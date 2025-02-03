A 10 legjobb toborzási értékelő eszköz 2025-ben

Nehézségekbe ütközik a megfelelő jelöltek megtalálása a rengeteg önéletrajz között? Nem Ön az egyetlen. A felvételi folyamat rendkívül megterhelő lehet, különösen akkor, ha gyorsan és hatékonyan szeretné megtalálni a legjobb tehetségeket. Ebben segítenek a toborzási és tehetségértékelő eszközök.

Ezek az eszközök egyszerűsítik a felvételi folyamatot, segítenek a jelöltek pontos értékelésében és adat alapú döntések meghozatalában.

Ebben a cikkben bemutatom a legjobb toborzási értékelő eszközöket, kiemelve azokat a funkciókat, amelyekkel a felvételi folyamat zökkenőmentessé és hatékonnyá tehető. Készen áll arra, hogy megtalálja a legjobb tehetségeket a szervezetéhez? Akkor kezdjük!

A toborzási értékelő eszközök kiválasztásakor összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek lehetővé teszik a jelöltek profiljának átfogó értékelését. Ez segít megtalálni azt a jelöltet, aki nemcsak tökéletesen megfelel a pozíciónak, hanem illeszkedik a vállalat kultúrájához is.

Íme az ideális jelöltértékelő eszközök legfontosabb funkciói, amelyekre figyelnie kell:

Testreszabható értékelések: Keressen olyan Keressen olyan online értékelő eszközöket , amelyek testreszabható értékeléseket kínálnak. Ez lehetővé teszi, hogy az értékeléseket konkrét pozíciókhoz igazítsa, biztosítva, hogy a jelöltek releváns készségeit teszteljék.

Integrációs képességek: Válasszon olyan toborzási értékelő eszközt, amely könnyen integrálható Válasszon olyan toborzási értékelő eszközt, amely könnyen integrálható a meglévő HR-technológiai rendszerébe , így időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.

Adatokon alapuló betekintés: Válasszon olyan eszközt, amely megbízható elemzéseket kínál, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a felvételről és Válasszon olyan eszközt, amely megbízható elemzéseket kínál, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a felvételről és elősegíthesse a sokszínűséget a toborzásban.

Könnyű használat : Válasszon olyan előzetes felvételi értékelő eszközöket, amelyek vonzóak és felhasználóbarátok a jelöltek számára, hogy hozzáférjenek egy hatalmas tehetségpoolhoz.

Feladatok automatizálása: Fókuszáljon azokra az online értékelő eszközökre, amelyek automatizálják a toborzási folyamatot azáltal, hogy megosztják az értékelési feladatokat a jelöltekkel, hozzárendelik a feladatokat felülvizsgálatra és visszajelzésre, valamint ütemezik az interjúkat.

Íme a legjobb toborzási értékelő eszközök, amelyek közül választhat:

1. ClickUp (A legjobb toborzási menedzsmenthez)

Használja a ClickUp HR menedzsment platformját a toborzás egyszerűsítéséhez és a legjobb tehetségek megnyeréséhez

HR-menedzserként könnyen belefáradhat a különböző platformokon zajló toborzási folyamatok különböző szakaszainak kezelésébe.

Képzelje el, hogy van egy hely, ahol mindent elintézhet, ami a toborzással kapcsolatos, az álláshirdetésektől az új alkalmazottak beillesztéséig. A ClickUp pontosan ezt teszi. A ClickUp HR menedzsment platformja egy helyen szervezi a jelölteket, az alkalmazásokat és a kapcsolattartást, így zökkenőmentes toborzási élményt biztosít.

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozhatók létre a toborzási folyamat minden egyes lépéséhez – például álláshirdetés közzététele, jelöltek szűrése, interjúk ütemezése és tesztfeladatok áttekintése –, és ezek hozzárendelhetők a megfelelő csapattagokhoz.

Egyszerűsítse a felvételi folyamatot a csapat tagjainak feladatok kiosztásával a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Kanban Views tökéletes a toborzási folyamat vizualizálásához. Oszlopokat hozhat létre a toborzási folyamat minden szakaszához, például „Jelentkezett”, „Értékelési feladat megosztva”, „Értékelési feladat benyújtva”, „Értékelési feladat felülvizsgálat alatt” és „Értékelés jóváhagyva”.

