A 13 legjobb Connecteam alternatíva 2025-ben

A mai dinamikus munkahelyeken a hatékony csapatmenedzsment és kommunikáció fontosabb, mint valaha, különösen mivel a távoli és hibrid munkamodellek továbbra is virágkorukat élik.

Bár a Connecteam robusztus platformot kínál a csapatok és a műveletek kezeléséhez, különböző alternatívák kielégíthetik a különböző üzleti igényeket és preferenciákat.

Mi más van még?

Jó hír: összeállítottunk egy listát a legjobb Connecteam-konkurensekről (beleértve az ingyenes verzióval rendelkező eszközöket is), amelyek rendelkezhetnek azokkal a funkciókkal, amelyek a jelenlegi rendszerében hiányoznak. Fedezzük fel őket!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb Connecteam alternatívák listája: ClickUp : A legjobb csapatmunka, ütemezés és feladatkezeléshez : A legjobb csapatmunka, ütemezés és feladatkezeléshez QuickBooks Time: A legjobb időkövetéshez és bérszámfejtéshez Clockify: A legjobb időkövetéshez, ingyenes csomaggal Deputy: A legjobb alkalmazott ütemezéshez és időkövetéshez Asana: A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához Rippling: A legjobb all-in-one HR, bérszámfejtés és IT menedzsment megoldás Homebase: Legalkalmasabb kisvállalkozások számára, amelyek óradíjas csapatokkal dolgoznak BambooHR: A legjobb átfogó HR-megoldások kis- és középvállalkozások számára Buddy Punch: A legjobb egyszerű időkövetéshez és elszámoltathatósághoz Monday. com: A legjobb felhasználóbarát projektmenedzsmenthez Hubstaff: A legjobb a termelékenység és az időkövetés terén Gusto: A legjobb kis- és középvállalkozások számára When I Work: A legjobb váltott műszakban dolgozó munkahelyek számára

Mit kell keresnie egy Connecteam alternatívában?

Az alábbiakban felsoroljuk, mire feltétlenül figyelnie kell az alternatíváknál:

Alkalmazotti adatbázis-kezelés : Központosítsa az adatokat, osztályozza az alkalmazottakat szerepkörük vagy helyük szerint, és könnyedén végezzen frissítéseket.

Jelenléti és szabadságkezelés : Egyszerűsítse a jelenléti nyilvántartásokat, az időbejegyzéseket és -nyomon követést, valamint a szabadságkérelmeket, miközben biztosítja a bérszámfejtés pontosságát.

Önkiszolgáló opciók : Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy hozzáférjenek a HR-dokumentumok dedikált tudásbázisához, szabadságot igényeljenek és önállóan kövessék nyomon projektjeiket.

Teljesítménymenedzsment eszközök : Végezzen részletes teljesítményértékeléseket, állítson fel célokat és adjon visszajelzéseket valós időben.

Tanulási és elemzési platformok: Karrierfejlesztést kínálnak, és elemzéseket használnak az elkötelezettség, a fluktuáció és a termelékenység nyomon követésére.

A 13 legjobb Connecteam alternatíva

Meglepő tény: csak a vállalatok 16%-a használ technológiát az alkalmazottak elkötelezettségének nyomon követésére.

Ez a 16% előnyt jelent, mert a munkavállalók elkötelezettségének és teljesítményének nyomon követése – különösen távoli munkavégzés esetén – elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez és az üzleti sikerhez.

Íme egy válogatott lista azokról az eszközökről, amelyek hasonló funkciókkal rendelkeznek, mint a Connecteam, de nincsenek hátrányaik:

1. ClickUp (A legjobb csapatmunka, ütemezés és feladatkezeléshez)

Emlékszik az imént említett elengedhetetlen funkciókra? A ClickUp mindegyikkel rendelkezik. Ez teszi a ClickUp-ot a „mindenre kiterjedő munkaalkalmazássá”, amelyben világszerte több mint 3 millió csapat bízik. Ezen csapatok közül sok távoli munkavégzéssel foglalkozik, és a ClickUp kifejezetten az összes munkakörnyezetben a projekttervezés, a szervezés és a végrehajtás egyszerűsítésére tervezett funkciókat kínál.

Vegyük például az ütemezést. A ClickUp naptárnézete lehetővé teszi a drag-and-drop funkciót, amely rendkívül egyszerűvé teszi az átütemezést – csak kattintson, húzza és ejtse, és az egész hete átrendeződik. Hosszú távú projektje van? Váltson a ClickUp Gantt nézetre, térképezze fel a függőségeket, és egyszerű kattintással módosítsa a határidőket.

Húzza az eseményeket a naptárra a ClickUp ütemezési funkcióinak segítségével

Szeretné nyomon követni az előrehaladást? A Workload View megmutatja, ki van túlterhelve és kinek lehetne több feladata, így a csapatmenedzsment egyszerűbbé válik.

A ClickUp a ClickUp Tasks segítségével a feladatkezelés terén is jelentős szerepet játszik .

A feladatok testreszabása egy másik kiemelkedő funkció, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a feladatokat az egyes csapattagok igényeihez igazítsák. Van perfekcionista a csapatában? Adjon hozzá egy ellenőrzőlistát és egyértelmű szakaszokat, például „tervezet” vagy „felülvizsgálat alatt”, hogy kielégítse a perfekcionista természetüket.

A ClickUp egyéni mezők segítségével a saját igényeinek megfelelően szervezheti a feladatokat

A ClickUp egyéni mezőit használhatja a mutatók és betekintések közvetlenül a feladatokon belüli nyomon követésére. Ezek a sokoldalú funkciók segítenek a csapatoknak a lehető legkönnyebben elsajátítani a feladatok delegálását.

💡 Profi tipp: A ClickUp egyéni mezőivel legördülő menüket, jelölőnégyzeteket vagy akár numerikus mezőket is hozzáadhat feladatokhoz a jobb szervezés és kontextus érdekében. Ha tartalomkészítési feladatot oszt ki, vegyen fel olyan mezőket, mint „Célközönség”, „Határidő” és „Jóváhagyási állapot”. Így mindenki egy pillantással pontosan tudja, mire van szükség.

A ClickUp egy másik területen is kiemelkedő teljesítményt nyújt: az együttműködés terén.

A termékbevezetésen dolgozó marketingcsapat brainstormingot folytathat a ClickUp Whiteboards-on, stratégiáit dokumentálhatja a ClickUp Docs-ban, és egyértelmű határidőkkel és prioritásokkal rendelkező feladatokat oszthat ki a ClickUp Tasks-ban.

Javasoljon módosításokat, hagyjon visszajelzést, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével

Szeretnéd szerkeszteni a kampány tervezetét? Az egész csapat valós időben együtt dolgozhat a ClickUp Docs-on, és közvetlenül a munkaterületen hagyhat megjegyzéseket és javaslatokat.

📌 Példa: Vegyünk egy távoli HR-csapatot, amely új alkalmazottakat vesz fel. A ClickUp segítségével az összes alkalmazotti dokumentumot, a szerződésektől a képzési anyagokig, biztonságos, központi mappában tárolhatják. Minden csapattag frissítheti a fájlokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy egymás munkáját zavarná. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a szálakba rendezett megjegyzések és az azonnali értesítések, mindenki folyamatosan tájékozott marad anélkül, hogy állandóan be kellene jelentkeznie.

A ClickUp legjobb funkciói ✅

Drag-and-drop naptár ütemezés : Az események könnyedén áthelyezhetők a napi, heti vagy havi nézetben, ideális a tervek könnyed módosításához.

Gantt-diagramok függőségekkel : Tervezze meg a projekt ütemtervét, kapcsolja össze a feladatokat a függőségekkel, és könnyedén módosítsa az ütemtervet, hogy minden a terv szerint haladjon.

Erőforrás-kezelés a Workload nézettel : Egy pillanat alatt ellenőrizheti a csapat tagjainak kapacitását, hogy elkerülje a kiégést vagy a kihasználatlanságot.

Egyéni mezők és feladatállapotok : Testreszabhatja a feladatokat legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel és olyan állapotokkal, mint „első vázlat” vagy „felülvizsgálat alatt”.

Több mint 15 testreszabható nézet : a listától és táblától az idővonalig és naptárig – hagyja, hogy csapata válassza ki a munkafolyamatához leginkább megfelelő nézetet.

Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs segítségével: dokumentumok közös szerkesztése, ötletelés a Whiteboards-on és a hozzászólások nyomon követése, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen.

A ClickUp korlátai 💢

A rengeteg funkció eleinte nyomasztónak tűnhet, különösen azok számára, akik nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

ClickUp árak 💰

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok részletes adattal. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatra való együttműködésre rendkívül egyszerű.

2. QuickBooks (a legjobb időkövetéshez és bérszámfejtéshez)

via QuickBooks

A QuickBooks Time segítségével az időkövetés kevésbé fárasztó és hatékonyabb lesz.

Akár kisvállalkozásként nyomon követi a munkaidőt, akár nagyobb vállalatként kezeli a bérszámfejtést, a QuickBooks Time egyszerűsíti a munkaerő-menedzsmentet.

Mobil időkövető alkalmazásával és geofencing funkcióival a QuickBooks Time biztosítja, hogy mindig tudd, ki, hol és min dolgozik.

