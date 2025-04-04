A 13 legjobb Mighty Networks alternatíva 2025-ben

A nagyszerű közösségek nem csak léteznek – energiával telve pezsegnek, beszélgetéseket indítanak el, és gyakran valami nagyobbá nőnek, mint amit bárki is elképzelhetett volna.

A közösségépítő platformok mindezeknek a hatásoknak a katalizátorai. De néha ezek a platformok megnehezítik a folyamatot, merev struktúrákba kényszerítenek, és arra késztetik Önt, hogy a korlátaik körül keressen megoldásokat.

A legjobb közösségépítő platformok természetesek és intuitívak – mintha a saját elképzeléseid kiterjesztései lennének. A Mighty Networks is ilyennek szánták, hogy alkotók, oktatók és vállalkozók számára teret biztosítson a saját feltételeik szerint történő építéshez, bevonáshoz és értékesítéshez. És sokak számára be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

De nincs olyan eszköz, amely mindenkinek megfelelne. Lehet, hogy nagyobb rugalmasságra, jobb együttműködésre vagy valami olyanra van szüksége, ami Önnel együtt növekszik. A jó hír? Vannak lehetőségei.

Íme 13 Mighty Networks alternatíva, amelyek segítenek megtalálni a megfelelő online közösségi platformot.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb Mighty Networks alternatíva egy virágzó online közösség felépítéséhez: ClickUp : A legjobb csoportos együttműködéshez, projektmenedzsment és munkafolyamat-eszközökkel Slack: A legjobb valós idejű kommunikációhoz és együttműködő közösségekhez Discord: A legjobb játékosok és élő közösségi részvétel számára Facebook-csoportok: A legjobb megoldás a meglévő közösségi hálózatok kihasználására közösségek építése céljából. Discourse: A legjobb nyílt forráskódú fórumalapú közösségi beszélgetésekhez Circle: A legjobb megoldás egyedi márkás, privát közösségi terek létrehozásához Kajabi Communities: A legjobb azoknak a tartalomalkotóknak, akik tanulási kurzusokat integrálnak a közösségbe. Patreon: Legalkalmasabb azoknak a tartalomalkotóknak, akik előfizetési lehetőségekkel rendelkező tagsági platformokat keresnek. Bettermode: A legjobb testreszabható és rugalmas közösségépítéshez Thinkific: A legjobb oktatók számára, akik online tanfolyamokat hoznak létre és értékesítenek Podia: A legjobb digitális termékeket értékesítő alkotók számára Hivebrite: A legjobb professzionális és magán közösségek számára EducateMe: A legjobb élő oktatási és diákok bevonására szolgáló eszközök

Miért érdemes a Mighty Networks alternatíváit választani?

A Mighty Networks megbízható választás a közösségépítéshez, de céljaitól függően egy alternatíva olyan kulcsfontosságú funkciókat kínálhat, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek.

Íme néhány fő ok, amiért a legtöbb ember váltani szeretne:

Okosabb AI-képességek : Egyes platformok még tovább mennek az AI-alapú eszközökkel, mint például az automatizált moderálás, a tartalomajánlások és az elkötelezettségre vonatkozó betekintés.

Több testreszabási lehetőség : Bizonyos alternatívák több ellenőrzést biztosítanak a márkaépítés, az elrendezés és a tagok hozzáférése felett, így a platformot az elképzeléseidnek megfelelően alakíthatod.

Erősebb integrációk : Ha CRM-ekre, e-mail marketing eszközökre vagy elemzésekre támaszkodik, egyes közösségi platformok mélyebb integrációkat kínálnak.

Korlátlan skálázhatóság : Növekedésre van szükséged? Egyes opciók több ezer, vagy akár több millió tagot is képesek kezelni : Növekedésre van szükséged? Egyes opciók több ezer, vagy akár több millió tagot is képesek kezelni vállalati szintű kommunikációs eszközökkel.

Speciális funkciók : Akár rendezvények szervezésére, bevételszerzési eszközökre, tanuláskezelésre vagy tagjegyzékekre van szüksége, a Mighty Networks számos alternatívája rendelkezik ezekkel a beépített funkciókkal.

