A 11 legjobb építési dokumentumkezelő szoftver 2025-re

Számos fejlett ország, köztük Kanada és Ausztrália, súlyos lakásválsággal küzd . Miközben a vita a probléma kiváltó okáról folyik, egy dolog teljesen világos: sürgősen több lakásra van szükségünk.

A fenntarthatóságra törekvő világban a lakásépítéshez számos kritériumot kell teljesíteni: környezetbarát anyagok beszerzése, a szállítási logisztika kezelése, a tervezési és infrastrukturális engedélyek biztosítása, a természeti katasztrófákra való felkészülés és a szűkös költségvetésen belüli munkavégzés.

Egyszerűen fogalmazva: a dokumentáció logisztikai rémálom. Túl sok mozgó alkatrész van, amit nyomon kell követni. De van jó hír is: a megfelelő építési menedzsment szoftver segítségével ez a papírmunka-hegy kezelése sokkal könnyebbé válik.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan tudják az építési dokumentumkezelő szoftverek egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és elősegíteni az együttműködési eszközök használatát.

Mit kell keresnie az építési dokumentumkezelő szoftverekben?

Az építési projektek gyakran több mint 50%-kal túllépik a költségvetést a késedelmek miatt. Noha egyes visszaesések elkerülhetetlenek, sokakat enyhíteni lehet a dokumentáció szervezett kezelésével – ebben pedig a megfelelő építési dokumentumkezelő szoftver segíthet.

Így könnyítheti meg munkáját egy jó szoftver:

1. A nehéz munkát elvégző funkciók

A szoftvernek képesnek kell lennie az építkezéshez kapcsolódó speciális igények kezelésére, a verziókezeléstől a dokumentumok jóváhagyásáig. Keressen olyan szoftvert, amely központosított kezelést biztosít a tervrajzok, szerződések és engedélyek számára, valamint eszközöket kínál a feladatok delegálásához, az ütemezéshez és a valós idejű együttműködéshez.

Plusz pontokat kap, ha egyszerűsíti a rettegett benyújtási felülvizsgálati folyamatot.

🧠 Tudta-e: Az Amerikai Építészszövetség felmérése szerint az elmúlt hat hónapban a magán- és állami építési projektek közel 30%-a jelentős késedelmet, határozatlan idejű leállást vagy lemondást szenvedett el. Ez a 2022 decemberi 22%-os arányhoz képest növekedést jelent.

2. Rugalmasság és könnyű használat

Lássuk be: senkinek nincs ideje a meredek tanulási görbére. Az eszköznek mindenki igényeit kielégítenie kell, a technológia iránt érdeklődő IT-szakemberektől a helyszíni művezetőkig. Gondoljon a különböző eszközökön való egyszerű használhatóságra, az offline funkcionalitásra és a könnyű bevezetésre.

3. Integrációs képességek

Már használ CAD eszközöket vagy számviteli szoftvert? A dokumentumkezelő megoldásnak jól kell együttműködnie a meglévő rendszerekkel, biztosítva az adatok zökkenőmentes áramlását anélkül, hogy extra munkát okozna.

4. Biztonság és verziókezelés

Az adatvédelmi incidensek nem tréfa. Győződjön meg arról, hogy a szoftver erős titkosítási és verziókezelési funkciókkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a változásokat, vezetheti az ellenőrzési naplókat és biztonságban tarthatja az érzékeny információkat.

5. Árak és próba verziók

A legjobb eszközök próbaidőszakot vagy ingyenes csomagokat kínálnak, így kipróbálhatja őket, mielőtt elkötelezi magát. Győződjön meg arról, hogy az ár megfelel a költségvetésének, és biztosítja az alapvető funkciókat.

A 11 legjobb építési dokumentumkezelő szoftver

A végtelen számú tervrajz, engedély és szerződés egyensúlyozásával az építési projektek dokumentációjának megírása és kezelése túlterhelővé válhat.

Szerencsére számos építési dokumentumkezelő szoftver készült arra, hogy projektdokumentumait rendezett, hozzáférhető és (többnyire) gondtalan állapotban tartsa. Íme a legjobb lehetőségek áttekintése:

1. ClickUp (A legjobb építési projektmenedzsmenthez és dokumentumok közös szerkesztéséhez)

Képzelje el, hogy több tervrajzot, engedélyt és projektmódosítást kell nyomon követnie egy központi rendszer nélkül. Az építőiparban a hatékony projektmenedzsment szoftver döntő fontosságú lehet abban, hogy egy projekt zökkenőmentesen haladjon-e, vagy folyamatosan késésekkel küszködjön.

