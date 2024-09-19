Hogyan szerezhet vezetői tapasztalatot a munkahelyén és azon kívül

A vállalati világban az a képességed, hogy vezetőként fellépj és felelősséget vállalj, még mielőtt megkérnének rá, kiemeli majd a többiek közül. A megfelelő képesítés vagy a legújabb tanúsítvány megmutathatja a vezetőnek, hogy jól tudsz munkát irányítani. De a vezetői tapasztalatod mutatja meg nekik, hogy jól tudsz embereket irányítani.

Bár néhány „természetes vezető” már a középiskolában vagy az egyetemen szerzett vezetői tapasztalatokat, a legtöbbünknek jól jön egy kis segítség. Nem csoda, hogy a globális vállalati vezetői képzési piac értéke 2023-ban 33,9 milliárd dollárra rúgott.

Ha tehát szeretnéd felújítani vezetői készségeidet, ez a blogbejegyzés neked szól. Mindent áttekintünk, a vezetői szerep megközelítésétől kezdve a vezetői készségek fejlesztésének különböző módszereinek bemutatásáig, mind a munkahelyen, mind azon kívül.

A vezetés megértése

Kezdjük az első kérdéssel: mi is pontosan a vezetés?

A vezetők nem félnek a nehéz feladatoktól.

A vezetők nem félnek a nehézségektől.

A vezető olyan személy, aki másokat inspirál arra, hogy összefogjanak és nagy dolgokat érjenek el.

Ez azt jelenti, hogy irányít egy csapatot, fenntartja a jó hangulatot és közös célok elérése érdekében dolgozik a munkahelyen.

A jó vezetők prioritásként kezelik a szervezeti célokat és a munkavállalók jólétét, hogy elkötelezettebb, produktívabb és fenntarthatóbb munkakörnyezetet teremtsenek.

Így működik ez:

Kölcsönös bizalmat épít ki a csapatával, megmutatva, hogy bízik bennük, és ők cserébe bíznak önben.

Meggyőzi őket, hogy fogadják el az Ön álláspontját, de ugyanakkor nyitott az új ötletekre, és hajlandó megváltoztatni véleményét, ha szükséges.

Ön a szervezet hangja a csapaton belül, de csapatának hangja a nagyobb környezetben.

De hogyan lehet ezt valójában megvalósítani? Azzal, hogy rájön, milyen típusú vezető vagy, és milyen típusú vezető szeretnél lenni.

Íme néhány általános vezetési stílus, amelyet kipróbálhat:

Demokratikus vezetés

Minden csapattársának szót ad, előtérbe helyezve a nyílt kommunikációt és a bizalmat. A legjobb ebben a stílusban, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, ami biztonságos légkört teremt. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója demokratikus vezetési stílusáról ismert, amely ösztönzi a szervezet minden szintjéről érkező hozzászólásokat, és innovatív, befogadó kultúrát teremt.

Mikor működik: Olyan kreatív környezetben, ahol a csapata magas szintű szakértelemmel rendelkezik, mindenki elkötelezettségére szükség van.

Laissez-faire vezetés

Warren Buffett, a Berkshire Hathaway vezérigazgatója laissez-faire megközelítést alkalmaz. Minimális felügyelettel ruházza fel vezetőit a vállalatok irányítására, és bízik szakértelmükben.

Ez a vezető kevés útmutatást vagy iránymutatást ad csapatának, lehetővé téve számukra a döntéshozatalt. Ott van nekik, de nem liheg a nyakukba, autonómiát és felelősségvállalást biztosítva számukra. Ez egy remek vezetési stílus a középvezetők számára, mind a csapatmenedzsment, mind a saját projektjeikben való kiválóság szempontjából.

Mikor működik: Magasan képzett és motivált csapatokkal rendelkezik, amelyek minimális felügyeletet igényelnek.

Stratégiai vezetés

Ez jól működik a szervezeti hierarchia csúcsán álló vezetők számára, akik inkább a stratégiai célokkal foglalkoznak, mint a napi feladatokkal. Lényegében egy vezető vagy, aki egy vezetőcsoportot irányít. Jeff Bezos az Amazonnál példázza a stratégiai vezetést azzal, hogy hosszú távú célokra, például globális terjeszkedésre és innovációra koncentrál, és irányítja a felső vezetői csapatokat.

