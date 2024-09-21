Hogyan készítsünk felhőmigrációs ellenőrzőlistát?

A felhőbe való áttérés elsődleges prioritássá vált azoknak a vállalkozásoknak, amelyek versenyképességüket szeretnék megőrizni a egyre inkább digitalizálódó világban.
2023-ban az IT-vezetők 68%-a a felhőbe való áttérést nevezte meg legfontosabb kezdeményezésként, amelyet a skálázhatóság, a költségoptimalizálás és a fokozott biztonság iránti igény motivált.
A felhőalapú megoldások rugalmas infrastruktúrát, alacsonyabb üzemeltetési költségeket és jobb adatvédelmet kínálnak, ezért a felhőbe való áttérés nem csupán egy trend, hanem stratégiai döntés.
A felhőbe való áttérés azonban számos kihívást jelenthet. A vállalkozások gyakran szembesülnek adatbiztonsági és megfelelőségi problémákkal, mivel az érzékeny információk felhőbe való áthelyezése növelheti a sebezhetőséget.
A teljesítménybeli szűk keresztmetszetek is zavarhatják a működést a nem megfelelő terheléselosztás vagy a nem megfelelő sávszélesség miatt. Ezenkívül a felhőalapú megoldások integrálása a régebbi rendszerekkel bonyolult, és jelentős IT-erőforrásokat igényel a kompatibilitás biztosítása érdekében.
Ebben a blogbejegyzésben részletes felhőmigrációs ellenőrzőlistát adunk a folyamat egyszerűsítéséhez, áttekintünk néhány, a migráció során felmerülő kihívást, és javaslatokat teszünk azok leküzdésére. Készen áll a felhőre? Akkor induljunk!
Lépésről lépésre: felhőmigrációs ellenőrzőlista
A felhőbe való áttérés eleinte nyomasztónak tűnhet, ezért a folyamatot kezelhető lépésekre bontottuk, és létrehoztunk egy átfogó felhőbe való áttérés értékelési ellenőrzőlistát, amely végigkíséri Önt a folyamat során.
Akár kis startup, akár nagyvállalat, ezek a lépések segítenek abban, hogy a migráció zökkenőmentes, hatékony és az Ön egyedi igényeire szabott legyen.
Íme a csekklista rövid összefoglalása:
TL;DR ellenőrzőlista a felhőbe való áttéréshez
- Állítson fel migrációs célokat és KPI-ket: Határozza meg a mérhető eredményeket és az ütemtervet.
- Értékelje a jelenlegi infrastruktúrát: készítsen leltárt a szerverekről, alkalmazásokról és adattárolókról.
- Értékelje a felhőre való felkészültséget: ellenőrizze a technikai, szaktudásbeli, kulturális és megfelelőségi felkészültséget.
- Készítsen átfogó migrációs tervet: tartalmazzon stratégiát, prioritásokat, erőforrás-elosztást és kockázatértékelést.
- Válassza ki a megfelelő felhőbe telepítési modellt: Választhat nyilvános, magán vagy hibrid felhő opciók közül.
- Kezelje a felhőbe való áttérés kihívásait: oldja meg az olyan problémákat, mint a költségkezelés, a biztonság és a szakértelem hiánya.
- Vezessen be költségkezelési stratégiákat: méretezze megfelelően az erőforrásokat, használjon automatikus méretezést és figyelje a felhasználást.
- Tervezze meg a meglévő rendszerekkel való integrációt: biztosítsa a felhő és a helyszíni rendszerek közötti zökkenőmentes összeköttetést.
- Javítsa a katasztrófa-elhárítást és az üzletmenet-folytonosságot: Vezessen be felhőalapú biztonsági mentési és átállási mechanizmusokat.
- Telepítse a teljesítményfigyelést és -optimalizálást: használjon felhőalapú eszközöket, és állítsa be a teljesítmény alapszintjeit.
- Helyezze előtérbe a biztonsági tudatosságot és képzést: Rendszeresen tartson biztonsági képzéseket és szimulációkat az alkalmazottak számára.
Most pedig nézzük meg részletesen az egyes lépéseket.
1. lépés: Határozza meg a felhőbe való áttérés stratégiáját célokkal és KPI-kkal
Először is tudnia kell, hogy mi számít sikernek a felhőbe való áttérés során.
