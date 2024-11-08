A 10 legjobb Whereby alternatíva

A videokonferencia-alkalmazások gyakran számos frusztráló tényezővel járnak: végtelen letöltések, unalmas regisztrációk és a találkozók azonosítóinak megjegyzése. Ezért sok felhasználó értékeli a Whereby-t. Zökkenőmentes élményt kínál böngészőalapú találkozókkal és fix virtuális szobával, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy egyszerű megosztott linken keresztül csatlakozzanak. Ezenkívül a Google Naptárral való integrációja egyszerűsíti az ütemezést. 📅

Van azonban egy hátránya: a csatlakozási problémák. Néhány felhasználó arról számolt be, hogy a Whereby különböző böngészőkben hibásan működik, ami alacsony videominőségű találkozókat eredményez.

Ha Whereby-felhasználó vagy és hasonló problémákkal küzdesz, mi segítünk! Az elmúlt hónapban több videokonferencia-eszközt is teszteltem, és összeállítottam a Whereby legjobb alternatíváinak listáját. Ebben a cikkben bemutatom a legjobb Whereby-alternatívákat, és kiemelem, mi teszi őket kiemelkedővé, hogy megtalálhasd a szükségleteidnek leginkább megfelelőt. ✅

Mit kell keresnie egy Whereby alternatívában?

A Whereby alternatíváinak keresése során öt kulcsfontosságú videokonferencia-funkcióra szűkítettem a kört:

Könnyű használat

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az egyszerűség. Olyan eszközre van szükségem, amellyel bonyolult beállítások nélkül csatlakozhatok egy értekezlethez vagy indíthatok egyet. Ha túl sok időbe telik a megértése, akkor kiesik a listámról! Mert amikor sietsz csatlakozni egy híváshoz, az utolsó dolog, amit akarsz, az az, hogy időt tölts bonyolult beállításokkal. A lényeg az, hogy megkönnyítse az életemet, és az intuitív felhasználói felület elengedhetetlen a teljes ellenőrzéshez.

Együttműködési funkciók

Egy kiváló audio- és videokonferencia-eszköz többet jelent, mint puszta szemtől szembeni kommunikáció. Gyakran dolgozom közös projektekben megbeszélések során, ezért fontosak számomra azok az eszközök, amelyekkel valós időben tudok együttműködni – olyan funkciókkal, mint a képernyőmegosztás, a táblák és a dokumentumok közös szerkesztése.

Az utolsó dolog, amit szeretnék, az egy olyan videokonferencia-eszköz, amely nem integrálható a már használt alkalmazásokkal. Zökkenőmentesen kell illeszkednie a meglévő munkafolyamatomba.

Biztonság

A biztonság nagyon fontos, különösen akkor, ha érzékeny ügyféladatokról van szó. A végpontok közötti titkosítás és a szigorú adatvédelmi ellenőrzések, mint például a jelszóval védett értekezletek és a belépők ellenőrzésének lehetősége, elengedhetetlenek az online értekezletek és adatok biztonságának garantálásához.

Videó- és hangminőség

Bármilyen nagyszerűek is legyenek a funkciók, egy olyan platform, amelyen a videó akadozik vagy az audio hibás, használhatatlan. A magas minőségű videó és audio elengedhetetlen a produktív értekezletekhez, különösen akkor, ha távoli csapatokkal vagy ügyfelek kel dolgozik.

A 10 legjobb Whereby alternatíva

Mielőtt rátérnénk a 10 legjobb Whereby alternatíva listájára, szeretném megkönnyíteni a dolgát:

Összeállítottam egy összehasonlító táblázatot a 10 legjobb videokonferencia-eszközről és a Whereby alternatíváiról. Ez a táblázat kiemeli az egyes eszközök legjobb felhasználási területeit, a legfontosabb jellemzőiket, amelyek megkülönböztetik őket egymástól, valamint az esetleges jelentős korlátozásokat. Akár egyszerűséget, együttműködési funkciókat vagy biztonságot keres, ez az összehasonlítás segít a Whereby alternatívái közül a legjobb választás meghozatalában.