A toborzási folyamat különböző szakaszaiban haladva mozgassa a jelöltek kártyáit ezeken a szakaszokon keresztül. Ez a vizuális megközelítés közelebb viszi Önt a legjobb jelölt megtalálásához, és a felmérési folyamatot szervezettebbé és hatékonyabbá teszi.

A ClickUp Kanban View segítségével vizualizálhatja a toborzási értékelési folyamatot

A toborzási értékelési folyamatot tovább javító másik funkció a ClickUp Brain, egy hatékony AI-asszisztens. A Brain segítségével különböző munkakörökhöz készíthet teszteket.

Hozzon létre toborzási értékelési feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain automatizálja a teendőket és értékelési összefoglalókat is készít. Így gyorsan áttekintheti az egyes jelöltekkel kapcsolatos visszajelzéseket, és jobb döntéseket hozhat a felvételükkel kapcsolatban.

Automatizálja a toborzási feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp egy hatalmas sablon könyvtárral is rendelkezik, amely tovább egyszerűsíti a toborzási folyamatot.

A ClickUp Hiring Candidates Template segít áttekinteni és összehasonlítani az álláspályázatok. Az összes releváns információt a jelöltekről egy helyen rögzítheti.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Válassza ki a legjobb jelölteket a testreszabható értékelési skálák segítségével.

Készítsen felvételi ellenőrzőlistákat, határidőket és egyéb emlékeztetőket

Hasonlítsa össze az álláspályázókat nyomon követő táblázatok és interaktív táblázatok segítségével.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp jelöltfelvételi sablonját a modern felvételekhez és a jelentkezők hatékony nyomon követéséhez.

A ClickUp legjobb tulajdonságai

Értékelési eredmények vizualizálása: Hozzon létre egy testreszabható irányítópultot, hogy nyomon követhesse a jelentkezők általános teljesítményét, és intelligens felvételi döntéseket hozhasson Hozzon létre egy testreszabható irányítópultot, hogy nyomon követhesse a jelentkezők általános teljesítményét, és intelligens felvételi döntéseket hozhasson a ClickUp Dashboards segítségével.

Készítsen egyedi értékelési feladatokat: Húzza át a jelölteket a különböző szakaszokba, működjön együtt csapatával valós időben, és dolgozzon ki értékelési és felvételi stratégiákat Húzza át a jelölteket a különböző szakaszokba, működjön együtt csapatával valós időben, és dolgozzon ki értékelési és felvételi stratégiákat a ClickUp Whiteboards segítségével.

Állítson fel toborzási célokat: Csökkentse a felvételhez szükséges időt, javítsa a jelöltek élményét és növelje a toborzás sokszínűségét azáltal, hogy célokat állít fel és valós időben méri az előrehaladást Csökkentse a felvételhez szükséges időt, javítsa a jelöltek élményét és növelje a toborzás sokszínűségét azáltal, hogy célokat állít fel és valós időben méri az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

Hozzon létre és kövessen nyomon toborzási célokat a ClickUp Goals segítségével

Interjúidőpontok kezelése: A ClickUp naptárnézet segítségével könnyedén nyomon követheti a jelentkezési határidőket. Ez a funkció áttekinthető képet ad a teljes felvételi folyamat idővonaláról, segít elkerülni az ütemterv-ütközéseket, és biztosítja, hogy minden jelölt időben választ kapjon. A ClickUp naptárnézet segítségével könnyedén nyomon követheti a jelentkezési határidőket. Ez a funkció áttekinthető képet ad a teljes felvételi folyamat idővonaláról, segít elkerülni az ütemterv-ütközéseket, és biztosítja, hogy minden jelölt időben választ kapjon.

Automatizálja az értékelési és toborzási folyamatokat: Egyszerűsítse az értékelési és felvételi folyamatot Egyszerűsítse az értékelési és felvételi folyamatot a ClickUp Automations segítségével. Testreszabhatja a kiváltó eseményeket és a teendőket. Például, ha a megbízott jóváhagy egy értékelési feladatot, a jelölt kártyája automatikusan átkerül a felvételi vagy interjús szakaszba.

