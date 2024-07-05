Hogyan lehet dolgokat elintézni a Seinfeld-stratégiával

Termelékenységi válságba került? A jelek ismerősek: túlcsorduló beérkező levelek, egyre növekvő lista befejezetlen feladatokkal, és az elérhetetlennek tűnő teljesítményérzés.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság felmérése szerint a munkavállalók 65%-a a munkát jelöli meg a stressz egyik fő forrásaként. Ez a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásával kapcsolatos nehézségek miatt fordulhat elő, mivel a munkavállalók így túlterhelteknek érzik magukat a növekvő felelősség miatt.

Mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel kijátszhatja az agyát és növelheti a termelékenységét? Ismerje meg a Seinfeld-stratégiát!

Ez a zseniális termelékenységi rendszer a híres komikus, Jerry Seinfeld következetességre épülő megközelítéséből merít ihletet. Mi a filozófiája? A jobb viccek írásának titka az, hogy minden nap írjon. A Seinfeld-stratégia ezt a következetesség erejét használja fel, hogy segítsen Önnek a teendőlistájának leküzdésében, csupán egy naptár és egy nagy piros filctoll segítségével.

Ennek a módszernek az egyszerűségében rejlik a szépsége: nem a napi tökéletesség eléréséről szól, hanem a következetes megjelenésről.

Érdekli? Fedezze fel, hogyan változtathatja meg termelékenységét ez az egyszerű, de hatékony technika.

Mi az a Seinfeld-stratégia?

A Seinfeld-stratégia, más néven „Ne szakítsd meg a láncot”, egy olyan technika, amelynek segítségével következetes szokásokat alakíthat ki és hosszú távú célokat érhet el azáltal, hogy a tökéletesség helyett a napi előrehaladásra koncentrál. A stratégia a lendület kialakítására összpontosít a termelékenység optimalizálása érdekében.

A Seinfeld-stratégia lényege a következő: Válasszon egy napi szokást: Válasszon egy konkrét feladatot, amely kapcsolódik hosszú távú céljához, például 30 perc írás, egy új készség gyakorlása vagy séta.

Kövesse nyomon az előrehaladását: Használjon naptárat vagy szokáskövetőt, és jelölje meg X-szel minden napot, amikor elvégezte a feladatot.

Összpontosítson a láncra: A cél egy vizuálisan kielégítő „X” lánc kialakítása, amely az elvégzett feladatok napjait jelképezi. Ne szakítsa meg a láncot!

A stratégia a halogatás ellen küzd azzal, hogy vizuális motivációt nyújt a napi cselekvéshez. A szokás napi ismétlése megerősíti az agyban a neurális pályákat, így könnyebb hosszú távon is kitartani mellette.

A Seinfeld-stratégia eredete

Neve ellenére a Seinfeld-stratégiát nem a legendás komikus, Jerry Seinfeld találta ki. Ugyanakkor ő játszott kulcsszerepet ennek a szokásformáló módszernek a népszerűsítésében.

A technika legszélesebb körben elfogadott eredete egy állítólagos beszélgetésből származik, amelyet Seinfeld egy feltörekvő fiatal komikussal folytatott. A komikus a színfalak mögött találkozott Seinfelddel, és állítólag tanácsot kért tőle, hogyan lehetne viccesebb.

Seinfeld, aki megfigyelő humoráról ismert, állítólag egy meglepően praktikus tippel válaszolt: írjon vicceket minden nap. A következetesség érdekében azt javasolta, hogy használjon falinaptárt, és minden nap, amikor új viccet írt, jelölje meg egy „X”-szel:

Néhány nap múlva már lesz egy lánca. Csak folytassa, és a lánc minden nap hosszabb lesz. Élvezni fogja látni azt a láncot, különösen, ha már néhány hét eltelt. Az egyetlen feladata, hogy ne szakítsa meg a láncot. [sic]

Ez a tanács, amelyet Seinfeld egy alkalmi beszélgetés során osztott meg, a 2000-es évek elején a termelékenységi bloggerek és az életmód-hackerek révén vált népszerűvé a közönség körében. Ők alkották meg a „Seinfeld-stratégia” kifejezést, és dicsérték annak egyszerűségét és hatékonyságát.

