Skype és Teams: melyik együttműködési eszköz a megfelelő az Ön számára?

Nem tudja eldönteni, hogy együttműködési igényeihez a Skype-ot vagy a Teams-t válassza?

Bár mindkettő a Microsoft Office ökoszisztéma része, különböző célokra alkalmasak. A Skype kiválóan alkalmas alkalmi beszélgetésekhez és gyors csevegésekhez, míg a Microsoft Teams átfogóbb, üzleti célú felhasználásra lett tervezve.

Ebben a blogban összehasonlítjuk a Skype-ot és a Teams-t, hogy segítsünk eldönteni, melyik eszköz felel meg leginkább a szervezet stílusának és igényeinek.

Készen áll arra, hogy megtudja, melyik a megfelelő Önnek?

Mi az a Skype?

A Skype egy videokonferenciákra és kommunikációra szolgáló alkalmazás. A terület úttörőjeként egyszerű azonnali üzenetküldő platformként indult, amelyet széles körben használtak audio- és videohívásokhoz.

Felhasználóbarát felülete és globális elterjedtsége miatt a Skype gyorsan az üzleti szakemberek és magánszemélyek kedvencévé vált. Ideális mind alkalmi csevegésekhez, mind hivatalos videokonferenciákhoz, lehetővé teszi az azonnali üzenetek küldését, nemzetközi hívások kezdeményezését és fájlok egyszerű megosztását.

A Skype legfontosabb funkciói

A Skype számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a kommunikáció és az együttműködés javítása. Íme néhány közülük.

1. Audio- és HD-videohívások

A Skype népszerűségét hívásfunkcióinak köszönheti, amelyek tiszta hangot és HD videót biztosítanak a zökkenőmentes kommunikáció érdekében. Akár egyéni kapcsolatok kialakítására, akár csapatmegbeszélések lebonyolítására használja, ez a sokoldalú eszköz mind személyes, mind szakmai célokra alkalmas.

A platform más üzleti üzenetküldő alkalmazásokhoz képest kiváló hívásminőséget kínál, valamint olyan fejlett funkciókat, mint a hívásrögzítés és az élő feliratok.

Ezekkel az eszközökkel megoszthatja a találkozók felvételeit és könnyedén rögzítheti a találkozók jegyzőkönyveit, így a kommunikáció hatékonyabbá és hozzáférhetőbbé válik.

2. Azonnali üzenetküldés

A Skype az azonnali üzenetküldési funkcióival tűnik ki, így a felhasználók szöveges üzeneteket küldhetnek mind csoportos beszélgetésekben, mind privát csevegésekben.

Aszinkron kommunikációs eszközként támogatja a rich-text funkciókat, így emoji-kat és GIF-eket oszthat meg, @mentions segítségével felhívhatja mások figyelmét, és fájlokat csatolhat – mindezt a csevegőablakban.

Ráadásul a mobilalkalmazás és a desktop kliens segítségével a Skype-ot több eszközön is zökkenőmentesen használhatja.

3. Képernyő megosztás

A képernyőmegosztás egy hatékony funkció, amely különösen hasznos szakmai környezetben.

Akár prezentációt tart, akár valakit lépésről lépésre végigvezet egy termék használatán, akár technikai támogatást nyújt, a Skype segítségével valós időben megoszthatja a képernyőjét, így az együttműködés zökkenőmentes és egyszerű lesz.

Ez a funkció különösen előnyös távoli csapatok és ügyfelekkel való interakciók esetén.

Bónusz: Szeretnéd csapatod együttműködését egy új szintre emelni? Fedezd fel 10 forradalmian új csapatkommunikációs stratégiát, amelyekkel fokozhatod az együttműködést és elősegítheted a sikert.

4. Fájlmegosztás

A Skype segítségével a fájlmegosztás a csevegés során gyerekjáték, mivel a felhasználók dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat közvetlenül a platformon keresztül küldhetnek el. A felhasználók könnyedén együttműködhetnek anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltaniuk.