A jelentkezők adatainak központosítása: Egyszerűsítse az értékelési folyamatot azáltal, hogy Egyszerűsítse az értékelési folyamatot azáltal, hogy a ClickUp Folders segítségével egy helyen kezeli a jelöltek adatait, feladatait, határidőit és visszajelzéseit. Az adatokat egyéni mezők segítségével is rendezheti és szűrheti.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Codility (A legjobb online kódolási tesztekhez és technikai interjúkhoz)

via Codility

A Codility kifejezetten technikai állások betöltésére lett kifejlesztve. Ez egy előzetes felvételi értékelő eszköz, amely online kódolási tesztek elvégzésére szolgál szoftvermérnökök és fejlesztők felvételéhez. A Codility-ban leginkább azt értékelem, hogy egyszerűsíti az értékelési folyamatot azáltal, hogy előre elkészített kódolási feladatokat kínál, amelyek különböző programozási nyelveket és készségszinteket fednek le. Az eszköz valós idejű kódolási környezete lehetővé teszi, hogy megfigyelje a jelöltek munkáját, így világos képet kaphat problémamegoldási megközelítésükről.

A Codility automatizált kódelemző funkciója részletes jelentéseket készít az egyes jelöltek teljesítményéről, így segítve a csapatom számára ideális jelöltek felvételét.

A Codility legjobb tulajdonságai

Számos programozási nyelven előre elkészített kódolási feladat áll rendelkezésre, amelyekkel különböző technikai készségeket értékelhet.

Végezzen élő technikai interjúkat valós idejű együttműködéssel, hogy megfigyelje és interakcióba lépjen a jelöltekkel, miközben programoznak.

Testelje a teszt sablonokat, hogy az értékelések megfeleljenek a pozícióhoz szükséges speciális készségeknek.

A Codility korlátai

Elsősorban a technikai kódolási készségekre összpontosít, ezért nem alkalmas olyan pozíciókhoz, amelyek szélesebb körű kompetenciákat igényelnek, például soft skill-eket vagy design thinking-et.

Codility árak

Starter: 1200 dollár, éves számlázással

Ár: 5000 dollár, éves számlázással (vagy 500 dollár havonta)

Egyedi: Egyedi árak

Codility értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

G2: 4,6/5 (690+ értékelés)

3. Vervoe (A legjobb a készségalapú felvételhez)

via Vervoe

A Vervoe az első számú választásom a készségalapú toborzáshoz. Segít értékelni a jelöltek gyakorlati képességeit valós helyzetekben, munkaszimulációk segítségével. A platform munkahelyi feladatokat kínál, így könnyebb értékelni, hogy a jelöltek hogyan teljesítenének a valós munkakörben.

A Vervoe-t az AI-alapú értékelési rendszer különbözteti meg, amely automatizálja az értékelési folyamatot, így számtalan órát spórolok meg, miközben biztosítja a pártatlan eredményeket.

Az eszköz számos testreszabható értékelést kínál különböző pozíciókhoz, az ügyfélszolgálattól a szoftverfejlesztésig. Segít a soft skill-ek és a technikai készségek egyidejű értékelésében, átfogó képet adva az egyes jelöltek képességeiről.

A Vervoe legjobb tulajdonságai

Válasszon több mint 300 sablon közül, amelyeket a legjobb I/O (ipari és szervezeti) pszichológusok készítettek, és amelyek a grafikai tervezéstől az értékesítésig terjedő szerepköröket fednek le.

Szűrje ki a nem megfelelő jelölteket automatizált előzetes kérdésekkel

Az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkcióval folyamatosan tájékoztathatja a jelölteket a folyamat során, így könnyedén meghívhatja őket az értékelésekre és tájékoztathatja őket az előrehaladásukról.

Az Anti-Cheating funkcióval biztosíthatja a tisztességes és pontos értékelést.

A Vervoe korlátai

Nehéz nyomon követni a jelentkezők észrevételeit és visszajelzéseit.

A Vervoe árai

Ingyenes: 0 USD

Fizessen használat szerint: 300 dollár 10 jelöltért

Egyedi árazás

Vervoe értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

4. Toggl Hire (a legjobb pályázók nyomon követésére)

via Toggl Hire

A Toggl Hire egy átfogó felvételi platform, amely egyszerűsíti a toborzási folyamatot. Minden megtalálható benne, amire szükség van, a jelentkezők nyomon követésétől a videóinterjúk lebonyolításán át az egyéni értékelések elkészítéséig, így könnyen megtalálhatók a megfelelő jelentkezők.

