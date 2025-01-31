Üzleti átalakulás Szingapúrban: A 10 legjobb CRM-eszközöm 2025-re

Karrierem során számos különböző ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerrel dolgoztam és értékeltem azokat. Az egyik dolog, amit minden iparágban megfigyeltem, az az, hogy amikor a vállalkozások megfelelő CRM-eszközöket választanak, hatalmas javulást tapasztalnak az értékesítési folyamatok optimalizálása és az ügyfélkapcsolatok terén.

Akár erős ügyfélkapcsolatokat szeretne kiépíteni növekvő vállalkozása számára, akár nagyvállalatok ügyfélkezelési stratégiáit szeretné fejleszteni, egy megbízható CRM-megoldás jelentős előnyökkel jár.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb CRM szoftvereket Szingapúrban, amelyeket a Szingapúrban dolgozó emberek személyes tapasztalatai és a ClickUp csapat alapos kutatása alapján választottunk ki. Ezek az ajánlások arra szolgálnak, hogy segítsék a vállalkozásokat a régióra jellemző kihívások kezelésében, például a 2012. évi személyes adatok védelméről szóló törvény (PDPA) betartásában.

Mit kell keresnie egy megbízható CRM szoftverben Szingapúrban?

A megfelelő CRM-megoldás számos előnyt kínál a kis- és középvállalkozások számára, de a megfelelő megoldás megtalálása időbe telik. A piacon különböző gyártók kínálnak különböző funkciókkal rendelkező termékeket, beleértve az iparág-specifikus opciókat is.

Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie, mielőtt végleges döntést hozna:

Minden CRM-rendszer nagymértékben támaszkodik a kapcsolattartás kezelésére, amely elengedhetetlen a vállalkozások számára a potenciális és jelenlegi ügyfelekről szóló kiterjedt információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez.

A CRM szoftver 360 fokos rálátást biztosít az interakciókra, ami segít a kapcsolatépítésben és az ügyfélmegtartásban. Győződjön meg arról, hogy a CRM szoftver egyszerűen használható és tartalmazza a legfontosabb mutatókat.

2. Munkafolyamat-automatizálás

Az automatizált CRM-munkafolyamatok egyszerűsítik a műveleteket. Keressen olyan szoftvert, amely testreszabható szabályokkal és értékesítési erő automatizálással rendelkezik. A munkafolyamatok automatizálása segít a CRM-tevékenységek stratégiájának kidolgozásában, például az üzenetek továbbításában, az előre beállított válaszok küldésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében, a kommunikáció naplózásában és a zökkenőmentes jelentésekben.

3. Marketing automatizálás

Az Ön által preferált értékesítési CRM szoftver megoldásnak automatizálnia kell a marketing feladatokat és betekintést kell nyújtania a személyre szabott üzenetekhez. Képesnek kell lennie a potenciális ügyfelek nyomon követésére szolgáló adatok rögzítésére, hogy több potenciális ügyfelet tudjon konvertálni, valamint a kampányok ROI-jának elemzésére, hogy javítsa a jövőbeli erőfeszítéseket.

4. Testreszabás

A legjobb CRM testreszabási funkciókat kínál az egyedi üzleti igények kielégítésére. Válasszon olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a funkciók kiválasztását, egyedi jelentések készítését, valamint a meglévő eszközökkel való integrációt API-k és bővítmények segítségével.

5. Harmadik féltől származó integrációk

Válasszon olyan CRM rendszert, amely integrálható a fontos üzleti szoftverekkel. A népszerű platformok integrálhatók olyan eszközökkel, mint a QuickBooks és a Mailchimp. A legfontosabb integrációk közé tartoznak az e-mail kliensek, a POS rendszerek és az adatmentési szolgáltatások.

6. Személyre szabott interakciók

A szingapúri ügyfelek nagyra értékelik a személyre szabott élményeket. Az ügyfélszegmentáció és a célzott kommunikáció funkciókkal rendelkező CRM-ek segíthetnek a vállalkozásoknak az egyéni ügyféligények kielégítésében.

