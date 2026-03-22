A termelékenységet és az innovációt elősegítő 10 legjobb AI-ügynök eszköz

Ismét határidőkkel küzd, dokumentumokat böngész, és csapattársaitól kér frissítéseket. 😵‍💫

Mi lenne, ha egy AI-ügynök elvégezné ezt Ön helyett?

Az AI-alapú rendszerek természetes nyelvfeldolgozás és intelligens automatizálás segítségével racionalizálják a munkafolyamatokat, elemzik az adatokat és javítják a döntéshozatalt.

A ClickUp-ban ez az ötlet Super Agents néven jelenik meg, olyan AI-csapattársak formájában, akiket arra terveztek, hogy több lépésből álló munkafolyamatokat kezeljenek és eredményeket szállítsanak, nem csupán egyszeri válaszokat.

Akár fejlesztő, technológiai rajongó vagy üzleti vezető, az AI-ügynök eszközök hatékony munkafolyamat- és feladatkezelési megoldásokat kínálnak. ✨

Íme egy rövid összehasonlító táblázat a 10 legjobb AI-ügynök eszközről!

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Szerepköralapú AI-ügynökök, kontextusérzékeny műveletek, munkafolyamat-automatizálás, egységes keresés, intelligens javaslatok, integrációk A munkafolyamatok és a döntéshozatal automatizálása csapatok és vállalkozások számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik (vállalati ügyfelek számára egyedi árazás) LangChain Nyílt forráskódú ügynökkeretrendszer, LangGraph többügynökös munkafolyamatokhoz, prompt-szintű hibakeresés, egyedi eszközök integrálása Egyedi AI-ügynök keretrendszerek és LLM-alapú alkalmazások fejlesztése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik; vállalati ügyfelek számára egyedi árazás AutoGPT Autonóm többügynökös műveletek, internet-hozzáférés, memóriakezelés, kódvégrehajtás Autonóm, több ügynökből álló műveletek és digitális munkaerő Ingyenes (nyílt forráskódú) AutoGen Többügynökös koordináció, alacsony kódszintű felület, prediktív elemzés, elosztott telepítés Komplex munkafolyamatok és eseményvezérelt AI-ügynökalkalmazások racionalizálása Ingyenes (nyílt forráskódú) Lyzr AI Alacsony kódszükségletű ügynökstúdió, adatalapú betekintés, hibrid koordináció, előre elkészített ügynökök, biztonságos AI-gyakorlatok Adat alapú betekintés és üzleti intelligencia Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 99 dollártól kezdődik BabyAGI Feladatok prioritásba rendezése, autonóm feladatvégrehajtás, vektoradatbázis-integráció, nyílt forráskódú keretrendszer Feladatok prioritásainak meghatározása és személyes AI-asszisztensek Ingyenes (nyílt forráskódú) SuperAGI Dinamikus többügynökös rendszerek, műveletkonzol, teljesítménymérő, SuperCoder sablon Dinamikus többügynökös rendszerek és nagyméretű automatizálás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalkozások számára CrewAI Többügynökös együttműködés, moduláris architektúra, integráció a LangChain/API-kkal, teljesítménykövetés Kreatív tartalomgenerálás és együttműködő ügynökrendszerek Egyedi árazás AgentGPT Független AI-ügynökök, előre elkészített sablonok, moduláris integrációk és teljesítményelemzések bevezetése Független AI-ügynökök bevetése különböző feladatokra Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 40 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik Microsoft Copilot Studio Testreszabható ügynökcsomópontok, többcsatornás ügynökbevezetés, vállalati irányítási korlátok Skálázható AI-ügynökök vállalati koordinációhoz Egyedi árazási lehetőségek

Az AI-ügynök eszközök olyan szoftvermegoldások, amelyeket feladatok automatizálására, adatok elemzésére és a döntéshozatali folyamatok optimalizálására terveztek. A természetes nyelvfeldolgozás és a gépi tanulás segítségével ezek az eszközök utánozzák az emberi gondolkodási folyamatokat, hogy mindent kezeljenek a munkafolyamatok automatizálásától a stratégiai betekintésig. 🦾

🔎 Tudta? 1965-ben a The Birmingham Press and Mail, egy brit bulvárlap, bevezette az Automatic Call Distributor (ACD) rendszert, egy úttörő megoldást, amely algoritmusokat használt a hívások szűrésére és az ügynökökhöz való továbbítására. Ez megalapozta a mai AI-eszközök fejlődését, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat és automatizálják az üzleti folyamatokat.

