Nem ritka, hogy a közösségi média felhasználói kifejezik frusztrációjukat a hírfolyamukkal kapcsolatban. Gyakran algoritmusok irányítják ezeket a hírfolyamokat, és ahelyett, hogy a barátok vagy a követett alkotók bejegyzéseit látnák, a hírfolyam tele van az algoritmusok által előtérbe helyezett tartalmakkal.

Ez sokakat arra késztetett, hogy áttérjenek a Blueskyra, egy decentralizált közösségi hálózati oldalra, amelynek célja, hogy az „algoritmusok fő helyszíne” legyen, és lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy személyre szabják a hírfolyamukat.

A Bluesky azonban még mindig fejlődőben van. Használói bázisa kisebb, mint az Instagram vagy az X platformoké, és az egyedi névadási konvenciók és a korlátozott keresési funkciók miatt nehéz lehet embereket találni. Ráadásul a Bluesky lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi irányelveket hozzanak létre, ami radikálisan eltérő közösségi média élményt kínál.

Ha nem vagy a Bluesky rajongója, rengeteg más közösségi média platformot is felfedezhetsz. Összeállítottunk egy listát 13 Bluesky alternatíváról, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes közösségi média platformot!

⏰ 60 másodperces összefoglaló: Íme a 13 legjobb Bluesky alternatíva és versenytárs 2025-re: Threads by Instagram: Legalkalmasabb azok számára, akik Instagramot használnak Diaspora: Legalkalmasabb azok számára, akik saját podokat szeretnének üzemeltetni. PixelFed: A legjobb azok számára, akik decentralizált fotómegosztó platformot keresnek. Nostr: Legalkalmasabb a technológia iránt érdeklődő felhasználók számára, akik protokollalapú alkalmazást keresnek. Hírek közzététele: Leginkább azoknak ajánlott, akik hírekkel foglalkozó platformot keresnek. Hive Social: Legalkalmasabb azok számára, akik az Instagram és az X keverékét keresik. Friendica: Legalkalmasabb hosszú szöveges bejegyzések létrehozására X (korábban Twitter): A legjobb, ha naprakész akarsz lenni a világ trendjeivel kapcsolatban. Mastodon: Leginkább olyan niche hobbi kedvelőknek ajánlott, akik moderált közösségeket keresnek. Minds: A legjobb tartalom monetizálásra TrustCafe (WT. Social): Leginkább azoknak ajánlott, akik egy egyszerű, közösségközpontú alkalmazást keresnek. Farcaster: Legalkalmasabb fejlesztőknek és azoknak, akik GitHubot használnak AT Protocol: A legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik a decentralizált közösségi médiát részesítik előnyben.

Mit kell keresned a Bluesky alternatíváiban?

Íme azok a funkciók, amelyekre figyelnie kell egy Bluesky alternatívában:

🌐 Decentralizáció

Gondoljon olyan platformokra, amelyek decentralizált működésükkel Önnek biztosítják az irányítást. Csatlakozhat egy szerverhez vagy saját szervert üzemeltethet, így adatai nem kötődnek egy vállalat szabályaihoz vagy moderálásához. Ráadásul a decentralizáció ezeket a platformokat ellenállóbbá teszi, csökkentve az üzemszünetek vagy a cenzúra esélyét.

🤝 Közösségi moderálás

Keressen olyan platformokat, amelyek a moderálást a közösség kezébe adják. Ezek a platformok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy személyre szabott szabályokkal és tartalomszűrőkkel alakítsák ki saját élményüket, így könnyebb biztonságos és befogadó teret létrehozni. A lényeg, hogy Önnek nagyobb kontrollja legyen az Ön által látott és az Ön által használt tartalmak felett.

🔗 Interoperabilitás

Válasszon olyan platformokat, amelyek más hálózatokkal is összekapcsolhatók, vagy használjon szövetségi rendszereket. Ez lehetővé teszi, hogy szélesebb közönséggel lépjen kapcsolatba, akár a platformján kívül is. Ez egy remek módja annak, hogy kapcsolatban maradjon anélkül, hogy több fiókot kellene kezelnie.