7. Omnichannel elkötelezettség

A szingapúri piac nagy hangsúlyt fektet a több csatornán történő ügyfélkapcsolatokra. Válasszon olyan CRM-et, amely integrálható különböző kommunikációs csatornákkal, például közösségi médiával, e-mailekkel és üzenetküldő platformokkal, így zökkenőmentesen tud kapcsolatba lépni az ügyfelekkel a különböző érintkezési pontokon.

A 10 legjobb CRM szoftver Szingapúrban, amelyet 2024-ben érdemes használni

A tökéletes CRM szoftver megtalálása Szingapúrban jelentős fordulatot jelenthet vállalkozása számára 2024-ben. Alaposan teszteltem a 10 legjobb megoldást, hogy a legmegfelelőbbet ajánlhassam Önnek.

Gondosan nézze át mindegyiket, és válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön személyes igényeinek:

1. ClickUp: a legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer

Kövesse nyomon az elkötelezettséget és kezelje a feladatokat a ClickUp Client Success CRM segítségével, hogy ügyfelei mindig elégedettek legyenek

A ClickUp széles körű projekt szervezési funkcióiról és kiváló minőségű CRM tulajdonságairól ismert. Testreszabható irányítópultjai valós idejű betekintést nyújtanak az ügyfél-elkötelezettségbe, az új potenciális ügyfelekbe és más fontos mutatókba. Ezeket az adatokat szűrheti és csoportosíthatja, hogy az igényeinek megfelelő jelentéseket készítsen.

A ClickUp olyan funkciókat is kínál, mint a célkitűzés és a gondolattérkép, amelyek segítenek a CRM-munkafolyamatok tervezésében és vizualizálásában. Ez lehetővé teszi az ötletek kidolgozását, a komplex elérési tevékenységek kisebb feladatokra bontását, és biztosítja, hogy csapata az egész folyamat során összehangoltan működjön.

Ezenkívül a ClickUp CRM-sablonjai testreszabhatók a különböző vállalati igényeknek megfelelően. Hatékony módszer az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési kampányok kezelésére.

A ClickUp CRM- eszközét az teszi különlegessé, hogy zökkenőmentesen integrálható a projektmenedzsment-eszközökkel, így egységes platformot teremt a feladatok és az ügyfelek kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bonyolult használat : Egyes felhasználók szerint a platform bonyolult, mert túl sok funkcióval rendelkezik.

Tanulási görbe: Az új felhasználóknak időre lesz szükségük, hogy megismerjék a rendszer összes funkcióját.

ClickUp árak

Ingyenes csomag : alapvető funkciókat tartalmaz, korlátozott tárhellyel és integrációkkal.

Korlátlan csomag : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 5 dollárért tag/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 több mint 3000 értékelés alapján

Capterra: 4,7/5 több mint 2000 értékelés alapján

2. Salesforce: A legjobb átfogó CRM-megoldásokhoz

via Salesforce

A Salesforce egy jól ismert név a CRM-iparban. Robusztus és sokoldalú megoldásokat kínál, amelyek ideálisak bármilyen méretű vállalkozás számára.

A beépített AI, a Salesforce Einstein segítségével hozzáférhet az intelligens értékesítési előrejelzésekhez, a potenciális ügyfelek pontozásához és az üzleti lehetőségek kezeléséhez.

Ezen túlmenően ez a CRM szoftver kiterjedt funkciókat, egyszerű testreszabhatóságot és más rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt kínál. Kifejezetten Szingapúr számára a Salesforce adat tárolási lehetőségeket kínál, amelyek lehetővé teszik az ügyféladatok Szingapúrban való tárolását, így potenciálisan megoldva a helyi adatvédelmi aggályokat.

A Salesforce legjobb funkciói

Mélyreható betekintést nyújt egyedi irányítópultok és jelentések segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat és a jóváhagyási folyamatokat a hatékonyság növelése érdekében

Hozzáférést biztosít számos harmadik féltől származó alkalmazáshoz, így több ezerrel bővíti a funkcionalitást.