Okosabb árazás: Az ingyenes csomagoktól a fizetéskor fizetős modellekig, egyes platformok megkönnyítik a költségkezelést.

A megfelelő all-in-one platformnak neked és a közösségednek kell megfelelnie, és nem fordítva.

💡Profi tipp: Mielőtt elkötelezed magad egy platform mellett, fontold meg, hogy először csatlakozz egy meglévő közösséghez. Ha tagként tapasztalod meg, betekintést nyersz annak erősségeibe, korlátaiba és elkötelezettségi dinamikájába, ami értékes tanulságokhoz vezethet, hogy megtaláld a saját törzsedet az interneten.

A 13 legjobb Mighty Networks alternatíva

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, íme a 13 legjobb Mighty Networks alternatíva listája, amelyekkel könnyen elérhető online közösséget építhet:

A közösség elkötelezettségének fenntartása egy dolog, de a szervezettség és a zökkenőmentes működés fenntartása egy másik. Itt jön be a ClickUp!

A ClickUp több, mint egy közösségi platform – ez a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ez a központi hub a beszélgetések kezeléséhez, a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, valamint a projektek vagy feladatok kezeléséhez és nyomon követéséhez – mindez egy helyen.

Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot Kössd össze a beszélgetéseket a feladatokkal, és tartsd központosítva a kontextust a ClickUp Chat segítségével.

A hagyományos üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben, amelyek elválasztják a beszélgetéseket a cselekvéstől, a ClickUp Chat biztosítja, hogy minden beszélgetés kapcsolódjon a fontos témához. Az üzenetek egy kattintással azonnal feladatokká válhatnak, így a célorientált csoport céljai strukturáltak maradnak.

Gondoskodj arról, hogy beszélgetéseid és teendőid egy helyen maradjanak, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltanod.

A csevegésekben a ClickUp Brain mesterséges intelligenciája összefoglalja a szálakat, válaszokat javasol és automatikusan létrehoz cselekvési elemeket, így csoportod soha nem marad le semmiről. Minden beszélgetés kapcsolódik a releváns feladatokhoz és dokumentumokhoz, így teljes kontextust biztosít.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat, beszélgetéseid mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

A ClickUp Spaces segítségével olyan munkaterületet hozhatsz létre, amely megfelel a csapatod egyedi igényeinek, függetlenül attól, hogy projekteket kezel, kampányokat követ nyomon vagy ügyfelek munkáját szervezed. Az egyéni állapotok, a több mint 15 ClickUp nézet és a részletes jogosultságok segítségével a Spaces segít a munka strukturáltan, felesleges zavaró tényezők nélkül történő elvégzésében.

Tartsd szervezetten csapataidat és projektjeidet a ClickUp Spaces segítségével

A Spaces-t magánjellegűvé teheti, vagy megoszthatja bizonyos csapatokkal, így biztosítva, hogy a megfelelő emberek a megfelelő információkhoz férjenek hozzá. A ClickUp biztonságos hozzáférés-ellenőrzést biztosít azzal, hogy a közösségkezelők minden felhasználó számára részletes jogosultságokat állíthatnak be.

Akár érzékeny témák megvitatását szeretné korlátozni, a tartalom szerkesztését korlátozni, vagy szerepkörökön alapuló hozzáférést rendelni, a ClickUp csak megtekintésre, megjegyzésre, szerkesztésre és teljes jogosultságra vonatkozó engedélyei lehetővé teszik, hogy Ön szabályozza, ki láthatja, használhatja és módosíthatja a közösség tartalmát.

Tegyük fel, hogy közösséget kell építenie online vagyonkezelési tanfolyamaihoz. A ClickUp for Marketing Teams segítségével létrehozhat egy teret és csevegőt a beiratkozott hallgatók számára, valamint egy privát teret és csevegőt a kollégái számára. Hozzon létre házi feladatokat a hallgatóknak és munkával kapcsolatos feladatokat a kollégáinak, és egyetlen lapon keresztül gondoskodhat a zökkenőmentes működésről.

Tervezd és kövesd nyomon marketing- és elkötelezettségi erőfeszítéseidet egy helyen a ClickUp for Marketing Teams segítségével.

