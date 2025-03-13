ClickUp blog

A 10 legjobb autóipari CRM szoftver kereskedők számára 2025-ben

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. március 13.

Elég gyakori lehet, hogy egy ügyfél pontosan tudja, melyik autót szeretné, milyen finanszírozási lehetőségei vannak és mennyi az autója beváltási értéke, amikor belép az autókereskedésbe.

Ez az új normális. A vásárlók előkészítik a terepet. Felkészülten érkeznek. De itt van a bökkenő: még mindig valódi beszélgetést akarnak, nem csak egy tranzakciót.

Az autóipari CRM-platformok segítenek áthidalni ezt a szakadékot, hogy jobban megérthesse ügyfeleit, mint ők maguk. 🤩

A szervizelési igény előrejelzésétől a gyermekeik nevének megjegyzéséig ezek az eszközök minden interakciót értékessé tesznek. Íme a legeredményesebb 10 rendszer összefoglalója. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📊

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme a legjobb autóipari CRM-eszközök listája, amelyeket érdemes megnéznie:

  • ClickUp (A legjobb az autóipari értékesítés és műveletek racionalizálásához)
  • DealerSocket (A legjobb átfogó autókereskedés-kezeléshez)
  • AutoRaptor (A legjobb értékesítésközpontú CRM kis- és közepes méretű kereskedések számára)
  • Elead CRM (A legjobb kereskedői teljesítményoptimalizáláshoz)
  • VinSolutions (A legjobb integrált digitális kiskereskedelem és CRM-kezeléshez)
  • Selly Automotive (A legalkalmasabb a digitális értékesítés egyszerűsítésére)
  • ProMax (A legjobb kereskedői teljesítménykezeléshez)
  • Dominion Vision CRM (A legjobb speciális autóipari betekintés és teljesítménykövetéshez)
  • DealerMine CRM (A legjobb az adaptív értékesítési elkötelezettség és a munkafolyamat-automatizálás terén)
  • Zoho CRM (A legjobb vállalati szintű autóipari értékesítéskezeléshez)

Mit kell keresnie az autóipari CRM-ben?

A megfelelő autóipari CRM szoftver kiválasztásával az autókereskedések hatékonyan kezelhetik a potenciális ügyfeleket, egyszerűsíthetik a kommunikációt és optimalizálhatják az értékesítési folyamatokat. A jól felszerelt rendszer javítja a csapat hatékonyságát és javítja az általános ügyfélélményt.

Íme, mire kell figyelnie az autóipari CRM szoftvereknél. 💁

  • Lehetőségek kezelése és nyomon követése: Gyűjtse össze és rendszerezze a különböző forrásokból származó lehetőségeket, hogy ne hagyjon ki egyetlen potenciális ügyfelet sem.
  • Automatizált nyomon követés és emlékeztetők: Tartsa fenn a potenciális ügyfelek érdeklődését ütemezett kommunikációval, csökkentve a válaszadási időt és javítva a konverziós arányt.
  • Többcsatornás kommunikációs eszközök: Központosítsa a telefonhívások, e-mailek, szöveges üzenetek és digitális platformok közötti interakciókat az egységes ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében.
  • Integráció kereskedői menedzsment rendszerekkel (DMS): Zökkenőmentes szinkronizálás készletadatbázisokkal, pénzügyi eszközökkel és marketingplatformokkal az egységes munkafolyamat létrehozása érdekében.
  • Testreszabható jelentések és elemzések: Szerezzen betekintést az értékesítési teljesítménybe, a potenciális ügyfelek minőségébe és a csapat termelékenységébe, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.
  • Felhasználóbarát felület és hozzáférhetőség: Csökkentse a képzési időt egy intuitív CRM-vezérlőpulttal, amely biztosítja a gyors bevezetést az összes csapatban.
  • Skálázhatóság és testreszabhatóság: A funkciók és a munkafolyamatok testreszabása a növekvő kereskedések változó igényeinek kielégítése érdekében.
  • Biztonsági és megfelelőségi funkciók: Védje az ügyféladatokat és tartsa be a szabályozási előírásokat a beépített biztonsági protokollokkal.

