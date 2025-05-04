A 10 legjobb kártyaszelektáló eszköz az UX-kutatáshoz

A kártyaszelektálás előnye, hogy a valódi felhasználóknak adja át az irányítást – ők olyan kategóriákba rendezik a tartalmat, amelyek számukra értelmesek, nem csak a belső csapat számára. Ez hihetetlenül értékes betekintést nyújt a weboldal felépítésébe.

Ahelyett, hogy végtelenül hosszú megbeszéléseken vitatnák meg, hol legyenek a tartalmak, vagy több körben módosítanák a navigációt, a kártyaszelektáló eszközök konkrét adatokat nyújtanak, amelyek alapján döntéseket hozhat egy intuitívabb navigációs élmény kialakításáról.

Szeretnéd kártyaszelektálással egyszerűsíteni a tervezési folyamatot? Íme 10 kártyaszelektáló eszköz, amelyet érdemes kipróbálni. 👥

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb digitális kártyaszelektáló eszközök közül válogatásunk: ClickUp : A legjobb a UX-kutatási munkafolyamatok strukturálására és kezelésére

Miro: A legjobb együttműködésen alapuló vizuális térképészeti eszköz

UXtweak: A legjobb átfogó UX tesztelési csomag

Maze: A legjobb gyors prototípus-teszteléshez

Optimal Workshop: A legjobb kutatási szintű elemzésekhez

xSort: A legjobb asztali számítógépes kutatásokhoz

kardSort: A legjobb gyors beállítású tanulmányokhoz

UserZoom: A legjobb vállalati UX programokhoz

FigJam: A legjobb a tervezésbe integrált munkafolyamatokhoz

UserZoom GO: A legjobb irányított kutatások létrehozásához

Egy nehézkes tervezési eszköz egy egyszerű tanulmányt is fejfájássá tehet, és ezt senki sem szeretné. A legjobb eszközök megkönnyítik a kutatást, nem pedig megnehezítik.

Hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Itt van, mire kell figyelnie. 👀

Egyszerű beállítás: Hozzon létre és testreszabjon rendezési gyakorlatokat anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Zökkenőmentes felhasználói élmény: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén rendezhessék a kártyákat nyitott vagy zárt formátumban.

Előre elkészített sablonok: Kezdje gyorsabban a munkát a különböző felhasználói kutatási igényekhez kész, használatra kész Kezdje gyorsabban a munkát a különböző felhasználói kutatási igényekhez kész, használatra kész vázlatos sablonokkal

Automatizált adatelemzés: azonosítsa a mintákat és trendeket manuális számolási műveletek nélkül.

Világos vizuális jelentések: alakítsa a nyers adatokat grafikonok és hőtérképek segítségével hasznosítható információkká.

Együttműködést elősegítő funkciók: Könnyedén megoszthatja a különböző Könnyedén megoszthatja a különböző felhasználói kutatási módszerek eredményeit a csapatokkal és az érdekelt felekkel.

Rugalmas exportálási lehetőségek: Töltse le az eredményeket többféle formátumban, például PDF-ben, a mélyebb elemzés érdekében.

🧠 Érdekesség: Steve Krug népszerűsítette a kártyaszelekciót az UX területén. Don’t Make Me Think című könyvében Krug hangsúlyozta, hogy a kártyaszelekció segít a tervezőknek megérteni, hogy a felhasználók hogyan várják el az információk strukturálását.

Túl sok lehetőség, túl kevés idő? Hogy megkönnyítsük a dolgát, itt vannak a legjobbak, amelyekkel a kutatás zökkenőmentesebbé, az eredmények egyértelműbbé válnak, és a munkája is sokkal könnyebbé. 📝

1. ClickUp (a legjobb az UX-kutatási munkafolyamatok strukturálására és kezelésére)

Egyszerűsítse az UX-kutatást a ClickUp funkcióival, amelyek ideálisak az információk szervezéséhez és vizualizálásához.

Kártyaszelektálási tanulmány végzése során a kutatási tervek, a résztvevői adatok és az elemzések nyomon követése gyorsan túlterhelővé válhat. A feladatok automatizálásával, a valós idejű együttműködéssel és a testreszabható munkafolyamatokkal a ClickUp egyszerűsíti a felhasználói élmény kutatását és az információs architektúra tervezését.

