.

Ahelyett, hogy a naptáralkalmazás és a projektmenedzsment platform között váltogatna, a ClickUp alkalmazáson belül közvetlenül ütemezheti, nyomon követheti és lebonyolíthatja a hatékony értekezleteket.

A naptárintegráció szinkronizálja a találkozók időpontjait a feladatokkal és projektekkel, miközben a ClickUp-ban meghatározza a napirendet, így a találkozók célorientáltak és produktívak maradnak.

Ezt követően közvetlenül a találkozó feladatához hozzáadhat cselekvési elemeket, döntéseket és megjegyzéseket, hogy a nyomon követés szervezett maradjon. Ez a zökkenőmentes integráció segít mindenkinek összehangoltan dolgozni, és a találkozókat egyszerű naptári események helyett megvalósítható következő lépésekké alakítja.

💡Profi tipp: Integrálja a Calendly-t a ClickUp-pal, hogy kihasználhassa a teljes munkahelyi ökoszisztéma előnyeit, miközben automatikusan ütemezi megbeszéléseit.

3. funkció: Naptárának tervezése sablonok segítségével

Ingyenes sablon letöltése A Naptártervező sablon segítségével könnyedén szervezheti meg a napirendjét.

A ClickUp naptártervező sablon segítségével napjait, heteit és hónapjait a nulláról indulás nélkül tervezheti meg.

A ClickUp naptártervező sablon egyik kiemelkedő jellemzője a sokoldalúsága. Lehetővé teszi, hogy több nézet között váltson – függetlenül attól, hogy havi, heti vagy napi bontásra van szüksége a feladatok és események tekintetében, a sablon az Ön igényeihez igazítható.

Ez a napi tervező sablon testreszabható címkéivel és szűrőivel tovább javítja a feladatok kategóriák szerinti szervezésének képességét, segítve Önt abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

A naptár nézetben részletes leírásokat, mellékleteket, alfeladatokat és ellenőrzőlistákat adhat hozzá a feladatokhoz. Ez megkönnyíti a magas szintű feladatütemezés és a alapos projekttervezés kezelését egy helyen.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp ütemterv-blokkoló sablont, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket, és biztosítsa, hogy elegendő időt szánjon a megfelelő feladatokra.

4. funkció: Jegyzeteljen, foglaljon össze és automatizáljon, hogy jobb napja legyen!

Vegye kézbe az irányítást a ClickUp AI Notetaker automatizált jegyzetelési funkciójával!

Mi lenne, ha a tervezőalkalmazásod néhány feladatot le tudna venni a válladról? A ClickUp Brain képes rá! Integrált AI funkciókkal rendelkezik, amelyek az automatizálás és az intelligens javaslatok erejét közvetlenül a munkafolyamatodba viszik.

Az egyik kiemelkedő funkció a ClickUp AI Notetaker, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az Ön találkozóit. Ahelyett, hogy sietve jegyzetelne, az AI Notetaker rögzíti a döntéseket, a következő lépéseket és a legfontosabb megbeszélési pontokat, így a találkozók produktívabbá válnak és könnyebb nyomon követni őket.

A feladatkontextussal párosítva az AI Notetaker biztosítja, hogy minden találkozó megvalósítható maradjon, automatikusan összekapcsolva a betekintéseket a releváns munkaterületekkel. Akár közvetlenül a találkozó összefoglalókból is létrehozhat feladatokat, így a beszélgetést azonnal végrehajtásba fordíthatja.

A ClickUp Brain a következőket is segít:

Ismétlődő feladatok automatizálása

Összefoglalók készítése hosszú feladatlistákhoz

Javasoljon fejlesztéseket a projekt munkafolyamataihoz

Elemezze az adatrendszereket és készítsen előrehaladási jelentéseket

Ezek az AI-alapú funkciók segítenek a határidők betartásában, a manuális munkák csökkentésében és a megalapozottabb döntések meghozatalában.

A ClickUp árai

Mi az a Calendly?