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp készen használható közösségi, közösségi média és kommunikációs tervezési sablonokat kínál, amelyek egyszerűsítik a komplex munkafolyamatokat.

A ClickUp közösségkezelési sablon célja, hogy segítse Önt egy felhasználóbarát felülettel rendelkező online közösségi platform felépítésében és szervezésében.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse közösségkezelési feladatait a ClickUp közösségkezelési sablon segítségével.

Akár fórum moderálása, márkakommunikációs stratégia kidolgozása, akár egy közösségi csoport építése a cél, ez a sablon segít a beszélgetések egyszerűsítésében, a feladatok kiosztásában és a zökkenőmentes működés biztosításában.

Az olyan fejlett funkciók, mint az eseménykezelés, a munkafolyamatok automatizálása és az olyan platformokkal való integráció, mint a HubSpot és a Slack, zökkenőmentes végrehajtást biztosítanak, megszüntetve a szűk keresztmetszeteket és a marketing kezdeményezéseket a helyes úton tartva.

A ClickUp legjobb funkciói

Mutassa meg ClickUp-készségeit, és lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású tagokkal a ClickUp közösségben

Ötleteljen, tervezzen és hajtson végre zökkenőmentesen a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ötleteket generálhat, megbeszéléseket összefoglalhat és feladatokat automatizálhat a ClickUp Brain segítségével.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget, a marketing teljesítményt és a csapat tevékenységét a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp sokféle funkciójának elsajátítása.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp minden típusú ember számára kínál valamit. Akár listák, Gantt-diagramok, öntapadós jegyzetek használatával érsz el sikereket, itt mindent megtalálsz. Ráadásul annyira sokoldalú, hogy az életem minden területén használom, a munkától a bevásárlólistákig, a közösségi együttműködésekig és a háztartás vezetéséig. Imádom, hogy mennyire integrált!

A ClickUp minden típusú ember számára kínál valamit. Akár listák, Gantt-diagramok, öntapadós jegyzetek használatával érsz el sikereket, itt mindent megtalálsz. Ráadásul annyira sokoldalú, hogy az életem minden területén használom, a munkától a bevásárlólistákig, a közösségi együttműködésekig és a háztartás vezetéséig. Imádom, hogy mennyire integrált!

2. Slack (A legjobb valós idejű kommunikációhoz és együttműködő közösségekhez)

a Slack segítségével

A hagyományos közösségi platformokkal ellentétben a Slack az azonnali együttműködéshez lett kifejlesztve. Élő hang- és videókonferenciákkal, zökkenőmentes alkalmazásintegrációval és önkéntesek által vezetett közösségi csoportokkal elősegíti a dinamikus, interaktív kapcsolatok kialakulását.

Akár marketinggel kapcsolatos Slack-közösségeket keresel, hogy kapcsolatba lépj más marketingesekkel, akár fejlesztői közösségeket, hogy megértsd a legújabb technológiai trendeket, a Slack-en megtalálod a neked való helyet.

Az egyetlen hátrány? Nem fogod tudni a kommunikáció mellett együttműködési közösségi projekteket is kezelni (ellentétben olyan alternatívákkal, mint a ClickUp!).

A Slack legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket téma, projekt vagy érdeklődési kör szerint, hogy strukturált, kereshető párbeszédek jöhessenek létre.

Vegyen részt valós idejű hang-/videocsevegésben és aszinkron frissítésekben a kényelem érdekében.

Csatlakozz önkéntesek által vezetett Slack-csoportokhoz, vagy hozd létre saját csoportodat, hogy megoszthasd tudásodat és bővíthesd hálózatodat.

A Slack korlátai

Az ingyenes csomag csak 90 napnyi üzenetet tárol, ami korlátozza a hosszú távú hivatkozásokat.

A csevegés-központú kialakítás nem ideális strukturált, hosszú távú beszélgetésekhez.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/felhasználó havonta

Business+ : 15 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelés és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 33 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 500 értékelés)

👀 Tudtad? A közösségi média felhasználók több mint kétharmada (65%) jobban érzi magát online a Discord vagy a Twitchhez hasonló közösségközpontú alkalmazások használatával, mint a hagyományos feed-alapú platformokkal, mint az Instagram és a Twitter.