Képzelje el, hogy egy távoli csapat tagjának be kell jelentkeznie egy ügyfél telephelyéről, vagy egy építőmunkásnak automatikusan emlékeztető jelzést kap, hogy jelentkezzen ki, amikor elhagyja a munkaterületet.

A QuickBooks legjobb funkciói ✅

A mobilalkalmazás segítségével bárhonnan nyomon követheti, szerkesztheti és jóváhagyhatja a munkaidő-nyilvántartásokat.

Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak ott legyenek, ahol lenniük kell, a helyalapú be- és kijelentkezési emlékeztetővel.

Engedje meg a helyszíni munkavállalóknak, hogy PIN-kóddal vagy fényképes azonosítással jelentkezzenek be, hogy megakadályozzák az időlopást.

Részletes betekintést nyerhet a projektköltségek nyomon követéséhez, az alkalmazottak termelékenységének figyelemmel kíséréséhez és a bérszámfejtés tervezéséhez.

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges órákat a jobb erőforrás-elosztás és a pontos szállítás érdekében.

A QuickBooks korlátai 💢

Az alapdíj és a felhasználónkénti díjak gyorsan összeadódhatnak a kisvállalkozások számára.

A felhasználók szerint a rendszer gyakran kéri a jelszó megváltoztatását, ami zavarhatja a munkafolyamatokat.

Bár hatékonyak, az integrációk és a fejlett eszközök beállítása és elsajátítása időigényes lehet.

QuickBooks árak 💰

Prémium : 20 USD/hó alapdíj + 8 USD/hó felhasználónként

Elite: 40 USD/hó alapdíj + 10 USD/hó felhasználónként

QuickBooks értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,5/5 (1430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6960+ értékelés)

Mit mondanak a QuickBooks-ról a valódi felhasználók?

A legnépszerűbb funkciók a számlázás, a költségkövetés és a készletkezelés. Gyakran használom, szinte minden nap.

3. Clockify (A legjobb időkövetés ingyenes csomaggal)

via Clockify

A Clockify megszünteti a káoszt az idő- és jelenléti nyomon követés terén az ingyenes, életre szóló csomagjával, amely tökéletes azoknak a csapatoknak, akik a munkarendet szeretnék kezelni anélkül, hogy tönkretennék a bankot.

Az egyszerű időzítőktől a fejlett jelentésekig, a Clockify a rugalmasságról szól. Képzelje el, ahogy egy tervező nyomon követi a számlázható órákat, vagy egy menedzser elemzi a munkaidő-nyilvántartási adatokat a munkafolyamatok finomítása érdekében.

Még távoli csapatok számára is működik, GPS-helymeghatározást és geofencinget kínálva a pontosság biztosítása érdekében.

A Clockify legjobb funkciói ✅

Költségkorlátozás nélkül kövesse nyomon az időt, a projekteket és a felhasználókat.

Használjon időzítőket, munkaidő-nyilvántartásokat, sőt akár megosztott kioszkokat is a helyszíni csapatok számára.

Szerezzen betekintést a termelékenységbe, a bevételekbe és az időfelhasználásba.

Figyelje a csapat tagjainak helyét és útvonalát a felelősségre vonhatóság biztosítása érdekében.

Hasonlítsa össze a feladatokra és projektekre fordított becsült és tényleges időt!

A Clockify korlátai 💢

Az olyan fejlett funkciók, mint az ütemezés és a számlázás, fizetős frissítéseket igényelnek.

A funkciók hatalmas száma ijesztő lehet az egyszerű igényű felhasználók számára.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról és a desktop verzióhoz képest kevésbé intuitív felhasználói élményről számolnak be.

Clockify árak 💰

Standard : 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények: 🌟

G2 : 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9130+ értékelés)

4. Deputy (A legjobb alkalmazottak ütemezéséhez és időkövetéshez)

via Deputy

A munkavállalók ütemtervének, bérszámfejtésének és a szabályoknak való megfelelésnek az egyidejű kezelése kaotikus helyzethez vezet.

A Deputy mindezt egyszerűsíti azzal, hogy felhasználóbarát platformot kínál az ütemezéshez, az időkövetéshez és a munkaerő-menedzsmenthez.

Így működik: A Deputy segítségével néhány kattintással intelligens ütemterveket hozhat létre. Váltogathat a műszakok között végtelen oda-vissza levelezés nélkül, vagy ugyanazon a platformon kezelheti a bérszámfejtést és a szabályozási előírások betartását, ahelyett, hogy több platform között kellene váltogatnia.

