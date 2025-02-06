A 12 legjobb felhőalapú CRM eszköz az üzleti menedzsment egyszerűsítéséhez

Értékesítési csapata elárasztják a potenciális ügyfelek, a táblázatok villámgyorsan szaporodnak, és senki sem emlékszik már arra, mikor nem csúszott ki egy ügyfél kérdése a rostán. Ismerős helyzet?

Ez a káosz, amellyel sok vállalkozás szembesül, amikor nem a megfelelő eszközökkel kezeli az ügyfélkapcsolatokat. 😵‍💫

Itt jön a felhőalapú CRM szoftver, amely szuperhősként segít az értékesítési folyamatok kezelésében. Ezzel az összes ügyféladat, kapcsolattartási információ és értékesítési adat bármikor és bárhol elérhetővé válik – az irodában vagy a repülőtéri váróteremben egyaránt.

Ez az útmutató bemutatja, mi teszi a CRM szoftvereket olyan hatékonnyá, és melyek a legjobb felhőalapú CRM eszközök az értékesítési stratégiák átalakításához. 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló A megfelelő CRM jelentősen befolyásolhatja az ügyfelek kezelését és a kapcsolatok építését. Egy kiváló CRM rendszerezi az adatait, racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet, és biztosítja, hogy soha ne szalasszon el egy lehetőséget sem. Íme egy rövid áttekintés a legjobb webalapú CRM-ekről: ClickUp: A legjobb all-in-one projektekhez és CRM megoldásokhoz ✅ A legjobb all-in-one projektekhez és CRM megoldásokhoz ✅

Salesforce Sales Cloud: A legjobb AI-alapú értékesítési automatizáláshoz ✅

Zoho CRM: A legjobb skálázható, funkciókban gazdag CRM-megoldás ✅

HubSpot CRM: A legjobb felhasználóbarát CRM-szolgáltató ✅

Pipedrive: A legjobb üzletközpontú értékesítési CRM intuitív folyamatkezeléssel ✅

Freshsales: A legjobb AI-alapú CRM szoftver zökkenőmentes értékesítési automatizálással ✅

Microsoft Dynamics 365: A legjobb fejlett, AI-alapú CRM- és ERP-megoldásokhoz ✅

Insightly CRM: Személyre szabott megoldások vállalkozások bővítéséhez ✅

Nimble : A legjobb kapcsolat-központú CRM a hatékony kommunikációhoz ✅

Zendesk Sell: A legjobb egyszerű CRM-hez, egységes ügyfél-láthatósággal ✅

SugarCRM: A legjobb testreszabható CRM fejlett automatizálási funkciókkal ✅

Apptivo CRM: A legjobb költséghatékony, testreszabható CRM-megoldásokhoz ✅

Mit kell keresnie egy felhőalapú CRM szoftverben?

A megfelelő felhőalapú CRM szoftver kiválasztása kritikus fontosságú, de a hagyományos, univerzális szabályok nem működnek ezek esetében. Tehát, hogyan válassza ki a megfelelő szoftvert?

A felhőalapú CRM-rendszerek értékelésekor a következőket kell előtérbe helyeznie:

Valós idejű adat-hozzáférhetőség: Bármilyen eszközről hozzáférhet az ügyféladatokhoz, értékesítési adatokhoz és jelentésekhez, így biztosítva, hogy csapata bárhol produktív maradjon.

Automatizált munkafolyamatok: Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés, az adatbevitel és az ügyletek nyomon követése, így csapata több időt fordíthat a magasabb értékű tevékenységekre.

Értékesítési folyamatok vizualizálása: Kövesse nyomon az üzleteket az értékesítési ciklus minden szakaszában könnyen érthető irányítópultok segítségével, hogy maximalizálja a lehetőségeket.

Testreszabható jelentések: Az elemzéseket az üzleti igényeihez igazíthatja, így könnyebben mérheti a teljesítményt és hozhat adat alapú döntéseket.

Integráció a meglévő eszközökkel: Csatlakozzon e-mail platformokhoz, marketing szoftverekhez és egyéb eszközökhöz, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot hozzon létre csapatának.

Fejlett kapcsolattartás: Az összes ügyfélkapcsolatot egy helyen tárolhatja és kezelheti, így javíthatja kapcsolatait és kommunikációját.

🔍 Tudta? CRM-megoldás kiválasztásakor vegye figyelembe az AI-vezérelt funkciókkal rendelkező eszközöket. A generatív AI-kompatibilis CRM-szoftvert használó vállalkozások 83%-kal nagyobb valószínűséggel haladják meg értékesítési céljaikat.

A 12 legjobb felhőalapú CRM, amelyet ismernie kell

A legjobb felhőalapú CRM szoftver megtalálása nehéz feladatnak tűnhet, de megéri a fáradságot. Egy megbízható felhőalapú CRM egyszerűsíti a kapcsolattartás kezelését és az értékesítés nyomon követését, racionalizálja a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy túlteljesítsék a célokat.

Vessünk egy pillantást a 12 legjobb felhőalapú CRM-megoldásra, amelyek az Ön igényeinek leginkább megfelelnek:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektekhez és CRM megoldásokhoz)

A ClickUp CRM-megoldása újrafogalmazza az ügyfélkapcsolat-kezelést azáltal, hogy hatékony értékesítési folyamatkezelő eszközöket kombinál egy skálázható, mindent magában foglaló munkaplatformmal.

A ClickUp táblázatok, például a Kanban, a lista és a táblázat segítségével könnyedén vizualizálhatja és kezelheti értékesítési folyamatát.

Több mint 10 rugalmas nézettel, például Kanban táblákkal és listanézetekkel, a vállalkozások könnyedén nyomon követhetik az értékesítési folyamatokat, kezelhetik a fiókokat és valós időben felügyelhetik az ügyfelek elkötelezettségét.

A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat, például az ügyfelek életre szóló értékét és az üzletek méretét.

Teljesítmény-dashboardjai hasznos információkat nyújtanak az ügyfelek életre szóló értékéről és az üzletek méretéről, lehetővé téve a csapatok számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak.

A platform zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Slack, a HubSpot, a Gmail és mások, központosítva az ügyfélkommunikációt és megszüntetve a munkafolyamatok szilárd struktúráját.

Ezenkívül az automatizálási funkciók egyszerűsítik az üzleti folyamatokat, automatikusan elindítják az állapotfrissítéseket, feladatok kiosztását és a csapat prioritásainak optimalizálását a maximális hatékonyság érdekében.

Töltse le ezt a sablont Indítsa el munkafolyamatát a ClickUp CRM-sablonjával az értékesítési folyamatok, a fiókkezelés és az ügyfélszolgálat számára.

A ClickUp CRM-sablonja központosított megoldást kínál az ügyfélkezelés egyszerűsítéséhez. Segít nyomon követni az értékesítési folyamatokat, rendszerezni a kapcsolattartási adatokat és automatizálni az ismétlődő folyamatokat, ezzel időt takarítva meg a csapatoknak.

A testreszabható állapotok, mezők és nézetek lehetővé teszik a vállalkozások számára a feladatok fontossági sorrendbe állítását és az ügyféladatok elemzését.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 50 testreszabható widget segítségével vizualizálhatja az ügyfelek életre szóló értékét, az üzletek méretét és a csapat teljesítményét.

Személyre szabhatja az értékesítési folyamatokat szakaszokkal, potenciális ügyfelek pontozásával és részletes nyomonkövetési mezőkkel.

Takarítson meg időt az automatikus feladatlétrehozással, állapotváltozásokkal és emlékeztetőkkal.

Több mint 10 nézet segítségével könnyedén kezelheti fiókjait, folyamatokat és feladatokat.

Valós időben együttműködhet csapatokkal vagy ügyfelekkel megosztott dokumentumokon.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára kissé meredek a tanulási görbe a kiterjedt funkciók miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Kiegészítő szolgáltatás 7 USD/hó/felhasználó áron

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Egy felhasználó kiemeli:

A ClickUp-ot használom üzleti projektjeimhez, például ügyfelekkel kapcsolatos projektekhez és a kapcsolódó feladatokhoz, valamint CRM-rendszerként. Nagyon szeretem a ClickUp-ot, és a folyamatos frissítések új funkciókkal és fejlesztésekkel egyre jobbá teszik.

