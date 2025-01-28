A 10 legjobb HR-szoftver Malajziában

Bármilyen méretű vállalkozás működtetése számos feladat elvégzését igényli, például a munkavállalók irányítását, a bérszámfejtést, a teljesítményértékelést és a szabályoknak való megfelelést. Ezeket a feladatokat manuálisan nem könnyű kézben tartani. Azonban az HR szoftverek használata minimalizálja a hibákat, időt takarít meg, és lehetővé teszi, hogy az üzleti célokra koncentráljon.
Sok időt töltöttem azzal, hogy megvizsgáljam a Malajziában kínált különböző HR-szolgáltatási szoftverek lehetőségeit, hogy optimalizáljam HR-tevékenységünket. Kövessen, miközben megosztom személyes tapasztalataimat, megfigyeléseimet és őszinte értékeléseimet a legjobb malajziai HR-szoftver-szolgáltatókról, hogy segítsem Önt a vállalatának legmegfelelőbb HR-szoftver kiválasztásában.
Mit kell keresnie egy malajziai HR-szoftverben?
Malajziában HR-szoftver kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni, hogy az megfeleljen a szervezet igényeinek és a szabályozási követelményeknek.
- Szabályozási megfelelés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel a malajziai munkajogi előírásoknak a munkaszerződések, a bérszámfejtés, az adók és egyéb jogi követelmények tekintetében. Például ellenőrizze, hogy rendelkezik-e MTD (havi adólevonás) rendelkezésekkel, valamint egyéb törvényes levonásokkal, mint például EPF (alkalmazotti nyugdíjpénztár), SOCSO (társadalombiztosítás) és EIS (alkalmazotti biztosítási rendszer).
- Integrációs képességek: Válasszon olyan HR szoftvert, amely könnyen integrálható más vállalati alkalmazásokkal, könyvelési szoftverekkel, időkövető eszközökkel és más rendszerekkel, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását és növelje a termelékenységet.
- Biztonsági intézkedések: Győződjön meg arról, hogy a szoftver robusztus adatbiztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megvédik a bizalmas alkalmazotti adatokat a jogsértésektől és a nem kívánt hozzáférésektől.
- Költség és befektetési megtérülés: Válasszon olyan HR szoftvert, amely illeszkedik pénzügyi lehetőségeihez, és vegye figyelembe a szoftver potenciális befektetési megtérülését. A HR szoftver befektetési megtérülésének értékelésekor vegye figyelembe olyan tényezőket, mint az időmegtakarítás, a termelékenység növekedése, az adminisztrációs költségek csökkenése és a munkavállalók magasabb megtartási aránya.
- Felhasználói felület: Keressen intuitív felhasználói felületet, valamint átfogó képzési és támogatási anyagokat, amelyek elősegítik a szoftver elfogadását és segítik a csapatokat a hatékony használatában. Ellenőrizze, hogy a támogatási és képzési anyagok maláj nyelven is rendelkezésre állnak-e.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan HR szoftvert, amely képes a vállalat igényeinek megfelelően bővülni. Akár induló, akár már megalapozott vállalatról van szó, a szoftvernek alkalmazkodnia kell a változó igényekhez.
- Sokoldalú és rugalmas: Válasszon testreszabható HR szoftvert, amely könnyen módosítható, hogy megfeleljen vállalatának specifikációinak.
A 10 legjobb HR-szoftver Malajziában, amelyet 2024-ben érdemes használni
Íme átfogó értékelésem és mélyreható elemzésem a legjobb HR szoftverekről Malajziában. Bemutatom az egyes eszközök előnyeit, korlátait, főbb jellemzőit és árait, hogy segítsem Önt a vállalatának legmegfelelőbb eszköz kiválasztásában.
1. ClickUp (A legjobb HR-projektmenedzsmenthez)
A ClickUp Malajzia vezető HR-menedzsment platformja, amely teljes körű HR-megoldásokat kínál. Elsősorban projektmenedzsment eszközként működik, de egy robusztus humánerőforrás-menedzsment csomagot is kínál, amely egyszerűsíti a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és a munkavállalók nyomon követését. Több mint 1000 integrációval jól ismert üzleti alkalmazásokhoz és több mint 100 testreszabható HR-funkcióval a ClickUp hatékonyabbá teszi a műveletek kezelését, elősegítve a vállalat zökkenőmentes bővülését.
A ClickUp for HR Team egyszerűsíti a mindennapi HR-feladatokat. Valós idejű, testreszabható űrlapokkal, teljesítménykövetéssel és ütemterv-kezeléssel hatékonyabbá teszi az alkalmazottak felvételi folyamatát. Ezenkívül a HR-vezetők a ClickUp Calendar View segítségével nyomon követhetik az interjúkat.
A ClickUp Collaboration Detection segítségével megszervezheti, nyomon követheti és közösen dolgozhat bármely projekten, így kialakíthatja az Ön és szervezete számára ideális munkafolyamatot. Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat a csapattagokkal, és azonnali visszajelzést kaphat.
Ezenkívül a ClickUp kifinomult csapatmunka- és kommunikációs funkciói lehetővé teszik, hogy bármilyen méretű csapatok valós időben együttműködjenek, egyetlen platformon központosítsák az összes kommunikációt és a munkavállalói teljesítménymenedzsmentet, valamint elősegítsék a csapat felelősségvállalását. Ezenkívül a ClickUp készen használható sablonokat is biztosít, így nem kell a keretrendszert a semmiből felépítenie.
Vegyük például a ClickUp Employee Directory sablont, amely megkönnyíti az alkalmazottak beilleszkedését, testreszabott táblázatokat hoz létre és automatikus emlékeztetőket tesz lehetővé. Ez a sablon központi gyűjtőhelyként szolgál az összes alkalmazotti információ számára, így könnyen és gyorsan hozzáférhet bármely információhoz.
A ClickUp HR Knowledge Base sablon segítségével egyszerűsítheti az összes alapvető HR-eljárást, például az erőforrás-tervezést, a bérszámfejtést, az értékeléseket, az adatbázisok karbantartását és az egyéni megbeszéléseket . Ez egy felhasználóbarát platformot biztosít az összes HR-információ kezeléséhez és tárolásához. Ez központosítja a csapatának szükséges összes információt, így a frissítések, az alkalmazotti adatok kezelése és a hozzáférés gyerekjáték lesz.
A ClickUp-ot igazán kiemeli a mesterséges intelligencia eszközökből álló csomagja, a ClickUp Brain, amely válaszol a kérdésekre és összekapcsolja a projekteket, dokumentumokat, embereket és a vállalati tudást. Ezzel minimalizálhatja a releváns adatok keresésével töltött időt. A projektfrissítések és áttekintések automatizálásával az AI Project Manager időt szabadít fel, hogy a fontos HR-projektekre koncentrálhasson a hétköznapi értesítések helyett.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje a HR-rel kapcsolatos információkat és adatokat, mint például a felvételi ütemtervek, az üres álláshelyek és a csapat termelékenysége, a ClickUp Dashboards több mint 50 widgetjének segítségével.
- Gyűjtse össze a felvételi kérelmeket, az alkalmazottak véleményét vagy értékeléseit a Clickup Forms segítségével.
- Növelje a hatékonyságot azáltal, hogy integrálja a ClickUp Integrations segítségével különböző harmadik féltől származó alkalmazásokat és szolgáltatásokat, például fájltároló szolgáltatásokat, mint a Dropbox és a Google Drive, valamint üzenetküldő platformokat, mint a Slack és a Microsoft Teams.
- Készítsen e-mail sablonokat, SOP-kat és még sok mást azonnal a ClickUp Brain AI Writer segítségével.
- Kövesse nyomon az időt, készítsen előrejelzéseket, jegyzetelje meg a mért időt, és ellenőrizze a eltöltött időről szóló jelentéseket gyakorlatilag bármely helyről a ClickUp Project Time Tracking segítségével.
