A 13 legjobb időbeosztó alkalmazás 2026-ban

Fárasztó napja volt a munkahelyén, számos feladattal és megbeszéléssel. De amikor megnézi a teendőlistáját, sok feladat még mindig függőben van, és úgy érzi, hogy nem ért el semmi jelentőset.

Ez gyakran akkor fordul elő, amikor egyszerre túl sok dolgot próbálsz összeegyeztetni, és folyamatosan elterelődik a figyelmed. Ebben segíthetnek az időbeosztó alkalmazások. Ha minden feladatnak kijelölsz egy saját időintervallumot, egyszerre csak egy dologra tudsz koncentrálni, és javíthatod a termelékenységedet.

De melyik időbeosztó alkalmazást válasszon? Nézzük meg a legjobb időbeosztó alkalmazásokat, azok funkcióit és árait.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb időbeosztó alkalmazás: ClickUp: A legjobb feladatkezelő alkalmazás időblokkolással és naptárintegrációval A legjobb feladatkezelő alkalmazás időblokkolással és naptárintegrációval Google Naptár: A legjobb a személyes és a munkahelyi feladatok színkódolásához Clockify: A legjobb időjelentéshez Sunsama: A legjobb a vezérelt munkatervezéshez Toggl Track: A legjobb a különböző feladatokra fordított idő nyomon követéséhez Planyway: A legjobb a Jira és a Trello feladatainak nyomon követéséhez Todoist: A legjobb gyors feladatbeviteli és ismétlődő feladatok kezelésére Notion: A legjobb választás a rugalmas időbeosztáshoz és a munkafolyamatok kezeléséhez TickTick: A legjobb a feladatok fontossági sorrendbe állításához TimeBloc: A legjobb rutinok létrehozásához és időbeosztáshoz mobilon Plan: A legjobb GitHub-felhasználók számára Fantastical: A legjobb a fejlett ütemezéshez és a több naptár kezeléséhez Clockwise: A legjobb AI-alapú időbeosztáshoz

Mi az időbeosztás?

Az időblokkolás egy termelékenységi és időgazdálkodási módszer, amelynek során a napját meghatározott időtartamokra osztja fel, amelyeket konkrét feladatokra vagy tevékenységekre szán. Ahelyett, hogy feladatok között ugrálna vagy a zavaró tényezőkre reagálna, ez az időgazdálkodási technika segít előre megtervezni a napirendjét, és minden időtartamot egy adott feladathoz, megbeszéléshez vagy szünethez rendelni.

Az időblokkolás előnyei:

🎯 Javítja a koncentrációt: Ha meghatározott időtartamokat szán konkrét feladatokra, elkerülheti a többfeladatos munkavégzést, a kontextusváltást és a figyelemeltereléseket

🚀 Növeli a termelékenységet: Hatékonyabban dolgozik, ha pontosan tudja, mit kell tennie és mikor

🌿 Megelőzi a kiégést: A szünetek és a személyes idő beütemezésével jobb munka-magánélet egyensúlyt tud fenntartani

🔝 Ösztönzi a prioritások meghatározását: Az időblokkolás arra készteti, hogy előre tervezzen, így biztosítva, hogy a legfontosabb feladatait végezze el elsőként

⏳ Csökkenti a halogatásokat: Ha a feladatok be vannak ütemezve, kevesebb lehetőség van azok elhalasztására vagy elkerülésére

🧠 Tudta? Az emberek átlagosan 12 perc 40 másodpercet töltenek egy feladattal, mielőtt megzavarnák őket. A gyakori megszakítások megváltoztatják a munkaritmust és a mentális állapotot, ami a feladat elvégzésének hosszabb időtartamát eredményezi.

A legjobb időbeosztó alkalmazások alapvető funkciói

Íme a legjobb időbeosztó alkalmazások legfontosabb funkciói, amelyekre érdemes figyelnie:

Dinamikus átütemezés: Egy jó időbeosztó alkalmazás segítségével automatikusan módosíthatja az időblokkokat, ha a megbeszélések elhúzódnak vagy váratlan feladatok merülnek fel. Ez biztosítja, hogy a napirendje kiegyensúlyozott maradjon anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene frissítenie.