A Calendly egy vezető időpont-ütemező szoftver, amely egyszerűsíti a találkozók koordinálását.

Elsődleges funkciója, hogy kiküszöböli a megfelelő találkozási időpont megtalálásához általában szükséges e-mailek oda-vissza küldözgetését. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadják elérhetőségi preferenciáikat, megosszák a linket, és mások közvetlenül a szinkronizált naptárukba foglalhassanak időpontot.

Csatlakozik a személyes és szakmai naptárakhoz (Google, Outlook, Office 365, iCloud), hogy valós időben mutassa a rendelkezésre állást és megakadályozza a kettős foglalásokat. Egyszerűsége vonzó az egyének számára, míg funkciói jól skálázhatók csapatok és nagyvállalatok számára, amelyeknek egyszerűsített külső ütemezésre van szükségük.

🧠 Érdekes tény: Az üzleti vezetők heti idejük megdöbbentő 72%-át tárgyalások töltik ki. Noha ezek közül néhány elengedhetetlen, sokakat lehetne csökkenteni vagy helyettesíteni, így több idő maradna a hatékonyabb munkára.

via Calendly

A Calendly funkciói

A Calendly kiemelkedő, mert könnyen használható és jól integrálható a napi rutinjába. Nézzük meg a legfontosabb funkcióit:

1. funkció: Egyszerűsített naptárintegráció

A Calendly összekapcsolható olyan népszerű naptáralkalmazásokkal, mint a Google Naptár, az Outlook és az Office 365.

A csatlakozás után az alkalmazás automatikusan nyomon követi az ütemtervét, és valós időben frissíti a rendelkezésre állását. Így könnyedén elkerülheti a kettős foglalásokat és az ütemterv-ütközéseket.

via Calendly

2. funkció: Testreszabható rendelkezésre állás a rugalmas találkozó-foglaláshoz

via Calendly

Teljes mértékben Ön irányítja, mikor áll rendelkezésre megbeszélésekre. A Calendly lehetővé teszi, hogy:

Állítson be konkrét munkaidőt

Adjon hozzá puffertidőt a megbeszélések előtt és után

Állítsa be az időzónákat vagy a találkozók helyszíneit

Így biztos lehet benne, hogy csak akkor foglal megbeszéléseket, amikor az Önnek megfelel, ami segít a szervezettségben és a stresszmentességben.

3. funkció: Videokonferencia-integráció online értekezletekhez

via Calendly

A Calendly olyan eszközökkel integrálható, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

Amikor valaki megbeszélést tervez, a platform automatikusan hozzáad egy videokonferencia linket az eseményhez. Nem kell manuálisan beállítania – mindent elintéznek Ön helyett, így időt és energiát takaríthat meg.

👀 Tudta? A ClickUp havi tervező sablonja tartalmazza a feladatok határidejét, a legfontosabb mérföldköveket és a személyes célokat, így átfogó képet kaphat a hónapjáról.

4. funkció: Egyedi eseménytípusok és linkek megosztása a nagyobb kontroll érdekében

via Calendly

A Calendly lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelően egyedi találkozótípusokat hozzon létre. Például:

Egyéni találkozók

Csoportos foglalkozások

Webináriumok vagy workshopok

Beállíthatja a találkozó időtartamát, helyszínét és a résztvevőkkel kapcsolatos követelményeket. Akár űrlapokat vagy kérdéseket is hozzáadhat, amelyeket a résztvevőknek ki kell tölteniük a találkozó lefoglalásakor, így előre felkészülhet a találkozóra.

Személyre szabott Calendly linket hozhat létre, amelyet megoszthat ügyfeleivel, munkatársaival vagy bárkivel, akinek időpontot kell egyeztetnie Önnel.