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek nehézséget okozhat a bonyolult funkciók kezelése.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. PayrollPanda (A legjobb bérszámfejtő szoftver)
A PayrollPanda egy online HR- és bérszámfejtési szoftver, amely segíti a vezetők és a toborzási menedzserek munkáját. Hatékony funkcióival, mint például a bérlapok generálása, a bérszámfejtés nyomon követése, az eLeave és az API-integrációk, számos malajziai kkv használja.
A PayrollPanda 100%-ban HRDF-támogatható, ami jelentős vonzerőt jelent a malajziai vállalatok számára. A termék folyamatos fejlesztés alatt áll, két hetente jelennek meg frissített verziók. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és nem igényel képzést.
A PayrollPanda legjobb funkciói
- Automatizálja a bérszámfejtést, az adószámításokat és a törvényes járulékokat egy LHDN-kompatibilis eszközzel.
- Frissítse személyes adatait, kérjen szabadságot és tekintse meg a bérszámfejtési adatokat az önkiszolgáló eszközök segítségével, amelyek könnyen hozzáférhetők.
- Csökkentse a munkaerőköltségeket a bérszámfejtés, az adózás és a munkaerő kifizetési folyamatainak egyszerűsítésével.
- Egyszerűsítse pénzügyi műveleteit az integrált számviteli szoftver és a kiadások nyomon követése segítségével.
- Rendszeresen frissítse a szoftvert, hogy proaktívan javítsa a funkcionalitást és megfeleljen az ügyfelek követelményeinek.
- Biztosítson többplatformos hozzáférést az alkalmazottaknak laptopon, táblagépen vagy mobiltelefonon.
A PayrollPanda korlátai
- Nehéz feldolgozni a komplex javadalmazási folyamatokat
- Néhány számviteli szoftverrel való integráció hiánya
PayrollPanda árak
- 32,50 MYR/hó plusz 6,80 MYR/hó felhasználónként (éves számlázás)
PayrollPanda értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
3. AgileHRMS (A legjobb HRMS üzleti vállalkozások számára)
Az AgileHRMS egy átfogó rendszer az emberi erőforrások kezelésének különböző aspektusaihoz. Célja a HR-eljárások optimalizálása a vállalkozások számára. Több modult tartalmaz, például bérszámfejtést, szabadságok nyomon követését, jelenléti nyilvántartást, munkavállalói információk kezelését és teljesítményértékelést.
A szoftver célja a termelékenység és a működési hatékonyság növelése, a munkavállalói élmény javítása, valamint az ismétlődő, manuális HR-feladatok automatizálása. Az AgileHRMS olyan funkciókkal, mint a testreszabható munkafolyamatok, az önkiszolgáló portálok és a jelentéskészítő eszközök, hatékonyan javítja a HR-menedzser munkájának minőségét.
Az AgileHRMS legjobb funkciói
- Készítsen átfogó munkavállalói kézikönyvet, kövesse nyomon a kiegészítő információkat, és konfigurálja az egyéni mezőket az HRMS rendszer segítségével.
- Kezelje a jelenléteket biometrikus/RFID eszközökkel rögzített be- és kijelentkezési adatok alapján.
- Állítson be több különböző műszakot a munkatársak számára, és rögzítse a jelenléteket, beleértve a korai távozásokat és a késéseket is.
- Egy integrált platformról figyelemmel kísérheti az interjúk ütemezését, az interjúkat, az állásajánlatokat és az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát.
Az AgileHRMS korlátai
- Fejlett funkciók hiánya, például prediktív modellezés
- A megvalósítás összetettsége
AgileHRMS árak
- Egyedi árazás
AgileHRMS értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)
4. Swingvy (A legjobb online HR- és menedzsment szoftver)
A Swingvy egy felhőalapú HR szoftverplatform, amely aktív jelenléttel rendelkezik Délkelet-Ázsiában, és átfogó megoldást kínál a vállalatoknak a hatékony munkaerő-menedzsment területén.