A ClickUp-ot használom üzleti projektjeimhez, például ügyfelekkel kapcsolatos projektekhez és a kapcsolódó feladatokhoz, valamint CRM-rendszerként. Nagyon szeretem a ClickUp-ot, és a folyamatos frissítések új funkciókkal és fejlesztésekkel egyre jobbá teszik.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain azonnali válaszokkal, automatizált frissítésekkel és személyre szabott nyomon követéssel segíti az értékesítési csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben. Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Salesforce, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és az ügyfél-elégedettség növelésére összpontosítson.

2. Salesforce Sales Cloud (a legjobb AI-alapú értékesítési automatizáláshoz)

via Salesforce Sales Cloud

A Salesforce Sales Cloud egy hatékony eszköz az értékesítési folyamatok automatizálásához és a bevételek növekedésének növeléséhez.

Az Einstein Analyticshez hasonló, mesterséges intelligencián alapuló betekintések végigvezetik az eladókat az üzletkötés szakaszaiban, és valós idejű előrejelzéseket és pipeline-kezelést kínálnak.

Az olyan funkciók, mint a munkafolyamatok automatizálása, az árajánlat-készítő eszközök és a tevékenységek nyomon követése központi adatforrást biztosítanak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Készítsen valós idejű és pontos előrejelzéseket az üzleti célokhoz igazított AI-elemzések segítségével.

Kövesse nyomon az üzleteket és fedezze fel a szűk keresztmetszeteket intuitív folyamatkezelő eszközökkel.

Automatizálja az olyan folyamatokat, mint a potenciális ügyfelek kiosztása, a drag-and-drop munkafolyamat-építők segítségével.

Naplózza automatikusan az e-maileket, eseményeket és elkötelezettségeket, hogy egységes CRM-nézetet tartson fenn.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A felhasználói felület navigálása nehéz lehet, különösen új felhasználók számára.

A low-code eszközök nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a fejlett üzleti igényeknek, ha nincs egyedi kódolás.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter csomag: 25 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 18 000 értékelés)

G2: 4,4/5,0 (több mint 23 000 értékelés)

🔍 Tudta? Átlagosan egy CRM-megoldás hetente 5-10 órát takarít meg az alkalmazottaknak azáltal, hogy automatizálja az olyan rutin feladatokat, mint a nyomon követés és az adatbevitel. Képzelje el, mit tudna a csapata ezzel a plusz idővel kezdeni!

3. Zoho CRM (A legjobb skálázható, funkciókban gazdag CRM-megoldás)

via Zoho

A Zoho CRM egy költséghatékony, mégis sokfunkciós megoldás, amely ideális minden méretű vállalkozás számára. Számos eszközt kínál, többek között értékesítési előrejelzést, Zia mesterséges intelligenciával támogatott segítséget, többcsatornás kommunikációt és fejlett folyamatok automatizálását.

A Zoho ökoszisztémájának és harmadik féltől származó eszközöknek köszönhetően zökkenőmentes integrációval javítja az együttműködést és az adatkezelést.

A Blueprint funkciója kiemelkedik a folyamatok automatizálása terén, lehetővé téve a csapatok számára az adatok rögzítését és a munkafolyamatok hatékony áramlásának biztosítását.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Használja a Zia mesterséges intelligencia eszközeit a prediktív elemzésekhez, a feladatok kezeléséhez és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a beszélgető mesterséges intelligencia segítségével.

Kommunikáljon az ügyfelekkel e-mailen, közösségi médián és telefonon keresztül egy központi platformról.

Egyszerűsítse az értékesítési munkafolyamatokat a rutinfolyamatok, például a potenciális ügyfelek kiosztása, a nyomon követés és az adatok frissítése automatizálásával.

A Zoho CRM korlátai

Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrációjának korlátozott elérhetősége

Zoho CRM árak

Örökre ingyenes

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5,0 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (6800+ értékelés)

A Zoho CRM általános felhasználási eseteiről egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát. Ezenkívül az elemzési modul nagyon teljes körű és hasznos a döntéshozatalhoz.

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát. Ezenkívül az elemzési modul nagyon teljes körű és hasznos a döntéshozatalhoz.

💡 Profi tipp: Szeretné látni, hogyan használják ki a legjobban CRM-eszközeiket a legjobban teljesítő vállalkozások? Merüljön el a valós CRM-példákban és felhasználási esetekben, hogy új módszereket fedezzen fel a megbízható ügyfélszolgálat biztosításához.

