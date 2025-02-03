Ausztrália 10 legjobb CRM rendszere vállalkozások számára

A vevőkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek segítenek a vállalkozásoknak a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel való interakcióik minden aspektusának kezelésében. A különböző kommunikációs csatornákból származó adatok integrálásával a CRM-rendszerek átfogó képet nyújtanak az ügyfél útjáról. Ez segít a vállalkozásoknak abban, hogy ügyfeleiket jobban kiszolgálják, és növeli a jövedelmezőséget is.
Az ausztrál CRM szoftverpiac éves szinten 8,4%-kal növekszik, és 2030-ra várhatóan eléri a 4,4 milliárd dolláros értéket. Az ausztrál vállalkozások elavult ügyfélkezelési stratégiáiktól elmozdulva egyre inkább kifinomult CRM rendszereket használnak. De ebben a zsúfolt piacon a saját igényeinek megfelelő CRM rendszer megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet.
A CRM-rendszerekkel kapcsolatos széles körű tapasztalataimra alapozva megvizsgáltuk az ausztrál piacon elérhető különböző platformokat, hogy kiderítsük, melyik működik igazán jól. Lássunk hozzá!
Mit kell keresnie a CRM-rendszerekben?
Ausztráliában CRM-rendszert választva helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti igényeinek és a régió egyedi szabályozási és piaci dinamikájának. Ezért gondoskodnia kell arról, hogy CRM-rendszere a következő CRM-összetevőket tartalmazzon :
- Vezető menedzsment: Keressen olyan CRM eszközöket, amelyek képesek rögzíteni a különböző csatornákról, például weboldalakról, közösségi médiából és e-mailekből származó vezetőket. Ezek az eszközök segítenek nyomon követni az egyes vezetők előrehaladását az értékesítési folyamatban, és automatizált ápolási stratégiákat alkalmazni, például célzott e-maileket és személyre szabott nyomon követéseket.
- Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon olyan CRM eszközt, amely lehetővé teszi a CRM munkafolyamat automatizálását egyéni szabályok segítségével, hogy növelje a termelékenységet. Az eszköznek automatikusan kell végrehajtania a meghatározott kiváltó események alapján a szükséges műveleteket, például az üzenetek továbbítását a megfelelő értékesítési képviselőnek, előre beállított visszaigazolások küldését, a nem reagáló potenciális ügyfelek nyomon követését stb.
- Kapcsolatkezelés: Keressen olyan eszközt, amely központosítja a részletes ügyféladatokat, a demográfiai adatoktól a közösségi interakciókig, lehetővé téve a zökkenőmentes kezelést az összes részlegen. Ez teljesebb képet ad az ügyfeleiről, segítve a csapatokat a mélyebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében. Gondoskodjon arról is, hogy az eszköz felhasználóbarát legyen, hogy a csapatok gyorsan elsajátíthassák.
- Testreszabás: Győződjön meg arról, hogy CRM-rendszere lehetővé teszi új kapcsolattartási mezők módosítását és létrehozását, a műszerfal elemeinek kiválasztását és egyedi jelentések létrehozását.
- Harmadik féltől származó integrációk: Válasszon olyan CRM rendszert, amely könnyedén integrálható a legfontosabb üzleti alkalmazásokkal, különösen olyan népszerű szoftverekkel, mint a MYOB, Xero, Reckon stb. Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy egyetlen platformról kezelje az összes működési igényét, így kevesebbet kell váltania az alkalmazások között. Ha online fizetéseket gyűjt, ellenőrizze a PayPal, Verifone, eWay stb. fizetési eszközökkel való integrációkat is.
- Interakciók nyomon követése: Válasszon olyan CRM rendszert, amely segít naplózni az ügyfelekkel való minden interakciót, legyen az e-mail, telefon vagy személyes találkozó, hogy kontextusban gazdag előzményeket biztosítson, amelyek javíthatják az ügyfélszolgálatot és az értékesítési erőfeszítéseket.
- Adatbiztonság: Győződjön meg arról, hogy a CRM megfelel az olyan megfelelőségi szabványoknak, mint az ausztrál adatvédelmi elvek, amelyek elengedhetetlenek az ügyféladatok védelme és az adatkezelés átláthatóságának fenntartása szempontjából.
A 10 legjobb CRM szoftver 2024-ben
Vessünk egy részletes pillantást a 10 legjobb CRM szoftverre, amelyek kiemelkednek az ügyfélkapcsolatok javításában, az értékesítési folyamatok egyszerűsítésében és az üzleti hatékonyság növelésében. Akár egy startupot vezet, akár egy nagyvállalatot irányít, ez a lista segít megtalálni az üzleti igényeinek tökéletesen megfelelő értékesítési CRM szoftvert:
1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer)
A ClickUp vezeti listánkat az ügyfélkapcsolatok optimalizálása terén, emellett fejlett projekt- és ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerekkel és funkciókkal is rendelkezik.
A ClickUp CRM több mint 15 rugalmas nézetet kínál, beleértve a listát, a naptárat és a Kanban táblát, amelyek segítségével zökkenőmentesen kezelhetem az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket. A vizualizációs képesség világos képet ad az ügyfélkapcsolatokról és a folyamatban lévő ügyfélszolgálati folyamatokról.
A ClickUp Dashboards több mint 50 widgetet kínál az ausztrál vállalkozások számára, hogy nyomon követhessék a legfontosabb mutatókat, mint például az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések mérete. Ezek a műszerfalak nagymértékben testreszabhatók és az ausztrál vállalkozások speciális CRM-céljaihoz igazodnak.
A ClickUp a belső és külső kommunikációt is gyerekjátékká teszi. A ClickUp Chat View összeköti az értékesítési képviselőket, az ügyfélszolgálati csapatokat és a vezetőket. Az e-mailes beszélgetésekhez a ClickUp Email Project Management központi helyet biztosít az üzletek, a projektfrissítések és az ügyfelek bevonása terén történő együttműködéshez. A kapcsolati és adatkezelési funkciók segítségével összekapcsolhatom a feladatokat, dokumentumokat stb., így minden kapcsolódó tevékenységet rendezett és hozzáférhető állapotban tarthatok.
Számomra a legfontosabb az AI funkció, a ClickUp Brain. A fejlett természetes nyelvfeldolgozás segítségével a ClickUp Brain elemzi a CRM-jét, hogy automatikusan kivonja a legfontosabb ügyféladatokat, beleértve a preferenciákat, az aggályokat és a vásárlási jelzéseket.
Emellett a ClickUp Brain AI Writer funkciója segít gyorsan összeállítani a levelekhez és az ügyfelek megszólításához szükséges tartalmakat.
Ezenkívül a ClickUp Automations egyszerűsíti az ügyfelek munkafolyamatait és a kritikus értékesítési folyamatokat, például a potenciális ügyfelek áthelyezését az értékesítési folyamatban vagy a kapcsolattartási státuszok frissítését az interakciók alapján. A ClickUp Forms segítségével egyszerűsíthetem a potenciális ügyfelek megszerzésének folyamatát is, mivel a potenciális ügyfelek adatait közvetlenül a CRM-rendszerbe rögzíthetem. Ezek az adatok automatikusan frissülnek, vagy új ügyfélfeladatokat hoznak létre az azonnali nyomon követéshez.
Ráadásul a ClickUp használatra kész sablonjaival több cselekvési tervet is gyorsan elindíthatok.
Vegyük például a ClickUp CRM sablont, amely hatékony módszert kínál projektek és munkafolyamatok beállításához, az üzleti igényeknek megfelelő, előre elkészített struktúrákkal. Ezt a mappa sablont saját igényeinek megfelelően testreszabhatja. Tartalmaz egy lista nézetet az ügyfelek adatainak rögzítéséhez és megtekintéséhez, valamint egy naptár nézetet a tervezett tevékenységek dátum szerinti megtekintéséhez. Emellett egyéni mezőket is hozzáadhat olyan információk rögzítéséhez, mint a vállalat bevétele, iparága, alkalmazottainak száma stb.
Kifejezetten kezdőknek tervezett, azonnal használható és teljes mértékben testreszabható CRM-sablonok, amelyek ideálisak a potenciális ügyfelek, az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok egy helyen történő kezeléséhez.
A ClickUp licencmodellje méltányosnak számít, mivel lehetővé teszi külső együttműködők bevonását bizonyos projektekbe jelentős többletköltségek nélkül. Ez a funkció elengedhetetlen az ausztrál vállalkozások számára, amelyek szabadúszókkal vagy külső ügynökségekkel dolgoznak együtt.
Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp könnyebbé és szórakoztatóbbá teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését!
A ClickUp legjobb funkciói
- Javítsa a csapat együttműködését az ügyfelek útjának és az értékesítési stratégiáknak a ClickUp Whiteboards segítségével történő vizuális ábrázolásával.
- Csökkentse a manuális munkát az ismétlődő feladatok automatizálásával, mint például a potenciális ügyfelek nyomon követése, az állapotfrissítések és a kapcsolattartási adatok szinkronizálása.
- Gyűjtse és rendszerezze az ügyféladatokat testreszabott űrlapok segítségével, amelyek közvetlenül a CRM-rendszerébe kerülnek.
- A ClickUp táblázatos nézetével megtekintheti és nyomon követheti a fontos ügyféladatokat, például a számla állapotát, a fizetési összeget, a GST összeget stb.
- A ClickUp Brain AI Writer segítségével gyorsan elkészítheti az ügyfeleknek szóló e-mailek szövegét
- Állítson be és kövessen nyomon üzleti célokat a ClickUp Goals segítségével, és jelölje meg a jelentős eredményeket a Clickup Milestones segítségével, hogy a csapatok felismerjék a legfontosabb üzleti célok felé tett előrelépéseket.
- Szervezze meg és dolgozza ki CRM-stratégiáit, például szegmentációs taktikákat vagy upselling-megközelítéseket a ClickUp Mind Maps segítségével, amely vizuálisan összekapcsolja az ötleteket és megtervezi a komplex ügyfél-interakciós folyamatokat.
A ClickUp korlátai
- Néhány fejlett funkció használatához tanulási folyamat szükséges.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 dollár/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Salesforce CRM (vállalati CRM platform)
A Salesforce CRM segítségével az összes ügyféladatot egy helyen tárolhatja, így mindent nyomon követhet – a vásárlói és értékesítési interakcióktól az elemzésekig. Az integrált mesterséges intelligencia, az Einstein 1 előrejelző elemzéseket kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban hozhatnak megalapozott döntéseket.
Ezenkívül a Salesforce elemző eszközei segítenek a csapatoknak javítani az előrejelzések pontosságát és a potenciális ügyfelek számának növekedését. A menedzsment oldalán a bevételi életciklus és az értékesítési teljesítmény menedzsment eszközei automatizálják a kritikus folyamatokat, megkönnyítve a műveletek hatékony méretezését. A platform emellett segíti az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok koordinációját, hogy erőfeszítéseik összehangoltak és hatékonyak legyenek.
A Salesforce legjobb funkciói
- Egységesítse az értékesítési, szolgáltatási és marketing tevékenységeket egyetlen platformon, hogy javítsa a vásárlók elkötelezettségét.
- Javítsa döntéshozatalát az Einstein mesterséges intelligenciával működő betekintésével
- Automatizálja és központosítsa az ügyféladatok frissítését és az értékesítési folyamatokat
- Növelje az értékesítési csapat termelékenységét és teljesítménymenedzsmentjét az automatizálás és a valós idejű adatmegosztás segítségével
A Salesforce korlátai
- A felhasználók gyakori rendszerleállásokról számolnak be, amelyek befolyásolják a ponttáblák pontosságát.
- A prediktív mesterséges intelligencia és a beszélgetéselemzés csak a drágább csomagokban érhető el.
- A tudásbázis frissítései lassúak, ezért az új munkafolyamatokhoz a Slackre kell támaszkodni
Salesforce árak
- Starter csomag: 35 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Professzionális: 112 ausztrál dollár/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: 231 ausztrál dollár/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Korlátlan: 462 ausztrál dollár/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Einstein 1 Sales: 700 ausztrál dollár/hó felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
3. Zoho CRM (CRM platform növekvő vállalkozások számára)
A Zoho automatizálási funkcióival kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra. Az AI-alapú asszisztens, Zia, előrejelző értékesítési betekintést és intelligens üzletkötési ajánlásokat kínál. Ez az AI-fejlesztés segít a csapatoknak a lehetőségek felismerésében és a stratégiák azonnali optimalizálásában.