Skype árak

Alapvető ingyenes verzió: Örökre ingyenes

Skype telefonos csomagok : Egyedi havi előfizetési csomagok korlátlan hívásokhoz vezetékes vagy mobilszámokra bizonyos országokban.

Fizetés használat alapján: Vásároljon Skype-kreditet, hogy percdíjas alapon fizessen a vezetékes és mobil telefonokra indított hívásokért.

Mi az a Microsoft Teams?

A Microsoft Teams egy mindenre kiterjedő együttműködési eszköz, amely ideális minden méretű vállalkozás számára. Akár 10 fős kis csapatértekezletet, akár 10 000 résztvevős nagy rendezvényt szervez, a Teams csevegési üzenetekkel, videohívásokkal és még sok más funkcióval áll az Ön rendelkezésére.

Kiválóan alkalmas mindenre, a belső megbeszélésektől és ügyfélmegbeszélésektől a webináriumokig – függetlenül attól, hogy az irodában vagy távolról dolgozik.

Ezenkívül integrálva van a Microsoft 365 Suite alkalmazásokkal, így egységes élményt nyújt bármilyen méretű csapat számára. Ez támogatja az összes modern munkafolyamatot, beleértve a fájlmegosztást, a feladatkezelést és a más Microsoft-alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt.

💡 Profi tipp: Szüksége van egy módszerre, hogy a megbeszélései mindig a lényegre koncentráljanak? Nézze meg ezt a 16 megbeszélési napirend-példát és ingyenes sablont, amelyekkel a következő megbeszélése gyerekjáték lesz!

A Microsoft Teams legfontosabb funkciói

A Microsoft Teams olyan funkciókat kínál, amelyek messze túlmutatnak az alapvető kommunikáción. Néhány ezek közül:

1. Hanghívások és videokonferenciák

A Microsoft Teams kiváló minőségű videó- és hangkonferencia-funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a tervezett értekezletek és az ad hoc hívások lebonyolítását. Ezeken az értekezleteken részt vehetnek belső csapat tagok és külső résztvevők is, így ez a szoftver sokoldalú eszköz a belső együttműködéshez és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

Ezenkívül a Teams-találkozók támogatják a találkozók rögzítését, az élő feliratozást és a háttér elmosását a professzionálisabb megjelenés érdekében.

2. Csatornák és csapatok

A Microsoft Teams középpontjában a csatornák és a csapatok állnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy beszélgetéseket, fájlokat és eszközöket szervezzenek meg konkrét projektek vagy részlegek köré. A csatornák különböző témákra állíthatók be, így könnyebb a beszélgetéseket fókuszáltan és szervezetten tartani.

A Teams viszont egy adott osztály, projekt vagy tevékenység releváns tagjait is magában foglalhatja, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

3. Integrált Office 365 alkalmazások

Várhatóan kiemelkedő jellemzője a Word, Excel, PowerPoint és OneNote Office 365 alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja. Ezek az integrációk lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy különböző alkalmazások között váltás nélkül, közvetlenül a Teams alkalmazásban hozzanak létre, szerkesszenek és együttműködjenek dokumentumokon.

Bár más eszközökkel való integrációt is kínál, leginkább a Microsoft-termékek között használják. Ez biztonsági szempontból is fontos, mivel a linkek és a szerkesztési funkciók csak a szervezeten belül érhetők el.

4. Fájltárolás és csapatmunkát segítő funkciók

Más online értekezleteszközökkel és kommunikációs alkalmazásokkal ellentétben, amelyekkel egyszerűen megoszthatja a fájlokat, a Microsoft Teams integrálva van a Microsoft ökoszisztémájába. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a platformon belül, egy dedikált Microsoft Teams felhőalapú tárhelyen tölthet fel, oszthat meg és dolgozhat együtt dokumentumokon.

A csapat tagjai hozzáférhetnek a fájlokhoz, és a közös szerzői funkcióknak köszönhetően valós idejű együttműködés is lehetséges, így mindenki a dokumentum legfrissebb verzióján dolgozhat.

