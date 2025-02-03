Ausztrália 10 legjobb CRM rendszere vállalkozások számára

A vevőkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek segítenek a vállalkozásoknak a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel való interakcióik minden aspektusának kezelésében. A különböző kommunikációs csatornákból származó adatok integrálásával a CRM-rendszerek átfogó képet nyújtanak az ügyfél útjáról. Ez segít a vállalkozásoknak abban, hogy ügyfeleiket jobban kiszolgálják, és növeli a jövedelmezőséget is.

Az ausztrál CRM szoftverpiac éves szinten 8,4%-kal növekszik, és 2030-ra várhatóan eléri a 4,4 milliárd dolláros értéket. Az ausztrál vállalkozások elavult ügyfélkezelési stratégiáiktól elmozdulva egyre inkább kifinomult CRM rendszereket használnak. De ebben a zsúfolt piacon a saját igényeinek megfelelő CRM rendszer megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet.

A CRM-rendszerekkel kapcsolatos széles körű tapasztalataimra alapozva megvizsgáltuk az ausztrál piacon elérhető különböző platformokat, hogy kiderítsük, melyik működik igazán jól. Lássunk hozzá!

Mit kell keresnie a CRM-rendszerekben?

Ausztráliában CRM-rendszert választva helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti igényeinek és a régió egyedi szabályozási és piaci dinamikájának. Ezért gondoskodnia kell arról, hogy CRM-rendszere a következő CRM-összetevőket tartalmazzon :

Vezető menedzsment: Keressen olyan CRM eszközöket, amelyek képesek rögzíteni a különböző csatornákról, például weboldalakról, közösségi médiából és e-mailekből származó vezetőket. Ezek az eszközök segítenek nyomon követni az egyes vezetők előrehaladását az értékesítési folyamatban, és automatizált ápolási stratégiákat alkalmazni, például célzott e-maileket és személyre szabott nyomon követéseket.

Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon olyan CRM eszközt, amely lehetővé teszi a Válasszon olyan CRM eszközt, amely lehetővé teszi a CRM munkafolyamat automatizálását egyéni szabályok segítségével, hogy növelje a termelékenységet. Az eszköznek automatikusan kell végrehajtania a meghatározott kiváltó események alapján a szükséges műveleteket, például az üzenetek továbbítását a megfelelő értékesítési képviselőnek, előre beállított visszaigazolások küldését, a nem reagáló potenciális ügyfelek nyomon követését stb.

Kapcsolatkezelés : Keressen olyan eszközt, amely központosítja a részletes ügyféladatokat, a demográfiai adatoktól a közösségi interakciókig, lehetővé téve a zökkenőmentes kezelést az összes részlegen. Ez teljesebb képet ad az ügyfeleiről, segítve a csapatokat a mélyebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében. Gondoskodjon arról is, hogy az eszköz felhasználóbarát legyen, hogy a csapatok gyorsan elsajátíthassák.

Testreszabás: Győződjön meg arról, hogy CRM-rendszere lehetővé teszi új kapcsolattartási mezők módosítását és létrehozását, a műszerfal elemeinek kiválasztását és egyedi jelentések létrehozását.

Harmadik féltől származó integrációk: Válasszon olyan CRM rendszert, amely könnyedén integrálható a legfontosabb üzleti alkalmazásokkal, különösen olyan népszerű szoftverekkel, mint a MYOB, Xero, Reckon stb. Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy egyetlen platformról kezelje az összes működési igényét, így kevesebbet kell váltania az alkalmazások között. Ha online fizetéseket gyűjt, ellenőrizze a PayPal, Verifone, eWay stb. fizetési eszközökkel való integrációkat is.

Interakciók nyomon követése: Válasszon olyan CRM rendszert, amely segít naplózni az ügyfelekkel való minden interakciót, legyen az e-mail, telefon vagy személyes találkozó, hogy kontextusban gazdag előzményeket biztosítson, amelyek javíthatják az ügyfélszolgálatot és az értékesítési erőfeszítéseket.

Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy a CRM megfelel az olyan megfelelőségi szabványoknak, mint az ausztrál adatvédelmi elvek, amelyek elengedhetetlenek az ügyféladatok védelme és az adatkezelés átláthatóságának fenntartása szempontjából.