Ismétlődő időblokkok: A napi szokások vagy ismétlődő feladatok esetében az ismétlődő blokkok időt takarítanak meg és elősegítik a következetességet. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie az ismétlődő ütemtervek egyszerű beállítását. Ez biztosítja, hogy a fontos rutinok és a hosszú feladatok ne merüljenek feledésbe a zsúfolt naptárban.

Feladatok fontossági sorrendbe állítása: Egy átfogó időbeosztó alkalmazásnak lehetővé kell tennie a feladatok fontossági sorrendbe állítását, hogy először a legnagyobb hatással bíró tevékenységeket végezhesse el

Emlékeztetők és értesítések: Az alkalmazásnak képesnek kell lennie arra, hogy időben emlékeztetőket és értesítéseket küldjön Önnek, hogy ne maradjon le a koncentrációs időszakáról

Integráció más eszközökkel : Egy másik hasznos funkció a naptárakkal, teendőlistákkal vagy projektmenedzsment-eszközökkel való szinkronizálás lehetősége. Ez zökkenőmentes munkafolyamatot és jobb feladatkezelést biztosít.

Együttműködés és közös ütemezés: Csapatkörnyezetben az időbeosztó alkalmazásnak Csapatkörnyezetben az időbeosztó alkalmazásnak közös naptárakat vagy olyan eszközöket kell kínálnia, mint például a találkozókra vonatkozó szavazások, hogy megtalálják a legjobb időpontokat az együttműködésre. Keressen olyan funkciót, amely szinkronizálja a csapat tagjainak elérhetőségét, hogy a találkozók ne ütközzenek a csapattagok koncentrációs idejével

💡Profi tipp: Tervezzen be puffert a blokkok közé. Ha 5–10 percet hagy a feladatok között, akkor befejezheti a munkát, újra összpontosíthat, és elkerülheti a rohanást. Ez különösen hasznos egymást követő megbeszélések vagy igényes feladatok esetén.

A 13 legjobb időbeosztó alkalmazás

Nézzük meg a 13 legjobb időbeosztó alkalmazást, amelyekkel javíthatja a koncentrációját és a termelékenységét:

1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez időblokkolással és naptárintegrációval)

A ClickUp Naptár egy mesterséges intelligenciával működő időbeosztó eszköz, amelynek célja a munkaterhelés kezelésének javítása. Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki értékeli a felhalmozódott feladatokat, rangsorolja a megbízásokat, és automatikusan osztja be az időt a maximális termelékenység érdekében.

A ClickUp mesterséges intelligenciája úgy látja el ezt a funkciót, hogy intelligensen azonosítja az optimális időpontokat a legfontosabb feladatok elvégzéséhez, biztosítva ezzel a prioritások teljesítését.

Ha a határidők változnak, vagy új feladatok kerülnek a hátralévő munkák közé, a rendszer azonnal módosítja az ütemtervét, így manuális beavatkozás nélkül is a terv szerint haladhat. Ez az AI-alapú módszer enyhíti a napi tervezéssel járó stresszt, lehetővé téve, hogy a prioritások végrehajtására és a hátralévő munkák hatékony elvégzésére koncentrálhasson.

Csapat szinten a ClickUp Naptár AI-alapú betekintést nyújt az általános rendelkezésre állásba, megkönnyítve a csapat ütemezését és minimalizálva az ütközéseket.

A ClickUp időgazdálkodási funkciója segíthet a megfelelő időblokkok beállításában azáltal, hogy nyomon követi, mennyi időt tölt el az egyes feladatokkal. Egyszerűen indítsa el és állítsa le az időmérést asztali számítógépéről, mobilalkalmazásából vagy böngészőjéből, és elemezze a különböző feladatokra becsült időt.

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt, hogy megfelelő időblokkokat állíthasson be

A ClickUp Brain segítségével friss és jövőbeli feladatfrissítéseket is kaphat, valamint időt foglalhat le függőben lévő vagy fontos feladatokra.

Napi standup-megbeszélések a ClickUp Brain segítségével

Szeretne azonnal elkezdeni a termelékenységi eszközök használatát? A ClickUp időbeosztási sablonokat is kínál a tervezés egyszerűsítéséhez.

Például a ClickUp napi időbeosztási sablon segít felosztani a feladatait kisebb, időhöz kötött szakaszokra, így biztosítva, hogy a munkája és a magánéleti kötelezettségei közötti egyensúlyt megőrizve a terv szerint haladjon.

