A 10 legjobb autóipari CRM szoftver kereskedők számára 2025-ben

Elég gyakori lehet, hogy egy ügyfél pontosan tudja, melyik autót szeretné, milyen finanszírozási lehetőségei vannak és mennyi az autója beváltási értéke, amikor belép az autókereskedésbe.

Ez az új normális. A vásárlók előkészítik a terepet. Felkészülten érkeznek. De itt van a bökkenő: még mindig valódi beszélgetést akarnak, nem csak egy tranzakciót.

Az autóipari CRM-platformok segítenek áthidalni ezt a szakadékot, hogy jobban megérthesse ügyfeleit, mint ők maguk. 🤩

A szervizelési igény előrejelzésétől a gyermekeik nevének megjegyzéséig ezek az eszközök minden interakciót értékessé tesznek. Íme a legeredményesebb 10 rendszer összefoglalója. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📊

Mit kell keresnie az autóipari CRM-ben?

A megfelelő autóipari CRM szoftver kiválasztásával az autókereskedések hatékonyan kezelhetik a potenciális ügyfeleket, egyszerűsíthetik a kommunikációt és optimalizálhatják az értékesítési folyamatokat. A jól felszerelt rendszer javítja a csapat hatékonyságát és javítja az általános ügyfélélményt.

Íme, mire kell figyelnie az autóipari CRM szoftvereknél. 💁

Lehetőségek kezelése és nyomon követése: Gyűjtse össze és rendszerezze a különböző forrásokból származó lehetőségeket, hogy ne hagyjon ki egyetlen potenciális ügyfelet sem.

Automatizált nyomon követés és emlékeztetők: Tartsa fenn a potenciális ügyfelek érdeklődését ütemezett kommunikációval, csökkentve a válaszadási időt és javítva a konverziós arányt.

Többcsatornás kommunikációs eszközök: Központosítsa a telefonhívások, e-mailek, szöveges üzenetek és digitális platformok közötti interakciókat az egységes ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében.

Integráció kereskedői menedzsment rendszerekkel (DMS): Zökkenőmentes szinkronizálás készletadatbázisokkal, pénzügyi eszközökkel és marketingplatformokkal az egységes munkafolyamat létrehozása érdekében.

Testreszabható jelentések és elemzések: Szerezzen betekintést az értékesítési teljesítménybe, a potenciális ügyfelek minőségébe és a csapat termelékenységébe, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Felhasználóbarát felület és hozzáférhetőség: Csökkentse a képzési időt egy intuitív Csökkentse a képzési időt egy intuitív CRM-vezérlőpulttal , amely biztosítja a gyors bevezetést az összes csapatban.

Skálázhatóság és testreszabhatóság: A funkciók és a munkafolyamatok testreszabása a növekvő kereskedések változó igényeinek kielégítése érdekében.

Biztonsági és megfelelőségi funkciók: Védje az ügyféladatokat és tartsa be a szabályozási előírásokat a beépített biztonsági protokollokkal.

A 10 legjobb autóipari CRM

Autókereskedés vezetése azt jelenti, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni a potenciális ügyfeleket, az ügyfelek utánkövetését és a soha nem álló értékesítési folyamatot. De hogyan lehet mindezt zökkenőmentesen működtetni anélkül, hogy elszalasztanánk valamit? Egy nagy teljesítményű CRM-re van szükség ahhoz, hogy minden megkeresés válaszra kerüljön, az utánkövetés időben megtörténjen, és az üzletek zökkenőmentesen haladjanak előre.

Íme a 10 legjobb autóipari CRM-opció, amelyekkel szervezett és reagálóképes maradhat, és több üzletet köthet. 🏅

1. ClickUp (a legjobb az autóipari értékesítés és műveletek racionalizálásához)

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, a projektmenedzsmentet és a CRM-et egyetlen platformon egyesíti, amelyet a legújabb generációs automatizálás és mesterséges intelligencia gyorsít fel. A ClickUp CRM megoldás az autókereskedők számára egységes platformot biztosít az értékesítés kezeléséhez, az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez és a napi műveletek racionalizálásához.