⚙️ Testreszabás és használhatóság

Keressen olyan platformokat, amelyek egyedi funkciókat kínálnak, például időrendi hírcsatornákat, testreszabható profilokat, hangulatjeleket vagy fotók és videók megosztási lehetőségeit. Egy könnyen kezelhető platform, amely olyan eszközöket tartalmaz, mint szavazások, közösségek vagy élő csevegések, szórakoztatóbbá és igényeinek jobban megfelelővé teheti közösségi élményét.

💡Profi tipp: Csatlakozz egy aktív moderációval és élénk közösséggel rendelkező nyilvános szerverhez. Ez egy egyszerű módja annak, hogy kipróbáld a platformot, mielőtt saját szervert üzemeltetnél vagy elmélyülnél a testreszabásban!

A 13 legjobb Bluesky alternatíva

Íme a 13 legjobb Bluesky alternatíva, amelyek közül választhatsz:

1. Threads by Instagram (Legalkalmasabb azoknak az Instagram-felhasználóknak, akik csatlakozni szeretnének egy közösséghez)

via Threads

A Threads az Instagram mikroblog-platformja, amelyet úgy terveztek, hogy a felhasználók számára egyszerű és ismerős legyen. Elrendezése és funkciói hasonlóak más szövegalapú platformokéhoz, így könnyen megoszthatod a frissítéseidet, csatlakozhatsz beszélgetésekhez és kapcsolatba léphetsz követőiddel – mindezt úgy, hogy közben kapcsolatban maradsz Instagram-fiókoddal.

A Threads kiemelkedő funkciója a címkék. Ahelyett, hogy több hashtaggel zsúfolnák tele a bejegyzést, a felhasználók egyszerűen hozzáadhatnak egy címkét, amely leírja a tartalmat. Ez lehetővé teszi az embereknek, hogy olyan bejegyzésekkel foglalkozzanak, amelyek érdeklik őket, és kapcsolatba lépjenek másokkal, akik hasonló szenvedélyeket osztanak.

A Threads legjobb funkciói

Ossz meg legfeljebb 500 karakter hosszú szöveges bejegyzéseket

Csatlakoztasd Threads-fiókodat közvetlenül az Instagramhoz a könnyű beállítás és az alkalmazások közötti váltás érdekében.

Ossza meg szöveges bejegyzéseit, fényképeit és videóit, válaszoljon kommentekkel, és lépjen kapcsolatba másokkal lájkolásokkal és újrapostázásokkal.

Végezzen egyéni szavazásokat a Threads-en, hogy véleményeket gyűjtsön, beszélgetéseket indítson és bevonja a közönségét.

A Threads korlátai

A Threads használatához Instagram-fiókra van szükség, ami nem feltétlenül tetszik azoknak, akik az önálló platformokat részesítik előnyben.

A Threads árai

Ingyenes

Threads értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Threads-ről a valódi felhasználók?

Eddig tetszik a Threads alkalmazás. Sok dolgot kell még kijavítaniuk, és néhány funkciót hozzá kell adniuk, de teljesen megértem, miért siették el a kiadást. Most már asztali verzióban is elérhető, és könnyebb váltani a fiókok között. Szerintem mindenképpen érdemes csatlakozni. Emellett a szponzorálás és a márka-megállapodások az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy profitáljunk a Threads alkalmazásból.

2. Diaspora (a legjobb podok tárolására)

via Diaspora

Ha olyan közösségi hálózatot keresel, amely a magánélet védelmét és az irányítást helyezi előtérbe, érdemes megnézned a Diasporát. A szokásos platformokkal ellentétben, amelyek az adataidat a saját szervereiken tárolják, a Diaspora lehetővé teszi, hogy te döntsd el, hol tárolják az adataidat. A böngészőben kiválaszthatsz egy szervert, amelyet „podnak” neveznek, vagy akár saját szervert is üzemeltethetsz.