📖 Olvassa el még: A legjobb Slack-versenytársak

4. Discord (A legjobb játékosok és élő közösségi részvétel számára)

via Discord

Nem tud dönteni, hogy a Slacket vagy a Discordot válassza közössége tárolásához? A Slack és a Discord közötti vita lényege a strukturált együttműködés és a valós idejű elmélyülés közötti választás. Mindkettő állandó csevegési és közösségi tereket kínál, de a Discord kiemelkedik az állandó hangcsatornákkal, a zökkenőmentes élő közvetítéssel és a dinamikus interakcióval.

Akár játékosok közösségét, tanulócsoportot vagy szakmai hálózatot építesz, a Discord interaktívabb, közösségközpontúbb élményt nyújt, mint a Slack szövegközpontú megközelítése, amely a tagok elkötelezettségét tartja fenn.

A Discord legjobb funkciói

Csatlakozz és lépj ki a beszélgetésekből bármikor a Discord hangcsatornáival

Kiváló minőségű, minimális késleltetéssel élőben közvetítsen játékokat, prezentációkat vagy videókat.

Állíts be hozzáférési szinteket a moderátorok, tagok és újoncok számára a közösség jobb kezelése érdekében.

A Discord korlátai

A Discord csevegésalapú formátuma megnehezíti a hosszú tartalmak szervezését.

Discord árak

Ingyenes

Nitro Classic: 4,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (470+ értékelés)

📖 Olvassa el még: Discord-tippek: fokozza a közösség elkötelezettségét a játékokon túl

4. Facebook-csoportok (a legalkalmasabbak széles közönség elérésére és organikus közösségépítésre)

A Facebook-csoportok megkönnyítik az online közösségek építését és fejlesztését a világ legnagyobb közösségi hálózatán belül.

Más, korlátozásokkal rendelkező platformokkal és üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben – például a WhatsApp maximális csoportmérete 1024 tag – a Facebook-csoportok korlátlan számú tagot támogatnak, így skálázható választást jelentenek márkák, alkotók és vállalkozások számára.

Beépített felfedező, bevonó eszközökkel és adminisztrátori betekintéssel segítik az értelmes beszélgetések előmozdítását és a hasonló gondolkodású emberek összekapcsolását.

A Facebook-csoportok legjobb funkciói

Használja ki a Facebook hatalmas felhasználói bázisát, hogy közösségét organikusan növelje!

Ossza meg videóit, képeit és bejegyzéseit, és szerezzen bevételt hirdetések vagy előfizetések révén.

Szabályozd a láthatóságot exkluzív, csak tagok számára elérhető terekkel vagy nyilvános csoportokkal a szélesebb körű bevonás érdekében.

A Facebook-csoportok korlátai

A Facebook algoritmusa szabályozza a bejegyzések láthatóságát, ami potenciálisan korlátozhatja az elérés és az elkötelezettség mértékét.

Facebook-csoportok árazása

Örökre ingyenes

Facebook-csoportok értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (650+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudtad? Havonta körülbelül 1,8 milliárd ember vesz részt Facebook-csoportokban!

5. Discourse (A legjobb nyílt forráskódú fórumalapú közösségi beszélgetésekhez)

via Discourse

Sok közösségépítő Facebook-csoportokkal vagy más WhatsApp-alternatívákkal kezdi, de közösségük bővülésével egyre inkább szükségük van egy strukturáltabb elkötelezettségi eszközre. Itt jön a Discourse.

A Discourse, amelyet értelmes beszélgetések és együttműködésen alapuló tudásmegosztás céljából terveztek, túllép a csevegésalapú platformokon, mivel a beszélgetéseket kategóriákba, bizalmi szintekbe és AI-alapú moderálásba szervezi.

Sokak számára ez az első számú választás fórumok, termékek közösségei és tudásközpontok számára.

A Discourse legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket témák és al témák szerint a könnyű navigáció érdekében.

Jutalmazd az elkötelezettséget azzal, hogy több privilégiumot biztosítasz az aktív, jó hírű tagoknak.

A beépített tartalomkezelő eszközökkel tiszteletteljes környezetet teremthetsz.