A ClickUp mindent egy helyre gyűjt, segítve az UX-csapatokat a felhasználói kutatások elvégzésében, az eredmények vizualizálásában és a megállapítások hatékony dokumentálásában. Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

ClickUp Whiteboards

Tervezze meg és strukturálja az UX kutatási munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével

A kutatók gyakran brainstormingot tartanak a lehetséges kategóriákról, és megtervezik a kutatás menetét, mielőtt kártyaszelektálási tanulmányt készítenek. A ClickUp Whiteboards megkönnyíti ezt a folyamatot azáltal, hogy interaktív teret biztosít az ötletek feltérképezéséhez. Tegyük fel, hogy egy UX-kutató tanulmányt készít egy e-kereskedelmi webhely navigációjának finomítására. Használhatja a digitális táblát és a post-it cetliket a különböző termékkategóriák ábrázolásához, és csatlakozókat adhat hozzájuk a köztük lévő kapcsolatok vizualizálásához.

Ahogy a csapat megvitatja és finomítja a csoportosításokat, valós időben frissítheti azokat, így biztosítva, hogy a tanulmány hatékonyan legyen felépítve a bevezetés előtt.

ClickUp gondolattérképek

Vizualizálja a kártyaszelektálás eredményeit, és finomítsa az információs architektúrát a ClickUp Mind Maps segítségével.

A tanulmány elkészülte után a következő feladat az eredmények rendszerezése és elemzése. A ClickUp Mind Maps segít a csapatoknak értelmezni a felhasználók által létrehozott kategóriákat azáltal, hogy a nyers adatokat világos vizuális struktúrává alakítja.

Egy pénzügyi szolgáltatások weboldalának zárt kártyaszelektálási munkamenetét lebonyolító UX-csapat azt tapasztalhatja, hogy a résztvevők a befektetési lehetőségeket, hiteltermékeket és banki szolgáltatásokat váratlan kategóriákba csoportosították. A szétszórt visszajelzések kézi szortírozása időigényes lehet, de a Mind Map segítségével elrendezhetik a felhasználók által létrehozott címkéket, összekapcsolhatják a kapcsolódó csoportokat és felfedezhetik az alternatív struktúrákat.

A megállapítások rendszerezése után a következő lépés a legfontosabb tanulságok dokumentálása és a meglátások megosztása az érdekelt felekkel.

ClickUp Docs

Dokumentálja a kártyaszelektálás kutatási eredményeit a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp Docs együttműködési teret biztosít kutatási összefoglalók, tanulmányi irányelvek és elemzési jelentések összeállításához. Például egy egészségügyi alkalmazáson dolgozó UX-csapat létrehozhat egy dokumentumot, amelyben rögzítheti a résztvevők visszajelzéseit, felvázolhatja a használhatósággal kapcsolatos aggályokat, és javaslatokat fogalmazhat meg a navigáció javítására.

A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek bizonyos észrevételekhez, szerkesztéseket javasolhatnak és nyomon követhetik a módosításokat anélkül, hogy több eszköz között kellene váltaniuk.

ClickUp kártyaszelektáló sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kártyaszelektáló sablonja segít a projekthez tartozó feladatok szervezésében és fontossági sorrendbe állításában.

Hogy még könnyebb legyen, próbálja ki a ClickUp kártyaszelektáló sablont, amelyet kifejezetten UX-csapatok számára terveztek.

Segít a csapatoknak meghatározni a kutatási célokat, létrehozni a legfontosabb témákat képviselő kártyákat, és végigvezetni a résztvevőket a válogatási gyakorlatokon. Nyitott, zárt és hibrid válogatási módszerek egyaránt támogatottak, így a különböző kutatási igényekhez is alkalmazkodik.

A minőségi adatokon túl a sablon a mennyiségi elemzést is egyszerűsíti. A kutatók felismerhetik a trendeket, mérhetik az egyetértés mértékét és azonosíthatják a statisztikailag szignifikáns összefüggéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

A megbeszéléseket tegye cselekvéssé: A ClickUp Brain integrált AI asszisztens segítségével egyetlen kattintással alakíthatja a táblákon zajló brainstorming üléseket teljesen strukturált UX kutatási projektekké.