Érdekes módon Jerry Seinfeld elhatárolódott a stratégiától. A Reddit 2014-es „Ask Me Anything” (Kérdezz bármit) című műsorában tisztázta, hogy soha nem szándékozta azt univerzális módszerként alkalmazni:

„Számomra vicces, hogy valahogy én kapom a dicsőséget azért, hogy X-et rajzolok a naptárba a Seinfeld termelékenységi programmal. Ez a legbutább ötlet, ami nem az enyém volt, de valahogy én kapom érte a dicsőséget.”

Seinfeld fenntartásai ellenére a „Ne szakítsd meg a láncot” megközelítés a termelékenységi körökben alapvető fontosságúvá vált. A Seinfeld-stratégia motivációs ereje egyszerűségében és az emberben rejlő vágyban rejlik, hogy vizuálisan is kielégítő sorozatot tartson fenn!

Ajánlott olvasmány: Atomic Habits (Atomszokások) James Clear

James Clear Atomic Habits című könyve a szokások kialakulásának tudományos hátterét vizsgálja, és gyakorlati keretrendszert nyújt a jó szokások kialakításához és a rossz szokások leküzdéséhez. Kiemeli a kis, fokozatos változások fontosságát, amelyek idővel összeadódnak, és jelentős eredményekhez vezetnek.

A könyv bemutatja a „viselkedésváltozás négy törvényét”, egy keretrendszert, amelynek segítségével kialakíthatja szokásait:

Jelzés: Tegye egyértelművé a kívánt viselkedést Vágy: Tegye vonzóvá a szokást Válasz: Könnyítse meg a végrehajtást Jutalom: Legyen kielégítő

A Seinfeld-stratégia tökéletesen kiegészíti ezeket az ötleteket. A következetességre összpontosít, vizuális nyomon követő eszközök, például egy nagy falinaptár segítségével, amelyen minden nap, amikor elvégezte a feladatát, egy nagy piros X jelölést tesz.

Íme, hogyan gazdagíthatja az Atomic Habits a Seinfeld-stratégia megértését és alkalmazását: A Seinfeld-stratégia napi cselekvésre való hangsúlyához hasonlóan az Atomic Habits című könyv azt javasolja, hogy kezdjünk kicsivel, és fokozatosan növeljük a nehézségi szintet. Ez önbizalmat ad és megkönnyíti a szokások betartását.

Párosítsa a kívánt szokást egy meglévő rutinhoz , így az természetes részévé válik a napjának. Ez összhangban van a Négy törvény „Cue” elvével.

A könyv megtanítja, hogyan alakítsa ki környezetét úgy, hogy az jó szokások kialakulását ösztönző jelzéseket adjon. Ez segíthet elkerülni a Seinfeld-stratégia láncának megszakadását.

A Seinfeld-stratégia vizuális szokáskövető rendszereinek és az Atomic Habits tudományosan alátámasztott elveinek kombinálásával jelentősen növelheti esélyeit a tartós szokások kialakítására.

Most nézzük meg a Seinfeld-stratégia sikerének legfontosabb elemeit.

A Seinfeld-stratégia alapvető elemei

A stratégia azzal kezdődik, hogy meghatározza azt a konkrét viselkedést, amelyet szokássá szeretne alakítani. Ez lehet bármi, a napi 30 perces írásoktól kezdve egy új nyelv tanulásán át a sétáig.

