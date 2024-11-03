Hogyan használhatja a kultúraindex-felmérést a munkahelyi kultúra javítására?

A stratégiai tervezéstől, a felvételi döntésektől, a konfliktusok megoldásától és a munkavállalói megtartástól az inkluzív munkahely kialakításáig a személyzetmenedzsment egy hullámvasút.

És amikor egy csapatot vezet, felmerül a kérdés: mit gondolnak rólad valójában?

Itt jön jól a kultúraindex-felmérés. A kultúraindex-teszt értékes információkat nyújt arról, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a vállalatnál. Ezeket az információkat felhasználhatja egy pozitív kultúraváltás előidézésére.

Olvassa el cikkünket, és megtudhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a kultúraindex-felmérésből, hogy pozitív munkakultúrát teremtsen és magasabb termelékenységet biztosítson.

Mi az a kultúraindex-felmérés?

A kultúraindex-felmérés egy olyan eszköz, amelyet a szervezetek használnak az alkalmazottak munkahelyükkel kapcsolatos észrevételeinek, érzéseinek és attitűdjeinek értékelésére. Ez olyan, mint egy teszt, amely segít a vállalatoknak felfedezni, hogy az egyes alkalmazottak hol illeszkednek legjobban a szervezetbe.

A felmérés különböző szempontokról gyűjt adatokat, például a munkavállalók elkötelezettségéről, attitűdjeiről, véleményéről, nézőpontjáról és értékeiről.

🧐 Tudta? A jó vállalati kultúrával rendelkező cégek négyszeres bevételt érnek el.

Hogyan működik a kultúra index felmérés?

A kultúraindex-felmérések úgy működnek, hogy segítenek a vállalatoknak megérteni alkalmazottaik kultúraindex-személyiségtípusait.

A kultúra index különböző alkalmazotti tulajdonságokat mér, mint például a hozzáállás, a szociális készségek, az alapvető értékek, a részletekre való odafigyelés, a problémamegoldó képességek stb.

A felmérés eredményei alapján a vezetők és a HR-esek kihasználják csapattagjaik természetes erősségeit, hogy a legjobb kulturális változásokat érjék el.

⚡Gyors tény: Az átlagos munkavállaló élete során több mint 90 000 órát tölt munkával . Ezért fontos, hogy megtalálja az elégedettséget jelentő munkát és munkahelyet.

Hogyan kell elvégezni egy kultúraindex-felmérést?

A kultúraindex-felmérés nem rakétatudomány, de gondos tervezést és kivitelezést igényel. Szerencsére számos online alkalmazott-visszajelzési eszköz áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a felmérési folyamatot.

A ClickUp remek választás. Nem csupán egy termelékenységi eszköz, hanem egy hatékony platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és segít a kultúraindex-felmérések zökkenőmentes lebonyolításában, valós idejű betekintést nyújtva az alkalmazottak elkötelezettségébe és illeszkedésébe.

Nézzük meg, hogyan végezhet kulturális index felmérést.

1. Határozza meg céljait

Mielőtt elvégezné a kulturális index tesztet, először meg kell határoznia a felmérés céljait, és meg kell fogalmaznia a kulturális index felmérés kérdéseit. A célok meghatározásához vegye figyelembe a következő kérdéseket:

Megpróbálja azonosítani, mi tartja fenn az alkalmazottak motivációját?

Szeretné értékelni a vezetői gyakorlatokat, hogy jobban támogassa a csapatokat és jobb teljesítményt érjen el?

Szeretné megtudni, mi okozza az alkalmazottai elkötelezettségének csökkenését?

Szeretné megérteni, mire kell figyelni az állásjelölteknél?

Szeretné megérteni, hogyan tudja elősegíteni a DEI (sokszínűség, méltányosság és befogadás) célok elérését a munkahelyén

Célja, hogy azonosítsa a vállalatnál fejlesztésre szoruló területeket?

Szeretné megérteni, hogyan növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét?

Szeretne dolgozni az alkalmazottak megtartási stratégiáin?

Szeretne elősegíteni az együttműködésen alapuló munkakörnyezetet?