Mikor működik: Stabil, hierarchikus felépítésű szervezetekben, ahol a munkaköri feladatok egyértelműen meg vannak határozva.

Vezetői coaching

Itt a fő hangsúly a csapat készségeinek fejlesztésén és a sikerre ösztönzésén van. Ez egyenlő arányban mentorálás és vezetés – ahol irányítania kell a csapatát anélkül, hogy mikromanagementet alkalmazna. Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója ismert coaching vezetési stílusáról, amelyben mentorálást és támogatást nyújt, miközben hagyja, hogy csapata magáénak érezze a feladatait.

Mikor működik: Ha kevésbé tapasztalt csapatokat vezet, vagy gyorsan változó környezetben dolgozik, ahol közvetlen felügyeletre van szükség.

Pacesetting leadership

Itt állíthatja be a „tempót” – magas elvárásokat támaszt magával szemben, és ugyanezt várja el a csapatától is. Az eredmény? Példával jár elöl, és erős munkamorállal rendelkező, magas teljesítményű csapatot épít fel. Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója egy tempót diktáló vezető. Magas elvárásokat támaszt, és arra ösztönzi csapatait, hogy ambiciózus céljaikat gyorsan és hatékonyan érjék el.

Mikor működik: Eredményorientált csapatokban, ahol az eredmények, a gyorsaság és a hatékonyság élvez elsőbbséget.

A menedzsment azt jelenti, hogy a dolgokat jól csináljuk; a vezetés pedig azt, hogy a helyes dolgokat csináljuk.

A menedzsment azt jelenti, hogy a dolgokat jól csináljuk; a vezetés pedig azt, hogy a helyes dolgokat csináljuk.

💡Az igazság az, hogy nem lehet mindig egyféle vezető. Lehet, hogy coaching vezetőként kezded, majd stratégiai vezetővé válsz. Vagy lehet, hogy az egyik csapatnál laissez-faire megközelítést kell alkalmaznod, míg a másiknál inkább a tempót diktáló megközelítést. A vezetői szerephez való legjobb hozzáállás az, ha nem egy bizonyos típusú vezetőként határozza meg magát, hanem olyan vezetővé válik, amilyenre a helyzet, illetve a csapata és a szervezete szükségét látja.

Miért fontos a vezetői tapasztalatok megszerzése?

A vezetői tapasztalat a szakmai fejlődés legfontosabb tényezője, amely megnyitja az utat a magasabb beosztások és előléptetések felé.

De a tranzakciós előnyökön túl a hatékony vezetési stratégiák alkalmazása segíthet jobb kapcsolatok kiépítésében és a csapat teljesítményének javításában. A legtöbb ember nem a rossz vállalatokat hagyja ott, hanem a rossz vezetőket. Ez azt jelenti, hogy a vezetők azok, akik megőrzik a vállalati kultúrát.

Hány történetet hallott már olyan vállalatokról, amelyek kezdetben pozitív munkakultúrával rendelkeztek, de az idő múlásával romlott a helyzet? Vagy két különböző csapatból származó alkalmazottról, akik ugyanazon a vállalatnál dolgoznak, de gyakran a vezetőikkel való kapcsolatuk hatására nagyon eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek?

Ha jó vezető vagy, az segíthet abban, hogy erősebb, jelentőségteljesebb kapcsolatokat építs ki a körülötted lévő emberekkel.

A vezető feladata nem az, hogy mások helyett elvégezze a munkát, hanem az, hogy segítse másokat abban, hogy rájöjjenek, hogyan kell maguk elvégezni a feladatot, hogyan kell elintézni a dolgokat, és hogyan lehetnek sikeresebbek, mint azt maguk is gondolták volna.

A vezető feladata nem az, hogy mások helyett elvégezze a munkát, hanem az, hogy segítse másokat abban, hogy rájöjjenek, hogyan kell maguk elvégezni a feladatot, hogyan kell elintézni a dolgokat, és hogyan lehetnek sikeresebbek, mint azt maguk is gondolták volna.

A vezetői tapasztalatok megszerzésének kihívásai

A vezetői tapasztalatok megszerzése ugyan kifizetődő út lehet, de sajátos kihívásokkal is jár. Tanulmányok szerint míg a vállalkozások 83%-a felismeri a vezetők minden szinten történő fejlesztésének fontosságát, csak 5% képes ezt sikeresen megvalósítani.