Tartsa rendezett állapotban a kutatásokat: Átrendezheti az affinitási diagramokat a Mind Maps alkalmazásban a Re-Layout funkcióval, hogy finomítsa a felhasználók által létrehozott kategóriákat.

Az ötletektől a megvalósításig: Adja hozzá a kutatási eredményeket közvetlenül a gondolattérképekhez, és alakítsa azokat feladatokká, így semmi sem veszik el a folyamat során.

Maradjon szervezett a PARA módszer segítségével: Hozzon létre mappákat az UX-kutatás strukturálására – kövesse nyomon az aktív tanulmányokat projektek formájában, tárolja az irányelveket területek szerint, mentse el a megállapításokat erőforrásokként, és archiválja a korábbi munkákat a jövőbeni hivatkozáshoz. Hozzon létre mappákat az UX-kutatás strukturálására – kövesse nyomon az aktív tanulmányokat projektek formájában, tárolja az irányelveket területek szerint, mentse el a megállapításokat erőforrásokként, és archiválja a korábbi munkákat a jövőbeni hivatkozáshoz.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Automation funkciót , hogy feladatokhoz kövesse nyomon a haladást, a kutatás előrehaladásának megfelelően mozgassa a feladatokat, vagy emlékeztetőket küldjön a függőben lévő elemzésekhez.

Tartsa fenn a kommunikációt: beszélje meg a megállapításokat, tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és működjön együtt a csapattal valós időben beszélje meg a megállapításokat, tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és működjön együtt a csapattal valós időben a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

A munkafolyamatok és sablonok rugalmassága miatt előfordulhat, hogy kezdeti beállításokra van szükség az Ön konkrét UX-kutatási igényeinek megfelelően.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp legnagyobb erőssége a rugalmassága – a nézetek, állapotok és munkafolyamatok testreszabási lehetősége azt jelenti, hogy szinte bármilyen csapat folyamatához alkalmazkodni tud. A rengeteg funkció lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen kezeljünk, a napi feladatoktól a hosszú távú tervekig. Nagyszerű, hogy minden munkánk egy helyen van, és a testreszabható irányítópultok segítségével a jelentések világosak és pontosan az igényeinkhez igazodnak.

🔍 Tudta? Rossz IA = elvesztett felhasználók. A rossz információs architektúra (IA) frusztrált felhasználókhoz vezet, akik nem találják meg, amit keresnek. A kártyaszelektálás segít ezt megelőzni azáltal, hogy a navigációt a felhasználói elvárásokhoz igazítja.

2. Miro (a legjobb a közös vizuális térképészethez)

via Miro

A Miro végtelen vászonával a kártyaszelektálást dinamikus csapatmunkává alakítja. Ez a digitális táblás eszköz a egyszerű kártyaszelektáláson túlmutatva támogatja a teljes UX-munkafolyamatot – a kutatástól a vázlatkészítésig. A csapatok jegyzeteket, megjegyzéseket és reakciókat adhatnak hozzá közvetlenül a digitális kártyákhoz, így valós időben rögzíthetik az ötleteiket.

A csapat igényeinek változásával párhuzamosan váltani fogsz a szinkron és aszinkron tesztelési módszerek között. A Miro segítségével olyan kapcsolatokat is vizualizálhatsz, amelyek egyébként elveszhetnek a táblázatokban.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatóság hiánya rontja a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

A Miro legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi sablonokat színekkel jelölt kártyákkal, amelyek a különböző tartalomtípusokat jelzik, így segítve a résztvevőket a kategóriák megkülönböztetésében.

Hívja meg a csapat tagjait és a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a rendezési munkamenetekhez egyedi megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal.

Eksportálja az eredményeket táblázatokként vagy képekként, hogy más eszközökkel tovább elemezze őket, és így biztosítsa, hogy az adatok a technológiai rendszerében továbbra is hozzáférhetők maradjanak.

Kövesse nyomon a résztvevők viselkedését hő térképek segítségével, amelyek megmutatják az elkötelezettség mintáit, és feltárják, mely kártyák váltottak ki a legtöbb vitát vagy zavart.

A válogatási eredményeket közvetlenül webhelytérképekké vagy felhasználói folyamatokká alakíthatja, így áthidalva a kutatási eredmények és a tervezés megvalósítása közötti szakadékot.

