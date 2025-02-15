Hogyan vonzza be és toborozza a passzív jelölteket?

A megfelelő jelölt megtalálása olyan lehet, mint tűt keresni a szénakazalban. Számtalan jelentkezés után ugyanazok a problémák merülnek fel: egyesek nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, mások pedig egyszerűen nem illeszkednek a vállalat elképzeléseihez.

Néha a legjobb jelöltek nem is álláskeresők. Profiljuk lenyűgöző tapasztalatokkal és éleslátással tűnik ki, de semmi nem utal arra, hogy álláskeresők lennének.

A passzív jelöltek vonzása nem azt jelenti, hogy megvárjuk, amíg jelentkeznek. Gondolkodó, meggyőző megközelítésre van szükség, amely felkelti az érdeklődésüket olyan lehetőségek iránt, amelyekről nem is tudták, hogy hiányoznak nekik.

Ahhoz, hogy megtalálja és megtartsa a legjobb tehetségeket, tudnia kell, hogyan vonzza be a passzív jelölteket és hogyan nyerje meg őket. Fedezzük fel a bevált stratégiákat, és azt, hogy a ClickUp hogyan segíthet Önnek ennek a folyamatnak a racionalizálásában. 🔍

⏰ 60 másodperces összefoglaló A legjobb jelöltek nem mindig keresnek aktívan állást, de ez nem jelenti azt, hogy elérhetetlenek lennének. A passzív jelöltek megnyeréséhez stratégiai, személyre szabott megközelítés szükséges, hogy felkeltsük érdeklődésüket és értelmes kapcsolatokat építsünk ki velük. Határozza meg az ideális jelöltet: Készítsen személyiségprofilt a készségek, motivációk és karrier célok alapján.

Használja ki a közösségi médiát: vegyen részt a LinkedIn, Instagram és X platformokon személyre szabott kommunikációval és munkáltatói márkaépítéssel.

Használja ki a rejtett tehetségkészleteket: Fedezze fel a korábbi jelentkezőket, ajánlásokat és szakmai közösségeket.

Készítsen vonzó megkeresést: hagyja el az általános üzeneteket, hangsúlyozza a karrierlehetőségeket, és személyre szabja megközelítését.

Egyszerűsítse a toborzást a ClickUp segítségével: használja a ClickUp Tasks alkalmazást a jelöltek nyomon követéséhez, a ClickUp Brain alkalmazást az AI-alapú kapcsolattartáshoz, valamint a HR-sablonokat a toborzás egyszerűsítéséhez. használja a ClickUp Tasks alkalmazást a jelöltek nyomon követéséhez, a ClickUp Brain alkalmazást az AI-alapú kapcsolattartáshoz, valamint a HR-sablonokat a toborzás egyszerűsítéséhez.

A passzív jelöltek olyan szakemberek, akik nem keresnek aktívan új állást, de nyitottak a megfelelő lehetőségekre. Elégedettek a jelenlegi munkájukkal, és nem böngészik az állásportálokat, illetve nem frissítik a LinkedIn-profiljukat új hirdetések után kutatva.

📌 Íme néhány példa passzív jelöltekre: 💻 Egy szoftverfejlesztő, aki jelenlegi munkakörében sikeres, de nyitott arra, hogy egy versenytárshoz csatlakozzon, ha ott úttörő projektekben vehet részt. 📊 Tapasztalt marketingmenedzser, aki online osztja meg tapasztalatait, nem keres aktívan állást, de reagál a szakértelmének megfelelő vezető pozíciókra. 🎨 Egy grafikus, aki szereti a munkáját, de vonzza a nagyobb kreatív szabadságot és a kiváló tervezőkkel való együttműködést kínáló lehetőségek.

Az aktív álláskeresők olyanok, mint a felfedezők, akik mindig úton vannak, míg a passzív jelöltek inkább titkos ügynökökhöz hasonlítanak – elégedettek a jelenlegi feladatukkal, amíg meg nem jelenik a tökéletes lehetőség.