A Discourse korlátai

Aszinkron beszélgetésekre összpontosít, beépített élő csevegés vagy streaming nélkül.

Discourse árak

Starter : 20 USD/hó

Standard : 100 USD/hó

Üzleti : 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Discourse értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Discourse-ról a valódi felhasználók?

A Discourse nagyon könnyen használható és felhasználóbarát. Az egyik dolog, ami a legjobban tetszik benne, az a legjobb közreműködőknek kiosztható csomagok és díjak.

A Discourse nagyon könnyen használható és felhasználóbarát. Az egyik dolog, ami a legjobban tetszik benne, az a legjobb közreműködőknek kiosztható csomagok és díjak.

6. Circle (A legjobb egyedi márkás, privát közösségi terek létrehozásához)

via Circle

Mi lenne, ha a közösségi szoftvere több lenne, mint egy egyszerű csevegőszoba?

A Circle egy egyszerűsített platformon egyesíti a beszélgetéseket, az élő eseményeket és a tanfolyamokat – így nem kell többé több eszközzel bajlódnia. Alkotók és márkák számára készült, és olyan interaktív tereket hoz létre, ahol a tagok valódi kapcsolatokat építhetnek ki.

A Circle legjobb funkciói

Szervezze a beszélgetéseket témák szerint, hogy azok célzottak és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Készítsen multimédiás tanfolyamokat, kvízeket és csepegtető ütemterveket a tagok oktatásához.

Testreszabhatja a platform megjelenését, hogy illeszkedjen a márkájához, és így egységes élményt nyújtson.

A körök korlátai

Az automatizált munkafolyamatok és az elemzésekhez hasonló fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Kör árazás

Professzionális : 89 USD/hó

Üzleti : 199 USD/hó

Vállalati : 360 USD/hó

Plus Branded App: Egyedi árazás

Kör értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

💡 Profi tipp: Az emberek 64%-a úgy érzi, hogy kapcsolatban áll másokkal, akik ugyanazt a tartalmat kedvelik, még akkor is, ha soha nem találkoztak. Erősítsd ezt a tartozásérzetet azzal, hogy megkönnyíted a felhasználók számára a hasonló gondolkodású emberek megtalálását és velük való kapcsolatfelvételt. Ösztönözd a kapcsolatépítést interaktív beszélgetések, élő események és közösségi kihívások révén. Minél erősebb a közösség, annál elkötelezettebbek és hűségesebbek lesznek a felhasználóid.

7. Kajabi Communities (A legjobb azoknak a tartalomalkotóknak, akik tanulási kurzusokat integrálnak a közösségbe)

via Kajabi Communities

A tudás hatalom, de a közösség hatással is bír. A Kajabi online tanfolyamplatformként indult, segítve a tartalomkészítőket abban, hogy szakértelmüket digitális termékekké alakítsák. Ma a Kajabi Communities még tovább megy: teljesen integrált teret kínál, ahol a tagok együtt tanulhatnak, kapcsolatokat építhetnek és fejlődhetnek.

Beépített tanfolyamokkal, coaching programokkal, élő eseményekkel és bevételszerző eszközökkel rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy a passzív közönséget aktív, fizető tagokká alakítsa.

A Kajabi Communities legjobb funkciói

Kombináld a közösségi elkötelezettséget strukturált tanulási élményekkel

Rendezzen élő kérdések-válaszok, coaching ülések és csoportos kommunikációs eseményeket harmadik féltől származó eszközök nélkül.

Tartsd fenn a tagok elkötelezettségét mérföldkő-követéssel, emlékeztetőkkal és interaktív kihívásokkal.

A Kajabi közösségek korlátai

Csak a magasabb szintű csomagok biztosítanak fejlett automatizálási, elemzési és testreszabási lehetőségeket.

Kajabi Communities árak

Kickstarter : 89 USD/hó

Alap : 149 USD/hó

Növekedés : 199 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Kajabi Communities értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a Kajabi-ról a valódi felhasználók?

A Kajabi lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk marketing célú céloldalainkat, marketing célú drip e-mailjeinket, az ügyfeleknek továbbítandó és nyomon követendő tartalmakat, valamint az ügyfelek hozzáférését.