A ClickUp ezt elkerülendő úgy lett kialakítva, hogy teljesen új szintű szervezettséget hoz az építési projektekbe.

A ClickUp Docs funkciónak köszönhetően, amely együttműködésen alapuló dokumentációt és verziótörténet-követést tesz lehetővé, a szoftver segítségével az építési csapatok közvetlenül a feladatokon és projektekben hozhatnak létre, szervezhetnek és kezelhetnek dokumentumokat.

A ClickUp Docs segítségével közvetlenül a feladatok és projektek keretében hozhat létre, rendszerezhet és kezelhet dokumentumokat.

Tudja, mit jelent ez az építési csapatok számára? Zökkenőmentes dokumentumkezelés és a projekt munkafolyamatainak automatizálása.

A ClickUp verziótörténet-követő funkciójával nyomon követheti a projektdokumentumok változásait, így biztosítva, hogy az építési csapat minden tagja a legfrissebb verzióval dolgozzon – nincs többé elavult tervrajz.

Az építési csapatok a ClickUp lenyűgöző AI funkcióját, a ClickUp Brain-t is felhasználhatják a projektkommunikáció és a dokumentáció megkönnyítésére.

Egyszerűsítse építési projektjeinek kezelését a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segít jelentések írásában, frissítések generálásában és a projekttel kapcsolatos gyors kérdések megválaszolásában.

De ez még nem minden. Egyszerűen megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen állapotjelentéseket vagy foglalja össze a legutóbbi tevékenységeket egyszerű utasításokkal, és a feladat másodpercek alatt el lesz végezve.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentumok az együttműködéshez : Könnyen létrehozhat, megoszthat és frissíthet projektdokumentumokat a feladatokon belül.

Verziótörténet nyomon követése : tartsa naprakészen és hozzáférhetővé az összes dokumentumot a releváns érdekelt felek számára.

AI-alapú automatizálás : Automatizálja az állapotjelentéseket, frissítéseket és projektösszefoglalókat a ClickUp Brain segítségével.

Feladatkezelés és függőségek : Szervezze meg az építkezés minden szakaszának feladatait, hogy semmi ne maradjon ki.

Mobil és offline mód: Hozzáférés a projekt részleteihez a helyszínen, internetkapcsolat nélkül is.

A ClickUp korlátai

Korlátozott táblázati nézet mobil eszközökön: A mobil felhasználóknak előfordulhat, hogy bizonyos adatmegjelenítési opciók nem állnak rendelkezésükre.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Procore (A legjobb nagy léptékű építési projektek kezeléséhez)

via Procore

A nagyszabású építési projektek kezelése gyakran sajátos kihívásokkal jár, amelyek közül az egyik leggyakoribb a megvalósítás költsége és összetettsége. Míg a Procore kiválóan alkalmas a munkafolyamatok központosítására, a bevezetése jelentős időt és erőforrásokat igényel.

A Procore megfelelő implementálása után az építőipar számára kifejezetten testreszabott eszközkészletet kínál. A Procore dokumentumkezelési funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék az RFI-ket, a benyújtásokat és a megvalósulási terveket, miközben fenntartják a verziókezelést.

A Procore legjobb funkciói

Dokumentumkezelés verziókezeléssel : Egyszerűsíti az RFI-k, benyújtások és egyéb fontos dokumentumok nyomon követését.

Pénzügyi menedzsment eszközök : Valós idejű betekintést nyújt a projekt költségvetésébe és a költségkezelésbe.

Minőség és biztonság nyomon követése : Segít az ellenőrzések, az incidensek és a helyszíni naplózások egyetlen helyen történő kezelésében.

Mobil hozzáférés : Lehetővé teszi az építési csapatok számára a projektmenedzsmentet útközben is.

Kiterjedt integrációk: több mint 500 eszközzel kapcsolódik össze, a könyvelési szoftverektől a CAD-alkalmazásokig.

A Procore korlátai:

Magas bevezetési költségek : Jelentős előzetes idő- és erőforrás-befektetést igényel.

Internetes függőség : Korlátozott funkcionalitás gyenge hálózati lefedettségű területeken

A jogosultságok összetettsége: Egyes felhasználók a jogosultsági rendszert korlátozónak tartják.