A ClickUp napi időbeosztási sablonjával könnyedén beoszthatja a napi tevékenységeit.

Ha alaposabban szeretne tervezni, próbálja ki a ClickUp óránkénti ütemezési sablont. Ezzel részletesen megtervezheti minden óráját. Ha nagyobb időtartamokat szeretne lefoglalni koncentrált munkára vagy konkrét projektekre, használhatja a ClickUp ütemezési blokkoló sablont.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a sokféle funkció miatt nehéz lehet megtanulni a használatát

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Segítségével rögzítheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint csoportosíthatja az egyes feladatokat. Beállíthatja a teendőlistán szereplő feladatok prioritását, és az alkalmazás emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőkre.

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Segítségével rögzítheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint csoportosíthatja az egyes feladatokat. Beállíthatja a teendőlistán szereplő feladatok prioritását, és az alkalmazás emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőkre.

2. Google Naptár (A legjobb a személyes és munkahelyi feladatok színkódolásához)

via Google Naptár

Ha egyszerű, ismerős időbeosztó alkalmazást szeretne, válassza a Google Naptárat. A naptár bármely pontjára kattintva hozzáadhat feladatot és lefoglalhat egy időintervallumot. Az alkalmazás lehetővé teszi a feladatleírások hozzáadását és az ismétlődő ütemezések beállítását is.

A színkódolt naptárak segítenek elkülöníteni a befejezett feladatokat a munkától, a magánélettől és egyéb kötelezettségektől, és könnyedén szinkronizálhatók a Gmail-lel és más Google-alkalmazásokkal. Emlékeztetőre van szüksége a következő megbeszéléshez vagy a projekt határidejéhez? Másodpercek alatt beállíthatja. Akár meg is oszthatja naptárát másokkal, hogy összehangoltan tudjanak dolgozni.

A Google Naptár legjobb funkciói

Hozzon létre ismétlődő eseményeket, hogy időt takarítson meg a rendszeres teendőkkel kapcsolatban

A Google Meet integrációval közvetlenül hozzáadhatja a találkozók linkjeit az eseményekhez

Állítson be értesítéseket és emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat

Készítsen és ütemezzen Google-feladatokat közvetlenül a „Saját feladatok” felületről

A Google Naptár korlátai

Korlátozott offline hozzáférés, ami utazás közben kellemetlen lehet

A Google Naptár árai

Ingyenesen használható

Google Naptár értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 3400 értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez egy egyszerű és áttekinthető módszert kínál számomra, hogy nyomon kövessem az összes eseményemet, találkozómat és munkával kapcsolatos kötelezettségemet, felesleges lépések és nehézkes szoftverek nélkül. Nem tudtam azonnal szinkronizálni az összes eseményemet a meglévő iOS naptáramból.

Ez egy egyszerű és áttekinthető módszert kínál számomra, hogy nyomon kövessem az összes eseményemet, találkozómat és munkával kapcsolatos kötelezettségemet, felesleges lépések és nehézkes szoftverek nélkül. Nem tudtam azonnal szinkronizálni az összes eseményemet a meglévő iOS naptáramból.

3. Clockify (A legjobb időjelentéshez)

via Clockify

A Clockify segítségével könnyedén megvalósíthatja időblokkolással megtervezett terveit. Időt foglalhat a feladatokra, majd közvetlenül az egyes blokkokból elindíthat egy időzítőt, hogy lássa, mennyi időt vesznek igénybe a dolgok. Ez remek módszer arra, hogy felelősséget vállaljon a feladatokért, és szükség esetén módosítson rajtuk. A Clockify segítségével a csapatvezetők feladatokat is ütemezhetnek, és a naptárban időt foglalhatnak az alkalmazottak számára.