A Toggl Hire-t különösen hasznosnak találtam a jelöltek előzetes szűréséhez és technikai készségeik teszteléséhez. Minden jelentkezőhöz címkéket, megjegyzéseket, értékeléseket és tesztpontszámokat adhat hozzá, hogy egységesítse az értékelési folyamatot.

Toggl Hire legjobb funkciói

Automatizálja a jelöltek szűrését mesterséges intelligenciával , hogy előzetes készségtesztet végezzen.

Adjon visszajelzést a jelölteknek, hogy azok tájékozottak legyenek a felvételi folyamatban elfoglalt helyzetükről.

Hozzon létre testreszabható értékeléseket, hogy a jelöltek készségeit és tudását egy adott munkakörhöz igazodva értékelje.

Integrálja más népszerű HR-eszközökkel a munkafolyamat hatékonyságának javítása érdekében.

Toggl Hire korlátozások

Nem szinkronizálja az offline adatokat a különböző eszközök között, ami megnehezíti az információkhoz való folyamatos hozzáférést.

Toggl Hire árak

Ingyenes: 0 USD/hó

Prémium: 535 USD/hó

Üzleti: 670 USD/hó

Toggl Hire értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. HackerRank (a legjobb technikai állásokhoz)

via HackerRank

A HackerRank kiváló eszköz a technológiai iparban dolgozó jelöltek felvételéhez. A jelöltek kódolási készségeit valós életbeli kihívásokon keresztül értékeli.

A platform különböző programozási nyelveken írt kódolási és programozási tesztek hatalmas könyvtárát kínálja, amelynek segítségével pontosan fel tudom mérni a jelöltek jártasságát.

Amit leginkább értékelek, az az, hogy a HackerRank értékelései részletes betekintést nyújtanak a potenciális jelöltek problémamegoldó képességeibe, ami segít megalapozott döntéseket hozni a felvételről.

A HackerRank legjobb tulajdonságai

Egyszerűsítse az adminisztratív feladatokat a kódlejátszás és az interjúztatók teljesítményének összehasonlítása integrálásával, így biztosítva, hogy az összes interjújegyzete egy helyen legyen rendszerezve.

Értékelje a fejlesztők egyedi készségeit a másolás/beillesztés nyomon követésével, figyelje a lapok közötti váltást a lapfelügyelettel, és ellenőrizze az egyéni tesztelést képelemzéssel.

Értékelje a fejlesztőket rugalmas, valós tesztkörnyezetben, testreszabható IDE-beállításokkal és automatizált pontozással a gyors és pontos értékelés érdekében.

A HackerRank korlátai

Sok felhasználó jelenti, hogy a HackerRank felülete gyakran akadozik és hibásan működik.

HackerRank árak

Starter: 100 USD/hó felhasználónként

Pro: 450 USD/hó 5 felhasználó esetén

Egyedi árazás

HackerRank értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

6. iMocha (A legjobb technikai és soft skill értékeléshez)

via iMocha

Az iMocha egy fejlett készségértékelő platform, amely kiválóan alkalmas mind a technikai, mind a soft skill-ek értékelésére. Több mint 2500 használatra kész értékelésből álló kiterjedt könyvtárral rendelkezik, amelyek különböző területeket fednek le, beleértve az IT-t és a pénzügyeket is.

Az iMocha-t különösen értékesnek tartom a valós idejű kódolási szimulációi és a konkrét munkakörökhöz igazodó értékelései miatt, amelyek szorosan utánozzák a tényleges munkaköri feladatokat.

A platform mesterséges intelligenciával működő felügyelete biztosítja az értékelések integritását, ami bizalmat ad nekem a mesterséges intelligencia használatában a toborzás során. Az iMocha részletes elemzéseket és készséghiány-elemzéseket is kínál, így átfogó megoldást nyújt az adatokon alapuló toborzási döntésekhez.

Az iMocha legjobb tulajdonságai

Az iMocha könnyen integrálható a vezető pályázókövető rendszerekkel, többek között a Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn és másokkal.

Hozzáférés több mint 200 benchmarkolt, testreszabható teszthez, hogy képzett jelölteket vegyen fel.