A Diaspora-t alapelvei különböztetik meg: decentralizáció, szabadság és adatvédelem. Alapvetően te döntesz arról, hogy ki láthatja a tartalmaidat, hogyan kapcsolódsz másokkal, és hol tárolják az adataidat.

A Diaspora legjobb funkciói

A decentralizált struktúrával teljes tulajdonjogot és ellenőrzést kapsz a kommunikációs terved felett.

Ossza meg frissítéseit és médiáit az „Aspects” segítségével, hogy könnyedén szegmentálhassa barátait, családtagjait és szakmai kapcsolatait.

Tapasztalja meg a tisztább, zavaró tényezőktől mentes környezetet, reklámok és harmadik felek általi nyomon követés nélkül.

Módosítsd a forráskódot, hogy a hálózatot a saját igényeid szerint testreszabhasd.

A Diaspora korlátai

A felhasználói felület kissé elavultnak tűnhet, inkább hasonlít egy Wikipedia-oldalra.

A Diaspora árai

Ingyenes

Diaspora értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

3. PixelFed (A legjobb fotómegosztáshoz)

via PixelFed

Ha kedveled az Instagram funkcióit, de nem szeretnéd, hogy egy algoritmus irányítsa a feededet, érdemes megfontolnod a PixelFed használatát. Ez egy fotómegosztó platform, amely lehetővé teszi, hogy te irányítsd a tartalomkészítést és a adatvédelmet. Megoszthatod és szerkesztheted a fotókat, albumokba rendezheted őket, és lájkolásokkal és kommentekkel kapcsolatba léphetsz másokkal.

A legjobb rész? Teljesen reklámmentes és nem használ algoritmusokat, így a feedje időrendben és zavaró tényezők nélkül marad. A regisztráció előtt böngészhet különböző szerverek között művészet, mérnöki munka és egyéb célok érdekében.

A PixelFed legjobb funkciói

Élvezze a reklámmentes és algoritmusmentes élményt a kronológiai hírfolyamon.

Indítson szálas beszélgetéseket a beépített kommentrendszerrel!

Ossza meg dinamikus tartalmait olyan funkciók segítségével, mint a Stories és az Albums.

A PixelFed korlátai

Mivel a PixelFed egy decentralizált közösségi média platform, népszerűsége a közösségtől függ. Egyes közösségek kicsinek vagy inaktívnak tűnhetnek, ezért a megfelelő megtalálása némi erőfeszítést igényelhet.

PixelFed árak

Ingyenes

PixelFed értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

4. Nostr (A legjobb azoknak, akik protokollalapú alkalmazást szeretnének)

via Nostr

A Nostr nem egy tipikus, központosított szerverrel rendelkező közösségi platform. Ez egy kommunikációra használt programozási nyelv. A regisztráció során létrehoz egy privát kulcsot, amely személyes hozzáférésként szolgál a platformhoz.

Nincs szükség e-mail címre vagy telefonszámra, így teljes mértékben te irányítasz. A bejegyzéseid és interakcióid reléken keresztül kerülnek elküldésre – ezek lényegében olyan szerverek, amelyek továbbítják az üzeneteket a felhasználók között. Ez hatékonnyá és rugalmassá teszi a rendszert, de az újoncok számára technikai vagy ijesztőnek is tűnhet.

A Nostr legjobb funkciói

Generálj privát kulcsokat, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhass a fiókod vagy a csoportos kommunikációd felett.

Kapcsolódj relék segítségével, hogy üzeneteidet központosított szerver nélkül oszthasd meg.

Közzétehetsz bejegyzéseket nyilvános vagy privát relék segítségével, hogy cenzúrának ellenálló kommunikációs stratégiákat alkalmazz.

Állítsd be a saját relédet a maximális testreszabás és adatvédelem érdekében.

A Nostr korlátai

A tanulási görbe meredekebb

A Nostr árai

Használata ingyenes, de lehet, hogy meg kell vásárolnia a kulcsot.