Megpróbálja megérteni, hogyan lehet elősegíteni a munkavállalók jólétét egy munkavállalói jóléti felmérés segítségével?

A kultúraindex-felméréshez világos célok kitűzése biztosítja, hogy a vállalat minden fontos kihívására összpontosítson, és releváns megoldásokat találjon rájuk.

Miután meghatározta a felmérés céljait, a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

Állítsa be, kezelje, kövesse nyomon és érje el kulturális index felmérése céljait a ClickUp Goals segítségével.

Világos ütemterveket, mérhető célokat és automatikus haladáskövetést állíthat be a kultúraindex-felmérés céljainak nyomon követéséhez. Például célja lehet az alkalmazottak elkötelezettségének javítása és az együttműködésen alapuló munkakörnyezet elősegítése.

A ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást, amikor célokat tűz ki és összekapcsolja a releváns feladatokat ezekkel a célokkal. Például szervezhet egy vállalati szintű játékversenyt, hogy növelje az alkalmazottak elkötelezettségét. Meghívhatja az összes alkalmazottat, nyomon követheti a rendezvényen való részvételüket, és végül megtudhatja, hány alkalmazott vett részt.

Olvassa el még: Mi az űrlapkészítő szoftver?

2. Végezze el a felmérést

Most már tudja, mi a célja a kultúraindex-felméréssel. A felmérés elvégzéséhez különböző kérdéseket használhat, hogy megismerje, mit gondolnak az alkalmazottak a vállalati kultúráról, például:

Ön szerint a vállalat sikeresen támogatja a folyamatos tanulás környezetét?

Jó szakmai kapcsolatot ápol a kollégáival és a vezetőkkel?

Elégedett azzal, ahogyan a vállalat kezeli a panaszokat?

Ön szerint a vállalat sikeresen kezeli a konfliktusok megoldását?

Ön szerint a vállalat elismeri és jutalmazza az alkalmazottakat a munkahelyen nyújtott kivételes teljesítményükért?

A szervezeten belül minden háttérrel és kultúrával rendelkező embert méltányosan és egyenlően kezelnek?

Miután véglegesítette a kultúraindex-felmérés kérdéseit, itt az ideje kiválasztani a megfelelő felmérési eszközt.

A ClickUp Forms áldás minden méretű vállalkozás számára, amely kultúraindex-felmérést szeretne végezni. Könnyen használható, testreszabható digitális űrlapokat talál, amelyek egyszerűsítik a kultúraindex-teszt elvégzésének folyamatát.

Gyűjtse össze az alkalmazottaktól az összes szükséges adatot a ClickUp űrlapok segítségével.

A ClickUp számos visszajelzési űrlap-sablont is kínál, amelyekkel a felmérések elvégzése nemcsak egyszerű, de szórakoztató is lesz! Csak annyit kell tennie, hogy kérdéseit hozzáadja a sablonhoz, és megosztja azokat a vállalaton belül.

Használja a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonját, hogy megtudja, mit gondolnak munkavállalói a vállalat vezetéséről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről, a juttatásokról és a munkakörnyezetről.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsen érdemi benyomásokat az alkalmazottaktól arról, hogyan érzékelik a vállalati kultúrát a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablon segítségével.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Hozzon létre személyre szabott kérdőíveket egyedi kérdésekkel

Szerezzen világos betekintést abba, hogy alkalmazottai hogyan érzik magukat.

Gyűjtse össze a munkavállalók valós idejű visszajelzéseit

A visszajelzések gyűjtése és azok alapján történő cselekvés az egyik legokosabb módszer az általános munkavállalói élmény és a megtartási arány javítására.

3. Tervezzen és cselekedjen a felmérés eredményei alapján

Miután összesítette az alkalmazottak kulturális indexre adott válaszait, ideje elemzni az adatokat. Ismerje meg a változást igénylő kulcsfontosságú területeket. Fedezze fel a válaszok közötti mintákat és közös pontokat, hogy jobb növekedési stratégiákat tudjon megvalósítani.