A Swingvy olyan funkciói, mint a bérszámfejtés, az idő- és jelenléti nyilvántartás, a költségkezelés és a személyzeti adminisztráció, racionalizálják a munkafolyamatokat és minimalizálják az adminisztratív feladatokat. Ezenkívül a Swingvy önkiszolgáló portálja lehetővé teszi a munkatársainak, hogy közvetlenül átvegyék az HR-rel kapcsolatos feladataikat. Hozzáférhetnek személyes adataikhoz, megtekinthetik fizetési jegyzékeiket, szabadságot igényelhetnek és módosíthatják adataikat. A Swingvy minden méretű vállalat számára hatékony, megbízható és intuitív HR-platformot kínál a HR-funkciók és -eljárások hatékony kezeléséhez.
A Swingvy legjobb funkciói
- Hozzon létre zökkenőmentes integrációt olyan jól ismert vállalati alkalmazásokkal, mint az Apple Calendar és a Google Calendar, valamint más fontos vállalati eszközökkel.
- Garantálja a malajziai jogszabályoknak megfelelő, pontos és időszerű bérszámfejtési eljárásokat.
- Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy önállóan kezeljék online identitásukat, ami elengedhetetlen eleme a hatékonyságra törekvő kisvállalkozásoknak.
- Egyszerűsítse a visszatérítési folyamatokat, garantálva a hatékony pénzügyi menedzsmentet.
- Könnyítse meg az alkalmazottak papírmunkáját és a teljesítményértékeléseket, hogy elérje a kitűzött HR-célokat.
A Swingvy korlátai
- Nincs élő chat vagy telefonos ügyfélszolgálat
- A felhasználók hiányosságokat emeltek ki a megvalósítás során.
- Hosszabb várakozási idő a bérszámfejtés átalakításához
- A fizetési jegyzékek kiosztása nem automatizált
Swingvy árak
- Prémium: 14,70 MYR/hó felhasználónként
- Bérszámfejtés: 14,70 MYR/hónap felhasználónként
- Idő: 8,8 MYR/hó felhasználónként
Swingvy értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. HREasily (A legjobb könnyen használható felhőalapú HRMS)
A HREasily egy felhőalapú humánerőforrás-irányítási rendszer (HRMS) az automatizált munkavállalói menedzsment, a bérszámfejtés és a HR-eljárásokhoz. Ez a platform segít a délkelet-ázsiai vállalatoknak, hogy elsődleges tevékenységükre koncentrálhassanak, miközben kezelik a különböző HR-adatokat és bérszámfejtési információkat.
Ez a megoldás minden méretű és ágazatú vállalat számára ideális, mivel egyszerűen használható és megfizethető. Ráadásul LHDN-jóváhagyott, így bizalommal alkalmazhatja.
Az alkalmazottak önkiszolgáló portálja egy kulcsfontosságú elem, amely lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy bárhonnan megtekintsék és módosítsák fizetési jegyzékeiket, szabadságot igényeljenek és hozzáférjenek személyes adataikhoz. Ez elősegíti az átláthatóságot és felhatalmazza a munkavállalókat, hogy saját HR-rel kapcsolatos igényeiket maguk intézzék.
A HREasily legjobb funkciói
- Automatizálja a jelentkezők nyomon követését, a szabadságok kezelését és a bérszámfejtést, hogy időt takarítson meg és minimalizálja a hibákat.
- Csökkentse a szabályszegés miatti bírságok lehetőségét a legkiválóbb megfelelőségi eszközökkel.
- Kezelje több ország bérszámfejtését, és alkalmazkodjon a különböző joghatóságok eltérő jogi követelményeihez, mindezt egyetlen platformról.
- Integrálja más üzleti szoftverekkel, például a Quickbooksszal, és javítsa a különböző részlegek közötti összeköttetést.
- Növelje az elérhetőséget a mobilalkalmazás felületével
HREasily korlátai
- Nem kínál fejlett funkciókat olyan területeken, mint a teljesítménymenedzsment, a tehetségek toborzása vagy a munkavállalói elkötelezettség.
HREasily árak
- Teljes csomag: 112 MYR/hó (7 felhasználó)
HREasily értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nem elérhető
6. EasyWork (A legjobb HR-rendszer mobilalkalmazás)
Az EasyWork alkalmazás egy rugalmas HR-termelékenységi eszköz, amelynek célja a csapatmunka javítása és a feladatkezelés felgyorsítása. Segít a felhasználóknak hatékonyan kezelni a munkafolyamatukat a teljesítménykezelés, a feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése eszközökkel.
