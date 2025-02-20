Rally és Jira: melyik a megfelelő az Agile csapatának?

Sprint-tervezési nap van, és a dolgok máris rosszul indulnak. A csapat fele a műszerfalak között lapozgat, próbálva megtalálni a frissítéseket. Valaki felvet egy már megvitatott jegyet, egy másik feladat pedig úgy tűnik, hogy a levegőbe veszett.

A megbeszélés elhúzódik, és ön nem tud nem arra gondolni: valóban megkönnyíti a dolgunkat az Agile eszköz, vagy csak tovább növeli a káoszt?

A megfelelő agilis megoldás megtalálása az a híd, amely összeköti a sprinteket könnyedén végigcsináló csapatot és azt, amelyik több időt tölt a rendszerrel való küzdelemmel, mint kiváló termékek fejlesztésével.

Mindvégig a két legnagyobb versenyző, a Rally és a Jira ígéri az Agile munkafolyamatok racionalizálását. Mindkettő az Agile projektmenedzsment nehézsúlyú szereplője, de különböző megközelítést alkalmaznak.

Ebben a blogbejegyzésben összefoglaljuk a funkciókat, hogy megkönnyítsük a választást. A végén pedig bemutatunk egy megoldást, amely még tovább fejleszti az Agile együttműködést. Tipp: „Kattintással” kezdődik és „fel” végződik 📈

Mi az a Rally?

A Rally, korábban CA Agile Central néven ismert, egy projektmenedzsment eszköz, amelyet az agilis fejlesztés megkönnyítésére terveztek. Bármilyen méretű szervezet számára alkalmas, és segíti a csapatokat az agilis projektek tervezésében, nyomon követésében és kezelésében, miközben elősegíti az együttműködést, a folyamatos fejlesztést és a projektek sikerét.

via Broadcom

A Broadcom részévé vált ez az agilis eszköz, amely egy platformon központosítja a feladatokat, a felhasználói történeteket, a sprinteket és a hátralékokat. Ez megkönnyíti a célokra való koncentrálást és az ügyfelek számára nyújtott értékteremtést.

A Rally funkciói

A Rally nagyvállalatok számára készült, amelyeknek több csapatra és portfólióra kell kiterjeszteniük az Agile-t. De pontosan milyen funkciókkal büszkélkedhet ez az Agile projektmegoldás?

Vessünk rá egy pillantást! 👇

Ha Ön szoftverfejlesztő, tesztelő vagy termékmenedzser, akkor tudja, mennyire fontos a visszajelzések gyors feldolgozása. A Rally visszajelzésgyűjtő eszközei valós idejű integrációkkal, például a Flowdockkal és testreszabható felmérésekkel egyszerűsítik ezt a folyamatot.

Ezenkívül a tesztelők közvetlenül a tesztelő eszközökből jelenthetik a hibákat, képernyőképekkel és a hiba reprodukálásának lépéseivel együtt. A Rally jelentéskészítő funkciói segítenek az idővel ismétlődő problémák felismerésében, tovább javítva a munkafolyamatokat.

🧠 Érdekes tény: Agile = több💲! Az Agile-t használó vállalatok 60%-a bevétel- és nyereségnövekedést tapasztalt, mert az alkalmazkodóképesség mindig pénzt hoz!

2. funkció: Sprint retrospektívák

A Rally Sprint Retrospectives funkciója minden szükséges eszközt biztosít az Agile csapatok számára, hogy minden sprint után reflektálhassanak, tanulhassanak és fejlődhessenek. A részletes jelentések és vizuális mutatók, például a befejezett felhasználói történetek és hibák segítségével a trendek felismerése gyerekjáték lesz.

A testreszabható irányítópultok pedig kiemelik a legfontosabb információkat – például a burndown diagramokat –, így a csapatok a fejlesztésre szoruló területekre koncentrálhatnak.