Nem minden AI-ügynök egyforma. Íme, mire kell figyelnie, amikor a csapatának megfelelőt választja:

Automatizálás: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, csökkentve a kézi munkát és javítva a hatékonyságot

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek képesek feldolgozni és értelmezni az emberi nyelvet, hogy intuitív interakciókat és munkafolyamatokat tegyenek lehetővé

Ügynökkeretrendszerek: Válasszon olyan Válasszon olyan AI-eszközöket , amelyek lehetővé teszik a speciális feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen AI-ügynökök létrehozását, testreszabását és telepítését

Adatkezelés: Használjon olyan AI-ügynököket, amelyek integrálódnak a vektoradatbázisokkal, és adatelemzést alkalmaznak a hatalmas adathalmazok feldolgozására és az azokból nyerhető betekintések kinyerésére

Ügynök-integráció: Olyan AI-ügynököt válasszon, amely biztosítja a szoftver integrációját a jelenlegi ökoszisztémájába, például a Google Drive-ba, a GitHubba, a CRM-platformokba vagy az e-mail rendszerekbe.

Könnyű használat: Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek, így egyszerűbbé válik a bevezetésük és használatuk a csapatokban, még a nem technikai háttérrel rendelkező tagok számára is

Skálázhatóság: Válasszon olyan autonóm AI-ügynököt, amely az Ön igényeivel együtt növekszik, és zökkenőmentesen kezeli a növekvő munkaterhelést és a növekvő komplexitást

🤝 Ügyfél történet: A Bell Direct 20%-kal növelte működési hatékonyságát a ClickUp Super Agents segítségével 😓 A probléma: A „munkával kapcsolatos munka” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct üzemeltetési csapata túlterhelt volt. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kellett feldolgozniuk, amelyek mindegyikét kézzel kellett elolvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. Ez a helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, átláthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: egységes munkaterület + olyan AI-ügynökök, amelyek úgy működnek, mint a csapattársak Ahelyett, hogy egy újabb, a többitől független eszközt adtak volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextusban működhetett. Ahelyett, hogy általános botokra vagy sablonokra támaszkodtak volna, egy „Delegator” nevű szuperügynököt vezettek be. Ez egy autonóm csapattárs, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Elolvassa az összes, a megosztott beérkező levelek mappába érkező e-mailt

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével osztályozza a sürgősséget, az ügyfelet és a témát

Valós időben rangsorolja és továbbítja az egyes feladatokat a megfelelő személynek Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kódírás nélküli AI Super Agents segítségével Mindezt emberi operátorok manuális beavatkozása nélkül végzi. 😄 A hatás: mérhető működési előnyök 20%-kal növeli a működési hatékonyságot , ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal több munkát lehet gyorsabban elvégezni

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása szabadult fel , amely mostantól magas hozzáadott értékű stratégiai feladatokra fordítható

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan egy ember tenné, de gépi sebességgel és méretekben. 👉🏼 Ugyanezeket az eredményeket szeretné elérni a csapatával?

Íme a legjobb AI-ügynök eszközök listája, amelyek automatizálják a folyamatokat, elvégzik a feladatokat és adatelemzést nyújtanak:

1. ClickUp (A legjobb autonóm projektvégrehajtáshoz emberhez hasonló AI-ügynökökkel)

Készítsen kódírás nélküli szuperügynököt a ClickUp-ban Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely segít a csapatoknak a projektek kezelésében, a valós idejű együttműködésben és a célok elérésében – mindezt egyetlen, AI-központú munkaterületről.

A ClickUp segítségével olyan mesterséges intelligenciát kap, amely sokkal többet tud, mint csak a chatbotokhoz hasonlóan kérdésekre válaszolni. A ClickUp Brain-t kapja, amely a központi mesterséges intelligencia idegrendszerként működik – összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és az embereket, míg a ClickUp AI Super Agents az Ön „kezei” lesznek, amelyek elvégzik a munkát Ön helyett.

Íme, miért különböznek a Super Agents eszközök a listán szereplő többi eszköztől:

Eredményorientált: Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Mi a helyzet?”, azt mondja a Super Agentnek: „Gondoskodjon arról, hogy a projekt a terv szerint haladjon.” Az ügynök ezután önállóan üzenetet küld a lemaradóknak, újraosztja a megakadt feladatokat, és figyelmezteti a projektmenedzsert a kockázatokra

Szerepkörökön alapuló személyiségek: Vezessen be egy Triage Agentet a beérkező levelek rendszerezéséhez, vagy egy Scribe Agentet, amely az értekezletek felvételeit azonnal alfeladatokká és Gantt-diagram frissítésekké alakítja

Részletes kontextus a ClickUp Brain segítségével: Mivel az ügynökök a ClickUp Brain technológián alapulnak, hozzáférésük van minden privát dokumentumhoz és nyilvános feladathoz (a jogosultsági szintek keretein belül), így autonóm döntéseik 100%-ban kontextusfüggőek.

