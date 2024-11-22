30 legjobb IT-mém, amelyet megoszthat a csapatával

A mémek – az internet uralkodói!

Az IT világában, ahol az emberek gyakran végtelen kódolási és hálózati biztonsági protokollokba merülnek, az IT-mémek gyors humorral és megkönnyebbüléssel szolgálnak.

Ha Ön az új ember az irodai csoportos csevegésben, és megpróbálja megtörni a jeget, itt van egy profi tipp: osszon meg néhány jó IT-mémet, és cseréljen pár nevetést barátságra. Végül is mindenki szereti azt, aki jó mémekkel rendelkezik!

Csak ne felejtsd el elolvasni a (csevegő) szobát, mielőtt elküldöd a mémet – ami egy kontextusban vicces, egy másikban nem biztos, hogy jól fog hatni.

De ezekre a vidám pillanatokra itt van a 30 legviccesebb mém, amelyet megoszthat a csapatával, és felvidíthatja a napjukat.

Az IT-mémek evolúciója

Higgye vagy ne, a mémek nem az interneten születtek.

A nyelvészek szerint az emberek már évszázadok óta használják a mémeket a kommunikációra.

?Érdekesség: A „mém” szó az 1940-es évek óta több mint 60 alkalommal megjelent a New York Times keresztrejtvényében!

De csak az internet megjelenésével robbantak be igazán a mémek, és váltak az online kultúra kulcsfontosságú részévé.

Ahogy Jennifer Nycz, a Georgetown nyelvészprofesszora elmagyarázza, a mémek csak egy másik kommunikációs forma. De ami kiemeli őket a többi közül, az az, hogy milyen gyorsan jönnek létre, osztják meg és használják fel őket újra az emberek szerte a világon.

Saint Hoax, egy híres mémkészítő, akinek hárommillió követője van az Instagramon, szerint a mémek lényege, hogy a médiát kulturális, társadalmi vagy politikai üzenetek közvetítésére használják fel – többnyire humoros formában.

Valójában Saint Hoax volt az Instagram első mém-tudósítója a Met Gálán, ami bizonyítja, hogy a mémek milyen kulturális jelentőségre tettek szert.

A mém ereje abban rejlik, hogy kultúrákon átívelő, villámgyorsan terjedő és egy pillanat lényegét megragadó kép. Valójában az IT-szakemberek számára a mémek többek, mint egyszerű viccek – közös élmények pillanatképei, amelyek visszhangot keltenek a csapatokban. A technológiai világra jellemző kihívásokat, sikereket és furcsaságokat tükrözik.

A szoftverfejlesztők jól tudják, hogy az IT-mémek kiemelik a kódolás, a hálózatbiztonság és a klasszikus termékmenedzser-fejlesztő viták furcsaságait.

A mémek humorral teremtenek közösséget, elterelik a figyelmünket és betekintést nyújtanak digitális valóságunkba.

A 30 legjobb IT-mém

Üdvözlet minden IT-szakembernek: vegyenek ki egy jól megérdemelt szünetet a kódok, hibák, IDE-k, pipeline-ok, hotfixek, telepítések vagy termelési problémák közül, és szórakozzanak egy kicsit néhány ismerős IT-mémmel.