Nostr értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

5. Post News (A legjobb azoknak, akik hírekkel foglalkozó platformot keresnek)

via PostNews

A Post News gondolatébresztő beszélgetésekről és válogatott tartalmakról szól, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ez egy olyan tér, ahol a szokásos zaj nélkül merülhet el a hírekben, véleményekben és beszélgetésekben.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az, hogy hangsúlyt fektet a hiteles forrásokból származó tartalmakra, így megbízható információkhoz juthat. Ha értékeli a tartalmas beszélgetéseket és a megbízható híreket, akkor érdemes megnéznie a Post News-t.

Hírek legjobb funkciói

Kövesse nyomon a hiteles hírforrások és megbízható közreműködők bejegyzéseit!

Támogasd az újságírást azzal, hogy közvetlenül borravalót adsz az íróknak és alkotóknak.

Támogassa az értelmes interakciót, a polgári viselkedésre és a tiszteletre összpontosítva.

Maradjon naprakész egy tiszta, reklámmentes felületen, amely kiemeli a fontos tartalmakat.

Hírközlési korlátozások

A felhasználói bázis még mindig növekszik, ami egyelőre korlátozhatja a nézőpontok és beszélgetések sokszínűségét.

Hírek közzététele árak

Ingyenes

Hírek értékelései és vélemények

Nincs elég értékelés

6. Hive Social (A legjobb azoknak, akik az Instagram és az X keverékét keresik)

via Hive Social

A Hive az X és az Instagram jó keverékének tűnik. A feed nagyjából úgy működik, mint az X-é, a bejegyzéseket időrendben jeleníti meg, míg a vizuális stílus és a szórakoztató extrák – mint a profilzene, a GIF-ek és a szavazások – az Instagramra emlékeztetnek.

Ez a platform lehetővé teszi profilzenék, szöveges és képosztások, valamint szavazások hozzáadását. A Hive testreszabási funkciói személyre szabott megjelenést biztosítanak, megkönnyítve a más felhasználókkal való kapcsolatfelvételt.

A Hive Social legjobb funkciói

Hozzon létre egy testreszabható profilt egyedi színvilágokkal és zenei integrációval.

Élvezze a kronológiai hírcsatornákat egy egyszerű, reklámmentes böngészési élményért.

Add hozzá a csillagjegyedet vagy a névmások a profilodhoz

Kapcsolatba léphetsz másokkal olyan vonzó funkciók segítségével, mint a kommentek, a lájkolások és a repostok.

A Hive Social korlátai

A Hive kisebb felhasználói bázisa kevesebb kapcsolatot és tartalmat jelent a nagyobb hálózatokhoz képest.

Hive Social árak

Ingyenes

Hive Social értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

7. Friendica (legalkalmasabb hosszú szöveges bejegyzések létrehozására)

via Friendica

A Friendica egy közösségi platform, amely egyszerűsíti az online interakciókat. Csatlakozhat a különböző nyelveken elérhető számos ingyenes nyilvános szerver egyikéhez, vagy létrehozhat saját szervert, ha teljes ellenőrzést szeretne gyakorolni az adatai felett.

A platform korlátlan szöveghosszt és gazdag formázási lehetőségeket kínál a bejegyzésekhez.

A Friendica igazán klassz tulajdonsága, hogy összekapcsolódik más hálózatokkal – legyen az Mastodon, X vagy Diaspora, mindegyikkel egyetlen fiókból léphetsz kapcsolatba.

A Frendica legjobb funkciói

Használj harmadik féltől származó bővítményeket a funkciók hozzáadásához és a téma testreszabásához.

Személyre szabhatja élményét a széles témaválaszték és kiegészítők segítségével.

Rendezze hálózatát részletes adatvédelmi beállításokkal és csoportfunkciókkal.

Küldj magadnak egy bejegyzést, és vezess személyes naplót!

A Frendica korlátai

A Friendica beállítása kissé technikai lehet, különösen, ha saját szerveren futtatja.