A Clockify heti időjelentései hasznosak annak nyomon követéséhez, mely feladatok igényelnek több időt , és hogy kiderítse, melyek a legtermékenyebb órái. Ez segít jobban megtervezni a napi menetrendjét. Ráadásul a Clockify összekapcsolódik olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Trello, így minden extra erőfeszítés nélkül szinkronban marad.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt közvetlenül az időblokkokon belül, hogy ne térjen el a tervtől

Készítsen jelentéseket a tervezett és a tényleges időfelhasználás összehasonlításához

Hozzon létre ismétlődő blokkokat a rendszeresen elvégzendő feladatokhoz

Szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Trello, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre

A Clockify korlátai

Nem kínál fejlett opciókat a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához vagy összekapcsolásához

A Clockify árai

Ingyenes

Alap: 4,99 USD/hó

Standard: 6,99 USD/hó

Pro: 9,99 $/hó

Vállalati: 14,99 USD/hó

Clockify értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 9000 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Clockify-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem a felhasználóbarát felületet és azt, hogy milyen könnyű nyomon követni az időt a különböző projektek között. A jelentéskészítési funkciók nagyon megbízhatóak, részletes betekintést és elemzést tesznek lehetővé. Az integráció más eszközökkel zökkenőmentes, ami növeli a termelékenységet. Bár a funkcionalitás kiváló, az alkalmazás néha késleltetést tapasztal a feladatok közötti váltáskor vagy a jelentések generálásakor.

Nagyra értékelem a felhasználóbarát felületet és azt, hogy milyen könnyű nyomon követni az időt a különböző projektek között. A jelentéskészítési funkciók nagyon megbízhatóak, részletes betekintést és elemzést tesznek lehetővé. Az integráció más eszközökkel zökkenőmentes, ami növeli a termelékenységet. Bár a funkcionalitás kiváló, az alkalmazás néha késleltetést tapasztal a feladatok közötti váltáskor vagy a jelentések generálásakor.

4. Sunsama (A legjobb a vezérelt munkatervezéshez)

via Sunsama

A Sunsama új szintre emeli az időbeosztást azzal, hogy napi feladatait és naptárát egyetlen, áttekinthető nézetben integrálja. Az alkalmazás egy irányított napi tervezési munkamenettel indul, amelynek során kiválaszthatja a megoldani kívánt feladatokat, és hozzárendelhet hozzájuk konkrét időintervallumokat.

A Trello, az Asana vagy a Notion eszközökből is átvehet feladatokat, és beütemezheti őket a megbeszélések vagy a személyes prioritások mellé. A Sunsama még a napi munkaidő beállítását is lehetővé teszi, így időben befejezheti a napját, és elkerülheti a kiégést.

A Sunsama legjobb funkciói

Használja az irányított napi tervezést a feladatok fontossági sorrendbe állításához és időbeosztásához az automatikus ütemezés segítségével

Húzza át a feladatokat más eszközökből, például a Trellóból, az Asanából vagy a Gmailből, hogy könnyebben megtervezhesse a napját.

Húzza az e-maileket a feladatlistájába, és szánjon időt a válaszadásra

A Fókusz mód használatával zavaró tényezők nélkül összpontosíthat a prioritást élvező feladatokra

A Sunsama korlátai

A prémium funkciók egyszerűbb munkafolyamatok esetén feleslegesnek tűnhetnek

A Sunsama árai

20 dollár/hónap

Sunsama értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás akár 23 perc koncentrációs időt is elvehet, ami termelékenységi paradoxont eredményez. A ClickUp az összes beszélgetését, feladatát és csevegési szálát a munkaterületén belül központosítja, így nem kell többé platformok között váltogatnia, és gyorsan megkapja a szükséges válaszokat. Soha nem veszik el a kontextus!

5. Toggl Track (A legjobb a különböző feladatokra fordított idő nyomon követéséhez)

via Toggl Track

A Toggl Track könnyedén illeszkedik a munkafolyamatába. A naptárnézet vagy a listanézet segítségével feladatokat adhat hozzá és időintervallumokat jelölhet ki. A Toggl segítségével minden naptári eseményt időbejegyzéssé alakíthat, így könnyebben nyomon követheti a különböző feladatokra fordított időt.

Miután beállította az időblokkokat, a beépített időzítők segítségével nyomon követheti, hogy az egyes feladatok valójában mennyi időt vesznek igénybe. A jelentések világos áttekintést nyújtanak az időfelhasználásáról, segítve a kiigazításra szoruló területek azonosítását.

A Toggl Track legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokra fordított tényleges időt közvetlenül az időblokkjaiból

Készítsen részletes jelentéseket az időfelhasználás megértése és a munkafolyamatok javítása érdekében

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, az Asana és a Trello

Használja a több platformon elérhető támogatást asztali, mobil és böngészőbővítményekkel

A Toggl Track korlátai

Nincs fejlett feladat-prioritizálási vagy függőségi funkció

A Toggl Track árai

Ingyenes

Kezdőcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 20 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Toggl Trackről a valódi felhasználók?