A Miro korlátai

A kártyaszelektáló funkciókat manuálisan kell létrehozni, nem pedig egy erre a célra kifejlesztett megoldással.

Beépített elemző eszközei nem olyan kifinomultak, mint a speciális kártyaszelektáló eszközök.

Az ingyenes csomag korlátozza a táblák számát és az együttműködési lehetőségeket.

Miro árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7685+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1620 értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Miro fantasztikus valós idejű együttműködéshez. Brainstorminghoz, retrospektívák lebonyolításához és terméktervek kidolgozásához használom. Az aszinkron együttműködési képessége nagyon hasznos.

🧠 Érdekesség: Don Norman, kognitív tudós és a Nielsen Norman Group társalapítója, az 1990-es években, az Apple-nél dolgozva alkotta meg a „felhasználói élmény” kifejezést. Hangsúlyozta, hogy fontos a termékeket a felhasználók igényeinek figyelembevételével tervezni, a használhatóságra és arra összpontosítva, hogy a felhasználók hogyan érzik magukat, amikor egy termékkel interakcióba lépnek.

3. UXtweak (A legjobb átfogó UX tesztelési csomag)

via UXtweak

Az UXtweak a kártyasorba rendezést egy szélesebb körű UX tesztelési ökoszisztémába integrálja. A platform nyitott és zárt kártyasorba rendezési tanulmányokat is kezel, és a résztvevők viselkedése alapján automatikus kategorizálási javaslatokat kínál. Testreszabhatja a kártyák megjelenését, leírásokat vagy képeket adhat hozzá, sőt, beállíthatja a tesztelési időkorlátokat is.

Gondolkodott már azon, mi történik, mielőtt a résztvevő meghozza végső döntését? Az UXtweak nyomon követi a habozásokat, a változásokat és a végső elhelyezéseket, így kvantitatív adatokkal támasztja alá az IA-döntéseit.

Az UXtweak legjobb funkciói

Végezzen korlátlan számú kártyaszelektálási vizsgálatot nyitott és zárt formátumokban egyaránt, így több használhatósági tesztelési körön keresztül ellenőrizheti a kezdeti eredményeket.

Elemezze a résztvevők megállapodási pontszámait, hogy kiemelje, mely kategóriákban született konszenzus, és melyek igényelnek további vizsgálatot.

Készíts dendrogramokat, amelyek vizuálisan ábrázolják a kártyák közötti kapcsolatokat, így a komplex csoportosítási minták azonnal láthatóvá válnak.

Válogató kérdésekkel közvetlenül a platformon keresztül toborozhat résztvevőket, így biztosítva, hogy a célközönségtől kap visszajelzést.

UXtweak korlátai

A felület klinikai jellegűbbnek tűnik, mint a vizuálisabb alternatívák.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a résztvevőknek szánt kártyaszelektáló felületen

A valós idejű együttműködési funkciók elmaradnak a táblás eszközöktől

A jelentéskészítési funkciókhoz szakértői értelmezés szükséges a hasznosítható információk kinyeréséhez.

UXtweak árak

Ingyenes

Alap: 125 €/hó (kb. 135,42 $)

Egyedi: Egyedi árazás

UXtweak értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4/8/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a UXtweak-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az UX Tweak fa teszt eszköze rendkívül hasznos. Egyszerűen csak meg kell építenie a navigációt, majd beállítania néhány kérdést. A tesztet e-mailben továbbítja több tesztelőnek. Az UX Tweak eredményoldalán pontosan nyomon követheti, hogy a felhasználók hogyan értették a navigációt.

🔍 Tudta? Az első weboldal (amelyet Tim Berners-Lee hozott létre 1991-ben) csak egy oldalt tartalmazott, fekete szöveggel fehér háttérrel – képek, stílus és navigáció nélkül. A forma helyett a funkció volt a legfontosabb!

4. Maze (A legjobb gyors prototípus-teszteléshez)

via Maze

A Maze a kártyaszelektálást a gyors tervezés-érvényesítés egyik elemének tekinti. A platform integrálható olyan tervezőeszközökkel, mint a Figma és a Sketch, így zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít a koncepciótól a tesztelésig.