Az összes csapatüzenet fejlett titkosítási szabványokkal védett, így rendkívül biztonságos és megbízható fájlátvitel, csapatmunka és egyéb feladatokhoz.

A Microsoft Teams árai

Otthoni csomagok

Microsoft Teams : Ingyenes

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Üzleti csomagok

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Skype és Teams: funkciók összehasonlítása

Kíváncsi arra, hogy a Skype és a Teams hogyan viszonyulnak egymáshoz? Itt talál egy gyors összehasonlítást a funkcióikról, amely segít kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt. Bár mindkét eszköz a kommunikáció és az együttműködés megkönnyítésére lett tervezve, funkcióik különböző igényeket elégítenek ki.

1. Hang- és videohívások

Ezek közül az együttműködési eszközök közül választhat videokonferenciákhoz vagy hanghívásokhoz, preferenciáinak megfelelően. A Skype kiváló minőségű videó- és hangminőséggel rendelkezik, de hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a háttér elmosása és a virtuális háttér.

Másrészt a Microsoft Teams háttérhatásokkal, élő feliratokkal és online értekezletek felvételeivel emeli a videokonferenciák színvonalát. Ráadásul zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, így közvetlenül az Outlookból ütemezhet értekezleteket, és a hívások során valós időben együttműködhet a dokumentumokon.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams vezeti a rangsort lenyűgöző funkcióival, köztük a háttérhatásokkal, az élő feliratokkal és a felvételi lehetőségekkel, amelyek a Skype-ból hiányoznak.

2. Azonnali üzenetküldés és csevegés

A Skype az azonnali üzenetküldésben jeleskedik, alapvető formázási lehetőségekkel és szórakoztató funkciókkal, mint például az emojik és a GIF-ek. Ugyanakkor nagyobb csoportos beszélgetésekhez nem feltétlenül a legjobb választás, mivel hiányoznak belőle a fejlett funkciók, például a szálakba rendezett beszélgetések.

A Microsoft Teams támogatja az azonnali üzenetküldést olyan fejlett funkciókkal, mint a szálakba rendezett beszélgetések, említések, rich text formázás, valamint integráció olyan eszközökkel, mint a OneNote és a SharePoint. Üzeneteit csatornákba rendezheti, így könnyebben nyomon követheti a beszélgetéseket.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams olyan funkciókkal tűnik ki a professzionális környezetben, mint a linkek megosztása és a szálakba rendezett beszélgetések, míg a Skype informális interakciókhoz tökéletes.

3. Fájlmegosztás és csapatmunka

A Microsoft Teams robusztus fájlmegosztási funkciókat kínál, mély integrációval a OneDrive és a SharePoint szolgáltatásokba. A Teams-ben megosztott fájlok egy központi helyen vannak tárolva, így könnyen hozzáférhetők és közvetlenül a platformon belül lehet velük együttműködni.

A Skype segítségével gyorsan megoszthat dokumentumokat és fájlokat, de nincs központi tárolója. Ez azt jelenti, hogy a megosztott fájlokat a letöltések mappájában kell keresnie, ami megnehezíti azok nyomon követését, különösen beszélgetések közben.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams kiemelkedik azzal, hogy lehetővé teszi a fájlmegosztást és olyan funkciókat kínál, amelyek a Skype-ban nem találhatók meg.

4. Integráció más alkalmazásokkal

A Microsoft Teams és a Skype (beleértve a Skype for Business-t is) egyaránt kiváló lehetőségek a Microsoft ökoszisztémába való integrációhoz. A Skype integrálható az Outlookba a hívások ütemezéséhez, és kiváló platform lehet hang- és videocsevegésekhez. Ugyanakkor hiányozhatnak belőle azok a szélesebb körű integrációs lehetőségek, amelyekre a modern vállalkozásoknak gyakran szükségük van.

A Microsoft Teams zökkenőmentesen kapcsolódik az Outlookhoz, a SharePointhez, az OneDrive-hoz és más Microsoft eszközökhöz, így teljesen integrált munkafolyamatot tesz lehetővé. A Teams harmadik féltől származó alkalmazások integrációját is támogatja, így sokoldalúan alkalmazható különböző üzleti igényekhez.