4. HubSpot CRM (A legjobb felhasználóbarát CRM-szolgáltató)

via HubSpot

A HubSpot CRM egyszerűségével és fejlett ingyenes funkcióival tűnik ki, így ideális választás a növekvő vállalkozások számára.

Olyan eszközöket kínál, mint a valós idejű folyamatkövetés, AI-vezérelt e-mail írás, találkozóütemező és élő csevegőszoftver, amelyek mindegyike növeli a csapat termelékenységét.

A HubSpot Smart CRM egyesíti az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat adatait, átfogó képet nyújtva az ügyfélkapcsolatokról.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon és kezelje értékesítési folyamatát valós idejű vizuális CRM-műszerfalak segítségével.

Használjon AI-vezérelt e-mail eszközöket a személyre szabott kommunikáció kialakításához és a megfelelő időben történő nyomon követéshez.

Vonzza be a potenciális ügyfeleket az azonnali kommunikációt lehetővé tevő élő csevegő szoftverrel.

Hozzáférés részletes jelentésekhez az értékesítési tevékenységről, a termelékenységről és a csapat teljesítményéről.

A HubSpot CRM korlátai

Egyes fejlett funkciók, például az automatizált munkafolyamatok, csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Az egyéni tulajdonságokról szóló jelentések további testreszabást és tanulást igényelhetnek.

HubSpot CRM árak

Sales Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform: 16 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Professional: 890 USD/hó (három felhasználói helyet tartalmaz)

Sales Hub Enterprise: 3600 USD/hó (öt felhasználói helyet tartalmaz)

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (2000+ értékelés)

💡 Profi tipp: A megfelelő vállalati CRM szoftver kiválasztása átalakítja szervezetének hatékonyságát. Ismerje meg a legjobb CRM eszközöket nagy léptékű műveletekhez, hogy egyszerűsítse a kommunikációt és mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

5. Pipedrive (A legjobb üzletközpontú értékesítési CRM intuitív folyamatkezeléssel)

via Pipedrive

A Pipedrive célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat az üzletek hatékony szervezésében, nyomon követésében és lezárásában. Kanban stílusú irányítópultja lehetővé teszi a felhasználók számára az értékesítési termelékenység javítását, az üzletek szakaszainak testreszabását és a nyomon követés automatizálását.

A valós idejű értékesítési adatok, az AI-alapú javaslatok és a testreszabható mezők segítségével a Pipedrive lehetővé teszi az értékesítési képviselőknek, hogy a megfelelő időben a megfelelő lehetőségekre koncentráljanak.

Támogatja az automatizált potenciális ügyfelek ápolását, az e-mailek nyomon követését és a népszerű alkalmazásokkal való integrációt is.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizualizálja az értékesítési folyamatokat, és testreszabhatja az üzletkötési szakaszokat egy Kanban-stílusú irányítópult segítségével.

Automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását és nyomon követését AI-alapú betekintésekkel és utasításokkal.

Hozzon létre egyéni mezőket és automatizálja a számításokat a testreszabott CRM funkciókhoz.

Hozzáférés valós idejű értékesítési jelentésekhez és mutatókhoz a csapat teljesítményének optimalizálása érdekében.

A Pipedrive korlátai

A drágább CRM-ekhez képest hiányoznak belőle néhány fejlett automatizálási funkciók.

A jelentéskészítő eszközök ugyan hasznosak, de a mélyreható elemzéshez további testreszabás szükséges lehet.

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 2900 értékelés)

Egy felhasználó találóan így foglalta össze:

Hatékony, méretezhető CRM, a startupoktól és kisvállalkozásoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig.

Hatékony, méretezhető CRM, a startupoktól és kisvállalkozásoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig.

🔍 Tudta? A legtöbb vállalkozás 29%-os értékesítésnövekedést tapasztal egy CRM-szolgáltató bevezetése után.

6. Freshsales (A legjobb AI-alapú CRM szoftver zökkenőmentes értékesítési automatizálással)

via FreshSales

A Freshsales az AI-alapú funkciókat egy könnyen használható felülettel ötvözi, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára a folyamatok racionalizálását és az üzletek gyorsabb lezárását.

A Freddy AI olyan fejlett funkciókat kínál, mint üzletkötési ajánlások, szándékpontszámok és automatizált e-mail írás, hogy a csapatok a magas értékű feladatokra koncentrálhassanak.

