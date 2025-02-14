Top 10 Timeular Alternatives for 2025

Az idő pénz. De a megfelelő technikákkal történő nyomon követése teljesen más tészta.

Egy jelentés szerint a vállalkozások tulajdonosainak 35%-a szerint a rossz időgazdálkodás gátolja a termelékenységet. Ez az időpazarlás elvesztegetett órákhoz, elszalasztott lehetőségekhez és frusztrált csapathoz vezet.

Az időgazdálkodási eszközök, mint például a Timeular, minden eddiginél fontosabbak ahhoz, hogy a csapatok a terv szerint haladjanak, és a vállalkozások jobban működjenek. Egyes felhasználók azonban problémákat jelentettek az eszközzel kapcsolatban, például pontatlan nyomon követést, hibás felületet és drága csomagokat.

Ha ez rád is igaz, akkor ez a blogbejegyzés neked szól. Összeállítottunk egy listát a Timeular 10 legjobb alternatívájáról, azok legfontosabb jellemzőivel, előnyeivel és hátrányaival, áraival és valódi felhasználói véleményekkel együtt. Fedezzük fel a legjobb időkövető eszközöket!

Mit kell keresnie egy Timeular alternatívában?

Ha a Timeular legjobb alternatíváját keresi, próbáljon olyan megoldást választani, amely a következő főbb funkciókat tartalmazza:

Egyszerű időzítő vezérlés: Keressen egy olyan időkövető eszközt, amely gyors és egyszerű vezérléssel rendelkezik, például billentyűparancsokkal vagy widgetekkel.

Automatikus időrögzítés: Győződjön meg arról, hogy az alternatívája csendesen fut a háttérben, rögzítve mind a munkaidőt, mind az üresjárati időt. A folyamat automatizálása minimalizálja a hibákat és pontos időnyilvántartást biztosít.

Projekt- és feladatkezelés: Keressen olyan Timeular alternatívát, amely lehetővé teszi az időbejegyzések projekt, ügyfél és feladat szerinti szervezését, miközben azokat közvetlenül ugyanazon a platformon kezelheti.

Egyedi, valós idejű irányítópult: Az irányítópult segítségével gyorsan áttekintheti az aktuális időkövetést, az aktív időzítőket, valamint a napi vagy heti előrehaladását.

Platformok közötti hozzáférhetőség: Válasszon olyan Timeular alternatívát, amely lehetővé teszi alkalmazottai számára, hogy bárhonnan nyomon kövessék az időt – olyan megoldást, amely zökkenőmentesen működik asztali számítógépen, weben és mobilon, offline támogatással és automatikus szinkronizálással.

Átfogó jelentések és elemzések: Keressen egy ideális alternatívát, amely lehetővé teszi részletes és testreszabható jelentések készítését a projektekre fordított időről, a termelékenységi trendekről és a számlázható órákról.

Hatékony integrációk: Győződjön meg arról, hogy a Timeular alternatívája zökkenőmentesen integrálódik azokkal a platformokkal, amelyekre vállalkozása már támaszkodik, lehetővé téve a különböző harmadik féltől származó eszközökkel való zökkenőmentes összekapcsolhatóságot.

A 10 legjobb Timeular alternatíva

A bemutatott funkciók alapján íme a 10 legjobb Timeular alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni.

1. ClickUp (A legjobb átfogó idő- és termelékenységkezeléshez)

Kombinálja az időkövetést a feladatkezeléssel a ClickUp segítségével, és egyetlen platformon tartsa kézben a munkaidő-nyilvántartásait és projektjeit.

A ClickUp több, mint egy egyszerű, hatékony projektmenedzsment szoftver. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás.

A ClickUp időgazdálkodási és termelékenység-figyelő funkciója új dimenziót ad a munkafolyamatának, és teljes képet ad az üzleti tevékenységéről. Kövesse nyomon az időt közvetlenül a feladatokon, vagy integrálja népszerű időzítő alkalmazásokkal.

Szeretnéd látni, mennyire voltál produktív, vagy mely feladatok veszik el a legtöbb idődet? Nyisd meg a projektjeid időnyilvántartását, hogy megnézd, mit csinált a csapatod.

Még jobb, hogy ezek az eszközök könnyen integrálhatók a feladataidba és projektjeidbe. Vegyük például az időblokkolást. Ahelyett, hogy különálló eszközökkel bajlódnál, a ClickUp-ban blokkolhatod az időt a naptárban, és azonnal feladatokká alakíthatod azokat a blokkokat.