Imádom, milyen egyszerű elindítani az időzítőt, különösen a javasolt időzítőkkel, majd figyelemmel kísérni azt a Live Activities és a Digital Island funkciók segítségével az iOS-en. Az alkalmazás jelentései alapvetőek; a „valódi” jelentésekért az internetre kell lépnem.

Imádom, milyen egyszerű elindítani az időzítőt, különösen a javasolt időzítőkkel, majd figyelemmel kísérni azt a Live Activities és a Digital Island funkciók segítségével az iOS-en. Az alkalmazás jelentései alapvetőek; a „valódi” jelentésekért az internetre kell lépnem.

💡Profi tipp: Használjon színkódokat a feladatok típusainak megkülönböztetésére. Például használjon egy színt a megbeszélésekhez, egy másikat a koncentrált munkához, és egy harmadikat a személyes időhöz. Ez a vizuális áttekinthetőség segít gyorsan megérteni, hogyan épül fel a napja.

6. Planyway (A legjobb a Jira és a Trello feladatainak nyomon követéséhez)

via Planyway

A Planyway-t elsősorban a Jira és a Trello felhasználók számára fejlesztették ki, akik az időblokkolást feladatkezelő és projektmenedzsment alkalmazásokkal szeretnék kombinálni. A feladatokat naptár formátumban tekintheti meg, és drag and drop segítségével időt foglalhat le rájuk. Ez segít egy világos tervet készíteni a napjára vagy a hetére.

A Planyway segítségével megtekintheti feladatait a Google Naptár eseményei mellett, így egy helyen kezelheti mind a munkahelyi, mind a személyes ütemtervét. Még a csapat ütemterveit és az erőforrás-tervezést is támogatja, így a csapattal való egyeztetés közben is kézben tarthatja a határidőket.

A Planyway legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat közvetlenül a Jira vagy a Trello tábláiról

Szinkronizálja a feladatokat a Google Naptárral az áttekinthető összkép érdekében

Kezelje a csapat ütemtervét és a projektekhez szükséges erőforrásokat

Képzelje el a projekt előrehaladását és a határidőket Gantt-diagramok segítségével

A Planyway korlátai

Egyes felhasználók késedelmes vagy hiányzó ügyfélszolgálatról számoltak be

A Planyway árai

Ingyenes

Egyéni: 6 USD/hó

Csapat: 5 USD felhasználónként/hónap

Planyway értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

7. Todoist (A legjobb gyors feladatbeviteli és ismétlődő feladatok kezeléséhez)

via Todoist

A Todoist kiváló választás, ha olyan eszközre van szüksége, amely megkönnyíti a feladatok létrehozását és rendszerezetté teszi a napirendjét. Kiemelkedő funkciója, a „Quick Add”, lehetővé teszi, hogy természetes nyelv használatával másodpercek alatt hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat.

Például írja be, hogy „Hívd fel Alexet szerdán 10 órakor”, hogy beütemezze a hívást.

Csoportosíthatja a feladatokat projektekbe, címkéket adhat hozzájuk a kontextus kiegészítéséhez, és prioritásokat állíthat be, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Az eszköz több mint 80 platformmal integrálható, beleértve a Google Naptárat is, így hatékonyan tervezheti az idejét és tartani tudja a lépést, legyen szó személyes célokról vagy csapatprojektekkel.

A Todoist legjobb funkciói

Rögzítse feladatait azonnal természetes nyelvű bevitellel

Adjon hozzá ismétlődő feladatokat az ismétlődő tevékenységek ütemezésének automatizálásához

Fedezzen fel több mint 80 integrációt, beleértve a Google Naptárat és a Slacket is

Adjon hozzá feladatcímkéket és prioritási szinteket a zökkenőmentes feladatkezeléshez

A Todoist korlátai

Néhány fejlett funkció, mint például az emlékeztetők és a címkék, csak a prémium verzióban érhető el.

A Todoist árai

Ingyenes

Pro: 2,50 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 8 USD felhasználónként/hónap

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű használni, és projekteket hozhatok létre a feladatok jobb szervezéséhez. Emellett imádom látni az egyes feladatok határidejét, így azok alapján tudom szervezni a hetemet.