A 10 legjobb CRM szoftver 2024-ben

Vessünk egy részletes pillantást a 10 legjobb CRM szoftverre, amelyek kiemelkednek az ügyfélkapcsolatok javításában, az értékesítési folyamatok egyszerűsítésében és az üzleti hatékonyság növelésében. Akár egy startupot vezet, akár egy nagyvállalatot irányít, ez a lista segít megtalálni az üzleti igényeinek tökéletesen megfelelő értékesítési CRM szoftvert:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer)

Kezelje és optimalizálja az összes ügyfélkapcsolati igényét a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp vezeti listánkat az ügyfélkapcsolatok optimalizálása terén, emellett fejlett projekt- és ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerekkel és funkciókkal is rendelkezik.

A ClickUp CRM több mint 15 rugalmas nézetet kínál, beleértve a listát, a naptárat és a Kanban táblát, amelyek segítségével zökkenőmentesen kezelhetem az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket. A vizualizációs képesség világos képet ad az ügyfélkapcsolatokról és a folyamatban lévő ügyfélszolgálati folyamatokról.

Növelje az ügyfélmegtartást egy dedikált ClickUp CRM Dashboard segítségével

A ClickUp Dashboards több mint 50 widgetet kínál az ausztrál vállalkozások számára, hogy nyomon követhessék a legfontosabb mutatókat, mint például az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések mérete. Ezek a műszerfalak nagymértékben testreszabhatók és az ausztrál vállalkozások speciális CRM-céljaihoz igazodnak.

A ClickUp a belső és külső kommunikációt is gyerekjátékká teszi. A ClickUp Chat View összeköti az értékesítési képviselőket, az ügyfélszolgálati csapatokat és a vezetőket. Az e-mailes beszélgetésekhez a ClickUp Email Project Management központi helyet biztosít az üzletek, a projektfrissítések és az ügyfelek bevonása terén történő együttműködéshez. A kapcsolati és adatkezelési funkciók segítségével összekapcsolhatom a feladatokat, dokumentumokat stb., így minden kapcsolódó tevékenységet rendezett és hozzáférhető állapotban tarthatok.

Számomra a legfontosabb az AI funkció, a ClickUp Brain. A fejlett természetes nyelvfeldolgozás segítségével a ClickUp Brain elemzi a CRM-jét, hogy automatikusan kivonja a legfontosabb ügyféladatokat, beleértve a preferenciákat, az aggályokat és a vásárlási jelzéseket.

Emellett a ClickUp Brain AI Writer funkciója segít gyorsan összeállítani a levelekhez és az ügyfelek megszólításához szükséges tartalmakat.

Készítsen pontos összefoglalókat ügyfelei elkötelezettségéről a ClickUp Brain segítségével

Ezenkívül a ClickUp Automations egyszerűsíti az ügyfelek munkafolyamatait és a kritikus értékesítési folyamatokat, például a potenciális ügyfelek áthelyezését az értékesítési folyamatban vagy a kapcsolattartási státuszok frissítését az interakciók alapján. A ClickUp Forms segítségével egyszerűsíthetem a potenciális ügyfelek megszerzésének folyamatát is, mivel a potenciális ügyfelek adatait közvetlenül a CRM-rendszerbe rögzíthetem. Ezek az adatok automatikusan frissülnek, vagy új ügyfélfeladatokat hoznak létre az azonnali nyomon követéshez.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a CRM munkafolyamatot a ClickUp CRM sablon segítségével

Ráadásul a ClickUp használatra kész sablonjaival több cselekvési tervet is gyorsan elindíthatok.

Vegyük például a ClickUp CRM sablont, amely hatékony módszert kínál projektek és munkafolyamatok beállításához, az üzleti igényeknek megfelelő, előre elkészített struktúrákkal. Ezt a mappa sablont saját igényeinek megfelelően testreszabhatja. Tartalmaz egy lista nézetet az ügyfelek adatainak rögzítéséhez és megtekintéséhez, valamint egy naptár nézetet a tervezett tevékenységek dátum szerinti megtekintéséhez. Emellett egyéni mezőket is hozzáadhat olyan információk rögzítéséhez, mint a vállalat bevétele, iparága, alkalmazottainak száma stb.

Kifejezetten kezdőknek tervezett, azonnal használható és teljes mértékben testreszabható CRM-sablonok, amelyek ideálisak a potenciális ügyfelek, az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok egy helyen történő kezeléséhez.

A ClickUp licencmodellje méltányosnak számít, mivel lehetővé teszi külső együttműködők bevonását bizonyos projektekbe jelentős többletköltségek nélkül. Ez a funkció elengedhetetlen az ausztrál vállalkozások számára, amelyek szabadúszókkal vagy külső ügynökségekkel dolgoznak együtt.

Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp könnyebbé és szórakoztatóbbá teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését!

A ClickUp legjobb funkciói

Javítsa a csapat együttműködését az ügyfelek útjának és az értékesítési stratégiáknak a ClickUp Whiteboards segítségével történő vizuális ábrázolásával.

Készítse el CRM-stratégiáit a ClickUp Whiteboards segítségével

Csökkentse a manuális munkát az ismétlődő feladatok automatizálásával, mint például a potenciális ügyfelek nyomon követése, az állapotfrissítések és a kapcsolattartási adatok szinkronizálása.

Hozzon létre egyedi automatizálást CRM-feladatokhoz

Gyűjtse és rendszerezze az ügyféladatokat testreszabott űrlapok segítségével, amelyek közvetlenül a CRM-rendszerébe kerülnek.

Szükség esetén hozzon létre feltételekkel ellátott űrlapokat az átfogó ügyféladatok gyűjtéséhez

ClickUp táblázatos nézetével megtekintheti és nyomon követheti a fontos ügyféladatokat, például a számla állapotát, a fizetési összeget, a GST összeget stb.

A ClickUp Brain AI Writer segítségével gyorsan elkészítheti az ügyfeleknek szóló e-mailek szövegét

Állítson be és kövessen nyomon üzleti célokat a ClickUp Goals segítségével, és jelölje meg a jelentős eredményeket a Clickup Milestones segítségével, hogy a csapatok felismerjék a legfontosabb üzleti célok felé tett előrelépéseket.

Kövesse nyomon csapata céljait és előrehaladását egy összevont nézeten keresztül

Szervezze meg és dolgozza ki CRM-stratégiáit, például szegmentációs taktikákat vagy upselling-megközelítéseket a ClickUp Mind Maps segítségével, amely vizuálisan összekapcsolja az ötleteket és megtervezi a komplex ügyfél-interakciós folyamatokat.

Készítsen gondolattérképeket a ClickUp segítségével, hogy megtervezhesse és vizualizálhassa CRM-stratégiáit

A ClickUp korlátai

Néhány fejlett funkció használatához tanulási folyamat szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Salesforce CRM (vállalati CRM platform)

a Salesforce segítségével

A Salesforce CRM segítségével az összes ügyféladatot egy helyen tárolhatja, így mindent nyomon követhet – a vásárlói és értékesítési interakcióktól az elemzésekig. Az integrált mesterséges intelligencia, az Einstein 1 előrejelző elemzéseket kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban hozhatnak megalapozott döntéseket.

Ezenkívül a Salesforce elemző eszközei segítenek a csapatoknak javítani az előrejelzések pontosságát és a potenciális ügyfelek számának növekedését. A menedzsment oldalán a bevételi életciklus és az értékesítési teljesítmény menedzsment eszközei automatizálják a kritikus folyamatokat, megkönnyítve a műveletek hatékony méretezését. A platform emellett segíti az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok koordinációját, hogy erőfeszítéseik összehangoltak és hatékonyak legyenek.

A Salesforce legjobb funkciói

Egységesítse az értékesítési, szolgáltatási és marketing tevékenységeket egyetlen platformon, hogy javítsa a vásárlók elkötelezettségét.

Javítsa döntéshozatalát az Einstein mesterséges intelligenciával működő betekintésével

Automatizálja és központosítsa az ügyféladatok frissítését és az értékesítési folyamatokat

Növelje az értékesítési csapat termelékenységét és teljesítménymenedzsmentjét az automatizálás és a valós idejű adatmegosztás segítségével

A Salesforce korlátai

A felhasználók gyakori rendszerleállásokról számolnak be, amelyek befolyásolják a ponttáblák pontosságát.

A prediktív mesterséges intelligencia és a beszélgetéselemzés csak a drágább csomagokban érhető el.