Így állíthat fel egyértelmű célokat és teljesítménymutatókat (KPI-ket):
- Határozza meg az adatok felhőbe történő áttelepítésének fő okait
- Határozza meg az egyes célok mérhető eredményeit
- Állítson be alapvető mutatókat a jelenlegi teljesítményéhez
- Állítson be reális célokat a migráció utáni fejlesztésekre vonatkozóan
- Határozza meg a célok elérésének ütemtervét
Néhány példa a figyelembe vehető KPI-kra:
- Csökkentse az új funkciók piacra kerülési idejét
- Az infrastruktúra költségeinek csökkentése
- Az alkalmazások teljesítményének javítása
- A rendszer rendelkezésre állási idejének növelése
2. lépés: Értékelje jelenlegi infrastruktúráját
Most itt az ideje, hogy áttekintse, mivel rendelkezik. Ez a lépés elengedhetetlen a zökkenőmentes áttérés megtervezéséhez.
A következőket kell tennie:
- Készítsen leltárt az összes fizikai és virtuális szerverről
- Dokumentálja az összes alkalmazást és azok függőségeit
- Elemezze hálózati topológiáját és a csatlakozási követelményeket
- Határozza meg az adattároló rendszerek és a kapacitásigényeket
- Értékelje a jelenlegi adatbiztonsági intézkedéseket és a megfelelőségi követelményeket
A követelménygyűjtő sablonok segítségével dokumentálhatja a meglévő infrastruktúra elengedhetetlen elemeit. Ez az értékelés világos képet ad a felhőbe való áttérés folyamatának terjedelméről, és segít azonosítani a potenciális biztonsági kockázatokat.
3. lépés: Értékelje felhőalapú felkészültségét
Mielőtt belevágna a felhőmigrációs ellenőrzőlista személyre szabásába, tudnia kell, hogy szervezete készen áll-e a felhőalapú számítástechnikára.
Ez az értékelés mind a technikai, mind a nem technikai tényezőket lefedi:
- Műszaki felkészültség: A meglévő rendszerei kompatibilisek a felhőszolgáltatásokkal?
- Készségek és szakértelem: Rendelkezik-e csapata a szükséges készségekkel? Milyen képzésre lehet szükség?
- Szervezeti kultúra: Készen áll a vállalata az adatmigrációra?
- Irányítás és megfelelés: Képes megfelelni a különböző felhőalapú környezetekre vonatkozó szabályozási követelményeknek?
- Költségvetés és erőforrások: Rendelkezik-e a migrációhoz szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal?
Ezzel az értékeléssel azonosíthatja az üzleti rendszerek potenciális biztonsági kockázatait, és kidolgozhat stratégiákat azok kezelésére, mielőtt azok problémává válnának.
4. lépés: Dolgozzon ki átfogó felhőmigrációs folyamatot
Most, hogy tisztában van céljaival, a jelenlegi infrastruktúrával és a szervezet felkészültségével a felhőbe való áttérés ellenőrzőlistájának elkészítése során, itt az ideje, hogy elkészítse az áttérés tervét.
A terv legfontosabb elemei a következők:
- Adatmigrációs stratégia: Újra fogja tárolni vagy átalakítani az alkalmazásait?
- A munkaterhelés prioritásainak meghatározása: Melyik kritikus fontosságú alkalmazásokat kell először áttelepíteni?
- Erőforrás-elosztás: Ki felelős a migráció melyik eleméért?
- Ütemezés és mérföldkövek: Állítson be reális határidőket az adatmigrációs stratégia minden egyes szakaszára.
- Kockázatértékelés és kockázatcsökkentési stratégiák: Azonosítsa a lehetséges problémákat és készítsen vészhelyzeti tervet.
- Kommunikációs terv: Hogyan fogja tájékoztatni az érintetteket a felhőbe való áttérés folyamata során?
A projektmenedzsment ellenőrzőlistával nyomon követheti a migrációt. Ossza fel a folyamatot kisebb feladatokra, állítson be egyértelmű határidőket, és gondosan kövesse nyomon az előrehaladást.
Ez a szervezett megközelítés segít eligazodni a felhőbe való áttérés bonyolult folyamatában.
5. lépés: Válassza ki a megfelelő felhőbe telepítési modellt
A megfelelő felhőszolgáltató és telepítési modell kiválasztása elengedhetetlen az adatmigráció sikeréhez. Három fő lehetőség közül választhat:
- Nyilvános felhő: harmadik fél felhőszolgáltató által kezelt, megosztott felhőinfrastruktúra
- Privát felhő: Egyetlen szervezet számára dedikált felhőinfrastruktúra
- Hibrid felhő: nyilvános és magán felhő erőforrások kombinációja
A technológiai piacon ma már több felhőszolgáltató is működik.