A Kanban-stílusú nézet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuálisan szervezzék a potenciális ügyfeleket, a fiókokat és az üzleteket. A beépített kommunikációs eszközök, mint például az élő csevegés, az e-mail és a telefon, biztosítják a zökkenőmentes ügyfélkapcsolatokat.

A Freshsales legjobb funkciói

Szervezze és kövesse nyomon az ügyleteket a fiókok, kapcsolatok és folyamatok Kanban-stílusú nézetével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek pontozása, e-mail sorozatok és tevékenységek kiosztása a Freddy AI segítségével.

Szerezzen hasznos információkat az üzletkötési ajánlások, a szándékértékelés és a Freddy AI előrejelzései segítségével.

A Freshsales korlátai

A számos konfigurációs beállítás miatt az új felhasználók számára a beállítás túl bonyolult lehet.

A Freshsales alkalmazások fejlesztése kihívást jelenthet a helyi és az élő környezetek adatstruktúráinak eltérései miatt.

Freshsales árak

Ingyenes

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 600 értékelés)

📚 Bónusz olvasmány: Az ügyfélközpontú kultúra kialakítása kulcsfontosságú a megtartás és a növekedés szempontjából. Fedezze fel a megvalósítható tippeket, amelyekkel vállalkozását ügyfélközpontúbbá teheti.

7. Microsoft Dynamics 365 (A legjobb fejlett AI-alapú CRM- és ERP-megoldásokhoz)

via Microsoft Dynamics 365

A Microsoft Dynamics 365 hatékony AI eszközöket integrált CRM és ERP platformmal kombinál, hogy teljes körű üzleti menedzsmentet biztosítson.

Az értékesítési automatizálási eszközöktől a fejlett elemzésekig a Dynamics 365 összeköti a csapatokat, a folyamatokat és az adatokat a zökkenőmentes ügyfélkapcsolatok érdekében. A Microsoft Copilot segítségével a felhasználók kontextusfüggő AI-elemzésekből profitálhatnak a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásához, az üzleti lehetőségek összefoglalásához és a munkafolyamatok automatizálásához.

A Microsoft Dynamics 365 funkciói

Használja az AI-alapú Copilotot természetes nyelvű betekintések generálásához, e-mailek megírásához és találkozók előkészítéséhez.

Automatizálja a potenciális ügyfelek és lehetőségek kezelését az értékesítési folyamatok racionalizálása érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365, a Power Platform és a Teams alkalmazásokkal, így központosíthatja az együttműködést.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

A alapvető funkciók (értékesítés, szolgáltatás, marketing) szétválasztása bizonyos szervezetek számára megnehezítheti a bevezetést.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Értékesítési szakember: 65 USD/hó felhasználónként

Sales Enterprise: 105 USD/hó felhasználónként

Sales Premium: 150 USD/hó felhasználónként

Microsoft Relationship Sales: Egyedi árazás

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5,0 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy Microsoft 365-öt használó ingatlanügynök a G2-n így nyilatkozik:

A Microsoft 365 teljes termékcsomagjával képes vagyok kezelni ingatlanüzletemet. Az Outlook segítségével kezelhetem a naptáramat, a kapcsolataimat és az összes e-mailemet. A Microsoft áruházban számos kiegészítő található, amelyek segítségével az Outlookot a legjobb ingatlan-CRM-mé alakíthatom. Minden egy helyen található. Természetesen a Word, a Note és az Excel is segít az üzletem kezelésében űrlapokkal, levelekkel, táblázatokkal, ellenőrzőlistákkal és mindennel, amire szükségem van az üzletem vezetéséhez.

A Microsoft 365 teljes termékcsomagjával képes vagyok kezelni ingatlanüzletemet. Az Outlook segítségével kezelhetem a naptáramat, a kapcsolataimat és az összes e-mailemet. A Microsoft áruházban számos kiegészítő található, amelyek segítségével az Outlookot a legjobb ingatlan-CRM-mé alakíthatom. Minden egy helyen található. Természetesen a Word, a Note és az Excel is segít az üzletem kezelésében űrlapokkal, levelekkel, táblázatokkal, ellenőrzőlistákkal és mindennel, amire szükségem van az üzletem vezetéséhez.