Frendica árak

Ingyenes

Frendica értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: A Mastodon vagy a Friendicahez hasonló decentralizált platformok esetében a választott szerver nagyban befolyásolhatja az élményt. Keress olyan közösségeket, amelyek megfelelnek az érdeklődési körödnek és az értékeidnek.

via X

Az X (korábban Twitter) az egyik legnépszerűbb közösségi platform, amelyet gyors tempójú, valós idejű beszélgetései miatt szeretnek. Itt osztják meg az emberek rövid frissítéseiket, az úgynevezett tweeteket, amelyek szöveget, képeket, videókat és linkeket is tartalmazhatnak.

Az X megkönnyíti a csatlakozást és a globális beszélgetésekkel való lépéstartást – legyen szó friss hírekről, trendi témákról vagy virális mémekről, minden valós időben zajlik. Ráadásul a Spaces funkcióval élő audio csevegésekbe is bekapcsolódhat, ami egy újabb réteget ad hozzá ahhoz, ahogyan kapcsolatba lép a közösségekkel és a világszerte befolyásos személyekkel.

A 10 legjobb funkció

Ossza meg rövid frissítéseit, az úgynevezett tweeteket, szöveggel, képekkel, videókkal és linkekkel.

Kövesse a legfrissebb híreket, a trendi témákat és a globális beszélgetéseket valós időben.

Csatlakozz a Spaces élő audio csevegéseihez a dinamikusabb interakciókért!

Csatlakozz niche csoportokhoz a Közösségek segítségével

Használja az Üzenetek funkciót magánbeszélgetésekhez és hálózatépítéshez.

X korlátozások

Sok spam-fiók található rajta, amelyek zavarhatják a felhasználói élményt.

X árazás

Ingyenes

Alap: 3 dollár havonta

Prémium: 8 dollár havonta

Premium+: 22 dollár havonta

X értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az X-ről?

Az X remek módja a követőkkel való kommunikációnak, valamint a világ aktuális eseményeiről szóló legfrissebb információk és élő kommentárok megszerzésének. Az X jó, de úgy tűnik, hogy egyre több olyan értesítést kapok, amelyeknek semmi közük hozzám, és egyáltalán nem érdekelnek.

✨ Érdekesség: Az első tweet egyszerűen csak „just setting up my twttr” (épp beállítom a twttr-emet) volt, és a alapító, Jack Dorsey írta. Az X-et eredetileg úgy tervezték, hogy az emberek 140 karakterben frissíthessék állapotukat.

9. Mastodon (A legjobb választás a moderált közösségeket kereső niche hobbi kedvelők számára)

via Mastodon

A Mastodon egy nyílt forráskódú közösségi média platform, ahol a felhasználók kiválaszthatják vagy létrehozhatják a számukra legmegfelelőbb közösséget. A platform szervereken keresztül működik, amelyeket független szervezetek vagy magánszemélyek üzemeltetnek, és ezek a szerverek eltérő fókuszúak, szabályokkal és moderációs politikával rendelkeznek.

Miután kiválasztott egy szervert, bárkit követhet a Mastodon hálózaton, függetlenül attól, hogy melyik szerveren van, így biztosítva, hogy a közösségválasztása soha ne korlátozza a kapcsolatait.

A Mastodon legjobb funkciói

Ossza meg bejegyzéseit (ún. toots) szöveggel, képekkel, videókkal és linkekkel.

Fejezze ki magát hanggal, videóval, képekkel, szavazásokkal és animált avatarokkal!

Élvezze a kronológiai, reklámmentes hírfolyamot, amely zavartalan élményt nyújt.

Kapcsolódj össze különböző szerverekkel, miközben megőrzöd a decentralizált megközelítést.

A Mastodon korlátai

Nem jeleníti meg az ajánlott fiókokat vagy követendő bejegyzéseket.

A Mastodon árai

Ingyenes

Mastodon értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mastodonról a valódi felhasználók?

Szeretek belemerülni és részt venni az érdekes emberekkel és témákkal kapcsolatos beszélgetésekben, és alkalmanként megosztani az életem szórakoztató pillanatait. A Mastodon nem használ algoritmust. Te követed azokat a fiókokat, amelyek érdekelnek, azok követnek téged, akik érdeklődnek irántad, és beszélgettek egymással.