A szervezetének megfelelő felhőalapú infrastruktúra kiválasztásához vegye figyelembe az alábbi tényezőket:
- Biztonsági és megfelelőségi követelmények
- Teljesítményigény
- Skálázhatósági követelmények
- Költségvetési korlátok
- Az infrastruktúra feletti kívánt ellenőrzési szint
Például a Netflix sikeres felhőbe való áttérése jól mutatja, mennyire fontos a megfelelő modell kiválasztása. A dinamikus méretezési igények támogatására nyilvános felhőt (AWS) választottak, ami lehetővé tette számukra a globális terjeszkedést, miközben csökkentették a költségeket és javították a szolgáltatás megbízhatóságát.
6. lépés: A felhőbe való áttérés kihívásainak kezelése
A felhőbe való áttérés számos előnnyel jár, de kihívásokkal is.
A Flexera 2024 State of the Cloud Report jelentése szerint a szervezetek több jelentős akadályba ütköznek a felhőbe való áttérés során.
Íme a legfontosabb kihívások és azok megoldására szolgáló stratégiák:
|A felhőbe való áttérés kihívásai
|A válaszadók %-a szembesült ezzel a kihívással
|Hogyan lehet ezeket kezelni?
|Felhőalapú kiadások kezelése
|84%
|Vezessen be robusztus FinOps gyakorlatokat Használjon felhőalapú költségoptimalizáló eszközöket Állítson be automatizált szabályokat a dinamikus erőforrás-elosztáshoz
|Biztonság
|81%
|Készítsen átfogó felhőbiztonsági stratégiát! Vezessen be szigorú hozzáférés-ellenőrzést és titkosítást! Rendszeresen végezzen biztonsági ellenőrzéseket és értékeléseket!
|Erőforrások/szakértelem hiánya
|78%
|Fektessen be a meglévő személyzet képzésébe és továbbképzésébe! Lépjen partnerségre felhőmigrációs szakértőkkel! Hozzon létre egy dedikált felhőcsapatot!
|Szoftverlicencek kezelése
|78%
|Végezzen alapos szoftverlicenc-ellenőrzéseket Optimalizálja a licenchasználatot a felhő környezetben Próbálja ki a felhőspecifikus licencmodelleket
|Irányítás
|76%
|Határozzon meg egyértelmű felhőalapú irányítási irányelveket! Vezessen be automatizált irányelv-végrehajtást! Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse az irányítási keretrendszereket!
|Adatmegfelelés
|75%
|Ismerje meg az iparágra vonatkozó adatvédelmi követelményeket Válasszon olyan felhőszolgáltatókat, amelyek megfelelnek a megfelelőségi tanúsítványok követelményeinek
|A központi felhőalapú csapat és az üzleti egységek felelősségeinek egyensúlyba hozása
|70%
|Határozza meg egyértelműen a szerepeket és a felelősségi köröket! Hozzon létre kommunikációs csatornákat a központi csapatok és az üzleti egységek között! Vezessen be együttműködésen alapuló döntéshozatali folyamatot!
|Többfelhő-környezetek kezelése
|68%
|Kidolgozzon egy koherens többfelhős stratégiát! Használjon felhőkezelési platformokat a központi irányításhoz! Szabványosítsa a folyamatokat a különböző felhőplatformokon!
|Felhőmigráció
|68%
|Készítsen részletes migrációs tervet! Priorizálja a migrációhoz szükséges munkaterheléseket! Végezzen alapos tesztelést a migráció előtt és után! Használja a felhőszolgáltatók által kínált migrációs eszközöket és szolgáltatásokat!
💡 Profi tipp: Válassza a migrációs gyár megközelítést az ismétlődő migrációs feladatok automatizálásával. Ez jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot és csökkentheti a hibák számát, különösen nagy léptékű migrációk esetén.
7. lépés: Vezessen be költségkezelési és optimalizálási stratégiákat
Bár a sikeres felhőmigráció jelentős költségmegtakarításokat eredményezhet, fontos, hogy hatékony költségkezelési stratégiákat alkalmazzon.
Így teheti meg:
- A megfelelő méretű erőforrások: A felhőalapú példánytípusok illeszkedjenek a munkaterhelési követelményekhez.