Értékelni fogja, hogy a kártyaszelektálási tanulmányok hogyan egészítik ki a használhatósági teszteket és felméréseket, kontextust adva a kategorizálási döntésekhez. A Maze a sebességet és az elérhetőséget hangsúlyozza – a résztvevők fiók nélkül is belevághatnak a tanulmányokba, a kutatók pedig a tesztelés folytatása közben előzetes eredményeket kapnak.

Ha pedig igazolnia kell az IA-t, a Maze részletes jelentései a résztvevők viselkedését konkrét ajánlásokká alakítják.

A Maze legjobb funkciói

Hozzon létre elágazó logikát a kártyaszelektálási tesztekben, amely a résztvevők által adott elemek kategorizálásának megfelelően alkalmazkodik.

Készítsen hőtérképeket, amelyek megmutatják, mely kártyákkal küzdöttek a résztvevők a leginkább, és azonosítsa a címkézéssel vagy kategorizálással kapcsolatos potenciális problémákat.

Ossza meg az interaktív jelentéseket az érdekelt felekkel, hogy azok ne csak statikus eredményeket láthassanak, hanem az adatokat is vizsgálhassák.

A résztvevők adatait demográfiai adatok vagy viselkedési minták alapján szegmentálja, hogy meghatározza, hogyan szervezik az információkat a különböző felhasználói csoportok.

A labirintus korlátai

A kártyaszelektáló funkciók kevesebb speciális lehetőséget kínálnak, mint a dedikált platformok.

Az elemző eszközök inkább a vizualizációra, mint a statisztikai jelentőségre koncentrálnak.

A résztvevői munkamenetek moderálására korlátozott lehetőségek a speciális kutatási eszközökhöz képest

Az integrációtól függő munkafolyamatok súrlódást okoznak, ha a támogatott tervezőeszközökön kívül dolgozik.

Maze árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 99 USD/hó

Szervezés: Egyedi árazás

Maze értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Maze-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

A Maze nemcsak a kifejlesztett termék tesztelésének lehetőségét kínálja, hanem a fejlesztés alatt álló figma prototípusok tesztelésének lehetőségét is. Ez segít a termékfejlesztési ciklus korai szakaszában UX-megfigyelések megszerzésében.

🧠 Érdekesség: A visszavonás gomb forradalmasította a felhasználói élményt. Az első széles körben elterjedt verzió 1980-ban jelent meg az Apple Lisa számítógépén, és örökre megmentette a felhasználókat saját hibáiktól.

5. Optimal Workshop (A legjobb kutatási szintű elemzésekhez)

via Optimal Workshop

Az Optimal Workshop a kártyaszelektálást tudományként kezeli, és a résztvevők viselkedésének megbízható statisztikai elemzését kínálja. A platform az információs architektúra kutatására specializálódott, és kifejezetten a feltáró és validációs tesztelésre tervezett eszközöket kínál. Nyitott, zárt és hibrid kártyaszelektálásokat futtathat, majd többféle vizualizációs módszerrel elemezheti az eredményeket.

A kutatók különösen értékelik a szabványosított résztvevő-toborzási és szűrési funkciókat, amelyek biztosítják az adatok konzisztens minőségét a különböző tanulmányok között.

Az Optimal Workshop legjobb funkciói

Hasonlítsa össze az eredményeket a különböző demográfiai szegmensekben, hogy meghatározza, hogyan változnak a mentális modellek a felhasználói csoportok között.

Készítsen szabványosított jelentéseket, amelyek kiemelik az eredményeinek statisztikai jelentőségét, és ezzel hitelesebbé teszik ajánlásait.

Kombinálja a kártyaszelektálást integrált fa-teszteléssel és első kattintás-teszteléssel, hogy több szempontból értékelhesse információs architektúráját.

Tarts fenn egy korábbi tanulmányok és eredmények tárolóját, hogy nyomon követhesd, hogyan alakulnak a felhasználók mentális modelljei a termék változásával.

Az Optimal Workshop korlátai

Az árazási struktúra drágává válik azoknak a csapatoknak, amelyeknek több párhuzamos tanulmányra van szükségük.

Még meredekebb tanulási görbe a fejlett elemzési funkciókból való maximális értékkiaknázáshoz

Kevésbé intuitív felület az újabb, vizuálisabb kártyaszelektáló eszközökhöz képest.