Használja ki az olyan innovatív eszközöket, mint az AI LogicBox, az AI Speaking, az AI Writing és mások, hogy egyszerűsítse és lerövidítse a felvételi folyamatot.

Az iMocha korlátai

Számos eszközzel rendelkezik, ami zavart okozhat és megnehezítheti a tanulást.

Az iMocha árai

Egyedi árak

iMocha értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30 értékelés)

7. ThriveMap (A legjobb valós helyzeteken alapuló felvételhez)

via ThriveMap

A ThriveMap egy előzetes foglalkoztatási értékelő csomag, amely megfelelő felvételi eszközökkel látja el a toborzókat, hogy gyorsan és pontosan azonosíthassák, értékelhessék és felvehessék a megfelelő szakembereket.

Az átfogó platform lehetővé teszi, hogy ne csak a technikai készségeket értékelje, hanem azt is, hogy a jelöltek mennyire tudnak alkalmazkodni a munkakör specifikus kihívásaihoz.

A ThriveMap-ban leginkább azt értékelem, hogy a valós helyzetekre koncentrál, segítve a toborzási vezetőknek a jelöltek sikerességének előrejelzését a tényleges munkateljesítményük, és nem csak elméleti ismereteik alapján.

A ThriveMap legjobb tulajdonságai

Használja a ThriveMap Signal eszközét a fontos feladatok és a szükséges készségek felmérésére és azonosítására, valamint a felvételi kritériumok és a pozíció követelményeinek összehangolására.

Használja a ThriveMap testreszabható értékeléseit a munkakörspecifikus készségek, az időgazdálkodás és a személyiségjegyek tesztelésére, automatikus értékeléssel és összehasonlítással.

Használja a ThriveMap beépített kalkulátorát, hogy gyorsan megbecsülje a jelöltek szűrésére fordított időt azáltal, hogy megadja az üres álláshelyeket, a jelentkezőket, a pénznemet, valamint a kiválasztott és meghallgatott jelölteket.

A ThriveMap korlátai

A ThriveMap szerepkörspecifikus értékelésekre való összpontosítása korlátozhatja hatékonyságát az általános készségek értékelésében és a kulturális illeszkedés alapján történő jelöltfelvételben.

ThriveMap árak

Egyedi árak

ThriveMap értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. SkillsSurvey (A legjobb referenciák ellenőrzéséhez)

via SkillsSurvey

A SkillSurvey referenciák ellenőrzésével és soft skill-ek hitelesítésével segíti a jelentkezők értékelését, hogy átgondolt döntést hozhasson a felvételről. Automatizált felmérései segítségével őszinte visszajelzéseket gyűjt a jelöltek referenciáitól.

A platform részletes jelentéseket készít, amelyek kiemelik a jelölt erősségeit és fejlesztendő területeit, mindezt azok visszajelzései alapján, akik közvetlenül dolgoztak a jelölttel.

A SkillSurvey biztosítja a titkosságot is, ami ösztönzi a referenciák őszintébb válaszadását, és ezzel további adatmegbízhatóságot biztosít.

A SkillsSurvey legjobb tulajdonságai

Egyszerűsítse a jelöltek visszajelzéseit egy konfigurálható, felhasználóbarát pályázókövető rendszerrel, amely lehetővé teszi a gyors visszajelzést az érdekelt felektől.

Integrálja az iCIMS videóinterjú- és nyelvi értékelési eszközeit az ATS-be, vagy használjon harmadik féltől származó eszközöket további értékelésekhez és háttér-ellenőrzéshez.

Az iCIMS Onboarding Software segítségével zökkenőmentesen integrálhatja az új alkalmazottakat és nyomon követheti fejlődésüket.

A SkillsSurvey korlátai

A jelöltek értékelése referenciákra támaszkodik, ami elfogult felvételhez vezethet.

SkillsSurvey árak

Egyedi árak

SkillsSurvey értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

9. TestGorilla (A legjobb más HR szoftverekkel való integrációhoz)

via TestGorilla

A TestGorilla egy sokoldalú online értékelő eszköz, amely előzetes alkalmassági teszteket kínál, amelyek a kognitív képességektől a személyiségjegyekig mindenre kiterjednek.