A tudásbázis frissítései lassúak, ezért az új munkafolyamatokhoz a Slackre kell támaszkodni

Salesforce árak

Starter csomag: 35 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Professzionális : 112 ausztrál dollár/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati : 231 ausztrál dollár/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 462 ausztrál dollár/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 700 ausztrál dollár/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

3. Zoho CRM (CRM platform növekvő vállalkozások számára)

a Zoho CRM segítségével

A Zoho automatizálási funkcióival kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra. Az AI-alapú asszisztens, Zia, előrejelző értékesítési betekintést és intelligens üzletkötési ajánlásokat kínál. Ez az AI-fejlesztés segít a csapatoknak a lehetőségek felismerésében és a stratégiák azonnali optimalizálásában.

A Zoho egyedi irányítópultjai segítségével vizuálisan követheti nyomon az értékesítési teljesítményt és az ügyfél-elkötelezettség mutatóit. A tesztelés és fejlesztés érdekében a Zoho sandbox környezete lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kockázat nélkül kísérletezzenek és teszteljék a CRM-konfigurációkat. Ez biztosítja, hogy csak olyan változtatásokat hajtson végre, amelyek garantáltan előnyösek a munkafolyamatai számára.

Összességében ez egy megfelelő belépő szintű CRM, ha alapvető funkciókat szeretne viszonylag alacsony áron.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Javítsa a csapat együttműködését robusztus automatizálással és átfogó elemzésekkel

Automatizálja a munkafolyamatokat, a folyamatokat, a CRM-kampányokat és az ügyfélutakat a termelékenység maximalizálása érdekében a Zia mesterséges intelligencia asszisztens segítségével.

Szerezzen mélyreható betekintést a fejlett elemző eszközökkel, valamint a valós idejű egyedi jelentésekkel és irányítópultokkal

Személyre szabott ügyfélélményt biztosíthat az omnichannel jelenléttel és a prediktív intelligenciával

A Zoho CRM korlátai

A Zia képességei más AI asszisztensekhez képest korlátozottak, és alapcsomagokban nem érhető el.

A felhasználók gyakran panaszkodnak a nehézkes felületre

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 31 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Professzionális: 54,25 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Vállalati: 77,55 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Ultimate: 100,75 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6700 értékelés)

4. Freshsales CRM (AI-alapú értékesítési CRM)

a Freshsales segítségével

A Freshsales CRM elsősorban robusztus és intuitív platformjának köszönhetően került fel a listára. A Freshsales az összes értékesítési adatot egy helyen tárolja, így könnyen láthatja, hogy a folyamat mely részei működnek jól, és melyek azok, amelyeken javítani kell. Tetszik a mobilalkalmazás kényelme is – a csapatok gyorsabban tudnak üzleteket kötni és kivételes ügyfélszolgálatot nyújtani.

Ennek a kollaboratív CRM-nek az AI-alapú eszközeivel intelligens értékesítési kampányokat futtathat, értékesítési folyamatait szervezheti és hatékonyabban léphet kapcsolatba az ügyfelekkel. A Freddy AI segít a csapatoknak a legjobb potenciális ügyfelek azonosításában és az üzletek gyorsabb lezárásában.

A Freshsales CRM legjobb funkciói

Végezzen intelligens értékesítési kampányokat, hogy kiváló minőségű potenciális ügyfeleket szerezzen és nyomon kövessen

Szervezze meg az értékesítési folyamatokat Kanban nézetekkel és drag-and-drop kártyákkal

Vonzza be ügyfeleit 360°-os kilátással és kontextusvezérelt interakciókkal

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és növelje a termelékenységet

A Freshsales CRM korlátai

Az alkalmazás használata nehézkes; a felhasználók inkább a webes verziót preferálják.

A felhasználók megjegyezték, hogy a technikai támogatás nem segítőkész.

Freshsales CRM árak

Növekedés: 16 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Előny: 70 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Vállalati: 106 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Freshsales CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

5. Monday. com (Sokoldalú munkamenedzsment platform)

A Monday.com CRM lehetővé teszi a csapatok számára a potenciális ügyfelek hatékony kezelését, a kommunikáció központosítását és az ismétlődő feladatok automatizálását. A platform mesterséges intelligenciája automatizálja a feladatok létrehozását és az e-mailek kezelését azáltal, hogy a megbeszélések eredményeit közvetlenül végrehajtható tételekké alakítja.

Ez az automatizálás kiterjed az e-mailek megírására és finomítására, a tartalom generálására és a képletek létrehozására is. A CRM-et kódolás nélkül könnyedén testreszabhatja, az Ön konkrét értékesítési ciklusához igazíthatja, és zökkenőmentesen integrálhatja a nélkülözhetetlen eszközökkel.