Íme, miben különböznek egymástól:

Aspect Aktív jelöltek Passzív jelöltek Álláskeresési státusz Aktívan új lehetőségeket keres Nem állást keres, de nyitott a megfelelő ajánlatra Elkötelezettségi szint Gyakran jelentkezzen álláshirdetésekre és vegyen részt interjúkon Személyre szabott megkeresésre és meggyőző érvekre van szüksége Gondolkodásmód A karrierfejlődésre vagy a munkahelyváltásra összpontosítva Elégedettek a jelenlegi munkájukkal, de kíváncsiak a jobb lehetőségekre Készségek piaci helyzete Junior, középfokú, vagy a piacon való tájékozódás szünet vagy átmenet után Képzett szakemberek, akik kiválóan teljesítenek a munkájukban Toborzási erőfeszítések Könnyebb megcélozni és megszólítani Proaktív toborzás és gondos kapcsolattartás szükséges Váltási motiváció A munkanélküliség, az elégedetlenség vagy a karrierfejlődés iránti vágy hajtja őket Vonzóbb lehetőségek, karrierfejlődés vagy egyedi kihívások

Ha megérti ezeket, finomíthatja a megközelítését, hogy elérje a toborzási céljait és megtalálja a tökéletes jelöltet.

A passzív jelöltek toborzása több erőfeszítést igényelhet, de megéri a befektetett energiát.

Íme, miért:

🎯 Hosszú távra terveznek: A passzív jelöltek gyakran magasan képzettek és válogatósak, ezért nagyobb eséllyel maradnak a cégnél.

🌟 Sokszínű perspektívákat hoznak: Mivel sokan különböző iparágakból és háttérrel rendelkeznek, egyedi készségeket és ötleteket hoznak magukkal, amelyek új szintre emelhetik csapatát.

A passzív jelöltek azonban nem jönnek maguktól – Önnek kell megkeresnie őket és felkeltenie a figyelmüket.

Tudta? A globális munkaerő 70%-át passzív jelöltek alkotják. Ez egy igen jelentős tehetségállomány, amelyet érdemes figyelembe venni.

Hogyan alakítsa át toborzási kampányát, hogy passzív jelölteket vonzzon?

Tudd meg! 🔎

1. Vázolja fel az ideális jelöltet

Egy jelentés szerint 2023-ban a munkáltatók 90%-a nem érte el toborzási céljait, és 32% szerint ez azért történt, mert a jelöltek nem voltak megfelelőek. A rossz munkaköri leírások és az alacsony láthatóság gyakori problémák, de a megfelelő tehetségek megtalálása vaklövés, ha nem tudja, kit keres.

Itt jön be a képbe a jelöltprofil kialakítása. Ez segít megérteni, kik a képzett jelöltek, mit akarnak, és hogyan lehet őket a megfelelő pozícióba csábítani.

💪 Hogy jól csinálja: Ismerje meg, mi motiválja az ideális jelöltjeit, legyen az karrierfejlődés, a munka és a magánélet egyensúlya vagy bizonyos készségek.

Használja a korábbi felvételek adatait, a csapata visszajelzéseit és a piackutatásokat, hogy valós betekintéssel alakítsa ki személyiségét.

Személyre szabhatja az állásleírásokat, a toborzást és a munkáltatói márkát, hogy azok közvetlenül megfeleljenek az ideális jelöltek igényeinek és preferenciáinak.

Íme egy példa:

Példa egy senior termékmarketing menedzser jelölt személyiségére

🚫 Kerülendő hibák: Túlzott általánosítás : A passzív jelöltek egyedi személyiségek, különféle motivációkkal és preferenciákkal. Ezért hagyjon fel a sablonos személyiségekkel!

Előítéletek erősítése : Ha túlzottan összpontosítunk bizonyos diplomákra vagy képesítésekre, azzal akaratlanul is kiszűrhetjük a tehetséges, sokszínű háttérrel rendelkező jelölteket.

Stagnálás: Ne elégedjen meg egy elavult személyiséggel. Rendszeresen frissítse azt, ahogy a piaci igények és a jelöltek elvárásai változnak.