Az egyik funkció, amelyet nagyra értékelek, az a lehetőség, hogy szerepkörspecifikus tesztcsomagokat hozhatok létre, így egyszerre több kompetenciát is értékelhetek. A platform csalásellenes mechanizmusai, mint például a webkamera-figyelés és az időzített tesztek, biztosítják az eredmények megbízhatóságát.

A TestGorilla azonnali pontozást is biztosít, ami felgyorsítja a döntéshozatalt és segít gyorsan a legalkalmasabb jelöltekre koncentrálni.

A TestGorilla legjobb tulajdonságai

Tekintse meg valós időben az értékelés eredményeit és statisztikáit a jelöltek előrehaladásáról és legutóbbi tevékenységeiről.

Az értékelési eredményeket minősítés, ábécé sorrend, legutóbbi tevékenység vagy egyéni válaszok alapján rendezve azonnal összehasonlíthatja a jelölteket.

Végezzen alapos jelöltértékelést a részletes jelentések áttekintésével, a személyre szabott videóválaszok megtekintésével és a tesztpontszámok áttekintésével. Adjon hozzá magánjegyzeteket, hogy hasznosítható információkat gyűjtsön.

A TestGorilla korlátai

A tesztek széles választéka túlnyomó lehet, ami megnehezíti a legjobb jelöltek kiválasztását az egyes pozíciókhoz.

TestGorilla árak

Ingyenes: 0 USD/hó

Starter: 75 USD/hó 1–15 alkalmazott esetén, éves számlázással

Előnyök: 115 USD/hó 1–15 alkalmazott esetén, éves számlázással

TestGorilla értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

GetApp: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

10. Wonderlic (A legjobb kognitív képességi tesztekhez)

via Wonderlic

A Wonderlic egy kognitív képességeket mérő tehetségértékelő eszköz. Segít értékelni a jelöltek problémamegoldó és döntéshozatali képességeit.

A Wonderlic segítségével gyorsan felmérheti a jelölt munkavégzés közbeni tanulási képességét.

A platform személyiségteszteket kínál, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak abba, hogy egy jelölt hogyan illeszkedhet be egy csapatba, vagy hogyan kezeli a munkahelyi kihívásokat. A Wonderlicben leginkább a gyorsaság tetszik – az eredmények szinte azonnal rendelkezésre állnak, így a pontosságot nem feláldozva gyorsabb felvételi döntéseket lehet hozni.

A Wonderlic legjobb tulajdonságai

Jósolja meg a jelöltek sikerét azáltal, hogy értékeli képességeiket, motivációikat és személyiségjegyeket.

Személyre szabhatja az interjúkat, hogy a jelölt relatív erősségeire és fejlődési lehetőségeire összpontosítson.

Végezzen személyiségértékeléseket a jelöltek átfogó profiljának kialakításához.

A Wonderlic korlátai

Erősen összpontosít a kognitív tesztelésre, amely nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a jelölt gyakorlati készségeit vagy munkakörspecifikus szakértelmét.

Wonderlic árak

Egyedi árak

Wonderlic értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Fejlessze toborzási folyamatát a ClickUp segítségével

A toborzás nem feltétlenül kell vakmerő vállalkozásnak lennie. A ClickUp segítségével egyszerűsítheti a felvételi folyamatot az elejétől a végéig, így nagyobb pontosságot és jobb eredményeket érhet el.

Az olyan eszközök, mint a Whiteboards, Goals és Calendar View segítenek minden feladat kezelésében, a jelentkezők nyomon követésétől az interjúk ütemezéséig, így a toborzási munkafolyamatok zökkenőmentesebbé válnak, a toborzó csapatok pedig még hatékonyabbá.

A ClickUp tehetségértékelő szoftvere lehetővé teszi, hogy a legfontosabbra koncentráljon – a megfelelő tehetségek megtalálására –, miközben az adminisztratív feladatokat elvégzi Ön helyett.

Akár egyetlen pozíciót szeretne betölteni, akár egy egész csapatot szeretne összeállítani, a ClickUp egyszerűsíti a toborzási folyamatot, lehetővé téve a gyorsabb és okosabb döntéseket. Készen áll arra, hogy toborzási tevékenységét új szintre emelje?

Regisztráljon most a ClickUp-ra!