Goodnotes és Apple Notes: melyik jegyzetelő alkalmazás a megfelelő az Ön számára?

Egy forradalmi ötlet villan fel, és sietve le akarod jegyezni. De a jegyzetelő alkalmazásod nem elég jó. Frusztráló, igaz?

Legyen szó zökkenőmentes szinkronizálásról, gondolatok rendszerezéséről vagy a tökéletes elrendezésről, a megfelelő eszköz használata a káosz és a tisztaság közötti különbséget jelentheti.

📈A jegyzetelési alkalmazások piaca várhatóan 2032-re eléri a 32,4 milliárd dollárt, 11,15%-os CAGR-ral.

Mivel egyre többen keresik a tökéletes digitális jegyzetfüzetet iOS-eszközökhöz, két vezető versenyző emelkedik ki: az Apple Notes és a Goodnotes. Mindkettő egyedi funkciókat kínál, amelyek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése, így a jegyzetelést kedvelők számára első számú választásnak számítanak.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a Goodnotes és az Apple Notes alkalmazásokat, összehasonlítjuk erősségeiket és funkcióikat, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban. 🚀

Mi az Apple Notes?

Az Apple Notes egy natív jegyzetelő alkalmazás, amelyet kizárólag Apple eszközökhöz terveztek.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rögzítsenek, rendszerezzenek és hozzáférjenek a legkülönbözőbb tartalmakhoz, beleértve a szövegeket, vázlatokat, fényképeket, beolvasott dokumentumokat és teendőlistákat. Az Apple ökoszisztémájába mélyen integrált alkalmazás az iCloudon keresztül zökkenőmentes szinkronizálást kínál iPhone, iPad és Mac eszközök között.

Különlegessége az intuitív felhasználói felület és az, hogy milyen könnyedén szinkronizálható az összes Apple-eszközödön. Segít megkezdeni egy jegyzetet az iPhone-on, és befejezni a Mac-en, anélkül, hogy bármit is kihagynál.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a mappák és címkék, könnyedén rendszerezheti jegyzetét, és a fotók, dokumentumok, sőt beolvasott PDF-dokumentumok kezelésének képessége további kényelmet biztosít.

Az Apple Intelligence lehetővé teszi, hogy írási eszközöket használjon a szövegek lektorálásához, összefoglalásához, hangnemének megváltoztatásához és átírásához. Ha csapatban dolgozik vagy barátaival utazást tervez, ossza meg jegyzeteit és működjön együtt valós időben akár 100 emberrel.

🔍 Tudta? A jegyzetelés hatalmas szerepet játszott a történelemben. Az ókori Görögországban az emberek létrehoztak valamit, amit hypomnema-nak neveztek – személyes jegyzeteket, amelyekben fontos gondolatokat rögzítettek. Ezeket a jegyzeteket használták arra, hogy nyomon kövessenek mindent, a filozófiai gondolatoktól a történelmi eseményekig, sőt a tudományos megfigyelésekig.

Az Apple Notes funkciói

Íme néhány kiemelkedő funkciója az Apple Notes alkalmazásnak, amelyek hatékony eszközzé teszik ötleteinek szervezéséhez és kezeléséhez:

Keresési lehetőség

Az Apple Notes hatékony keresési funkciójával a jegyzetek megtalálása is egyszerű. A funkció felismeri a képeket, hogy azok tartalmát is keresni tudja, ellenőrzi a mellékleteket és a beolvasott dokumentumokat, sőt még a rajzokat és a firkálmányokat is, hogy megfelelő eredményeket nyújtson.

A Find in Note (Keresés a jegyzetben) opcióval egy adott jegyzetet is kereshet.

Vázlatok, firkák és matematika

Az Apple Support segítségével

Az Apple Notes egy szórakoztató jegyzetelési módszert kínál, amely lehetővé teszi, hogy vázlatokat készítsen gondolatairól. Próbálja ki a különféle eszközöket, többek között a ceruzákat, filctollakat és színeket, hogy rajzolhasson és firkálhasson. A kényelem érdekében megváltoztathatja rajzai vastagságát és átlátszóságát.