🔍 Tudta? A projektmenedzsment története az ókorba nyúlik vissza! Az egyiptomi Gízai Nagy Piramisokat széles körben a formális projekt szervezés és menedzsment első jelentős példájának tartják. Ez a jelentős teljesítmény tervezést, a munkák összehangolását és a projekt ütemtervének sikeres teljesítését igényelte.

3. funkció: Kapacitástervezés

A Rally kapacitástervező eszközei egyensúlyban tartják a munkaterhelést. Nem kell többé találgatni, hogy ki túlterhelt és kinek van még kapacitása további feladatokra – a Rally megmutatja, hogy mi a csapatod feladata a tényleges kapacitásukhoz képest, így igazságosan oszthatod el a feladatokat és biztosíthatod a zavartalan működést.

Ha munkát kell kiosztania, a Rally segít a feladatoknak a rendelkezésre állás és a készségek alapján a megfelelő személyekhez rendelésében. A beépített előrejelzéssel a múltbeli adatok alapján megjósolhatja a jövőbeli munkaterhelést, előre tervezhet és reális ütemtervet állíthat össze, hogy elkerülje a last minute meglepetéseket.

Rally árak

Egyedi árazás

Mi az a Jira?

Az Atlassian terméke, a Jira egy projektmenedzsment és hibajelentő eszköz, amely segít az agilis csapatoknak a szervezettségben és a hatékonyabb munkavégzésben. A szoftverfejlesztéshez készült eszköz mára számos iparágban használatos projektek kezelésére, hibák nyomon követésére és a munkafolyamatok racionalizálására.

via Atlassian

A Jira mindig is az agilis értékeket és keretrendszereket, például a Scrumot és a Kanbant tartotta szem előtt. A Scrum-csapatok sprintjeikkel a munkát rövid, fókuszált ciklusokra oszthatják, míg a Kanban-csapatok a feladatok folyamatos áramlásával vizualizálhatják az előrehaladást.

Ez a platform kiváló biztonságot és skálázhatóságot is kínál. Szerepkörökön alapuló jogosultságokat, adat titkosítást és az iparági szabványoknak való megfelelést biztosít, így megbízható választás mind a nagyvállalatok, mind a startupok számára.

A Jira funkciói

A Jira Project Management számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a csapatok a terv szerint haladhatnak.

Itt találsz egy részletesebb áttekintést. 👇

1. funkció: Testreszabható munkafolyamatok

A Jira segít a csapatához igazított munkafolyamatok létrehozásában. Drag-and-drop eszközeivel beállíthatja és módosíthatja a szabályokat, a kiváltókat és a feltételeket, hogy azok illeszkedjenek a csapat munkafolyamatához.

Például automatizálhatja a feladatok átmenetét, amikor a státusz megváltozik, vagy értesítéseket küldhet, amikor egy feladat blokkolva van.

Ez biztosítja a zökkenőmentesebb átadást és mindenki szinkronban tartását. Scrum táblákat, Kanban táblákat és a kettő kombinációját is kínálja. Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, akkor a Jira kész agilis sablonjai közül választhat, hogy gyorsan elindulhasson.

2. funkció: Fejlett keresés JQL segítségével

A Jira fejlett keresési funkcióját a Jira Query Language (JQL) biztosítja. A JQL lekérdezés alapvetően mezőkből, operátorokból és értékekből áll. Tegyük fel, hogy meg szeretné tekinteni az összes megoldatlan hibát, amelyeket egy adott csapattaghoz rendeltek. Ahelyett, hogy manuálisan szűrné az összes adatot, beírhat egy egyszerű lekérdezést, például:

project = „YourProject” AND assignee = „username” AND status != „Done” AND type = „Bug”

Bumm! A Jira így azonnal megjeleníti az összes olyan hibát, amelyeken az adott személy dolgozik, és amelyek még nem lettek megoldva. Ezenkívül az AND, OR és NOT operátorok segítségével több feltételt is kombinálhat, így a keresés pontosan olyan specifikus lesz, amilyenre szüksége van.