Ráadásul a mobilalkalmazás segítségével a munkavállalók bárhonnan bejelentkezhetnek, szabadságot kérhetnek vagy ellenőrizhetik az ütemtervüket. Ez különösen kényelmes a dinamikus munkakörnyezetekben, mint például a kiskereskedelem, a vendéglátás és az egészségügy.

🧠 Tudta-e: A világ üzleti vezetőinek 94%-a szeretné, ha bérszámfejtő szoftverük zökkenőmentesen integrálódna minden HR-szoftverükhöz és rendszerükhöz.

A Deputy legjobb funkciói ✅

Néhány kattintással hozhat létre, módosíthat és cserélhet munkavállalói ütemterveket.

Pontos munkaidő-nyilvántartásokat készíthet, és azokat közvetlenül a bérszámfejtési rendszerekbe exportálhatja.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy az alkalmazáson keresztül kezeljék a műszakokat, be- és kijelentkezzenek, valamint szabadságot kérjenek.

Egyszerűsítse a munkaügyi törvények betartását és kerülje el a költséges hibákat a beépített megfelelőségi eszközökkel.

Csatlakozzon népszerű bérszámfejtési és HR-rendszerekhez a műveletek egyszerűsítése érdekében.

A Deputy korlátai 💢

A felhasználónkénti árazás gyorsan megdrágíthatja a kis, korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

A jelentéskészítési funkciók nem feltétlenül olyan fejlettek, mint egyes versenytársaké.

Egyes felhasználók lassú betöltési időről és kisebb használhatósági problémákról számolnak be a csúcsidőszakokban.

Deputy árak 💰

Ütemezés : 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét : 4,50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás 5 USD/hó felhasználónként)

Vállalati: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,6/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)

Mit mondanak a Deputy-ról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a csapat tagjai megtekinthetik az ütemterveket, és hogy azok csoportokra oszthatók.

5. Asana (A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

via Asana

Az Asana segítségével a projekt minden részletét megszervezheti: határidőket állíthat be, feladatokat oszthat ki és valós időben követheti nyomon az előrehaladást.

Ha magas szintű áttekintésre van szüksége, a Timeline nézet segítségével láthatja, hogyan illeszkedik össze minden.

A munkafolyamatok automatizálásától a Slack és a Google Drive több mint 300 eszközével való integrációig, az Asana komplex projektek egyszerűsítésére lett kifejlesztve.

🧠 Tudta-e: A Deloitte éves globális vezetői felmérése szerint a szervezetek 73%-a elkezdte használni az intelligens automatizálást a munkafolyamatok és üzleti folyamatok zökkenőmentesebbé tételére.

Az Asana legjobb funkciói ✅

Hatékonyan szervezze meg a feladatokat egyértelmű prioritásokkal és valós idejű frissítésekkel.

Hívja meg a csapat tagjait a munkaterületekre, ossza meg az előrehaladást, és hagyjon megjegyzéseket a feladatokhoz.

Vizualizálja a projekt előrehaladását, és könnyedén azonosítsa az egymással ütköző követelményeket.

Csatlakozzon több mint 300 eszközhöz, beleértve a Slacket, a Microsoft Teamst és a Google Drive-ot.

Adjon meg konkrét részleteket a feladatokhoz, hogy kontextust biztosítson és hatékonyan nyomon követhesse az előrehaladást.

Az Asana korlátai 💢

A versenytársakkal ellentétben az Asana nem rendelkezik natív időkövetési funkciókkal.

A rengeteg funkció miatt az alapvető feladatok szükségtelenül bonyolultnak tűnhetnek.

Egy feladathoz csak egy felhasználó rendelhető, ami akadályozhatja a közös feladatokon való együttműködést.

Asana árak 💰

Személyes : Ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valós felhasználók?

Az Asana felülete könnyen használható és intuitív, ami megkönnyíti a platformon való navigálást és az egyes feladatok elvégzését.

6. Rippling (A legjobb all-in-one HR, bérszámfejtés és IT menedzsment megoldás)

via Rippling

Ha HR-szakemberként olyan csapatkezelő eszközt keres, amely egyesíti a HR, a bérszámfejtés, az IT és a kiadások kezelését, akkor nézze meg a Ripplinget.

A Rippling integrált ökoszisztémája lehetővé teszi, hogy új alkalmazottakat vegyen fel egyszerűen azáltal, hogy kiadja nekik a készüléküket és beállítja a fizetésüket – mindezt egyetlen munkafolyamatban.

A testreszabható „Receptek” segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és figyelmeztetheti Önt a minimálbér megsértése vagy a fizetési különbségekhez hasonló megfelelési problémákra. Olyan megoldásokat kínál, amelyeket a versenytársak gyakran figyelmen kívül hagynak.

A Rippling legjobb funkciói ✅

Értesítést kaphat olyan problémákról, mint a minimálbér megsértése, a fizetési különbségek és a biztonsági réseket.

Automatizálja az időigényes feladatokat a felhasználók által létrehozott „receptekkel” felmérésekhez, számviteli képletekhez és egyebekhez.

Kezelje a HR-t, a bérszámfejtést, az IT-t és a kiadásokat egyetlen platformon, biztosítva a zökkenőmentes működést.

Adjon hozzá vagy vegyen el funkciókat, ahogy vállalkozása növekszik vagy zsugorodik.

Kezelje több mint 140 országban működő csapatait bérszámfejtési, juttatási és HRIS eszközökkel.

Rippling korlátozások 💢

A vállalkozásoknak előbb fizetős csomagot kell választaniuk, anélkül, hogy előbb kipróbálnák a szoftvert.

A platform a felhasználók által működtetett alkalmazáskapcsolatokra támaszkodik, amelyek inkonzisztensek vagy hiányosak lehetnek.

Csak angol és francia nyelvet támogat, ami kihívást jelenthet a globális csapatok számára.

Rippling árak 💰

Egyedi árazás

Csodálatos értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,8/5 (5430+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (3390+ értékelés)

7. Homebase (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek óradíjas csapatokkal dolgoznak)

via Homebase

Az órabérben foglalkoztatott alkalmazottak menedzselése egyedi kihívásokkal jár: ütemterv-ütközések, bérszámfejtési hibák és végtelen vita a műszakcserékről.

A Homebase megszünteti a káoszt azáltal, hogy egy olyan all-in-one platformot kínál, amely ötvözi az ütemezést, az időkövetést és a bérszámfejtést, valamint javítja a csapat kommunikációját.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy csapattagja műszakcserét kér, és perceken belül azt jóváhagyják és frissítik az egész csapat számára – szöveges üzenetek és zavarok nélkül. A Homebase könnyen használható mobilalkalmazásával, automatikus értesítéseivel és valós idejű frissítéseivel mindenki számára biztosítja az egységes tájékoztatást.

A Homebase legjobb funkciói ✅

Kezelje az ütemezést és az időkövetést akár 20 alkalmazott számára egy helyszínen, teljesen ingyenesen.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy be- és kijelentkezzenek, megtekintsék az ütemterveket és szabadságot kérjenek útközben.

Egyszerűsítse a műszaktervezést sablonokkal, prediktív ütemezéssel és valós idejű értesítésekkel.

A beépített adóbevallási funkcióval zökkenőmentesen alakíthatja át a munkaidő-nyilvántartásokat fizetési csekkekké.

Küldjön frissítéseket, műszakemlékeztetőket és csapatbejelentéseket az alkalmazáson keresztül.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével túlléphet az alapvető ütemezésen és időkövetésen. Az egyéni mezők segítségével olyan részleteket adhat hozzá, mint a „Műszak típusa”, „Bérszint” vagy „Jóváhagyási állapot” közvetlenül a feladatokhoz, és zökkenőmentesen integrálhatja a bérszámfejtési rendszerekkel a pontos kifizetések biztosítása érdekében – mindezt egyetlen platformon.

A Homebase korlátai 💢

Számos funkció, például a toborzási és megfelelőségi eszközök, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Egyes felhasználók be- és kijelentkezési problémákról számolnak be, ami zavarhatja a bérszámfejtés pontosságát.

Elsősorban az Egyesült Államokban működő vállalkozásoknak szól, ami korlátozza globális használhatóságát.

Homebase árak 💰

Alap : Ingyenes (legfeljebb 20 alkalmazott egy helyszínen)

Alapszolgáltatások : 20 USD/hó helyszínenként

Plusz : 48 USD/hó helyszínenként

All-in-One: 80 USD/hó helyszínenként

Homebase értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,2/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1060+ értékelés)

Mit mondanak a Homebase-ről a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy e-maileket és szöveges értesítéseket küld, amikor új ütemezés vagy változás jön létre.

Nagyon tetszik, hogy e-maileket és szöveges értesítéseket küld, amikor új ütemezés vagy változás jön létre.

8. BambooHR (A legjobb átfogó HR-megoldások kis- és középvállalkozások számára)

via BambooHR

A Ripplinghez hasonlóan a BambooHR lehetővé teszi az új alkalmazottak kezelését, a regisztrációt és a bérszámfejtést egy könnyen kezelhető platformon.

Akár háromhetes juttatási folyamatot két napra rövidít, akár évi 20 000 dollárt takarít meg az automatizált bérszámfejtéssel, a platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy többet koncentráljanak az emberekre és kevesebbet a papírmunkára.