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Csapatok : 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Olvassa el még: Egyszerű időgazdálkodás: a tökéletes heti ütemterv elkészítése

ClickUp és Calendly: funkciók összehasonlítása

Mindkét eszköz kiváló a saját területén. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében:

1. Feladat- és projektmenedzsment

A ClickUp kiváló projektmenedzsment platform, amely olyan eszközöket kínál, mint feladatlisták, Gantt-diagramok, ütemtervek, naptárak és Kanban táblák. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alfeladatokat hozzanak létre, feladatfüggőségeket adjanak hozzá és egyéni állapotokat rendeljenek az automatizált munkafolyamatokhoz.

Az időkövetés, a munkaterhelés-kezelés és a célkövetés funkcióknak köszönhetően ez egy átfogó megoldás minden méretű projekt kezeléséhez.

A ClickUp havi naptár sablonjai, egyéni mezői és jelentéskészítő eszközei egyszerűsítik a feladatok szervezését és a haladás nyomon követését.

A Calendly viszont nem feladat- vagy projektkezelésre lett tervezve. Kizárólagos célja a találkozók ütemezése, ezért nem rendelkezik feladatlétrehozási, feladatkiosztási vagy haladáskövetési funkciókkal.

🏆 Győztes: A ClickUp funkcionalitása páratlan a feladatok és projektek kezelésében, amit a Calendly nem támogat.

2. Ütemezés és naptárintegráció

A ClickUp tartalmaz egy robusztus naptárnézetet a tervezéshez és egy teljes ClickUp naptárat az események ütemezéséhez és kezeléséhez. Az olyan funkciókkal, mint a résztvevők meghívása, csatlakozási linkek, naptárszinkronizálás és feladatütemezés, a ClickUp mostantól integrált élményt nyújt az időgazdálkodáshoz. Míg a Calendly továbbra is vezető szerepet tölt be a fejlett rendelkezésre állás és az ütemezés automatizálása terén, a ClickUp gyorsan ledolgozza a lemaradást azáltal, hogy az ütemezést beépíti szélesebb körű termelékenységi csomagjába.

A Calendly viszont kifejezetten ütemezésre lett kifejlesztve. Automatikusan szinkronizálódik a legnépszerűbb naptárakkal, mint például a Google Naptár, az Outlook és az Apple Naptár, hogy ne legyenek átfedések vagy dupla foglalások.

Az olyan további funkciók, mint a pufferidők, az időzóna-felismerés és a testreszabható eseménytípusok, ideálissá teszik a Calendly alkalmazást komplex ütemtervek kezeléséhez. Az automatikus emlékeztetők és nyomon követések tovább egyszerűsítik a találkozók koordinálását.

🏆 Győztes: A Calendly továbbra is vezető szerepet tölt be a külső találkozók koordinálásában és ütemezésében, de a ClickUp natív naptárával és teljes munkaintegrációjával egyre nagyobb teret nyer.

Az együttműködés a ClickUp egyik legfőbb erőssége. A platform minden funkciója – a csevegéstől a megjegyzésekig, a tábláktól a dokumentumokig – úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a kommunikációt a csapatával.

Az alkalmazás képes a csapatok közötti kommunikációt a feladatok vagy projektek keretében központosítani, így kevesebb eszközre van szükség. Ezenkívül a csapatok a műszerfalakon és jelentésekben oszthatják meg a projektekkel kapcsolatos friss információkat.

A Calendly azonban korlátozott együttműködési eszközöket kínál.

Támogatja a csapat ütemezéséhez szükséges funkciókat, mint például a körbeosztásos feladatok és a kollektív ütemezés, amelyek segítenek a csapat rendelkezésre állásának koordinálásában. Ugyanakkor nem kínál olyan funkciókat, mint a feladat szintű kommunikáció vagy a dokumentumok közös szerkesztése.

🏆 Győztes: A ClickUp átfogó együttműködési funkciói miatt ez a jobb eszköz a közös projektekben dolgozó csapatok számára.

4. Automatizálás

A ClickUp fejlett automatizálási funkciókat kínál különböző munkafolyamatokhoz, például feladatok állapotok közötti áthelyezéséhez, emlékeztető küldéséhez vagy feladatok kiosztásához határidőkhöz hasonló kiváltó események alapján. Ezek az automatizálási funkciók nagymértékben testreszabhatók, így a felhasználók a projekt igényeihez igazíthatják őket.