Korlátozott integrációs lehetőségek más tervező és prototípus-készítő eszközökkel

Az Optimal Workshop árai

Egyéni: 199 USD/hó

Csapatok: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árazás

Optimal Workshop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Netflix automatikus lejátszási funkcióját azért tervezték, hogy fenntartsa a felhasználók érdeklődését, de olyan nagy ellenreakciót váltott ki, hogy be kellett vezetniük egy opciót a funkció kikapcsolásához. Ez egy tökéletes példa arra, hogy az UX-et módosítani kellett!

6. xSort (legalkalmasabb asztali számítógépes kutatáshoz)

via xSort

Az xSort más megközelítést alkalmaz, mivel letölthető alkalmazás, nem pedig webszolgáltatás. Ez a macOS alkalmazás kizárólag a kártyaszelektálásra összpontosít, előfizetési díj és résztvevői korlátozás nélkül. A kutatók értékelik az egyszerűsített felületet, amely kiküszöböli a résztvevők figyelmét elterelő tényezőket, miközben megbízható adatgyűjtést biztosít.

Az offline funkció biztosítja, hogy a tesztelés internetkapcsolattól függetlenül folytatódjon, így az xSort praktikus eszköz a terepkutatáshoz. Támogatja az egyéni és csoportos rendezési munkameneteket, és lehetőséget kínál az eredmények összevonására az átfogó elemzés érdekében.

Az xSort legjobb funkciói

Végezzen offline munkameneteket a terepen, majd szinkronizálja az adatait, miután újra online állapotba került. Ez a módszer ideális olyan helyszíneken történő teszteléshez, ahol az internetkapcsolat megbízhatatlan.

Exportálja nyers adatait több formátumban, például PDF- vagy CSV-fájlokban, így kedvenc statisztikai eszközeivel egyedi elemzéseket végezhet.

Váltson az egyéni és a csoportos rendezési módok között, hogy különböző kutatási kontextusokhoz alkalmazkodhasson anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Hozzon létre újrafelhasználható kártyakészleteket, amelyek több tanulmányban is következetes terminológiát biztosítanak, így garantálva, hogy kutatása a korábbi eredményekre épüljön.

xSort korlátai

Csak macOS felhasználók számára elérhető, ami korlátozza a Windows-alapú kutatócsoportok hozzáférését.

Nincs felhőalapú szinkronizálási funkciója, amely a webalapú alternatívákban megtalálható.

Az elmúlt években minimális frissítések történtek, mivel a fejlesztők figyelmének középpontja eltolódott.

Hiányzó együttműködési funkciók a szétszórt kutatócsoportok számára

xSort árak

Ingyenes

xSort értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A hamburger menü (három vízszintes vonal) 1981-ben került kitalálásra egy korai számítógépes felülethez. A 2010-es években széles körben elterjedt a mobilalkalmazásokban, de kritizálták azért, mert elrejti a fontos navigációs opciókat.

7. kardSort (A legjobb gyors beállítású tanulmányokhoz)

via kardSort

A kardSort a kártyaszelektálást a legfontosabb elemekre redukálja. Itt nem találsz bonyolult funkciókat, csak egyszerű kártyaszelektálást, ami nem áll az utadba. Ez a webalapú eszköz lerövidíti az időt a tanulmány elindítása és az első eredmények összegyűjtése között.

Ezenkívül a kardSort tiszta felülete szinte semmilyen magyarázatot nem igényel. A platform a beállítás és az elemzés egyszerűségét hangsúlyozza, így tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek gyors betekintést igényelnek kutatási háttér nélkül.

A kardSort legjobb funkciói

Ossza meg a tanulmányokat egyszerű linkeken keresztül, amelyekhez a résztvevők fiók létrehozása vagy bonyolult utasítások végrehajtása nélkül is hozzáférhetnek.

A résztvevők válogatásának befejezése után az eredmények valós időben megtekinthetők, így a kutatási folyamat korai szakaszában felismerheti a trendeket.

Másolja meg a meglévő tanulmányokat, hogy gyorsan variációkat hozzon létre, és időt takarítson meg az információs architektúra kisebb változásainak tesztelésekor.