Az árakkal és hasonlókkal kapcsolatos további részletekért olvassa tovább!

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Korlátozások Árak Zoom Nagy videokonferenciák Breakout szobák, AI-alapú értekezlet-összefoglalók, felhőalapú felvételek Új felhasználók számára túlterhelő felület Ingyenes, Pro 14,99 USD/felhasználó/hónap, Business 21,99 USD/felhasználó/hónap Microsoft Teams Csapatmunka Csatornák beszélgetésekhez, dokumentumok közös szerkesztéséhez, alkalmazások integrálásához Erőforrás-igényes, régebbi eszközökön lassulhat Ingyenes, Essential 4 USD/felhasználó/hónap, Basic 6 USD/felhasználó/hónap, Standard 12,50 USD/felhasználó/hónap GoTo Meeting Nagy kapacitású események Valós idejű átírás, akár 3000 résztvevő befogadása Korlátozott testreszabási lehetőségek Professional: 12 USD/szervező/hónap, Business: 16 USD/szervező/hónap, Enterprise: egyedi árak Cisco Webex Meetings Biztonságos csapatmegbeszélések Valós idejű fordítás, AI zajszűrés, biztonságos értekezletek Sok funkciója miatt túlterhelő Ingyenes, Webex Meet 12 USD/felhasználó/hónap, Webex Suite 25,50 USD/felhasználó/hónap Skype Egyszerű videocsevegés Hívás vezetékes/mobiltelefonokra, képernyő megosztás, élő feliratok A fájlmegosztás 300 MB-ra korlátozott. Ingyenes, előfizetés 2,99 USD/hó (hívások az USA-ban és Kanadában), World Plan 13,99 USD/hó Jitsi Meet Ingyenes találkozók Örökre ingyenes, nyílt forráskódú, valós idejű dokumentum-együttműködés Nincsenek fejlett együttműködési funkciók Ingyenes Adobe Connect Interaktív ülések Testreszabható elrendezések, elkötelezettség nyomon követése, interaktív szavazások/kvízek Más platformokhoz képest magasabb árak Standard: 190 USD/host évente, Premium: 290 USD/host évente Zoho Meeting Zoho felhasználók Integrálható a Zoho alkalmazásokkal, képernyőmegosztással, webinárium-eszközökkel Korlátozott ingyenes funkciók Ingyenes, Meeting Standard 2 USD/hó, Webinar Standard 9 USD/hó TeamViewer Eszközvezérlés a megbeszélések során 4K képernyőmegosztás, több monitor támogatása, távirányítás Nincs dedikált mobilalkalmazás Távoli hozzáférés 24,90 USD/hó, Üzleti 50,90 USD/hó Google Workspace Valós idejű együttműködési megbeszélések Integrálható a Google alkalmazásokkal, AI zajszűrés, fájlmegosztás Korlátozott testreszabási lehetőségek Business Starter 6 USD/hó, Business Standard 12 USD/hó, Business Plus 18 USD/hó

Most pedig beszéljünk róluk részletesen.

1. Zoom (a legjobb videokonferenciák lebonyolításához)

via Zoom*

A Whereby alternatíváiról beszélve érdemes megfontolni a Zoom US-t. Míg a Whereby egyszerűségéről és könnyű használatáról ismert, a Zoom sokoldalúbb, különösen nagyobb csoportos megbeszélések lebonyolításához. Lehetővé teszi a képernyő megosztását, a háttér megváltoztatását és a többnyelvű feliratozást, így mindenki részt vehet a munkában.

A Zoom egyik kiemelkedő tulajdonsága a breakout rooms funkció, amely tökéletes, ha workshopokat vagy brainstorming üléseket szeretnék tartani. Ezzel a résztvevőket kisebb csoportokra oszthatom, hogy a beszélgetések koncentráltabbak legyenek. Ráadásul a Zoom technológiája lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a találkozókon, whiteboardok és csevegések segítségével.