Vessünk egy pillantást a legfontosabb elemekre:

Következetesség: A Seinfeld-stratégia alapja egy adott feladat napi következetes elvégzése. A cél egy olyan napi rutin kialakítása, amely hozzájárul hosszú távú céljainak eléréséhez. Vizuális nyomon követés: Ehhez naptár vagy hasonló vizuális eszköz használata szükséges a haladás nyomon követéséhez. Minden nap, amikor elvégzi a feladatát, X-szel jelöli meg a naptárban az adott napot. Idővel ezek a jelölések láncot alkotnak. A lánc: Az elsődleges motiváció az, hogy megszakítás nélkül folytassa a naptárában az X-ek láncolatát. Minél hosszabb a lánc, annál motiváltabb lesz, hogy folytassa és ne szakítsa meg. Összpontosítson a folyamatra, ne az eredményre: A Seinfeld-stratégia a folyamatot helyezi előtérbe, nem az eredményt. Ha a napi feladatok elvégzésére összpontosít, az eredmény (például a készségek fejlesztése vagy a projekt befejezése) természetesen követi.

Ezek az elemek együttesen segítik Önt a fegyelem kialakításában és a lendület fenntartásában személyes és szakmai törekvéseiben.

Ráadásul ez a stratégia számos előnnyel jár.

A Seinfeld-stratégia előnyei

A Seinfeld-stratégia számos előnnyel jár, amelyek elősegíthetik céljainak elérését. Íme, hogyan:

Jobb termelékenység

Ha naponta kis, elérhető feladatokra koncentrál, akkor folyamatosan haladhat a nagyobb célok felé. Ez a megközelítés idővel jelentős előrelépéshez vezet, és megakadályozza, hogy elborítsa az összkép. A növekvő X lánc vizuális emlékeztetője visszatart a halogatásról. Kevésbé valószínű, hogy kihagy egy napot, ha azzal a lehetőséggel szembesül, hogy megszakítja a sorozatot.

Erős szokások kialakítása

A „ne szakítsd meg a láncot” alapelv ösztönzi a következetességet, amely a szokások kialakításának kulcsfontosságú eleme. Az European Journal of Social Psychology folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy egy viselkedés szokássá válásának valószínűsége jelentősen megnő, ha azt idővel ismételjük.

Egy viselkedés következetes kontextusban történő ismétlésével az automatizmus egy aszimptotikus görbe mentén növekszik, amely modellezhető egyéni szinten.

Egy másik tanulmány, amely az „egészséges életmód szokássá tételének” előnyeit vizsgálja, a következőket állapítja meg:

A szokások kialakítására vonatkozó tanácsok végső soron egyszerűek: ismételje meg egy cselekvést következetesen ugyanabban a kontextusban. A szokás kialakításának kísérlete az „indító fázisban” kezdődik, amelynek során kiválasztják az új viselkedést és a kontextust, amelyben azt végrehajtják.

Fokozott koncentráció

A Seinfeld-stratégia egyetlen, jól meghatározott célra összpontosítva csökkenti a döntéshozatal fáradtságát. Ahelyett, hogy azon töprengene, mit tegyen, egyszerűen elvégzi a kijelölt feladatot, így mentális energiáját másra fordíthatja.

Hosszú távú célok elérése

A stratégia segít a nagy, ijesztő célokat kisebb, könnyebben kezelhető napi lépésekre bontani. Így kevésbé érezheti magát túlterheltnek, és minden egyes nap végén nagyobb elégedettséget érezhet. Ezáltal motiváltabb lesz, hogy tovább haladjon hosszú távú célja felé.

Hogy minél gyorsabban élvezhesse ezeket az előnyöket, néhány hasznos tippet is adunk Önnek.

Tippek a Seinfeld-stratégia hatékony alkalmazásához

A Seinfeld-stratégia ereje egyszerűségében rejlik, de hatékony megvalósításához némi tervezés és kiigazítás szükséges. Íme néhány tipp az eredmények maximalizálásához:

Válassza ki a megfelelő szokást: Kezdjen egy olyan szokással, amelyet reálisan minden nap meg tud valósítani. Ünnepelje a kis sikereket, és fokozatosan növelje a szokás időtartamát vagy intenzitását, ahogy önbizalmát építi.

Emellett legyen konkrét a szokásaival kapcsolatban. Ne azt tűzze ki célul, hogy „többet fog edzeni”. Inkább válassza azt, hogy „minden reggel 20 ugrálást fog csinálni”. Minél konkrétabb a feladat, annál könnyebb nyomon követni.