A kardSort korlátai

A kutatásközpontú alternatívákhoz képest korlátozott vizualizációs lehetőségek az elemzéshez

Minimális funkciók a résztvevők szűréséhez vagy minősítéséhez

Az egyszerűsített felület néha feláldozza a hasznos testreszabási lehetőségeket.

kardSort árak

Ingyenes

kardSort értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb ügyfélút-térképészeti szoftverek

8. UserZoom (A legjobb vállalati UX programokhoz)

via UserZoom

A UserZoom a kártyaszelektálást egy átfogó vállalati UX kutatási platformba ágyazza. Az eszköz összekapcsolja a kártyaszelektálás eredményeit szélesebb körű kutatási kezdeményezésekkel, így folyamatos visszacsatolási hurkot hoz létre az információs architektúra és más UX mutatók között. Részletes demográfiai szűréssel és automatizált ösztönzőosztással robusztus résztvevőkezelést kap.

Meg kell győznie az érdekelt feleket? A UserZoom professzionális jelentéskészítő funkciói a kutatási adatokat vezetői szintű prezentációkká alakítják. A csapatok különösen értékelik, hogy a platform nagy hangsúlyt fektet a kutatások irányítására és a szabályozások betartására az érzékeny iparágakban.

A UserZoom legjobb funkciói

Kössd össze a kártyaszelektálás eredményeit más UX-mutatókkal, például a feladat sikerességével és a rendszer használhatósági skála pontszámaival, így kontextust biztosítva az információs architektúra döntéseidhez.

Válogasson résztvevőket a paneljükből, vagy importálja saját felhasználói bázisát, szűrő kérdőívekkel és automatizált ösztönző feldolgozással együtt.

Tervezzen automatizált longitudinális tanulmányokat, amelyek nyomon követik, hogyan alakulnak a felhasználók mentális modelljei a termék érettségével.

Alkalmazzon vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókat, ha érzékeny felhasználói csoportokkal vagy szabályozott iparágakban végez tesztelést.

A UserZoom korlátai

A platform teljes funkcionalitásának kihasználásához jelentős beruházás szükséges.

A speciális kártyaszelektáló eszközökhöz képest bonyolult beállítási folyamat

Túlzás azoknak a csapatoknak, amelyek csak alkalmanként végeznek kártyaszelektálási tanulmányokat.

A fejlett funkciók hatékony használatához speciális kutatási szakértelemre van szükség.

UserZoom árak

Egyedi árazás

UserZoom értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az első grafikus felhasználói felületet (GUI) a Xerox PARC fejlesztette ki az 1970-es években. Az Apple és a Microsoft később átvette ezt a koncepciót, forradalmasítva az emberek és a számítógépek közötti interakciót.

9. FigJam (A legjobb a tervezésbe integrált munkafolyamatokhoz)

via Figma

A FigJam a kártyaszelektálást közvetlenül a tervezési ökoszisztémába integrálja. Ez a kollaboratív táblázat a Figma-terveid mellett működik, természetes hidat teremtve a kutatás és a megvalósítás között.

Minden összekapcsolódik. A tervezők értékelik, hogy a kártyaszelektálási gyakorlatok kontextusváltás nélkül azonnal tájékoztatást nyújtanak a navigációs struktúrákról és az információs hierarchiákról. A laza, post-it stílusú felületnek köszönhetően a részvétel inkább workshopra, mint formális tanulmányra emlékeztet.

A FigJam legjobb funkciói

Kártyaszelektálási gyakorlatokból közvetlenül átléphet a vázlatok és tervek készítésére, megőrizve a több fázis közötti összefüggéseket.

Kártyaszelektálási elemzés során valós időben generáljon ötleteket az érdekelt felekkel és a csapat tagjaival, és vitassa meg az eredményeket, amíg a munkamenet még friss.

Hozzon létre vizuális kapcsolatokat a rendezett kártyák és a tényleges tervezési elemek között, bemutatva, hogy a kutatás hogyan befolyásolja közvetlenül az interfészre vonatkozó döntéseket.

Tartson fenn állandó vizuális nyilvántartást a kutatási eredményekről, amely kapcsolatban áll azokkal a tervezési fájlokkal, amelyekre hatással voltak.

A FigJam korlátai

Nincsenek kifejezetten a kártyaszelektálási adatok elemzésére tervezett speciális eszközök.

Hiányzó formális résztvevő-toborzási és -kezelési funkciók

Az elemzés inkább a kvalitatív megfigyeléseken alapul, mint a kvantitatív mutatókon.