Mesterséges intelligenciát használ, amely segít a múltbeli adatok alapján a jövőbeli értékesítési előrejelzések elkészítésében.

Teljesen működőképes CRM szoftver okostelefonokhoz, amely a legjobban olyan, mobil eszközöket előnyben részesítő munkaerő számára alkalmas, mint Szingapúrban, ahol a lakosság 85%-a technológiailag jártasnak minősül.

A Salesforce korlátai

Összetettség : A kiterjedt funkciók miatt az új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet.

Költség : Magasabb árszint néhány versenytárshoz képest, ami kisvállalkozások számára akadályt jelenthet.

Testreszabás: A fejlett testreszabáshoz és integrációhoz technikai szakértelemre van szükség.

Salesforce árak

Alapvető szolgáltatások : 25 USD/felhasználó/hónap az alapvető CRM-funkciókért

Professzionális : 75 USD/felhasználó/hónap, teljes CRM-funkcionalitással

Vállalati : 150 USD/felhasználó/hónap a fejlett CRM funkciókért

Korlátlan: 300 USD/felhasználó/hónap a Salesforce teljes funkciókészletéért

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 több mint 12 000 értékelés alapján

Capterra: 4,4/5 több mint 17 000 értékelés alapján

3. HubSpot: A legjobb marketing és értékesítés összehangolásához

via HubSpot

A Hubspot CRM platform egyre népszerűbbé válik intuitív felületének és számos marketing-, értékesítési és szolgáltatási lehetőségének köszönhetően. Az alapvető CRM funkciókon túl landing page builder funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével magas konverziós arányú landing page-eket lehet tervezni, amelyekkel potenciális ügyfeleket lehet megszerzni és az értékesítési csatornán keresztül ápolni.

A szoftver integrált közösségi média kezelő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartalmak közvetlen ütemezését és közzétételét a HubSpotból. A különböző funkciók zökkenőmentes integrációjával ez az all-in-one platform rendkívül előnyösnek bizonyul a kis- és középvállalkozások számára.

A platform olyan funkciókat kínál, mint a Service Hub és a Content Hub, amelyek segítségével a helyi vállalkozások egyszerűsített, személyre szabott ügyfélélményt nyújthatnak, amit a helyi cégek 80%-a tart a szingapúri üzleti növekedés kulcsának.

A HubSpot legjobb funkciói

Kiterjedt ingyenes csomag alapvető CRM funkciókkal

Összekapcsolja a marketingeszközöket, hogy többek között e-mailes marketinget és közösségi médiás marketinget végezzen.

Automatizálja az értékesítési folyamatokat és nyomon követi a teljesítményt

Kezelje az ügyfélszolgálati jegyeket és javítsa a támogatást

Zökkenőmentesen csatlakozzon számos harmadik féltől származó alkalmazáshoz

A HubSpot korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : A testreszabási lehetőségek kevésbé kiterjedtek, mint más CRM szoftverek esetében.

A fejlett funkciók költsége : A fejlett marketing- és értékesítési funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Adatkorlátok: Az alacsonyabb szintű csomagok esetében bizonyos adat- és kapcsolattartási korlátok vonatkoznak.

HubSpot árak

Ingyenes csomag : Alapvető CRM funkciók korlátlan számú felhasználóval

Starter : 50 USD/hó a fejlettebb eszközökért

Professional : 800 USD/hó, továbbfejlesztett automatizálással és elemzéssel

Enterprise: 3200 USD/hó kiterjedt testreszabási lehetőségekért és fejlett funkciókért

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 több mint 7000 értékelés alapján

Capterra: 4,5/5 több mint 9000 értékelés alapján

A szingapúri vállalatok nehezen tudnak megfelelni a többcsatornás tartalom iránti igénynek, 82% -uknak szüksége van olyan eszközökre, amelyek segítségével átalakíthatják a tartalmat egyik formátumból vagy csatornából a másikba. Szingapúr az a ország, ahol a HubSpot felmérése szerint a legvalószínűbb, hogy egyre több csatorna jelent problémát (40%).