Procore árak:

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

3. Autodesk Docs (A legjobb központosított, felhőalapú dokumentumkezeléshez)

via Autodesk Docs

Az építési projekt dokumentumok kezelése nem kis feladat. Az Autodesk Docs központosított felhőalapú platformot kínál a dokumentumok ellenőrzéséhez, és segít a kiterjedt dokumentációs munkafolyamatok kezelésében.

Az Autodesk Docs az Autodesk Construction Cloud ökoszisztéma része, amelynek célja a hibák csökkentése, a dokumentumjóváhagyási folyamatok egyszerűsítése és a projektütemények összehangolása. Felhőalapú környezete lehetővé teszi a multidiszciplináris csapatok számára a projektdokumentumok biztonságos elérését és megosztását.

Az Autodesk Docs legjobb funkciói

Központosított dokumentumkezelés : az összes RFI-t, benyújtott dokumentumot és rajzot egy biztonságos, felhőalapú helyen tárolja.

Dokumentumjóváhagyási munkafolyamatok : automatizálja a felülvizsgálati folyamatot, csökkentve a szűk keresztmetszeteket és javítva a felelősségre vonhatóságot.

BIM-tartalomkezelés : A BIM-modellekhez jóváhagyott digitális eszközök központi katalógusával racionalizálja a tervezés hatékonyságát.

Valós idejű együttműködés 3D-modelleken : Használjon magával ragadó eszközöket, mint például az Autodesk Workshop XR (külön megvásárolható) a tervek áttekintéséhez.

Fájlok nyomon követése és kézbesítése: nyomon követi a fájlok verzióit, és biztonságosan kézbesíti azokat az érdekelt feleknek.

Az Autodesk Docs korlátai

Magas ár : Kisebb csapatok vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára nem megfizethető.

Késleltetési problémák: Egyes felhasználók késleltetést jelentenek a platform elérésénél vagy navigálásánál.

Új felhasználók számára a tanulási görbe: A felület kihívást jelenthet azoknak a szakembereknek, akik nem ismerik a felhőalapú eszközöket.

Autodesk Docs árak

Önálló: 65 USD/felhasználó/hónap

Vállalati ügyfelek: Egyedi árak

Autodesk Docs vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

4. BIM 360 (A legjobb épületinformációs modellezéshez (BIM) és építési együttműködéshez)

via Autodesk Docs

A BIM 360 (amely ma már az Autodesk Construction Cloud részét képezi) célja az építési csapatok összekapcsolása.

Ez a szoftver fejlett eszközöket kínál az építési információs modellezés (BIM) munkafolyamatainak kezeléséhez, lehetővé téve a valós idejű csapatmunkát, a problémák nyomon követését és a tervezés koordinálását. Ezenkívül felhőalapú platformja támogatja a 2D-s és 3D-s modelleket, ami előnyt jelent a multidiszciplináris építési csapatok számára.

A BIM 360 legjobb funkciói

Valós idejű modellkoordináció : megkönnyíti az ütközések észlelését és a tervezési együttműködést több szakma között.

Felhőalapú dokumentumkezelés : Központosítja az RFI-k, benyújtások és projektrajzokhoz való hozzáférést.

BIM integrációk : Támogatja a fejlett 2D és 3D modellezést automatikus frissítésekkel a tervezési változtatásokhoz.

Problémák nyomon követése és megoldása : Segít a csapatoknak a tervezési ütközések hatékony azonosításában és kezelésében.

Prediktív elemzés: Adatvezérelt irányítópultok segítségével betekintést nyújt a projekt kockázataiba.

A BIM 360 korlátai

Internettől való függőség : Korlátozott funkcionalitás gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken

Magas ár : Kisebb csapatok vagy egyetlen projekt esetében megfizethetetlen lehet.

Tanulási görbe: A fejlett funkciók kihívást jelenthetnek a BIM szoftverekkel még nem ismerős felhasználók számára.

BIM 360 árak

BIM Collaborate Pro : 945 USD/év, éves számlázással

BIM Collaborate: 705 USD/év, éves számlázással

BIM 360 értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

5. Bluebeam (A legjobb PDF-jelölésekhez és építési dokumentációhoz)

via Bluebeam

A Bluebeam hatékony eszközöket kínál PDF-fájlok jelöléséhez, építési dokumentumok kezeléséhez és valós idejű együttműködéshez. Azok számára, akiknek munkája nagyban támaszkodik a részletes rajzokra és megjegyzésekre, a Bluebeam iparág-specifikus funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a dokumentumkezelést és a projektkövetést.