🔍 Tudta? A kisvállalkozások 71%-a felhőalapú CRM-megoldásokra támaszkodik az ügyfélkommunikáció egyszerűsítése és az értékesítési folyamatok nyomon követése érdekében.

8. Insightly CRM (Személyre szabott megoldások vállalkozások bővítéséhez)

via Insightly

Az Insightly CRM sokoldalú platformot kínál az ügyféladatok központosításához, az értékesítési folyamatok racionalizálásához és a mélyebb ügyfélkapcsolatok előmozdításához.

A csapatok egy intuitív felületről kezelhetik a potenciális ügyfeleket, automatizálhatják a munkafolyamatokat, személyre szabott marketingkampányokat hozhatnak létre és nyomon követhetik a projekteket.

Fejlett eszközei, mint például a tudásmenedzsment, az SLA-követés és a vállalati szintű szegmentálás, kiválóan alkalmassá teszik a különböző iparágakban működő, növekvő szervezetek számára.

Az Insightly legjobb funkciói

Központosított adatbázis segítségével kezelje és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, hogy növelje a konverziós arányokat.

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy megszüntesse az ismétlődő feladatokat, és időt szabadítson fel a stratégiai munkához.

Készítsen fejlett jelentéseket és férjen hozzá előre elkészített irányítópultokhoz az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Végezzen személyre szabott marketingkampányokat A/B teszteléssel és testreszabható e-mail sablonokkal.

Az Insightly korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák a hozzáférést olyan kritikus funkciókhoz, mint a termékkezelés, amely csak a legmagasabb szintű csomagban érhető el.

A narancssárga színű felületen nincsenek testreszabási lehetőségek, ami korlátozza a márkaépítés rugalmasságát.

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Profi: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (900+ értékelés)

Capterra: 4,0/5,0 (650+ értékelés)

9. Nimble (A legjobb kapcsolat-központú CRM a hatékony kommunikációhoz)

via Nimble

A Nimble egy kapcsolatközpontú CRM, amely lehetővé teszi a csapatok számára az ügyfélkapcsolatok kezelését és az értékesítési folyamatok egyszerű fejlesztését. Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365, a Google Workspace és a közösségi platformokba.

A Nimble összefogja a kapcsolattartási információkat, nyomon követi a kommunikációs előzményeket és automatizálja a munkafolyamatokat. Intuitív kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára a kapcsolattartók egységesítését és bővítését, miközben automatizálja a személyre szabott kapcsolattartást.

A Nimble legjobb funkciói

Konszolidálja az ügyféladatokat egységesített kapcsolattartási rekordokkal, amelyek társadalmi és üzleti információkkal vannak kiegészítve.

Automatizálja az e-mail sorozatokat és a csoportos üzenetküldést a személyre szabott, nagyméretű elérhetőség érdekében.

Kezelje a munkafolyamatokat testreszabható sablonokkal a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az üzletkötések kezeléséhez.

A beépített webes űrlapok segítségével közvetlenül a webhelyéről generálhat potenciális ügyfeleket.

A Nimble korlátai

Az integráció más CRM-megoldásokkal, például a Salesforce-szal vagy a Microsoft Dynamics-szal korlátozott, ami megnehezíti az adatátvitelt.

A nem kapcsolódó e-mailek esetenként rossz kapcsolattartóhoz vagy munkafolyamathoz kapcsolódhatnak, ha több ügyletben is megosztott e-mail címeket használnak.

Nimble árak

Csapatcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 26 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 1800 értékelés)

A Nimble átalakító képességeiről egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Nimble CRM teljesen átalakította csapatunk működését. A Nimble-ben leginkább azt szeretem, hogy minden ügyféladatunkat zökkenőmentesen integrálja egy intuitív platformba. Korábban különböző eszközökön szétszórt információkkal küzdöttünk, de a Nimble mindent egybefog, így könnyebb nyomon követni az interakciókat, kezelni a potenciális ügyfeleket és gyorsabban lezárni az üzleteket, mint valaha. A felhasználói felület rendkívül felhasználóbarát, így még a technikai ismeretekkel nem rendelkező csapattagjaink is minimális képzéssel el tudják kezdeni a használatát.