Nagyon könnyű használni, és projekteket hozhatok létre a feladatok jobb szervezéséhez. Emellett imádom látni az egyes feladatok határidejét, így azok alapján tudom szervezni a hetemet.

8. Notion (A legjobb a rugalmas időbeosztáshoz és a munkafolyamatok kezeléséhez)

via Notion

A Notion segítségével hatékonyan tervezheti meg a napját. A naptárnézetek és adatbázisok segítségével feladatok, események és határidők ütemezésére van lehetőség, miközben minden összekapcsolva marad.

Napi tervezőre van szüksége? Készítsen egyet a semmiből, és adjon hozzá időblokkokat és ellenőrzőlistákat. Projektkövetőre van szüksége? Kapcsolja össze feladatait a részletes projektoldalakkal, hogy minden rendezett maradjon.

Megtervezheti a napját, áttekintheti a hetét, és menet közben módosíthatja a terveket. Az alkalmazás szinkronizálódik a Google Naptárral is, így a lefoglalt időpontok mindig összhangban vannak az egyéb kötelezettségeivel.

A Notion legjobb funkciói

Kombinálja az időbeosztást a jegyzeteléssel, a nyomon követéssel és a projektmenedzsmenttel

Osztja be az időt és szervezze meg a feladatokat vizuálisan a testreszabható naptárnézetek segítségével

A feladatok közvetlen összekapcsolása a projektoldalakkal a kontextus kiegészítése érdekében

Szinkronizálja a Google Naptárral, hogy napirendje mindig naprakész legyen

A Notion korlátai

A végtelen testreszabási lehetőségek első használatkor kissé nyomasztóak lehetnek

A Notion árai

Ingyenes

Plusz : 12 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 18 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy minden, amire szükségem van – feladatok, jegyzetek, naptárak (még a G-cal-t is szinkronizálom!) és adatbázisok – egy helyen összegyűjthető. Ez a tökéletes eszköz olyanok számára, mint én, akik a rendszerességet és a rendet kedvelik. A testreszabási lehetőségek segítségével olyan rendszereket hozhatok létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkamenetemhez, és a színekkel való jelölés és címkézés segítségével a feladatokat kezelhető részekre bonthatom. De néha egy kicsit túlságosan elragadnak a végtelen testreszabási lehetőségek.

Imádom, hogy minden, amire szükségem van – feladatok, jegyzetek, naptárak (még a G-cal-t is szinkronizálom!) és adatbázisok – egy helyen összegyűjthető. Ez a tökéletes eszköz olyanok számára, mint én, akik a rendszerességet és a rendet kedvelik. A testreszabási lehetőségek segítségével olyan rendszereket hozhatok létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkamenetemhez, és a színekkel való jelölés és címkézés segítségével a feladatokat kezelhető részekre bonthatom. De néha egy kicsit túlságosan elragadnak a végtelen testreszabási lehetőségek.

9. TickTick (A legjobb a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához)

via TickTick

A TickTick egy feladatkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a feladatok egyszerű ütemezését és az időblokkolást. A beépített naptárnézettel a feladatokat egyszerűen áthúzhatja az időrésekbe, így világos tervet készíthet a napjára. Lehetővé teszi továbbá bevált prioritás-meghatározási módszerek, például az Eisenhower-mátrix használatát is, hogy meghatározza a sürgős és fontos feladatokat, és beütemezze azokat a naptárába.

Ha nehezen tud magának időt szakítani, akkor a naptárban időtartamokat foglalhat le, hogy magára koncentrálhasson. A TickTick egy szokáskövetőt is kínál a következetesség biztosítására. Ráadásul a Pomodoro időzítő és a Fókusz mód segít elkerülni a figyelemeltereléseket a beütemezett időtartamok alatt.

A TickTick legjobb funkciói

Drag-and-drop naptár a feladatok időblokkokba történő ütemezéséhez

Automatizálja a rutin tevékenységeket ismétlődő feladatok beállításával

Integrálja a Google Naptárral a feladatok és események szinkronizálásához

A TickTick korlátai

A vállalati felhasználók számára alapvetőnek tűnhet az időjelentési funkciók hiánya miatt

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 35,99 dollár évente

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Tartalmaz olyan felhasználóbarát funkciókat, amelyek támogatnak minket a tesztesetek során. Például az alfeladatok funkció különösen hasznos a komplex esetek kisebb, kezelhetőbb lépésekre bontásában, ami megkönnyíti azok nyomon követését és hatékony végrehajtását. Fájlok és linkek csatolásával minden feladathoz nyomon követhetjük a vonatkozó dokumentumokat és a teszt eredményeinek igazolását is. Ez egy remek alkalmazás a napi feladatok kezeléséhez, de egy hátránya, hogy nem rendelkezik kifinomult adatelemzési funkciókkal, amelyek mélyreható információkat nyújtanának a csapat termelékenységéről.