Ezenkívül az Apple Pencil segítségével kézzel írt jegyzeteket is készíthet. A Scribble funkció ezeket azonnal gépelt szöveggé alakítja, így később könnyen megértheti őket.

A Math funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyenleteket oldjanak meg, változókat rendeljenek hozzá, grafikonokat rajzoljanak és hozzáférjenek a számológép és a Notes alkalmazás matematikai előzményeihez.

Intelligens mappák

Az Apple Notes intelligens mappák funkciója lehetővé teszi, hogy címkéket és egyéb releváns kritériumokat használjon a jegyzetek kategorizálásához. Ha új jegyzetet ír és hozzáadja a címkét, az automatikusan hozzáadódik a megfelelő mappához.

💡Profi tipp: Kíváncsi vagy, hogyan használhatod a második agy alkalmazást a termelékenységed maximalizálására? Kövessd ezeket a stratégiákat: Tegye jegyzetét minden eszközön elérhetővé 🖥️

Rendezze el a jegyzeteket rugalmas struktúrákkal, például címkékkel és mappákkal 📂

Dolgozzon együtt csapattársaival jegyzetek megosztásával és szerkesztésével 🤝

Használja a keresési funkciókat, hogy gyorsan megtalálja ötleteit 🔍

Integráld az alkalmazást feladatkezelő eszközökkel, hogy mindig tisztában legyél a határidőkkel 📅

Biztonságos jegyzetek

Az Apple Notes alkalmazással jegyzeteket is biztonságosan tárolhatsz a készülék PIN-kódjával, egyéni jelszóval, Face ID-vel vagy Touch ID-vel. Így magánjellegű gondolatok és információk is titokban maradnak🔒.

Link más jegyzetekhez

A Notes alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy jegyzetet egy másik jegyzethez kapcsolj. Ez segít nyomon követni a feladatokat és a releváns jegyzeteket. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod az Add Link (Link hozzáadása) opciót, és beírod a linkelni kívánt jegyzet címét.

Csatolmányok hozzáadása

Különféle mellékleteket adhat hozzá, hogy jegyzetéhez több kontextust és kényelmet biztosítson. Adja meg a helyszínt és a weboldalt, és kattintson az Új gombra, vagy használja a meglévőket, hogy fotókat vagy videókat adjon hozzá. A Notes alkalmazásból dokumentumokat és fotókat is beolvashat, aláírását hozzáadhatja, és közvetlenül elmentheti őket.

Mi több, a melléklet opcióval hangfelvételeket is készíthetsz és leírhatsz.

Az Apple Notes árai

Örökre ingyenes

Mi az a Goodnotes?

A Goodnotes egy hatékony digitális jegyzetelő alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson azoknak a felhasználóknak, akik kedvelik a kézírást, de a digitális eszközök funkcionalitását is igénylik.

Bár eredetileg iPad-ekhez tervezték, a Goodnotes számos eszközzel kompatibilis, beleértve az Android, Windows, iOS és webes platformokat.

A Goodnotes egyik kiemelkedő funkciója a kézírás-felismerés, amely a firkálmányait kereshető szöveggé alakítja, így később mindig könnyen megtalálhatja a jegyzeteket.

Összességében a Goodnotes egy sokoldalú jegyzetelési megoldás, amely ötvözi a kézírás tapintható élményét a digitális szervezés és hozzáférhetőség előnyeivel.

A Goodnotes funkciói

Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely kiemeli a Goodnotes alkalmazást:

AI-alapú digitális papír

A Goodnotes mesterséges intelligenciát használ, hogy intelligens jegyzetelési funkciókat kínáljon. Lehetővé teszi a Word Complete használatát, hogy időt takarítson meg írás közben, a helyesírás-ellenőrzést, hogy elkerülje a helyesírási hibákat, valamint a keresést, hogy megtalálja a begépelt szöveget, a kézzel írt jegyzeteket vagy a PDF-szöveget.