A Nimble CRM teljesen átalakította csapatunk működését. A Nimble-ben leginkább azt szeretem, hogy minden ügyféladatunkat zökkenőmentesen integrálja egy intuitív platformba. Korábban különböző eszközökön szétszórt információkkal küzdöttünk, de a Nimble mindent egybefog, így könnyebb nyomon követni az interakciókat, kezelni a potenciális ügyfeleket és gyorsabban lezárni az üzleteket, mint valaha. A felhasználói felület rendkívül felhasználóbarát, így még a technikai ismeretekkel nem rendelkező csapattagjaink is minimális képzéssel el tudják kezdeni a használatát.

💡 Profi tipp: A CRM szoftver csak annyira jó, amennyire a stratégiája. Fedezze fel a szakértők által jóváhagyott 10 CRM stratégiát a csapatok összehangolásához és az ügyfelek sikerének elősegítéséhez.

10. Zendesk Sell (A legjobb egyszerű CRM-hez, egységes ügyfél-láthatósággal)

via Zendesk Sell

A Zendesk Sell célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat a termelékenység növelésében, a folyamatok hatékony kezelésében és a jobb ügyfélélmény biztosításában. Egységes platformja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az értékesítési és szolgáltatási információkat ötvözve áttekintsék az ügyfelek teljes útját.

Az automatizált feladatbeállítás, az e-mailek nyomon követése és a testreszabható folyamatok olyan funkciók, amelyek megkönnyítik a potenciális ügyfelek szervezését és az üzletek lezárását. A fejlett elemzési és előrejelzési funkciók segítségével a csapatok adat alapú döntéseket hozhatnak a teljesítmény optimalizálása érdekében.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Testreszabhatja és nyomon követheti az értékesítési folyamatokat, hogy jobb áttekintést kapjon az üzletekről és a potenciális ügyfelekről.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés, az ügyletek kiosztása és a tevékenységek ütemezése.

Szerezzen valós idejű betekintést a fejlett jelentéskészítő, elemző és előrejelző eszközökkel.

Kezelje az adatokat egyedi mezők, címkék és szűrők segítségével, hogy a CRM szoftvert vállalkozásához igazítsa.

A Zendesk Sell korlátai

Hibák a legfontosabb funkciókban, például a keresés nem lekérdezi az egyéni mezőket, és a leadek, kapcsolatok és ügyletek egyesítési funkciója nem működik megfelelően.

Engedélyezési problémák, amikor korlátozott jogosultságú felhasználók mások feladatait szerkeszthetik, ami zavart okoz

Zendesk Sell árak

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 169 USD/hó felhasználónként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Bár sok vita folyik arról, hogy ki találta fel a CRM szoftvert, Robert és Kate Kestnbaum, akik elindították az ACT (Automated Contact Tracking) programot, gyakran kapják meg ezért a dicsőséget!

11. SugarCRM (A legjobb testreszabható CRM fejlett automatizálással)

via SugarCRM

A SugarCRM olyan CRM szoftvert kínál, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy teljes ellenőrzést gyakoroljanak ügyféladataik és értékesítési folyamataik felett.

A felhasználók 360 fokos ügyfélprofilokat hozhatnak létre, összevonva a tevékenységeket, a történetet és a betekintést egyetlen nézetbe a könnyebb döntéshozatal érdekében.

Az AI-alapú eszközök segítenek a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításában, a bevételek előrejelzésében és a értékesítési képviselők irányításában hasznos információkkal. A csapatok egyedi munkafolyamatokat tervezhetnek, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, mint például az ügykezelés és az e-mailes nyomon követés, valamint hangulatelemzéssel mérhetik az ügyfelek interakcióit.

A SugarCRM legjobb funkciói

Összesítse az összes ügyféladatot egy helyen, 360 fokos ügyfélnézettel, hogy átfogó képet kapjon ügyfeleiről.

Használja az AI-alapú betekintést a prediktív elemzéshez és az irányított értékesítéshez, hogy hatékonyan rangsorolja a lehetőségeket.

Használjon fejlett előrejelző eszközöket a bevételek és az értékesítési trendek pontosabb előrejelzéséhez és a jobb tervezéshez.

A SugarCRM korlátai

A standard felhőalapú verzióban nincs egyszerű lehetőség a törölt adatok visszaállítására.

A háttérrendszer testreszabásához programozási ismeretekre van szükség, és a beépített példák a számított mezők esetében korlátozottak.