4. HaloCRM: A legjobb az ügyfélszolgálat optimalizálásához

via HaloCRM

A HaloCRM egy olyan vállalat, amely az ügyfélszolgálatra és a szolgáltatáskezelésre összpontosít. Önkiszolgáló portált biztosít, amelyen az ügyfelek kényelmesen kereshetnek válaszokat, hozzáférhetnek a tudásbázis cikkeihez és jegyet nyújthatnak be.

Emellett érzelemelemzést is kínál, amely a támogató csapatával való interakciók elemzésén keresztül betekintést nyújt az ügyfelek érzelmeibe. Ez lehetővé teszi a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és az ügyfélélmény személyre szabását.

A platform lehetővé teszi a különböző csatornákon érkező megkeresések kezelését, például e-mailben, telefonon, közösségi médián és csevegőn keresztül. Ez különösen előnyös az ügyfélszerzés szempontjából Szingapúrban, ahol sok ügyfél különböző platformokat használ a vállalkozásokkal való kapcsolattartáshoz.

A HaloCRM legjobb funkciói

Kezel és rangsorol ügyfélszolgálati jegyeket

Omnichannel támogatást kínál a zökkenőmentes ügyfélkapcsolatokhoz e-mailen, csevegőn, közösségi médián és más csatornákon keresztül.

Az automatizálás segítségével egyszerűsíti a támogatási folyamatokat

Lehetővé teszi a kommunikációt e-mailen, csevegőn és közösségi média platformokon keresztül.

Segít az ügyfél-elégedettség és a támogatás hatékonyságának teljesítményéről szóló jelentések elkészítésében.

A HaloCRM korlátai

Felhasználói felület : Egyes felhasználók a felületet kevésbé intuitívnak találják a versenytársakhoz képest.

Integrációs lehetőségek : Korlátozott integrációs lehetőségek harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Testreszabás: Más CRM szoftverekhez képest kevesebb testreszabási lehetőség

HaloCRM árak

Alapszintű : 15 USD/felhasználó/hónap, alapvető támogatási funkciókkal

Pro : 35 USD/felhasználó/hónap, fejlett automatizálási és elemzési funkciókkal

Vállalati: Egyedi árak nagy szervezetek számára, amelyeknek kiterjedt igényeik vannak

HaloCRM értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 több mint 500 értékelés alapján

Capterra: 4,6/5 több mint 400 értékelés alapján

5. Monday Sales CRM: A legjobb vizuális projekt- és értékesítéskezeléshez

via Monday CRM

A Monday Sales CRM szoftver vizuálisan intuitív felületéről és rugalmas projektmenedzsment funkcióiról ismert. Lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy vizuális munkafolyamatok és automatizálás segítségével könnyedén kezelje az értékesítési folyamatokat és az ügyfélkapcsolatokat.

A Monday Sales CRM az alapfunkciókon túlmutató funkciókkal rendelkezik, például időkövetéssel, amelynek segítségével azonosíthatók a fejlesztésre szoruló területek és optimalizálható a munkafolyamat. Emellett űrlapkészítővel is rendelkezik, amelynek segítségével közvetlenül a platformon belül rögzíthetők a potenciális ügyfelek adatai, így egyszerűsödik az adatgyűjtés.

A Monday Sales CRM legjobb funkciói

Intuitív és testreszabható vizuális irányítópultok

Zökkenőmentes integrációt kínál olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack, a Google Drive és az Outlook.

Könnyen nyomon követhető értékesítési folyamatok és szakaszok

A csapatok könnyedén együttműködhetnek az integrált kommunikációs eszköz segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a hatékonyság javítása érdekében

A Monday Sales CRM korlátai

Bonyolult beállítás: A kezdeti beállítás időigényes a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt.

Tanulási görbe: A felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a vizuális felületet.

Költség: A magasabb szintű csomagok kis csapatok számára drágák lesznek.