A bérszámfejtési eszköz LHDN-kompatibilis, és lehetővé teszi, hogy az összes törvényes levonást egy platformon kezelje.
Nemrégiben új modult adtak hozzá, amely ugyanazon a platformon kezeli a munkavállalók jutalmazását és elismerését. A csapat tagjai könnyebben együttműködhetnek a valós idejű kommunikációs és fájlmegosztási funkciókhoz való hozzáféréssel. Az alkalmazás időfigyelő és határidő-követő funkciókkal biztosítja, hogy a feladatok és projektek időben elkészüljenek.
Az EasyWork elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál, amelyek betekintést nyújtanak a csapat termelékenységébe és a projekt előrehaladásába.
Az EasyWork legjobb funkciói
- Az EasyWork Procurement Pro funkcióval felügyelheti és nyomon követheti a kiterjedt beszerzési folyamatokat.
- Kezelje a kifizetéseket RM-ben, mivel a szoftver támogatja a malajziai pénznemet.
- Automatizálja a bérszámfejtést a malajziai törvényeknek megfelelően
- Egyszerűsítse az együttműködést az integrált fájlmegosztási és csevegési funkciók révén biztosított zökkenőmentes kommunikációval.
- Javítsa az alkalmazottak elkötelezettségét egy jutalmazási és elismerési modullal
- Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét jelenléti jelentések, rögzített munkaórák és arcfelismerő technológia segítségével.
EasyWork korlátai
- Más alkalmazásokkal való integráció hiánya, ami adatsilók kialakulásához vezet
- A felhasználók szerint az arcfelismerő funkció hibásan működik.
EasyWork árak
- EasyReward terv: 292,50 MYR/hó felhasználónként
- EnterpriseReward Plan: 702 MYR/hó felhasználónként
EasyWork értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Apploye (A legjobb időkövető szoftver)
Az Apploye egy malajziai HR-szoftver, amely időkövetési és munkavállaló-figyelési funkcióival népszerű a távoli csapatok és szabadúszók körében. Pontosságáról és egyszerű használatáról ismert, és kisvállalkozásoknak és nagy szervezeteknek egyaránt hatékony platformot biztosít az emberi erőforrások hatékony kezeléséhez és maximális kihasználásához.
Számos funkciója, köztük az online munkaidő-nyilvántartás, a számlázás és a rendszeres képernyőképek készítése miatt ez a tökéletes választás azoknak a vállalatoknak, amelyek integrált megközelítést keresnek az alkalmazottak nyomon követéséhez.
Az Apploye legjobb funkciói
- Egy helyen hozzáférhet a világosan szervezett műszakokhoz és a munkavállalók jelenléti adataihoz, a napi teljesítményhez és az éves, színkóddal jelölt összefoglalókhoz.
- Tekintse meg az egy helyen végzett havi részvételi, kihagyott és ledolgozott műszakok összesített adatait.
- Exportálja a napi, havi és éves jelenléti jelentéseket PDF és CSV formátumban a zökkenőmentes nyilvántartás érdekében.
- Végrehajtsa a szabályozásokat, és tegye lehetővé az adaptív időkövetést és a jelenléti ellenőrzést a munkahelyen GPS-helymeghatározás és geofencing segítségével.
- Tekintse meg a költségvetéseket, a felhasznált órákat, a fennmaradó forrásokat és a teljes kiadást egy helyen a hatékony projektmenedzsment érdekében.
- Az „Aktív”, „Archivált” és „Költségvetésbe foglalt” projektek alatt található különböző fülek segítségével világos és rendezett projektinformációkat kaphat.
Az Apploye korlátai
- A tanulási görbe meredekebb, ami kihívást jelent az új felhasználók számára.
- Néhány alapvető alkalmazással való integráció hiánya
- A felhasználók szerint a jelentések és a műszerfalak nem túl lenyűgözőek.