Olvassa el még: Hogyan valósítsuk meg az agilis átalakulási stratégiákat?

3. funkció: Problémák nyomon követése

A Jira strukturált napló táblázatokkal rendelkezik a különböző problémák rögzítésére és rendszerezésére, valós idejű áttekintést nyújtva a feladatok állapotáról és megoldásáról.

Sőt, segít megszervezni a munkáját olyan problématípusok alapján, mint a hibák, feladatok vagy alfeladatok, így kiváló alternatívája a Rally-nak. Emellett egyéni mezőket, címkéket és szűrőket is használhat a részletek és a kontextus hozzáadásához, így a problémák könnyebben megtalálhatók és kezelhetők.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A különböző projektmenedzsment platformok funkcióinak túlterheltsége mellett világos válaszokat kell adnia a következő kérdésekre: ✅ Ez az eszköz velünk együtt fog növekedni? Képes-e nagyobb projekteket, több csapattagot és fejlődő munkafolyamatokat kezelni? ✅ Összekapcsolható-e a már használt eszközökkel, például a Figma vagy a Google Drive programokkal, és zökkenőmentesen integrálható-e? ✅ Biztonságban vannak az adataink? Titkosítást, hozzáférés-ellenőrzést és a biztonsági szabványoknak való megfelelést kínál? ✅ Megkönnyíti az együttműködést? A csapatok könnyedén kommentálhatnak, fájlokat oszthatnak meg és feladatokat rendelhetnek hozzá anélkül, hogy bonyolult folyamatokon kellene átesniük? ✅ Van-e megbízható támogatás – élő csevegés, e-mail vagy tudásbázis – ha valami nem úgy alakul, ahogy kellene?

Jira árak

Örökre ingyenes: 10 felhasználó számára

Standard: 7,53 USD felhasználónként/hónap

Prémium: 13,53 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Rally és Jira: funkciók összehasonlítása

A Rally és a Jira két erős versenyző az agilis projektmenedzsment területén. A Jira testreszabható munkafolyamatokat, idővonal-nézeteket és problémakövetést kínál. Ezzel szemben a Rally kiváló vizualizációs eszközökkel, sprint-visszatekintésekkel és az agilis munkafolyamatokhoz igazított kapacitástervezéssel rendelkezik.

Ha egymás mellé tesszük őket, több részletességet is találunk👇

Funkció Rally Jira Célközönség Elsősorban nagyvállalatok, amelyek kiterjedt agilis projektmenedzsment megoldásokra szorulnak. Sokoldalú, minden méretű csapat számára alkalmas, a kis startupoktól a nagyvállalatokig. Agilis támogatás Erős támogatás a Scrum és Kanban módszertanok számára, beleértve az agilis mutatók nyomon követését Magasan testreszabható agilis táblák; támogatja a Scrum, Kanban és hibrid módszertanokat. Testreszabás Korlátozott testreszabási lehetőségek Nagyon testreszabható , széles körű pluginok és kiegészítők állnak rendelkezésre. Könnyű használat A meredekebb tanulási görbe kisebb csapatok számára túlterhelő lehet. Felhasználóbarát felület, de a kiterjedt testreszabás miatt növekszik a komplexitás. Telepítési lehetőségek Elsősorban felhőalapú, néhány hibrid opcióval Felhőalapú, hibrid és helyszíni telepítési lehetőségeket kínál.

Menjünk még mélyebbre, és nézzük meg mindkét eszköz néhány finomabb részletét, hogy még pontosabb döntést hozhass ⬇️

1. funkció: Agile támogatás

A Rally vállalati szintű Agile csapatok számára készült. Olyan eszközökkel van felszerelve, mint a Scrum és a Kanban táblák, valamint olyan fejlett Agile mutatókkal, mint az átviteli sebesség, a folyamat hatékonysága és a folyamat előrejelzhetősége. A Rally szoftver kiválóan alkalmas, ha nagyszabású Agile kezdeményezéseket irányít, és mélyreható betekintésre van szüksége a csapat teljesítményébe.