Az AI összefoglalja a jegyzeteket és tisztázza a durva jegyzeteket, ahol szükséges. 📝

Kombinálja a kézzel írt és a gépelt szöveget

via Goodnotes

A Goodnotes segítségével a Lasso eszközzel kézzel írt jegyzeteket gépelt szöveggé alakíthat. Rajzoljon diagramokat, írjon egyenleteket és még sok mást a különféle tollak segítségével.

Teljes funkcionalitású digitális naplóalkalmazásként használhatja, az Apple Pencil segítségével íráshoz, vázlatokhoz és egyenletekhez. Rögzítsen hangklipeket , amelyeket szinkronizálhat a begépelt vagy kézzel írt jegyzetekkel, hogy további kontextust adjon hozzájuk.

Ezen felül olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a tenyér elutasítás és a balkezesek támogatása. Ezek a funkciók új szintre emelik a használhatóságot, és minden felhasználó számára zökkenőmentesebb élményt nyújtanak.

PDF-ek megjegyzéssel ellátása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiemeljen, rajzoljon és írjon PDF-fájlokra. Rajzoljon nyilakat és alakzatokat, majd mozgassa őket, hogy jegyzetei pontosak legyenek. Emellett hozzáadhatja személyes gondolatait, kényelmi okokból kiemelheti a PDF-fájlok fontos részeit, és összefoglalhatja a PDF-fájl egyes szakaszait.

Használja a Goodnotes beágyazott mappaszerkezetét a jegyzetek szervezéséhez. Ez lehetővé teszi mappák és almappák létrehozását a teljes körű szervezés érdekében. Az oldalsáv segítségével hozzáférhet a könyvjelzővel ellátott oldalakhoz, kedvencekhez és megosztott dokumentumokhoz.

Tanulási készletek

A Goodnotes egy egyedülálló funkciót kínál a diákok számára, a Study Sets-et. Ezzel tanulási készleteket hozhat létre, azaz szabad formájú flashcardokat szöveggel és képekkel, hogy aktív emlékezést gyakorolhasson. Hogy még érdekesebbé tegye, használja a Tape eszközt, amellyel elrejtheti és megmutathatja a jegyzetek tanulmányozott részeit.

Piac

A Goodnotes Marketplace egyedi oldalsablonokat, tervezőket, szerkeszthető matricákat és szerkeszthető jegyzetfüzet-borítókat kínál, amelyek szórakoztatóvá teszik a jegyzetelést. A borítók segítségével mélyebb tartalmat adhat a jegyzetekhez, a sablonok pedig időt takarítanak meg.

Prezentációs mód

A következő megbeszélésen prezentációt tartasz? A Goodnotes prezentációs módja digitális táblává alakítja a készülékedet, így rugalmasan, vizuálisan vonzhatod a közönség figyelmét. A lézerpointer funkció tovább javítja a prezentációt, mivel segítségével könnyedén kiemelheted a legfontosabb pontokat, így biztosítva, hogy üzeneted egyértelmű és fókuszált legyen.

Goodnotes árak

A Goodnotes a következő csomagokat kínálja:

Ingyenes: 3 jegyzetfüzet

Minden platform éves díja: 9,99 USD/év

Apple egyszeri fizetés: 29,99 USD/egyszeri

Android és Windows Éves: 6,99 USD/év

Goodnotes for Business: 50 USD/eszköz (éves számlázás)

Apple Notes és Goodnotes: funkciók összehasonlítása

Most, hogy megismerted mindkét jegyzetelő alkalmazás erősségeit, itt az ideje a döntőnek! 🏆

Teszteljük le az egyes funkciókat, és nézzük meg, melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb: a Goodnotes vagy az Apple Notes.