A 10 legjobb autóipari CRM

Autókereskedés vezetése azt jelenti, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni a potenciális ügyfeleket, az ügyfelek utánkövetését és a soha nem álló értékesítési folyamatot. De hogyan lehet mindezt zökkenőmentesen működtetni anélkül, hogy elszalasztanánk valamit? Egy nagy teljesítményű CRM-re van szükség ahhoz, hogy minden megkeresés válaszra kerüljön, az utánkövetés időben megtörténjen, és az üzletek zökkenőmentesen haladjanak előre.

Íme a 10 legjobb autóipari CRM-opció, amelyekkel szervezett és reagálóképes maradhat, és több üzletet köthet. 🏅

1. ClickUp (a legjobb az autóipari értékesítés és műveletek racionalizálásához)

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, a projektmenedzsmentet és a CRM-et egyetlen platformon egyesíti, amelyet a legújabb generációs automatizálás és mesterséges intelligencia gyorsít fel. A ClickUp CRM megoldás az autókereskedők számára egységes platformot biztosít az értékesítés kezeléséhez, az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez és a napi műveletek racionalizálásához.

ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver
Kezdje el használni a ClickUp CRM-et
Kezelje a potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon az üzletek állapotát, és egyszerűsítse a kereskedés mindennapi működését a ClickUp CRM segítségével.

A szoftver az életének minden mozgó elemét lefedi – potenciális ügyfelek, tesztvezetések, finanszírozási jóváhagyások, szervizigények –, miközben zökkenőmentes ügyfélélményt biztosít. Használja a ClickUp CRM következő funkcióit a kereskedés működésének racionalizálásához.

ClickUp feladatok

Hozzon létre és kövessen nyomon ügyfélérdeklődéseket ClickUp feladatokként.
Hozzon létre és kövessen nyomon ügyfélérdeklődéseket ClickUp feladatokként.

A ClickUp Tasks segít a napi munka apróbb részleteinek szervezésében. Minden ügyfélkérdés, üzletkötés vagy szervizkérés egy-egy feladattá válik, egyértelmű prioritásokkal, kijelölt csapattagokkal és határidőkkel.

Tesztvezetést kell ütemezni? Másodpercek alatt hozzon létre egy feladatot (Ctrl + Alt + T vagy Cmd + Option + T), amely tartalmazza a járműpreferenciákat, a találkozó részleteit és a nyomon követési megjegyzéseket.

ClickUp Automations

Automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását és nyomon követését a ClickUp Automations segítségével.
Automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását és nyomon követését a ClickUp Automations segítségével.

Az összes potenciális ügyfél kézi nyomon követése lelassíthatja a folyamatokat. Ebben segít a ClickUp Automations. A rendszer automatikusan hozzárendeli az új érdeklődéseket a megfelelő értékesítési képviselőhöz, valós időben frissíti a potenciális ügyfelek státuszát, és kézi beavatkozás nélkül küld emlékeztetőket meghatározott kiváltó események esetén.

Például, amikor egy ügyfél befejezi a tesztvezetést, az automatizálás értesíti a pénzügyi csapatot, hogy készítsen elő egy hitelajánlatot, hogy a folyamat zökkenőmentesen haladjon tovább.

ClickUp lista nézet

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az üzleteket a ClickUp List View alkalmazásban.
Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az üzleteket a ClickUp List View alkalmazásban.

A ClickUp Views hatékonyabbá teszi az üzletek nyomon követését. Különböző nézőpontokat kínálnak, amelyekből megtekintheti feladatait és projektjeit, mindegyik egyedi perspektívát nyújtva, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához.

Például a ClickUp List View könnyen áttekinthető formátumban strukturálja a potenciális ügyfeleket, segítve az értékesítési csapatokat a prioritások meghatározásában. Hasonlóképpen, a ClickUp Board View drag-and-drop elrendezést kínál, amellyel az ügyleteket különböző szakaszokba lehet áthelyezni, az „Első érdeklődés”től a „Zárt, megnyert”ig. A több finanszírozási kérelmet feldolgozó kereskedés is rendezheti azokat a Board View-ban, így egyetlen ügylet sem marad el vagy kerül figyelmen kívül.

A ClickUp Gantt-diagram nézet mindent idővonalon jelenít meg, így a vezetők világos képet kapnak a közelgő határidőkről és értékesítési célokról.