A Zoho egyedi irányítópultjai segítségével vizuálisan követheti nyomon az értékesítési teljesítményt és az ügyfél-elkötelezettség mutatóit. A tesztelés és fejlesztés érdekében a Zoho sandbox környezete lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kockázat nélkül kísérletezzenek és teszteljék a CRM-konfigurációkat. Ez biztosítja, hogy csak olyan változtatásokat hajtson végre, amelyek garantáltan előnyösek a munkafolyamatai számára.
Összességében ez egy megfelelő belépő szintű CRM, ha alapvető funkciókat szeretne viszonylag alacsony áron.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Javítsa a csapat együttműködését robusztus automatizálással és átfogó elemzésekkel
- Automatizálja a munkafolyamatokat, a folyamatokat, a CRM-kampányokat és az ügyfélutakat a termelékenység maximalizálása érdekében a Zia mesterséges intelligencia asszisztens segítségével.
- Szerezzen mélyreható betekintést a fejlett elemző eszközökkel, valamint a valós idejű egyedi jelentésekkel és irányítópultokkal
- Személyre szabott ügyfélélményt biztosíthat az omnichannel jelenléttel és a prediktív intelligenciával
A Zoho CRM korlátai
- A Zia képességei más AI asszisztensekhez képest korlátozottak, és alapcsomagokban nem érhető el.
- A felhasználók gyakran panaszkodnak a nehézkes felületre
Zoho CRM árak
- Alapcsomag: 31 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Professzionális: 54,25 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Vállalati: 77,55 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Ultimate: 100,75 ausztrál dollár/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6700 értékelés)
4. Freshsales CRM (AI-alapú értékesítési CRM)
A Freshsales CRM elsősorban robusztus és intuitív platformjának köszönhetően került fel a listára. A Freshsales az összes értékesítési adatot egy helyen tárolja, így könnyen láthatja, hogy a folyamat mely részei működnek jól, és melyek azok, amelyeken javítani kell. Tetszik a mobilalkalmazás kényelme is – a csapatok gyorsabban tudnak üzleteket kötni és kivételes ügyfélszolgálatot nyújtani.
Ennek a kollaboratív CRM-nek az AI-alapú eszközeivel intelligens értékesítési kampányokat futtathat, értékesítési folyamatait szervezheti és hatékonyabban léphet kapcsolatba az ügyfelekkel. A Freddy AI segít a csapatoknak a legjobb potenciális ügyfelek azonosításában és az üzletek gyorsabb lezárásában.
A Freshsales CRM legjobb funkciói
- Végezzen intelligens értékesítési kampányokat, hogy kiváló minőségű potenciális ügyfeleket szerezzen és nyomon kövessen
- Szervezze meg az értékesítési folyamatokat Kanban nézetekkel és drag-and-drop kártyákkal
- Vonzza be ügyfeleit 360°-os kilátással és kontextusvezérelt interakciókkal
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és növelje a termelékenységet
A Freshsales CRM korlátai
- Az alkalmazás használata nehézkes; a felhasználók inkább a webes verziót preferálják.
- A felhasználók megjegyezték, hogy a technikai támogatás nem segítőkész.
Freshsales CRM árak
- Növekedés: 16 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Előny: 70 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Vállalati: 106 ausztrál dollár/hó felhasználónként
Freshsales CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
5. Monday. com (Sokoldalú munkamenedzsment platform)
A Monday.com CRM lehetővé teszi a csapatok számára a potenciális ügyfelek hatékony kezelését, a kommunikáció központosítását és az ismétlődő feladatok automatizálását. A platform mesterséges intelligenciája automatizálja a feladatok létrehozását és az e-mailek kezelését azáltal, hogy a megbeszélések eredményeit közvetlenül végrehajtható tételekké alakítja.
Ez az automatizálás kiterjed az e-mailek megírására és finomítására, a tartalom generálására és a képletek létrehozására is. A CRM-et kódolás nélkül könnyedén testreszabhatja, az Ön konkrét értékesítési ciklusához igazíthatja, és zökkenőmentesen integrálhatja a nélkülözhetetlen eszközökkel.
Számomra a platform vizuális megjelenése és felhasználói élménye emelkedik ki. Nincs benne a hagyományos CRM-ek nehézkes felülete, hanem táblalapú elrendezést kínál. Ezzel könnyen áttekinthető az egész értékesítési folyamat, nyomon követhető az előrehaladás és egyszerű a csapatokkal való együttműködés.