A Zoom legjobb funkciói

Csatoljon előzetes olvasmányokat és napirendeket a megbeszélések meghívóihoz a hatékony megbeszéléskezelés érdekében.

Automatikus értekezlet-összefoglalók és teendők AI segítségével

Számos alkalmazást integrálhatsz, például az Evernote jegyzetelésre vagy a Kahoot interaktív tevékenységekre, közvetlenül a Zoom-értekezletekbe.

Rögzítse megbeszéléseit, és mentse őket a felhőbe, hogy később könnyen hozzáférhessenek és megoszthassa őket a résztvevőkkel vagy kollégáival.

A Zoom korlátai

A Zoom komplex felülete új felhasználók számára túl bonyolult lehet, és a funkciók hatékony használatához tanulási folyamatra van szükség.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Előny: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 21,99 USD/felhasználó/hónap

Zoom értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

További információ: 10 egyéni találkozó sablon

2. Microsoft Teams (a legjobb professzionális csapatmegbeszélésekhez)

via Microsoft Teams

A Microsoft Teams egy másik kiváló alternatíva a Whereby helyett, amely valós idejű és aszinkron csapatkommunikációt tesz lehetővé. Kiválóan alkalmas csapatmegbeszélésekre, webináriumokra és képzésekre. Kiemelkedő funkciója a Together Mode, amely az arcokra és a nonverbális jelekre összpontosít, így vonzóbb élményt nyújt az üzleti felhasználók számára.

A Teams egyik egyedülálló tulajdonsága, hogy minden találkozóhoz külön csevegőfelület tartozik, ahol a résztvevők dokumentumokat oszthatnak meg és folytathatják a beszélgetést a találkozó előtt, után vagy közben. Ezenkívül az együttműködési eszközök, mint például a szöveg hozzáadása, a jegyzetek és a reakciók megosztása, segítenek abban, hogy mindenki részt vegyen a beszélgetésben.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Valós időben együttműködhetsz megosztott dokumentumokon közvetlenül a csevegés vagy videohívások során.

Rendezzen nagy létszámú találkozókat vagy élő eseményeket akár 10 000 résztvevővel, így tökéletes választás nagy prezentációkhoz vagy vállalati szintű bejelentésekhez.

Használja a csatornákat a csapatmegbeszélések szervezéséhez, fájlok megosztásához és feladatok kezeléséhez egy helyen, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

Használja ki a harmadik féltől származó alkalmazások, például a Trello vagy a GitHub integrációját a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és az összes elem szinkronizálásához.

A Microsoft Teams korlátai

A csapatok erőforrás-igényesek lehetnek, jelentős sávszélességet és rendszermemóriát igényelnek, ami alacsonyabb specifikációjú eszközökön lassú teljesítményt okozhat.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Essential: 4 USD/felhasználó/hónap

Alap: 6 USD/felhasználó/hónap

Standard: 12,5 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Teams értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

További információ: A 8 legjobb Microsoft alternatíva

3. GoTo Meeting (legalkalmasabb nagy létszámú rendezvényekhez)

via GoTo Meeting

A Whereby-hez hasonlóan a GoTo Meeting is lehetővé teszi a résztvevők számára a gyors, egy kattintással elérhető értekezleteket, letöltés nélkül. A zajcsökkentő és a commuter funkciók azonban sokkal zökkenőmentesebbé teszik az értekezletek élményét. Akár útközben is tudok kommunikálni.

Az egyik legmenőbb funkciója a valós idejű találkozó jegyzetek, amelyek megkímélik a résztvevőket a jegyzeteléstől, és segítenek mindenkinek koncentrálni és a tényleges megbeszélésre figyelni.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

A találkozókat valós időben automatikusan leírja, így könnyen áttekintheti vagy megoszthatja a találkozó legfontosabb pontjait.

Akár 3000 résztvevőt is befogadhat webináriumokon vagy nagyszabású találkozókon, így kiválóan alkalmas nagy létszámú rendezvényekhez.

Engedélyezze a billentyűzet és az egér megosztását a zökkenőmentes együttműködés érdekében

A GoTo Meeting korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál

GoTo Meeting árak

Professzionális: 12 USD/szervező/hónap, éves számlázással

Üzleti: 16 USD/szervező/hónap, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árak

GoTo Meeting értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 8/10 (1000+ értékelés)

4. Cisco Webex Meetings (A legjobb biztonságos csapatértekezletekhez)

via Cisco Webex

Ha olyan videokonferencia-eszközt keres, amely prioritásként kezeli a biztonságot és a megbízhatóságot, akkor a Cisco Webex Meeting webalkalmazás az egyik legjobb Whereby alternatíva. Különösen alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek érzékeny adatokkal és valós idejű videókkal foglalkoznak, és szilárd védelemre van szükségük.

A Cisco Webex legnagyobb előnye a rugalmassága. A Move to Mobile QR Code és az Apple CarPlay integrációs funkciók lehetővé teszik a készülékek közötti zökkenőmentes átállást a megbeszélések során, biztosítva a rugalmasságot és a kényelmet. Ezek az eszközök megkönnyítik a platformok közötti váltást az irodában vagy útközben.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Használja a több mint 100 nyelvre elérhető valós idejű fordítást, amely megkönnyíti a globális csapatokkal való kommunikációt.

Biztosítson kiváló minőségű videót és hangot, amely még alacsony sávszélességű környezetben is optimalizált.

Használja ki az interaktív funkciókat, mint például a szavazás, a kérdések és válaszok, valamint a kézfeltartás, hogy a nagy létszámú értekezletek még érdekesebbé váljanak.

Élvezze az AI-alapú zajszűrést, amely kiküszöböli a háttérzajt a hívások során.

A Cisco Webex korlátai

Kezdetben túlterhelőnek tűnhet a sok funkciója és beállítása miatt.

Cisco Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 12 USD/felhasználó/hónap

Webex Suite: 25,50 USD/felhasználó/hónap

Webex Enterprise: Egyedi árak

Cisco Webex értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)

5. Skype (a legjobb videocsevegéshez)

via Skype

Ha interaktív videocsevegő és konferenciaeszközökre gondolok, az elsők között a Skype jut eszembe. A Skype már évek óta létezik, de egyedülálló abban, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik a mindennapi kommunikációba, legyen szó gyors csevegésről, hanghívásról vagy videohívásról.

Egy kiemelkedő funkció, amely különösen figyelemre méltó, az a lehetőség, hogy közvetlenül a Skype-ról lehet vezetékes és mobiltelefonokat hívni – ez rendkívül kényelmes, ha olyan emberekkel szeretne kapcsolatba lépni, akik nem mindig vannak online. Ráadásul a Skype lehetővé teszi a folyamatos hívásokat akár 24 órán keresztül, ami hatékonnyá teszi a hosszú csapatmegbeszéléseket.

A Skype legjobb funkciói

Hívj vezetékes és mobil telefonokat, és bővítsd kommunikációdat az online találkozókon túlra!

Könnyedén megoszthatja a képernyőjét a résztvevőkkel, ami tökéletes prezentációkhoz vagy valós idejű hibaelhárításhoz.

Engedélyezze a valós idejű feliratokat a beszélgetéseihez, hogy azok a Skype élő felirat funkciójával még hozzáférhetőbbek legyenek.

A Skype korlátai

Külső eszközök használata nélkül csak 300 MB-os fájlokat küldhet közvetlenül a csevegőablakon keresztül.

Skype árak

Ingyenes : Skype-Skype hívások, üzenetküldés, fájlmegosztás

Hitel : Az Egyesült Államokba irányuló hívások ára körülbelül 2,3 cent/perc.

Előfizetés : 2,99 USD/hó korlátlan hívásokért az Egyesült Államokban és Kanadában

World Plan: 13,99 USD/hó korlátlan nemzetközi hívásokért

Skype értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

6. Jitsi Meet (a legjobb ingyenes értekezletek lebonyolításához)

via Jitsi Meet

A Jitsi Meet egy vonzó alternatíva a Whereby-hez, különösen, ha ingyenes, nyílt forráskódú videokonferencia-megoldást keres, amelynek fejlesztése során a magánélet védelmét és a rugalmasságot tartották szem előtt. Nagyszerűen alkalmas hosszú megbeszélések lebonyolítására, mivel csökkenti a rendszer terhelését és javítja a felhasználói élményt az SSRC átírási technológiájával.

Ráadásul közvetlenül a böngészőjében használhatja, vagy letöltheti a mobilalkalmazást, így szinte bármilyen eszközről csatlakozhat. A Jitsi Meet testreszabható, így a fejlesztők saját igényeiknek megfelelően módosíthatják, ami kiemeli a technológia iránt érdeklődő felhasználók vagy a saját szerveren való üzemeltetést preferáló cégek számára.

A Jitsi Meet legjobb funkciói

Titkosítsa teljes mértékben a találkozókat nyílt forráskódú biztonsági megoldásokkal, hogy azok biztonságban legyenek.

Csatlakozzon vagy indítson megbeszéléseket fiók nélkül – csak egy egyszerű linkre van szüksége.

Valós időben együttműködhet az Etherpad segítségével a dokumentumok megosztásához.

Közvetítsen élőben közvetlenül a YouTube-ra nyilvános adásokhoz

A Jitsi Meet korlátai

Nincsenek fejlett beépített együttműködési funkciók, mint például a breakout szobák és az alkalmazásintegrációk.

A Jitsi Meet árai

Örökre ingyenes

Jitsi Meet értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

7. Adobe Connect (legalkalmasabb interaktív ülések lebonyolítására)

via Adobe

Ha a Whereby-nál jobban testreszabható megoldást keres, az Adobe Connect jó választás lehet. Az egyediségét az adja, hogy teljes mértékben irányíthatja és testreszabhatja online találkozóit és terét.

Különböző elrendezéseket hozhat létre és podokat állíthat be különböző célokra, például kérdések és válaszok, fájlmegosztás vagy kvízek. A legjobb az, hogy ezek a beállítások elmentésre kerülnek a jövőbeni használatra. Az Adobe Connect ideális, ha rendszeresen tart találkozókat, webináriumokat, műhelyeket vagy képzéseket, és az alapvető videokonferencián túlmutató eszközt keres.

Az Adobe Connect legjobb funkciói

Tartsa készenlétben beállításait és elrendezését a jövőbeli munkamenetekhez a tartós tárgyalótermekkel.

Elemezze a részletes elkötelezettségi mutatókat, hogy nyomon követhesse a résztvevők interakcióját a munkamenet során.

Teljesen testreszabhatja a találkozók elrendezését a csevegés, a kérdések és válaszok, valamint a prezentációk podjainak szervezésével.

Használja a beépített eszközöket, például kvízeket és szavazásokat, hogy a foglalkozások interaktívabbá váljanak.

Az Adobe Connect korlátai

A más platformoknál magasabb árak visszatarthatják a kisebb csapatokat a költséghatékony megoldások keresésétől.

Adobe Connect árak

Standard: 190 USD/host, éves számlázás

Prémium: 290 USD/host, éves számlázással

Vállalati: 390 USD/host, éves számlázással

Adobe Connect értékelés és vélemények

G2: 4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (690+ értékelés)

8. Zoho Meeting (a legjobb Zoho-felhasználók számára)

via Zoho Meeting

Ha olyan Whereby alternatívát keres, amely az egyszerűségre összpontosít és minden méretű vállalkozás számára készült, akkor a Zoho Meeting megbízható megoldást kínál. Több videofeedet biztosít, és kiválóan alkalmas nagy csapatok találkozóinak lebonyolítására. A képernyőn egyszerre 50 feedet tudok megjeleníteni, ami megkönnyíti a csapat tagokkal való interakciót.

Akár gyors csapatösszhangot szeretne elérni, akár nagyobb webináriumot szervez, a Zoho Meeting intuitív megoldást kínál. A Zoho üzleti alkalmazáscsomagjával való integrációja még hatékonyabbá teszi a Zoho ökoszisztémában már jelen lévő felhasználók számára.

A Zoho Meeting legjobb funkciói

Teljes integráció a Zoho alkalmazáscsomagjával a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Moderálja a kérdések és válaszok szekciót, hogy irányítsa a webinárium menetét és biztosítsa a releváns beszélgetéseket.

Készíts webinárium regisztrációs űrlapokat és automatizáld az e-mailes emlékeztetőket, hogy bevonzd a résztvevőket.

Képernyőmegosztás és felvételek készítése mind a találkozók, mind a webináriumok esetében

A Zoho Meeting korlátai

Korlátozott ingyenes csomag, kevesebb funkcióval, hacsak nem vált fizetős csomagra.

Zoho Meeting árak

Ingyenes verzió

Meeting Standard : 2 dollártól/hónap

Meeting Professional : 3 dollártól/hó

Webinar Standard : 9 dollártól/hó

Webinar Professional : 19 dollártól/hónap

Webinar Enterprise: 79 USD/hó/szervező áron

Zoho Meeting értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (480+ értékelés)

9. Teamviewer (a legjobb eszközvezérléshez találkozók során)

via TeamViewer

A TeamViewer egyedülálló kombinációját kínálja a távoli hozzáférésnek és a videokonferenciának a Whereby alternatívái közül. Különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egy platformon belül támogatást és együttműködési eszközöket igényelnek.

A szoftver legfőbb előnye, hogy képes kombinálni a képernyőmegosztásos felhőalapú felvételt a valós idejű eszközvezérléssel. Ezért a TeamViewer kiváló választás azoknak az IT-csapatoknak vagy vállalkozásoknak, amelyeknek a megbeszélések során hibaelhárításra van szükségük. Ezenkívül 4K-s képernyőmegosztást biztosít több monitor támogatásával, így garantálva a kiváló minőségű képet a prezentációk során.

A TeamViewer legjobb funkciói

Ossza meg 4K felbontásban, több monitor támogatásával, éles, tiszta prezentációkhoz.

Használj személyes találkozó-azonosítót a könnyű és biztonságos hozzáférés érdekében.

Integrálja az Outlook programmal a tervezés és a találkozók kezelése érdekében

Védje megérzéseit jelszóval a biztonság további növelése érdekében.

Beépített csapatcsevegés a videohívások mellett történő kommunikációhoz

A TeamViewer korlátai

A dedikált mobilalkalmazás hiánya korlátozza a mobil hozzáférést

TeamViewer árak

Távoli hozzáférés : 24,90 USD/hó

Üzleti : 50,90 USD/hó

Prémium : 112,90 USD/hó

Vállalati: 229,90 USD/hó

TeamViewer értékelés és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

10. Google Workspace (a legjobb valós idejű együttműködési megbeszélésekhez)

via Google Workspace

Hogyan is hagyhatnám ki a Google Workspace-t a Whereby alternatívái közül? A Google Workspace (korábban G Suite) sokkal többet kínál, mint videokonferenciák. Teljesen integrált megoldást kínál azoknak a távoli csapatoknak, amelyek zökkenőmentes együttműködést szeretnének.

A Google Workspace videó- és webkonferencia-eszköze a Google Meet, amelynek kiemelkedő tulajdonsága, hogy könnyedén integrálható a Google többi alkalmazásával, például a Gmail-lel, a Google Naptárral és a Google Drive-val. Ráadásul a találkozókat közvetlenül a Google Drive-ra rögzítheti, így később könnyen megoszthatja és elérheti őket.

A Google Workspace legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a megbeszélések során a megosztott Google Docs, Sheets vagy Slides segítségével.

A Google Meet segítségével akár 250 résztvevőt is fogadhat, így tökéletes nagyobb csapatok vagy prezentációk számára.

Szüntesse meg a háttérzajt a hívások során az AI-vezérelt zajszűréssel

Zökkenőmentesen integrálható a Gmail, a Naptár és a Google Drive szolgáltatással az ütemezés és a fájlmegosztás érdekében.

A Google Workspace korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, kevesebb ellenőrzést biztosít a elrendezés és az interaktív funkciók felett, mint más platformok.

A Google Workspace árai

Business Starter : 6,00 USD/hó

Business Standard : 12,00 USD/hó

Business Plus: 18,00 $/hó

Google Workspace értékelés és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

További információk: A 10 legjobb Google Meet alternatíva

Próbáld ki a ClickUp-ot a megbeszéléseidhez!

Bár a valós idejű találkozók elengedhetetlenek, szükség van egy olyan eszközre is, amely támogatja az aszinkron videokommunikációt, különösen a távoli csapatok esetében. Gyakran rögzítem rövid videókat a csapatom számára, hogy elmagyarázzam a bonyolult témákat, megosszam az új funkciók bemutatóit és részletes visszajelzéseket adjak.

Bár a fenti Whereby alternatívák mind remekek, én a ClickUp-ot is felvettem a kedvenc videokommunikációs alkalmazásaim listájára. Noha nem egy dedikált videokonferencia-platform, segít videókat rögzíteni és megosztani, valamint valós időben együttműködni a csapatommal.

A ClickUp Clips lehetővé teszi a gyors képernyőfelvételeket. Bármelyik beszélgetést megnyithatom, és a Clips gombra kattintva videót rögzíthetek. A legjobb az, hogy bármelyik klipet feladattá alakíthatom, így nem kell külön rögzítenem a teendőket. A felhasználók a klipekhez megjegyzéseket is fűzhetnek, hogy megosszák visszajelzéseiket.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást képernyőfelvételek készítéséhez, hogy információkat osszon meg vagy visszajelzést adjon

De ez még nem minden! A ClickUp hatékony AI asszisztense, a ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipet, összefoglalja a beszélgetéseket és segít megtalálni az információkat a klipekben, így egy all-in-one projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz.

Klipek átírása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp szintén kiváló szoftver a találkozók kezeléséhez. A ClickUp Meetings segítségével jegyzeteket készíthet, találkozók napirendjét kezelheti, teendőket rendezhet és ismétlődő feladatokat hozhat létre, hogy mindenki szinkronban legyen. ✅

💡Profi tipp: A megbeszélések előtt mindig készítsen részletes napirendet a ClickUp-ban. Ez segít a beszélgetések fókuszáltan tartásában és biztosítja, hogy minden fontos pontot áttegyenek. Ossza meg a napirendet előre a résztvevőkkel, hogy hatékonyan felkészülhessenek. 📋

A ClickUp Meetings segítségével könnyedén kezelheti a csapatértekezleteket

A ClickUp Zoom-integrációjával és Microsoft Teams-integrációjával videotalálkozóit közvetlenül összekapcsolhatja feladatokkal és munkafolyamatokkal, így a ClickUp egy átfogó együttműködési központtá válik.

A már említett funkciók mellett a ClickUp egy hatalmas könyvtárat is kínál a találkozók és konferenciák kezeléséhez szükséges sablonokkal. A legjobb ezek közül a ClickUp Meetings Template. Segít megszervezni mindent a napirendtől a követésig, és biztosítja, hogy a találkozóim zökkenőmentesen zajlódjanak.

Töltse le ezt a sablont Kezelje a találkozók napirendi pontjait és jegyzeteket a ClickUp Meetings Template segítségével.

A ClickUp Meetings Template célja, hogy egyszerűsítse a találkozók kezelési folyamatát, megkönnyítve a találkozók tervezését, lebonyolítását és nyomon követését. Íme a legfontosabb funkciói:

Strukturált értekezlet-napirendek: Készítsen világos és szervezett napirendeket, hogy az értekezletek célorientáltak és produktívak legyenek.

Feladatok nyomon követése: A sablonon belül közvetlenül rendelhet és követhet nyomon feladatokat, biztosítva ezzel a felelősségvállalást és a megbeszélt feladatok végrehajtását.

Jegyzetek és jegyzőkönyvek: A találkozók jegyzetét és jegyzőkönyvét egy központi helyen tárolhatja, így könnyen visszakeresheti a fontos megbeszéléseket és döntéseket.

Integrációk: Zökkenőmentesen integrálható más ClickUp funkciókkal és eszközökkel, javítva az együttműködést és biztosítva, hogy minden csapattag tájékozott maradjon.

Sablonok ismétlődő értekezletekhez: Használjon előre elkészített sablonokat az ismétlődő értekezletekhez, hogy időt takarítson meg és biztosítsa az értekezletek következetességét.

Összességében ez a sablon javítja az együttműködést, a szervezést és a hatékonyságot, így a csapatok találkozói eredményesebbé válnak.

💡Profi tipp: A zökkenőmentes konferencia-tervezéshez nézd meg a ClickUp konferencia-kezelési sablont. Segít a napirendek kezelésében, a felszólalók nyomon követésében és a résztvevők adatainak felügyeletében, biztosítva, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Egyszerűsítsd a tervezési folyamatot, és tedd sikeressé az eseményedet!

A ClickUp legjobb funkciói

A képernyőfelvétel mellett a ClickUp valós idejű együttműködési eszközei is kiemelkedőek:

ClickUp Docs: Készítsen, szerkesszen és dolgozzon együtt fontos jegyzeteken, projektismertetőkön vagy javaslatokon közvetlenül a csapatával : Készítsen, szerkesszen és dolgozzon együtt fontos jegyzeteken, projektismertetőkön vagy javaslatokon közvetlenül a csapatával a ClickUp Docs segítségével.

Írja le az összes értekezlet jegyzetét a ClickUp Docs segítségével

ClickUp Chat: A ClickUp Chat segítségével minden kommunikáció a kontextusban marad. Akár egy feladat megbeszéléséről, akár ötletek cseréjéről van szó, a csevegő biztosítja, hogy a beszélgetések szervezettek és produktívak maradjanak.

Egységesítsd a kommunikációt és a munkamenedzsmentet a ClickUp Chat segítségével

ClickUp Whiteboards: Ötleteljen csapatával : Ötleteljen csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével. Ez az ideális hely brainstorminghoz, projektek tervezéséhez vagy stratégiák kidolgozásához, interaktív módon segítve csapatát az ötletek kidolgozásában.

Ötleteljen és jegyezze le ötleteit csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

💡Profi tipp: Ösztönözze a csapat tagjainak részvételét a megbeszéléseken. Használja a ClickUp Whiteboards funkciót brainstorming üléseken, ahol mindenki vizuálisan megoszthatja ötleteit egy platformon. Ez interaktív légkört teremt és biztosítja, hogy a különböző nézőpontok is figyelembe vételre kerüljenek. 🤝

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció miatt meg kell tanulni a használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Váltson a ClickUp-ra a zökkenőmentes csapatmunka érdekében

Megkaptad a Whereby alternatíváinak átfogó listáját, amelyekkel javíthatod videokonferencia-élményedet. Most, hogy még tovább javítsd csapatod együttműködését, fontold meg a ClickUp hozzáadását a keverékhez. Az olyan funkciókkal, mint a gyors képernyőfelvételekhez szükséges ClickUp Clips, az intuitív feladatkezelés és a racionalizált kommunikáció, a ClickUp célja, hogy a projektmenedzsmentet zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá tegye. 🚀

Ne várjon tovább – regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a ClickUp segítségével az intelligens, produktívabb munkafolyamatot!