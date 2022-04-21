Kerry Campion: A ClickUp használata a munkám szervezéséhez és az új karrieremben való kiváló teljesítményhez

Karrierváltás az egyik legijesztőbb dolog, amit valaha is megtehetsz, de egyben az egyik legkielégítőbb is.

Ha úgy érzi, hogy változásra van szüksége, vagy mindig is arról álmodozott, hogy valami mást csináljon, akkor most itt az ideje, hogy megtegye a nagy lépést!

Hallgassuk meg Kerry Campion történetét, aki angol tanárból SEO-szövegíró szakértővé vált. 👏👏👏

„Ijesztő lépés volt, de most... a munkámban ötvöződnek a két nagy szenvedélyem...”

Az új út bejárása kihívásokkal járt; meg kellett tanulnia, hogyan lehet hatékonyan kezelni a projekteket. Szerencsére Kerry talált egy megbízható és rugalmas projektmenedzsment alkalmazást, amely minden lépésében segítette.

Kerry elmeséli, hogyan segített neki a ClickUp erős kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel, és hogyan lett magabiztosabb új munkakörében.

Rendben, Kerry. Készen állunk! 🎙💁‍♀️

Meséljen magáról!

Szia! A nevem Kerry, SEO szövegíró vagyok Valladolidból, Kasztília és Leónból, Spanyolországból. 👋 😊

Angol mint második nyelv tanárként kezdtem el az online térben, saját bloggal és podcasttal az angol nyelvet tanulók számára. Miközben ezt építettem, hamarosan sokkal jobban érdekelni kezdett, hogyan juttathatom el a blogomat a megfelelő emberekhez, mint a tanítás. Ekkor fedeztem fel a SEO-t, és nem sokkal később úgy döntöttem, hogy megteszem a nagy lépést, átképezem magam SEO-szövegíróvá, és hátrahagyom a régi vállalkozásomat.

Ijesztő lépés volt, de most, két évvel később, SEO-tartalomstratégiát dolgozok ki tanfolyamkészítők, online vállalkozók és SaaS-cégek számára.

Imádom, hogy most a munkámban ötvöződnek a két legnagyobb szenvedélyem: az írás és a marketing, és hogy fantasztikus alapítókkal dolgozhatok együtt szerte a világon. 💜

Nem csak ez, hanem az online képzési üzletágba is belevágtam, és most a SERP Slayer nevű tanfolyamommal más szövegírókat tanítok arra, hogyan specializálódjanak a SEO szövegírásra. Szóval rengeteg dolgot kell egyszerre csinálnom: ügyfelekkel foglalkozni, az üzleti adminisztrációt intézni, marketinggel foglalkozni (az üzletem mindkét oldalán), közösséget építeni és ápolni, valamint a tanítványaimat támogatni.

Bemutatkozik a ClickUp – az én megmentőm. 😌 🙌

Hogyan hallottál a ClickUp-ról?

Mindenki azt mondta, hogy használjak több eszközt, de nagyon fárasztó volt a különböző rendszerek közötti dupla munkavégzés, ráadásul hatalmas többletköltséget jelentett, hogy ennyi különböző szoftvert kellett kezelnem.

Szövegíróként rengeteg jegyzetet kell készítenem, és szükségem volt egy helyre, ahol az ügyfeleim projektjeivel kapcsolatos összes fontos dokumentumot tárolhatom, és valahogy össze tudom kapcsolni a projektmenedzsment rendszeremmel.

Az emberek azt mondták, hogy használjam a Notiont és az Asanát, de nekem nem tetszett, hogy a kettő között kellett váltogatnom. Az Asana felépítése sem tetszett. Bosszantó volt, hogy ezek a „projektek” véletlenszerűen szétszórva voltak, és szerettem volna őket valamilyen hierarchiába rendezni, amit a ClickUp biztosított.

Mire használja a ClickUp-ot?

A ClickUp-ot szó szerint mindenre használom: tartalommarketing-menedzsmentre, közösségi média tervezésre, ügyfélprojektek menedzsmentjére, üzleti adminisztrációra, üzleti pénzügyeimre, asszisztensemmel való együttműködésre, feladatok delegálására, sőt, még edzésprogramomra és étkezési tervemre is!

A SEO-szövegíróknak rengeteg dokumentumuk és táblázatuk van. Szerencsére a ClickUp Docs funkciója lehetővé teszi, hogy minden ügyfelem összes fontos dokumentumát egy helyen tároljam. Emellett sablonprojekteket és sablondokumentumokat is létrehoztam a szövegírási kérdéseimhez, a felfedező beszélgetések kérdéseihez, a márka hangjának elemzéséhez, és még a szövegem első vázlatát is ott írom meg – a ClickUp-ban.

