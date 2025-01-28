A 10 legjobb HR-szoftver Malajziában

Bármilyen méretű vállalkozás működtetése számos feladat elvégzését igényli, például a munkavállalók irányítását, a bérszámfejtést, a teljesítményértékelést és a szabályoknak való megfelelést. Ezeket a feladatokat manuálisan nem könnyű kézben tartani. Azonban az HR szoftverek használata minimalizálja a hibákat, időt takarít meg, és lehetővé teszi, hogy az üzleti célokra koncentráljon.

Sok időt töltöttem azzal, hogy megvizsgáljam a Malajziában kínált különböző HR-szolgáltatási szoftverek lehetőségeit, hogy optimalizáljam HR-tevékenységünket. Kövessen, miközben megosztom személyes tapasztalataimat, megfigyeléseimet és őszinte értékeléseimet a legjobb malajziai HR-szoftver-szolgáltatókról, hogy segítsem Önt a vállalatának legmegfelelőbb HR-szoftver kiválasztásában.

Mit kell keresnie egy malajziai HR-szoftverben?

Malajziában HR-szoftver kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni, hogy az megfeleljen a szervezet igényeinek és a szabályozási követelményeknek.

Szabályozási megfelelés : Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel a malajziai munkajogi előírásoknak a munkaszerződések, a bérszámfejtés, az adók és egyéb jogi követelmények tekintetében. Például ellenőrizze, hogy rendelkezik-e MTD (havi adólevonás) rendelkezésekkel, valamint egyéb törvényes levonásokkal, mint például EPF (alkalmazotti nyugdíjpénztár), SOCSO (társadalombiztosítás) és EIS (alkalmazotti biztosítási rendszer).

Integrációs képességek : Válasszon olyan HR szoftvert, amely könnyen integrálható más vállalati alkalmazásokkal, könyvelési szoftverekkel, időkövető eszközökkel és más rendszerekkel, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását és növelje a termelékenységet.

Biztonsági intézkedések : Győződjön meg arról, hogy a szoftver robusztus adatbiztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megvédik a bizalmas alkalmazotti adatokat a jogsértésektől és a nem kívánt hozzáférésektől.

Költség és befektetési megtérülés : Válasszon olyan HR szoftvert, amely illeszkedik pénzügyi lehetőségeihez, és vegye figyelembe a szoftver potenciális befektetési megtérülését. A HR szoftver befektetési megtérülésének értékelésekor vegye figyelembe olyan tényezőket, mint az időmegtakarítás, a termelékenység növekedése, az adminisztrációs költségek csökkenése és a munkavállalók magasabb megtartási aránya.

Felhasználói felület : Keressen intuitív felhasználói felületet, valamint átfogó képzési és támogatási anyagokat, amelyek elősegítik a szoftver elfogadását és segítik a csapatokat a hatékony használatában. Ellenőrizze, hogy a támogatási és képzési anyagok maláj nyelven is rendelkezésre állnak-e.

Skálázhatóság : Válasszon olyan HR szoftvert, amely képes a vállalat igényeinek megfelelően bővülni. Akár induló, akár már megalapozott vállalatról van szó, a szoftvernek alkalmazkodnia kell a változó igényekhez.

Sokoldalú és rugalmas: Válasszon testreszabható HR szoftvert, amely könnyen módosítható, hogy megfeleljen vállalatának specifikációinak.

A 10 legjobb HR-szoftver Malajziában, amelyet 2024-ben érdemes használni

Íme átfogó értékelésem és mélyreható elemzésem a legjobb HR szoftverekről Malajziában. Bemutatom az egyes eszközök előnyeit, korlátait, főbb jellemzőit és árait, hogy segítsem Önt a vállalatának legmegfelelőbb eszköz kiválasztásában.

1. ClickUp (A legjobb HR-projektmenedzsmenthez)

A ClickUp HR-menedzsment platformjával egyszerűsítheti a felvételt, az új munkavállalók beilleszkedését és a munkavállalók fejlődését.