A Jira ezzel szemben támogatja a Scrum, a Kanban és még a hibrid módszertanokat is, ami erős alternatívává teszi a Rally-hoz képest. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a backlog grooming, a story pointok és a részletes jelentések, például a kumulatív áramlási diagramok és a kontrolltáblázatok, amelyek hasznosak azoknak a csapatoknak, amelyek nagyobb kontrollt szeretnének gyakorolni a munkafolyamataik felett.

Győztes🏆: Ha több csapattal nagy léptékű Agile műveletet folytat, és fejlett Agile nyomon követésre van szüksége, akkor a Rally a megfelelő választás.

Ha azonban a testreszabás fontosabb – különösen azoknak a csapatoknak, amelyek több Agile módszertant kombinálnak –, akkor a Jira lesz a jobb választás.

2. funkció: Erőforrás- és kapacitástervezés

A Rally segít a csapatoknak egyensúlyba hozni a munkaterhelésüket azáltal, hogy összehangolja az üzleti prioritásokat a rendelkezésre álló kapacitással, így senki sem fullad el olyan feladatokban, amelyeket nem tud kezelni. Minden a terv szerint halad, és a csapatok a tervezett céljaikat a utolsó pillanatban bekövetkező káosz nélkül tudják megvalósítani.

A Jira ezzel szemben nem teszi ezt ilyen egyszerűvé. Nincs beépített fejlett erőforrás-kezelése, ezért a csapatoknak gyakran harmadik féltől származó eszközöket kell összekapcsolniuk, vagy táblázatokra kell támaszkodniuk. Ez további káoszt okozhat, mivel nehezebb meglátni, ki áll rendelkezésre és mi valójában megvalósítható.

🏆 Győztes: A Rally beépített kapacitástervezési funkciójával vezet, amely megkönnyíti a csapatok számára a munkaterhelés kiegyensúlyozását és a célok zökkenőmentes elérését.

3. funkció: Árak és skálázhatóság

A Rally nagyvállalatok számára készült, és olyan csomagokat kínál, amelyek egyetlen felhőalapú példányban akár 5000 felhasználót is támogatnak. Azonban nem találsz árakkal kapcsolatos oldalt, ahol egyértelmű számok szerepelnek – minden az igényeid alapján testreszabott. Ez nagy szervezetek számára megfelelő, amelyeknek testreszabott megoldásokra van szükségük, de nem ideális, ha csak előre szeretnéd látni a költségeket.

A Jira viszont ingyenes csomagot kínál kis csapatok számára (legfeljebb 10 felhasználó), valamint fizetős csomagokat, amelyek ára 7,53 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Akár startup, akár növekvő vállalkozásról van szó, a saját tempójában bővítheti a rendszert, anélkül, hogy az első naptól kezdve vállalnia kellene egy vállalati szintű csomagot.

🏆 Győztes: A Jira jobb választás, ha olyan megoldást keres, amely Önnel együtt növekszik, és nem kell értékesítési hívást kezdeményeznie csak azért, hogy megismerje az árakat.

Rally és Jira a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy összehasonlítsuk a Rally és a Jira alkalmazásokat, és megpróbáljuk megérteni a valós felhasználói élményeket. Bár nincs konkrét vita, amely a két alkalmazást összehasonlítaná, átnéztük a szálakat és fórumokat, hogy információkat gyűjtsünk a két eszközt egyaránt használó csapatoktól.

A Jira-val kezdve, egy felhasználó így nyilatkozott:

Bármelyik szakaszban is tart az agilis utazás, használhatja. Kanban, teljes scrum, vízesés, jegyrendszer, felvételi folyamat stb., és a bővítmények is remekek. Az alapok elsajátítása is meglehetősen egyszerű.