Monday.com CRM legjobb funkciói
- Az AI-alapú automatizált feladatgenerálás segítségével a megbeszélések eredményeit azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja
- Kezeljen több csatornát, módosítsa az üzletkötési szakaszokat könnyedén, és alkalmazkodjon a dinamikus értékesítési stratégiákhoz
- Központosítsa az összes ügyfélkommunikációt az e-mailek integrálásával, hogy egyetlen interakció se maradjon ki.
- Hozzáférjen és kezelje értékesítési folyamatát útközben egy erre a célra kifejlesztett mobilalkalmazással
- Táblás elrendezéssel hatékonyan vizualizálhatja értékesítési folyamatát
Monday.com korlátai
- Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára
- Az ingyenes csomagban korlátozások vannak érvényben a táblák, elemek és felhasználók tekintetében.
- Az AI csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.
Monday.com árak
- Ingyenes
- Alap: 18 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Alapcsomag: 21 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Előny: 36 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4700+ értékelés)
6. HubSpot CRM (hatékony CRM a holisztikus ügyfélkapcsolatokért)
A HubSpot CRM segít a csapatoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket és az ügyfeleket az ügyfélút minden szakaszában. Ezzel a teljes körű CRM-megoldással részletesen megtekintheti az egyes ügyfeleket, nyomon követheti a vállalatával, kollégáival, tevékenységeikkel, kommunikációjukkal stb. való interakcióikat. A HubSpot űrlapok segítségével adatokat gyűjthet webhelyekről, közösségi médiából vagy céloldalakról. Különböző információkat gyűjthet a potenciális ügyfelekről és az ügyfelekről, a webhelyen való viselkedésüktől kezdve a személyes adataikig és a márkával való korábbi interakcióikig.
A HubSpot CRM támogatja a helyi adatvédelmi törvények betartását, például az ausztrál adatvédelmi elveket (APP) és a fogyasztói adatjogokat (CDR), biztosítva az ügyféladatok biztonságos és átlátható kezelését.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- Kezelje az ügyfélkapcsolatok minden fázisát egyetlen platformon, az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig.
- Személyre szabhatja a kapcsolattartói és vállalati adatokat, az üzletkötési folyamatokat és a jelentési irányítópultokat, hogy megfeleljen a különböző üzleti követelményeknek.
- Csatlakoztassa CRM-jét számos üzleti eszközhöz és alkalmazáshoz a HubSpot robusztus integrációs piacterén keresztül.
- Automatizálja a marketing és az értékesítés rutin feladatait, hogy csapatait a CRM-stratégiára és az ügyfélkapcsolatokra összpontosíthassa.
A HubSpot CRM korlátai
- A fejlett funkciók és a magasabb használati korlátok elérése érdekében fizetős csomagra kell váltani, ami a kisvállalkozások számára költségessé válhat, ahogy növekednek.
HubSpot CRM árak
- Professzionális ügyfélplatform: 800 ausztrál dollár/hónap (3 felhasználói hely)
- Vállalati ügyfélplatform: 3600 ausztrál dollár/hónap (5 felhasználói helyre)
HubSpot CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)
7. Tall Emu CRM (ausztrál CRM átfogó üzleti menedzsmenthez)
A MYOB által 2022 februárjában felvásárolt Tall Emu CRM egyszerűsíti az üzleti folyamatokat azáltal, hogy egy helyen köti össze az értékesítést, a készleteket, a megrendeléseket és a teljesítést. A Tall Emu CRM-et kis- és középvállalkozások számára fejlesztették ki Ausztráliában és Új-Zélandon. Nem csak a MYOB és a Xero szoftverekkel kompatibilis, hanem könnyen integrálható olyan helyi könyvelési eszközökkel is, mint a Reckon és a QuickBooks Australia. Ez valóban lokalizált élményt nyújt a pénzügyek és a könyvelés kezeléséhez. Minden valós időben látható, így pontosan tudja, hol áll az üzlet. A Tall Emu CRM kényelmes és egyszerűvé teszi a potenciális ügyfelek, árajánlatok és megrendelések nyomon követését.