1. funkció: Jegyzetelési funkciók

Az első funkció, amit megvizsgálunk, a jegyzetelés. Kezdjük is!

Apple Notes

A Notes alkalmazás minden alapvető írási eszközt és funkciót kínál, beleértve táblázatok, címek, fejlécek, felsorolások és egyéb formázási funkciók, például vastag, dőlt és kiemelt betűk hozzáadását. Emellett ellenőrzőlistákat, linkeket, rajzokat, vázlatokat és beolvasott dokumentumokat is létrehozhat, valamint szinkronizálhatja jegyzetét az eszközök között.

Végül rögzítsd kézzel írt jegyzeteket a Scribble funkcióval, és kérd meg az Apple Intelligence-t, hogy lektorálja, összefoglalja, megváltoztassa a hangnemet és átírja a szöveget.

Goodnotes

A Goodnotes az Apple Noteshoz hasonlóan támogatja a gépelt és kézzel írt szöveget. Használja a formázási funkciókat, mint például a vastag, dőlt, áthúzott, aláhúzott, szövegszín, igazítás, átméretezés, kiemelés és sortávolság.

Ezen felül diagramokat készíthet, alakzatokat adhat hozzá, egyenleteket írhat, PDF-fájlokat csatolhat, és kézírásos jegyzeteket gépelt szöveggé alakíthat. A Goodnotes AI időt takarít meg olyan funkciókkal, mint a szóbefejezés, a helyesírás-ellenőrzés, a jegyzetek összefoglalása, a durva jegyzetek tisztázása és a mondatok befejezése.

🏅Győztes: Mindkét alkalmazás kiváló jegyzetelési funkciókkal rendelkezik, de az Apple Notes nyer az Apple-eszközökkel való zökkenőmentes integrációjával, fejlett írási funkcióival és felhőalapú szinkronizálásával.

2. funkció: Árak

Nézzük meg, melyik eszköz kedvezőbb árú:

Apple Notes

Teljesen ingyenes! Ha Apple-eszközöd van, máris hozzáférhetsz hozzá – nincsenek rejtett költségek, nincs előfizetés.

Goodnotes

A Goodnotes ingyenes verziója 3 jegyzetfüzetet tartalmaz. Ezen felül 3 fizetős csomagot kínál, amelyek több funkciót tartalmaznak.

🏅Győztes: Ha beépített jegyzetelőt keresel, amely nem jár további költségekkel, akkor az Apple Notes verhetetlen.

3. funkció: Szervezés és testreszabás

Nézzük meg, melyik eszköz nyeri a Goodnotes és az Apple Notes szervezési és testreszabási funkcióinak összehasonlítását:

Apple Notes

Az Apple Notes intelligens mappákat kínál, amelyek segítségével címkékkel🗂️ szervezheti jegyzetét. Csoportosítsa jegyzetét kategóriák szerint, és címkék segítségével keresse meg őket. A testreszabás tekintetében az Apple Notes korlátozott lehetőségeket kínál.

Goodnotes

A Goodnotes új szintű testreszabási lehetőségeket kínál. Választhatsz különböző jegyzetfüzet-borítók, papírfajták (például rácsos vagy kottás) és elrendezések közül. Emellett van egy piactere is, ahol matricákat, jegyzetfüzet-borítókat stb. vásárolhatsz.

A szervezéshez a Goodnotes beágyazott mappaszerkezetet kínál, amely lehetővé teszi mappák és almappák létrehozását.

🏅 Győztes: A Goodnotes kiemelkedik a fejlett mappa-szervezési és kiterjedt testreszabási lehetőségeivel.