Amikor a csapatokat elakasztja a „munkával kapcsolatos munka”, a Super Agents képes átlátni a komplex projektgátlókat, tárgyalni az erőforrások átcsoportosításáról, és a csevegőn keresztül kommunikálni a csapatával, hogy fenntartsa a lendületet.

A Super Agenteket úgy hozhatja létre, hogy a ClickUp természetes nyelvű Agent Builderében beszél hozzájuk. Bármelyik vezető LLM-et kiválaszthatja az ügynökei működtetéséhez: GPT, Claude vagy Gemini! Írja le a szerepet és a szükséges eszközöket (pl. „Te vagy a Sprint Masterünk. Figyeld a megakadt feladatokat, és értesíts, ha egy alfeladat 24 órával késik.”).

Kockázatos műveletek esetén a Super Agents végrehajtás előtt jóváhagyást kér, így biztosítva a biztonságot és az emberi felügyeletet.

A lényeg? A Super Agents-nek nem csak kérdéseket tesz fel; feladatokat ad nekik, és ők az Ön AI-csapattársai lesznek!

🎥 Nézze meg, hogyan használják az emberek a ClickUp Super Agents-et elsődleges AI személyi asszisztensként:

A ClickUp legjobb funkciói

Használja az AI-ügynökök könyvtárát, hogy a munkafolyamataihoz igazítsa az előre elkészített ügynök-sablonokat

Csatlakoztassa az ügynököket olyan integrált alkalmazásokból származó ismeretekhez, mint a GitHub, a Salesforce és a HubSpot, hogy szinkronizálja az adatokat a teljes rendszerében

Automatizálja az ismétlődő feladatokat , hogy egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a marketing, HR, üzemeltetés, IT, értékesítés és bármely más területen, amelyre csak gondolni tud.

Készítsen feladatajánlásokat, automatizálja a munkafolyamatokat, és optimalizálja a csapat teljesítményét a munkaterületen végzett tevékenységek alapján

Összegezze összetett dokumentumokat és értekezletek jegyzetét a gyors és hatékony döntéshozatal érdekében

A ClickUp korlátai

A teljes potenciál kihasználásához beállítási időre van szükség

A fejlett funkciók használatához felhasználói képzésre lehet szükség

Nem kódalapú platform egyedi, többügynökös rendszerek nulláról történő felépítéséhez

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Bárki elkezdheti használni az AI-ügynököket – nincs szükség fejlesztői háttérre. A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen beállíthatók az ügynökök, és fokozatosan bevezethető az AI az üzleti modellünkbe.

❗️Tízszeresére szeretné növelni kommunikációját és termelékenységét? Ismerje meg a Brain MAX-ot – a ClickUp asztali alkalmazást, amely egyesíti a mesterséges intelligenciát, a keresést és az automatizálást az Ön által használt összes munkaalkalmazásban. Nincs többé ugrálás egymástól független mesterséges intelligencia eszközök között, vagy végtelen lapok között való turkálás. A Brain MAX segítségével hangvezérelt termelékenységet, az összes alkalmazáson átívelő egységes keresést, több LLM-mel való csevegés lehetőségét, egyedi AI-ügynököket és azonnali, egyedi jelentések készítését kapja – mindezt egy helyen. Ez csökkenti a kognitív terhelést, kiküszöböli a kockázatok és jelentések feltárásának késedelmét, és valóban véget vet az AI-terjedésnek. Ha készen áll a kontextusfüggő mesterséges intelligencia és a zökkenőmentes munka új korszakára, akkor a Brain MAX lesz a következő elengedhetetlen eszköze.

2. LangChain (A legjobb AI-ügynök egyedi AI-ügynök keretrendszerek építéséhez)

a LangChain segítségével

A LangChain egy nyílt forráskódú keretrendszer, amely egyszerűsíti a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) felhasználásával működő AI-alapú alkalmazások fejlesztését. Az LLM-ek integrálásával különböző eszközökkel és API-kkal, például az OpenAI API-val, a fejlesztők olyan intelligens rendszereket hozhatnak létre, amelyek képesek a következtetésre, a döntéshozatalra és az önálló cselekvésre. A LangChain moduláris architektúrája számos felhasználási esetet támogat, beleértve a csevegőrobotokat, a visszakereséssel kiegészített generálást, a dokumentumok összefoglalását és a szintetikus adatok generálását.

A LangChain egyik kiemelkedő jellemzője az Agent Framework. Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy AI-ügynököket építsenek, és azokat GPT-modellekhez, vektoradatbázisokhoz és adatforrásokhoz kapcsolják össze komplex feladatok kezelése érdekében. Támogatja továbbá az egyedi eszközök létrehozását és integrálását is, így az ügynökök jobban alkalmazkodnak a konkrét AI-alkalmazási esetekhez.