ClickUp CRM ingatlan sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési leadeket.

Ha nem szeretne CRM rendszert építeni a semmiből, próbálja ki a ClickUp CRM sablont. Ez segít az értékesítési és szolgáltatási részlegeknek az ügyfélérdeklődések szervezésében, az értékesítés előrehaladásának nyomon követésében és minden központosításában.

Ez a sablon biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül egy olyan kereskedésnél, amely naponta több száz megkeresést kezel. Testreszabható úgy, hogy járműpreferenciákat, finanszírozási részleteket és nyomonkövetési jegyzeteket is tároljon.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Hozzászólások hozzárendelése feladatokhoz: Címkézze meg a csapattagokat közvetlenül a hozzászólásokban, hogy követési feladatokat rendeljen hozzájuk, így biztosítva a gyors válaszokat anélkül, hogy az e-mailek elárasztanák a levelezést.
  • Könnyedén együttműködhet csapatával: összekapcsolhatja a különböző csapatokat, megbeszélheti az üzleteket és kapcsolatba léphet az ügyfelekkel a ClickUp Chat segítségével, a ClickUp beépített üzenetküldő eszközével, amely összekapcsolja a kontextust és a beszélgetéseket.
  • Integrálja a legfontosabb eszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik fél e-mail, könyvelési és CRM platformjához, így az összes kereskedői művelet szinkronban marad a ClickUp integrációkkal.
  • Intuitív felület: Könnyedén hozzáférhet a feladatokhoz, az ügyféladatokhoz és az értékesítési folyamatokhoz, így a csapatok az üzletkötésre koncentrálhatnak, ahelyett, hogy a szoftver használatával kellene foglalkozniuk.
  • Sablonkönyvtárhoz való hozzáférés: Hozzáférhet számos előre elkészített CRM-sablonhoz, amelyek célja a potenciális ügyfelek nyomon követésének, az értékesítési folyamatok és az ügyfélkezelés egyszerűsítése, így a testreszabott CRM beállítása gyorsabbá és könnyebbé válik.

A ClickUp korlátai

  • Kisebb kereskedések számára a funkciók széles skálája túlnyomó lehet, különösen, ha nincs szükségük a ClickUp által kínált összes eszközre.
  • Az első beállítás időigényes

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

2. DealerSocket (A legjobb átfogó autókereskedés-kezeléshez)

DealerSocket: autóipari CRM
via DealerSocket

A DealerSocket egy teljes körű kereskedői CRM. Kifejezetten franchise- és független kereskedők számára lett kifejlesztve, és segít a csapatoknak a potenciális ügyfelek nyomon követésében, az ügyfélkapcsolatok ápolásában és az értékesítés utáni utánkövetésben.

A platform automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását, biztosítva, hogy a megkeresések a rendelkezésre állás és a szakértelem alapján a megfelelő értékesítési képviselőhöz kerüljenek. Digitális kiskereskedelmi eszközöket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy online böngésszék a járműveket, kiszámítsák a finanszírozást és időpontot egyeztessenek, így simább átmenetet teremtve az online és a bolti élmények között.

A DealerSocket legjobb funkciói

  • Értékelje és ossza szét intelligensen a potenciális ügyfeleket, biztosítva, hogy a potenciális vásárlók gyors és releváns válaszokat kapjanak.
  • Kövesse nyomon az ügyfél életciklusának minden interakcióját, az első érdeklődéstől a szervizidőpontokig, és automatizálja az e-mailes és SMS-es utánkövetést.
  • Biztosítson digitális kiskereskedelmi eszközöket ügyfeleinek, hogy segítsen nekik online megismerni a finanszírozási lehetőségeket, mielőtt felkeresnék az autókereskedést.
  • Elemezze a kereskedés teljesítményét az értékesítési trendekről és a konverziós arányokról szóló részletes jelentések segítségével.

A DealerSocket korlátai

  • A potenciális ügyfeleket duplikálja, ahelyett, hogy az ismétlődéseket egyesítené.
  • A felhasználók panaszkodnak a testreszabott jelentések létrehozásának hatékonytalan folyamataira.

DealerSocket árak

  • Egyedi árazás

DealerSocket értékelések és vélemények

  • G2: 3,8/5 (60+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DealerSocketről a valós felhasználók?

