Hogyan használhatja a kultúraindex-felmérést a munkahelyi kultúra javítására?

A stratégiai tervezéstől, a felvételi döntésektől, a konfliktusok megoldásától és a munkavállalói megtartástól az inkluzív munkahely kialakításáig a személyzetmenedzsment egy hullámvasút.
És amikor egy csapatot vezet, felmerül a kérdés: mit gondolnak rólad valójában?
Itt jön jól a kultúraindex-felmérés. A kultúraindex-teszt értékes információkat nyújt arról, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a vállalatnál. Ezeket az információkat felhasználhatja egy pozitív kultúraváltás előidézésére.
Olvassa el cikkünket, és megtudhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a kultúraindex-felmérésből, hogy pozitív munkakultúrát teremtsen és magasabb termelékenységet biztosítson.
Mi az a kultúraindex-felmérés?
A kultúraindex-felmérés egy olyan eszköz, amelyet a szervezetek használnak az alkalmazottak munkahelyükkel kapcsolatos észrevételeinek, érzéseinek és attitűdjeinek értékelésére. Ez olyan, mint egy teszt, amely segít a vállalatoknak felfedezni, hogy az egyes alkalmazottak hol illeszkednek legjobban a szervezetbe.
A felmérés különböző szempontokról gyűjt adatokat, például a munkavállalók elkötelezettségéről, attitűdjeiről, véleményéről, nézőpontjáról és értékeiről.
🧐 Tudta? A jó vállalati kultúrával rendelkező cégek négyszeres bevételt érnek el.
Hogyan működik a kultúra index felmérés?
A kultúraindex-felmérések úgy működnek, hogy segítenek a vállalatoknak megérteni alkalmazottaik kultúraindex-személyiségtípusait.
A kultúra index különböző alkalmazotti tulajdonságokat mér, mint például a hozzáállás, a szociális készségek, az alapvető értékek, a részletekre való odafigyelés, a problémamegoldó képességek stb.
A felmérés eredményei alapján a vezetők és a HR-esek kihasználják csapattagjaik természetes erősségeit, hogy a legjobb kulturális változásokat érjék el.
⚡Gyors tény: Az átlagos munkavállaló élete során több mint 90 000 órát tölt munkával . Ezért fontos, hogy megtalálja az elégedettséget jelentő munkát és munkahelyet.
Hogyan kell elvégezni egy kultúraindex-felmérést?
A kultúraindex-felmérés nem rakétatudomány, de gondos tervezést és kivitelezést igényel. Szerencsére számos online alkalmazott-visszajelzési eszköz áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a felmérési folyamatot.
A ClickUp remek választás. Nem csupán egy termelékenységi eszköz, hanem egy hatékony platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és segít a kultúraindex-felmérések zökkenőmentes lebonyolításában, valós idejű betekintést nyújtva az alkalmazottak elkötelezettségébe és illeszkedésébe.
Nézzük meg, hogyan végezhet kulturális index felmérést.
1. Határozza meg céljait
Mielőtt elvégezné a kulturális index tesztet, először meg kell határoznia a felmérés céljait, és meg kell fogalmaznia a kulturális index felmérés kérdéseit. A célok meghatározásához vegye figyelembe a következő kérdéseket:
- Megpróbálja azonosítani, mi tartja fenn az alkalmazottak motivációját?
- Szeretné értékelni a vezetői gyakorlatokat, hogy jobban támogassa a csapatokat és jobb teljesítményt érjen el?
- Szeretné megtudni, mi okozza az alkalmazottai elkötelezettségének csökkenését?
- Szeretné megérteni, mire kell figyelni az állásjelölteknél?
- Szeretné megérteni, hogyan tudja elősegíteni a DEI (sokszínűség, méltányosság és befogadás) célok elérését a munkahelyén?
- Célja, hogy azonosítsa a vállalatnál fejlesztésre szoruló területeket?
- Szeretné megérteni, hogyan növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét?
- Szeretne dolgozni az alkalmazottak megtartási stratégiáin?
- Szeretne elősegíteni az együttműködésen alapuló munkakörnyezetet?
- Megpróbálja megérteni, hogyan lehet elősegíteni a munkavállalók jólétét egy munkavállalói jóléti felmérés segítségével?
A kultúraindex-felméréshez világos célok kitűzése biztosítja, hogy a vállalat minden fontos kihívására összpontosítson, és releváns megoldásokat találjon rájuk.
Miután meghatározta a felmérés céljait, a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást.
Világos ütemterveket, mérhető célokat és automatikus haladáskövetést állíthat be a kultúraindex-felmérés céljainak nyomon követéséhez. Például célja lehet az alkalmazottak elkötelezettségének javítása és az együttműködésen alapuló munkakörnyezet elősegítése.
A ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást, amikor célokat tűz ki és összekapcsolja a releváns feladatokat ezekkel a célokkal. Például szervezhet egy vállalati szintű játékversenyt, hogy növelje az alkalmazottak elkötelezettségét. Meghívhatja az összes alkalmazottat, nyomon követheti a rendezvényen való részvételüket, és végül megtudhatja, hány alkalmazott vett részt.
Olvassa el még: Mi az űrlapkészítő szoftver?
2. Végezze el a felmérést
Most már tudja, mi a célja a kultúraindex-felméréssel. A felmérés elvégzéséhez különböző kérdéseket használhat, hogy megismerje, mit gondolnak az alkalmazottak a vállalati kultúráról, például:
- Ön szerint a vállalat sikeresen támogatja a folyamatos tanulás környezetét?
- Jó szakmai kapcsolatot ápol a kollégáival és a vezetőkkel?
- Elégedett azzal, ahogyan a vállalat kezeli a panaszokat?