Mivel a Calendly kizárólag az ütemezésre összpontosít, automatizált funkciói is erre a területre vannak szabva. Olyan funkciókat kínál, mint az automatikus találkozóemlékeztetők, a nyomonkövető e-mailek és a jóváhagyáson alapuló ütemezéshez szükséges munkafolyamatok. Ezek az automatizált funkciók időt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik a oda-vissza kommunikációt.

🏆 Győztes: Döntetlen. A ClickUp a feladatok és projektek automatizálásában dominál, míg a Calendly az ütemezésspecifikus automatizálásban tűnik ki.

5. Időkövetés

A ClickUp beépített időkövető funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokon belül közvetlenül rögzítsék az órákat. Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nyomon kell követniük a számlázható órákat vagy értékelniük kell a csapat termelékenységét.

A ClickUp további rugalmasságot biztosít azzal, hogy támogatja a harmadik féltől származó időkövető eszközökkel, például a Toggl és a Harvest integrációját.

Ezzel ellentétben a Calendly nem kínál időkövetési funkciókat. A tervezésre specializálódott, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz eszközöket a feladatokra vagy projektekre fordított idő nyomon követéséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp időkövető eszközei miatt ez a legjobb választás a termelékenység és a számlázás nyomon követéséhez.

6. Integrációk

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, többek között a Slackkel, a Zoommal, a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel, sőt még a Calendly-vel is!

API-ja lehetővé teszi a fejlesztők számára egyedi integrációk létrehozását is. Akár kommunikációt, fájlmegosztást vagy munkafolyamat-automatizálást kell kezelnie, a ClickUp széles körű kompatibilitást kínál.

Bár a Calendly integrációi elegendőek a munkafolyamatok ütemezéséhez, az integrációk összesen száma és változatossága korlátozottabb, mint a ClickUp esetében.

🏆 Győztes: ClickUp a szélesebb körű integrációknak köszönhetően, amelyek különböző munkafolyamatokat támogatnak.

7. Felhasználói felület

A ClickUp felülete segít a webhely megfelelő kezelésében – legyen szó projekt ütemtervekről, csapatmunkáról vagy naptári eseményekről – minden egy helyen, egyszerűen kezelhető. Bár ez a sokoldalúság előny, az első használatkor a felhasználói felület túlterhelőnek tűnhet. Leginkább azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik hajlandóak időt fordítani a platform megismerésére.

A Calendly felülete tiszta és felhasználóbarát, így ideális kezdők számára. Az események beállítása, a rendelkezésre állás meghatározása és a ütemezési linkek megosztása intuitív folyamatok, amelyek minimális tanulást igényelnek.

🏆 Győztes: Calendly az egyszerűsége miatt. A felhasználói felület megkönnyíti a felhasználók számára a gyors kezdést.

8. Könnyű használat

Kiterjedt funkciókészlete miatt a ClickUp tanulási görbéje meredekebb. Átfogó oktatóanyagai, ütemterv-sablonjai és támogatási forrásai azonban a motivált felhasználók számára kezelhetővé teszik a bevezetést.

A Calendly-t a könnyű használat érdekében tervezték, így még az első alkalommal használók is perceken belül beállíthatnak eseményeket és megoszthatnak ütemezési linkeket. Egyszerűsége miatt nem technikai felhasználók számára is hozzáférhető.

🏆 Győztes: Calendly, köszönhetően egyszerű használatának és egyértelmű funkcionalitásának, ami ideális a gyors bevezetéshez.

ClickUp és Calendly a Redditen

Amikor a Reddit felhasználók a ClickUp és a Calendly alkalmazásokat vitatják meg, a beszélgetés gyakran az egyes eszközök által megoldott konkrét problémákra és arra koncentrál, hogy azok mennyire illeszkednek a mindennapi munkafolyamatokba.