A CRM egyszerű és könnyen használható, a munkatársaknak alig kell képzést kapniuk a használatához. A legtöbb feladat nagyon egyszerű.

A CRM egyszerű és könnyen használható, a munkatársaknak alig kell képzést kapniuk a használatához. A legtöbb feladat nagyon egyszerű.

3. AutoRaptor (A legjobb értékesítésközpontú CRM kis- és közepes méretű kereskedések számára)

AutoRaptor
via AutoRaptor

Az AutoRaptor egy olyan CRM, amelyet azoknak a kereskedőknek fejlesztettek ki, akiknek egyszerű, de hatékony eszközre van szükségük. Kis- és közepes méretű kereskedők számára készült, és a potenciális ügyfelek nyomon követésére, az értékesítési folyamatok kezelésére és az ügyfelek utánkövetésére összpontosít – minden, amire szüksége van, egy felhasználóbarát felületen.

Az egyik legfontosabb funkciója a valós idejű mobil hozzáférés, így az értékesítési képviselők bárhol rögzíthetik a potenciális ügyfeleket, naplózhatják az interakciókat és nyomon követhetik azokat. A vezetők a jelentési irányítópulton keresztül nyomon követhetik a csapat teljesítményét, figyelemmel kísérhetik az értékesítési tevékenységet, és szükség esetén coachingot nyújthatnak.

Az AutoRaptor legjobb funkciói

  • Hatékonyan rögzítsd és rendszerezd a potenciális ügyfeleket valós idejű riasztások és nyomon követés segítségével.
  • Hozzáférés mobilbarát felülethez az útközbeni elérhetőség érdekében, valamint SMS- és MMS-üzenetek küldése az ügyfeleknek közvetlenül a platformról.
  • Figyelje az értékesítést, kövesse nyomon a teljesítményt, és optimalizálja stratégiáit részletes, grafikon alapú jelentésekkel.
  • Használjon testreszabható sablonokat a kommunikációhoz és a tevékenységi tervekhez.

Az AutoRaptor korlátai

  • A mobilalkalmazás a vásárlói vélemények szerint nem túl hatékony.
  • A testreszabás és egyes fejlett funkciók igénybevételéhez magasabb szintű csomagok vásárlása szükséges.
  • Nincs mély CRM-integráció a komplex kereskedői műveletekhez

AutoRaptor árak

  • Egyedi árazás

AutoRaptor értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

4. Elead CRM (a legjobb kereskedői teljesítmény optimalizáláshoz)

Elead CRM: autóipari CRM
via Elead CRM

Az Elead CRM adatvezérelt megoldást kínál kereskedőknek az ügyfél-elkötelezettség, az értékesítési hatékonyság és a megtartási stratégiák javítására. A platform támogatja a potenciális ügyfelek ápolását, a többcsatornás kommunikációt és a részletes teljesítménykövetést, így ideális az értékesítési folyamatokhoz.

Hogyan lehet biztosítani, hogy minden potenciális ügyfél megkapja a neki járó figyelmet? A potenciális ügyfelek elosztási rendszere automatikusan hozzárendeli az egyes megkereséseket a megfelelő csapat tagjához, így gyorsabban tud válaszolni és több üzletet tud kötni. Ezenkívül az integrált telefon-, e-mail- és szöveges üzenetküldő eszközökkel személyre szabhatja a kommunikációt az egyes ügyfelek preferenciái alapján.

Az Elead CRM legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon és kezelje az ügyfélkapcsolatokat az értékesítési, szerviz és marketing részlegeken keresztül.
  • Részletes értékesítési, lead- és elkötelezettségi jelentésekkel valós idejű betekintést nyerhet a kereskedés teljesítményébe.
  • Növelje a szervizrészleg hatékonyságát ütemezéssel, emlékeztetőkkal és szervizelőzményekkel.
  • Automatizálja a szolgáltatás utáni nyomon követést, hogy az ügyfelek az első értékesítés után is elkötelezettek maradjanak.

Az Elead CRM korlátai

  • A kezdeti beállítás és a rendszer konfigurálása időigényes, és csak 500 egyéni mezőt biztosít.
  • A fejlett testreszabáshoz további támogatásra lehet szükség.