Kezdje el használni a ClickUp CRM-et Kezelje a potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon az üzletek állapotát, és egyszerűsítse a kereskedés mindennapi működését a ClickUp CRM segítségével.

A szoftver az életének minden mozgó elemét lefedi – potenciális ügyfelek, tesztvezetések, finanszírozási jóváhagyások, szervizigények –, miközben zökkenőmentes ügyfélélményt biztosít. Használja a ClickUp CRM következő funkcióit a kereskedés működésének racionalizálásához.

ClickUp feladatok

Hozzon létre és kövessen nyomon ügyfélérdeklődéseket ClickUp feladatokként.

A ClickUp Tasks segít a napi munka apróbb részleteinek szervezésében. Minden ügyfélkérdés, üzletkötés vagy szervizkérés egy-egy feladattá válik, egyértelmű prioritásokkal, kijelölt csapattagokkal és határidőkkel.

Tesztvezetést kell ütemezni? Másodpercek alatt hozzon létre egy feladatot (Ctrl + Alt + T vagy Cmd + Option + T), amely tartalmazza a járműpreferenciákat, a találkozó részleteit és a nyomon követési megjegyzéseket.

ClickUp Automations

Automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását és nyomon követését a ClickUp Automations segítségével.

Az összes potenciális ügyfél kézi nyomon követése lelassíthatja a folyamatokat. Ebben segít a ClickUp Automations. A rendszer automatikusan hozzárendeli az új érdeklődéseket a megfelelő értékesítési képviselőhöz, valós időben frissíti a potenciális ügyfelek státuszát, és kézi beavatkozás nélkül küld emlékeztetőket meghatározott kiváltó események esetén.

Például, amikor egy ügyfél befejezi a tesztvezetést, az automatizálás értesíti a pénzügyi csapatot, hogy készítsen elő egy hitelajánlatot, hogy a folyamat zökkenőmentesen haladjon tovább.

ClickUp lista nézet

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az üzleteket a ClickUp List View alkalmazásban.

A ClickUp Views hatékonyabbá teszi az üzletek nyomon követését. Különböző nézőpontokat kínálnak, amelyekből megtekintheti feladatait és projektjeit, mindegyik egyedi perspektívát nyújtva, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához.

Például a ClickUp List View könnyen áttekinthető formátumban strukturálja a potenciális ügyfeleket, segítve az értékesítési csapatokat a prioritások meghatározásában. Hasonlóképpen, a ClickUp Board View drag-and-drop elrendezést kínál, amellyel az ügyleteket különböző szakaszokba lehet áthelyezni, az „Első érdeklődés”től a „Zárt, megnyert”ig. A több finanszírozási kérelmet feldolgozó kereskedés is rendezheti azokat a Board View-ban, így egyetlen ügylet sem marad el vagy kerül figyelmen kívül.

A ClickUp Gantt-diagram nézet mindent idővonalon jelenít meg, így a vezetők világos képet kapnak a közelgő határidőkről és értékesítési célokról.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési leadeket.

Ha nem szeretne CRM rendszert építeni a semmiből, próbálja ki a ClickUp CRM sablont. Ez segít az értékesítési és szolgáltatási részlegeknek az ügyfélérdeklődések szervezésében, az értékesítés előrehaladásának nyomon követésében és minden központosításában.

Ez a sablon biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül egy olyan kereskedésnél, amely naponta több száz megkeresést kezel. Testreszabható úgy, hogy járműpreferenciákat, finanszírozási részleteket és nyomonkövetési jegyzeteket is tároljon.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzászólások hozzárendelése feladatokhoz: Címkézze meg a csapattagokat közvetlenül a hozzászólásokban, hogy követési feladatokat rendeljen hozzájuk, így biztosítva a gyors válaszokat anélkül, hogy az e-mailek elárasztanák a levelezést.