1. Mi a munkád?

2. Emlékszik a hibára?

3. Schrödinger macskája

4. 404: Hiba nem található

5. Intelligens képregények

6. Így vagy úgy

7. A történelemben és a háborúban (és az IT-ben) minden megengedett

8. Teljes munkaidős állás

9. A gyakorlat teszi a mestert

10. LOL!

Forrás

11. A kulisszák mögött

12. Harry! Te egy... szoftvermérnök vagy.

13. Aki vár, az jóra vár

14. Miből állnak az álmok?

15. Vegyes érzések

16. Ugyanaz, de mégis más

17. Inkognitó mód

18. Egy fejlesztő első szavai

19. Agyi tárolókapacitás: korlátlan

20. Természetes programozó

21. A bináris rendszeren túl

22. Mindenkinek szüksége van egy kis segítségre

23. Elvszerű ember

24. Kettős vagy párbaj?

25. A szokás ereje

26. Karácsonyi csoda

27. EOD

28. Ünnepelje a kis sikereket

29. C you on the other

30. Egy munka, sok szerep

31. Bónusz: Nézd, ez te vagy!

A humor ereje az IT-kultúrában

Lássuk be: az IT-szakemberek hosszú órákat dolgoznak. Amikor kódokkal, hibakereséssel és hálózatbiztonsági problémákkal kell foglalkozniuk, a humor fontosabbá válik, mint valaha.

Nem csak a nevetésről van szó, hanem arról is, hogy megőrizzük a józan eszünket.

Egy cikk, amely egy harvardi professzor történetét emeli ki, tökéletesen összefoglalja ezt. Azt tanácsolták neki, hogy tanulmányozza a stand-up komikusokat, hogy javítsa tanítási készségeit a Harvard Business Schoolban.

Először furcsán hangzott – mi köze lehet a komédiának a jövőbeli üzleti vezetők képzéséhez?

De bejött.

A komédia megtanít arra, hogyan lehet kapcsolatot teremteni a közönséggel, empátiát mutatni és hatékonyan kommunikálni. Ez nem sokban különbözik attól, amit az IT-szakemberek tesznek, amikor együttműködnek, hibákat keresnek vagy technikai fogalmakat magyarázzák.

A kutatások is alátámasztják ezt.

A humorérzékkel rendelkező vezetők nagyobb tiszteletnek örvendenek, a humoros környezetben dolgozó alkalmazottak pedig elkötelezettebbek és kevésbé hajlamosak kilépni.

A technológiai szektorban az IT-mémek tökéletes eszközök a stressz levezetésére és a kollégák közötti bajtársiasság érzésének erősítésére.

A legjobb gyakorlatok az IT-mémek megosztásához

Az IT-mémek megosztása remek módja lehet a csapatoddal való kapcsolattartásnak és a hangulat felvidításának, de a megfelelő időzítés és kontextus elengedhetetlen.

Mielőtt elküldené, íme néhány bevált módszer, amellyel biztosíthatja, hogy a mém megfelelő hatást érjen el, és ne okozzon kínos csendet.

Ismerje meg csapata kultúráját

Fontos, hogy ismerd a közönségedet.

Mi nevetteti meg őket? Mi okozhat nekik kínos pillanatokat? Olyan emberek, akik értékelik a jó debugging vicceket, vagy inkább csak a szemüket forgatják?

Ha megérted a csapatod kultúráját, elkerülheted azokat a kínos pillanatokat, amikor a mém nem találja el a célját.

Vegyünk példát olyan mémfiókokról, mint a SportsJokes az Instagramon. Követőik sportrajongók, akik tudják, hogy közönségük imádja a sportos mémeket (de őszintén szólva, ki nem?).

Hasonlóképpen, az IT világában az IT mémeknek is igazodniuk kell a csapatod sajátos humorához – legyen szó a kódolás végtelen óráinak gúnyolódásáról vagy a hálózati biztonsági probléma többszöri sikertelen kísérletek után történő megoldásának öröméről.

Használjon releváns mémeket

Nem minden virális mém illik a márkádhoz. Mielőtt csatlakoznál a legújabb trend IT-mémekhez, győződj meg róla, hogy megértettél két fontos dolgot:

Miért vicces?

Mi a kontextus?

Mém használata anélkül, hogy megértené a humorát, olyan, mint hibajelentés olvasása nélkül hibajavításra vállalkozni – kínos és valószínűleg kudarcra ítélt.

Senki sem szeretne olyan vállalati mémeket látni, amelyek nem viccesek vagy teljesen helytelenek.