A Kajabi lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk marketing célú céloldalainkat, marketing célú drip e-mailjeinket, az ügyfeleknek továbbítandó és nyomon követendő tartalmakat, valamint az ügyfelek hozzáférését.

🧠 Érdekesség: Az európai középkori céhek voltak a szakmai közösségek legkorábbi formái. A kézművesek és kereskedők ezeket a céheket azért hozták létre, hogy szabályozzák kereskedelmüket, fenntartsák a minőségi színvonalat és támogassák tagjaikat – ez a közösségi együttműködés tartós erejének bizonyítéka.

8. Patreon (A legjobb azoknak a alkotóknak, akik előfizetési lehetőségekkel rendelkező tagsági platformokat keresnek)

via Patreon

A Patreon egy tagsági platform, amely a kreatívok kezébe adja az elkötelezettség és a bevételszerzés irányítását. Felejtsd el a lájkok és a hirdetési bevételek hajszolását – építs exkluzív közösségeket, ahol a rajongók bónusz tartalmakért, közvetlen interakciókért és prémium élményekért fizetnek elő.

A Patreon legjobb funkciói

Ossza meg tartalmait algoritmusok korlátozása nélkül, hogy közvetlenül elérje közönségét.

Kínálj exkluzív videókat, podcastokat és bejegyzéseket, hogy megjutalmazd a feliratkozókat.

Állíts be többszintű árazást egyedi előnyökkel a különböző közönségszegmensek számára.

Ismétlődő bevételek előfizetések, borravalók és exkluzív akciók révén

A Patreon korlátai

Bár rugalmasabb, mint egyes platformok, a Patreon olyan irányelveket alkalmaz, amelyek korlátozzák bizonyos típusú tartalmakat.

Patreon árak

Ingyenes a fizetés nélküli közösségek számára

Pro : A Patreonon szerzett jövedelem 8%-a

Prémium: a Patreonon szerzett jövedelem 12%-a

Patreon értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Patreonról a valódi felhasználók?

A Patreon előnye, hogy jól ismert, és másodpercek alatt feltölthetek szöveget vagy képeket. Szerencsés vagyok, hogy van néhány támogatom. Milyen versenytársak vannak? Mennyire tudok elszélesedni multimédiás művészként és szerzőként? Az egész vállalkozásomat én vezetem.

A Patreon előnye, hogy jól ismert, és másodpercek alatt feltölthetek szöveget vagy képeket. Szerencsés vagyok, hogy van néhány támogatom. Milyen versenytársak vannak? Mennyire tudok elosztani magam, mint multimédiás művész és szerző? Az egész vállalkozásomat én vezetem

👀 Tudtad? A fogyasztók 66%-a szerint az online közösségek befolyásolják a vásárlási döntéseket, és meghatározzák, mely termékeket és márkákat támogatják. De a tartalomkészítők számára nem mindig könnyű a szenvedélyüket bevétellé alakítani – különösen olyan platformokon, ahol algoritmusok határozzák meg, ki láthatja a tartalmaikat.

9. Bettermode (A legjobb testreszabható és rugalmas közösségépítéshez)

via Bettermode

Nem minden közösség egyforma, akkor miért elégedj meg egy univerzális platformmal?

A Bettermode teljes ellenőrzést biztosít közösséged megjelenése, funkcionalitása és elkötelezettsége felett. Akár privát teret szeretnél a tagok számára, akár nyilvános fórumot a beszélgetések bővítéséhez, akár hibrid modellt exkluzív tartalommal, a Bettermode alkalmazkodik elképzeléseidhez, így saját feltételeid szerint építheted fel közösségedet.

A Bettermode legjobb funkciói

Helyezze el közösségét egy egyedi domainen, hogy egységes márkaélményt nyújtson.

Lehetővé teszi a tagok számára, hogy meglévő közösségi média- vagy alkalmazás-hitelesítő adataikkal jelentkezzenek be, így könnyen hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz.

Kódolás nélkül, drag-and-drop szerkesztővel könnyedén építhetsz és testreszabhatsz közösségi tereket.