Íme néhány gyakori akadály, amellyel találkozhat:

A kudarctól való félelem: A hibázástól való félelem kétségbe vonhatja képességeit, és gátolhatja abban, hogy vezető pozícióba lépjen.

Impostor szindróma: A nagy teljesítményű emberek jó vezetők akarnak lenni, de ők azok is, akiket leginkább érint az önkritikus gondolkodás. Ha Ön is ilyen, ne hagyja, hogy az önbizalomhiány visszatartsa!

Szorongás: Ha nincs hivatalos vezetői pozíciója, akkor még nehezebb új feladatokat vállalni – a visszautasítástól való félelem, a félénkség és a szociális szorongás visszatarthatja attól, hogy megtegye az első lépést.

De nem csak ez: a vezetői tapasztalatok megszerzése olyan külső tényezőktől is függ, amelyekre nincs befolyása. Például a belsőleg előléptetett vezetőknek könnyebb kiemelkedő teljesítményt nyújtaniuk, mint a külsősöknek, mivel előbbiek már ismerik a vállalati kultúrát, és vannak olyanok, akik szurkolnak a sikerüknek.

Hasonlóképpen, az előítéletek, a sztereotípiák és az üvegplafon is megnehezíthetik a nők számára a vezetői tapasztalatok megszerzését.

Ezenkívül vannak szervezeti vagy rendszerbeli kihívások is – egyes vállalatok nem tartják prioritásnak a munkahelyi képzést vagy a strukturált vezetői programokat. Ez azt jelenti, hogy az egyéneknek maguknak kell fejleszteniük készségeiket, ami a zsúfolt napirendjük és egyéb feladataik miatt nehéz lehet.

Olvassa el még: Proaktív megközelítés a változás vezetéséhez

Hogyan szerezhet vezetői tapasztalatot a munkahelyén

A vezetői készségek fejlesztésének leghatékonyabb módja gyakran a munkahelyen valósul meg, ahol valódi csapatokat vezethet és valódi kihívásokkal szembesülhet.

De ennek a tapasztalatnak a megszerzése a munkahelyen erőfeszítést és tervezést igényel – meg kell találnia a lehetőségeket, akár képzésen, akár a megfelelő kezdeményezésekben és projektekben való részvétellel.

Íme néhány módszer, amellyel fejlesztheti vezetői készségeit a munkahelyén:

Mentoráljon gyakornokokat és újoncokat

A csapat tagjainak mentorálása és coachingja remek módja lehet vezetői készségeinek fejlesztésének. Tekintse ezt egyfajta próbaüzemnek, mielőtt „hivatalos” vezetői pozíciót vállalna a munkahelyén.

Emellett mások irányításával segítesz nekik fejlődni, és pozitív benyomást keltesz, hogy amikor eljön az ideje, megbízható vezető leszel.

Olvassa el még: Hogyan válhat hatékony projektvezetővé a csapatában?

Vállaljon további felelősségeket

Mindig van még tennivaló: csapatértekezletek és csapatépítő tréningek szervezése, olyan feladatok elvégzése, amelyekre másnak nincs ideje, más részlegekkel való kapcsolattartás, vagy akár a belső folyamatok dokumentálása.

Vezessen olyan projekteket, amelyek tetszenek Önnek, és amelyek kiemelik interperszonális és szervezési készségeit, és használja őket arra, hogy bebizonyítsa a feletteseinek, hogy készen áll további feladatokra.

Építsen kapcsolatokat a vállalat vezetőihez

Keresse meg a szervezetén belül azokat a potenciális mentorokat, akik jó vezetői készségeket mutattak. Lépjen kapcsolatba velük, kérje tanácsukat, és figyelje meg, hogyan kezelik a különböző vezetői helyzeteket.

Egyik lehetőség, hogy bizonyos projektek során kísérje őket, hogy tanulhasson tapasztalataikból – ez remek módszer a helyzetfelismerő képesség fejlesztésére és a gyakorlati vezetői készségek javítására.

💡Profi tipp: Kérjen mentori segítséget több vezető személyiségtől, hogy szélesebb körű ismereteket szerezzen a vezetésről. Ezáltal sokféle perspektívát és betekintést nyerhet a hatékony vezetési gyakorlatokba.

A ClickUp használata a vezetői készségek fejlesztéséhez

Akár rendkívül szervezett személyiség, akár olyan ember, aki dinamikus (vagy kaotikus) környezetben érzi magát a legjobban, egy olyan projektmenedzsment szoftver, mint a ClickUp, hatalmas segítséget jelenthet.

Így segíthet a ClickUp abban, hogy vezetői tapasztalatot szerezzen a munkahelyén:

Készítse el a tervét

Indítsa el vezetői pályafutását egy dedikált projekt létrehozásával a ClickUp Projects alkalmazásban. Használjon alfeladatokat, határidőket, feladatleírásokat és egyéni címkéket, hogy rendszerezze gondolatait és nyomon követhesse vezetői fejlesztési tervét. Például létrehozhat címkéket, hogy kategorizálja, melyik készséget szeretné fejleszteni.

Kövesse nyomon az összes vezetői feladattal kapcsolatos teendőjét – fejlesztési tervét és hivatalos feladatait – a ClickUp Projects alkalmazásban.

Készíthet feladatok listáját is a vezetői feladatköréhez kapcsolódóan, például azoknak a napoknak a listáját, amikor egy csapattagot mentorál, vagy amikor a következő csapatértekezletet kell megszerveznie. Így minden feladattal naprakész lehet.

A vezetői képességeket fejlesztő tevékenységek megtervezéséhez a legjobb módszer a ClickUp Mind Maps használata.

Kezdje azzal, hogy készít egy „agyi kiürítés” listát, amelybe feljegyzi minden gondolatát és ötletét arról, hogyan fejlesztheti vezetői készségeit a jövőben – például azzal, hogy segít csapatvezetőjének az éves értekezlet diáinak előkészítésében, vagy megkérdezi a HR-t, hogy részt vehet-e a munkavállalói interjúkban.

Ezután használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a következőkre:

Vizualizálja ötleteit: Bontsa le és kapcsolja össze gondolatait, hogy lássa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Könnyű szervezés: Használja az Átrendezés funkciót, hogy rendezze és strukturálja ötleteit.

Ötletekből feladatokká: A brainstorming során született koncepciókat alakítsa át megvalósítható feladatokká, hogy azok nyomon követése és végrehajtása könnyebb legyen.

A világosság érdekében testreszabás: Adjon hozzá színeket és címkéket a különböző elemekhez, hogy kiemelje a prioritásokat és egyszerűsítse a térképét.

Kövesse nyomon az előrehaladást

Miután hozzáadta tervét egy projekthez, a következő lépés az előrehaladás mérésére szolgáló ClickUp Goals használata.

Használjon különböző típusú célokat, például igaz/hamis, mérföldkő és másokat, hogy rendszeresen felülvizsgálja az előrehaladását.

Íme néhány ötlet a szakmai célok kitűzéséhez:

Állítson be igen/nem (vagy igaz/hamis) célokat , hogy jelölje, ha egy adott feladatot, például valakinek a mentorálását, elvégezte.

Állítson fel időalapú célokat , például hogy hetente négy órát pszichológiát tanul, hogy javítsa interperszonális készségeit.

Csoportosítsa az egy adott készséghez (például kommunikációs készségek) tartozó összes célt egy mappába, hogy nyomon követhesse az általános előrehaladását.

Olvassa el még: 11 ingyenes célkitűzés- és nyomonkövetési sablon Excelhez és ClickUp-hoz

Jobb kommunikáció

Ha nem vagy „vezető” a munkahelyeden, és csak most kezded meg vezetői pályafutásodat, meg kell mutatnod a vezetőnek, hogy készen állsz új kezdeményezések vezetésére. Ennek egyik módja a kommunikációs készségek fejlesztése (és bemutatása).

Itt jönnek jól a vizuális együttműködési eszközök, mint például a ClickUp Whiteboard. Tegyük fel, hogy új kezdeményezésbe szeretne fogni. Készítsen egy prezentációt a ClickUp Whiteboardon, és mutassa meg azt a következő egyéni megbeszélésen, hogy megossza ötleteit a vezetőjével.

Vizualizálja terveit, és szerezze meg a vezetők támogatását új projektekhez a ClickUp Whiteboard segítségével.

Ez két szempontból is segít:

Ha mindent leír, jobban tudja közölni a gondolatait. Ezzel megmutathatja vezetőjének, hogy rendkívül szervezett és képes operatív feladatokat ellátni.

Még jobb: ha befejezte az egyéni megbeszélést, ossza meg a táblát a vezetőjével a ClickUp Chat (a csapat üzenetküldő eszköze) DM-jén keresztül, hogy ő is átnézhesse, és akár megoszthassa másokkal a csapatban.