Így a naptára és a teendőlistája tökéletesen szinkronban marad, anélkül, hogy külön erőfeszítéseket kellene tennie.

ClickUp projektidő-követés

Állítsa be az időbecsléseket a ClickUp projektidő-követési funkcióival, és derítse ki, mennyi időt töltött feladatokra és projektekre.

Készen áll a működés figyelemmel kísérésére? A ClickUp projektidő-követési funkciója lehetővé teszi az időbecslések beállítását, a feladatokra és alfeladatokra fordított tényleges idő nyomon követését, valamint a kettő összehasonlítását. Ezzel világos képet kaphat arról, hogy az időbecslései mennyire felelnek meg a valóságnak mind a feladat, mind a projekt szintjén.

ClickUp Brain

Ha egy lépéssel tovább szeretné vinni az időgazdálkodást, a ClickUp natív, AI-alapú asszisztense, a ClickUp Brain maximálisan kihasználja a munkanapját, és hatékonysági ninjává varázsolja!

Koncentráljon a legfontosabb dolgokra a ClickUp Brain segítségével, amely meghatározza az Ön ütemtervét.

Hagyja, hogy az AI időalapú emlékeztetőket küldjön Önnek, és megmondja, mely feladatokra kell legközelebb koncentrálnia. Ez növeli a termelékenységét, és segít a megfelelő feladatokra koncentrálni a megfelelő időben.

Kezelje hatékonyan az idejét és a termelékenységét azáltal, hogy a ClickUp Timeline View segítségével madártávlatból áttekinti a dolgokat.

Ha vissza kell lépnie, és a részletek helyett a nagyobb képet kell megnéznie, akkor a ClickUp Views a megfelelő választás.

Váltson át az Idővonal nézetre, hogy a nyomon követett adatait a projekt előrehaladásával együtt figyelemmel kísérhesse. Láthatja, hogy az időkövetése hogyan illeszkedik a projekt mérföldköveihez, határidejeihez és függőségeihez – olyan betekintést nyerhet, amelyet az önálló időkövetők nem tudnak nyújtani.

ClickUp sablonok

Töltse le ezt a sablont Optimalizálja ütemtervét az időfelhasználásának vizualizálásával a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon segítségével.

Tudjuk, hogy a nulláról indulni ijesztő gondolat lehet. Ezért összeállítottunk egy gazdag könyvtárat, amelyben készen használható, teljes mértékben testreszabható időgazdálkodási sablonok találhatók, hogy könnyebben elindulhasson!

Például a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon elengedhetetlen azoknak a szakembereknek, akik számtalan napi feladatot kell elvégezniük . Miután elkészült, a feladatokat áthelyezheti olyan állapotokba, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezett”. Emellett egyéni mezőkkel is ellátja a prioritások, a határidők és az időbecslések számára.

Egyszerűbb módszert keres az idő és a termelékenység nyomon követésére? A ClickUp személyes időgazdálkodási sablonja megér egy próbát. Segít megőrizni a termelékenységet azáltal, hogy javítja a haladás nyomon követését és a feladatok kezelését. A feladatlista és a határidők nézetek segítségével a legfontosabb dolgokra koncentrálhat, miközben a jobb időgazdálkodásnak köszönhetően csökken a stressz.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse az időt asztali számítógépéről, mobilalkalmazásából vagy böngészőbővítményéből, és kapcsolja össze a ClickUp Tasks alkalmazással.

Kézi módon adjon hozzá vagy módosítson korábbi időbejegyzéseket dátumtartomány beállításával vagy a meglévő bejegyzések szerkesztésével.

Adjon hozzá megjegyzéseket az időbejegyzésekhez, hogy leírja a csapat és az ügyfél számára elvégzett munkát.

Használjon címkéket a feladatokhoz, hogy könnyedén rendszerezhesse és szűrje az időbejegyzéseket.

Hatékonyan nyomon követheti a számlázható és nem számlázható időt, és a számlázás is gyerekjáték lesz.

A ClickUp korlátai

Bizonyos ClickUp nézetek, például az Űrlapok, nem érhetők el a mobilalkalmazásokban.