A Bluebeam legjobb funkciói

PDF-jelölőeszközök : Robusztus funkciókat kínálnak PDF-fájlok létrehozásához, szerkesztéséhez és megjegyzésekkel ellátásához, beleértve a 2D-s és 3D-s jelölésekhez szükséges speciális eszközöket is.

Együttműködés a Bluebeam Studio segítségével : Lehetővé teszi a dokumentumok valós idejű együttműködését bárhonnan, zökkenőmentesen összekapcsolva az irodai és a terepen dolgozó csapatokat.

Mérőeszközök : fejlett mérési lehetőségeket kínálnak a kerületek, szögek, térfogatok és egyebek méréséhez, ideálisak a felmérésekhez és becslésekhez.

Dokumentumok összehasonlítása és átfedése : Egyszerűsíti a rajzok közötti változások nyomon követését, csökkentve a hibákat és időt takarítva meg.

CAD-integráció: Integrálható a CAD-munkafolyamatokkal, így könnyebbé teszi a tervezési és építési folyamatok racionalizálását.

A Bluebeam korlátai

Magas ár : A költségek kisebb csapatok vagy alkalmi felhasználók számára megfizethetetlenek lehetnek.

Esetleges hibák : A felhasználók nyomtatási problémákról és az eszközök közötti licencátvitelről számoltak be.

Korlátozott fejlett funkciók az alacsonyabb árú csomagokban: Néhány fontos eszköz csak a drágább csomagokban érhető el.

A Bluebeam árai

Alapok : 260 USD felhasználónként, éves számlázással

Core : 330 USD felhasználónként, éves számlázással

Teljes: 440 USD felhasználónként, éves számlázással

Bluebeam értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

6. Buildertrend (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és ügyfélkommunikációhoz)

via Buildertrend

A Buildertrend olyan eszközöket kínál, amelyek építési projektek kezelésére és az ügyfelekkel való interakciók javítására szolgálnak. Ugyanakkor nagymértékben támaszkodik arra, hogy a felhasználók elfogadják a specifikus munkafolyamatokat, ami kihívást jelent az alvállalkozók vagy a szakmák számára, akik nem ismerik az ilyen rendszereket.

Ennek ellenére a Buildertrend egyszerűsíti a komplex építési folyamatokat azáltal, hogy központosítja a projektinformációkat. Az olyan platformokkal való integrációja, mint a Xero, tovább növeli hasznosságát a pénzügyi menedzsment területén.

A Buildertrend legjobb funkciói

Dokumentumok szervezése : Központi mappák a projektrajzok és specifikációk tárolásához

Ügyfélportál : folyamatos kommunikáció nélkül is tájékoztatja az ügyfeleket a projekt előrehaladásáról.

Fejlett becslések és ajánlatok : Egyszerűsíti a projektpályázatok benyújtását a részletes becslések elkészítését segítő, korszerű eszközökkel.

Integrációs lehetőségek : Xero-hoz hasonló számviteli platformokkal együttműködve javítja a pénzügyi menedzsmentet.

Mobilbarát funkcionalitás: A terepen dolgozó csapatok útközben is hozzáférhetnek a projekt részleteihez, frissíthetik a naplókat és megjegyzéseket fűzhetnek a tervekhez.

A Buildertrend korlátai

Korlátozott ütemezési eszközök : Egyes felhasználók az ütemezési funkciót nem tartják elégségesnek.

Nincs automatikus mentés a naplófájlok és a teendők esetében : A nem mentett munkák elvesztése frusztráló lehet a felhasználók számára.

Az alvállalkozók általi bevezetés kihívásai: A szakemberek gyakran nehezen boldogulnak a platform használatával, különösen mobil eszközökön.

Buildertrend árak

Essential : 199 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Teljes: 799 USD/hó

Buildertrend értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

7. Contractor Foreman (A legjobb ár-érték arány és funkciók sokfélesége)

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman egy építési menedzsment eszköz, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek. Versenyképes áron számos funkciót kínál.

Testreszabható platformot biztosít a projektek, a pénzügyek és a dokumentumok hatékony kezeléséhez. Ezenkívül a QuickBooks és más népszerű eszközökkel való integrációja praktikus választássá teszi az építési csapatok számára, akik munkafolyamataikat központosítani szeretnék.

Azonban a szoftver beépített felmérési eszközének hiánya egyesek számára döntő tényező lehet.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Dokumentumkezelés : Tartalmazza az RFI-ket, a benyújtott dokumentumokat, több mint 100 előre elkészített jelentést és több mint 50 testreszabható űrlapot az átfogó dokumentációhoz.