4. funkció: Együttműködési funkciók

Azok számára, akik jegyzeteket használnak projektdokumentációhoz vagy csapatmunkához, elengedhetetlenek a fejlett megosztási és együttműködési eszközök. Nézzük meg, melyik alkalmazás kínálja a legjobb funkciókat:

Apple Notes

Az Apple Notes segítségével bárkivel együttműködhetsz, aki Apple-eszközt használ. Megoszthatod a jegyzetek másolatát az iCloud segítségével, üzenetben vagy e-mailben. Lehetővé teszi, hogy akár 100 emberrel is együttműködj ugyanazon a jegyzeten.

Goodnotes

A Goodnotes lehetővé teszi, hogy linkmegosztással megossza jegyzetét másokkal. Így bárki, aki rendelkezik a linkkel, hozzáférhet a dokumentumához. Ezenkívül a Prezentációs mód segítségével bemutathatja jegyzetfüzetét másoknak.

A jelenlegi verzió azonban nem támogatja az e-mailes megosztást. A linkek megosztása teljesen nyilvános, így nem tudja ellenőrizni, hogy ki tekintheti meg a jegyzetfüzetét.

🏅Győztes: Ebben az esetben az Apple Notes nyer, könnyű megosztási és együttműködési funkcióival.

4. funkció: Mellékletek

Nézzük meg, melyik eszköz kínál jobb mellékletkezelési lehetőségeket:

Apple Notes

Az Apple Notes lehetővé teszi linkek, meglévő fotók, videók, más jegyzetekhez vezető linkek és dokumentumok csatolását. Ezenkívül hangfelvételeket is hozzáadhat és leírhat.

Készítsen új fényképeket, vagy szkenneljen szövegeket és dokumentumokat közvetlenül a Notes alkalmazásból. Szerkessze dokumentumait, hogy megváltoztassa az előnézeti méretet, és átnevezze őket.

Goodnotes

A Goodnotes lehetővé teszi, hogy fényképeket, linkeket és hangfelvételeket csatoljon a jegyzetfüzetéhez.

Adjon hozzá matricákat, sablonokat és beolvasott dokumentumokat. A PDF funkciót is továbbfejlesztette azzal, hogy lehetővé teszi azok megjegyzéssel ellátását. A kényelem érdekében írhat, rajzolhat vagy kiemelhet PDF-eket.

🏅Győztes: A Goodnotes fejlett funkciói, mint például a sablonok hozzáadása és a beolvasott dokumentumok megjegyzéssel ellátása, előnyt biztosítanak az Apple Notes alkalmazással szemben.

Goodnotes és Apple Notes a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Goodnotes és az Apple Notes vitájáról. Sok felhasználó egyetért abban, hogy az Apple Notes ára és egyszerű együttműködési lehetőségei miatt előnyös az Apple-felhasználók számára.

Egy felhasználó így vélekedik: „Az Apple Notes sok jó funkcióval rendelkezik, minden Apple-eszközön működik, előre telepítve van, könnyen támogatja a másokkal való megosztást/szinkronizálást, és sok ember igényeinek megfelel. Ráadásul ingyenes is.”

Néhány felhasználó szerint a Goodnotes kiváló választás, különösen ha olyan fejlett funkciókat keresel, mint a PDF-kezelés.

Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Számomra a legnagyobb hátrány, hogy nem lehet nagyítani. A Goodnotes több funkcióval rendelkezik, és nagyon jól kezeli az összes jegyzetfüzetemet/PDF-fájlomat. Soha nem használnám az Apple Notes alkalmazást.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Apple Notes és a Goodnotes alkalmazásokhoz képest

Az Apple Notes egyszerűbb igényekhez ideális, míg a Goodnotes azoknak tökéletes, akik többet szeretnének kihozni a jegyzetekből. De mi lenne, ha lenne egy alternatíva, amely mindkettőben segít?

A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, kiemelkedik ebben a tekintetben.

Ötvözi az Apple Notes egyszerűségét a Goodnotesnál messze felülmúló funkciókkal, így biztosítva, hogy egy helyen zökkenőmentesen kezelhesse feladatait, részletes jegyzeteket készíthessen és együttműködhessen a csapattal.

Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány intuitív funkciójára, amelyek új szintre emelik a jegyzetelést:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióit jegyzetének javításához

Használja a ClickUp Docs alkalmazást digitális jegyzetek kezeléséhez, wikik létrehozásához, táblázatok hozzáadásához, végtelen formázási funkciók eléréséhez, beágyazott oldalak használatához, könyvjelzők beágyazásához, valamint valós idejű együttműködéshez a csapatával.

Lehetővé teszi továbbá, hogy a Docs-ban írtakat összekapcsolja a tényleges feladatokkal, cselekvési elemeket rendeljen hozzájuk, csapattagokat jelöljön meg, és megjegyzéseket hagyjon másoknak, hogy mindenki naprakész legyen.

Hozzon létre megosztható linkeket és kezelje a hozzáférést a ClickUp Docs segítségével

Ezenkívül a Focus Mode segítségével rendezett munkakörnyezetet hozhat létre. A magánélet védelme érdekében a Docs lehetővé teszi megosztási linkek létrehozását és a hozzáférési jogosultságok kezelését.

Ezenkívül használjon sablonokat, például a ClickUp Meeting Notes Template sablont közvetlenül a Docs alkalmazásban, hogy nyomon követhesse a találkozók napirendjét, a teendőket és a fontos döntéseket. Ez optimalizálja a jegyzetelési folyamatot, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

ClickUp előnye #2: ClickUp Brain

Próbáld ki a ClickUp Brain alkalmazást! Szerkessze és lektorálja tartalmát a ClickUp Brain segítségével

Az AI használata a találkozók jegyzetelésére optimalizálja a folyamatot, és biztosítja, hogy az ötleteit pontosan és hatékonyan rögzítse.

Próbáld ki a ClickUp fejlett mesterséges intelligenciáját, a ClickUp Brain-t, hogy jegyzetelési folyamatod gyorsabb és zökkenőmentesebb legyen. Írási asszisztensként működik, és olyan funkciókat kínál, mint a beépített helyesírás-ellenőrzés, hangfelvételek átírása és a jegyzetek hatékonyabb írása.

Lehetővé teszi, hogy szerkeszthesse, lektorálhassa és összefoglalhassa jegyzetét közvetlenül a Docs-ban, így gyorsan átnézheti azokat. Ha pedig más nyelven tanul, a Brain segítségével másodpercek alatt lefordíthatja azokat a saját nyelvére.

A Brain mesterséges intelligencia asszisztensként is működik , jegyzeteket készít a megbeszélésekről, és segít szerepkörspecifikus tartalmak létrehozásában, például projektjavaslatok, gyors válaszok és ügyfélkommunikáció formájában.

Ezenkívül a ClickUp Knowledge Management segítségével optimalizálhatja a tudásmenedzsmentet azáltal, hogy az összes vállalati tudást egy központi hubban tárolja. Akár csapatprojektben dolgozik, belső dokumentációt készít, vagy egyszerűen csak nyomon követi a fontos információkat, ezzel az alkalmazással minden jegyzetét és forrás át egy könnyen hozzáférhető helyen szervezheti és tárolhatja.

Használhatja a ClickUp tudásbázis-sablonját is, amely strukturált keretrendszert kínál a csapatok számára a digitális információs könyvtár felépítéséhez és szervezéséhez. Tartalmaz szakcikkek, GYIK és források számára kialakított szakaszokat, amelyek egyszerűsítik az értékes ismeretek tárolását és megosztását a vállalaton belül.

💡Pro tipp: Kíváncsi vagy, hogyan lehet a jegyzeteket vizuálisan ábrázolni, hogy könnyebben érthetőek és áttekinthetőek legyenek? A ClickUp Mind Maps a jegyzeteket vizuális diagramokká alakítja, segítve az ötletek világos és intuitív szervezését és összekapcsolását. Lehetővé teszi a komplex fogalmak könnyen emészthető részekre bontását, így tökéletes brainstorming ülésekhez, tanuláshoz vagy projektek tervezéséhez.