A magas szintű testreszabhatóság kissé nyomasztó lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Szükségem volt egy projektmenedzsment rendszerre, amely segít koordinálni a saját ügyfeleim feladatait, valamint a szabadúszó csapatom feladatait. Számos más megoldást kipróbáltam, de egyik sem kínált rugalmasságot és időkövetést egyaránt. Az időkövetés kulcsfontosságú volt, mert óradíjas vállalkozásként szükségem volt egy projektmenedzsment rendszerbe beépített időkövetésre, hogy elkerüljem a két különböző rendszer havi összehangolását a számlák elkészítéséhez. A ClickUp megoldotta számomra az időkövetés problémáját, és rengeteg rugalmasságot kínált, ami lehetővé tette, hogy ügyfeleimet, projekteimet és feladataimat úgy strukturáljam, hogy az rendkívül elősegítette a munkámat és a projektek kezelését. Még akkor is, amikor rendszereim és folyamataim fejlődtek, a ClickUp rugalmasságot kínált, hogy alkalmazkodjon hozzám. Ez nagyszerű!

Szükségem volt egy projektmenedzsment rendszerre, amely segít koordinálni a saját ügyfeleim feladatait, valamint a szabadúszó csapatom feladatait. Számos más megoldást kipróbáltam, de egyik sem kínált rugalmasságot és időkövetést egyaránt. Az időkövetés kulcsfontosságú volt, mert óradíjas vállalkozásként szükségem volt egy projektmenedzsment rendszerbe beépített időkövetésre, hogy elkerüljem a két különböző rendszer havi összehangolását a számlák elkészítéséhez. A ClickUp megoldotta számomra az időkövetés problémáját, és rengeteg rugalmasságot kínált, ami lehetővé tette, hogy ügyfeleimet, projekteimet és feladataimat úgy strukturáljam, hogy az rendkívül elősegítette a munkámat és a projektek kezelését. Még akkor is, amikor rendszereim és folyamataim fejlődtek, a ClickUp rugalmasságot kínált, hogy alkalmazkodjon hozzám. Ez nagyszerű!

2. Clockify (A legjobb választás a pontos időkövetéshez megfizethető áron)

via Clockify

Ha szorosan figyelemmel kell kísérnie alkalmazottait anélkül, hogy egy vagyont költené, a Clockify jó választás.

Az adminisztrátorok a kényszerű időkövetés engedélyezésével biztosíthatják, hogy minden munkaidő pontosan rögzítésre kerüljön. A Timeular rugalmas követési rendszerétől eltérően ez a funkció automatikusan felszólítja a felhasználókat a hiányzó idő kitöltésére, garantálva ezzel a teljes és következetes nyilvántartást.

Például, ha valaki egy 8 órás munkanapból 6 órát rögzít, akkor be kell fejeznie a munkaidő-nyilvántartását, mielőtt benyújtaná. Ez különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek pontos számlázásra vagy teljes munkaidőre vonatkozó nyilvántartásokra van szükségük a szabályoknak való megfelelés érdekében.

A Clockify olyan funkciókat is tartalmaz, mint a GPS-követés, 5 percenkénti automatikus képernyőképek készítése, tétlenség észlelése és bizonyos alkalmazottak számára a kézi időszerkesztés blokkolása.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt a munka kezdetét és végét jelző időzítővel mobil eszközön, asztali számítógépen vagy böngészőbővítményeken, hogy minden munkapercet rögzítsen.

Jóváhagyhatja a munkaidő-nyilvántartásokat és számlákat készíthet, beleértve a kedvezményeket és az adókat is.

Észlelje az üresjárati időt, és kapjon értesítéseket az inaktív bejegyzések eltávolításáról.

Időalapú, jelenléti vagy összefoglaló jelentéseket készíthet a termelékenység elemzéséhez.

Kövesse nyomon az időt offline állapotban, és szinkronizálja a bejegyzéseket automatikusan, amikor újra online állapotba kerül.

A Clockify korlátai

A Clockify felülete új felhasználók számára zavarosnak tűnhet.

Korlátozott lehetőségek a témák tekintetében

Inkonzisztens kontextusváltás a mobil és asztali alkalmazások között

Clockify árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Alap: 4,99 USD/hó felhasználónként

Standard: 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

Csomag: 15,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9100+ értékelés)

3. Timely (a legjobb automatizált időkövetéshez)

via Timely

Nem szereti a manuális időkövetést? A Timely segít megtakarítani az idejét. Csendesen működik a háttérben, automatikusan rögzíti digitális tevékenységeit – e-maileket, megbeszéléseket, dokumentumokat, böngészést – és AI segítségével projektbejegyzésekbe szervezi őket. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell időzítőket indítania és leállítania, vagy megpróbálnia emlékezni, min dolgozott.