A Tall Emu CRM legjobb funkciói
- Kezelje az ügyfélkapcsolatokat és egyszerűsítse a műveleteket egy egységes platform segítségével
- Automatizálja az adminisztratív feladatokat a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében
- Szinkronizálja és összekapcsolja az értékesítést, a műveleteket, a gyártást és a szállítást a valós idejű készletkezelés érdekében
- Egyszerűsítse az értékesítési folyamatot integrált árajánlatkészítéssel, rendeléskezeléssel és ügyfélportálokkal
- Gyorsan oldja meg a problémákat a Sydney-ben működő telefonos ügyfélszolgálat segítségével
A Tall Emu CRM korlátai
- Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a réteges felépítést és a navigációt.
- A rendelkezésre álló munkafolyamat-automatizálási beállítások kiterjedtebbek lehetnének
Tall Emu CRM árak
- 85 ausztrál dollár/hó felhasználónként
Tall Emu CRM értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Pipedrive (értékesítésgyorsító CRM platform)
A Pipedrive CRM segítségével személyre szabással turbózza fel értékesítési folyamatait. A felhasználóbarát platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a saját értékesítési folyamatuknak megfelelően testreszabják a folyamatkezelési szakaszokat, és a végső cél helyett a megvalósítható lépésekre összpontosítsanak. A Pipedrive egy virtuális coach, amely valós idejű jelentéseket és elemzéseket nyújt a stratégiák finomításához.
Automatizálási képességei jelentősen csökkentik az adminisztratív feladatokat, és több mint 350 integrációval bővítheti funkcionalitását, hogy megfeleljen a kisvállalkozások speciális igényeinek. A felhasználók szerint a Pipedrive ügyfélszolgálati csapata különösen segítőkész és hozzáértő, időbeni segítségnyújtással javítva a felhasználói élményt.
Az ausztrál felhasználóknak azonban figyelembe kell venniük, hogy mivel a Pipedrive ügyfélszolgálati csapata elsősorban Európában található, a videón vagy hangon keresztül történő valós idejű segítségnyújtás időzóna-különbségek miatt előzetes tervezést igényelhet. Ez azt jelenti, hogy ha délután van szükség segítségre, az csak a következő napon állhat rendelkezésre.
A Pipedrive CRM legjobb funkciói
- Az értékesítési folyamatához igazítsa a szakaszokat és a mezőket, így biztosítva a személyre szabott megközelítést az üzletek és tevékenységek nyomon követéséhez.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és állítson be egyedi kiváltókat, hogy időt takarítson meg és növelje az értékesítési ciklus hatékonyságát.
- Szerezzen értékes betekintést értékesítési teljesítményébe a testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével
- Integrálja számos harmadik féltől származó alkalmazással, hogy javítsa a funkcionalitást és az üzleti igényeihez való alkalmazkodóképességet
A Pipedrive CRM korlátai
- A tevékenységek és potenciális ügyfelek funkcióhoz a felhasználóknak potenciális ügyfél vagy üzlet keretében kell lenniük, hogy a frissítések folyamatosan megjelenjenek.
- A felhasználók nehezen tudták kezelni az ügyleteket a drag-and-drop funkcióval.
- A jelentések és az elemzések korlátozottak
Pipedrive CRM árak
- Alapcsomag: 21,70 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Fejlett csomag: 44,95 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Professzionális csomag: 91,45 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Power csomag: 106,95 ausztrál dollár/hó felhasználónként
- Vállalati csomag: 153,45 ausztrál dollár/hó felhasználónként
Pipedrive CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)
9. Creatio CRM (kód nélküli CRM platform)
A Creatio CRM segítségével kódolás nélküli marketing automatizálási eszközökkel automatizálhatja az egész ügyfélútvonalat. Ez maximális szabadságot és rugalmasságot jelent. A platform összehozza az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatokat, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon dolgozzon. Ez az egység hatékonyabban alakítja a potenciális ügyfeleket hűséges, visszatérő ügyfelekké. Ráadásul az összes ügyfélkapcsolat egy helyen történő tárolása növeli a termelékenységet és segít a csapatoknak jobban együttműködni.