Vezessen vizuális naplózást: szerezzen be egy nagy falinaptárt, és jelölje meg X-szel minden napot, amikor végrehajtotta a szokását. A növekvő lánc látványa nagyon motiváló. Alternatívaként próbálja ki a szokáskövető alkalmazásokat, amelyek testreszabható emlékeztetőket, sorozatokat és játékosított jutalmakat kínálnak, hogy fenntartsa az elkötelezettségét. Tartsa fenn a lendületet: Integrálja a célszokását a napi rutinjába. Például tervezzen be egy sétát ebéd után, vagy állítson be egy írási időzítőt lefekvés előtt. A szokások egymásra építése egy másik remek ötlet, amelynek során a célszokását összekapcsolja egy meglévő rutinjával. Például hallgasson nyelvtanuló alkalmazást utazás közben, vagy végezzen néhány nyújtó gyakorlatot kávéfőzés után. Jutalmazza magát: Miután elérte egy bizonyos számú egymást követő napot, jutalmazza magát valami kicsivel, de jelentőségteljes dologgal. Kerülje azonban, hogy kizárólag külső jutalmakra támaszkodjon a szokás fenntartása érdekében.

Íme néhány példa, amelyek segítenek jobban megérteni a stratégiát.

A Seinfeld-stratégia népszerű használata és példák

A következetesség és a fókusz a Seinfeld-stratégia alapvető tanulsága, és ezek az alapelvek számos sikeres embernek segítettek abban, hogy neves személyiségekké váljanak a saját területükön.

Például a népszerű thrilleríró, John Grisham szigorú írási ütemtervet tart be. Elkötelezi magát , hogy minden nap 1000 szót ír, gyakran kora reggel, mielőtt más feladatait elkezdené.

Ez a következetes írási rutin lehetővé tette Grisham számára, hogy számos bestseller regényt írjon, és az évek során állandó termelékenységet tartson fenn. Hasonlóképpen, Stephen King minden nap négy órát ír, kivétel nélkül , még ünnepnapokon is. Napi szavas célokat tűz ki maga elé, amelyeket nyomon követ, hogy fenntartsa termelékenységét.

A „ne szakítsd meg a láncot” stratégia nem csak az irodalmi világban népszerű. A neves amerikai szoftverfejlesztő, Matt Cutts híresen 30 napos kihívásokat vállalt új szokások kialakítása érdekében.

Elkötelezte magát, hogy 30 napon keresztül minden nap egy meghatározott tevékenységet végez, így létrehozva egy napi cselekvésekből álló láncot. Ezek a kihívások segítették Cuttsnak új készségeket elsajátítani, javítani termelékenységét és változatosságot vinni a mindennapjaiba, amiről egy népszerű TED-előadásban beszélt.

A Seinfeld-stratégiát különböző módon alkalmazhatja különböző célok elérésére. Íme néhány ötlet:

Nyomtatható szokáskövetők

Saját szokáskövetőket tervezhet és testreszabhat a Seinfeld-stratégia megvalósításához. Ha például új nyelvet szeretne tanulni, akkor a stratégiát papír és toll formátumban is alkalmazhatja.

Gyakorold a nyelvtanulást naponta, anélkül, hogy rögzített időtartamokkal terhelnéd magad. Nem számít, ha az első napon csak 10 percet gyakorolsz, az ötödik napon viszont már 45 percet. A következetességre kell összpontosítanod, és ezt nyomtatható, személyre szabott nyomkövetőkkel is nyomon követheted.

Bullet journaling

A bullet journaling rajongói beépíthetik a Seinfeld-stratégiát a naplójukba. Ha például nyomon szeretné követni étkezési szokásait, szánjon erre egy részt a naplójában, és használjon jelölőnégyzeteket vagy egyszerű szimbólumokat. Ha ezeket a négyzeteket naponta kitölti, vizuális nyomon követheti az előrehaladását.

Digitális szokáskövető alkalmazások

Ha a papír-ceruza modell, a fizikai naptár vagy az online naptár beállítása nem izgatja eléggé, próbálja meg a Seinfeld-stratégiát a saját igényeinek megfelelően gamifikálni.