A Timely Memory Tracker funkciója egy privát, vizuális idővonalat hoz létre a munkanapjáról, amelyet csak Ön láthat. Könnyedén ellenőrizheti az AI időbeosztását, és drag-and-drop módszerrel áthelyezheti a tevékenységeket a megfelelő projektekbe.

Míg a Timeular megköveteli, hogy minden feladatot manuálisan kövessen nyomon, a Timely lehetővé teszi, hogy később áttekintse és módosítsa az időnaplóit. Tökéletes megoldás multitasking felhasználóknak vagy bárkinek, akinek pontosan kell rekonstruálnia a napját a pontos számlázáshoz.

A Timely legjobb funkciói

Ossza meg ügyfeleivel az élő jelentéseket, amelyek frissítéskor valós időben frissülnek.

Egy kattintással küldhet fix időpontú pillanatfelvételeket az ügyfeleknek.

Automatikus emlékeztetőket kaphat a munkaidő-nyilvántartáshoz, vagy emlékeztetheti csapatát, hogy rögzítsék munkaidejüket.

Szinkronizálja naptárával, hogy a nyomon követett idő mellett a tervezett eseményeket is megtekintse.

Csatlakozzon különböző projektmenedzsment eszközökhöz, mint például a ClickUp, az Asana és a Trello.

Időbeli korlátozások

Nincs időzóna-beállítás nemzetközi alkalmazottak számára

A felhasználók a mobil verzióval nem tudják nyomon követni a különböző alkalmazásokban eltöltött időt.

Időszerű árazás

Starter: 11 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 28 USD/hó felhasználónként

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

4. QuickBooks Time (a legjobb mobil időkövetéshez)

via QuickBooks Time

A mobil és távoli csapatok körében népszerű QuickBooks Time geofencing technológiájával tűnik ki.

Az asztali nyomon követés helyett automatikusan regisztrálja az alkalmazottak érkezését és távozását, amikor belépnek vagy elhagyják a munkahelyet. Például, ha a csapata megköveteli, hogy a helyszínen legyen, a rendszer automatikusan nyomon követi az idejét, és a helyszíne alapján a megfelelő projekthez rendeli hozzá. Ezzel elkerülhetők a kézi hibák, és pontosak maradnak a helyszínen töltött órák.

Ezekkel az eszközökkel és a QuickBooks-hoz való kapcsolódásukkal a bérszámfejtés, a számlázás és a könyvelés terén a QuickBooks Time jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek közvetlenül a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó időkövetésre van szükségük – amit a Timeular nem kínál.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Kövesse nyomon a ledolgozott órákat, a megtett kilométereket, a helyszíneket és még sok mást részletes munkaidő-nyilvántartásokkal.

Készítsen egyedi jelentéseket a munkaköltségek elemzéséhez, a bérszámfejtés tervezéséhez és a jövedelmezőség méréséhez.

Csatlakozzon népszerű HR- és bérszámfejtő eszközökhöz, mint az ADP, a Square és a JazzHR.

Használja a mobilalkalmazást, hogy valós időben frissítse munkaidő-nyilvántartását.

QuickBooks időkorlátozások

Nincs projektspecifikus időkövetési funkciója

Korlátozott testreszabási lehetőségek

QuickBooks Time árak

Egyszerű kezdés: 35 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 65 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Haladó: 235 USD/hó

Time Premium kiegészítő: 20 USD/hó 1 rendszergazda + 8 USD/felhasználó havonta

Time Elite kiegészítő: 40 USD/hó 1 rendszergazda + 10 USD/felhasználó/hó

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A 6. századi Kínában füstölőórákkal mérték az időt! Ezek az első időmérő eszközök folyamatosan égették a füstölőt. Az elégett füstölő mennyisége jelölte az idő múlását. A füstölő füstje jelzett bizonyos időpontokat a napi tevékenységekhez vagy szertartásokhoz.