- Automatikus méretezés bevezetése: A felhőalapú erőforrások igény szerinti beállítása
- Használja a fenntartott példányokat: vállaljon hosszú távú használatot kedvezményes árakért
- A használat figyelemmel kísérése és elemzése: Az alulhasznált felhőalapú erőforrások azonosítása
- Költségallokációs címkék bevezetése: A felhőalapú költségek nyomon követése osztályok vagy projektek szerint
8. lépés: Tervezze meg a meglévő rendszerekkel való integrációt
A felhőalapú és a helyszíni infrastruktúra közötti zökkenőmentes felhőintegráció elengedhetetlen az üzleti folytonosság fenntartásához.
A következőket kell tennie:
- Azonosítsa az összes felhőintegrációs pontot a rendszerek között
- Értékelje az API kompatibilitását és az adatok migrációjának követelményeit
- Vezessen be biztonságos kapcsolatépítési megoldásokat (pl. VPN-ek, közvetlen kapcsolatok)
- A rendszer élesítése előtt alaposan tesztelje az integrációkat.
- Tervezze meg az adatok szinkronizálását a felhő és a helyszíni infrastruktúra között
A megfelelő felhőintegrációs tervezés segít minimalizálni az üzleti folyamatok zavarait és biztosítja a koherens IT-környezetet. Egy jó IT-automatizálási szoftver segíthet csökkenteni a manuális hibákat a zökkenőmentes felhőintegrációs tervezés érdekében.
Olvassa el még: 10 üzleti folyamatkezelési példa és bevált gyakorlat
9. lépés: Javítsa katasztrófa-elhárítási és üzletmenet-folytonossági képességeit
A felhőbe való áttérés kiváló lehetőség a katasztrófa-elhárítási (DR) és üzletmenet-folytonossági képességek fejlesztésére.
Így teheti meg:
- Határozza meg a helyreállítási idő céljait (RTO) és a helyreállítási pont céljait (RPO)
- Adatmentési stratégiák megvalósítása
- Tervezzen redundanciát és átállási mechanizmusokat
- Készítsen és teszteljen katasztrófa-elhárítási eljárásokat
- Használja ki a több régióra kiterjedő telepítések előnyeit a nagyobb rugalmasság érdekében.
Rendszeresen végezzen katasztrófa-elhárítási gyakorlatokat, hogy tesztelje új felhőalapú helyreállítási rendszerét. Ez segít azonosítani a helyreállítási folyamat hiányosságait, és biztosítja, hogy csapata készen álljon a potenciális zavarok kezelésére.
10. lépés: Teljesítményfigyelés és optimalizálás beállítása
A felhőalapú megoldásra való áttérés után elengedhetetlen a folyamatos teljesítménytesztelés és optimalizálás.
A következőket kell tennie:
- Vezessen be felhőalapú felügyeleti eszközöket
- Határozza meg a teljesítmény alapszintjeit és küszöbértékeit
- Rendszeresen értékelje a teljesítményt
- Optimalizálja az alkalmazáskódot a felhőalapú környezetekhez
- Használja ki a tartalomszolgáltató hálózatok (CDN) előnyeit a teljesítmény javítása érdekében.
A folyamatos figyelemmel kísérés és optimalizálás segít biztosítani, hogy felhőalapú rendszerei teljesítsék vagy meghaladják a teljesítményre vonatkozó elvárásokat.
11. lépés: Helyezze előtérbe a biztonsági tudatosságot és képzést
A biztonsági tudatosság növelése és a migrációs csapat átfogó képzése elengedhetetlen a biztonságos felhőalapú környezet fenntartásához. A biztonsági tudatosság programjának a következőket kell tartalmaznia:
- Rendszeres biztonsági tesztelések minden alkalmazott számára
- Szimulált adathalász gyakorlatok a tudatosság tesztelésére és javítására
- Egyértelmű irányelvek az érzékeny adatok kezelésére a felhőben
- Képzés a felhőalapú biztonsági tesztelő eszközök és a bevált gyakorlatok terén
- Folyamatos kommunikáció a felmerülő biztonsági fenyegetésekről és a kockázatcsökkentő stratégiákról
💡 Profi tipp: Kijelölhet különböző csapatokból származó alkalmazottakat biztonsági képviselőkként, akik speciális képzésben részesülnek. Ezek az alkalmazottak terjeszthetik a bevált gyakorlatokat, alapszintű támogatást nyújthatnak és elősegíthetik a biztonságra összpontosító kultúra kialakulását, javítva ezzel az általános felhőbiztonságot.