🏆 Győztes: Ismét a Microsoft Teams nyert, amely a Microsoft ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációjával tűnik ki, míg a Skype korlátozott üzleti integrációival elmarad.

5. Felhasználói felület és általános felhasználói élmény

Ha megkérdezi a Skype-felhasználókat, miért szeretik az alkalmazást, a válasz egyértelmű lesz: egyszerű és intuitív felhasználói felülete miatt. A Skype könnyen kezelhető, különösen azok számára, akik csak egy alapvető kommunikációs eszközre van szükségük.

A Microsoft Teams viszont kiterjedt funkciókészlete miatt bonyolult felhasználói felülettel rendelkezik. A csapatok és csatornák gyakran túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára, és némi megszokást igényelnek. Tehát ebben a kategóriában a Skype kiváló alternatívája a Microsoft Teamsnek.

🏆 Győztes: A Skype nyeri ezt a kört a felhasználóbarát felületének köszönhetően. Még a nem technikai háttérrel rendelkező felhasználók is gyorsan elsajátíthatják.

6. Biztonság és megfelelőség

A Skype alapvető biztonsági funkciókat kínál, beleértve a hívások és csevegések végpontok közötti titkosítását. Ugyanakkor nem rendelkezik fejlett megfelelőségi tanúsítványokkal.

A Microsoft Teams fejlesztése során a vállalati szintű biztonság és a szabályoknak való megfelelés volt a kiindulási pont. Olyan funkciókat kínál, mint a többfaktoros hitelesítés, az adatvesztés megelőzése és az olyan iparági szabványoknak való megfelelés, mint a GDPR, a HIPAA és az ISO 27001.

Ezért a Teams jobb választás a magas biztonsági követelményekkel rendelkező szervezetek számára, különösen webináriumok szervezése vagy zárt ajtók mögötti megbeszélések esetén.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams minden olyan vállalati szintű biztonsági funkciót biztosít, amelyet egy kommunikációs eszköztől elvárhat.

Összefoglalva: míg a Skype azoknak ideális, akik alapvető követelményekkel rendelkeznek és egyszerű felhasználói felületet szeretnének, a Microsoft Teams az ideális platform üzleti és szakmai igényeinek kielégítésére. Több funkcióval és fejlett adat titkosítással rendelkezik, ami miatt sok szervezetnél népszerű.

Skype és Teams a Redditen

Megnéztünk néhány Reddit-bejegyzést, hogy megértsük, mit mondanak a felhasználók a Microsoft Teams és a Skype összehasonlításáról.

A legtöbb felhasználó nem tudja, melyik alkalmazást válassza (mivel mindkettő hasonló funkciókat kínál, és ugyanahhoz a Microsoft-csomaghoz tartozik).

Amikor egy felhasználó azt kérdezte: „A Teams csak álcázott Skype?”, egy másik felhasználó így válaszolt:

Vagyis, valójában a háttérben a Sharepoint, az Outlook és a Skype működik. Egy kis Lync is maradt.

Egy másik felhasználó, aki az MS Teams hívásokhoz és csevegéshez való használatával kapcsolatos kérdésre válaszolt, így fogalmazott:

Most, hogy áttérünk az O365-re, a cégem úgy döntött, hogy a Skype-ot egyéni hívásokra és csevegésre, az MS Teams-t pedig csoportos együttműködésre és értekezletekre használjuk. Van-e biztonsági/érvényes ok arra, hogy NE használjuk az MS Teams-t mindkét célra?

Egy felhasználó így válaszolt erre a kérdésre:

A Teams mindig is képes volt 1:1-es hívásokra és csevegésre (a körülbelül 4 évvel ezelőtti megjelenése óta). A Teams mára gyakorlatilag minden tekintetben felülmúlta a Skype-ot (kivéve a helyszíni opció hiányát, amely soha nem fog megjelenni).