A Bettermode korlátai

Rugalmas volta ellenére a platform előre megtervezett sablonokra támaszkodik, ami korlátozhatja az egyedi tervezési lehetőségeket.

Korlátozott valós idejű interakció a beépített hang-, videó- vagy élő csevegési funkciók hiánya miatt.

Bettermode árak

Kezdő csomag: Ingyenes

Pro: 59 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Bettermode értékelések és minősítések

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Bettermode-ról a valódi felhasználók?

Hasznos sablonok a kezdéshez, amelyek nagyon könnyen testreszabhatók és személyre szabhatók. Néhány könnyen követhető cikk és videó, amelyek segítenek a bettermode-ból a legtöbbet kihozni, és természetesen van egy közösségi platformjuk is, ahol kapcsolatba léphetünk másokkal, akik a Bettermode-on építenek.

Hasznos sablonok a kezdéshez, amelyek nagyon könnyen testreszabhatók és személyre szabhatók. Néhány könnyen követhető cikk és videó, amelyek segítenek a bettermode-ból a legtöbbet kihozni, és természetesen van egy közösségi platformjuk is, ahol kapcsolatba léphetünk másokkal, akik a Bettermode-on építenek.

10. Thinkific (A legjobb oktatóknak, akik online tanfolyamokat hoznak létre és értékesítenek)

via Thinkific

A Thinkific egy közösségvezérelt tanulási platform, amelyet oktatók, tanfolyamkészítők és olyan vállalkozások számára hoztak létre, akik az elkötelezettséget strukturált tanulással szeretnék ötvözni.

Interaktív tereket hoz létre, ahol a diákok kérdéseket tehetnek fel, csatlakozhatnak vitákhoz és élő eseményeken vehetnek részt, miközben zökkenőmentesen navigálhatnak a tanfolyamok és a közösségi funkciók között.

A Thinkific legjobb funkciói

Kérdések és válaszok, coaching ülések és interaktív órák szervezése a valós idejű bevonás érdekében

Push értesítések és egy dedikált mobilalkalmazás segítségével bármikor kapcsolatba léphetsz a közösség tagjaival.

Kövesse nyomon az elkötelezettségi trendeket, a legaktívabb közreműködőket és az aktív tagokat, hogy növelje a részvételt és a megtartást.

A Thinkific korlátai

Ideális oktatási és coaching-központú közösségek számára, de kevésbé alkalmas általános hálózatépítésre vagy társadalmi elköteleződésre.

Thinkific árak

Alap : 49 USD/hó

Kezdő ár : 99 USD/hó

Növekedés: 199 USD/hó

Thinkific értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (180+ értékelés)

👀 Tudtad? A McKinsey & Company szerint azok a márkák, amelyek aktiválják a közösségi flywheel-t, legalább évente kétszer tapasztalják, hogy a márka vagy a fogyasztók által közzétett bejegyzések vírusként terjednek.

11. Podia (A legjobb digitális termékeket értékesítő alkotók számára)

via Podia

A dinamikus online közösségek többet jelentenek egyszerű beszélgetéseknél – olyan értelmes élményeket kínálnak, amelyek miatt a tagok visszatérnek. Ugyanakkor sok alkotó olyan platformokon ragad, amelyek a tényleges tulajdonjog helyett az elkötelezettségi mutatókat részesítik előnyben, így az algoritmusok által vezérelt hírcsatornák kényére-kedvére vannak kiszolgáltatva.

A Podia megfordítja a helyzetet, és a közösségi média korlátozásaitól mentesen, egy helyen teljes ellenőrzést biztosít a tartalomalkotóknak a közösségük, tartalmuk és bevételeik felett.

A Podia legjobb funkciói

Küldj célzott e-maileket a közösségednek anélkül, hogy harmadik féltől származó eszközökre kellene támaszkodnod.

Készítsen egy teljesen funkcionális weboldalt értékesítési oldalakkal és blogtartalommal!

Értékesítsd a tanfolyamokat, tagságokat és közösségeket egyetlen csomagban!

A Podia korlátai

Elsősorban értékesítésre tervezték, nem pedig mély, vitára épülő elkötelezettség kialakítására.