10. Minds (a legjobb tartalom monetizálásra)

via Minds

A Minds egy közösségi hálózat, amely a szabad véleménynyilvánítást, a magánélet védelmét és a jutalmazást helyezi a középpontba. Ötvözi a hagyományos platformok ismerős funkcióit a blokklánc technológiával, így Ön is kereshet a részvétel, a posztolás és a hozzájárulás révén.

A Minds előnye, hogy elkötelezett a transzparencia és a nyílt forráskódú fejlesztés mellett, így kiváló választás azoknak a tartalomalkotóknak, akik fontosnak tartják a szabadságot és az online jelenlétük feletti ellenőrzést.

A Minds legjobb funkciói

Értékesíts tagságokat exkluzív hozzáférésért, és hirdetésekkel keress pénzt!

Személyre szabhatja élményét nyílt forráskódú eszközökkel és átlátható irányelvekkel.

Csatlakozz egy globális közösséghez, amely előtérbe helyezi a szabad véleménynyilvánítást és a magánélet védelmét.

Támogasd a tartalomkészítőket közvetlenül borravalóval és prémium előfizetéssel

A Minds korlátai

Új felhasználók számára meredekebb tanulási görbe

A Minds árai

Ingyenes

Minds értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Számos Bluesky alternatíva, például a Threads vagy a Minds, testreszabási lehetőségeket kínál a profilok és a hírcsatornák számára. Szánjon időt a beállítások személyre szabására, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a platformból.

11. WT. Social (TrustCafe) (A legjobb azoknak, akik egyszerű alkalmazást szeretnének)

via TrustCafe

A Trust Cafe egy olyan közösségi hálózat, amelynek középpontjában a tartalmas beszélgetések és a megbízható információk állnak.

A hagyományos platformokkal ellentétben kerüli az algoritmusokat és a hirdetéseket, előtérbe helyezve a felhasználók által generált tartalmakat és a közösségközpontú megközelítést. A Twitter vagy a Threads feedhez hasonlóan működik, és a platformon kommentelhet, követhet és megoszthat tartalmakat.

WT. Social legjobb funkciói

Vegyen részt olyan beszélgetésekben, amelyeket a minőség és a relevancia vezérel, nem pedig algoritmusok.

Csatlakozz vagy hozz létre érdeklődésalapú csoportokat, hogy kapcsolatba lépj hasonló gondolkodású emberekkel.

Hozzájárulj és működj közre megbízható, felhasználók által vezérelt tartalmak létrehozásában!

Élvezze a reklámmentes élményt, amely a közösséget és a beszélgetéseket helyezi előtérbe.

WT. Társadalmi korlátok

A felhasználói felület elavultnak és nem intuitívnak tűnik.

WT. Social árak

Ingyenes

WT. Társadalmi értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudtad? A WT. Social-t a Wikipedia társalapítója, Jimmy Wales hozta létre. Ez egy reklámmentes, közösségi finanszírozású platform, amelynek célja a tényekre alapuló viták előmozdítása.

12. Farcaster (A legjobb fejlesztőknek és a Githubot használóknak)

via Farcaster

A Farcaster egy decentralizált közösségi hálózat, amely a hordozhatóságra és a felhasználók teljes ellenőrzésére összpontosít. Lehetővé teszi, hogy Ön legyen a tulajdonosa identitásának és kapcsolataiknak, így alkalmazások vagy platformok között válthat anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy elveszíti követőit vagy adatait.

A Farcaster fejlesztőbarát is, így könnyen alkalmazásokat hozhat létre vagy használhat az ökoszisztémáján belül, miközben identitása konzisztens marad. Ha rugalmasságot és kontrollt keres egy közösségi hálózatban, érdemes megnéznie a Farcastert.

A Farcaster legjobb funkciói

Legyen ura saját identitásának és követőinek, biztosítva a platformok közötti hordozhatóságot.

Alkalmazzon vagy fejlesszen alkalmazásokat egy növekvő decentralizált ökoszisztémában

Fedezze fel az egyszerűségre tervezett, tiszta, minimalista felhasználói élményt!