Bármelyik szakaszban is tart az agilis utazás, használhatja. Kanban, teljes scrum, vízesés, jegyrendszer, felvételi folyamat stb., és a bővítmények is remekek. Az alapok elsajátítása is meglehetősen egyszerű.

Egy másik felhasználó eltérő véleményt írt:

A Jira egyáltalán nem segít azoknak a csapatoknak, amelyek agilisak szeretnének lenni termék- vagy szolgáltatásfejlesztési munkájukban. A Jira eredetileg „hibajelentő” termék volt, természetes helye egy támogató központ típusú környezet, ahol a problémákat ad hoc módon vetik fel, de azoknak egy meghatározott folyamaton kell átesniük, és a legfontosabb teljesítménymutató a válaszadási idő. Ez egyáltalán nem hasonlít az agilis termék- vagy szolgáltatásfejlesztésre. A projektmenedzsmenthez sem hasonlít egyáltalán.

A Jira egyáltalán nem segít azoknak a csapatoknak, amelyek agilisak szeretnének lenni termék- vagy szolgáltatásfejlesztési munkájukban. A Jira eredetileg „hibajelentő” termék volt, természetes helye egy támogató központ típusú környezet, ahol a problémákat ad hoc módon vetik fel, de azoknak egy meghatározott folyamaton kell átesniük, és a legfontosabb teljesítménymutató a válaszadási idő. Ez egyáltalán nem hasonlít az agilis termék- vagy szolgáltatásfejlesztésre. A projektmenedzsmenthez sem hasonlít egyáltalán.

Másrészt a Rally néhány korlátozott, de lényegre törő értékelést kapott, egy felhasználó például így fogalmazott:

Van néhány sürgős probléma, amivel foglalkozunk. Tavaly volt egy AoA-felülvizsgálatunk, és az AC/Rally továbbra is a legjobb választásnak bizonyult.

Van néhány sürgős probléma, amivel foglalkozunk. Tavaly volt egy AoA-felülvizsgálatunk, és az AC/Rally továbbra is a legjobb választásnak bizonyult.

Egy másik felhasználó pedig hozzátette:

A Rally ingyenes fiókot kínál az 50 felhasználónál kevesebb taggal rendelkező szervezetek számára. Ez kissé korlátozott (például nincs API-hozzáférés), de ha már megszokta, akkor Önnek is megfelelő lehet.

A Rally ingyenes fiókot kínál az 50 felhasználónál kevesebb taggal rendelkező szervezetek számára. Ez kissé korlátozott (például nincs API-hozzáférés), de ha már megszokta, akkor Önnek is megfelelő lehet.

De voltak, akik csalódtak a Rallyban, és azt mondták:

Folyamatosan összeomlott, ezért voltak időszakok, amikor nem tudtuk frissíteni a feladatainkat vagy a történeteinket. Összességében sok a problémája a felhasználói felületnek. Azok a dolgok, amelyeket azonnal meg kellene mutatni a felhasználónak, almenük és hasonlóak alatt vannak elrejtve.

Folyamatosan összeomlott, ezért voltak időszakok, amikor nem tudtuk frissíteni a feladatainkat vagy a történeteinket. Összességében sok a problémája a felhasználói felületnek. Azok a dolgok, amelyeket azonnal meg kellene mutatni a felhasználónak, almenük és hasonlóak alatt vannak elrejtve.

Ekkor sok felhasználó máshol kezd el keresni, olyan megoldásokat keresve, amelyek áthidalják a Rally és a Jira között fennálló szakadékot.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Rally és a Jira legjobb alternatíváját!

Nézze, a Rally és a Jira számos erősséggel rendelkezik. De az általuk jelentett kihívások gyakran elhomályosítják az előnyöket. Ilyenkor van szükség áttörésre.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a vita lezárásának legjobb módjaként tűnik fel. Tökéletes egyensúlyt teremt a rugalmasság, az intuitív felület és a robusztus funkciók között. Ötvözi a Rally vállalati szintű képességeit a Jira hatalmas integrációs és testreszabási lehetőségeivel.