A BambooHR legjobb funkciói ✅

A bérszámfejtést, az időkövetést, a juttatásokat és a teljesítménymenedzsmentet egyetlen felületen egyesíti.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy hozzáférjenek és frissítsék adataikat, automatizálva ezzel a HR munkaterhelés-kezelést.

Számos testreszabható jelentést kínál az adatalapú döntéshozatalhoz.

Egyszerűsíti a toborzást és a felvételt a beépített ATS funkcióval.

Egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedési folyamatát az elektronikus aláírásokkal és üdvözlő csomagokkal.

A BambooHR korlátai 💢

Az árak nem könnyen elérhetők, ezért kapcsolatba kell lépni az értékesítési csapattal.

A bérszámfejtés és a juttatások kezelése csak az Egyesült Államokban működő vállalkozások számára elérhető.

Az időkövetés nem része az alapcsomagnak, és további költségekkel jár.

💡 Profi tipp: Kipróbálta a BambooHR-t, de alternatívákat keres? Íme a 10 legjobb BambooHR alternatíva HR-csapatok számára.

BambooHR árak 💰

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,4/5 (2420+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2980+ értékelés)

9. Buddy Punch (A legjobb egyszerű időkövetéshez és elszámoltathatósághoz)

via Buddy Punch

Az alkalmazottak munkaidejének kezelése nem lehet olyan, mintha egy kódot kellene megfejteni, és a Buddy Punch biztosítja, hogy ez ne is legyen így.

Kis- és középvállalkozások számára kifejlesztett platformunk egyszerűsíti az időkövetést, az ütemezést és a bérszámfejtés integrációját.

Így működik: a Buddy Punch segítségével könnyedén nyomon követheti az órákat GPS, geofencing és webkamera-ellenőrzés segítségével.

Ezen felül helymeghatározást és automatizált munkaidő-nyilvántartást is kínál, amelyek közvetlenül integrálhatók olyan bérszámfejtő rendszerekkel, mint a QuickBooks és a Paychex.

A Buddy Punch legjobb funkciói ✅

Az alkalmazottak QR-kódok, webkamerák vagy GPS segítségével jelentkezhetnek be és ki.

Állítson be helyalapú korlátozásokat a csalárd időnyilvántartás megakadályozása érdekében.

Értesítések túlórákról vagy kihagyott munkaidő-nyilvántartásokról

Zökkenőmentesen csatlakozzon a főbb bérszámfejtő szoftverekhez, mint például a QuickBooks és az ADP.

Részletes munkaidő-nyilvántartások és bérszámfejtési összefoglalók készítése

A Buddy Punch korlátai 💢

Bejelentkezéshez/kijelentkezéshez internetkapcsolat szükséges.

Az élő csevegés csak hétfőtől péntekig elérhető.

A mobilalkalmazásokból hiányoznak a desktop verzióban elérhető egyes funkciók.

Buddy Punch árak 💰

Starter : 4,49 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj

Pro : 5,99 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj

Vállalati: 10,99 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj

Buddy Punch értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,8/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1030+ értékelés)

10. Monday.com (A legjobb felhasználóbarát projektmenedzsmenthez)

Tegyük fel, hogy csapata nehezen tartja össze a tagokat. A monday.com segítségével Gantt-diagramok, Kanban-táblák és egyedi irányítópultok segítségével vizualizálhatja az előrehaladást, miközben automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg.

🍪 Bónusz: Drag-and-drop felületének köszönhetően könnyedén szervezheti munkafolyamatát, anélkül, hogy technikai háttérrel kellene rendelkeznie.

Ne feledje, hogy az olyan fejlett funkciók, mint az időkövetés és a Gantt-diagramok, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

monday. com legjobb funkciói ✅

Személyre szabhatja projekt tábláit, hogy azok pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét több mint 15 nézet opcióval, beleértve a diagramokat és táblázatokat.

Állítson be szabályokat az értesítésekre, az állapotváltozásokra és a feladatkiosztásokra vonatkozóan.

Ossza meg tábláit külső érdekelt felekkel, és hagyjon megjegyzéseket a csapat tagjainak.

Induljon gyorsabban az előre megtervezett munkafolyamatokkal

monday. com korlátai 💢

Csak kis csapatok számára alkalmas (legfeljebb két felhasználó)

Az alapcsomagok nem tartalmaznak fejlett funkciókat.

Időre van szükség a testreszabási lehetőségek elsajátításához.

Kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop verzió

monday. com árak 💰

Ingyenes csomag: Egyéni felhasználók és kis csapatok számára (legfeljebb 2 felhasználó)

Alapcsomag : 9 USD/hó felhasználónként

Standard csomag : 12 USD/hó felhasználónként

Pro csomag : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5300+ értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

Tetszik az integrációs képessége is, amellett, hogy rengeteg kód nélküli integrációt kínál olyan platformokkal, mint a CognitoForms, a Gmail, a Slack, a Twilio stb.