📽️ Bónusz videó: Aggódik, hogy toborzási stratégiája nem hozza meg a várt eredményt? Úgy érzi, hogy a megfelelő tehetségek megtalálása olyan, mint tűt keresni a szénakazalban? Fokozza toborzási tevékenységét mesterséges intelligenciával. Íme, hogyan:

2. Használja ki a közösségi médiát

A közösségi média nem olyan, mint az állásportálok, ahol csak „felteszed a hirdetést és vársz”. Ez egy kétirányú folyamat, ahol kapcsolatba léphetsz az emberekkel, beszélgetéseket kezdeményezhetsz és kapcsolatokat építhetsz. Ráadásul bepillantást nyerhetsz a jelöltek érdeklődési körébe, személyiségébe és motivációiba.

Nem csoda, hogy a munkáltatók 92%-a a közösségi média platformokhoz fordul passzív jelöltek keresése céljából!

Így hozhatja ki a legtöbbet az egyes platformokból:

LinkedIn Használja a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást, hogy hozzáférjen a passzív tehetségekhez a készségek, az iparág és a karrierlépésekre vonatkozó fejlett szűrők segítségével.

Vessen egy pillantást a jelöltek ajánlásaira és ajánlóleveleire, hogy felmérje a jelöltek szakértelmét és hírnevét a saját területükön.

Az általános InMailek, mint például a „Szia, toborozunk!”, nem elégségesek. Mutassa meg nekik, hogy ismeri a munkájukat.

LinkedIn személyre szabott Inmail példa

Instagram Használja a Stories és a Reels funkciókat, hogy bemutassa, mi teszi egyedivé a vállalatát. Gondoljon csapatépítő programokra, érdekes projektekre, vagy akár irodai háziállatokra.

Dolgozzon együtt alkalmazottaival, hogy megosszák a mindennapi életükről szóló tartalmakat a vállalat profilján. Valódi emberek = valódi hatás

Használjon olyan hashtageket, mint #WeAreHiring vagy #LifeAt[YourCompany], hogy növelje a láthatóságot.

X (Twitter) Keressen olyan hashtagekkel, mint #OpenToWork, #DesignJobs, vagy iparág-specifikus kulcsszavakkal, hogy megtalálja a passzív álláskeresőket.

Lájkolja vagy kommentelje a potenciális munkavállalók tweetjeit, hogy kapcsolatba lépjen velük. Ez egy remek módszer a jó kapcsolat kiépítésére (anélkül, hogy spamnek tűnne).

Hirdesse meg állásajánlatait egy kis csavarral – adjon hozzá humort, GIF-et vagy ügyes szójátékot.

Készítsen privát listákat a potenciális jelöltekről, hogy nyomon követhesse frissítéseiket, és idővel érdemi kapcsolatot építhessen ki velük.

🚫 Kerülendő hibák: A adatvédelmi beállítások figyelmen kívül hagyása : Ne küldjön engedély nélkül közvetlen üzeneteket. Tisztelje a adatvédelmi beállításokat.

A platform kultúrájának figyelmen kívül hagyása : Ami az Instagramon működik, a LinkedIn-en kudarcot vallhat. Ismerje meg a platform hangulatát!

Csak álláshirdetések megosztása : Építsen ki kapcsolatot, mielőtt önéletrajzokat kérne!

Üzenetek másolása és beillesztése: Kerülje az általános üzeneteket a különböző platformokon; igazítsa azokat az egyes platformokhoz.

3. Használja ki a különböző tehetségpoolokat

A megfelelő passzív álláskeresők felkutatása azzal kezdődik, hogy tudjuk, hol kell keresni. Ha grafikust keres, akkor a Dribble és a Behance olyan helyek, ahol a legjobb tehetségeket találhatja meg. Értékesítési pozíciók esetében a networking események és az iparági konferenciák kiváló párosításokhoz vezethetnek.