A ClickUp Dashboards jelentősen megváltoztathatja a kultúraindex adatainak elemzését.

Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást a kultúraindex eredményeinek egyszerű elemzéséhez.

A ClickUp Dashboards számos funkcióját használhatja, például grafikonok és táblázatok készítését, gondolattérképek készítését, szűrők alkalmazását az adatok szegmentálásához és még sok mást.

A ClickUp Whiteboards is hasznos lehet a felmérés utáni növekedési stratégiák megértésében és megvalósításában.

Dolgozzon együtt alkalmazottaival a kölcsönös fejlődés érdekében a ClickUp Whiteboard segítségével.

Megoszthatja a táblát csapataival, és együtt gondolkodhatnak azon, hogyan lehet pozitív változásokat elérni. A visszajelzések alapján együttműködhet csapatával, hogy olyan változásokat hajtsanak végre, amelyek mind az alkalmazottak, mind a vállalat számára előnyösek.

A kultúra index felmérés előnyei

Ha jól végzik, a kultúraindex-felmérés forradalmasíthatja vállalatának alkalmazotti menedzsment gyakorlatát, és segíthet abban, hogy az jobban és talán gyorsabban növekedjen. A kultúraindex-felmérés néhány előnye:

Megnövekedett alkalmazotti megtartás: A kultúraindex-felmérés segítségével felfedezheti azokat a hiányosságokat, amelyek hatással lehetnek az alkalmazottak és a vállalat közötti kapcsolatra. A hiányosságok kijavításával biztosíthatja, hogy alkalmazottai elégedettek legyenek a vállalati kultúrával, és hosszú távon is a vállalatnál maradjanak.

Jobb felvételi folyamatok: A kultúraindex-felmérés segíthet megalapozott döntéseket hozni arról, hogy kit vegyen fel a munkaerő jobb elkötelezettségének érdekében.

Jobb termelékenység: A kultúraindex segítségével azonosíthatja a termelékenységet és a motivációt befolyásoló szűk keresztmetszeteket, és lépéseket tehet azok megoldására.

Jobb alkalmazotti jólét: A kultúra teszt eredményei segíthetnek azoknak a területeknek az elemzésében, amelyek kiégéshez vezethetnek és hatással lehetnek az alkalmazottak egészségére. A problémás területek azonosításával javíthatja az alkalmazottak egészségét és termelékenységét.

Jobb konfliktuskezelés: A munkahelyi konfliktusok gyakoriak. A felmérés segítségével megértheti a vállalaton belüli konfliktusok kiváltó okait, és megteheti a megfelelő intézkedéseket azok megoldására.

Egyszerűsített csapatfolyamatok: Az eszközök, alkalmazások és több mappa közötti váltogatás unalmas lehet. Ez jelentősen csökkentheti a termelékenységet és túl nagy munkaterhet okozhat. Felméréseket végezhet, hogy meghatározza a munkafolyamatok egyszerűsítésének módjait olyan intelligens eszközök integrálásával, mint a ClickUp.

Olvassa el még: A ClickUp űrlapok ereje a szoftverfejlesztő csapatok számára

Tegye szórakoztatóvá a kultúra index felméréseket a ClickUp segítségével

A kultúraindex-felmérés egy remek eszköz, amely hasznos információkat szolgáltat az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez, a folyamatok egyszerűsítéséhez és a vállalati kultúra javításához.

A ClickUp testreszabható űrlapjaival és irányítópultjaival kombinálva zökkenőmentesen gyűjtheti a visszajelzéseket, vizualizálhatja az eredményeket és végrehajthatja a jelentőségteljes változásokat.

A felvételi és munkafolyamatoktól az alkalmazottak jólétének figyelemmel kíséréséig, a kultúraindex-felmérés eredményei megalapozhatják a hosszú távú növekedést és sikert. Emellett kulcsfontosságúak lehetnek a magas teljesítményű csapatok erős csapatkultúrájának kialakításában is.

Készen áll a munkahelye átalakítására? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tegye az alkalmazottak visszajelzéseit kezelhetőbbé és hatékonyabbá.