Használj fejlesztőbarát protokollt új eszközök létrehozásához vagy testreszabásához.

A Farcaster korlátai

A Farcaster felhasználói bázisa még mindig növekszik, így az alkalmazások és közösségek száma egyelőre korlátozott marad.

Farcaster árak

Ingyenes

Farcaster értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

13. AT Protocol (A legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik a decentralizált közösségi médiát részesítik előnyben)

via AT Protocol

Az AT Protocol a Bluesky-t működtető decentralizált technológia, amelynek célja egy nyitottabb és felhasználók által irányított közösségi hálózat létrehozása. A lényeg, hogy Ön szabadon megoszthassa identitását, tartalmait és követőit különböző platformokon.

Ezenkívül testreszabható algoritmusokat kínál, így a feedjét saját preferenciáihoz igazíthatja. Ha a hordozhatóságot és az átláthatóságot keresi, az AT Protocol a legjobb választás.

Az AT Protocol legjobb funkciói

Helyezze át zökkenőmentesen identitását és adatait a különböző platformok között.

Testreszabhatja hírcsatornáját átlátható algoritmusokkal és jobb ellenőrzéssel az Ön által látott tartalmak felett.

Csatlakozzon egy olyan összevont hálózaton keresztül, amely biztosítja az interoperabilitást és a választási lehetőséget.

Készítsen vagy használjon olyan alkalmazásokat, amelyek előtérbe helyezik a decentralizációt és a felhasználói ellenőrzést.

AT Protokoll korlátai

Alapvető protokollként az AT Protocol olyan alkalmazások fejlesztésétől és elterjedésétől függ, mint a Bluesky, amelyek funkciói és felhasználói bázisa még mindig növekszik.

AT Protocol árak

Ingyenes

AT Protocol értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? Az AT Protocol „AT” betűi az „Authenticated Transfer” (hitelesített átvitel) kifejezést jelentik, utalva a hálózat céljára, hogy valóban interoperábilis és decentralizált közösségi platformok hálózatát hozza létre.

A Bluesky és más platformok, köztük a Hive Social és a Diaspora, személyre szabott közösségi moderálást, jobb adatvédelmet és nagyobb ellenőrzést kínálnak. A különböző szerverek és irányelvek azonban széttagolt közösségeket eredményeznek. Ráadásul ezeknek az eszközöknek a többsége bonyolult bevezetéssel jár.

Itt van szükséged egy olyan eszközre, amely a közösségi hálózatok funkcióin túlmutató szolgáltatásokat is kínál. A ClickUp egy munka céljára szolgáló, mindent magában foglaló alkalmazás, amely egy platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt – mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Nézzük meg, hogyan használhatja a ClickUp-ot egy erős közösség felépítéséhez.

🚀 Külön csatornákat hozhat létre a kommunikációhoz

A ClickUp Chat beépített kommunikációs eszközt kínál, amely a beszélgetéseket a projektekhez köti. Vendégeket hívhat meg a munkaterületére, és külön beszélgetési csatornákat hozhat létre.

A hagyományos üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben a Chat közvetlenül integrálódik a munkafolyamatokba. Összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és üzeneteket, így könnyű együttműködni anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

A ClickUp Chat segítségével hatékonyan együttműködhetsz a csapat tagjaival

A Posts segítségével fontos bejelentéseket küldhet, üzeneteket cselekvésre ösztönző feladatokká alakíthat, szálakat feladatokhoz szinkronizálhat, és közvetlen üzeneteket küldhet a közösség tagjainak személyes interakciók céljából.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp hatékony mesterséges intelligenciájú asszisztensével összefoglalhatod a szálakat. Használhatod arra is, hogy vonzó, átgondolt bejegyzéseket írj – személyesen vagy a szervezeted nevében –, amelyeket aztán különböző közösségi média felületeiden tehetsz közzé.