Egy másik felhasználó szerint a Microsoftnak fel kellene függesztenie a Skype-ot, mondván:

A Teams (beleértve a személyes kiadást is) minden szempontból jobb

Erre a következő válasz érkezett:

Utazni fogok, és azt tervezem, hogy a Skype-ot használom, hogy Wi-Fi-n keresztül nagyon alacsony költségekkel hívjak vezetékes telefonszámokat. A Teams-szel ezt nem tudom megtenni, ugye?

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Skype és a Teams legjobb alternatíváját

Míg a Skype és a Microsoft Teams egyaránt kínál előnyöket, a ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely ötvözi a Skype és a Microsoft Teams hatékony funkcióit.

Ez nem csak a hatékony kommunikációt és a csapat tagokkal való együttműködést segíti elő, hanem egy lépéssel tovább megy, és segít a csapatának javítani a termelékenységét és racionalizálni a munkafolyamatot.

Így emelkedik ki a ClickUp a Microsoft Teams és a Skype legjobb alternatívájaként.

ClickUp első számú előnye: összes beszélgetése és munkája egy helyen

A ClickUp Chat nézet segítségével egyetlen alkalmazáson belül kezelheti az összes beszélgetését, legyen az egyéni vagy csapatbeszélgetés.

A Skype és a Microsoft Teams legnagyobb problémája, hogy a csevegések és a beszélgetések szétszórtan jelennek meg a platformon. A ClickUp Chat nézet segít ezt megváltoztatni, mivel az összes beszélgetést, megjegyzést, projekttevékenységet és közvetlen üzenetet egyetlen platformra hozza.

Lehetővé teszi a valós idejű kommunikációt, a fájlmegosztást és a feladatok létrehozását a csevegőablakban. Ezzel elkerülhető a különböző eszközök közötti váltás, és egyszerűsödik a munkafolyamat.

A Skype alapvető csevegési funkciójával vagy a Teams csatornaalapú beszélgetéseivel ellentétben a ClickUp Chat View funkciója teljes mértékben integrálva van a feladataival, dokumentumaival és projektjeivel, így könnyedén válthat a beszélgetések és a munka között, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

ClickUp előnye #2: Naptárának és ismétlődő találkozóinak egyszerű kezelése

Részletes értekezletjegyzőkönyveket, jegyzeteket és teendőket kaphat a ClickUp Meetings segítségével

A ClickUp Meetings zökkenőmentes élményt nyújt a találkozók naptárának kezeléséhez vagy új találkozók létrehozásához. Lehetővé teszi jegyzetek rögzítését, a találkozók napirendjének kezelését és az egyes találkozókhoz kapcsolódó teendők meghatározását, így a csapat tagjai felelősséget vállalnak az egyes találkozókon zajló megbeszélésekért.

Ezeket a jegyzeteket és napirendeket fel lehet használni a közelgő megbeszéléseken, hogy friss információkat szerezzen és biztosítsa a projekt megfelelő haladását. Akár a ClickUp készen használható kommunikációs terv sablonjait is felhasználhatja, hogy egy robusztus kommunikációs tervet állítson össze az egész csapat számára.

ClickUp One Up #3: Rögzítse a képernyőjét, készítsen videoklipeket, és ossza meg azokat a csapataival

Készítsen képernyőfelvételt, hozzon létre rövid videókat, és ossza meg azokat csapataival a ClickUp Clips segítségével, hogy részletes megbeszélést folytathassanak

Unod már a csapat tagokkal való ismételt megbeszéléseket, amelyek egy adott munkafolyamatot vagy termékfunkciót részleteznek? A ClickUp Clips segítségével gyors videókat vagy képernyőfelvételeket készíthetsz, amelyeket megoszthatsz a csapatoddal.

Akár egy komplex folyamatot magyaráz, akár visszajelzést ad egy projekttel kapcsolatban, a ClickUp Clips segítségével könnyedén vizuálisan kommunikálhat, amit sem a Skype, sem a Teams nem kínál ilyen egyszerűen és rugalmasan.