A delegálás mestere

A hatékony vezetők stratégiailag osztják el a feladatokat, hogy csapatukat felhatalmazzák és bizonyítsák előrelépési készségüket. A delegálás elsajátítása elengedhetetlen a középvezetők számára.

Gyakorolja és fejlessze delegálási készségeit önkéntes munkával, például egy többfunkciós projekt vezetésével vagy egy gyakornok betanításával. A ClickUp Tasks segítségével feladatok kioszthatók és nyomon követhetők, a haladás Kanban táblák és Gantt-diagramok segítségével elemezhető, és a feladatokhoz fűzött megjegyzésekkel mindenről naprakész információkhoz juthat.

Ezzel szemben azoknak, akik egyéni munkatársi pozícióból vezetői szerepkörbe lépnek át, arra kell összpontosítaniuk, hogy hogyan tudják támogatni jelenlegi vezetőjüket és enyhíteni annak munkaterhelését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp csapatmenedzsment-terv sablon segítségével áttekintést kaphat az osztály vagy alcsoport céljairól és projektjeiről.

A ClickUp csapatmenedzsment-terv sablon mindkettőben segítséget nyújthat, mivel a csapat céljait, stratégiáját és célkitűzéseit egy világos, könnyen nyomon követhető keretrendszerbe illeszti. Ez azt jelenti, hogy tudni fogja, mi a feladatuk mindenkinek – prioritásaik, akadályaik és egyebek.

Így működik ez a sablon:

Kezdje azzal, hogy meghatározza csapata tevékenységét az Agenda List (Napirend lista) fülön.

Ezután adjon hozzá egyéni állapotokat a feladat előrehaladásának nyomon követéséhez és a függőségek jelöléséhez.

Frissítse a nézetet, ha változás történik a feladat állapotában.

Ennyi! Most már tisztán látja, mi történik a csapatban. Ez segíthet a vezetőknek abban, hogy jobban (és a megfelelő személynek) osszák el a munkát, másoknak pedig abban, hogy lehetőségeket találjanak arra, hogy plusz erőfeszítéseket tegyenek és bizonyítsák képességeiket.

Bónusz tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy értesítést kapjon, ha a feladatok késnek, vagy ha a közvetlen beosztottja vagy mentoráltja a státuszt „segítségre van szükség” vagy hasonlóra változtatja.

Hogyan szerezhet vezetői tapasztalatot a munkahelyen kívül?

Bár a munkahely kiváló hely a vezetői készségek elsajátítására, ez nem mindig lehetséges. Ugyanakkor a jó vezetői munkához fontos a sokszínűség, és ez csak akkor lehetséges, ha kilép a komfortzónájából, és új emberekkel ismerkedik meg.

Íme néhány módszer, amellyel a 9-től 5-ig tartó munkaidőn kívül szerezhet vezetői tapasztalatot:

Önkénteskedjen helyi közösségi szervezeteknél

Kezdje azzal, hogy megkeresi azokat a helyi közösségi központokat, amelyek összhangban vannak az Ön értékeivel és érdekeivel. Ezután válasszon olyan önkéntes lehetőségeket, amelyek csapatok vezetésével, döntéshozatallal vagy projektek felügyeletével járnak.

Az önkéntes munka lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépj hasonló gondolkodású emberekkel, akik osztoznak a szenvedélyeidben és érdeklődési köreidben. Tanulhattok egymástól, és jobb emberré és vezetővé válhattok.

Csatlakozzon egy sportcsapathoz vagy klubhoz

A sport nem csak a csapatmunkáról szól. Hanem a stratégiai gondolkodásról, a nonverbális kommunikációról, valamint mások inspirálásáról és motiválásáról is – ezek fontos vezetői tulajdonságok.

Nem kell feltétlenül csapatkapitánynak lenned. Minden szinten találhatsz vezetői lehetőségeket. A helyi ifjúsági csapatok, például a középiskolai kosárlabdacsapat mentorálása vagy irodai rendezvények szervezése értékes tapasztalatokat nyújthat, amelyek fejlesztik vezetői készségeidet.

Ezek a tevékenységek lehetővé teszik, hogy olyan alapvető vezetői tulajdonságokat gyakoroljon, mint a nyilvános beszéd, a feladatátadás és a felelősségvállalás, egy támogató és kevésbé nyomásgyakorló környezetben.