Podia árak

Mover : 39 dollártól/hónap

Shaker : 89 USD/hó

Podia e-mail: Ingyenes mindkét csomagban

Podia értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes közösségi média sablonok posztokhoz, kampányokhoz és tartalmakhoz

12. Hivebrite (A legjobb professzionális és magán közösségek számára)

via Hivebrite

Nem minden közösség a nyilvánosság számára készült. Néhányuk szakembereknek, öregdiákoknak és magán hálózatoknak szól, amelyek az exkluzivitáson, a struktúrán és a célorientált elkötelezettségben gyökereznek.

A Hivebrite infrastruktúrát biztosít hálózatépítéshez, rendezvényekhez, mentoráláshoz és adománygyűjtéshez jól szervezett csoportokon belül. Akár egyesületet, vállalati hálózatot vagy csak meghívásos tagságot működtetsz, a Hivebrite biztosítja a közösséged elkötelezettségének és értékének megőrzéséhez szükséges ellenőrzést, testreszabást és biztonságot.

A Hivebrite legjobb funkciói

Szervezze tagjai magáncsoportokba, iparági klaszterekbe vagy öregdiák-hálózatokba egyedi hozzáférés-vezérléssel.

A beépített adományozási és szponzorálási eszközök lehetővé teszik a közösség közvetlen adománygyűjtését.

Részletes profilok, kereshető könyvtárak és mentorprogramok segítik a szakmai kapcsolatok kiépítését.

A Hivebrite korlátai

Nincs beépített azonnali üzleti üzenetküldő vagy élő csevegő funkció.

A beszélgetések kizárólag fórumszerű interakciókon alapulnak.

Hivebrite árak

Connect : Egyedi árazás

Méretezés : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Hivebrite értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Hivebrite-ről a valódi felhasználók?

Hatékony és sokoldalú platform: A Hivebrite átfogó funkciókészletet kínál, amely kielégíti a közösségek sokféle igényét. A fórumoktól és csoportoktól az eseményekig és a tartalom megosztásáig minden eszközt biztosít, amire szükségünk van az elkötelezettség és a kapcsolatok elősegítéséhez.

Hatékony és sokoldalú platform: A Hivebrite átfogó funkciókészletet kínál, amely kielégíti a közösségek sokféle igényét. A fórumoktól és csoportoktól az eseményekig és a tartalom megosztásáig minden eszközt biztosít, amire szükségünk van az elkötelezettség és a kapcsolatok elősegítéséhez.

via EducateMe

Az EducateMe olyan oktatók, edzők és intézmények számára készült, akik interaktív tanulási közösségeket szeretnének létrehozni élő foglalkozásokkal, strukturált beszélgetésekkel és a diákok közötti együttműködéssel.

Az általános közösségi platformokkal ellentétben ez az oktatásra összpontosít, virtuális tantermeket, haladáskövetést és kurzusalapú közösségeket kínálva a még magával ragadóbb tanulási élmény érdekében.

Az EducateMe legjobb funkciói

Kövesse nyomon a tanulási mérföldköveket, a részvételt és az eredményeket, hogy növelje a diákok elkötelezettségét.

Támogasd a peer-to-peer tanulást és együttműködést strukturált közösségi terek révén.

Kezelje a hallgatók beadott munkáit, adjon visszajelzést, és segítse elő a tanfolyamokkal kapcsolatos megbeszéléseket.

Az EducateMe korlátai

Ideális a tanulásközpontú közösségek számára, de kevésbé alkalmazkodó az általános társadalmi vagy szakmai hálózatépítéshez.

EducateMe árak

Haladó : 150 USD/hó

Pro : 240 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

EducateMe értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Közösségépítés? A ClickUp segítségével van egy okosabb módszer

A legjobb közösségi platform támogatja elképzeléseidet, növeli az elkötelezettséget és igényeidhez igazodik. A Mighty Networks 13 alternatívája valós idejű együttműködést, strukturált tanulást és testreszabási lehetőségeket kínál.

Ha olyan megoldást keres, amely ötvözi a termelékenységet, az együttműködést és az automatizálást, hogy közössége virágzó maradjon, akkor a ClickUp a tökéletes választás.

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztald meg a különbséget!