11. Hubstaff (A legjobb termelékenység és időkövetéshez)

via Hubstaff

Képzeljen el egy olyan megoldást, amely nemcsak az órákat követi nyomon, hanem valós időben jelzi a hatékonysági hiányosságokat is – a Hubstaff pontosan ezt teszi.

Az asztali, távoli és hibrid csapatok igényeit is kielégíti, olyan funkciókat kínálva, amelyek pontos időkövetést és termelékenységi betekintést biztosítanak.

Ha pedig részletes tevékenységfigyelést, képernyőképek, URL-ek és a munkaidő alatt használt alkalmazások rögzítését szeretné nyomon követni, akkor – jól sejti – a Hubstaff a megfelelő választás.

A Hubstaff legjobb funkciói ✅

A munkaidő nyomon követése asztali számítógépen, weben, mobilon és Chrome-bővítményen keresztül.

Figyelemmel kíséri a billentyűleütéseket, képernyőképeket készít és nyomon követi az alkalmazások/URL-ek használatát az elszámoltathatóság érdekében.

Automatizálja a bérszámfejtést és a nyomon követett órákon alapuló ügyfélszámlákat generálja.

Részletes jelentéseket nyújt a hatékonyság hiányosságainak azonosításához és az erőforrások elosztásának javításához.

Nyomon követi a terepen dolgozó csapatok helyét, bár a funkcionalitás lehetne robusztusabb.

A Hubstaff korlátai 💢

Nem akadályozza meg az alkalmazottakat abban, hogy munkahelyen kívül is bejelentkezzenek.

A műszakokhoz nem lehet projekt- vagy helyszínadatok hozzáadni, ami korlátozza a rugalmasságot.

A mobilalkalmazás olyan funkciói, mint a szünetek nyomon követése és a túlórákra vonatkozó szabályok, kevésbé hatékonyak, mint a számítógépes eszközök.

A fejlett funkciók, mint például a korlátlan integrációk és a részletes jelentések, csak a prémium csomagokban érhetők el.

Hubstaff árak 💰

Starter : 4,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 7,50 USD/hó felhasználónként

Csapat : 10,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25,00 USD/hó felhasználónként

Hubstaff értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,5/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

A jogosultsági folyamat egyszerű, és az alkalmazás kiválóan tisztázza, hogy milyen adatokat gyűjt, így soha nem vagyok zavarban a működésével kapcsolatban.

12. Gusto (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

via Gusto

A Gusto gondoskodik az összes szokásos HR-feladatról: a bérszámfejtésről, a juttatások könnyed kezeléséről és az új alkalmazottak beillesztéséről.

Akár most kezded, akár bővíted a vállalkozásodat, a Gusto leegyszerűsíti a bonyolult dolgokat – például az adókat, a juttatásokat és a szabályozási követelményeket –, így te a valóban fontos dolgokra koncentrálhatsz: a vállalkozásod növekedésére és a csapatod elégedettségének fenntartására.

A Gusto legjobb funkciói ✅

Néhány kattintással futtathatja a bérszámfejtést integrált adószámításokkal és bevallásokkal.

Egészségbiztosítás, nyugdíjprogramok és pénzügyi előnyök, extra brókeri díjak nélkül.

Egyszerűsítse a folyamatokat a munkák nyomon követésével, egyedi beilleszkedési ellenőrzőlistákkal és papírmentes munkafolyamatokkal.

Az alkalmazottak hozzáférhetnek a fizetési bizonylatokhoz, kezelhetik a juttatásokat, és használhatják a Gusto Wallet alkalmazást pénzügyi eszközökhöz.

Csatlakozzon a vezető üzleti alkalmazásokhoz az időkövetés, a könyvelés és egyebek érdekében.

A Gusto korlátai 💢

A csomagok ára a szintek között megduplázódik, ami korlátozza a kisebb vállalkozások számára a megfizethetőséget.

A fontos eszközök, mint például a megfelelőségi riasztások, csak a legdrágább csomagban érhetők el.

Egyre több jelentés érkezik a lassú válaszidőkről és a megoldatlan problémákról.

A szolgáltatás 38 államban és Washington D.C.-ben érhető el.

Az alkalmazás csak az alkalmazottakat támogatja, így a munkáltatók nem rendelkeznek mobil funkciókkal.