Tartalmaz olyan felhasználóbarát funkciókat, amelyek támogatnak minket a tesztesetek során. Például az alfeladatok funkció különösen hasznos a komplex esetek kisebb, kezelhetőbb lépésekre bontásában, ami megkönnyíti azok nyomon követését és hatékony végrehajtását. Fájlok és linkek csatolásával minden feladathoz nyomon követhetjük a vonatkozó dokumentumokat és a teszt eredményeinek igazolását is. Ez egy remek alkalmazás a napi feladatok kezeléséhez, de egy hátránya, hogy nem rendelkezik kifinomult adatelemzési funkciókkal, amelyek mélyreható információkat nyújtanának a csapat termelékenységéről.

10. TimeBloc (A legjobb rutinok létrehozásához és időbeosztáshoz mobilon)

via TimeBloc

Ha egy egyszerű időbeosztó alkalmazást keres, amely tökéletesen működik a telefonján, akkor a TimeBloc-ot érdemes kipróbálnia. Segít megtervezni a napját és kialakítani a rutinjait – anélkül, hogy túlterhelné a funkciókkal.

Beállíthat ismétlődő időblokkokat a napi szokásaihoz, például reggeli edzéshez, koncentrációs időhöz vagy akár egy levezetési rutinhoz, és áthúzhatja őket az idővonalára.

A Time Bloc legjobb funkciói

Egyszerűen húzza át a feladatokat, hogy időt szánjon a feladatokra és a rutinokra

Hozzon létre ismétlődő időblokkokat a napi szokásokhoz és az ismétlődő feladatokhoz

Kapjon emlékeztetőket, hogy minden blokk során a terv szerint haladjon

A Time Bloc korlátai

Nincs integráció más eszközökkel, ami bonyolultabb munkafolyamatok esetén hátrányt jelenthet

A Time Bloc árai

Ingyenes

Time Bloc értékelések és vélemények

Nincs elég online vélemény

11. Plan (A legjobb GitHub-felhasználók számára)

via Plan

A Plan egyetlen, könnyen kezelhető munkafolyamatba egyesíti feladatait, megbeszéléseit és projektjeit.

Kiemelkedő Agenda + Calendar funkciója lehetővé teszi, hogy a feladataidat a beütemezett események mellett lásd, így egy pillanat alatt teljes képet kapsz a napodról. A feladatokat áthúzhatod az idővonaladra, módosíthatod az időtartamukat, sőt, összekapcsolhatod őket GitHub-feladatokkal vagy más projektadatokkal is.

A GitHub-on dolgozó fejlesztők vagy projektmenedzserek számára a Plan segítségével zökkenőmentesen alakíthatja feladatait valódi eredményekké. A feladatokat közvetlenül a reposztóriumból szinkronizálhatja, és beépítheti a napi ütemtervébe.

A legjobb funkciók

Szinkronizálja a problémákat, és alakítsa őket megvalósítható feladatokká a GitHub-integrációval

Valós idejű frissítések és jobb együttműködés a Team Feed segítségével

Vizualizálja a munkafolyamatokat, hogy áttekintést kapjon a feladatok prioritásairól és határidőiről

A tervezés korlátai

Erősen a GitHub-felhasználókra összpontosít, ami nem feltétlenül ideális a nem technikai csapatok számára

Árak

Ingyenes

Prémium: 10 USD felhasználónként/hónap

Értékelések és vélemények

Nincs elég online vélemény

12. Fantastical (A legjobb fejlett ütemezéshez és több naptár kezeléséhez)

via Fantastical

A Fantastical egy naptáralkalmazás feladatok és események ütemezéséhez. Ami igazán megkülönbözteti a Fantasticalt, az a Meeting Proposals funkciója. Ahelyett, hogy végtelen e-mail-váltásokkal próbálnánk megtalálni a megfelelő időpontot, több időpontot is javasolhat, és a meghívottak kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbbet.