A Creatio CRM legjobb funkciói
- Egységes munkafolyamatokkal és közös adatbázissal hangolja össze az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatokat
- 360 fokos áttekintéssel és AI/ML által generált betekintéssel személyre szabott ügyfélélményt nyújthat
- Automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését, az üzleti lehetőségek kezelését és a kampányok munkafolyamatait
- Kövesse nyomon a legfontosabb KPI-ket valós időben a hatékony, kódolás nélküli irányítópultokkal
- Kezelje az ajánlatokat, megrendeléseket, szerződéseket, marketing anyagokat és egyéb dokumentumokat egy helyen
A Creatio CRM korlátai
- Nincs lehetőség egyedi névjegyek feltöltésére telefonról vagy Outlookból, teljes szinkronizálás szükséges
- A csapat tagjai nehéznek találják, hogy a névjegyeket külön-külön kell bevinniük a mobiltelefonjukba és a Creatio-ba.
Creatio CRM árak
- Növekedés: 38,75 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Vállalati: 85,25 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
- Korlátlan: 131,75 ausztrál dollár/hónap felhasználónként
Creatio CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)
10. NetSuite (Átfogó CRM integrált ügyfélkezeléshez)
Az Oracle NetSuite CRM a hagyományos CRM funkciókat modern elemzési eszközökkel ötvözi, hogy a vállalkozások egyetlen platformon kezelhessék értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati folyamataikat.
A NetSuite az összes csapatának egységes képet ad az ügyfelekről, így segítve a potenciális és meglévő ügyfelek számára a különböző csatornákon átívelő, következetes élményt biztosítani. Az értékesítési csapatok releváns információkat és frissítéseket kapnak az eredményes értékesítéshez és felértékesítéshez, míg a marketingcsapatok összehangolhatják kampányaikat az értékesítési folyamatokkal, és automatizálhatják a teljes marketing munkafolyamatot.
Valós idejű elemzései és szerepkörökön alapuló irányítópultjai segítenek az értékesítési csapatoknak nyomon követni a folyamatokat és a célokat, a támogató csapatoknak mérni az ügyfél-elégedettséget, a marketing csapatoknak pedig elemezni a kampányok megtérülését.
A NetSuite CRM legjobb funkciói
- Kezelje az ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal való interakciókat egyetlen egységes platformon
- Javítsa értékesítési teljesítményét a potenciális ügyfelek, ügyfelek és megrendelések adatainak valós idejű hozzáférésével
- Tervezze, kezelje és kövesse nyomon a marketingkampányokat az összes csatornán egy helyről
- Biztosítson következetes ügyfélszolgálatot az ügyfelek preferenciáinak és interakcióinak 360 fokos áttekintésével
- Automatizálja az értékesítési folyamatokat az üzleti lehetőségek kezelésétől a teljesítésig és a jutalékokig
- Segítsen a csapatoknak nyomon követni a teljesítményt valós idejű adatokkal a testreszabott irányítópultokon
A NetSuite CRM korlátai
- A banki tranzakciók gyakran nem szinkronizálódnak a kívánt módon, ami késedelmet okoz az egyeztetésben és manuális importálást tesz szükségessé.
- Kisebb vállalatok számára nem alkalmas, mivel a licencelési költségek magasak, és a szoftvert nem lehet teljes mértékben kihasználni egy dedikált, Netsuite-tanúsítvánnyal rendelkező szakember nélkül.
NetSuite CRM árak
- Egyedi árazás
NetSuite CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (3156 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1500+ értékelés)
A ClickUp segítségével minden CRM-igényét egy helyen kielégítheti
A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver kiválasztása átalakíthatja vállalkozását azáltal, hogy javítja az ügyfélkapcsolatokat, egyszerűsíti az értékesítési folyamatokat és növeli az általános hatékonyságot. Ez az útmutató Ausztrália legjobb CRM szoftvereiről bemutatja a különböző platformokat, hogy segítsen megtalálni a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelőt.
Miután értékelte ezeket a lehetőségeket, javaslom, hogy próbálja ki az ingyenes próbaverziót vagy demót, hogy megnézze, melyik rendszer illeszkedik legjobban az Ön tevékenységéhez.
Az all-in-one mobil CRM és projektmenedzsment megoldások közül a ClickUp kiemelkedik robusztus funkcióival és rugalmasságával. Készen áll az ügyfélkapcsolatok optimalizálására és a munkafolyamatok racionalizálására? Kezdje meg utazását a ClickUp-pal még ma!