Apploye árak
- Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként
- Elite: 7 USD/hó felhasználónként
Apploye értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
8. PeopleHum (Megfizethető felhőalapú HR-megoldások)
A PeopleHum egy felhőalapú humán tőke menedzsment szoftver, amely intuitív és költséghatékony funkciói miatt elismerést szerzett.
A PeopleHum segít a szervezet HR-osztályának naprakész maradni az adatok központosításával és a rutin toborzási, beillesztési és tehetségkezelési műveletek automatizálásával.
Mesterséges intelligenciát és automatizálást használ a különböző személyzeti menedzsment folyamatok racionalizálására és adatgazdag betekintés generálására a vezetők számára, hogy megértsék a munkavállalók tendenciáit és hangulatát. Az eszköz akár munkavállalói elkötelezettségi felméréseket is képes futtatni. Emellett biometrikus adatok és önellenőrzés segítségével egyszerűsíti a jelenléti menedzsmentet is.
A PeopleHum legjobb funkciói
- Automatizálja az új alkalmazottak beilleszkedését, a papírmunkát és az orientációt egy robusztus toborzási menedzsment rendszer segítségével.
- Egyszerűsítse a felvételi folyamatot egy olyan pályázati nyomonkövető rendszerrel, amely segít a pályázatok kezelésében, a jelöltek szűrésében a munkaköri leírás sablonok segítségével, valamint az interjúk megszervezésében.
- Képzési programokat, készségértékeléseket és személyre szabott tanulási útvonalakat biztosítson a munkatársak fejlődésének támogatására.
- Az automatizált értékelési üléseken, a 360 fokos visszajelzéseken és a testreszabható, könnyen elérhető értékelési sablonokon keresztül új perspektívát kínálhat az alkalmazottak hatékonyságára vonatkozóan.
- Fedezze fel a munkaerő-mintákat, miközben adatvezérelt döntéseket hoz az AI-alapú HR-elemzések segítségével.
- Szinkronizálja az adatokat és automatizálja a munkafolyamatokat más üzleti rendszerekkel, beleértve az ERP-t és a bérszámfejtést.
A PeopleHum korlátai
- A szervezeti igényekhez való igazítás lehetőségének hiánya
- Nincs rugalmasság; az előre meghatározott sablonok nem feltétlenül felelnek meg a vállalaton belüli specifikus kulturális sajátosságoknak.
PeopleHum árak
- A kiválasztott modulok alapján egyedi árazás
PeopleHum értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (23+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (23+ értékelés)
9. GreatDay HR (Átfogó HRIS szoftver minden HR-es számára)
A GreatDay HR egy teljesen integrált, felhőalapú humánerőforrás-szoftver Malajziában, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén kezeljék az életciklus minden aspektusát, beleértve a bérszámfejtési folyamatokat és adószámításokat, a jelenléti nyilvántartást, a szabadságkérelmeket és a kifizetéseket. A HRIS rendszer több országra kiterjedő adóügyi megfelelési funkciókat biztosít, amelyek felgyorsítják a bérszámfejtést és időt takarítanak meg Önnek.
Az alkalmazásalapú felhasználói felület és az egyszerű integrációs jellemzők miatt a GreatDay HR népszerű választás az HR-szakemberek körében a bérszámfejtési és tanulásirányítási rendszerek terén.
A GreatDay legjobb funkciói
- Kínáljon átfogó jelenléti adatokat, amelyek teljes mértékben integrálva vannak egy egyetlen rendszerbe, és közvetlenül kapcsolódnak a bérszámfejtési modulhoz. Ez magában foglalja az időbélyegeket és a GPS-térkép pozíciókat a Geotags funkcióval.
- Motiválja alkalmazottait azonnali kérelemjóváhagyással
- Kövesse nyomon az adózással kapcsolatos tevékenységeket, az adóbevallásokat és az adóátutalásokat a különböző alkalmazotti és beszállítói csoportok esetében.
- A felismerés technológiával könnyebbé válik a munkahelyi be- és kijelentkezés.
- Automatizálja a jelenléti keretrendszer integrációját és a fizetési jegyzékek terjesztését a gyors és pontos bérszámfejtés érdekében.