A LangChain emellett a LangGraph-ot is kínálja, egy olyan platformot, amelyen nagy léptékben telepíthetők az AI-ügynökök. API-kat biztosít az ügynökök állapotának, memóriájának és a felhasználói interakciók kezeléséhez, így termeléskész állapotba hozható.

A LangChain legjobb funkciói

Használja a LangGraph-ot skálázható, több lépésből álló AI-ügynök munkafolyamatok telepítéséhez, amelyek támogatják az újrapróbálkozásokat, az állapotkövetést és a hatékony végrehajtást

Szerezze be a LangSmith-t, hogy az ügynökfejlesztéshez azonnali láthatóságot és hibakereső eszközöket biztosítson

Telepítsen specializált ügynökökből álló „flottákat” a szervezet egészében, központi felügyelettel

Készítsen olyan ügynököket, amelyek nem csak egyenes vonalban haladnak; visszatérhetnek egy előző lépéshez, ha rájönnek, hogy hibát követtek el (önkorrekció)

A LangChain korlátai

A LangChain fejlett beállításaihoz Python kódolási ismeretekre van szükség

A platform korlátozott támogatást nyújt a nem technikai felhasználók számára; az ügynökei infrastruktúrájának üzemeltetéséért és karbantartásáért Ön felel.

A LangChain árai

OSS Framework : Ingyenes (MIT-licenc)

LangSmith Developer: Ingyenes (akár 5000 nyomkövetés/hónap)

LangSmith Plus : 39 USD/felhasználó/hónap (termelési szintű felügyelethez)

LangGraph Platform: 0,001 USD csomópontonkénti végrehajtásért (Pay-as-you-go felhőalapú tárhely)

LangChain ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a LangChainről?

Közvetlenül egy G2-értékelésből:

A LangChain jelentősen csökkenti a termeléskész AI-alkalmazások fejlesztésének bonyolultságát azáltal, hogy előre elkészített komponenseket biztosít olyan általános mintákhoz, mint a RAG, a beszélgetési memória és az ügynöki munkafolyamatok. Lehetővé teszi csapatunk számára, hogy kód átírása nélkül váltson a különböző LLM-szolgáltatók között, ami segít optimalizálni a költségeket és elkerülni a beszállítói függőséget.

3. AutoGPT (A legjobb AI-ügynök autonóm, többügynökös műveletekhez)

az AutoGPT segítségével

Az AutoGPT egy nyílt forráskódú AI-ügynök eszköz, amely fejlett nyelvi modelleket, például a GPT-4-et használja a felhasználó által meghatározott feladatok önálló végrehajtásához. A folyamatos emberi beavatkozást igénylő hagyományos AI-rendszerekkel ellentétben az AutoGPT a komplex célokat kezelhető alfeladatokra bontja, és azokat önállóan hajtja végre. Gondoljon rá úgy, mint egy biztonságos, szandboxolt környezetben működő digitális munkaerőre.

Támogatja az internet-hozzáférést, a memóriakezelést, valamint az eszközökkel és API-kkal való integrációt, lehetővé téve a tartalomgenerálástól a kódvégrehajtásig terjedő feladatok elvégzését. Ez ideális megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek fejlett AI-alkalmazásokat használnak teljesen autonóm, AI-vezérelt rendszerek építéséhez.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Böngésszen az interneten, hogy információkat gyűjtsön, kutatást végezzen, és valós idejű adatokkal naprakész maradjon

Finomítsa stratégiáit és optimalizálja eredményeit iteratív tanulás és kódvégrehajtás segítségével

Javítsa a döntéshozatalt és a feladatvégrehajtás koherenciáját a rövid távú memória fenntartásával, hogy kontextust biztosítson a folyamatban lévő feladatokhoz

Az AutoGPT korlátai

Erősen támaszkodik az önvisszacsatolásra, ami emberi felügyelet nélkül hibák halmozódásához vezethet

A műveletek gyakori API-hívásokat igényelnek, ami magas üzemeltetési költségeket eredményez

Az AutoGPT árai

Nyílt forráskódú

AutoGPT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AutoGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Az AutoGPT egyre fejlettebb, mint más AI-eszközök. Az a mód, ahogyan cikkeket, terveket és weboldalakat hoz létre, valamint hogy pontos információkat kaphatunk arról, amit böngésztünk. A legfontosabb dolog, ami tetszik benne, hogy ingyenes.

👀 Tudta ezt? A jelenlegi ügynöki alkalmazások több mint 50%-a az IT-szektorban (konkrétan a DevOps területén) található, ezt követi a marketing, az értékesítés és a pénzügy (mindegyik körülbelül 10%-kal).