Az Apple-felhasználók számára teljes mértékben integrálva van a macOS és az iOS rendszerbe, widgeteket, értesítéseket és eszközök közötti átadást kínál. A Fantastical olyan funkciókat is támogat, mint az időjárás-integráció és az időzóna-beállítások, ami különösen hasznos azok számára, akik több helyszínen is elfoglalt napirendet kezelnek.

A Fantastical legjobb funkciói

Egyszerűsítse a külső munkatársakkal való ütemezést találkozó-javaslatokkal

Szerezzen be egy egységes, több naptárat kezelő rendszert a személyes, munkahelyi és családi programokhoz

Hozzáférés az időzóna-támogatáshoz és az időjárás-integrációhoz a gyakran utazók vagy a távmunkások számára

A Fantastical korlátai

Kizárólag Apple-eszközökre optimalizált, így a nem Apple-felhasználóknak kevesebb lehetőségük van

A Fantastical árai

4,75 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Fantastical értékelések és vélemények

Nincs elég online vélemény

13. Clockwise (A legjobb AI-alapú időbeosztáshoz)

via Clockwise

A Clockwise egy időgazdálkodási eszköz, amelyet az egyik legnagyobb időbeosztási probléma megoldására terveztek: hogy a zsúfolt napirendben is megtalálja a zavartalan koncentrációra szánt időt. Az AI-eszköz automatikusan optimalizálja a naptárát, és úgy módosítja a találkozókat és a feladatokat, hogy minimálisra csökkentsék a zavaró tényezőket. Ez több időt biztosít a mélyreható munkavégzésre, növelve ezzel a termelékenységet.

Csapatok számára a Clockwise az ütemtervek szinkronizálásával és az ütközések minimalizálásával tűnik ki. Átszervezi a megbeszéléseket a széttöredezett munkaidő csökkentése érdekében, mindenki számára prioritásként kezeli a koncentrációra szánt időt, és még a közös munkavégzésre legalkalmasabb időpontokat is azonosítja.

Egy másik kiemelkedő funkció a „Focus Time” blokkok, amelyek dinamikusan frissülnek az elérhetőséged alapján. Ahelyett, hogy manuálisan blokkolnád az időt, a Clockwise folyamatosan alkalmazkodik, hogy a lehető legproduktívabb napod legyen.

A Clockwise legjobb funkciói

Szervezze át a megbeszéléseket intelligens ütemezéssel, hogy csökkentse a munkanapok széttöredezettségét

Összehangolja a menetrendeket és minimalizálja az ütemtervi ütközéseket a csapat szinkronizálásával

Dinamikusan állítsa be a koncentrációs időblokkokat, amelyek a naptár változásaihoz igazodnak

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Google Naptár, a Slack és az Asana a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Óramutató járásával megegyező irányú korlátozások

Csak a Google Naptár felhasználói számára elérhető, ami nem feltétlenül megfelelő azoknak a csapatoknak, amelyek más platformokat használnak.

A Clockwise árai

Ingyenes

Teams: 6,75 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Üzleti: 11,50 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Clockwise értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 50 értékelés)

Növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

Az időbeosztó alkalmazások biztosítják a zavartalan munkaidőt és növelik a termelékenységet azáltal, hogy feladat-emlékeztetőket küldenek, módosítják az időigényes eseményeket vagy feladatokat, és időjelentéseket nyújtanak. Egyszerű időbeosztáshoz intuitív felülettel használhat olyan alkalmazásokat, mint a Todoist vagy a Google Naptár. Hatékony adatszolgáltatáshoz azonban válassza a Calendly-t. Ha olyan alkalmazást keres, amely a legjobb időkövetési, feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, próbálja ki a ClickUp-ot. Hatékony naptárnézete és feladatkezelési funkciói lehetővé teszik, hogy könnyedén megtervezze, rangsorolja és módosítsa a napirendjét.

Akár közvetlenül az eseményekből hoz létre feladatokat, akár előre elkészített sablonokat használ, mint például a napi időbeosztás, a ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti céljait. Ráadásul a zökkenőmentes naptárintegrációknak köszönhetően tökéletesen alkalmas arra, hogy személyes és munkahelyi kötelezettségeit egy helyen tartsa nyilván.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást az ideje felett?