Pénzügyi eszközök : Robusztus funkciókat kínál, mint például a munkák költségszámítása, becslések, számlák és integráció a QuickBooks programmal.

Mobilalkalmazás funkciók : Lehetővé teszi a helyszíni csapatok számára, hogy útközben is létrehozzanak és kezeljenek módosítási megrendeléseket, nyomon kövessék a munkaidő-nyilvántartásokat és frissítsék a projektnaplókat.

Testreszabható irányítópult : Az interfészt az Ön egyedi igényeihez igazítja, így áttekinthető képet nyújt a legfontosabb mutatókról.

Ügyfélportál: folyamatos kommunikáció nélkül is tájékoztatja az ügyfeleket a projekt előrehaladásáról.

A vállalkozói művezető korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagokban zárolt funkciók : Az olyan alapvető eszközök, mint a fejlett jelentéskészítés és a benyújtások, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Nincs beépített felmérési funkció : A felmérési funkcióhoz Kreo integrációra van szükség.

Megtanulása nehéz: az első beállítás és a navigáció új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Contractor Foreman árak

Alap : 49 USD/hó (éves számlázás)

Standard : 79 USD/hó (éves számlázás)

Plus : 125 USD/hó (éves számlázás)

Pro : 166 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan: 249 USD/hó (éves számlázás)

Vállalkozói előmunkás értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

8. Viewpoint (A legjobb dokumentum- és rajzkezeléshez)

via Viewpoint

A Viewpoint egy építési menedzsment platform, amelynek célja a dokumentumok és rajzok kezelésének megkönnyítése, miközben biztosítja a szabályoknak való megfelelést és a csapatok közötti együttműködést. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a platform meredek tanulási görbéje és alkalmanként lassú teljesítménye miatt az új felhasználók bevonása kihívást jelenthet.

A Viewpoint legjobb funkciói

Központosított dokumentumkezelés : A projektdokumentumokat, rajzokat és fényképeket egyetlen platformon egyesíti, biztosítva a verziókezelést és az elérhetőséget.

Jóváhagyási munkafolyamatok : Egyszerűsíti a dokumentumok jóváhagyását és biztosítja a beépített munkafolyamatok betartását.

Field View integráció : Mobil hozzáférést biztosít a helyszínen dolgozó csapatok számára, lehetővé téve a valós idejű frissítéseket és csökkentve az adminisztratív időt.

Biztonsági ellenőrzések: Fejlett jogosultságokat kínál az adatokhoz való hozzáférés kezeléséhez és a projektek titkosságának fenntartásához.

Nézőpontbeli korlátok

Bonyolult navigáció : A keresési funkció nagy fájlstruktúrák esetén nehézkes lehet.

Tanulási görbe : Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás, különösen a nem hagyományos névkonvenciók miatt.

Teljesítményproblémák: Egyes felhasználók alkalmi lassulásokról számolnak be, különösen fájlok feltöltése vagy módosítása közben.

Viewpoint árak

Egyedi árazás

Vélemények és értékelések

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

9. Aconex (A legjobb a megfelelőség és a dokumentumok közös szerkesztése terén)

via Aconex

Az Oracle Aconex egy átfogó építési menedzsment platformként pozícionálja magát, amelynek célja az együttműködés és a szabályoknak való megfelelés megkönnyítése a projekt teljes életciklusa alatt.

Az Aconex adat tulajdonjogi modellje biztosítja, hogy minden szervezet megtartsa az adatai feletti ellenőrzést. Eközben kiterjedt ellenőrzési nyomvonalai és nyomonkövethetőségi funkciói miatt erős versenyzőnek számít a komplex projektek kezelésében, bár a tanulási görbe kissé meredekebb.

Az Aconex legjobb funkciói

Módosíthatatlan ellenőrzési nyomvonalak : minden projektdöntés és levelezés nyomon követésével biztosítja a felelősségre vonhatóságot, minimalizálva a vitákat.

Adattulajdonosi modell : Lehetővé teszi minden szervezet számára, hogy ellenőrizze a munkaterületét és az adatmegosztást, elősegítve ezzel az együttműködést.

Integrált munkafolyamatok : egységesíti az olyan folyamatokat, mint a jóváhagyások és a felülvizsgálatok, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt és a hibákat.

Modellkoordinációs eszközök : Támogatja a tervezés-semleges modell-együttműködést olyan funkciókkal, mint az ütközésérzékelés és a tervezési problémák kezelése.

Megfelelőségi menedzsment: automatizálja az ellenőrzési munkafolyamatokat, a biztonsági ellenőrzéseket és a minőségbiztosítást.