Felhőbe költözésének kezelése a ClickUp segítségével
A felhőbe való áttérés egy összetett folyamat, amely több szakaszból áll, a kezdeti tervezéstől az áttérés utáni optimalizálásig. Még egy kompetens IT-csapat esetében is a feladatok és a figyelembe veendő szempontok száma nyomasztó lehet.
A Flexera 2024 State of the Cloud Report jelentés szerint a szervezetek 89%-a rendelkezik többfelhős stratégiával, ami jól mutatja a felhőalapú környezetek egyre növekvő komplexitását. De ennek a komplexitásnak a kezelése nem feltétlenül jelent kihívást.
A megfelelő projektmenedzsment szoftver, például a ClickUp segítségével a migrációs folyamatot kezelhető lépésekre bontja, biztosítja a csapat tagjai közötti egyértelmű kommunikációt, és a projekt egészében fenntartja a átláthatóságot.
A ClickUp számos funkciót kínál, több mint 1000 alkalmazással integrálható, és nagy könyvtárral rendelkezik ellenőrzőlista-sablonokból. Tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek robusztus projekttervet szeretnének készíteni, egyszerűen szeretnék tartani a dolgokat, és világosan szeretnének kommunikálni.
Fedezze fel, hogyan segíthetnek a ClickUp funkciói a felhőmigrációs ellenőrzőlista hatékony elkészítésében és kezelésében.
ClickUp feladatellenőrző listák
A ClickUp feladatellenőrző listák hatékony eszközök a felhőbe való áttérés ellenőrzőlistáinak létrehozásához és kezeléséhez.
Így használhatja a ClickUp feladatellenőrző listáit a felhőbe való áttéréshez:
- Készítsen részletes migrációs fázisokat: Ossza fel a migrációt fázisokra, például értékelés, tervezés, végrehajtás és migráció utáni fázisra. Minden fázis lehet egy fő ellenőrzőlista tétel.
- Adjon hozzá alfeladatokat minden egyes fázishoz: Minden fő fázis alatt adjon hozzá konkrét feladatokat. Például az Értékelés alatt olyan alfeladatok lehetnek, mint „A jelenlegi infrastruktúra leltározása, a migrációra alkalmas jelöltek azonosítása és a felhőszolgáltatók értékelése”.
- Feladatok kiosztása: Oszd ki az egyes alfeladatokat a megfelelő csapattagoknak, biztosítva a feladatok egyértelmű felelősségi körét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy meghatározd, ki felelős a migráció egyes aspektusaiért.
- Határidők és prioritások meghatározása: Adjon meg határidőket minden feladathoz és alfeladathoz, hogy létrehozza a migráció ütemtervét. Használjon prioritási jelöléseket a sürgős figyelmet igénylő kritikus feladatok kiemeléséhez.
- Használjon egyéni mezőket: Adjon hozzá konkrét részleteket a feladatokhoz egyéni mezők segítségével. A felhőbe való áttéréshez létrehozhat olyan mezőket, mint például „Áttérés komplexitása”, „Adatok érzékenysége” vagy „Becsült leállási idő”.
- Kövesse nyomon a haladást valós időben: A feladatok elvégzésével az egyes fázisok haladási sávja és a teljes projekt automatikusan frissül, így áttekinthető képet kap a migráció előrehaladásáról.
- Hozzászólások és mellékletek hozzáadása: Használja a hozzászólás funkciót konkrét feladatok megbeszéléséhez vagy fontos megjegyzések hozzáadásához. Csatoljon releváns dokumentumokat, például migrációs terveket vagy architektúra diagramokat, közvetlenül a feladatokhoz, hogy könnyen elérhetőek legyenek.
ClickUp projektellenőrző lista sablon
A gyors kezdéshez a ClickUp egy projektellenőrző lista sablont kínál, amelyet a felhőbe való áttérés igényeihez igazíthat. Ez a sablon strukturált megközelítést kínál az áttéréssel kapcsolatos feladatok szervezéséhez, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.
Így használhatja ezt a sablont a felhőbe való áttéréshez:
- A csekklista testreszabása: Az előre elkészített csekklistát testreszabhatja a migrációs folyamat konkrét igényeinek megfelelően, beleértve a különböző szakaszokat és kritériumokat.