Azok számára, akik projektmenedzsment megoldásra van szükségük, a ClickUp gyakran a kedvenc.

A ClickUp-ot használó Reddit-felhasználók kiemelik a testreszabási lehetőségeket, és azt mondják, hogy kiválóan alkalmas olyan csapatok számára, amelyek több feladatot és határidőt kell egyszerre kezelniük. Sok felhasználó szereti a rugalmasságát – olyan nézeteket kínál, mint a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és az idővonalak –, valamint a beépített funkciókat, mint az időkövetés és a jelentések.

Már legalább 4 éve használjuk a Clickupot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Kipróbáltuk az Asanát, a Monday.comot és a Trellót, mielőtt a ClickUp mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta. A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

A Reddit-en gyakori panasz a ClickUp hatalmas funkciókészlete, amely túlnyomó lehet, különösen azoknak az egyéni felhasználóknak vagy kis csapatoknak, akiknek nincs szükségük a teljes funkcionalitásra.

A Calendly pedig azoknak ajánlott, akik egyszerűsíteni szeretnék az ütemezésüket.

A Calendly-t kipróbált Reddit-felhasználók gyakran dicsérik a könnyű használatát és időtakarékos funkcióit, különösen a különböző időzónákban zajló találkozók koordinálása tekintetében.

„Beállítod és elfelejted” – sokan értékelik, hogy megszünteti a rendelkezésre állás keresésének unalmas oda-vissza járkálását.

Én a Calendly-t használom. Ezzel valóban időt takaríthatok meg a találkozók ütemezésénél. Mint a legtöbb ember, én is csak egy linket tartalmazó szöveget adok hozzá az e-mail aláírásomhoz (valami ilyesmit: „Ütemezzen velem találkozót”). Remekül működik!

Én a Calendly-t használom. Ezzel valóban időt takaríthatok meg a találkozók ütemezésénél. Mint a legtöbb ember, én is csak egy linket tartalmazó szöveget adok hozzá az e-mail aláírásomhoz (valami ilyesmit: „Ütemezzen velem találkozót”). Remekül működik!

Néhány Reddit-felhasználó azonban rámutat a korlátaira, kiemelve, hogy a Calendly nem nyújt többet a tervezésen kívül – nem feladatok vagy munkafolyamatok kezelésére lett kifejlesztve.

🧠Érdekesség: A ClickUp heti tervező sablon segítségével napokra és időblokkokra bontva oszthatja el céljait, így biztosítva, hogy a hét minden napján produktív maradjon.

Melyik tervező eszköz a legjobb?

A ClickUp és a Calendly „tervezőalkalmazásként” való megnevezése kiemeli a tervezéshez való eltérő megközelítésüket. A Calendly kiválóan alkalmas találkozók tervezésére és az ütemezés automatizálására. A ClickUp kiválóan alkalmas a Calendly alternatívájaként munka – feladatok, projektek, célok és határidők – tervezésére, miközben eszközöket biztosít a munka körül lévő idő és találkozók kezeléséhez.

Azoknak a csapatoknak, amelyeknek átfogó platformra van szükségük a feladatok és projektek kezeléséhez, az együttműködéshez, a célok nyomon követéséhez, valamint a belső tervezéshez és ütemezéshez, a ClickUp egyértelműen a legjobb választás. Sokoldalúsága és integrált funkciói sokkal nagyobb összességében értéket nyújtanak, és szükségtelenné teszik több különálló eszköz használatát.

Ha csak a külső találkozók foglalásának automatizálására és a rendelkezésre állás egyszerű megosztására van szüksége, akkor a Calendly továbbra is kiváló, kategóriájában a legjobb megoldás. Egy feladatot kivételesen jól végzi.

A holisztikus munkatervezés, a projektvégrehajtás és a csapatmunka tekintetében azonban a ClickUp olyan mélységet és rugalmasságot kínál, amely a Calendly-ben tervezésénél fogva nem található meg. Lehetővé teszi, hogy ne csak az ütemtervét, hanem az egész munkafolyamatot kezelje.