Az Aconex korlátai

Lassú teljesítmény : Egyes felhasználók rendszerleállásokról számolnak be a feltöltések és a levelezés betöltése során.

Bonyolult navigáció : A felület túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik több ezer dokumentumot és e-mailt kezelnek.

Gyakori bejelentkezés szükséges: A felhasználóknak gyakran kell többször bejelentkezniük, még olyan egyszerű feladatokhoz is, mint az e-mailek olvasása.

Aconex árak

Egyedi árazás

Aconex értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (210+ értékelés)

10. Newforma (A legjobb e-mail és dokumentumkezeléshez)

via Newforma

A Newforma egy építési projektinformáció-kezelő szoftver, amely központi platformot kínál az RFI-k, a benyújtások és a dokumentumok iktatásának kezeléséhez.

Drag-and-drop e-mail iktatási funkciója és olyan integrációi, mint a Microsoft Outlook, kiemelkednek a kommunikációigényes projektek kezelésében. Ugyanakkor árazási struktúrája kisebb csapatok számára drága lehet, ami korlátozza a szűkös költségvetéssel rendelkezők hozzáférését.

A Newforma legjobb funkciói

E-mailkezelés integráció : A Microsoft Outlook kiegészítő segítségével az e-maileket közvetlenül konkrét projektekhez rendelheti, javítva ezzel a szervezést.

RFI és benyújtások nyomon követése : Egyszerűsíti a kritikus projektdokumentumok nyomon követését és iktatását, biztosítva az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Együttműködési eszközök : Megkönnyítik az építészek és mérnökök közötti online együttműködést, csökkentve a fizikai találkozók szükségességét.

Központosított dokumentumtárolás : egyetlen platformot kínál a nyilvántartások és nagy fájlok tárolásához, könnyű megosztási lehetőséggel.

Mobilalkalmazás-hozzáférés: új adatok rögzítése és projektinformációk lekérése a terepről

A Newforma korlátai

Elavult felület : A szoftver felhasználói felülete nehézkesnek tűnik, és gyakran több képernyőre van szükség az összes részlet megtekintéséhez.

Esetleges hibák : A felhasználók lassú problémamegoldásról számolnak be, különösen a Microsoft Outlook integrációval kapcsolatos problémák esetében.

Árakkal kapcsolatos aggályok: A költségek kisebb cégek számára megfizethetetlenek lehetnek, ami korlátozza a széles körű elterjedést.

Newforma árak

Egyedi árazás

Newforma értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. e-Builder (A legjobb tőkeprogram-kezeléshez)

A Trimble e-Builder szoftvere biztosítja a projektek megvalósítását, javítja a csapatok együttműködését és javítja a beruházási programok eredményeit.

Személyre szabott jelentéseket szeretne készíteni? Az e-Builder lehetővé teszi a műszerfal konfigurálását és részletes jelentések létrehozását, amelyek segítenek a csapatoknak nyomon követni a KPI-ket és egyéb mutatókat. Emellett előre telepített költségkezelési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek átláthatóságot biztosítani a beruházási program költségvetésében és kiadásaiban.

Az e-Builder legjobb funkciói

Központosított projektmenedzsment : Gantt-diagramok, dokumentumkezelés és valós idejű adatkövetés a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Költségkezelés : áttekinthetővé teszi a költségvetéseket, előrejelzéseket és kiadásokat, segítve a csapatokat a túlköltekezés elkerülésében.

Korai figyelmeztető rendszer : figyelmezteti az érintetteket a lehetséges ütemterv-késedelmekre, lehetővé téve a proaktív megoldások kidolgozását.

Testreszabható jelentések : A műszerfalak és a vezetői jelentések teljes mértékben konfigurálhatók a KPI-k hatékony nyomon követése érdekében.

Eszközátadási eszközök: Egyszerűsítik az átmenetet a projekt befejezésétől az üzemeltetésig.

Az e-Builder korlátai

Árakkal kapcsolatos aggályok : A felhasználók gyakran túl drágának tartják az eszközt, különösen figyelembe véve annak bizonyos korlátait.

Használhatósági kihívások : A felület nehézkesnek tűnhet, ami megnehezíti a csapatok számára az új funkciók elsajátítását.

Korlátozott önképzési források: A dokumentáció és az oktatóanyagok gyakran nem elégségesek, ami egyes csapatok számára lassítja a beilleszkedést.

e-Builder árak

Egyedi árazás

e-Builder értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