És őszintén szólva, nem mi mondjuk ezt. Hallgassa meg Mike Muller véleményét a Stevens Advertising-től:

Ügynökségünk egészében ezt az eszközt használjuk minden projektünk, feladatunk ütemezésének és számlázásának kezelésére. Ez váltotta fel a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy agilisabb projektmenedzsment-folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

Ügynökségünk egészében ezt az eszközt használjuk minden projektünk, feladatunk ütemezésének és számlázásának kezelésére. Ez váltotta fel a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy agilisabb projektmenedzsment-folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

Fedezze fel, mi teszi a ClickUp-ot kiemelkedővé! 💁

ClickUp első számú előnye: Projektmenedzsment szoftver

Az Agile csapatok gyorsan haladnak. A ClickUp Project Management segít nekik még gyorsabban haladni. Úgy lett kialakítva, hogy támogassa a Scrum, Kanban és hibrid munkafolyamatokat, valamint rengeteg Agile sablont, így mindent egy helyen tartva a sprint tervezéstől a backlog groomingig.

Gyorsítsa fel projektterveinek kidolgozását és végrehajtását a ClickUp projektmenedzsment eszközzel!

Ha közelebbről megnézzük, a ClickUp projektmenedzsment funkciói így segítik az Önéhez hasonló csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben 👇

📌 Válasszon a Kanban, Gantt, Lista vagy Naptár nézetek közül, hogy az illeszkedjen a munkafolyamatához. Nincs merev beállítás – csak az, ami Önnek megfelel.

📌 A valós idejű irányítópultok egy pillanat alatt megmutatják a burndown diagramokat, a sebességet és a munkaterhelést – nem kell a jelentéseket böngészni.

📌 Állítson be időszerű triggereket, és hagyja, hogy Állítson be időszerű triggereket, és hagyja, hogy a ClickUp Automations kezelje az állapotfrissítéseket, a feladatkiosztásokat és akár az emlékeztetőket is.

Egyszerűsítse a szoftverfejlesztési folyamatot és javítsa a csapatok közötti együttműködést a ClickUp for Software Teams segítségével.

A ClickUp szoftvermegoldásával még tovább léphet, hogy felgyorsítsa a fejlesztési ciklusokat és időben szállítsa a minőségi szoftvereket.

A kiadáskezelő eszközökkel a csapatok automatizált telepítési ellenőrzőlistákat állíthatnak össze, így minden lépés, a minőségbiztosítási ellenőrzésektől a funkciók aktiválásáig, zökkenőmentesen zajlik.

Például egy alkalmazásfrissítésen dolgozó agilis csapat a ClickUp segítségével térképezheti fel szoftveres munkafolyamatát. Ezenkívül vizuálisan tervezheti meg a sprint céljait útitervekkel, egyértelmű függőségekkel rendelkező feladatokat rendelhet hozzá, és nyomon követheti a hátralékot a ClickUp Board View segítségével.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp hibakövetési sablonját a szoftverfejlesztés során felmerülő hibák vagy bugok naplózásához és nyomon követéséhez. Ezzel az előre elkészített nyomonkövetési rendszerrel könnyebb lesz a problémákat gyorsan értékelni és megoldani.

ClickUp előnye #2: Agile támogatás

Az Agile csapatok folyamatos fejlesztést, iteratív fejlesztést és gyors visszacsatolási ciklusokat építenek be folyamataikba. És pontosan ezt kínálja a ClickUp Agile projektmenedzsmentje.

Kezelje a termékfejlesztési terveket, a hátralékokat, a sprinteket, a felhasználói élményt és még sok mást – mindezt egy helyen, a ClickUp for Agile teams segítségével.