5. RescueTime (A legjobb a termelékenység elemzéséhez)

via RescueTime

A RescueTime egyedi megközelítést alkalmaz az időkövetéshez: automatikusan értékelik az Ön által használt alkalmazásokat és webhelyeket egy skálán, amely „nagyon produktív” és „nagyon zavaró” között mozog.

Ahelyett, hogy egyszerűen csak nyomon követné az óráit, ez az időkövető alkalmazás pontszámmal értékeli a termelékenységét azáltal, hogy csoportosítja a tevékenységeit, és lehetővé teszi, hogy ezeket a címkéket a szerepéhez és céljaihoz igazítsa. Például, ha Ön közösségi média menedzser, akkor a Facebookot „produktívnak” jelölheti, de szoftverfejlesztőként „figyelemelterelőnek” címkézheti.

A Focus Sessions segítségével a RescueTime segít a feladatokra koncentrálni. Ezek a munkamenetek blokkolják a figyelmet elterelő webhelyeket, elnémítják az értesítéseket, nyomon követik a koncentrációs időt, és feltárják, hogy az olyan dolgok, mint a megbeszélések vagy az éjszakai munka, hogyan befolyásolják a termelékenységet. Ez egy hatékony módszer a munkanap irányítására és a célok elérésére.

A RescueTime legjobb funkciói

Tekintse meg a legtermékenyebb és legkevésbé termékeny időszakairól szóló részletes jelentéseket

Állítson fel célokat, és kövesse nyomon, hogyan alakul az időbeosztása azokhoz képest!

Hasonlítsa össze a termelékenységi mintákat napok és hetek között

Integrálja a naptáralkalmazásokkal, hogy lássa, hogyan befolyásolják a megbeszélések a termelékenységet.

A RescueTime korlátai

Nem támogat több nyelvet, ami befolyásolja a globális csapatokat.

Előfordul, hogy az offline időkövetés nem rögzíti az összes tevékenységet.

RescueTime árak

Egyéni: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

6. Toggl Track (A legjobb szabadúszók és startupok számára)

via Toggl Track

Az új vállalkozások és a szűkös költségvetéssel rendelkező szabadúszók gyakran a Toggl Tracket részesítik előnyben versenytársaival szemben két ingyenes funkciója miatt: az automatikus időkövetés és az inaktivitás észlelése.

Ez az egyszerű és könnyen használható alternatíva a Timeular-hoz automatikusan érzékeli, amikor abbahagyja a munkát, és megkérdezi, hogy meg akarja-e tartani vagy eltávolítani az üresjárati időt. Ezenkívül az alkalmazások és webhelyek alapján kategorizálja a munkáját, így nem kell folyamatosan manuálisan frissítenie.

Ezenkívül a Toggl a Timeline Insights funkciójával túllép az automatizálási eszközök és a praktikus gyorsbillentyűk határain. Az alapvető időbejegyzések helyett vizuális idővonalat hoz létre a munkanapjáról, és elemzi azt, hogy vannak-e hiányosságok vagy rosszul elosztott idő.

Például, ha általában nyomon követi az ügyfélmegbeszéléseket, de egyet elfelejt, a Timeline Insights jelzi azt, és a naptár és a korábbi tevékenységek alapján javasolja a megfelelő projektet és feladatot.

A Toggl Track legjobb funkciói

A billentyűparancsokkal könnyedén válthat az időzítők között.

Készítsen részletes jelentéseket testreszabható számlázási díjakkal

Javasoljon projekteket az időbejegyzésekhez a korábbi szokásai alapján

Kövesse nyomon az időt böngészőbővítmények vagy asztali alkalmazások segítségével

A naptári eseményeket rendelje hozzá projektekhez, és alakítsa őket időbejegyzésekké!

Toggl Track korlátai

A mobilalkalmazás nem támogatja a különböző naptárnézeteket.

Egyes felhasználók a jelentéskészítési funkciókat alapszintűnek tartják.

Toggl Track árak

Ingyenes (legfeljebb öt felhasználó)

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

💡Profi tipp: Ha alaposan megnézi, láthatja, hogy mind a Toggl, mind a Clockify erős, megfizethető választás. Ha kíváncsi arra, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, itt talál egy részletes összefoglalót a Toggl és a Clockify összehasonlításáról.

7. Everhour (A legjobb projektköltségvetéshez)

via Everhour

Az időkövetés és -kezelés még nehezebbé válik, ha szűkös projektköltségvetéssel dolgozik. Ahhoz, hogy betartsa a költségvetést, pontosan tudnia kell, hova megy a csapata ideje – és a pénze. Ez az, ahol az Everhour költségvetési rendszere különbséget tesz.