🚀 Valós időben együttműködni

A ClickUp Docs segítségével hihetetlenül egyszerűvé válik a dokumentumok létrehozása, szerkesztése és megosztása, mindezt a munkaterületén belül. Segít összekapcsolni a projekt részleteit, ötleteket gyűjteni vagy megbeszélések jegyzetét hozzáadni közvetlenül a feladatokhoz. Megjegyzések hozzáadásával, szerkesztési vezérlők beállításával, a verziótörténet nyomon követésével és gazdag formázási lehetőségek használatával szervezheti az információkat.

Linkelje össze a projekt részleteit és gyűjtsön ötleteket a ClickUp Docs segítségével

🚀 Ötletelj és vizualizáld az ötleteidet!

A ClickUp Whiteboards forradalmi változást hoz azoknak a csapatoknak, akik szeretik a vizuális szervezést. Lehetővé teszik az ötletelés, a stratégiák tervezése és a munkafolyamatok kidolgozása egyszerű drag-and-drop funkcióval. Ráadásul az elemeket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, így minden összekapcsolva marad.

Akár tartalmat tervez, akár csapatának elképzeléseit összehangolja, a Whiteboards egy együttműködésen alapuló, mindent magában foglaló megoldást kínál.

Ossza meg ötleteit barátaival vagy csapattársaival a ClickUp Whiteboards segítségével

🚀 Automatizálja marketing feladatait

A ClickUp szintén remek eszköz a közösségi és marketing csapatok számára. Segít kampányok szervezésében, tartalom tervezésében és feladatok automatizálásában a ClickUp Marketing segítségével.

A testreszabható munkaterületekkel, mint például a táblák és a Gantt-diagramok, a ClickUp könnyen igazítható az Ön igényeihez. Kiemelkedik a projektkövetés, a valós idejű együttműködés és a biztonságos hozzáférés-vezérlés kombinációjával, ami egy all-in-one megoldássá teszi a projektek hatékony kezeléséhez és végrehajtásához.

🚀 Kezdje a sablonokkal

A ClickUp több mint 1000 használatra kész sablont kínál , amelyek segítenek a közösségi média és marketing csapatoknak a munkába állásban.

Töltse le ezt a sablont Építs vonzó közösségeket a ClickUp közösségkezelési sablon segítségével!

A ClickUp közösségkezelési sablon remek módszert kínál a közösség kezelése közbeni szervezettség fenntartására. Segít nyomon követni az interakciókat, eseményeket tervezni és minden zökkenőmentesen működni. Ha sok közösségi tevékenységet kell összehangolnia, ez megkönnyítheti a dolgát.

A ClickUp Social Media Advanced Template hasznos, ha nagy csapattal dolgozik vagy komplex kampányokat vezet. Részletes tartalomtervezéshez és teljesítménykövetéshez szükséges eszközökkel van tele, így minden részletet kézben tarthat és csapatát szinkronban tarthatja. De ez még nem minden! A ClickUp Social Media Template segítségével megtervezheti és megszervezheti közösségi média tartalmait. Ez megkönnyíti a bejegyzések ütemezését és az ötletek kidolgozását, segítve Önt abban, hogy következetes maradjon és a terv szerint haladjon, anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat.

➡️ Szeretne naprakész lenni a ClickUp funkcióival kapcsolatban? Csatlakozzon még ma a ClickUp közösségéhez!

Hozzon létre egy vonzó közösséget a ClickUp segítségével

Bár a Hive Social, a Diaspora és más közösségi média platformok kiválóan alkalmasak kapcsolatok építésére és személyes hírek megosztására, saját szabályaik, a szerver túlterheltsége és alacsony népszerűségük miatt nem biztos, hogy segítenek egy közösség felépítésében. Ha nagy közösséget szeretne építeni, a ClickUp lehet az ideális platform.

Könnyű bekapcsolódást kínál. Meghívhat vendégeket a ClickUp Chat-re, külön csatornákat hozhat létre, fájlokat csatolhat, üzenetekből cselekvési elemeket hozhat létre, és még sok minden mást tehet.

Emellett a ClickUp közösségkezelési sablonokat is kínál, amelyek segítenek az indulásban.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és teremts értelmes kapcsolatokat!