Számomra a platform vizuális megjelenése és felhasználói élménye emelkedik ki. Nincs benne a hagyományos CRM-ek nehézkes felülete, hanem táblalapú elrendezést kínál. Ezzel könnyen áttekinthető az egész értékesítési folyamat, nyomon követhető az előrehaladás és egyszerű a csapatokkal való együttműködés.

Monday.com CRM legjobb funkciói

Az AI-alapú automatizált feladatgenerálás segítségével a megbeszélések eredményeit azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja

Kezeljen több csatornát, módosítsa az üzletkötési szakaszokat könnyedén, és alkalmazkodjon a dinamikus értékesítési stratégiákhoz

Központosítsa az összes ügyfélkommunikációt az e-mailek integrálásával, hogy egyetlen interakció se maradjon ki.

Hozzáférjen és kezelje értékesítési folyamatát útközben egy erre a célra kifejlesztett mobilalkalmazással

Táblás elrendezéssel hatékonyan vizualizálhatja értékesítési folyamatát

Monday.com korlátai

Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára

Az ingyenes csomagban korlátozások vannak érvényben a táblák, elemek és felhasználók tekintetében.

Az AI csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 18 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Alapcsomag: 21 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Előny: 36 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4700+ értékelés)

6. HubSpot CRM (hatékony CRM a holisztikus ügyfélkapcsolatokért)

a HubSpot segítségével

A HubSpot CRM segít a csapatoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket és az ügyfeleket az ügyfélút minden szakaszában. Ezzel a teljes körű CRM-megoldással részletesen megtekintheti az egyes ügyfeleket, nyomon követheti a vállalatával, kollégáival, tevékenységeikkel, kommunikációjukkal stb. való interakcióikat. A HubSpot űrlapok segítségével adatokat gyűjthet webhelyekről, közösségi médiából vagy céloldalakról. Különböző információkat gyűjthet a potenciális ügyfelekről és az ügyfelekről, a webhelyen való viselkedésüktől kezdve a személyes adataikig és a márkával való korábbi interakcióikig.

A HubSpot CRM támogatja a helyi adatvédelmi törvények betartását, például az ausztrál adatvédelmi elveket (APP) és a fogyasztói adatjogokat (CDR), biztosítva az ügyféladatok biztonságos és átlátható kezelését.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kezelje az ügyfélkapcsolatok minden fázisát egyetlen platformon, az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig.

Személyre szabhatja a kapcsolattartói és vállalati adatokat, az üzletkötési folyamatokat és a jelentési irányítópultokat, hogy megfeleljen a különböző üzleti követelményeknek.

Csatlakoztassa CRM-jét számos üzleti eszközhöz és alkalmazáshoz a HubSpot robusztus integrációs piacterén keresztül.

Automatizálja a marketing és az értékesítés rutin feladatait, hogy csapatait a CRM-stratégiára és az ügyfélkapcsolatokra összpontosíthassa.

A HubSpot CRM korlátai

A fejlett funkciók és a magasabb használati korlátok elérése érdekében fizetős csomagra kell váltani, ami a kisvállalkozások számára költségessé válhat, ahogy növekednek.

HubSpot CRM árak

Professzionális ügyfélplatform: 800 ausztrál dollár/hónap (3 felhasználói hely)

Vállalati ügyfélplatform: 3600 ausztrál dollár/hónap (5 felhasználói helyre)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

7. Tall Emu CRM (ausztrál CRM átfogó üzleti menedzsmenthez)

a Tall Emu CRM segítségével

A MYOB által 2022 februárjában felvásárolt Tall Emu CRM egyszerűsíti az üzleti folyamatokat azáltal, hogy egy helyen köti össze az értékesítést, a készleteket, a megrendeléseket és a teljesítést. A Tall Emu CRM-et kis- és középvállalkozások számára fejlesztették ki Ausztráliában és Új-Zélandon. Nem csak a MYOB és a Xero szoftverekkel kompatibilis, hanem könnyen integrálható olyan helyi könyvelési eszközökkel is, mint a Reckon és a QuickBooks Australia. Ez valóban lokalizált élményt nyújt a pénzügyek és a könyvelés kezeléséhez. Minden valós időben látható, így pontosan tudja, hol áll az üzlet. A Tall Emu CRM kényelmes és egyszerűvé teszi a potenciális ügyfelek, árajánlatok és megrendelések nyomon követését.