- A munkaidő-nyilvántartási funkcióval nyomon követheti az alkalmazottak munkaidejét, tevékenységeit és az egyes feladatokra fordított időt.
A GreatDay korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Skálázhatósági kihívások, például a megnövekedett adatmennyiség kezelése
- Nincs lehetőség a bővítésre a változó követelmények támogatásához
GreatDay árak
- Exkluzív csomagok: 5,62 MYR/hó felhasználónként
GreatDay értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. BrioHR (A legjobb teljes körű HRMS szoftver)
A BrioHR egy HR-technológiai szolgáltató, amely HRMS-rendszerekre specializálódott. Ez egy könnyen használható, költséghatékony, rugalmas HR-irányítási rendszer, amely átfogó funkciókat kínál az összes HR-rendszer és -eljárás digitalizálásához és racionalizálásához. A csapatok használhatják a bérszámfejtés és a munkavállalói nyilvántartások kezelésére, a teljesítmény nyomon követésére, az új munkavállalók beillesztésének, a szabadságok kezelésének és a toborzásnak az egyszerűsítésére, valamint egyéb feladatokra.
A BrioHR szakértői csapata valós idejű segítséget nyújt a HR-csapatoknak az alkalmazás testreszabásában és beállításában, hogy az könnyen megfeleljen az egyedi követelményeknek.
A BrioHR legjobb funkciói
- A BrioHR jelentéskészítő moduljával nyilvántartást vezethet a munkavállalók adatairól, szakmai hátteréről, projektekről, képzési anyagokról, eszközökről és papírmunkáról.
- Biztosítson testreszabható jelentéseket, munkaidő-beállításokat, testreszabott jóváhagyási eljárásokat, munkavállalói visszajelzési eszközöket és a folyamatban lévő feladatok alapos áttekintését.
- Kínáljon személyre szabott beilleszkedési programokat, és adjon az új alkalmazottaknak különleges engedélyt bizalmas információk megadására, fájlok feltöltésére és üzleti eszközök használatára a BrioHR New Joiner Onboarding eszközével.
- Könnyítse meg a jelöltek értékelését és az interjúk visszajelzéseit, és gyorsítsa fel a felvételi folyamatot.
- A munkaidő-nyilvántartás funkcióval nyomon követheti és értékelheti a feladatokra és tevékenységekre fordított időt.
- Biztosítson testreszabható jelentéseket, munkaidő-beállításokat, testreszabott jóváhagyási eljárásokat, projektmenedzsment eszközöket és a folyamatban lévő feladatok alapos áttekintését.
- Kezelje a malajziai bérszámfejtéshez kapcsolódó összes törvényes levonást a platformon belül.
A BrioHR korlátai
- Integrációs kihívások néhány alkalmazás esetében
- A mobilalkalmazás lassabb, mint a számítógépes verzió.
- A bérszámfejtési funkció csak bizonyos országokban érhető el.
BrioHR árak
- Essentials csomag: 3,50 USD/hó/felhasználó áron
- Prémium csomag: 5 USD/hó/felhasználó áron
BrioHR értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (26+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (57+ értékelés)
Frissítse HR-megoldásait a ClickUp segítségével!
Ha a legjobb módszereket keresi a vállalat HR-folyamatait felügyelni, akkor a malajziai tíz legjobb HR-szoftver átfogó listája biztosan segíteni fog Önnek. Azonban egy olyan all-in-one humánerőforrás-szoftver használata, mint a ClickUp, megfizethető árakkal versenyelőnyt biztosít az HR-tevékenységekben!
A ClickUp egy olyan egységes megoldás, amely több száz ingyenes HR-sablonnal egyszerűsíti az emberi erőforrások kezelését. Ezeket az előre strukturált és testreszabható keretrendszereket felhasználhatja a kezdeti munkafolyamatok kialakításához. A ClickUp mindent megad Önnek a célkitűzés, a felvétel és a megtartás folyamatától kezdve az alkalmazotti felmérésekig, a teljesítménymenedzsmentig és még sok minden másig. Ha meg szeretné tudni, hogyan segíti hatékonyan a platform az HR-csapatát, regisztráljon azonnal ingyenesen a ClickUp-ra!