💪 Itt kell összpontosítania erőfeszítéseit: Korábbi jelentkezők : Előfordul, hogy a megfelelő jelölt már a folyamatban van, ezért érdemes ellenőrizni a : Előfordul, hogy a megfelelő jelölt már a folyamatban van, ezért érdemes ellenőrizni a jelentkezők nyomon követési rendszerét . Vegye fel a kapcsolatot azokkal, akik bejutottak a későbbi fordulókba, de legutóbb nem volt megfelelő az időzítés.

Munkavállalói ajánlóprogramok : A munkavállalói a legjobb tehetségkutatói. Ösztönözze őket, hogy ajánljanak embereket a hálózatukból. Az ajánlott jelöltek általában jobban teljesítenek és hosszabb ideig maradnak, így mindenki számára előnyösek a toborzási folyamatban. Valójában ez a minőségi toborzások : A munkavállalói a legjobb tehetségkutatói. Ösztönözze őket, hogy ajánljanak embereket a hálózatukból. Az ajánlott jelöltek általában jobban teljesítenek és hosszabb ideig maradnak, így mindenki számára előnyösek a toborzási folyamatban. Valójában ez a minőségi toborzások első számú forrása

Szakmai közösségek: Csatlakozzon iparág-specifikus közösségekhez olyan platformokon, mint a Discord vagy a Slack. Ezek tökéletes helyek arra, hogy megtalálja azokat a passzív jelölteket, akik máris érdemi beszélgetésekbe keveredtek az Ön szakterületével kapcsolatban.

🚫 Kerülendő hibák: Túl sok kéréssel való túlterhelés: Kerülje el, hogy állandó ajánlásokkal bombázza az alkalmazottakat. Ehelyett összpontosítson néhány kulcsfontosságú pozícióra, és a mennyiség helyett a minőségi ajánlásokra helyezze a hangsúlyt.

A közösségi illemtan figyelmen kívül hagyása: Senki sem szereti a spameket. Tisztelje a közösséget azzal, hogy részt vesz a beszélgetésekben, mielőtt felvetné a toborzási igényét.

4. Tegye minden e-mailt személyre szabottá

Általános e-mailek küldése, a „Küldés” gomb megnyomása, majd várás és csend – ez minden toborzó napjának legnagyobb kihívása.

De az igazság az, hogy az általános megkeresés már régóta nem divatos. Ha ki szeretne tűnni a tömegből, akkor a személyre szabott megközelítés a legjobb megoldás – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az álláskeresők 76%-a szívesen fogadja a toborzók e-mailes megkereséseit.

💪 Hogy üzenete kiemelkedjen a többi közül: Hagyjon fel a másolás-beillesztéssel: Senki sem akarja úgy érezni, hogy csak egy név a sok közül. Hivatkozzon a jelölt legutóbbi projektjeire, eredményeire, vagy akár arra az egy tweetre, amelyben utazás iránti szeretetéről ír.

Mutassa meg a fizetésen túli előnyöket: A fizetés fontos, de csak egy darab a kirakósból. Hangsúlyozza a rugalmasságot, a karrierfejlesztési lehetőségeket, az inkluzív vállalati kultúrát és azokat az egyedülálló előnyöket, amelyekkel vállalata kiemelkedik a többi közül

Beszéljen az ő nyelvükön: Egyes jelöltek a részletek iránt érdeklődnek, míg mások inkább a kötetlen beszélgetést preferálják. Találja ki, mi működik a legjobban, és ennek megfelelően alakítsa ki üzenetét.

🚫 Kerülendő hibák: Túlzott szakzsargon használata : Bár a szakértelem bemutatása jó dolog, a nem releváns szakzsargon vagy divatszavak túlzott használata elriaszthatja a jelölteket. Használjon világos és egyszerű nyelvet.

Nem tiszteli az idejüket: Üzenete legyen tömör és lényegre törő, de elég vonzó ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésüket.

A nyomon követés kihagyása: Ne hagyja félbe a beszélgetést. Egy finom ösztönzéssel jelezheti, hogy továbbra is érdekli a jelölt, és nyitva tartja az ajtót a lehetséges lehetőségek előtt.