Íme, mire gondolunk:

Állítson be sprint célokat, kövesse nyomon az előrehaladást útitervekkel, és tartsa szem előtt a prioritásokat a drag-and-drop feladatkezeléssel.

Gondoskodjon arról, hogy csapata lépést tartson a dedikált sprint mappák, a backlog menedzsment, a burndown diagramok és a sebességkövetés segítségével.

Ossza meg a termékfejlesztési terveket, tegye lehetővé az érdekelt felek számára, hogy nyilvános linkeken keresztül kövessék nyomon az előrehaladást, és gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket űrlapok segítségével.

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével mindez még egyszerűbbé válik, mivel minden sprint, backlog elem és prioritás egy központi helyen marad.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a sprint végrehajtásához, a backlog ápolásához és a folyamatos fejlesztéshez.

A ClickUp Tasks alapvetően a következőket segíti:

Bontsa fel az epikákat feladatokra, állítsa be a prioritásokat, és húzza át a backlog elemeket az aktív sprintekbe.

Rendeljen tulajdonosokat, állítson be határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást egyértelmű állapotokkal, mint például „Backlog” (Hátralék), „In Progress” (Folyamatban) és „Done” (Kész).

Kövesse nyomon a visszatekintő intézkedési pontokat ismétlődő feladatokkal, és tegye a folyamatos fejlesztést a munkafolyamat részévé.

⌛Időmegtakarítás: Nincs szükség a munkafolyamatok nulláról történő felépítésére, mivel a ClickUp Agile projektmenedzsment sablonja segítségével gyorsan elindulhat. Tökéletes megoldás a Kanban vagy Scrum módszert alkalmazó, nem szoftverfejlesztő csapatok számára, mivel segít a kérések egyszerűsítésében, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a sprintek zökkenőmentes lebonyolításában!

ClickUp One Up #3: Jelentéskészítési funkciók

A jelentések készítése még soha nem volt ilyen egyszerű, mint a ClickUp Dashboards segítségével. Ahelyett, hogy több eszköz és táblázat között kellene válogatniuk, az agilis csapatok egy helyen, magas szinten, valós időben követhetik nyomon a projekt előrehaladását.

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa projektjeit rugalmas adat-, lista-, kártya-, táblázat- és grafikon-felületekké.

Így teheti meg:

A hatékony elemző eszközökkel figyelemmel kísérheti a burn-down és burn-up diagramokat, a kumulatív áramlást és a sebességmutatókat, hogy lássa, hogyan alakulnak a sprintek.

Könnyedén rögzítheti, kategorizálhatja és prioritásba rendezheti a hibajelentéseket a sprint feladatok mellett, hogy a fejlesztőcsapatok a helyes úton haladjanak.

Ha egy feladat elakad vagy a munkafolyamat lelassul, a műszerfalak ezt egyértelműen jelzik, így a csapatok intézkedhetnek.

De ez még nem minden. A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a műveletek folyamatban lévő korlátait, ciklusidőket és akár a munkaterhelés eloszlását is megjelenítő widgetekkel testreszabják a műszerfalakat. Ez azt jelenti, hogy mindenki (a fejlesztőktől az érdekelt felekig) pontos, könnyen érthető adatokkal rendelkezik.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Válassza a mindent tudó platformot: ClickUp

A Rally és a Jira jól teljesítenek a versenyben. De ha az erősségekről, a személyre szabhatóságról és az agilis keretrendszerek teljesítményéről van szó, csak egy megoldás tud mindet felülmúlni.

A ClickUp intuitív platformján az Agile csapatának szükséges robusztus funkcionalitást és testreszabási lehetőségeket kínál. Úgy tervezték, hogy a projektmenedzsment zökkenőmentes és produktív legyen, a valós idejű irányítópultoktól és sprintektől a meglévő fejlesztési eszközökkel való integrációig.

Készen áll a munkafolyamat felgyorsítására? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