Forgassa a mémek megosztásának szerepeit

Az irodában a rotációs rendszer lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy új pozíciókba lépjenek és új szemszögből közelítsék meg a problémákat. Ez egy remek módszer arra, hogy különböző készségeket teszteljenek és olyan kreatív megoldásokat találjanak, amelyek másképp talán nem kerülnének felszínre.

Ugyanez az elv vonatkozik a mémek megosztására is!

Ha felváltva osztják el a legújabb IT-mémek megosztásának felelősségét, akkor frissességet biztosítanak, és mindenki számára lehetőséget adnak, hogy megmutassa egyedi humorérzékét.

Az egyik héten a rendszergazda oszthat meg vicceket a hálózatbiztonságról, a következő héten pedig egy fejlesztő léphet elő mémekkel a hibakeresés rémálmairól.

Ez a rotáció lehetőséget ad az egész csapatnak, hogy hozzájáruljon a szórakozáshoz.

Használja a ClickUp integrált csevegőjét a zökkenőmentes megosztáshoz.

Az IT-mémeknél a megfelelő időzítés a legfontosabb.

De legyünk őszinték: ha a csevegés nem kapcsolódik a munka helyszínéhez, a poén gyakran elveszik a fordításban. Itt jön a segítségére a ClickUp, amely szinkronban tartja a mémeket és a projekteket.

Együttműködés, közös alkotás és IT-mémek megosztása a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egyik kiemelkedő előnye, hogy integrálható a munkakörnyezetébe. Mivel minden lista, mappa és tér rendelkezik saját dedikált csevegővel, a beszélgetései automatikusan kapcsolódnak az éppen végzett feladatokhoz.

Ez azt jelenti, hogy könnyedén válthatsz a mémek megosztásáról a projektek kezelésére – mindezt anélkül, hogy elhagynád a csevegést.

Ha a mémeket csak néhány megbízható munkatársaddal szeretnéd megosztani, ne aggódj. Bármely csevegésnél beállíthatod a megosztási és engedélyezési beállításokat. Állítsd a csevegést privátra, és tartsd biztonságban a mémgyűjteményedet.

? Profi tipp: És azoknak a pillanatoknak, amikor valaki tényleg nevet a mémeden? A ClickUp reakciói a legjobbak. Csak vigye az egérmutatót az üzenet fölé, nyomja meg a Like gombot, vagy válasszon a különféle emojik közül az Add Reaction funkcióval. Mert semmi sem fejezi ki jobban a „csapatösszetartást”, mint egy jól elhelyezett ?.

Tartsa a humort könnyed és tiszteletteljes szinten!

Bár csábító lehet avantgárd vagy pimasz humorral megosztani az IT-mémeket, fontos, hogy könnyed és tiszteletteljes hangnemet tartsunk.

Ez nem jelenti azt, hogy nem lépheted át egy kicsit a határokat, de azt igen, hogy kerülnöd kell mindent, ami konkrét demográfiai csoportokat céloz meg, vagy szükségtelenül durvának tűnik.

A klasszikus „mindig felfelé ütni” szabály biztonságos útmutató: humorát a rendszerekre vagy helyzetekre irányítsa, ne az emberekre.

Célszerű olyan témáknál maradni, amelyekkel mindenki azonosulni tud, és nem rontják el a hangulatot.

Egyensúly a humor és a termelékenység között

Biztosan hallotta már azt a mondást, hogy „Csak munka és semmi szórakozás…” Nos, ennek az ellenkezője is igaz.

Bár az IT-mémekkel könnyed hangulatot teremteni remek dolog, vékony a határvonal a rövid nevetés megosztása és a munkanap végtelen mémpartivá alakítása között.

Egy nemrégiben végzett felmérésben a válaszadók 63%-a egyetértett azzal, hogy a humor segít csökkenteni a stresszt és a kiégést a munkahelyen.