- Használja az egyéni mezőket: Az egyéni mezők segítségével megkülönböztetheti a kritikus és a nem kritikus migrációs feladatokat, így prioritásokat állíthat fel. Például hozzon létre mezőket a migráció hatása vagy az üzleti kritikus fontosság számára.
- Hozzon létre függőségeket: Állítson be feladatfüggőségeket, hogy elkerülje a migrációs feladat elindítását, mielőtt az előfeltételei teljesültek. Ez biztosítja a migrációs folyamat logikus lefolyását.
- Dokumentumok csatolása: Hozzáadhatja a migrációs terveket, biztonsági értékeléseket vagy referencia dokumentumokat közvetlenül a releváns feladatokhoz, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.
- Használja az időkövetést: A beépített időkövetési funkcióval nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt. Ezek az adatok segíthetnek az erőforrások elosztásának optimalizálásában és a jövőbeli migrációs folyamatok javításában.
- Nézetek kihasználása: Használjon különböző nézeteket, például listát, táblát és naptárat, hogy a migráció előrehaladását a csapatának leginkább megfelelő módon vizualizálja.
Ez a sablon biztosítja, hogy a felhőbe való áttérés során egyetlen kritikus lépés se maradjon figyelmen kívül. A sablon szilárd alapot nyújt, amelyre építhet és amelyet testreszabhat, hogy megfeleljen a szervezet áttérési projektjének egyedi igényeinek.
További ClickUp funkciók a sikeres felhőmigráció kezeléséhez
Bár ez az ellenőrzőlista képezi a ClickUp felhőbe való áttérés projektjének gerincét, számos más funkció is javíthatja az áttérési folyamatot:
- Egyéni mezők: Adjon meg a migrációs feladatokkal kapcsolatos konkrét részleteket, például kockázati tényezőket, érdekelt feleket és hatásokat.
- Időkövetés: Figyelje az egyes feladatokra fordított időt, hogy hatékonyan kezelje a felhőalapú erőforrásokat, és biztosítsa a pontos számlázást vagy jelentéstételt.
- Gantt-diagramok: Vizualizálja projektje idővonalát és függőségeit, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és azonosíthassa a potenciális szűk keresztmetszeteket a ClickUp Gannt Charts segítségével.
- Műszerfalak: A testreszabható műszerfalak segítségével áttekintheti a felhőbe való áttérés folyamatát és a legfontosabb mutatókat.
- Automatizálás: Több mint 100 automatizálás közül választhat a felhőbe való áttérés munkafolyamatainak egyszerűsítéséhez, vagy az AI automatizálás-készítő segítségével automatizálásokat hozhat létre triggerekkel és műveletekkel.
- Együttműködési eszközök: Valós időben együttműködhet csapatával, megoszthatja a frissítéseket, csatolhat fájlokat és hatékonyan kommunikálhat a ClickUp felhőalapú együttműködési eszköz segítségével.
ClickUp: Kapuja a zökkenőmentes áttéréshez a felhőbe
A felhőbe való áttérés nem csupán technikai folyamat. Gondos tervezést, végrehajtást és karbantartást igényel, hogy a felhőalapú számítástechnika előnyei teljes mértékben kihasználhatók legyenek.
A Gartner szerint 2025-re az új digitális munkaterhelés több mint 95%-a felhőalapú platformokon fog futni, szemben a 2021-es 30%-kal. Ez a megdöbbentő növekedés aláhúzza a szilárd felhőmigrációs stratégia fontosságát a mai világban.
A felhőbe való áttérés stratégiájának kidolgozásakor tartsa szem előtt ezeket a végső tippeket:
- Maradjon rugalmas, és legyen készen arra, hogy szükség szerint módosítsa tervét.
- Tartson rendszeres kapcsolatot az összes érdekelt féllel
- Ünnepelje a kis sikereket az út során
- Ne habozzon szakértői segítséget kérni, ha szüksége van rá!
- Használja a ClickUp alkalmazást, hogy migrációs projektje szervezett és terv szerint haladjon.
Ha követi ezt a felhőmigrációs értékelési ellenőrzőlistát, és elkötelezi magát a folyamatos fejlesztés mellett, akkor jó helyzetben lesz ahhoz, hogy a felhőmigráció teljes potenciálját kihasználja.
Készen áll a kezdésre? Regisztráljon most a ClickUp-ra!