Monday Sales CRM árak

Egyéni : 2 felhasználóig ingyenes, alapvető funkciókkal

Alapszintű : 8 dollár/felhasználó/hónap, alapvető CRM funkciókkal

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap, továbbfejlesztett automatizálással és integrációkkal

Pro : 16 dollár/felhasználó/hónap, fejlett CRM funkciókkal

Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára

Monday Sales CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 több mint 2000 értékelés alapján

Capterra: 4,5/5 több mint 1500 értékelés alapján

6. GreenRope: A legjobb integrált értékesítéshez és marketinghez

via GreenRope

A GreenRope CRM rendszercsomag széles körű eszközöket kínál az értékesítés, a marketing és az automatizálás területén. Az üzleti folyamatok egyszerűsítésére tervezett rendszer fejlett e-mail marketinget kínál automatizálási szolgáltatásokkal, zökkenőmentes esemény- és regisztrációkezeléssel, valamint átfogó elemzésekkel és jelentésekkel.

A GreenRope emellett a márka említéseinek és az ügyfelek véleményének figyelemmel kísérésére szolgáló közösségi médiafigyelő funkcióval, valamint a látogatói viselkedés megértését és a tartalom optimalizálását szolgáló webhelykövető funkcióval is rendelkezik. Tekintettel a közösségi média magas penetrációjára Szingapúrban (85%), a platform közösségi médiafigyelő funkciója hasznos lehet a helyi elérési stratégiák kidolgozásakor.

A GreenRope legjobb funkciói

Értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati ügyfélkapcsolat-kezelési modulokból áll.

Lehetőségek a fejlettebb e-mail marketinghez automatizálási szolgáltatásokkal

Zökkenőmentesen kezeli az eseményeket és a regisztrációkat

Átfogó elemzést és jelentést készít

A folyamatok automatizálása az üzleti teljesítmény javítása érdekében

A GreenRope korlátai

Felület : Egyes felhasználók a felületet régimódinak és nem túl könnyen kezelhetőnek tartják.

Tanulási görbe : Nehéz használni, mert bonyolult és túl sok funkcióval rendelkezik.

Ügyfélszolgálat: Korlátozott ügyfélszolgálati lehetőségek az alacsonyabb szintű csomagoknál

GreenRope árak

Starter : 99 USD/hó, maximum 1000 névjegy

Pro : 199 USD/hó, maximum 10 000 névjegy

Prémium : 299 USD/hó, maximum 50 000 névjegy

Vállalati: Egyedi árazás a szélesebb körű igényekhez

GreenRope értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 több mint 200 értékelés alapján

Capterra: 4,4/5 több mint 300 értékelés alapján

7. Pipedrive: A legjobb értékesítési folyamatok kezeléséhez

via Pipedrive

A Pipedrive egy kiemelkedő ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amelyet kifejezetten az Ön vállalkozásának értékesítési csapatához fejlesztettek ki. Felhasználóbarát felülettel és a folyamatok kezeléséhez hasznos eszközökkel rendelkezik.

Automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat, és kommunikációs funkciókat biztosít a vevőkkel való zökkenőmentes e-mailes interakciókhoz. A WhatsApp és a Facebook Messenger népszerű kommunikációs eszközökkel való integrációjának köszönhetően a Piperdrive lehetővé teszi a szingapúri vevőkkel való hatékony kommunikációt az általuk preferált platformokon.

A Pipedrive jól érthető értékesítési dokumentumokat és egy mobilalkalmazást is tartalmaz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik az értékesítés menedzseléséhez útközben. Ezért ez a szoftver kiváló választás azoknak a szingapúri kis- és középvállalkozásoknak, amelyek növelni szeretnék értékesítési termelékenységüket.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuális és könnyen használható értékesítési folyamat

Automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat

Harmonikusan kommunikál az e-mailes ügyfelekkel

Részletes és jól érthető értékesítési dokumentációt biztosít.