4. AutoGen (A legjobb AI-ügynök a komplex munkafolyamatok egyszerűsítéséhez)

az AutoGen segítségével

A Microsoft által fejlesztett AutoGen egy nyílt forráskódú keretrendszer, amely leegyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy a komplex munkafolyamatokat kezelhető részekre bontja. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy LLM-alapú alkalmazásokat építsenek ki több ügynök összehangolásával a feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében. Egy AutoGen munkafolyamatban lehet például egy „Coder Agent” (programozó ügynök), egy „Reviewer Agent” (lektor ügynök) és egy „User Proxy Agent” (felhasználói proxy ügynök), amelyek mind egy egyetlen csevegési szálban működnek.

Természetes nyelvi bevitel segítségével feladatokat generál és rangsorol, prediktív elemzésekkel előre jelzi a szűk keresztmetszeteket, valamint valós időben optimalizálja a folyamatokat.

A fejlesztők imádják azt a képességét, hogy zökkenőmentesen képes nagy léptékű műveleteket feldolgozni. Az egyik legjobb AI-ügynök eszközként úgy tervezték, hogy optimalizálja az eseményvezérelt, elosztott AI-ügynök alkalmazások létrehozását és összehangolását. Hatékonysága növeli a termelékenységet a komplex munkafolyamatokban és egyszerűsíti a műveleteket, így kiváló választás IT-alkalmazásokhoz szánt AI-eszközként.

Ezen felül az AutoGen az AutoGen Studio révén alacsony kódszintű felületet biztosít, amely lehetővé teszi a többügynökös munkafolyamatok gyors prototípus-készítését és tesztelését, ezáltal csökkentve az ilyen alkalmazások fejlesztésének belépési korlátjait.

Az AutoGen legjobb funkciói

Fejlesszen olyan rendszereket, amelyekben az AI-ügynökök együttműködnek a feladatok elvégzésében, javítva ezzel a problémamegoldó képességeket

Biztosítsa az ellenőrzést és az etikai szempontok figyelembevételét az ügynöki munkafolyamatok emberi felügyelete és beavatkozása révén

Tesztelje az ügynökrendszereket helyileg, azzal a lehetőséggel, hogy a szükségletek növekedésével elosztott felhőalapú környezetekbe is telepítheti őket

Az AutoGen korlátai

A fejlett beállítások kezdők számára kihívást jelenthetnek

Több AI-ügynök futtatása, különösen nagy nyelvi modellek esetén, erőforrás-igényes

Az AutoGen árai

Nyílt forráskódú

AutoGen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AutoGenről a valódi felhasználók?

Íme egy Redditor véleménye:

Az AutoGen bizonyos munkafolyamatok esetében mindenképpen hasznos lehet, különösen, ha mélyen benne van a Microsoft ökoszisztémában, vagy ha kutatási jellegű, több ügynökből álló beszélgetéseket épít ki a dobozból kivéve.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynököket nehéz beállítani vagy összekapcsolni a saját eszközeikkel, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, a jogosultságokat újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltérhet. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agentjeit a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy értekezleteivel. Ezek natívan be vannak ágyazva a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, jogosultságokat és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik emberi munkatársa. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal működhetnek az eszközök között, külön beállítások nélkül. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

5. Lyzr. AI (A legjobb AI-ügynök az adatközpontú betekintéshez)

A Lyzr.AI egy vállalati szintű platform, amely megkönnyíti a biztonságos és megbízható AI-ügynökök létrehozását, telepítését és kezelését. Alacsony kódszintű felületével a Lyzr Agent Studio lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy konkrét munkafolyamatokra szabott, egyedi AI-ügynököket hozzanak létre, biztosítva a meglévő eszközökkel és rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt. Zászlóshajó ügynökeik, mint például a Jazon (egy AI SDR) és a Skott (egy AI tartalommarketinges), nem csupán ötleteket javasolnak – hanem a CRM-ben és a CMS-ben élnek, önállóan végzik a kutatást és a kapcsolattartást.

A platform különböző adatforrásokat, többek között tudásbázisokat is elemez, hogy hasznosítható betekintést nyújtson. A felhasználók kihasználhatják a valós idejű elemzést és a prediktív modellezést, amely külső API-kkal, adatbázisokkal és olyan eszközökkel integrálva működik, mint a Visual Studio Code.

A Lyzr. AI emellett nagy hangsúlyt fektet a biztonságos és felelősségteljes AI-gyakorlatokra, olyan funkciókat integrálva, mint a személyes adatok elrejtése, a mérgező tartalmak ellenőrzése és a bevitelek tisztítása, hogy elősegítse az etikus AI-bevezetést az iparágakban.