Például, ha egy projektnek 40 órás korlátja van, az eszköz figyelmezteti Önt, amikor közeledik a határidő, és akár meg is akadályozhatja a csapattagokat abban, hogy több órát rögzítsenek, ha a korlátot elérik. Ezzel a projektek a terv szerint haladnak, és megelőzhető a költségvetés túllépése.

Ráadásul az Everhour könnyen összekapcsolható olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp és az Asana. Az órákon vagy az időbecsléseken végzett frissítések automatikusan szinkronizálódnak, így minden változtatás azonnal megjelenik a projektmenedzsment rendszerében, külön erőfeszítés nélkül.

Az Everhour legjobb funkciói

A feladatfrissítések automatikus szinkronizálása projektmenedzsment eszközökkel

Kövesse nyomon a projekt költségeit valós időben a csapat árai alapján

Ismétlődő időbecslések ütemezése rendszeres feladatokhoz

Automatikusan állítson ki számlákat a nyomon követett számlázható órák alapján

Az Everhour korlátai

Az időnyilvántartás nem mindig pontos, különösen a különböző országokban dolgozó alkalmazottak esetében.

Egyes felhasználók integrációs problémákról számoltak be.

Everhour árak

Ingyenes: Örökre ingyenes (legfeljebb 5 felhasználó)

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Everhour értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

8. Hubstaff (A legjobb részletes alkalmazotti idő- és tevékenységfigyeléshez)

via Hubstaff

Ha olyan eszközt keres, amely részletes betekintést nyújt a csapat munkájába, akkor a Hubstaff lehet a legjobb választás.

Így működik: a Hubstaff 10 perces időközönként figyeli, hogy a csapata használja-e a billentyűzetet vagy az egeret. Például, ha valaki ennek a felét aktív, akkor az aktivitási aránya 50% lesz.

Nem rögzíti a billentyűleütéseket, csak azt, hogy van-e aktivitás, így egyszerű és a tevékenységre koncentrál. Ezenkívül praktikus tétlenség-érzékelő funkcióval rendelkezik, amely egyedi emlékeztetőket, geofencinget és ütemezési eszközöket tartalmaz.

A Hubstaffot a mélység teszi különlegessé. Képernyőképeket készít, nyomon követi a meglátogatott URL-eket és elemzi a tevékenységeket, hogy teljes képet kapjon az eltöltött időről. Emellett megmutatja az alkalmazottak rendelkezésre állását, a projekt ütemtervét és a munkaterhelés korlátait, hogy azokhoz igazodhasson.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projektköltségvetéseket valós idejű riasztásokkal

Tervezze meg könnyedén a csapat ütemtervét és munkaterhelését vizuális táblák segítségével.

Készítsen automatikusan bérszámfejtési jelentéseket a ledolgozott órák és a fizetési díjak alapján.

Ellenőrizze a projekt jövedelmezőségét a tervezett órák és a ténylegesen eltöltött idő összehasonlításával.

Egyszerűsítse a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyását egyedi munkafolyamatokkal és emlékeztetőkkal.

A Hubstaff korlátai

A termelékenység-figyelési funkciók korlátozottak

Egyes felhasználók szerint a felület kevésbé intuitív és nehézkes.

Hubstaff árak

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás akár 23 perc koncentrációs időt is igénybe vehet, ami termelékenységi paradoxont eredményez. A ClickUp az összes beszélgetést, feladatot és csevegési szálat a munkaterületen belül központosítja, így elkerülheti a platformok közötti ugrálást, és gyorsan megkapja a szükséges válaszokat. Soha nem veszik el a kontextusok!

9. Jibble (A legjobb választás új felhasználók számára, akik ingyenes megoldást keresnek)

via Jibble

Ha most kezded el az időkövetést, és nem akarsz azonnal drága eszközökbe fektetni, a Jibble remek választás.

Az ingyenes csomag támogatja a pontos bejelentkezést azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a munkavállalók mobil eszközein keresztül a jelenlét ellenőrzésére, csökkentve ezzel a helyettesítéses bejelentkezés kockázatát. Eközben a fejlett funkciók lehetővé teszik, hogy különböző túlóradíjakat állítson be a hétköznapokra és a hétvégékre, nyomon kövesse a kötelező szüneteket, és akár figyelmeztetéseket is kapjon, ha a munkavállalók közelítik a túlórahatárt vagy kihagyják a szüneteket.