Mobil szoftver, amely minden elképzelhető funkcióval rendelkezik az irodán kívüli értékesítéskezeléshez

A Pipedrive korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Más CRM-ekhez képest a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Alapvető marketingeszközök : Korlátozott marketingfunkciók, inkább az értékesítésre összpontosítanak

Kiegészítők költsége: A további funkciók növelhetik az összköltséget.

Pipedrive árak

Alapvető : 12,50 USD/felhasználó/hónap az alapvető funkciókért

Haladó : 24,90 USD/felhasználó/hónap, továbbfejlesztett funkciókkal

Professzionális : 49,90 USD/felhasználó/hónap a fejlett eszközökért

Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap a funkciók teljes körű hozzáféréséért

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 pontszám 2000+ értékelés alapján

Capterra: 4,5/5 értékelés több mint 1200 vélemény alapján

8. Freshsales: A legjobb AI-alapú értékesítéshez

via Freshsales

A Freshworks csomag egyik legfontosabb eleme, a Freshsales az AI-alapú elemzés és automatizálás kihasználásával az értékesítési folyamatok hatékonyságának javítására törekszik.

A platform automatizálja az értékesítési folyamatokat a termelékenység javítása érdekében, és lehetővé teszi a jobb nyomon követést olyan funkciók segítségével, mint az e-mailek megnyitási aránya és a kattintások nyomon követése. A Freshsales emellett egy mobilalkalmazást is kínál, amellyel bárhonnan kezelheti értékesítési tevékenységeit.

A szoftver felhasználóbarát felületéről és az értékesítési csapatok számára kifejezetten tervezett erős funkcióiról ismert.

A Freshsales legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát használ praktikus ötletek vagy megoldások javaslatához

A potenciális ügyfeleknek interakciós szintjük alapján pontszámokat rendelhet hozzá Automatizálja az értékesítési folyamatokat a termelékenység javítása érdekében

Jobb nyomonkövetési funkciók az e-mailekben a kattintások nyomon követéséhez Kezelje értékesítési tevékenységeit bárhonnan egy mobilalkalmazás segítségével

A Freshsales korlátai

Integrációs korlátok : Egyes versenytársakhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Bonyolultság : Egyes felhasználók a fejlett funkciók beállítását bonyolultnak találják.

Támogatás: Korlátozott ügyfélszolgálat az alacsonyabb szintű csomagoknál

Freshsales árak

Ingyenes csomag : Alapvető funkciók kis csapatok számára

Növekedés : 15 dollár felhasználónként/hónapban, alapvető CRM eszközökkel

Pro : 39 USD/felhasználó/hónap, fejlett funkciókkal

Enterprise: 69 USD/felhasználó/hónap átfogó CRM-funkciókért

Freshsales értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 több mint 900 értékelés alapján

Capterra: 4,6/5 több mint 500 értékelés alapján

9. Zoho CRM: A legjobb testreszabhatóság és megfizethetőség szempontjából

via Zoho CRM

A Zoho CRM rendszer minden méretű vállalkozás számára számos testreszabási lehetőséget és megfizethető megoldást kínál. Automatizálja a munkafolyamatokat és a rutin feladatokat, valamint lehetővé teszi a kommunikációt különböző csatornákon, például e-mailen, közösségi médián és csevegőn keresztül.

A Zoho CRM integrálható különböző harmadik féltől származó eszközökkel, például a QuickBooks számviteli szoftverrel, marketingautomatizálási platformokkal és termelékenységi alkalmazásokkal. Ez lehetővé teszi a szingapúri vállalkozások számára, hogy a Zoho CRM-et összekapcsolják meglévő technológiai eszközeikkel, így egységes munkafolyamatot hozva létre.

Tudja meg, hogyan segítette a Zoho CRM a szingapúri Display Science-t a PDPA törvény betartása mellett működésének bővítésében.

A Zoho CRM legjobb funkciói

A Zia AI prediktív értékesítési elemzéseket és betekintést nyújt.