💡Profi tipp: Nem érdekel a sport? Csatlakozzon a gyermeke iskolájának helyi szülői munkaközösségéhez. Ez remek módja a kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztésének, ráadásul sokféle szülővel és gyermekkel kerülhet kapcsolatba.

Keressen vezetői coachot

A vezetői coach felbecsülhetetlen értékű lehet azok számára, akik strukturált és személyre szabott megközelítést keresnek a vezetői készségek fejlesztéséhez. Ez egy remek lehetőség azoknak a korai alkalmazottaknak, akik a vállalattal együtt nőnek – olyan feltörekvő vezetőknek, akik természetesen átveszik a csapat irányítását, ahogy az növekszik –, de nincs belső útmutatás, amely segítene nekik áttörni a korlátokat és teljes potenciáljukat kiaknázni.

Egy coach segíthet azonosítani erősségeit, felelősségteljes maradni és elérni vezetői céljait.

Jelentkezzen vezetői képzésekre

Ha nem talál megfelelő vezetői coachot, fontolja meg egy vezetői fejlesztő tréning elvégzését. Ezek a kurzusok lehetőséget nyújtanak arra, hogy tapasztalt oktatóktól tanuljon, és kapcsolatokat építsen ki más ambiciózus vezetőkkel, így egy nagyobb támogatói hálózatot építhet ki, amelyre a kurzus után is támaszkodhat tanácsokért.

💡Profi tipp: Használja ki meglévő szervezési készségeit. Ahogyan egy komplex projekthez is hozzáállna, állítson fel egyértelmű célokat, dolgozzon ki stratégiai tervet, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Töltse le ezt a sablont Ossza fel vezetői fejlesztési feladatait kisebb részekre, és kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával.

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja segíthet Önnek a vezetői készségek fejlesztésére irányuló terv kidolgozásában. Először adja hozzá azokat a készségeket, amelyeken dolgozni szeretne – kommunikáció, döntéshozatal, konfliktuskezelés, interperszonális kommunikáció stb. Ezután adjon hozzá alfeladatokat, amelyek részletezik, hogyan tervezi fejleszteni a készséget.

A sablon három nézetet tartalmaz:

Cselekvési terv – amely felsorolja az összes készségét (és tervét) azok állapotával együtt. Haladáskövető táblázat – itt láthatja az adott készség fejlesztésében elért tényleges haladását. PD per Quarter Board – egy Kanban-stílusú táblázat, amely áttekintést ad az előrehaladásáról és az egyes negyedévekben elsajátított készségek számáról.

Ez a sablon stratégiai szövetségese és megbízható segédje lehet, amely strukturált keretet biztosít a vezetői készségek fejlesztéséhez.

Javasoljuk továbbá, hogy hozzon létre egyedi ClickUp projekteket (vagy akár teljes mappákat projektekkel, dokumentumokkal és egyebekkel) minden vezetői tevékenységéhez – önkéntes munkához, mellékálláshoz, mentorprogramokhoz, tanfolyamokhoz stb.

Ezután állítson be egy ismétlődő feladatot, amely kéthetente emlékezteti Önt a haladásának felülvizsgálatára – lényegében hozzon létre egy rendszert, amelyben teljesítményértékelést végez magának. Ez növelheti a motivációját és felelősségteljesebbé teheti Önt.

Fejleszd vezetői készségeidet és érj el karrier céljaidat!

A vezetői készségek elengedhetetlenek a karrierjének előrehaladásához, legyen szó a szervezet céljaiban való beleszólásról, a csapat bizalmának megszerzéséről vagy a támogató munkakörnyezet kialakításáról.

A vezetői készségek fejlesztésének legjobb módja az, ha fejlesztési célokat tűz ki magának, és felelősséget vállal azokért. Használjon egy projekt- és termelékenység-kezelő platformot, például a ClickUp-ot, hogy vezetői célokat tűzzön ki, nyomon kövesse a folyamat előrehaladását, vagy akár dokumentumban is rögzítse az előrehaladást.

Ez különösen akkor hasznos, ha többféle módon is fejleszti vezetői készségeit – a munkahelyén, egy coach segítségével stb. Egy helyen nyomon követheti az összes tevékenységét.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, fejlessze vezetői készségeit, és szabadítsa fel teljes munkahelyi és életbeli potenciálját.