A Jibble integrálható olyan jelentős bérszámfejtő rendszerekkel is, mint a Stripe és a Paylocity, így automatizálhatja a fizetések kiszámítását a nyomon követett idő alapján.

A Jibble legjobb funkciói

Hozzon létre valós idejű jelenléti táblázatokat, hogy nyomon követhesse a későn érkezőket és a hiányzókat.

Nyomon követheti a szüneteket és az ebédidőket egyéni szabályokkal

Kezelje a műszakbeosztásokat automatikus értesítésekkel a csapat tagjai számára

A Jibble korlátai

Részletes betekintés és egyedi jelentések hiánya

Technikai problémák és korlátozott funkcionalitás a mobil verzión

Jibble árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (1250+ értékelés)

10. Harvest (A legjobb egyszerűsített számlázáshoz és számlázáshoz)

via Harvest

A szolgáltató cégek körében kedvelt Harvest segít nyomon követni a számlázható órákat és megkapni a fizetést anélkül, hogy különböző rendszerek között kellene váltogatnia.

Ezzel a platformmal rögzítheti az óráit és a kiadásait, majd kifinomult számlákat állíthat ki, amelyek tartalmazzák a számlázható órákat, a nyugtákat és még a kiszámított adókat is. Például egy tanácsadó nyomon követheti az óráit, hozzáadhatja az ügyfelekkel való vacsorák nyugtáit, és egyetlen eszközzel professzionális számlát állíthat ki.

A Harvest egyszerű, de részletes jelentéseket is kínál, amelyekkel nyomon követheti az időnaplókat, a fizetetlen munkákat és a jövedelmezőséget ügyfél, projekt vagy csapattagok szerint. Ha még nagyobb átláthatóságra vágyik, az ügyfél-dashboard segítségével az ügyfelek egy megosztott egyedi URL-en keresztül tekinthetik meg számláikat és kifizetéseiket.

Az alkalmazás nyomon követi a projekt jövedelmezőségét és a csapat kihasználtsági arányát is, ami segít az erőforrás-gazdálkodás figyelemmel kísérésében, miközben a számlázás egyszerű marad.

A Harvest legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetővel alakítson ki időkövetési szokásokat

Zárja le az időbejegyzéseket és a kiadásokat, miután számlázta vagy jóváhagyta őket.

Számlák generálása az időbejegyzésekből és az ügyfelek fizetéseinek beszedése a Stripe és a PayPal integrációk segítségével.

Ismerje meg, hogyan tölti csapata a munkaidőt, és kövesse nyomon a projekt költségeit!

A Harvest korlátai

Alapvető jelentéskészítési funkciók

Korlátozott funkcionalitás és testreszabási lehetőségek

Harvest árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

Pro tervezet: 13,75 USD/hó felhasználónként

Prémium csomag: 17,50 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

💡Profi tipp: Ahhoz, hogy a leghatékonyabb és legtermékenyebb önmaga lehessen, használjon időgazdálkodási mátrixot a feladatokra becsült időtervezéshez, és ennek megfelelően rangsorolja azokat.

Kezelje az idejét és a projektjeit a megfelelő Timeular alternatívával – a ClickUp-pal!

Amikor az életünk mozgalmasabbá válik, a stressz és a lekést határidők felhalmozódhatnak. Egy jó Timeular alternatíva segíthet abban, hogy szervezett maradj, növeld a termelékenységedet és egészségesebb munka-magánélet egyensúlyt teremts.

Mielőtt kiválasztaná a megfelelőt, összpontosítson arra, hogy olyan eszközt találjon, amely megfelel az Ön igényeinek. Keressen olyat, amely különböző platformokon működik, integrálható kedvenc projektmenedzsment eszközeivel és naptáraival, és automatikus időkövetést és hasznos elemzéseket kínál.

Listánk a legjobb lehetőségeket emeli ki, de mi a ClickUp-ot választottuk.

A ClickUp minden olyan alapvető funkciót kínál, amelyre szüksége van személyes és csapatának termelékenységének nyomon követéséhez. Időkövető funkciója és all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít abban, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, és céljai alapján okosabb döntéseket hozzon.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!