Kiterjedt testreszabási lehetőségek modulok és mezők számára

Automatizálja a munkafolyamatokat és a rutin feladatokat

Küldjön e-maileket, kommunikáljon a közösségi médián keresztül, és vegyen részt csevegésekben különböző csatornákon.

A Signpasshoz hasonló harmadik féltől származó eszközök zökkenőmentesen integrálhatók a Zoho alkalmazásokba, megkönnyítve ezzel a folyamatokat Szingapúrban.

A Zoho CRM korlátai

Felhasználói felület : Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják a felületet.

Tanulási görbe : A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt ez meredek lehet.

Támogatás: Az ügyfélszolgálat ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok esetében javítható.

Zoho CRM árak

Ingyenes csomag : Alapvető funkciók legfeljebb 3 felhasználó számára

Standard : 12 dollár felhasználónként/hónapban, a legfontosabb CRM rendszereszközökkel

Professional : 20 dollár/felhasználó/hónap, fejlett funkciókkal

Vállalati : 35 USD/felhasználó/hónap átfogó funkciókért

Ultimate: 45 USD/felhasználó/hónap az összes funkció teljes hozzáféréséért

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 több mint 1700 értékelés alapján

Capterra: 4,2/5 több mint 2000 értékelés alapján

10. Eber: A legjobb hűségprogram-integrációhoz

via Eber

Az Eber úgy lett kialakítva, hogy integrálja a CRM-et az ügyfélhűségi programokkal, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani szeretnék az ügyfélmegtartást és az ügyfél-elkötelezettséget.

A szoftver olyan funkciókat kínál, amelyekkel hűségprogramokat hozhat létre és kezelhet, az ügyfeleket célzott marketing céljából osztályozhatja, hűség- és marketingkampányokat automatizálhat, valamint betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe és a programok teljesítményébe.

Eber integrálható a népszerű szingapúri POS-rendszerekkel, többek között a Lightspeed Retail és a Shopify rendszerekkel, így koherens adatelemzési ökoszisztémát biztosít.

Az Eber legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen ügyfélhűségi programokat minden nehézség nélkül

Osztályozza az ügyfeleket igényeik szerint a célzott marketing érdekében

Segít automatizálni a hűség- és marketingkampányokat

Betekintést nyújt az ügyfelek viselkedésébe és a hűségprogramok teljesítményébe.

Integrálható POS-rendszerekkel és más üzleti eszközökkel

Eber korlátai

Funkciók mélysége : Korlátozott CRM-funkciók a dedikált CRM-platformokhoz képest

Skálázhatóság : Nagyvállalatok esetében nem biztos, hogy jól skálázható

Testreszabás: Kevesebb testreszabási lehetőség a nem hűségprogramhoz kapcsolódó funkciók esetében

Eber árak

Starter : 29 USD/hó az alapvető hűségprogram funkciókért

Professional : 69 USD/hó, fejlett kampányeszközökkel

Üzleti : 129 USD/hó átfogó hűségprogram- és CRM-funkciókért

Vállalati: Egyedi árazás nagy szervezetek számára

Eber értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 több mint 150 értékelés alapján

Capterra: 4,6/5 több mint 100 értékelés alapján

Gyorsítsa fel startupja sikerét a megfelelő CRM-mel

Számos ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvert láttunk Szingapúrban, amelyek mindegyike egyedi jellemzőkkel rendelkezik, hogy megfeleljen a különböző üzleti követelményeknek.

A Salesforce kiterjedt funkcióitól a HubSpot marketing és értékesítési összehangolásán át a ClickUp projektmenedzsment integrációjáig – minden igényhez megtalálható a megfelelő CRM. Értékelje ezeket a lehetőségeket, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.

Ha átfogó CRM-megoldást keres, olyan funkciókkal, mint a testreszabható folyamatok, a munkafolyamatok automatizálása, a zökkenőmentes integrációk és az átfogó feladatkezelés, akkor a ClickUp a legjobb választás. Készen áll az ügyfélkapcsolat-kezelés átalakítására?

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!