Elead CRM árak

  • Egyedi árazás

Elead CRM értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

5. VinSolutions (A legjobb integrált digitális kiskereskedelem és CRM-kezeléshez)

VinSolutions
via VinSolutions

A VinSolutions ötvözi a CRM és a digitális kiskereskedelmi eszközöket, hogy segítsen a potenciális ügyfelek kezelésében, növelje az ügyfél-elégedettséget és javítsa a működési hatékonyságot. A platform lehetővé teszi az autókereskedések számára, hogy nyomon kövessék az ügyfélút minden szakaszát, az online böngészéstől a személyes vásárlásig.

Hogyan biztosítja, hogy értékesítési csapata a megfelelő potenciális ügyfelekre összpontosítson? A VinSolution potenciális ügyfelek pontozási és elosztási rendszere biztosítja, hogy az értékesítési csapatok a legfontosabb ügyfelekre összpontosítsanak, csökkentve ezzel a válaszadási időt és javítva a konverziós arányt.

A VinSolutions legjobb funkciói

  • Értékelje és rangsorolja az értékesítési leadeket AI-alapú betekintések segítségével, hogy javítsa a konverziókat.
  • Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online tájékozódjanak a finanszírozási és beváltási lehetőségekről, mielőtt felkeresnék a kereskedést.
  • Részletes elemzések segítségével mélyreható betekintést nyerhet az értékesítési és működési teljesítménybe.

A VinSolutions korlátai

  • Nem szűri a kapcsolatba lépett és a kapcsolatba nem lépett ügyfeleket szűrők alapján.
  • A CRM nem küld értesítést, amikor a potenciális ügyfelek értékesítésre váltanak.

VinSolutions árak

  • Egyedi árazás

VinSolutions értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (95+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a VinSolutionsról a valós felhasználók?

A VinSolutions CRM számos hasznos funkcióval rendelkezik. Tetszik, hogy felhőalapú. A potenciális ügyfeleket gyártmány és modell alapján keresheti, és megtekintheti, mikor léptek velük utoljára kapcsolatba. Innen feladatok rendelhet az értékesítőhöz vagy a menedzserhez.

A VinSolutions CRM számos hasznos funkcióval rendelkezik. Tetszik, hogy felhőalapú. A potenciális ügyfeleket gyártmány és modell alapján keresheti, és megtekintheti, mikor léptek velük utoljára kapcsolatba. Innen feladatok rendelhet az értékesítőhöz vagy a menedzserhez.

6. Selly Automotive (A legalkalmasabb a digitális értékesítés felgyorsításához)

Selly Automotive: autóipari CRM
via Selly Automotive

A Selly Automotive független kereskedők és „buy-here-pay-here” (BHPH) telepek számára készült. Segít az értékesítési csapatoknak a leadek kezelésében, a nyomon követés automatizálásában és az üzletek gyorsításában, minimális manuális erőfeszítéssel.

A felhőalapú platform eszközöket kínál CRM-hez, leadkezeléshez, marketinghez, híváskövetéshez és értékesítéshez. Emellett készletkezelést, értékesítési folyamatok nyomon követését, e-mail marketinget és egyéb funkciókat is kínál az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

A Selly Automotive legjobb funkciói

  • Az AI-alapú pontozás segítségével automatikusan rangsorolja a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket, így az értékesítési képviselők a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálhatnak.
  • Automatizálja a nyomon követést szöveges üzenetekkel, e-mailekkel és telefonos emlékeztetőkkal, hogy javítsa a válaszadási időket és az ügyfél-elkötelezettséget.
  • Kövesse nyomon a csapat tevékenységét és az értékesítési teljesítményt valós időben, biztosítva, hogy a CRM-menedzserek átlássák az előrehaladást és az akadályokat.
  • Hozzáférés egy teljesen mobilbarát CRM-hez, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy bármikor és bárhol frissítsék a leadeket és nyomon kövessék őket.

A Selly Automotive korlátai

  • A csapat tagjainak feladatokhoz való hozzárendelése unalmas feladat.
  • A CRM-nek hiányoznak a társvásárlók kezelésére és a születési dátumok bevitelére szolgáló hozzáférhető opciók.