A Lyzr. AI legjobb funkciói

Szerezzen üzleti intelligenciát egy mesterséges intelligencián alapuló ügynöki keretrendszeren keresztül

Legyen kreatív és adatvezérelt eredményeket érjen el a HybridFlow Orchestration segítségével, amely ötvözi a nagy nyelvi modellek (LLM) folyamatait a gépi tanulással

A Lyzr. AI korlátai

Az adatfeldolgozásra és az elemzésre összpontosít, általános automatizáláshoz kevésbé sokoldalú

A tanulási görbe meredek a kezdők számára

Lyzr. AI árak

Közösség: Ingyenes

Pro: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lyzr. AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Lyzr. AI-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ami a legnagyobb benyomást tett rám, az az volt, hogy milyen egyszerű volt létrehozni egy ügynököt és összekapcsolni a különböző adatforrásokat. Tetszett, hogy feltölthettem az önéletrajzomat tudásbázisként, és akár olyan csatlakozókat is beépíthettem, mint a YouTube, a Slack vagy a Hacker News, anélkül, hogy bármilyen nehézséget tapasztaltam volna.

📮ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban az AI-ra a feladatkezelés és a szervezés terén. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök használata olyan speciális alkalmazásokra korlátozódik, mint a naptárak, a teendőlisták vagy az e-mail kliensek. A ClickUp segítségével ugyanaz az AI támogatja az e-mailes és egyéb kommunikációs munkafolyamatokat, a naptárat, a feladatokat és a dokumentációt. Egyszerűen kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és a sürgősség és a fontosság alapján pontosan megmondja, mi vár Önre. Így a ClickUp több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásba az Ön számára!

6. BabyAGI (A legjobb AI-ügynök a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához)

a BabyAGI -n keresztül

A BabyAGI a minimalista megoldás az autonóm mesterséges intelligenciára. A Yohei Nakajima által fejlesztett Python szkript tökéletesen illusztrálja az Agentic Loop-ot: Feladat létrehozása -> Feladat prioritásainak meghatározása -> Feladat végrehajtása. Fejlett természetes nyelvi bevitel és gépi tanulási technikák segítségével generál, rangsorol és hajt végre feladatokat előre meghatározott célok és a korábbi feladatok eredményei alapján.

Vektoradatbázist (például Pinecone vagy Weaviate) használ „hosszú távú memóriaként”, ami lehetővé teszi számára, hogy az első lépésben tanultakat megjegyezze, miközben a tizedik lépést hajtja végre. A BabyAGI intuitív ügynöki keretrendszere személyes AI-asszisztensként is működhet, amely egyszerűsíti a műveleteket, rangsorolja a feladatokat, kezeli az erőforrásokat és felgyorsítja a célok elérését.

A BabyAGI legjobb funkciói

Végezze el a feladatokat egy súlyozott prioritási rendszer alapján a hatékonyság maximalizálása érdekében

Valós időben módosítsa a feladatok prioritásait, hogy lépést tartson a változó körülményekkel

A magszkript kevesebb mint 200 sor kódjával a fejlesztők számára hihetetlenül egyszerű a módosítás és a konkrét felhasználási esetekhez való „testreszabás”.

A BabyAGI korlátai

Elsősorban parancssori eszközről van szó; a nem technikai felhasználóknak nehézséget okozhat a telepítése harmadik féltől származó wrapper nélkül

A beállításhoz és a működtetéshez Python kód ismerete szükséges

A BabyAGI árai

Nyílt forráskódú

BabyAGI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A naptárak kezelésétől és a teendőlisták frissítésétől kezdve az olvasási és írási feladatok kezeléséig – használjon AI-asszisztenseket, hogy megértsék és előre lássák az Ön igényeit, és optimalizálják az életét. Kezdje kicsiben azzal, hogy integrál egyet (például a ClickUp Brain-t) a munkafolyamatába, és nézze, hogyan szárnyal a termelékenysége! 😎

7. SuperAGI (A legjobb AI-ügynök dinamikus többügynökös rendszerekhez)

a SuperAGI -n keresztül

A SuperAGI egy nyílt forráskódú ügynökkeretrendszer-platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára az autonóm AI-ügynökök hatékony létrehozását, kezelését és telepítését. Lehetővé teszi olyan AI-ügynökök építését, amelyek együttműködnek komplex feladatok megoldásában, folyamatok automatizálásában és nagy mennyiségű adatból nyert betekintések generálásában.

Ez az AI-ügynök platform növeli a hatékonyságot azáltal, hogy zökkenőmentesen futtatja az egyidejűleg működő AI-ügynököket, és különféle eszközökkel bővíti azok képességeit. A SuperAGI-ban elérhető SuperCoder sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy célok és utasítások meghatározásával írjanak kódot, egyszerűsítve ezzel a fejlesztési folyamatot.

A platform emellett lehetőséget kínál az ügynökök pályájának finomhangolására, lehetővé téve számukra, hogy visszacsatolási ciklusok révén idővel javítsák teljesítményüket.