5. Tegyen fel megfelelő interjúkérdéseket

Ha felkeltette egy passzív jelölt érdeklődését, gondosan megfogalmazott interjúkérdésekkel derítse ki motivációit.

💪 Kérdések, amelyeket fel kell tenni egy passzív jelöltnek: Szituációs kérdés : Képzelje el, hogy egy szoros határidővel rendelkező projekten dolgozik, és az ügyfél a munka közben megváltoztatja az elvárásait. Hogyan kezelné a helyzetet?

Jövőképes kérdés : Ha holnap egy 10 fős csapatot vezetne, milyen jövőképét vázolná fel nekik, és hogyan motiválná őket annak elérésére?

Személyiségpillantás : Mi a legkreatívabb megoldás, amit valaha kitalált a munkahelyén, és milyen hatással volt ez?

Karrierfejlődés : Hol látja magát 5 év múlva, és hogyan tudna cégünk támogatni ezt a víziót?

Kulturális illeszkedés : Milyen munkahelyi környezetben érzi jól magát, és hogyan járul hozzá a pozitív kultúrához?

🚫 Kerülendő hibák: Igen/nem kérdések: Az olyan kérdések, mint „Elérte az értékesítési céljait?” nem sokat árulnak el a számokon kívül. Ehelyett kérdezze meg: „Milyen stratégiákat alkalmazott az értékesítési célok túlteljesítéséhez?”

Kihallgatási mód: Kerülje el a keresztkérdésekkel teli légkört, amelyben a jelölt úgy érzi, hogy vizsgálat alatt áll.

Az interjúzási folyamat siettése: A passzív jelölteknek időre van szükségük, hogy átgondolják a váltást. A folyamat siettése miatt alulértékeltnek érezhetik magukat.

A passzív jelöltek toborzása számos akadályt rejt magában, és ezek leküzdéséhez kreativitásra és kiváló toborzási készségekre van szükség, hogy a megfelelő lehetőséghez vezethessük őket.

1. Hatékony álláshirdetések írása

Mivel a passzív jelöltek nem keresnek aktívan állást, a hagyományos álláshirdetések nem feltétlenül kelthetik fel az érdeklődésüket.

Megoldás: ✅ Használjon tehetségmenedzsment szoftvert olyan álláshirdetések készítéséhez, amelyek nemcsak képzett szakembereket vonzanak, hanem összhangban vannak a vállalat küldetésével, értékeivel és kultúrájával is. ✅ Tegye közzé az álláshirdetéseket olyan helyeken, ahol gyakran járnak, például iparági fórumokon, a LinkedIn-en vagy niche közösségekben.

2. Korlátozott interjúlehetőségek

A passzív jelöltek gyakran nehezen találnak időt interjúkra, miközben a jelenlegi feladataikat is ellátják.

Megoldás: ✅ Rugalmas interjúidőpontokat kínáljon, beleértve a kora reggeli, esti vagy hétvégi időpontokat is. ✅ Adjon hozzá előre rögzített videóinterjúkat vagy aszinkron értékelő eszközöket a toborzási technológiai eszköztárához, hogy alkalmazkodni tudjon a jelöltek időbeosztásához.

3. A „aranybilincs” leküzdése

A passzív álláskeresők olyan előnyöket élvezhetnek, mint részvények, bónuszok vagy nem pénzbeli juttatások, amelyek miatt nehéz elhagyniuk a jelenlegi munkahelyüket.

Megoldás: ✅ Mielőtt megkeresné őket, tanulmányozza a piaci trendeket és a jelenlegi fizetési viszonyokat. Hallgassa meg Matt Alder „The Recruiting Future ” című podcastját és más toborzási forrásokat, hogy naprakész információkkal rendelkezzen. ✅ Pozícionálja ajánlatát „jövőbiztos” lehetőségként, amely idővel felülmúlja a jelöltek jelenlegi juttatásait.

A toborzók órákat töltenek profilok átnézésével, hideg e-mailek küldésével és üzeneteik személyre szabásával, miközben más toborzási feladatokat is ellátnak. Az összes dokumentum és táblázat rendszerezése gyorsan rémálommá válik.