Könnyedén együttműködhet csapatával: összekapcsolhatja a különböző csapatokat, megbeszélheti az üzleteket és kapcsolatba léphet az ügyfelekkel összekapcsolhatja a különböző csapatokat, megbeszélheti az üzleteket és kapcsolatba léphet az ügyfelekkel a ClickUp Chat segítségével, a ClickUp beépített üzenetküldő eszközével, amely összekapcsolja a kontextust és a beszélgetéseket.

Integrálja a legfontosabb eszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik fél e-mail, könyvelési és CRM platformjához, így az összes kereskedői művelet szinkronban marad Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik fél e-mail, könyvelési és CRM platformjához, így az összes kereskedői művelet szinkronban marad a ClickUp integrációkkal

Intuitív felület: Könnyedén hozzáférhet a feladatokhoz, az ügyféladatokhoz és az értékesítési folyamatokhoz, így a csapatok az üzletkötésre koncentrálhatnak, ahelyett, hogy a szoftver használatával kellene foglalkozniuk.

Sablonkönyvtárhoz való hozzáférés: Hozzáférhet számos előre elkészített Hozzáférhet számos előre elkészített CRM-sablonhoz , amelyek célja a potenciális ügyfelek nyomon követésének, az értékesítési folyamatok és az ügyfélkezelés egyszerűsítése, így a testreszabott CRM beállítása gyorsabbá és könnyebbé válik.

A ClickUp korlátai

Kisebb kereskedések számára a funkciók széles skálája túlnyomó lehet, különösen, ha nincs szükségük a ClickUp által kínált összes eszközre.

Az első beállítás időigényes

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

2. DealerSocket (A legjobb átfogó autókereskedés-kezeléshez)

via DealerSocket

A DealerSocket egy teljes körű kereskedői CRM. Kifejezetten franchise- és független kereskedők számára lett kifejlesztve, és segít a csapatoknak a potenciális ügyfelek nyomon követésében, az ügyfélkapcsolatok ápolásában és az értékesítés utáni utánkövetésben.

A platform automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását, biztosítva, hogy a megkeresések a rendelkezésre állás és a szakértelem alapján a megfelelő értékesítési képviselőhöz kerüljenek. Digitális kiskereskedelmi eszközöket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy online böngésszék a járműveket, kiszámítsák a finanszírozást és időpontot egyeztessenek, így simább átmenetet teremtve az online és a bolti élmények között.

A DealerSocket legjobb funkciói

Értékelje és ossza szét intelligensen a potenciális ügyfeleket, biztosítva, hogy a potenciális vásárlók gyors és releváns válaszokat kapjanak.

Kövesse nyomon az ügyfél életciklusának minden interakcióját, az első érdeklődéstől a szervizidőpontokig, és automatizálja az e-mailes és SMS-es utánkövetést.

Biztosítson digitális kiskereskedelmi eszközöket ügyfeleinek, hogy segítsen nekik online megismerni a finanszírozási lehetőségeket, mielőtt felkeresnék az autókereskedést.

Elemezze a kereskedés teljesítményét az értékesítési trendekről és a konverziós arányokról szóló részletes jelentések segítségével.

A DealerSocket korlátai

A potenciális ügyfeleket duplikálja, ahelyett, hogy az ismétlődéseket egyesítené.

A felhasználók panaszkodnak a testreszabott jelentések létrehozásának hatékonytalan folyamataira.

DealerSocket árak

Egyedi árazás

DealerSocket értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DealerSocketről a valós felhasználók?

A CRM egyszerű és könnyen használható, a munkatársaknak alig kell képzést kapniuk a használatához. A legtöbb feladat nagyon egyszerű.

A CRM egyszerű és könnyen használható, a munkatársaknak alig kell képzést kapniuk a használatához. A legtöbb feladat nagyon egyszerű.

3. AutoRaptor (A legjobb értékesítésközpontú CRM kis- és közepes méretű kereskedések számára)

via AutoRaptor

Az AutoRaptor egy olyan CRM, amelyet azoknak a kereskedőknek fejlesztettek ki, akiknek egyszerű, de hatékony eszközre van szükségük. Kis- és közepes méretű kereskedők számára készült, és a potenciális ügyfelek nyomon követésére, az értékesítési folyamatok kezelésére és az ügyfelek utánkövetésére összpontosít – minden, amire szüksége van, egy felhasználóbarát felületen.

Az egyik legfontosabb funkciója a valós idejű mobil hozzáférés, így az értékesítési képviselők bárhol rögzíthetik a potenciális ügyfeleket, naplózhatják az interakciókat és nyomon követhetik azokat. A vezetők a jelentési irányítópulton keresztül nyomon követhetik a csapat teljesítményét, figyelemmel kísérhetik az értékesítési tevékenységet, és szükség esetén coachingot nyújthatnak.

Az AutoRaptor legjobb funkciói

Hatékonyan rögzítsd és rendszerezd a potenciális ügyfeleket valós idejű riasztások és nyomon követés segítségével.

Hozzáférés mobilbarát felülethez az útközbeni elérhetőség érdekében, valamint SMS- és MMS-üzenetek küldése az ügyfeleknek közvetlenül a platformról.

Figyelje az értékesítést, kövesse nyomon a teljesítményt, és optimalizálja stratégiáit részletes, grafikon alapú jelentésekkel.

Használjon testreszabható sablonokat a kommunikációhoz és a tevékenységi tervekhez.

Az AutoRaptor korlátai

A mobilalkalmazás a vásárlói vélemények szerint nem túl hatékony.

A testreszabás és egyes fejlett funkciók igénybevételéhez magasabb szintű csomagok vásárlása szükséges.

Nincs mély CRM-integráció a komplex kereskedői műveletekhez

AutoRaptor árak

Egyedi árazás

AutoRaptor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

4. Elead CRM (a legjobb kereskedői teljesítmény optimalizáláshoz)

via Elead CRM

Az Elead CRM adatvezérelt megoldást kínál kereskedőknek az ügyfél-elkötelezettség, az értékesítési hatékonyság és a megtartási stratégiák javítására. A platform támogatja a potenciális ügyfelek ápolását, a többcsatornás kommunikációt és a részletes teljesítménykövetést, így ideális az értékesítési folyamatokhoz.

Hogyan lehet biztosítani, hogy minden potenciális ügyfél megkapja a neki járó figyelmet? A potenciális ügyfelek elosztási rendszere automatikusan hozzárendeli az egyes megkereséseket a megfelelő csapat tagjához, így gyorsabban tud válaszolni és több üzletet tud kötni. Ezenkívül az integrált telefon-, e-mail- és szöveges üzenetküldő eszközökkel személyre szabhatja a kommunikációt az egyes ügyfelek preferenciái alapján.

Az Elead CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon és kezelje az ügyfélkapcsolatokat az értékesítési, szerviz és marketing részlegeken keresztül.

Részletes értékesítési, lead- és elkötelezettségi jelentésekkel valós idejű betekintést nyerhet a kereskedés teljesítményébe.

Növelje a szervizrészleg hatékonyságát ütemezéssel, emlékeztetőkkal és szervizelőzményekkel.

Automatizálja a szolgáltatás utáni nyomon követést, hogy az ügyfelek az első értékesítés után is elkötelezettek maradjanak.

Az Elead CRM korlátai

A kezdeti beállítás és a rendszer konfigurálása időigényes, és csak 500 egyéni mezőt biztosít.

A fejlett testreszabáshoz további támogatásra lehet szükség.

Elead CRM árak

Egyedi árazás

Elead CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. VinSolutions (A legjobb integrált digitális kiskereskedelem és CRM-kezeléshez)

via VinSolutions

A VinSolutions ötvözi a CRM és a digitális kiskereskedelmi eszközöket, hogy segítsen a potenciális ügyfelek kezelésében, növelje az ügyfél-elégedettséget és javítsa a működési hatékonyságot. A platform lehetővé teszi az autókereskedések számára, hogy nyomon kövessék az ügyfélút minden szakaszát, az online böngészéstől a személyes vásárlásig.

Hogyan biztosítja, hogy értékesítési csapata a megfelelő potenciális ügyfelekre összpontosítson? A VinSolution potenciális ügyfelek pontozási és elosztási rendszere biztosítja, hogy az értékesítési csapatok a legfontosabb ügyfelekre összpontosítsanak, csökkentve ezzel a válaszadási időt és javítva a konverziós arányt.

A VinSolutions legjobb funkciói

Értékelje és rangsorolja az értékesítési leadeket AI-alapú betekintések segítségével, hogy javítsa a konverziókat.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online tájékozódjanak a finanszírozási és beváltási lehetőségekről, mielőtt felkeresnék a kereskedést.

Részletes elemzések segítségével mélyreható betekintést nyerhet az értékesítési és működési teljesítménybe.

A VinSolutions korlátai

Nem szűri a kapcsolatba lépett és a kapcsolatba nem lépett ügyfeleket szűrők alapján.

A CRM nem küld értesítést, amikor a potenciális ügyfelek értékesítésre váltanak.

VinSolutions árak

Egyedi árazás

VinSolutions értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (95+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a VinSolutionsról a valós felhasználók?

A VinSolutions CRM számos hasznos funkcióval rendelkezik. Tetszik, hogy felhőalapú. A potenciális ügyfeleket gyártmány és modell alapján keresheti, és megtekintheti, mikor léptek velük utoljára kapcsolatba. Innen feladatok rendelhet az értékesítőhöz vagy a menedzserhez.

A VinSolutions CRM számos hasznos funkcióval rendelkezik. Tetszik, hogy felhőalapú. A potenciális ügyfeleket gyártmány és modell alapján keresheti, és megtekintheti, mikor léptek velük utoljára kapcsolatba. Innen feladatok rendelhet az értékesítőhöz vagy a menedzserhez.

6. Selly Automotive (A legalkalmasabb a digitális értékesítés felgyorsításához)

via Selly Automotive

A Selly Automotive független kereskedők és „buy-here-pay-here” (BHPH) telepek számára készült. Segít az értékesítési csapatoknak a leadek kezelésében, a nyomon követés automatizálásában és az üzletek gyorsításában, minimális manuális erőfeszítéssel.

A felhőalapú platform eszközöket kínál CRM-hez, leadkezeléshez, marketinghez, híváskövetéshez és értékesítéshez. Emellett készletkezelést, értékesítési folyamatok nyomon követését, e-mail marketinget és egyéb funkciókat is kínál az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

A Selly Automotive legjobb funkciói

Az AI-alapú pontozás segítségével automatikusan rangsorolja a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket, így az értékesítési képviselők a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálhatnak.

Automatizálja a nyomon követést szöveges üzenetekkel, e-mailekkel és telefonos emlékeztetőkkal, hogy javítsa a válaszadási időket és az ügyfél-elkötelezettséget.

Kövesse nyomon a csapat tevékenységét és az értékesítési teljesítményt valós időben, biztosítva, hogy a CRM-menedzserek átlássák az előrehaladást és az akadályokat.

Hozzáférés egy teljesen mobilbarát CRM-hez, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy bármikor és bárhol frissítsék a leadeket és nyomon kövessék őket.

A Selly Automotive korlátai

A csapat tagjainak feladatokhoz való hozzárendelése unalmas feladat.

A CRM-nek hiányoznak a társvásárlók kezelésére és a születési dátumok bevitelére szolgáló hozzáférhető opciók.

Selly Automotive árak

Egyedi árazás

Selly Automotive értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. ProMax (A legjobb kereskedői teljesítménykezeléshez)

via ProMax

A ProMax egy teljes körű szolgáltatást nyújtó CRM-platform kereskedők számára. Prediktív elemzéseket használ a nagy értékű potenciális ügyfelek felkutatásához, így értékesítési képviselői a legígéretesebb lehetőségekre koncentrálhatnak.

Szeretné látni, mely marketingtevékenységek hoznak eredményt? A vezetők egyedi jelentések segítségével nyomon követhetik a konverziós arányokat, a marketing ROI-t és az értékesítési trendeket, hogy okosabb döntéseket hozhassanak. Emellett integrálja a pénzügyi és szolgáltatási részlegeket közös irányítópultokkal, javítva ezzel a végpontok közötti ügyfélélményt.

A ProMax legjobb funkciói

Elemezze az ügyfelek viselkedését, vásárlási trendjeit és értékesítési mintáit AI-alapú prediktív elemzések segítségével, hogy optimalizálja kereskedői stratégiáit.

Személyre szabhatja marketingkampányait automatizált elérési lehetőségekkel, segítve az autókereskedőket abban, hogy a megfelelő időben a megfelelő ügyfeleket célozzák meg.

Legyen naprakész a HR-törvényekkel kapcsolatban a szoftver megfelelőség-kezelési funkcióival.

Növelje jövedelmezőségét asztali eszközökkel, és biztosítsa a szabályoknak való megfelelést az automatizálás révén.

A ProMax korlátai

Az adatok importálása frusztráló, mivel sok mező nem tölthető ki.

A működéshez Internet Explorer szükséges.

ProMax árak

Egyedi árazás

ProMax értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a ProMaxról a valós felhasználók?

A desking modul első osztályú. Maximálisra növeli a profitot és segít a kereskedőknek több autót eladni. A szöveges üzenetküldő modul is hatalmas segítséget nyújt a kommunikációban.

A desking modul első osztályú. Maximálisra növeli a profitot és segít a kereskedőknek több autót eladni. A szöveges üzenetküldő modul is hatalmas segítséget nyújt a kommunikációban.

8. Dominion Vision CRM (A legjobb speciális autóipari betekintés és teljesítménykövetéshez)

via Dominion Vision

A Dominion Vision CRM azoknak a kereskedőknek szól, akik a szokásos CRM funkciók mellett adat alapú döntéshozatali eszközöket is keresnek. AI-alapú piaci betekintést, árazási információkat és teljesítményelemzéseket kínál.

A platform a korábbi értékesítési adatok alapján előrejelzi a vásárlási magatartást, és segít a CRM-stratégiák ennek megfelelő kiigazításában. Vezető ügyfélkezelő rendszere integrálja az összes ügyfélkapcsolati pontot, így teljes képet ad az interakciókról a stratégiaibb utánkövetés érdekében.

A Dominion Vision CRM legjobb funkciói

Tartsa fenn az ügyfél-elkötelezettséget az életciklus nyomon követésével, biztosítva az értékesítés utáni kapcsolatok és a szerviz utáni nyomon követés hatékony kezelését.

Optimalizálja a készlet- és árképzési döntéseket prediktív betekintések alapján, javítva a bevételeket és csökkentve az elavult készleteket.

Kezelje a potenciális ügyfeleket több csatornán keresztül, hogy egységes képet kapjon az ügyfélkapcsolatokról és a kommunikációs előzményekről.

A Dominion Vision CRM korlátai

A CRM bevezetése és a kereskedői munkafolyamatokba való integrálása időigényes feladat a fejlett elemzési funkciók miatt.

Nincs egységes ügyfélnézet (SCV) a felhasználói viselkedés és elkötelezettség mérésére

Dominion Vision CRM árak

Egyedi árazás

Dominion Vision CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. DealerMine CRM (A legjobb az adaptív értékesítési elkötelezettség és a munkafolyamat-automatizálás terén)

via DealerMine

A DealerMine CRM célja, hogy az automatizálás és a mesterséges intelligencia által generált betekintés segítségével intelligenssé tegye az értékesítési tevékenységet. Segít csapatának a megfelelő időben a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálni, így azok üzleteket köthetnek, ahelyett, hogy potenciális ügyfeleket kergetnének.

A vezetők valós idejű irányítópultokat kapnak, hogy figyelemmel kísérhessék a teljesítményt és azonnal módosíthassák a stratégiákat. Ha olyan CRM-et keres, amely alkalmazkodik kereskedése igényeihez, a DealerMine rugalmasságot és automatizálást kínál, hogy minden zökkenőmentesen működjön, gond nélkül.

A DealerMine CRM legjobb funkciói

Az AI-alapú prioritizálási rendszer segítségével, amely a potenciális ügyfeleket viselkedésük és szándékuk alapján rangsorolja, azonosítsa a legjobb potenciális ügyfeleket a további lépésekhez.

Automatizálja a személyre szabott ügyfélkommunikációt szöveges üzenetek, e-mailek és telefonhívások segítségével, hogy fenntartsa az elkötelezettséget.

Optimalizálja a munkafolyamatokat automatizált emlékeztetőkkal és feladatkiosztásokkal, csökkentve ezzel a csapatok adminisztratív terheit.

A DealerMine CRM korlátai

Más kereskedői menedzsment rendszerekhez (DMS) hasonlóan itt is előfordulhat, hogy a részlegek között hiányzik az integráció és az együttműködés, ami akadályozza a hatékony kommunikációt.

A fejlett funkciók előfizetést igényelnek.

DealerMine CRM árak

Egyedi árazás

DealerMine CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho CRM (A legjobb vállalati szintű autóipari értékesítéskezeléshez)

via Zoho

A Zoho CRM rendkívül rugalmas és skálázható platformot kínál azoknak a kereskedőknek, akik átfogó értékesítéskövetési, ügyfél-elkötelezettségi és üzleti automatizálási eszközökre van szükségük.

A speciális autóipari CRM-ekkel ellentétben a Zoho vállalati szintű testreszabást és több részleg közötti mély integrációt kínál. Az AI-alapú elemző rendszer nyomon követi az ügyfelek interakcióit, a vásárlási trendeket és a kereskedés teljesítményét, megkönnyítve ezzel a megalapozott döntések meghozatalát.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek nyomon követését és elosztását, hogy minden megkeresés a legmegfelelőbb értékesítési képviselőhöz jusson.

Használjon AI-alapú értékesítési előrejelző eszközöket a bevételi trendek előrejelzéséhez, valamint a készlet- és marketingstratégiák optimalizálásához.

Egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat több csatornán, beleértve az e-mailt, a közösségi médiát, a csevegést és a telefonhívásokat.

A Zoho CRM korlátai

Korlátozott offline képességek, mivel felhőalapú

A CRM-et az autókereskedések speciális igényeihez igazítani konfigurációs és beállítási időt igényel.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (2730+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6920+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho CRM felhasználóbarát, rugalmas és az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Beállíthatja a teljes lead-pipeline-t üzenetek és e-mailek automatizálásával. Ezenkívül kiváló integrációt kínál más eszközökkel, ami növeli a termelékenységet.

A Zoho CRM felhasználóbarát, rugalmas és az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Beállíthatja a teljes lead-pipeline-t üzenetek és e-mailek automatizálásával. Ezenkívül kiváló integrációt kínál más eszközökkel, ami növeli a termelékenységet.

Váltjon magasabb fokozatba a ClickUp CRM-mel

Autókereskedése nem engedheti meg magának, hogy lassan működjön egy versenyképes piacon. A megfelelő CRM biztosítja, hogy értékesítési folyamata zökkenőmentesen működjön, javítva a válaszadási időket, növelve az ügyfél-elkötelezettséget és növelve az értékesítési konverziókat.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, mindent egy helyre hoz: potenciális ügyfelek nyomon követése, automatizált utánkövetés, értékesítési folyamatok kezelése és csapatmunka. Az érdeklődők kérdései azonnal eljutnak a megfelelő értékesítőhöz, az ügyletek rendezettek maradnak, és az ügyfelekkel való kapcsolattartás is zökkenőmentes.