Gusto árak 💰

Egyszerű : 40 USD/hó + 6 USD felhasználónként

Plus : 80 USD/hó + 12 USD felhasználónként

Prémium: 180 USD/hó + 22 USD felhasználónként

Gusto értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

13. When I Work (A legjobb váltott műszakban dolgozó munkahelyek számára)

Via When I Work

Tegyük fel, hogy péntek délután van, és a csapata még mindig a jövő heti műszakok véglegesítésén dolgozik. Az SMS-ek repülnek, az e-mailek halmozódnak, és Ön azon töri a fejét, hogy van-e jobb megoldás.

Itt jön be a When I Work, hogy jobbá tegye a dolgokat.

A platform segítségével rendkívül egyszerű a műszakok ütemezése, az idő nyomon követése és mindenki tájékoztatása. Akár egy nyüzsgő kávézót, egy kiskereskedelmi üzletet vagy egy egészségügyi intézményt vezet, a When I Work segítségével órákat takaríthat meg az adminisztratív munkában.

🧠 Tudta-e: A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatai szerint 2023 februárjában az amerikai magánvállalkozások 43%-a kéthetente fizette ki alkalmazottait, így ez lett a leggyakoribb fizetési periódus. Ezért az ütemezés fontos feladat a HR-esek számára.

A When I Work legjobb funkciói ✅

Egyetlen kattintással automatikusan hozhat létre teljes munkarendeket.

Az alkalmazottak cserélhetnek műszakot, és a vezetők azonnal értesítést kapnak erről.

Beépített üzenetküldő funkció 1:1 vagy csoportos csevegésekhez, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen.

Ütemezzen, kövesse nyomon az időt és kommunikáljon közvetlenül a mobilalkalmazásokból.

Kezelje a munkaerő-költségvetést és csökkentse a költségeket prediktív eszközökkel.

A When I Work korlátai 💢

Nincs telefonos ügyfélszolgálat és korlátozott élő chat-idő

Nem lehet nyomon követni bizonyos feladatokat vagy óránkénti munkatípusokat

Egyes fejlett ütemezési igények manuális megoldásokat igényelhetnek.

When I Work árak 💰

Alapvető szolgáltatások : 2,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

When I Work értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1100+ értékelés)

Íme egy lista a további Connecteam alternatívákról, amelyek nem kerültek be a legjobb 13-as listánkba, de nagyon hasznosak lehetnek a csapatai számára:

7shifts : Éttermi ütemezésre összpontosít, olyan funkciókkal, mint a műszakkezelés, az időkövetés és a munkaerő-költség előrejelzés. Zökkenőmentesen integrálható POS-rendszerekkel a hatékonyabb működés érdekében.

Personio : Kifejezetten kis- és középvállalkozások számára készült. Jogilag megfelelő időkövetést, alkalmazotti adatkezelést, bérszámfejtést és toborzási eszközöket kínál.

Xenia: Elsősorban az első vonalbeli munkaerő menedzsmentjére specializálódott, feladatok kezelése, kommunikáció és teljesítménykövetés funkciókkal. Testreszabható munkafolyamatokat és valós idejű elemzéseket kínál a termelékenység növelése érdekében.

Kevesebb kattintás, több eredmény: a ClickUp elvégzi a munkát

Tíz menedzser közül hét úgy véli, hogy a munkavállalók figyelemmel kísérésére szolgáló technológia javítja a teljesítményt. Ezzel éles ellentétben a munkavállalók 72%-a szerint ez alig vagy egyáltalán nem hat a teljesítményre, sőt, egyes esetekben valójában rontja azt.

Íme egy merész gondolat: mi lenne, ha a legjobb teljesítményű munkatársai hirtelen nem tartanák be a határidőket?

Látja, az időkövetésnek nem kell olyan érzést keltenie, mintha a Nagy Testvér figyelne minden lépését. A cél nem az, hogy minden mozdulatát figyeljék, hanem hogy intelligens eszközöket használjanak, amelyek segítenek egyensúlyban tartani a munkaterhelést, megelőzni a kiégést, és az egész csapatot elkötelezett és produktív állapotban tartani.

A ClickUp olyan eszközökkel tűnik ki, mint a drag-and-drop ütemezés és a Gantt-diagramok, amelyek megkönnyítik és rugalmassá teszik a tervezést. Testreszabható feladatkezelő rendszerével a legördülő menük, ellenőrzőlisták és előrehaladási szakaszok segítségével személyre szabhatja a munkafolyamatokat, így kielégítheti csapata egyedi igényeit.

Emellett olyan valós idejű szerkesztési funkciók is rendelkezésre állnak, mint a Docs és a Whiteboards, amelyek segítségével mindenki összhangban maradhat, még távoli munkakörülmények között is.

A csapatok irányításakor nem az a lényeg, hogy minél több eszközt használjon, hanem hogy a megfelelőt válassza. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!