A ClickUp Embed nézet is nagyon sokat segített a fontos táblázataim kezelésében. Hatalmas segítséget jelentett, hogy a Google Sheet táblázatokat közvetlenül a ClickUp-ba ágyazhatom és szerkeszthetem. Most már nem kell a Google Drive-ban kutatnom, hogy megtaláljam az ügyfeleim projektjeihez kapcsolódó táblázatokat – azok mindig kéznél vannak.

Én is sokat használom a ClickUp űrlapokat. Létrehoztam egy kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy az új potenciális ügyfelek a weboldalamon keresztül kapcsolatba lépjenek velem a ClickUp Forms kitöltésével. Ez automatikusan létrehoz egy új feladatot a „leads” listámban, így tudom, hogy utánajárnom kell. Ez egy remek módszer az ügyfelek ajánlásainak gyűjtésére is, mert feltölthetnek egy fotót, csillagokkal értékelhetnek, és egy jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezhetik az ajánlás közzétételét.

A ClickUp szerves részévé vált a munkámnak (és a magánéletemnek) egyszerűen azért, mert ez az az alkalmazás, amelyik minden mást felvált. 🔥

A Trello használatával különböző táblák között kellett váltogatnom, és nem láthattam egy helyen az összes teendőmet. A ClickUp használatával sokat használom a „Minden” fül alatt található Naptár nézetet, így egy helyen láthatom az összes projektemet, határidőmet és megbeszélésemet.

Az Asana esetében soha nem tetszett, hogy a „projektek” nem voltak csoportosítva, mint a ClickUp térhierarchiájában, mappáiban, listáiban stb. Megpróbáltam integrálni a munkafolyamatomat a Notionba, de rájöttem, hogy a ClickUp natív dokumentumkezelője ezt gyakorlatilag feleslegessé teszi.

Röviden: pénzt és időt is spóroltam azzal, hogy nem kellett különböző rendszerek és szoftverek között váltogatnom. ⭐️

Mi a kedvenc ClickUp funkciója?

Szívszorító, hogy annyi funkció van, amit imádok! De azt kell mondanom, hogy a Doc nézet megmentette az életemet.

Az egész munkafolyamatomat sablonokba foglaltam, beleértve azokat a kérdéseket is, amelyeket ügyfeleimnek fel kell tennem a felfedező és kezdő megbeszéléseken. Most egy gombnyomással nemcsak az egész projekt munkafolyamatát térképeztem fel, hanem az egyes projektekhez szükséges dokumentumsablonokat is. Életmentő!

Szóval, milyen a munkafolyamatod a ClickUp használatával?

Most olyan elegánsnak érzem magam! 💁‍♀️ 💻 ✨

Úgy érzem, hogy igazi szakember vagyok, olyan valódi rendszerekkel és munkafolyamatokkal, amelyek annyira lenyűgözték ügyfeleimet, hogy most már mindannyian azt emelik ki, milyen könnyű velem dolgozni és milyen zökkenőmentes a folyamat.

Az új munkatársak beillesztése most átlagosan kevesebb mint 20 percet vesz igénybe. Korábban másfél órába telt!

Én is nagyon könnyen túlterheltnek érzem magam, ezért a ClickUp őszintén javított a mentális egészségemen, mert csak meg kell nyitnom a „minden” fület a naptár nézetben, és ott van – az egész ütemtervem. Imádom. Pontosan tudom, mi történik és mire számíthatok, és nincsenek kellemetlen meglepetések.

Az egy napos heti időmegtakarítással mit tudsz most csinálni, amire korábban nem volt időd?

Most már szinte minden nap van időm elvinni a kutyámat az erdőbe egy hosszú sétára. A ClickUp és a rendszereim és munkafolyamataim szervezése előtt SEMMI ESÉLYEM nem volt arra, hogy a munkanapomból közel 2 órát erre fordítsak.

Most, hogy lelkes ClickUp-felhasználó lett, van valami bölcs tanácsod azoknak, akik még újak vagy csak érdeklődnek a ClickUp kipróbálása iránt?

A ClickUp olyan sok fantasztikus funkcióval rendelkezik, hogy mindet egyszerre ki akarja majd próbálni, de ne engedjen ennek a késztetésnek!

Nézzék meg a bevezető videókat, használják az egyszerű mintamunkameneteket, és induljanak el onnan. Eleinte ez más projektmenedzsment szoftverekhez, például az Asanához vagy a Trellóhoz képest kissé bonyolultabbnak tűnhet, de ha apránként haladnak, ígérem, hogy soha többé nem fognak más szoftvert használni. 😌

Köszönjük, hogy megosztottad velünk a ClickUp-kal kapcsolatos történetedet, Kerry, és köszönjük a remek tanácsokat! 💜

Ha többet szeretne megtudni a God Save the SERP-ről és kapcsolatba lépni Kerryvel, látogasson el a weboldalára , kövesse őt a LinkedIn -en, és kövesse a tweetjeit a Twitter -en.