Selly Automotive árak

  • Egyedi árazás

Selly Automotive értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. ProMax (A legjobb kereskedői teljesítménykezeléshez)

ProMax
via ProMax

A ProMax egy teljes körű szolgáltatást nyújtó CRM-platform kereskedők számára. Prediktív elemzéseket használ a nagy értékű potenciális ügyfelek felkutatásához, így értékesítési képviselői a legígéretesebb lehetőségekre koncentrálhatnak.

Szeretné látni, mely marketingtevékenységek hoznak eredményt? A vezetők egyedi jelentések segítségével nyomon követhetik a konverziós arányokat, a marketing ROI-t és az értékesítési trendeket, hogy okosabb döntéseket hozhassanak. Emellett integrálja a pénzügyi és szolgáltatási részlegeket közös irányítópultokkal, javítva ezzel a végpontok közötti ügyfélélményt.

A ProMax legjobb funkciói

  • Elemezze az ügyfelek viselkedését, vásárlási trendjeit és értékesítési mintáit AI-alapú prediktív elemzések segítségével, hogy optimalizálja kereskedői stratégiáit.
  • Személyre szabhatja marketingkampányait automatizált elérési lehetőségekkel, segítve az autókereskedőket abban, hogy a megfelelő időben a megfelelő ügyfeleket célozzák meg.
  • Legyen naprakész a HR-törvényekkel kapcsolatban a szoftver megfelelőség-kezelési funkcióival.
  • Növelje jövedelmezőségét asztali eszközökkel, és biztosítsa a szabályoknak való megfelelést az automatizálás révén.

A ProMax korlátai

  • Az adatok importálása frusztráló, mivel sok mező nem tölthető ki.
  • A működéshez Internet Explorer szükséges.

ProMax árak

  • Egyedi árazás

ProMax értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 3,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a ProMaxról a valós felhasználók?

A desking modul első osztályú. Maximálisra növeli a profitot és segít a kereskedőknek több autót eladni. A szöveges üzenetküldő modul is hatalmas segítséget nyújt a kommunikációban.

A desking modul első osztályú. Maximálisra növeli a profitot és segít a kereskedőknek több autót eladni. A szöveges üzenetküldő modul is hatalmas segítséget nyújt a kommunikációban.

8. Dominion Vision CRM (A legjobb speciális autóipari betekintés és teljesítménykövetéshez)

via Dominion Vision

A Dominion Vision CRM azoknak a kereskedőknek szól, akik a szokásos CRM funkciók mellett adat alapú döntéshozatali eszközöket is keresnek. AI-alapú piaci betekintést, árazási információkat és teljesítményelemzéseket kínál.

A platform a korábbi értékesítési adatok alapján előrejelzi a vásárlási magatartást, és segít a CRM-stratégiák ennek megfelelő kiigazításában. Vezető ügyfélkezelő rendszere integrálja az összes ügyfélkapcsolati pontot, így teljes képet ad az interakciókról a stratégiaibb utánkövetés érdekében.

A Dominion Vision CRM legjobb funkciói

  • Tartsa fenn az ügyfél-elkötelezettséget az életciklus nyomon követésével, biztosítva az értékesítés utáni kapcsolatok és a szerviz utáni nyomon követés hatékony kezelését.
  • Optimalizálja a készlet- és árképzési döntéseket prediktív betekintések alapján, javítva a bevételeket és csökkentve az elavult készleteket.
  • Kezelje a potenciális ügyfeleket több csatornán keresztül, hogy egységes képet kapjon az ügyfélkapcsolatokról és a kommunikációs előzményekről.

A Dominion Vision CRM korlátai

  • A CRM bevezetése és a kereskedői munkafolyamatokba való integrálása időigényes feladat a fejlett elemzési funkciók miatt.
  • Nincs egységes ügyfélnézet (SCV) a felhasználói viselkedés és elkötelezettség mérésére

Dominion Vision CRM árak

  • Egyedi árazás

Dominion Vision CRM értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. DealerMine CRM (A legjobb az adaptív értékesítési elkötelezettség és a munkafolyamat-automatizálás terén)

DealerMine CRM
via DealerMine

A DealerMine CRM célja, hogy az automatizálás és a mesterséges intelligencia által generált betekintés segítségével intelligenssé tegye az értékesítési tevékenységet. Segít csapatának a megfelelő időben a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálni, így azok üzleteket köthetnek, ahelyett, hogy potenciális ügyfeleket kergetnének.