Tegyük fel, hogy szeretne kialakítani egy napi olvasási szokást. Írja be ezt a célt a digitális naptárába, digitális napi tervezőjébe vagy szokáskövető alkalmazásába. Minden nap, amikor elvégzi a kijelölt olvasást, az alkalmazás virtuális pontokkal és jelvényekkel jutalmazza. Ezek a jutalmak fenntartják az érdeklődését és motiválják, hogy folytassa az olvasást.

Kipróbálhat egy új, játékelemekkel ellátott naptáralkalmazást is, hogy egyszerűbbé tegye a dolgokat.

A Seinfeld-stratégia kihívásai

A Seinfeld-stratégia hatékony, de nem mentes a nehézségektől. Íme néhány gyakori kihívás és azok megoldása:

A motivációs hullámvölgyek leküzdése : Ha egy „rossz” napon rágódunk, az megtöri a láncmentalitást. Ünnepeljük a következetességet, még ha csak minimális erőfeszítésről is van szó. Megjelentél, és ez a legfontosabb. Keress egy barátot vagy felelősségteljes partnert , aki hasonló célon dolgozik. Osszátok meg egymással a küzdelmeiteket, és ünnepeljétek egymás sikereit!

A kihagyott napok kezelése : Előfordulhat! A legfontosabb, hogy másnap visszatérjen a normális kerékvágásba. Indítsa újra a láncot, és koncentráljon az előrelépésre. Ne próbálja meg másnap kétszer annyit tenni, hogy pótolja a kihagyott napot.

A kiégés elkerülése: Kezdje kicsivel, és fokozatosan növelje a nehézségi szintet, ahogy lendületet vesz. Ne terhelje túl magát a kezdetektől fogva. Tervezzen pihenőnapokat. Rendben van, ha tervezett szünetet tart, hogy feltöltődjön, és ne érezze magát kötelesnek minden nap láncolatban maradni. Ha valóban kimerült vagy kiégett, tartson hosszabb szünetet. Ha túl keményen hajtja magát, az teljesen megakadályozhatja a fejlődését.

Ha még mindig nehezen tudod megvalósítani a stratégiát azonosítatlan kihívások miatt, íme néhány további tipp:

Írja le elkötelezettségét és annak megszegésének következményeit. Ez egy további felelősségvállalási réteget ad hozzá, ami motiválóan hathat.

A naptárban szereplő X-ek helyett kövesse nyomon, hogy milyen érzés a szokás teljesítése. A pozitív megerősítés erős motiváló tényező lehet.

Ossza fel a feladatokat 25 perces szakaszokra , rövid szünetekkel közöttük. Ez segít a koncentrációban és megakadályozza, hogy túlterheltté váljon. Próbálja ki a Pomodoro technikát , rövid szünetekkel közöttük. Ez segít a koncentrációban és megakadályozza, hogy túlterheltté váljon.

a következő feladatra koncentrálhat, ahelyett, hogy a következő lépéssel kellene foglalkoznia . Próbálja ki a Get Things Done rendszert , amely lehetővé teszi, hogy minden ötletét és feladatát kiürítse a fejéből, és egy külső rendszerben tárolja. Ez felszabadítja a kognitív erőforrásokat, így

A stratégia megvalósításának egyik innovatív módja egy olyan feladatkezelő eszköz használata, mint a ClickUp. Megmutatjuk, hogyan.

Hogyan lehet a Seinfeld-stratégiát alkalmazni a ClickUp-ban?

A ClickUp funkciói és sablonjai tökéletes kiindulási pontot nyújtanak a Seinfeld-stratégia megvalósításához.

A következő lépéseket kell követnie:

1. Határozza meg céljait

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy világos célt tűzzön ki szokásainak kialakításához.

A ClickUp Goals segítségével alakítsa szokásait elérhető célokká!

Határozzon meg egy célt, amely kapcsolódik a kialakítani kívánt szokáshoz. Például: „Napi írásgyakorlat”.