A SuperAGI legjobb funkciói

Használjon visszacsatolási ciklusokat az ügynökei „képzéséhez”. Ha egy ügynök nem hatékony módon közelíti meg a probléma megoldását, akkor kijavíthatja a pályáját a jövőbeli futásokhoz.

Vegye kézbe az AI-ügynökök működésének irányítását egy biztonsági kapuként működő műveleti konzol segítségével. Ha egy ügynök kockázatos műveletet szeretne végrehajtani – például jogi szerződés elküldését vagy valódi pénzzel történő tranzakciót –, akkor leáll, és megvárja az Ön „jóváhagyását” a konzolon.

Optimalizálja az erőforrás-elosztást és a teljesítményt nagyszabású projektekben a teljesítménymérő eszközök segítségével, azaz az ügynökök teljes „flottáján” belül nyomon követve a tokenek használatát, a futási időt és a sikerarányokat, hogy optimalizálja a költségeket és a sebességet

A SuperAGI korlátai

A platform üzemeltetése erőforrás-igényes, és jelentős számítási teljesítményt igényel

Azok számára, akik még nem ismerik az AI-ügynökök használatát, meredek a tanulási görbe az optimális teljesítmény elérése érdekében

A SuperAGI árai

Ingyenes

Starter: 45 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: 150 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

SuperAGI értékelések és vélemények

G2: (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a SuperAGI-ról?

A G2-n egy felhasználó így ír:

…ez valóban INGYENES a kisvállalkozások számára, és havonta 2000 ingyenes AI-kreditet biztosít az értékesítési modulhoz, valamint 500 ingyenes kreditet a marketing modulhoz. Viszonylag egyszerű automatizálások, amelyek minden bizonnyal megbízhatóak. Szó szerint 10 ügynököt hozhat létre, és automatizálhatja az összes e-mail-küldését. Marketingesek, értékesítők és munkavállalói ügynökök.

8. CrewAI (A legjobb AI-ügynök kreatív tartalom generálásához)

a CrewAI -n keresztül

A CrewAI egy nyílt forráskódú Python kódkeretrendszer, amelyet kifinomult, többügynökös rendszerek létrehozására terveztek. Fejlett AI-ügynök keretrendszert használ a szerepek kiosztásához, a független döntéshozatal támogatásához és az ügynökök közötti kommunikáció lehetővé tételéhez. Ez az együttműködés lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy komplex problémákat hatékonyabban oldjanak meg, mint egyedül dolgozva.

Moduláris felépítése lehetővé teszi a LangChainhez hasonló eszközökkel, valamint az OpenAI, a Google, az Azure és a HuggingFace API-jaival való egyszerű integrációt is, így rugalmasságot és skálázhatóságot biztosít a kis projektekektől a vállalati szintű alkalmazásokig.

A CrewAI legjobb funkciói

Az ügynökök önállóan dönthetnek úgy, hogy egy alfeladatot átadnak egy olyan csapattársnak, aki jobban fel van szerelve annak elvégzésére (pl. a kutató átadja a nyers adatokat az elemzőnek).

Ha egy ügynök eszközhívása sikertelen, vagy egy LLM téves eredményt ad vissza, a „Manager Agent” észlelheti a hibát, és megkérheti az ügynököt, hogy próbálkozzon újra, vagy gondolja át a dolgot.

Húzza az ügynököket egy „csapatba”, és határozza meg a hierarchiájukat (szekvenciális, hierarchikus vagy konszenzusos)

A CrewAI korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a CrewAI többügynökös keretrendszerét és kiaknázzák annak teljes potenciálját

Lassú feldolgozási sebesség és kiszámíthatatlan eredmények

A CrewAI árai

Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a CrewAI-ról?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét.

👀 Tudta ezt? Míg a szervezetek 62%-a kísérletezik az AI-ügynökökkel, csak körülbelül 23%-uknak sikerült legalább egy üzleti funkcióban sikeresen bevezetnie egy ügynökrendszert.

9. AgentGPT (A legjobb AI-ügynök független AI-ügynökök telepítéséhez)

az AgentGPT segítségével

Az AgentGPT egy nyílt forráskódú platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi igényeikre szabott autonóm ügynököket hozzanak létre és üzemeltessenek. A platform lehetővé teszi olyan ügynökök létrehozását, amelyek böngészhetnek az interneten, kódot futtathatnak, és „memóriát” tárolhatnak a feladatciklusok során. Ez a tökéletes eszköz azoknak a felhasználóknak, akiknek másodpercek alatt el kell indítaniuk egy „TravelGPT”-t vagy egy „MarketResearchGPT”-t, hogy nyílt végű kutatást vagy tervezést végezzenek.

A folyamat egyszerű: a felhasználók meghatároznak egy célt, amelyet az AgentGPT kisebb feladatokra bont. Ezután egymás után végigmegy az egyes feladatokon, és mesterséges intelligenciáját felhasználva egyenként elvégzi azokat. Intuitív felülete és azonnal használható sablonjai révén fejlesztők és nem technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára egyaránt elérhető.