De, mint mindenben, itt is a kiegyensúlyozottság a legfontosabb. A kulcs az, hogy tudjuk, mikor van itt az ideje a viccelődésnek, és mikor kell koncentrálni.

Hozzon létre egy mémközpontot a folyamatos megosztáshoz

A ClickUp egy új szintre emeli a csapatmunkát azáltal, hogy humor, termelékenység és együttműködés ötvözésével egyetlen platformon kínálja mindezt.

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően üzeneteket küldhet és fogadhat valós időben, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp munkaterületet.

Ossza meg a mémeket és dolgozzon együtt könnyedén a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat néhány remek funkciója:

Csevegés indítópanel : Könnyedén kereshet és hozhat létre új csevegéseket, közvetlen üzeneteket vagy projektlistákat közvetlenül a csevegés oldalsávjáról. Egyszerűen nyomja meg a „+” ikont az oldalsáv tetején, hogy egyszerűsítse kommunikációs munkafolyamatát.

Fájlmegosztás és dedikált csevegőcsatornák : Ossza meg dokumentumait, képeit és mémjeit könnyedén. Hozzon létre külön csevegőcsatornákat a Space, Folder vagy List szinten a jobb szervezés érdekében – tökéletes csapatmegbeszélésekhez, ügyfélfrissítésekhez vagy dedikált mémmegosztó központhoz.

Időblokkoló és nyomonkövető eszközök: Tervezze meg feladatait a ClickUp időblokkoló sablonjaival, vagy szinkronizálja azokat a Google Naptárral, hogy blokkjait és feladatait egy helyen tudja rendszerezni. Használja az időkövetést, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokra fordított időt, így biztosítva, hogy véletlenül ne töltsön órákat a mémek világában.

A ClickUp segítségével több eszközön is könnyebbé válik az időkövetés

Feladatok integrálása a csevegésekbe : Zökkenőmentesen kapcsolja össze a beszélgetéseket a projektfeladatokkal, ossza ki a felelősségeket és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt a csevegőfelületről. A mémekről szóló beszélgetésből egy pillanat alatt átugorhat a projektfolyamatok kezelésére, anélkül, hogy megszakítaná a munkát.

Csevegőcsatornák: Lehetőség van csevegőnézetek hozzáadására a tér, mappa vagy lista szintjén, így külön csevegőcsatornák hozhatók létre különböző csapatok, projektek vagy ügyfelek számára. Akár rögzítheti is a csevegéseket, amelyek így a csevegőlista tetején jelennek meg.

Feladatok kiosztása : @megjelöléssel kommenteket vagy feladatokat oszthat ki a csapattagoknak, így biztosítva, hogy a fontos dolgok el legyenek végezve – természetesen a mémek után.

Valós idejű frissítések: Legyen naprakész a feladatkiosztásokról, megjegyzésekről és említésekről szóló értesítésekkel, így mindig tájékozott marad (és soha nem marad le egy jó mémről sem).

Ossza meg kedvenc munkahelyi mémjeit a ClickUp csevegőjében, és rögzítse őket, hogy mindenki láthassa őket

Akár projektekben dolgozik, akár csak egy vicces mémmel szeretné felvidítani valakinek a napját, a ClickUp Chat mindent rendezett és hozzáférhető állapotban tart.

Humoros bájtok: ossza meg az IT-mémeket a ClickUp-on

Az irodában, ahol együtt nevetnek, összetartanak.

Egy élénk, pozitív munkakörnyezet, ahol az emberek nevetnek és tisztelik egymást, növelheti a termelékenységet és a munkavállalók lojalitását.

Ez a 30 IT-mém tökéletes jégtörő, garantáltan fenntartja a jó hangulatot és a nevetést. A ClickUp sokoldalú eszközeivel pedig még soha nem volt ilyen egyszerű vicceket megosztani a csapattal.

Készen állsz arra, hogy erősítsd a csapatszellemet? Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot!