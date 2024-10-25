Hogyan lehet összeadni egy oszlopot az Excelben

Éppen egy táblázatot dolgozol ki, és hirtelen szükséged van egy számlista gyors összegzésére.

Van egy sokkal egyszerűbb módszer a feladat elvégzésére, mint a számológép alkalmazásba beírni az adatokat vagy végtelenül görgetni az adatokat. Az Excel összegző funkciója életmentő lehet, legyen szó értékesítés, kiadások vagy akár valami olyan egyszerű dolog nyomon követéséről, mint a bevásárlási költségvetés.

Ebben a blogban megnézzük, hogyan lehet a legjobban kiválóan összeadni az oszlopokat! Készen áll az összeadásra? ✅

Az oszlopok összegzésének lépései az Excelben

Az oszlopok összegzése az Excelben egy praktikus trükk, amelyet gyakrabban fog használni, mint gondolná. Egyszerű, és néhány kattintással pillanatok alatt hozzáadhatja adatait.

Vessünk egy pillantást a lépésekre. 👇

Az AutoSum használata a gyors eredményekért

1. lépés: Válassza ki a teljes összeg celláját

Az első lépés az, hogy kiválasztja azt a cellát, amelyben az összeg megjelenik.

Az alábbi példában a B3–B6 cellák tartalmazzák az adatokat, a B8 cella pedig a kiválasztott összeget.

Válassza ki azt a cellát, ahová a választ szeretné beírni; itt ez a B8.

2. lépés: Hozzáférés az AutoSum funkcióhoz

Lépjen az Excel szalag Főoldal fülére.

Keresse meg az AutoSum gombot. A szalag jobb oldalán található szerkesztési csoportban a görög sigma (Σ) betű jelöli.

Az AutoSum gombot a „Home” szalagban találja meg.

3. lépés: Kattintson az AutoSum (Automatikus összegzés) gombra

Az AutoSum gombra kattintva az Excel automatikusan kijelöli azokat a cellákat, amelyek összegét Ön szerint össze kell adni. A képletet a kiválasztott cellába illeszti be.

Példánkban a következő eredményt kapjuk: „=SUM(B3:B7)”.

Adja hozzá a képletet a kiválasztott cellához

4. lépés: Erősítse meg a kiválasztást

Nyomja meg az Enter gombot a képlet befejezéséhez. Az Excel a kiválasztott cellában jeleníti meg az összeget.

Nyomja meg az Enter billentyűt, hogy megkapja a választ az utolsó cellában.

💡 Profi tipp: Használhatja az AutoSum gyorsbillentyűt is, az „ALT =” billentyűkombinációt. Csak válassza ki azt a cellát, ahol az összeget szeretné látni, tartsa lenyomva az Alt billentyűt, nyomja meg az „=” jelet, majd az Enter billentyűt. Az összeg azonnal megjelenik.

Összegzés Excel képletekkel

Az Excelben az oszlopok összegzésének másik módja a képletek használata. A SUM() függvény segítségével számok tartományát adhatja össze. Leginkább táblázatokban végzett aritmetikai számításokhoz használják.

Nézzük meg, hogyan lehet ezt a képletet használni a számok feldolgozásához. 📑

1. lépés: Határozza meg az adatsort, és válasszon ki egy cellát

Keresse meg azokat a cellákat, amelyek tartalmazzák az összeadni kívánt számokat. Kattintson arra a cellára, ahol az összeg megjelenjen.

Például, ha az összegértékek az A2-től A9-ig terjedő cellákban vannak, akkor az A10-et választjuk az összeghez.

Válassza ki a válasz celláját

2. lépés: Írja be a SUM() képletet

Miután kiválasztotta azt a cellát, ahol az összeg megjelenjen, írja be a képletet. Kiválaszthatja és áthúzhatja a kurzort a számok tartományán is.

Ebben a példában a következőket írjuk be: „=SUM(A2:A9)”.

Írja be az összegzés képletét

3. lépés: Nyomja meg az Enter billentyűt

Miután beírta a képletet, csak az Enter billentyűt kell megnyomnia.

Az Excel kiszámítja az A2-től A9-ig terjedő cellákban található összes szám összegét, és azt az A11 cellában jeleníti meg.

Nyomja meg az Enter billentyűt a válasz megtekintéséhez.

4. lépés: Több tartomány hozzáadása

Ha több tartományt szeretne összeadni, akkor azokat vesszővel elválaszthatja egymástól.

Például: „=SUM(A2:A9,B2:B9)”. Ez összeadja a cellákban található numerikus értékeket, és a választ a kiválasztott cellában jeleníti meg. A szöveges értékeket, ha vannak ilyenek, figyelmen kívül hagyja.

Vesszőket adjon hozzá több tartomány összeadásához

Nyomja meg az Enter billentyűt a válasz megtekintéséhez.

Kattintson az „Enter” gombra.

🔍 Tudta? A Microsoft 365, amely olyan szolgáltatásokat tartalmaz, mint az Excel, a Word, a PowerPoint és még sok más, világszerte több mint egymillió vállalatnál használatos, és csak az Egyesült Államokban több mint egymillió ügyfele van.

Összegzés szűrők alkalmazásával

A SUBTOTAL vagy AGGREGATE függvényekkel csak a szűrőkkel ellátott adatkészlet látható celláit összesítheti. Ezek a függvények kifejezetten a szűrt adatokat kezelik.

Vessünk egy pillantást a részletekre. 🛠️

Szűrők alkalmazása

1. lépés: Válassza ki azt az oszlopot, amelyre a szűrőt alkalmazni szeretné.

Válassza ki a „Régió” oszlopot.

2. lépés: Lépjen a „Data” (Adatok) fülre, és kattintson a „Filter” (Szűrő) gombra.

Keresse meg a „Szűrés” menüpontot a „Rendezés és szűrés” menüben.

3. lépés: Az oszlopfejlécekben legördülő nyíl jelek jelennek meg. Kattintson a „Régió” oszlop legördülő nyíljára, és válassza ki a megjeleníteni kívánt szakaszokat. Például: „Dél”.

A szakaszt ábécé sorrendben, szín szerint vagy különböző egyéb kritériumok alapján rendezheti.

Rendezze a kiválasztott oszlopot meghatározott kritériumok alapján

Kattintson az „OK” gombra a válasz megtekintéséhez.

A választ akkor kapja meg, ha rákattint az „OK” gombra.

💡 Profi tipp: A jobb Excel-jelentések érdekében használjon pivot táblázatokat a nagy adathalmazok gyors összefoglalásához és elemzéséhez. Válassza ki a releváns adatsort az adatok rendezéséhez, és azonosítsa a legfontosabb trendeket és betekintéseket, javítva ezzel jelentései áttekinthetőségét és hatékonyságát.

A SUBTOTAL függvény használata

A Microsoft Excel SUBTOTAL funkciója lehetővé teszi, hogy kiszámítsa az összegeket, a számokat és egyebeket egy szűrt adatsoron. A rejtett sorokat figyelmen kívül hagyja, így nagy adathalmazok esetén is hasznos.

A SUBTOTAL függvény szintaxisa: „=SUBTOTAL(function_num, ref 1,[ref2])”.

A függvény elemei a következők:

function_num: A számítás típusát megadó szám (1-11 vagy 101-111).

ref1: A számításba bevonandó első cellatartomány

ref2: További tartományok (opcionális)

A függvény számok határozzák meg, hogyan viselkedik a SUBTOTAL függvény. Az 1-11 manuálisan elrejtett sorokat tartalmaz, a 101-111 pedig kizárja a manuálisan elrejtett sorokat.

Itt található egy rövid táblázat az Excelben gyakran használt egyéb funkciók számadataival:

Funkció Leírás 1 ÁTLAG 2 COUNT 3 COUNTA 4 MAX 5 MIN 9 ÖSSZESÍTÉS

Most nézzük meg egy példán keresztül, hogyan kell használni a SUBTOTAL függvényt. 👇

1. lépés: Válassza ki az adatsort, és engedélyezze a szűrőket a három oszlopban. Itt ez az „A1:C5”.

Válassza ki az „A1” adatsort, és engedélyezze a szűrőket az összes oszlopban, beleértve a C oszlopot is.

2. lépés: A C6 cellába írja be a SUBTOTAL képletet.

A oszlop összegének kiszámításához beírtuk a „=SUBTOTAL(9, C2:C5)” képletet.

Írja be a képletet a C6 cellába, majd nyomja meg az „Enter” gombot a válasz megtekintéséhez.

3. lépés: Szűrje a „Régió” oszlopot, hogy csak az „East” (Kelet) értékek jelenjenek meg.

Adjon meg konkrét feltételeket az adatok rendezéséhez

A C6 cellában található képlet mostantól csak „John” és „Mike” értékesítési összegének összegét jeleníti meg.

A választ az első kiválasztott üres cellában találja meg.

📖 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja az Excel programot a munkafolyamatok és feladatok egyszerűsítése érdekében?

Dinamikus tartomány összegzése

Az Excel táblázatok a legegyszerűbb módja a dinamikus tartományok létrehozásának. Amikor egy adatsort táblázattá alakít, az Excel automatikusan módosítja a tartományt, ahogy adatokat ad hozzá és távolít el.

Használjunk egy egyszerű adatsort, amely a havi értékesítési adatokat ábrázolja.

1. lépés: Kattintson bárhová az adatsoron belül. Például válassza ki az „A1: B4” cellákat. Nyomja meg a „Ctrl + T” billentyűkombinációt a „Táblázat létrehozása” párbeszédpanel megnyitásához.

Győződjön meg arról, hogy a „Táblám fejlécet tartalmaz” jelölőnégyzet be van jelölve. Ez azért fontos, mert a „Hónap” és az „Értékesítés” fejlécnek számítanak.

Hozzon létre egy „táblázatot” az A1:B4 cellákban található adatokból.

2. lépés: Kattintson az „OK” gombra. Az Excel a kijelölt tartományt táblázattá alakítja.

Az Excel táblázatot készít, miután megnyomja az „OK” gombot.

3. lépés: Az Excel táblázatot kijelölve lépjen a szalag „Táblázat tervezése” fülére. Adjon a táblázatnak egy értelmes nevet, például „Értékesítési adatok”.

Nevezze el az Excel táblázatot

4. lépés: Használjon strukturált hivatkozásokat a táblázatára való hivatkozáshoz a képletekben.

Például a teljes értékesítés kiszámításához adja hozzá a „=SUM(SalesData[Sales])” kifejezést.

Használja a hivatalos táblázatnevet, hogy különböző funkciókban hivatkozhasson rá.

5. lépés: A táblázat dinamikus jellegét megtekintéséhez új sorokat adhat hozzá a meglévő adatok alá.

Adjuk hozzá az áprilisi értékesítési adatot 40-ként. A válasz megváltozik.

Adjon hozzá egy új oszlopot vagy más számformátumot ugyanabban a sorban, hogy tesztelje táblázata dinamikus jellegét.

⚡ Sablonarchívum: Vegye kézbe adatait az egyszerű kezelésre és nyomon követésre tervezett adatbázis-sablonokkal. Ezek a sablonok tökéletesek leltár, ügyféladatok vagy projektadatok kezelésére, és rugalmasságot kínálnak az Ön igényeinek megfelelő adatbázisok létrehozásához.

Összegzés feltételes kritériumokkal (SUMIF és SUMIFS)

A SUMIF függvény összeadja a megadott tartományban található, egy adott kategóriának megfelelő értékeket.

A képlet szintaxisa: „=SUMIF(tartomány, kritériumok, [összeg_tartomány])”.

Íme az elemek magyarázata:

Tartomány: A kritériumok alapján értékelendő cellatartomány.

Kritériumok: A cellák összegzéséhez teljesülnie kell a következő feltételnek

Sum_range: Ez opcionális. Ez azt jelenti, hogy a tényleges összeadandó cellák eltérnek a tartománytól.

🧠 Érdekesség: A SUMIF függvény az Excel 2007-ben került bevezetésre, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy meghatározott kritériumok alapján adjanak hozzá adatokat.

Vegyünk egy példát a megértéshez.

Az A (Régió) és B (Értékesítési összeg) oszlopokban vannak az értékesítési adatok, és össze szeretné adni az „East” régió értékesítését.

Használja a „=SUMIF(A1:A6,”East”,B1:B6)” képletet. Az eredmény 300 lesz, ami a keleti régió teljes értékesítését jelenti (100+150+50).

Használja a SUMIF képletet változókkal, hogy egy kritérium alapján kapjon választ.

A SUMIFS függvény több kritérium alapján összegzi az értékeket.

A képlet szintaxisa: „=SUMIFS(összeg_tartomány, feltétel_tartomány1, feltétel1, [feltétel_tartomány2], [feltétel2]…).”

Elemeket tartalmaz:

Sum_range: Az összeg cellatartománya

Criteria_range1: Az első kritériummal szemben értékelendő első tartomány

1. kritérium: Az első feltétel, amelyet teljesíteni kell

További kritériumtartományok és kritériumok párosai

Íme egy példa.

A „=SUMIFS(B1:B6, A1:15, „East”, B1:B6, „>100”)” használatával 150-et kapunk, ami a keleti régióban elért, 100-at meghaladó teljes értékesítést jelenti.

Használja a SUMIFS képletet, hogy számos kritérium alapján kapjon választ.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb AI Excel eszköz a termelékenység növeléséhez

Az Excel használatának hátrányai

Bár az Excel széles körben használatos számításokhoz és adatelemzéshez, vannak bizonyos korlátai, amelyek befolyásolhatják munkája pontosságát és megbízhatóságát.

Íme néhány konkrét hátrány, ha az Excel programot használja számításokhoz:

Teljesítményproblémák: A nagy adatmennyiségek lelassítják az Excel programot, ami lefagyáshoz vagy összeomláshoz vezethet.

Adatvesztés kockázata: A nagy adathalmazok kisebb fájlokba való felosztása növeli a sérülés vagy adatvesztés esélyét, ami veszélybe sodorja az adatokat.

Magas hibaarány: Az emberi hibák, például a helytelen képletek beírása vagy az adatok eltérése, pontatlan eredményekhez vezetnek.

Korlátozott statisztikai funkciók: Az Excel nem rendelkezik fejlett statisztikai eszközökkel, például nem paraméteres tesztekkel vagy részletes regressziós elemzéssel.

Nem megfelelő automatizálási támogatás: Nem elégséges az automatizálás komplex feladatok esetén, ami csökkenti a munkafolyamatok hatékonyságát.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Excel-alternatívát

Bár az Excel alkalmas alapvető számítások elvégzésére, korlátai akkor kezdenek megmutatkozni, amikor a csapatoknak fejlettebb funkciókra van szükségük. Az Excel használata a projektmenedzsment egészében egy komplex folyamat.

Itt jön be a ClickUp. 🤩

Ez egy központosított, együttműködésen alapuló és sokkal hatékonyabb megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek az egyszerű táblázatkezelési feladatokon túlmutató megoldásokat keresnek.

Szervezetünk innovatív gondolkodású tagjai mindig arra törekszenek, hogy jobbá váljanak, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp sok olyan problémát megoldott számunkra, amelyeket visszagondolva olyan nem skálázható eszközökkel próbáltunk kezelni, mint az Excel táblázatok és a Word dokumentumok.

ClickUp táblázatos nézet

Rendezze, szűrje és kezelje adatait a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp Table View egy sokoldalú eszköz, amelyet az adatkezelés javítására terveztek. Ötvözi az egyszerű Excel-táblához hasonló funkciókat a robusztus csapatmunkát támogató funkciókkal.

Ezzel könnyedén kezelheti a munkafolyamatokat. Minden sor egy feladatot jelöl, az oszlopok pedig olyan fontos részleteket jelenítenek meg, mint az állapot, a prioritás vagy a felelős személyek. Ez különösen hasznos a projektmenedzsmentben és nagy adathalmazok kezelésében.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a csapatmunka előtérbe helyezése. Hozzászólásokat hagyhat, csapattársait „@” jelöléssel megjelölheti azonnali visszajelzés céljából, és feladatokat oszthat ki, így minden szervezett és kontextusba ágyazott marad.

Míg a hagyományos táblázatkezelő szoftverek nyers adatokat nyújtanak, a ClickUp olyan vizuális eszközöket kínál, mint a műszerfalak és a jelentéskészítési funkciók, amelyek integrálhatók a Táblázatnézet adataival. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban nyerjenek betekintést az adatokba.

ClickUp képletmezők

Használja a ClickUp Formula Fields több mint 70 támogatott funkcióját és különböző mezőtípusait.

A ClickUp Formula Fields segítségével könnyedén elvégezheti a számok, dátumok és időpontok mezőinek számításait a feladatokban. Ez a dinamikus funkció számos célra használható, például a projekt kezdete és a határidő közötti napok számának kiszámítására vagy az egyéni mezők összehasonlítására.

A fejlettebb adatelemzéshez bonyolult képleteket hozhat létre, amelyek túlmutatnak az egyszerű számításokon.

Akár egyszerű, akár összetett műveleteket hajt végre, a Formula Fields rugalmasságot biztosít. Ezenkívül rendelkezik egy fejlett szerkesztővel, amely egyedi képleteket ír, így hatékony eszközzé teszi az adatközpontú feladatokhoz.

A képletmezők a ClickUp Automations alkalmazással együtt használva hatékony fejlesztést kínálnak. Nézzük meg, hogyan.

ClickUp automatizálások

Hozzon létre ClickUp automatizálásokat, hogy egyéni mezőt állítson be, amikor egy feladat vagy alfeladat jön létre a Táblázat nézetben.

A képletmezőket triggereként és feltételekként használhatja a munkafolyamatok automatizálásához. Ez a hozzáadott rugalmasság új szintre emeli a ClickUp automatizálási lehetőségeit, megkönnyítve a feladatok racionalizálását és a projektek hatékonyságának növelését.

ClickUp fejlett képletek

Ezt követően a ClickUp Advanced Formulas segítségével komplex számításokat végezhet és automatizálhatja a feladatokat. Ezzel a funkcióval az adatokat igényei szerint kezelheti és szervezheti, és így munkafolyamatát rugalmasabbá teheti.

A ClickUp Advanced Formulas segítségével komplex képleteket alkalmazhat anélkül, hogy aggódnia kellene az emberi hibák miatt.

Lehetővé teszi továbbá egyéni számítások definiálását a feladatok attribútumai, például a határidők, prioritások és egyéb adatok alapján. Feltételes logikát (például IF utasításokat) alkalmazhat az eredmények bizonyos kritériumok alapján történő adaptálásához.

A fejlett képletek ideálisak különböző felhasználási esetekhez, például a költségvetés nyomon követéséhez több feladat értékének összegzésével, az idő kezeléséhez a feladatokra fordított idő kiszámításával, vagy teljesítménymutatók generálásához a projektek termelékenységének értékeléséhez.

De ez még nem minden. A ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtárral rendelkezik, amelyek megkönnyítik a munkáját. Nézzünk meg együtt néhányat!

ClickUp szerkeszthető táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szerkeszthető táblázatsablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a pénzügyi nyilvántartások szervezett módon történő létrehozásában, kezelésében és tárolásában.

A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablon kiváló funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az adatkezelést és a projektkövetést. Az automatizált adatimportnak köszönhetően nincs szükség manuális adatbevitelre, így sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos táblázatkezelők.

Emellett egyedi képleteket is létrehozhat a gyors számításokhoz, ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti az ismétlődő kézi számítások okozta gondokat. Ezenkívül rendelkezik olyan ClickUp egyéni feladatállapotokkal, mint Jóváhagyás, Befejezés, Új bejegyzések és Érvényesítés, amelyek megkönnyítik a hatékony előrehaladás nyomon követését.

A személyre szabottabb megközelítés érdekében kategorizálhatja és kezelheti a pénzügyi mutatókat, például a bruttó árbevételt és az adminisztratív költségeket.

⚡ Sablonarchívum: Testreszabható táblázatsablonokat keres az adatok rendezéséhez? A ClickUp különböző célokra tervezett sablonok széles választékát kínálja, amelyek megkönnyítik a feladatok racionalizálását, a projektek kezelését és az adatok elemzését.