Hozzárendelje a megjegyzéseket, alakítsa azokat feladatokká, és kapjon valós idejű értesítéseket a ClickUp Assign Comments segítségével

A ClickUp Assign Comments segítségével könnyedén hozzárendelhet megjegyzéseket bizonyos feladatokhoz, így javítva a felelősségvállalást és a megértést.

Emellett egy adott dokumentummal kapcsolatos csoportos beszélgetésen belül is megjegyzéseket fűzhet, és azok megoldása után lezárhatja azokat. Amikor egy megjegyzés hozzárendelésre kerül, az azonnal egy teendőt hoz létre az adott csapattag számára, aki erről értesítést kap a csevegőablakában.

Ezen hatékony kommunikációs funkciók mellett a ClickUp hatékony csapatmunkát támogató funkciókkal is rendelkezik. Például, ha Ön vagy csapattársa egy megosztott ClickUp Docs dokumentumot szerkeszt, a többi csapattag azonnal értesítést kap.

A ClickUp Collaboration Detection funkció segítségével tudhatja, mikor mások gépelnek, szerkesztik a dokumentumokat vagy hozzáadnak megjegyzéseket. Így pontosan tudja, min dolgoznak a csapattagjai, és valós időben kap értesítést a frissítésekről.

A ClickUp Whiteboards segítségével együttműködhet, ötletelhet és rögzítheti csapata ötleteit

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy brainstormingot folytasson csapataival egy adott projektről vagy témáról, összegyűjtse mindenki ötleteit, és azokat összehangolt cselekvésekké alakítsa.

Ezzel a robusztus vizuális felülettel térképezheti fel ötleteit, agilis munkafolyamatokat hozhat létre és stratégiai megbeszéléseket folytathat. Így a jegyzetek helyett részletes gondolattérképekkel vagy diagramokkal rendelkezik, amelyek segítenek a feladatok létrehozásában és a projektfolyamat jobb megértésében.

Összefoglalva: a ClickUp használatával nincs szükség több eszközre a különböző feladatok elvégzéséhez. Minden – a kommunikációtól és a projektmenedzsmenttől a dokumentummegosztásig és az időkövetésig – egy helyen található.

Ötvözze az együttműködés és a termelékenység erejét a ClickUp segítségével

A Skype és a Teams közötti vitában mindkét platform értékes funkciókat kínál a kommunikáció és az együttműködés terén. Azonban a több eszköz közötti váltás zavart okozhat és üzenetek elvesztéséhez vezethet. Azok a szervezetek, amelyek az egyik eszközt használják, még mindig szükségük van egy másikra a projektmenedzsmenthez és a munkafolyamatok kezeléséhez.

Éppen ezért okos döntés, ha minden szakmai megbeszéléshez egységes együttműködési eszközt, például a ClickUp-ot használ.

Mivel a Skype fokozatosan beolvad a Teamsbe (hasonlóan a Skype for Businesshez ), érdemes megfontolni, hogy ez a változás hogyan befolyásolhatja a munkafolyamatát. A Skype használatának csökkenése a csevegési előzmények elvesztéséhez vagy más problémákhoz vezethet.

Bár a Microsoft Teams egy kiváló választás, a ClickUp egy frissítő alternatívát kínál, amellyel elkerülheti az állandó váltogatást és egyszerűsítheti az együttműködést.

A ClickUp segítségével nem csak csevegési és videohívási funkciókat kap, hanem egy teljes eszközkészletet, amelynek célja a munkafolyamat minden részének javítása. A feladatkezeléstől és a dokumentummegosztástól a valós idejű együttműködésig és a testreszabható nézetekig a ClickUp egy platformon belül több lehetőséget biztosít a csapatának.

Miért elégedjen meg egy olyan eszközzel, amely csak a feladat egy részét végzi el? Biztosítson csapatának a kiválósághoz szükséges rugalmasságot, teljesítményt és hatékonyságot. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan tud egyetlen platformon kielégíteni minden projektmenedzsment és együttműködési igényét.