- Ön szerint a vállalat sikeresen kezeli a konfliktusok megoldását?
- Ön szerint a vállalat elismeri és jutalmazza az alkalmazottakat a munkahelyen nyújtott kivételes teljesítményükért?
- A szervezeten belül minden háttérrel és kultúrával rendelkező embert méltányosan és egyenlően kezelnek?
Miután véglegesítette a kultúraindex-felmérés kérdéseit, itt az ideje kiválasztani a megfelelő felmérési eszközt.
A ClickUp Forms áldás minden méretű vállalkozás számára, amely kultúraindex-felmérést szeretne végezni. Könnyen használható, testreszabható digitális űrlapokat talál, amelyek egyszerűsítik a kultúraindex-teszt elvégzésének folyamatát.
A ClickUp számos visszajelzési űrlap-sablont is kínál, amelyekkel a felmérések elvégzése nemcsak egyszerű, de szórakoztató is lesz! Csak annyit kell tennie, hogy kérdéseit hozzáadja a sablonhoz, és megosztja azokat a vállalaton belül.
Használja a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonját, hogy megtudja, mit gondolnak munkavállalói a vállalat vezetéséről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről, a juttatásokról és a munkakörnyezetről.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Hozzon létre személyre szabott kérdőíveket egyedi kérdésekkel
- Szerezzen világos betekintést abba, hogy alkalmazottai hogyan érzik magukat.
- Gyűjtse össze a munkavállalók valós idejű visszajelzéseit
A visszajelzések gyűjtése és azok alapján történő cselekvés az egyik legokosabb módszer az általános munkavállalói élmény és a megtartási arány javítására.
3. Tervezzen és cselekedjen a felmérés eredményei alapján
Miután összesítette az alkalmazottak kulturális indexre adott válaszait, ideje elemzni az adatokat. Ismerje meg a változást igénylő kulcsfontosságú területeket. Fedezze fel a válaszok közötti mintákat és közös pontokat, hogy jobb növekedési stratégiákat tudjon megvalósítani.
A ClickUp Dashboards jelentősen megváltoztathatja a kultúraindex adatainak elemzését.
A ClickUp Dashboards számos funkcióját használhatja, például grafikonok és táblázatok készítését, gondolattérképek készítését, szűrők alkalmazását az adatok szegmentálásához és még sok mást.
A ClickUp Whiteboards is hasznos lehet a felmérés utáni növekedési stratégiák megértésében és megvalósításában.
Megoszthatja a táblát csapataival, és együtt gondolkodhatnak azon, hogyan lehet pozitív változásokat elérni. A visszajelzések alapján együttműködhet csapatával, hogy olyan változásokat hajtsanak végre, amelyek mind az alkalmazottak, mind a vállalat számára előnyösek.
A kultúra index felmérés előnyei
Ha jól végzik, a kultúraindex-felmérés forradalmasíthatja vállalatának alkalmazotti menedzsment gyakorlatát, és segíthet abban, hogy az jobban és talán gyorsabban növekedjen. A kultúraindex-felmérés néhány előnye:
- Megnövekedett alkalmazotti megtartás: A kultúraindex-felmérés segítségével felfedezheti azokat a hiányosságokat, amelyek hatással lehetnek az alkalmazottak és a vállalat közötti kapcsolatra. A hiányosságok kijavításával biztosíthatja, hogy alkalmazottai elégedettek legyenek a vállalati kultúrával, és hosszú távon is a vállalatnál maradjanak.
- Jobb felvételi folyamatok: A kultúraindex-felmérés segíthet megalapozott döntéseket hozni arról, hogy kit vegyen fel a munkaerő jobb elkötelezettségének érdekében.
- Jobb termelékenység: A kultúraindex segítségével azonosíthatja a termelékenységet és a motivációt befolyásoló szűk keresztmetszeteket, és lépéseket tehet azok megoldására.
- Jobb alkalmazotti jólét: A kultúra teszt eredményei segíthetnek azoknak a területeknek az elemzésében, amelyek kiégéshez vezethetnek és hatással lehetnek az alkalmazottak egészségére. A problémás területek azonosításával javíthatja az alkalmazottak egészségét és termelékenységét.
- Jobb konfliktuskezelés: A munkahelyi konfliktusok gyakoriak. A felmérés segítségével megértheti a vállalaton belüli konfliktusok kiváltó okait, és megteheti a megfelelő intézkedéseket azok megoldására.
- Egyszerűsített csapatfolyamatok: Az eszközök, alkalmazások és több mappa közötti váltogatás unalmas lehet. Ez jelentősen csökkentheti a termelékenységet és túl nagy munkaterhet okozhat. Felméréseket végezhet, hogy meghatározza a munkafolyamatok egyszerűsítésének módjait olyan intelligens eszközök integrálásával, mint a ClickUp.
Olvassa el még: A ClickUp űrlapok ereje a szoftverfejlesztő csapatok számára
Tegye szórakoztatóvá a kultúra index felméréseket a ClickUp segítségével
A kultúraindex-felmérés egy remek eszköz, amely hasznos információkat szolgáltat az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez, a folyamatok egyszerűsítéséhez és a vállalati kultúra javításához.
A ClickUp testreszabható űrlapjaival és irányítópultjaival kombinálva zökkenőmentesen gyűjtheti a visszajelzéseket, vizualizálhatja az eredményeket és végrehajthatja a jelentőségteljes változásokat.
A felvételi és munkafolyamatoktól az alkalmazottak jólétének figyelemmel kíséréséig, a kultúraindex-felmérés eredményei megalapozhatják a hosszú távú növekedést és sikert. Emellett kulcsfontosságúak lehetnek a magas teljesítményű csapatok erős csapatkultúrájának kialakításában is.