Az AI toborzási eszközök leegyszerűsítik a folyamatot, így Ön a legjobb jelöltek megtalálására koncentrálhat. Ezek gépi tanulást és fejlett algoritmusokat használnak a következőkre:

Ismétlődő feladatok kezelése

Tartsa fenn a jelöltek érdeklődését zökkenőmentes kommunikációval

Adjon betekintést a toborzási stratégiájának finomhangolásához

A ClickUp HR menedzsment platformja egy ilyen megoldás. A ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, számos funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a toborzási vezetők számára, hogy a toborzási stratégiát teljes körűen kezeljék.

Így segít:

Bontsa le a komplex munkafolyamatokat a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks mindent egy helyen központosít. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtalál egy passzív jelöltet, egészen addig, amíg ajánlatot tesz neki, minden egyes lépéshez létrehozhat feladatokat, például:

Tekintse át a jelölt portfólióját

Küldjön bemutatkozó üzenetet

Tervezzen meg egy követő találkozót

24 órán belül szeretne kapcsolatba lépni egy jelölttel? Állítson be egy határidőt, hogy emlékeztesse magát. Ezen felül adjon hozzá prioritási címkéket (pl. Sürgős, Magas, Közepes, Alacsony), hogy rangsorolja a munkaterhelését, és először a magas prioritású jelöltekre koncentrálhasson.

Hozzon létre kisebb feladatokat a ClickUp Tasks alkalmazásban a toborzási munkafolyamatok kezeléséhez.

Néha a feladatok több lépésből állnak, vagy részletesebb információkat igényelnek, ezért alfeladatokra bonthatja őket.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Használhatja az egyéni feladatállapotokat is, például „Első kapcsolatfelvétel”, „Interjú időpontja megbeszélve” vagy „Ajánlat meghosszabbítva”, hogy pontosan tudja, hol tart az egyes jelöltek az egyes szakaszokban. Ezenkívül hozzon létre egy feladatellenőrző listát a ClickUp-ban, hogy megjelölhesse, melyik tételek készültek el, és melyek nem.

Jelölje be az egyes feladatokat a ClickUp feladatlistáján.

Szüksége van a meghallgatás utáni nyomon követésre vagy a jelölt profiljának újbóli áttekintésére? A ClickUp Reminders finom emlékeztetőivel gondoskodik erről, legyen szó egyszeri emlékeztetőről vagy ismétlődő feladatról.

Tökéletesítse üzenetét a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével sokkal könnyebbé vált az állásleírások vagy a jelölteknek szóló e-mailek megírása.

Csak adjon meg egy utasítást, és másodpercek alatt kiváló minőségű tartalmat kap. Ráadásul gondoskodik arról, hogy a nyelv professzionális, mégis vonzó legyen, így a legjobb tehetségeket vonzza magához. A ClickUp Brain nyelvtani és stilisztikai szempontból is finomítja szövegét, így minden kommunikációjában éles eszűnek tűnik.

📌 Példa kérdések: Írjon munkaköri leírást egy senior marketing menedzser számára

Készítsen kreatív és vonzó álláshirdetést szoftverfejlesztő pozícióra!

Írjon egy e-mailt, amelyben exkluzív lehetőséget kínál egy digitális marketinges jelöltnek, hangsúlyozva a pozíció előnyeit.

Írjon egy követő e-mailt azoknak a jelölteknek, akik az első interjú után nem válaszoltak.

Ellenőrizze az e-mail/állásleírás nyelvtani helyességét, és győződjön meg arról, hogy professzionális, de barátságos hangvételű.

Készítsen hibátlan és vonzó kommunikációs anyagokat a ClickUp Brain segítségével.

Interjúkat ütemezhet a ClickUp Naptár nézet segítségével.

Több interjú nyomon követése e-mailekben, naptárakban és jegyzetlapokon stresszes lehet. Ebben segít a ClickUp naptárnézete. Íme, hogyan:

Vizualizáljon mindent : Tekintse át az összes toborzási feladatot, és szűrje őket, hogy csak az interjúkra koncentrálhasson.