A maximális hatékonyság érdekében a Figma ökoszisztéma megvásárlása szükséges.

FigJam árak

Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó felhasználónként

Szervezés: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a FigJam-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Néhány remek funkcióval rendelkezik, mint például a post-it jegyzetekhez való szakaszok, számos sablon a gyakori whiteboard-feladatokhoz, a post-it jegyzetek AI-összefoglalói, valamint számos szórakoztató funkció, mint például a Polaroid widget és más interaktív játékok és widgetek.

🧠 Érdekesség: Jakob törvénye szerint a felhasználók idejük nagy részét más webhelyeken töltik, ezért elvárják, hogy az Ön webhelye is ugyanúgy működjön. Ha túlságosan eltér a szokásos felhasználói élménytől, az inkább frusztrálhatja az embereket, mint örömet szerezni nekik.

10. UserZoom GO (A legjobb irányított kutatások létrehozásához)

via UserZoom GO

A UserZoom GO egyszerűsített kártyaszelektálási megközelítésével leegyszerűsíti az UX-kutatások bonyolultságát. Vállalati testvérétől eltérően ez a platform a módszertani szigor feláldozása nélkül a tanulmányok elindítására és lebonyolítására összpontosít. A felület kontextusfüggő súgóval és javaslatokkal végigvezeti Önt az egyes döntéseken.

Több ezer korábbi tanulmányból származó bevált mintákat tartalmaz, amelyek készen használható sablonokba vannak beépítve. Gondoljon rá úgy, mint egy segédeszközzel ellátott kutatásra – elég átfogó ahhoz, hogy érdemi betekintést nyújtson, de elég egyszerű ahhoz, hogy olyan csapatok is használhassák, amelyek nem rendelkeznek dedikált kutatókkal.

A UserZoom GO legjobb funkciói

Kövesse az útmutató sablonokat, amelyek végigvezetik a tanulmány elkészítésén, biztosítva a módszertani helyességet.

Tekintse meg az automatizált betekintéseket, amelyek kiemelik a legfontosabb eredményeket anélkül, hogy mélyreható statisztikai ismeretekre lenne szükség, így a kutatás minden csapattag számára elérhetővé válik.

A tanulmányokat több csatornán keresztül juttathatja el a résztvevőknek, például e-mailben, link megosztással és az integrált résztvevői panelen keresztül.

A kutatások érettségének növekedésével skálázza meg megközelítését a gyors gerilla-kutatásoktól a formálisabb tanulmányokig.

A UserZoom GO korlátai

Kevesebb rugalmasság a testreszabott, teljes körű ügyfélélményhez képest, mint a teljes UserZoom platform esetében.

A tervezőeszközökkel való integráció korlátozott a tervezőplatformokhoz képest.

A jelentéskészítési funkciók az átfogó statisztikai adatok helyett az elérhetőségre koncentrálnak.

UserZoom GO árak

Egyedi árazás

UserZoom GO értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az „Uncanny Valley ” (magyarul: „kísérteties völgy” ) jelenség az UX-re is vonatkozik. Ha egy AI chatbot vagy virtuális asszisztens szinte emberinek hangzik, de mégsem teljesen, a felhasználók inkább ijesztőnek találják, mint hasznosnak – ezért olyan cégek, mint az Apple és a Google, óvatosan egyensúlyoznak a Siri és a Google Assistant esetében.

Clickup: Az intelligens rendezés módja

A kártyaszelektálás kiválóan alkalmas a felhasználók megértésére, de az összes adat feldolgozása? Az már nem olyan szórakoztató. A megfelelő eszköz segít összegyűjteni az információkat, elemezni a mintákat, és ténylegesen felhasználni az eredményeket.

A ClickUp elvégzi a nehéz munkát: a Whiteboards segítségével ötleteket térképezhet fel, a Docs segítségével strukturálhatja a kutatásait, az Automations segítségével pedig kezelheti az ismétlődő feladatokat. Húzza, ejtse és rendezze át a kártyákat valós időben, tárolja az összes jegyzetét egy helyen, és hagyja, hogy a ClickUp automatikusan rendezze, címkézze és értesítse a csapatát. Kevesebb elfoglaltság, több „aha!” pillanat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