SugarCRM árak

Alapvető szolgáltatások: 19 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Standard: 59 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)

Haladó: 85 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)

Premier: 135 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: 3,9/5,0 (1000+ értékelés)

Capterra: 3,8/5,0 (több mint 400 értékelés)

Egy felhasználó a SugarCRM-ről így nyilatkozik:

Erős és rugalmas CRM eszköz, nem csak értékesítéshez és forgalmazáshoz. A SugarCRM lehetővé teszi az értékesítési és forgalmazási folyamatok nagyon jó kezelését, de a nagy rugalmasságnak és a testreszabási lehetőségeknek köszönhetően további folyamatok, például a számlázási folyamatok kezelését is. Ezáltal az adminisztrátorok számos változtatást és módosítást végezhetnek, így nem szükséges minden egyes rendszerbeli változtatáshoz IT-tanácsadót hívni.

Erős és rugalmas CRM eszköz, nem csak értékesítéshez és forgalmazáshoz. A SugarCRM lehetővé teszi az értékesítési és forgalmazási folyamatok nagyon jó kezelését, de a nagy rugalmasságnak és a testreszabási lehetőségeknek köszönhetően további folyamatok, például a számlázási folyamatok kezelését is. Ezáltal az adminisztrátorok számos változtatást és módosítást végezhetnek, így nem szükséges minden egyes rendszerbeli változtatáshoz IT-tanácsadót hívni.

⚡ Bónusz tipp: Az értékesítési folyamatot projektként kezeli? Ismerje meg a bevált stratégiákat a folyamatok egyszerűsítéséhez és az értékesítési csapat hatékony munkájához. Tudjon meg többet.

12. Apptivo CRM (A legjobb költséghatékony, testreszabható CRM-rendszer)

via Apptivo CRM

Az Apptivo CRM megfizethető és nagymértékben testreszabható megoldást kínál, így tökéletesen megfelel minden méretű vállalkozásnak. Támogatja a fejlett értékesítési automatizálást, marketinget és ügyfélkapcsolat-kezelést leadkezelési, e-mail-szekvenciálási és munkafolyamat-automatizálási eszközökkel.

A platform skálázhatóságát, a kis értékesítési csapatoktól a nagyvállalati szintű szervezetekig, olyan funkciók támogatják, mint a CPQ (Configure, Price, and Quote) eszközök, a többcsatornás menedzsment és az egyedi márkajelzés.

Az Apptivo CRM legjobb funkciói

Több értékesítési folyamatot kezelhet és figyelhet egyszerre, hogy gyorsabban zárhassa le az üzleteket.

Egyszerűsítse a kommunikációt és szüntesse meg az ismétlődő feladatokat az automatizált munkafolyamatokkal.

Használjon e-mail sablonokat, szekvenciákat és kétirányú e-mail szinkronizálást a megnyitások, kattintások és nyomon követések nyomon követéséhez.

Készítsen pontos árajánlatokat és kezelje hatékonyan az árazást a CPQ eszközökkel.

Az Apptivo CRM korlátai

Korlátozott fejlett jelentéskészítési lehetőségek az alacsonyabb szintű csomagokban

Egyes felhasználók alkalmi késleltetést jelentenek a mobilalkalmazásban.

Apptivo CRM árak

Lite: 20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Apptivo CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 2000 értékelés)

Központosítsa összes ügyféladatát a ClickUp segítségével

A CRM-szolgáltató kiválasztásánál nem csak a funkciók és az ár számít, hanem az is, hogy az illeszkedik-e az üzleti céljaihoz és alkalmazkodik-e a csapata munkafolyamataival. Vegye figyelembe, hogy a CRM-rendszer mennyire intuitív a csapata számára, milyen az ügyfélszolgálat és mennyire skálázható.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve a ClickUp kiemelkedik az all-in-one projektmenedzsment és CRM platformjával, amely páratlan rugalmasságot és rendkívül testreszabható felületet kínál.

A zökkenőmentes integrációs képességei és automatizálási eszközei biztosítják a kapcsolatok kezelését, miközben a növekedést elősegítő, hasznosítható betekintést nyújtanak.

Ne várjon tovább – regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg az értékesítés és az ügyfélkapcsolatok kezelésének módját!