Drag-and-drop ütemezés : Húzza a feladatot egy másik időpontra, hogy áthelyezze az interjút.

Nincs több időzítési konfliktus : Azonnal észlelje és orvosolja az ütközéseket. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek többé kínos „Hoppá, nem vettem észre, hogy ugyanarra az időpontra ütemeztük” pillanatok.

Színkódok a rendszerezéshez: Használjon színkódokat, hogy könnyebben megkülönböztesse az interjúkat, például a technikai interjúkat kékkel, a végső fordulókat pedig lilával.

Az események és feladatok vizuális ábrázolása és ütemezése a ClickUp naptár nézet segítségével

Kezdje gyorsan a ClickUp HR sablonokkal!

Miért töltene órákat a toborzási folyamatok nulláról történő kidolgozásával, amikor a ClickUp kész HR-sablonjaival mindent egyszerűsíthet? Válasszon egy sablont, igazítsa az igényeihez, és máris készen áll.

A ClickUp toborzási cselekvési terv sablon segítségével mindent pontosan megtervezhet, a jelöltek felkutatásától a tökéletes jelölt beillesztéséig.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp cselekvési terv sablonjával egyszerűsítheti a munkavállalók felkutatását, toborzását és beillesztését.

A ClickUp több mint 15 egyéni nézetével öt különböző módon tekinthet a toborzási folyamatra:

Nem megfelelő nézet: Azok tárolására, akik nem feleltek meg a követelményeknek.

Toborzási lista nézet: Az összes jelölt nyomon követése

Pozíciók szerint: Ha több pozícióra is toboroz

Jelentkezési űrlap megtekintése: A jelentkezésekhez való könnyű hozzáférés érdekében

Kezdje itt: A folyamat lépéseinek bemutatása

Emellett mérföldköveket is beállíthat a fontos dátumok nyomon követéséhez, például „Interjúk péntekig befejezve” vagy „Döntés jövő héten véglegesítve”. Ezenkívül a műszerfalon láthatja az előrehaladását, például hány jelöltet interjúztatott meg, vagy hányan vannak még „Folyamatban” állapotban.

A ClickUp jelöltfelvételi sablon segít nyomon követni, összehasonlítani és értékelni a jelentkezőket. Használjon egyéni státuszokat, ütemezzen interjúkat a „Naptár nézetben”, és hasonlítsa össze a jelölteket a „Táblázat nézetben”. A „Read Me HR Applicant Tracking View” nyomon követi az előrehaladást, a „Chat View” egyszerűsíti a kommunikációt, a „Full Gallery View” pedig vizuális áttekintést nyújt. További részletekért a „Teljes lista nézet” a jelölteket szerepkör vagy készségek szerint rendezi, így segítve Önt a legmegfelelőbb jelölt megtalálásában.

Érje el passzív toborzási céljait a ClickUp segítségével

Passzív álláskeresők felvétele olyan, mint meggyőzni valakit, hogy hagyja el kényelmes kanapéját, és csatlakozzon egy táncos bulihoz. Nehéz feladat, de a megfelelő megközelítéssel a „talán később” válaszukat „csináljuk!”-ra változtathatja.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, zökkenőmentes, automatizált munkafolyamatot hoznak létre, amelynek köszönhetően Ön a legkiválóbb tehetségekkel való értelmes kapcsolatok kiépítésére koncentrálhat, még mielőtt azok elkezdenének állást keresni.

A ClickUp Tasks minden lépést szervezetten tart, így nem lesznek többé „hoppá, elfelejtettem!” pillanatok. A ClickUp Brain egy személyes HR-asszisztens, amely megkönnyíti a dolgát. És ne feledkezzen meg az HR-sablonokról sem – ezek készen használható beállítások, amelyek a komplex toborzási munkafolyamatokat egyszerűsített folyamatokká alakítják.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és könnyedén navigáljon a versenyképes tehetségpiacon! 🙌