A Tall Emu CRM legjobb funkciói

Kezelje az ügyfélkapcsolatokat és egyszerűsítse a műveleteket egy egységes platform segítségével

Automatizálja az adminisztratív feladatokat a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében

Szinkronizálja és összekapcsolja az értékesítést, a műveleteket, a gyártást és a szállítást a valós idejű készletkezelés érdekében

Egyszerűsítse az értékesítési folyamatot integrált árajánlatkészítéssel, rendeléskezeléssel és ügyfélportálokkal

Gyorsan oldja meg a problémákat a Sydney-ben működő telefonos ügyfélszolgálat segítségével

A Tall Emu CRM korlátai

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a réteges felépítést és a navigációt.

A rendelkezésre álló munkafolyamat-automatizálási beállítások kiterjedtebbek lehetnének

Tall Emu CRM árak

85 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Tall Emu CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Pipedrive (értékesítésgyorsító CRM platform)

a Pipedrive segítségével

A Pipedrive CRM segítségével személyre szabással turbózza fel értékesítési folyamatait. A felhasználóbarát platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a saját értékesítési folyamatuknak megfelelően testreszabják a folyamatkezelési szakaszokat, és a végső cél helyett a megvalósítható lépésekre összpontosítsanak. A Pipedrive egy virtuális coach, amely valós idejű jelentéseket és elemzéseket nyújt a stratégiák finomításához.

Automatizálási képességei jelentősen csökkentik az adminisztratív feladatokat, és több mint 350 integrációval bővítheti funkcionalitását, hogy megfeleljen a kisvállalkozások speciális igényeinek. A felhasználók szerint a Pipedrive ügyfélszolgálati csapata különösen segítőkész és hozzáértő, időbeni segítségnyújtással javítva a felhasználói élményt.

Az ausztrál felhasználóknak azonban figyelembe kell venniük, hogy mivel a Pipedrive ügyfélszolgálati csapata elsősorban Európában található, a videón vagy hangon keresztül történő valós idejű segítségnyújtás időzóna-különbségek miatt előzetes tervezést igényelhet. Ez azt jelenti, hogy ha délután van szükség segítségre, az csak a következő napon állhat rendelkezésre.

A Pipedrive CRM legjobb funkciói

Az értékesítési folyamatához igazítsa a szakaszokat és a mezőket, így biztosítva a személyre szabott megközelítést az üzletek és tevékenységek nyomon követéséhez.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és állítson be egyedi kiváltókat, hogy időt takarítson meg és növelje az értékesítési ciklus hatékonyságát.

Szerezzen értékes betekintést értékesítési teljesítményébe a testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével

Integrálja számos harmadik féltől származó alkalmazással, hogy javítsa a funkcionalitást és az üzleti igényeihez való alkalmazkodóképességet

A Pipedrive CRM korlátai

A tevékenységek és potenciális ügyfelek funkcióhoz a felhasználóknak potenciális ügyfél vagy üzlet keretében kell lenniük, hogy a frissítések folyamatosan megjelenjenek.

A felhasználók nehezen tudták kezelni az ügyleteket a drag-and-drop funkcióval.

A jelentések és az elemzések korlátozottak

Pipedrive CRM árak

Alapcsomag: 21,70 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Fejlett csomag: 44,95 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Professzionális csomag: 91,45 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Power csomag: 106,95 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 153,45 ausztrál dollár/hó felhasználónként

Pipedrive CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

9. Creatio CRM (kód nélküli CRM platform)

a Creatio CRM segítségével

A Creatio CRM segítségével kódolás nélküli marketing automatizálási eszközökkel automatizálhatja az egész ügyfélútvonalat. Ez maximális szabadságot és rugalmasságot jelent. A platform összehozza az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatokat, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon dolgozzon. Ez az egység hatékonyabban alakítja a potenciális ügyfeleket hűséges, visszatérő ügyfelekké. Ráadásul az összes ügyfélkapcsolat egy helyen történő tárolása növeli a termelékenységet és segít a csapatoknak jobban együttműködni.