Az AgentGPT legjobb funkciói

Hozzon adat alapú döntéseket az ügynökök teljesítményéről szóló mélyreható betekintés segítségével

Lehetővé teszi a különböző rendszerekkel való integrációt a moduláris működés érdekében

Használja az ügynökök hosszú távú memóriáját, hogy azok emlékezzenek a korábbi futások eredményeire, és így árnyaltabb eredményeket nyújtsanak

Az AgentGPT korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ügynök viselkedésének meghatározásához rendkívül specifikus vagy niche felhasználási esetekben

Fennáll annak a kockázata, hogy olyan eredmények születnek, amelyek tükrözik a képzési adatokban rejlő torzításokat

Az AgentGPT árai

Ingyenes próba

Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

AgentGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AgentGPT-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-értékelésből:

Az AgentGPT-ben leginkább az egyszerűségét és a könnyű hozzáférhetőségét szeretem: nincs szükség kódolásra, csak el kell nevezni az ügynököt, meg kell adni a feladatot, és máris elvégzi a munkát.

10. Microsoft Copilot Studio (A legjobb vállalati koordinációhoz)

a Microsoft Copilot Studio segítségével

A Microsoft Copilot Studio lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy olyan ügynöki munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyek az Azure-on, a Dynamics 365-ön és több ezer harmadik féltől származó API-n átívelnek. Azok számára készült, akiknek olyan ügynököt kell létrehozniuk, amely nemcsak a ügyfelek kérdéseire tud válaszolni, hanem valós időben ellenőrizni tudja az ERP-ben lévő készletet, biztonságos API-n keresztül kezdeményezheti a visszatérítést, és frissítheti a CRM-et – mindezt egyetlen autonóm folyamatban.

A Microsoft Copilot Studio legjobb funkciói

Használjon generatív válaszcsomópontot, hogy az ügynök a magán SharePoint-jából vagy webhelyeiről származó kérdésekre válaszolhasson, majd logikai csomópontok segítségével kezelje a komplex, szabályalapú elágazásokat

Csatlakoztassa ügynökét több mint 1000 előre elkészített csatlakozóhoz (például Salesforce, ServiceNow és Jira), hogy a „beszédet” „cselekvéssé” változtassa

Készítse el ügynökét egyszer, majd telepítse a Microsoft Teams-be, vállalata weboldalára, mobilalkalmazásaiba, vagy akár egyedi üzenetküldő csatornákra is

A Microsoft Copilot Studio korlátai

Az új felhasználóknak időre és technikai háttérismeretekre lehet szükségük a funkciók teljes körű megértéséhez és hatékony használatához.

Microsoft Copilot Studio árak

Standard licenc: Számos M365 Enterprise csomagban megtalálható

Copilot Studio előfizetés : 200 USD/hó

Pay-as-you-go: Az Azure-on keresztül érhető el nagy forgalmú, külső felhasználóknak szánt ügynökök számára

A Microsoft Copilot Studio értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Microsoft Copilot Studioról?

Íme egy G2-felhasználó véleménye:

Szeretem a Microsoft Copilot Studiót, mert mélyreható technikai ismeretek nélkül is könnyen lehet vele AI-segédprogramokat készíteni és testreszabni. A low-code felület és a kész sablonok segítségével gyorsan lehet ötleteket működő megoldásokká alakítani.

ClickUp: Az AI-ügynök eszközének okosabbá tétele

A mai munkavégzés már nem a feladatok kezeléséről szól, hanem azokról az eredményekről, amelyek előreviszik a vállalkozását. 🦾 Az emberi szándék és intelligencia, valamint a gépi pontosság összekapcsolásával az AI-ügynökök növelik a hatékonyságot, automatizálják a munkát és javítják a csapat döntéshozatalát. 👀

Az AI-eszközök zsúfolt mezőnyében a ClickUp kiemelkedik, mint az egyetlen konvergens AI-munkaterület. Míg más platformoknál különálló alkalmazások között kell ugrálnia az adatok kereséséhez, a ClickUp Super Agents közvetlenül ott működik, ahol a munkája zajlik – teljes, valós idejű kontextussal rendelkezik a feladatairól, dokumentumairól és csevegéseiről. Ráadásul minden ügynöki művelet naplózásra kerül és átlátható, örökölve a munkaterület meglévő biztonsági és engedélyezési beállításait, hogy az adatok biztonságban maradjanak és ellenőrizhetők legyenek.

🛠️ Készen áll arra, hogy ne a feladatok kezelésével foglalkozzon, hanem az eredmények elérésére összpontosítson? Ismerje meg az autonóm munka jövőjét.