A vezetők valós idejű irányítópultokat kapnak, hogy figyelemmel kísérhessék a teljesítményt és azonnal módosíthassák a stratégiákat. Ha olyan CRM-et keres, amely alkalmazkodik kereskedése igényeihez, a DealerMine rugalmasságot és automatizálást kínál, hogy minden zökkenőmentesen működjön, gond nélkül.

A DealerMine CRM legjobb funkciói

  • Az AI-alapú prioritizálási rendszer segítségével, amely a potenciális ügyfeleket viselkedésük és szándékuk alapján rangsorolja, azonosítsa a legjobb potenciális ügyfeleket a további lépésekhez.
  • Automatizálja a személyre szabott ügyfélkommunikációt szöveges üzenetek, e-mailek és telefonhívások segítségével, hogy fenntartsa az elkötelezettséget.
  • Optimalizálja a munkafolyamatokat automatizált emlékeztetőkkal és feladatkiosztásokkal, csökkentve ezzel a csapatok adminisztratív terheit.

A DealerMine CRM korlátai

  • Más kereskedői menedzsment rendszerekhez (DMS) hasonlóan itt is előfordulhat, hogy a részlegek között hiányzik az integráció és az együttműködés, ami akadályozza a hatékony kommunikációt.
  • A fejlett funkciók előfizetést igényelnek.

DealerMine CRM árak

  • Egyedi árazás

DealerMine CRM értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho CRM (A legjobb vállalati szintű autóipari értékesítéskezeléshez)

Zoho CRM
via Zoho

A Zoho CRM rendkívül rugalmas és skálázható platformot kínál azoknak a kereskedőknek, akik átfogó értékesítéskövetési, ügyfél-elkötelezettségi és üzleti automatizálási eszközökre van szükségük.

A speciális autóipari CRM-ekkel ellentétben a Zoho vállalati szintű testreszabást és több részleg közötti mély integrációt kínál. Az AI-alapú elemző rendszer nyomon követi az ügyfelek interakcióit, a vásárlási trendeket és a kereskedés teljesítményét, megkönnyítve ezzel a megalapozott döntések meghozatalát.

A Zoho CRM legjobb funkciói

  • Automatizálja a potenciális ügyfelek nyomon követését és elosztását, hogy minden megkeresés a legmegfelelőbb értékesítési képviselőhöz jusson.
  • Használjon AI-alapú értékesítési előrejelző eszközöket a bevételi trendek előrejelzéséhez, valamint a készlet- és marketingstratégiák optimalizálásához.
  • Egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat több csatornán, beleértve az e-mailt, a közösségi médiát, a csevegést és a telefonhívásokat.

A Zoho CRM korlátai

  • Korlátozott offline képességek, mivel felhőalapú
  • A CRM-et az autókereskedések speciális igényeihez igazítani konfigurációs és beállítási időt igényel.

Zoho CRM árak

  • Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (2730+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (6920+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho CRM felhasználóbarát, rugalmas és az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Beállíthatja a teljes lead-pipeline-t üzenetek és e-mailek automatizálásával. Ezenkívül kiváló integrációt kínál más eszközökkel, ami növeli a termelékenységet.

A Zoho CRM felhasználóbarát, rugalmas és az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Beállíthatja a teljes lead-pipeline-t üzenetek és e-mailek automatizálásával. Ezenkívül kiváló integrációt kínál más eszközökkel, ami növeli a termelékenységet.

Váltjon magasabb fokozatba a ClickUp CRM-mel

Autókereskedése nem engedheti meg magának, hogy lassan működjön egy versenyképes piacon. A megfelelő CRM biztosítja, hogy értékesítési folyamata zökkenőmentesen működjön, javítva a válaszadási időket, növelve az ügyfél-elkötelezettséget és növelve az értékesítési konverziókat.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, mindent egy helyre hoz: potenciális ügyfelek nyomon követése, automatizált utánkövetés, értékesítési folyamatok kezelése és csapatmunka. Az érdeklődők kérdései azonnal eljutnak a megfelelő értékesítőhöz, az ügyletek rendezettek maradnak, és az ügyfelekkel való kapcsolattartás is zökkenőmentes.

Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