A Creatio CRM legjobb funkciói

Egységes munkafolyamatokkal és közös adatbázissal hangolja össze az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatokat

360 fokos áttekintéssel és AI/ML által generált betekintéssel személyre szabott ügyfélélményt nyújthat

Automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését, az üzleti lehetőségek kezelését és a kampányok munkafolyamatait

Kövesse nyomon a legfontosabb KPI-ket valós időben a hatékony, kódolás nélküli irányítópultokkal

Kezelje az ajánlatokat, megrendeléseket, szerződéseket, marketing anyagokat és egyéb dokumentumokat egy helyen

A Creatio CRM korlátai

Nincs lehetőség egyedi névjegyek feltöltésére telefonról vagy Outlookból, teljes szinkronizálás szükséges

A csapat tagjai nehéznek találják, hogy a névjegyeket külön-külön kell bevinniük a mobiltelefonjukba és a Creatio-ba.

Creatio CRM árak

Növekedés: 38,75 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Vállalati: 85,25 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Korlátlan: 131,75 ausztrál dollár/hónap felhasználónként

Creatio CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

10. NetSuite (Átfogó CRM integrált ügyfélkezeléshez)

a Netsuite segítségével

Az Oracle NetSuite CRM a hagyományos CRM funkciókat modern elemzési eszközökkel ötvözi, hogy a vállalkozások egyetlen platformon kezelhessék értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati folyamataikat.

A NetSuite az összes csapatának egységes képet ad az ügyfelekről, így segítve a potenciális és meglévő ügyfelek számára a különböző csatornákon átívelő, következetes élményt biztosítani. Az értékesítési csapatok releváns információkat és frissítéseket kapnak az eredményes értékesítéshez és felértékesítéshez, míg a marketingcsapatok összehangolhatják kampányaikat az értékesítési folyamatokkal, és automatizálhatják a teljes marketing munkafolyamatot.

Valós idejű elemzései és szerepkörökön alapuló irányítópultjai segítenek az értékesítési csapatoknak nyomon követni a folyamatokat és a célokat, a támogató csapatoknak mérni az ügyfél-elégedettséget, a marketing csapatoknak pedig elemezni a kampányok megtérülését.

A NetSuite CRM legjobb funkciói

Kezelje az ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal való interakciókat egyetlen egységes platformon

Javítsa értékesítési teljesítményét a potenciális ügyfelek, ügyfelek és megrendelések adatainak valós idejű hozzáférésével

Tervezze, kezelje és kövesse nyomon a marketingkampányokat az összes csatornán egy helyről

Biztosítson következetes ügyfélszolgálatot az ügyfelek preferenciáinak és interakcióinak 360 fokos áttekintésével

Automatizálja az értékesítési folyamatokat az üzleti lehetőségek kezelésétől a teljesítésig és a jutalékokig

Segítsen a csapatoknak nyomon követni a teljesítményt valós idejű adatokkal a testreszabott irányítópultokon

A NetSuite CRM korlátai

A banki tranzakciók gyakran nem szinkronizálódnak a kívánt módon, ami késedelmet okoz az egyeztetésben és manuális importálást tesz szükségessé.

Kisebb vállalatok számára nem alkalmas, mivel a licencelési költségek magasak, és a szoftvert nem lehet teljes mértékben kihasználni egy dedikált, Netsuite-tanúsítvánnyal rendelkező szakember nélkül.

NetSuite CRM árak

Egyedi árazás

NetSuite CRM értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3156 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1500+ értékelés)

A ClickUp segítségével minden CRM-igényét egy helyen kielégítheti

A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver kiválasztása átalakíthatja vállalkozását azáltal, hogy javítja az ügyfélkapcsolatokat, egyszerűsíti az értékesítési folyamatokat és növeli az általános hatékonyságot. Ez az útmutató Ausztrália legjobb CRM szoftvereiről bemutatja a különböző platformokat, hogy segítsen megtalálni a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelőt.

Miután értékelte ezeket a lehetőségeket, javaslom, hogy próbálja ki az ingyenes próbaverziót vagy demót, hogy megnézze, melyik rendszer illeszkedik legjobban az Ön tevékenységéhez.

Az all-in-one mobil CRM és projektmenedzsment megoldások közül a ClickUp kiemelkedik robusztus funkcióival és rugalmasságával. Készen áll az ügyfélkapcsolatok optimalizálására és a munkafolyamatok racionalizálására? Kezdje meg utazását a ClickUp-pal még ma!