Ossza fel a célt napi célokra, például „Írj naponta 500 szót”. A haladás nyomon követése segít vizualizálni a következetességét. Végül is minden teljesített nap egy lépés a teljes cél eléréséhez.

Célok és célkitűzések meghatározásával egyértelműen összpontosíthat hosszú távú céljaira, miközben biztosítja a napi következetességet.

2. Ossza fel céljait elérhető napi feladatokra

Hozza létre napi szokásait a ClickUp naptár teendőlista sablonjával. Rendeljen hozzájuk határidőket, és állítsa be őket napi ismétlésre.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg szokásait kompakt listákban a ClickUp naptár teendőlista sablonjának segítségével.

A ClickUp Naptár Teendőlista Sablon előre elkészített keretrendszert kínál a napi szokások nyomon követésének egyszerűsítéséhez. Lehetővé teszi, hogy gyorsan beállítsa napi szokásait anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Rendezze a feladatokat listákba, például „Reggeli rutin” vagy „Esti rutin”, hogy biztosan minden napjának minden aspektusát lefedje. Ne felejtse el határidőket rendelni a feladatokhoz, hogy azok megjelenjenek a Naptár nézetben.

Adjon hozzá egyéni mezőket, például „Szokás típusa” vagy „Befejezési állapot”, hogy nyomon követhesse szokásainak konkrét részleteit a csekklista sablonban.

3. Jelölje be a feladatokat, ahogy elvégzi őket

Használja a ClickUp naptár nézetét a napi feladatok megtekintéséhez. Jelölje meg őket befejezettként, ahogy halad előre.

Használja az időbecsléseket ismétlődő szokások kialakításához a ClickUp naptár nézetben.

A ClickUp naptárnézete elengedhetetlen a napi teendőlista vizualizálásához és a napi feladatok következetességének fenntartásához.

Tervezze meg napi szokásait a Naptárban. Minden feladat egy napot jelent a Seinfeld-láncban. Ha módosítania kell a menetrendjét, könnyedén áthelyezheti a feladatokat, így a lánc sértetlen marad.

Állítsa be szokásait napi ismétlésre. A ClickUp minden nap automatikusan létrehoz egy teljesen új szokást, így biztosítva, hogy soha ne hagyjon ki egy lépést sem.

Gyors tipp: Használjon különböző színeket a különböző szokásokhoz, hogy gyorsan megkülönböztethesse őket

Használja a ClickUp személyes szokáskövető sablonját, hogy minden nap bejelölje, amikor teljesítette a szokását. A jelölőnégyzetek és a haladási sávok segítenek vizualizálni a láncot.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon szokásait egyszerűen a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Ez a szokáskövető sablon a szokások nyomon követésére lett kialakítva, és minden szükséges eszközt biztosít a Seinfeld-stratégia hatékony megvalósításához. A napi jelölőnégyzetekkel jelölheti meg az egyes napokat, amikor teljesítette a szokását, így létrehozva egy vizuális láncot, hasonlóan a naptárban a napok megjelöléséhez.

Hozzon létre egyéni nézeteket, hogy szűrje és összpontosítson bizonyos szokásokra vagy időszakokra, és állítson be automatizálást, hogy emlékeztesse Önt a napi feladatokra, vagy automatikusan frissítse az előrehaladási sávokat.

Gyors tipp: Használjon haladási sávokat, hogy lássa az általános szokásai teljesítési arányát. Ez motiválni fogja Önt a lánc fenntartásában.

A következetesség ereje

A Seinfeld-stratégia egy bevált termelékenységi módszer, amelynek segítségével következetes napi cselekvéssel szokásokat alakíthat ki és tarthat fenn. Ne hagyja, hogy a tökéletességre való törekvés megbénítsa. A következetesség többet ér, mint a tökéletesség érdekében való halogatás.

Próbálja ki a stratégiát, és kezdje el szokásainak kialakítását. A ClickUp sokoldalú funkcióinak és sablonjainak köszönhetően a stratégia beépítése a platformba növelheti annak hatékonyságát.

Próbálja ki a ClickUp-ot, és fedezze fel, mit kínál!