ClickUp előnye #3: ClickUp Notepad

Készíts gyors ellenőrzőlistákat és jegyzeteket a ClickUp Notepad segítségével

Gyors megoldást keres a csekklisták elkészítéséhez vagy a fontos pontok lejegyzéséhez? A ClickUp Notepad segíthet. Lehetővé teszi a jegyzetek szervezését, nyomon követhető feladatokká alakítását és csekklistákba rendezését.

A Notepad automatikusan szinkronizálja a jegyzeteket az eszközök között, így bármikor, bármilyen eszközről könnyedén hozzáférhet hozzájuk. Használja a gazdag formázási funkciókat, például fejlécek, szalagcímek és felsorolások hozzáadását, hogy jegyzetét még érdekesebbé tegye.

Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével hatékonyan tervezhet, szervezhet és együttműködhet projektekben. Lehetővé teszi feladatok létrehozását, állapotuk testreszabását, prioritások beállítását és közvetlen összekapcsolását a jegyzetekkel, biztosítva ezzel a zökkenőmentes projektmenedzsmentet és a racionalizált munkafolyamatokat.

Hallgassa meg, mit mond Alaina Maracotta, a Vida Health rendezvénymarketing-koordinátora a ClickUp-ról:

Régebben a kézzel írt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig teszteltem a ClickUp alkalmazást, rájöttem, hogy ez a megoldás nekem való.

Bónusz funkció: ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével könnyedén rögzítheti a teendőket.

Ha a jegyzeteléssel kapcsolatos problémái kifejezetten a megbeszélésekhez kapcsolódnak, akkor erre is van egy remek megoldásunk! A ClickUp AI Notetaker alkalmazása nemcsak a kimondott szavakat rögzíti, hanem a tényleges döntéseket is, így azok könnyen megoszthatók bárkivel, függetlenül attól, hogy részt vett-e a megbeszélésen.

Az egyszerű rögzítésen túl az AI Notetaker a beszélgetéseket cselekvési lépésekre alakítja át azáltal, hogy rögzíti és hozzárendeli a teendőket, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ezenkívül megőrzi az egyes megbeszélések kontextusát azáltal, hogy a megbeszéléseket a releváns feladatokhoz, fájlokhoz és korábbi döntésekhez kapcsolja, így a csapatoknak nem kell újra átbeszélniük a korábbi beszélgetéseket. Ez a átfogó megközelítés, amely több, mint egyszerű összefoglalás, elősegíti a világosságot és a lendületet, és végső soron a megbeszéléseket időrabló tevékenységekből produktív munkát elősegítő tényezőkké alakítja.

Optimalizáld jegyzetelési folyamataidat a ClickUp segítségével

Akár gyors gondolatokat jegyzetelsz le, akár csapattársaiddal együttműködsz, a megfelelő eszköz kiválasztása jelentősen javíthatja a jegyzetek kezelését és használatát.

Bár az Apple Notes és a Goodnotes is kiváló választás, a ClickUp többet kínál, mint egyszerű jegyzetelést. Az all-in-one munka- és projektmenedzsment platformként a ClickUp a jegyzetelést szélesebb körű szervezési eszközökkel integrálja.

Több testreszabható jegyzetelési sablon és funkció is rendelkezésre áll, amelyek különböző jegyzetelési stílusokhoz igazodnak, függetlenül attól, hogy vázlatot készít, ötleteket gyűjt vagy a feladatok előrehaladását követi nyomon.

Akkor mire vársz még? Regisztrálj a ClickUp-ra, és kezdj el átalakítani a feladatkezelés, az együttműködés és a szervezettség módját, mindezt egy helyen! 📈