A ClickUp Malajzia vezető HR-menedzsment platformja, amely teljes körű HR-megoldásokat kínál. Elsősorban projektmenedzsment eszközként működik, de egy robusztus humánerőforrás-menedzsment csomagot is kínál, amely egyszerűsíti a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és a munkavállalók nyomon követését. Több mint 1000 integrációval jól ismert üzleti alkalmazásokhoz és több mint 100 testreszabható HR-funkcióval a ClickUp hatékonyabbá teszi a műveletek kezelését, elősegítve a vállalat zökkenőmentes bővülését.

A ClickUp for HR Team egyszerűsíti a mindennapi HR-feladatokat. Valós idejű, testreszabható űrlapokkal, teljesítménykövetéssel és ütemterv-kezeléssel hatékonyabbá teszi az alkalmazottak felvételi folyamatát. Ezenkívül a HR-vezetők a ClickUp Calendar View segítségével nyomon követhetik az interjúkat.

Kétirányú szinkronizálással felügyelheti ClickUp feladatait és közvetlenül a Naptár nézetből indíthatja el a megbeszéléseket

A ClickUp Collaboration Detection segítségével megszervezheti, nyomon követheti és közösen dolgozhat bármely projekten, így kialakíthatja az Ön és szervezete számára ideális munkafolyamatot. Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat a csapattagokkal, és azonnali visszajelzést kaphat.

Ezenkívül a ClickUp kifinomult csapatmunka- és kommunikációs funkciói lehetővé teszik, hogy bármilyen méretű csapatok valós időben együttműködjenek, egyetlen platformon központosítsák az összes kommunikációt és a munkavállalói teljesítménymenedzsmentet, valamint elősegítsék a csapat felelősségvállalását. Ezenkívül a ClickUp készen használható sablonokat is biztosít, így nem kell a keretrendszert a semmiből felépítenie.

Töltse le ezt a sablont Rendezze el alkalmazottainak adatait és még sok mást a Clickup alkalmazotti adatbázis sablonjával.

Vegyük például a ClickUp Employee Directory sablont, amely megkönnyíti az alkalmazottak beilleszkedését, testreszabott táblázatokat hoz létre és automatikus emlékeztetőket tesz lehetővé. Ez a sablon központi gyűjtőhelyként szolgál az összes alkalmazotti információ számára, így könnyen és gyorsan hozzáférhet bármely információhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp HR tudásbázis sablonjával könnyedén hozzáférhet a legfontosabb HR-irányelvekhez.

A ClickUp HR Knowledge Base sablon segítségével egyszerűsítheti az összes alapvető HR-eljárást, például az erőforrás-tervezést, a bérszámfejtést, az értékeléseket, az adatbázisok karbantartását és az egyéni megbeszéléseket . Ez egy felhasználóbarát platformot biztosít az összes HR-információ kezeléséhez és tárolásához. Ez központosítja a csapatának szükséges összes információt, így a frissítések, az alkalmazotti adatok kezelése és a hozzáférés gyerekjáték lesz.

A ClickUp-ot igazán kiemeli a mesterséges intelligencia eszközökből álló csomagja, a ClickUp Brain, amely válaszol a kérdésekre és összekapcsolja a projekteket, dokumentumokat, embereket és a vállalati tudást. Ezzel minimalizálhatja a releváns adatok keresésével töltött időt. A projektfrissítések és áttekintések automatizálásával az AI Project Manager időt szabadít fel, hogy a fontos HR-projektekre koncentrálhasson a hétköznapi értesítések helyett.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a HR-rel kapcsolatos információkat és adatokat, mint például a felvételi ütemtervek, az üres álláshelyek és a csapat termelékenysége, a ClickUp Dashboards több mint 50 widgetjének segítségével.

Gyűjtse össze a felvételi kérelmeket, az alkalmazottak véleményét vagy értékeléseit a Clickup Forms segítségével.

Növelje a hatékonyságot azáltal, hogy integrálja a ClickUp Integrations segítségével különböző harmadik féltől származó alkalmazásokat és szolgáltatásokat, például fájltároló szolgáltatásokat, mint a Dropbox és a Google Drive, valamint üzenetküldő platformokat, mint a Slack és a Microsoft Teams.

Készítsen e-mail sablonokat, SOP-kat és még sok mást azonnal a ClickUp Brain AI Writer segítségével.

Kövesse nyomon az időt, készítsen előrejelzéseket, jegyzetelje meg a mért időt, és ellenőrizze a eltöltött időről szóló jelentéseket gyakorlatilag bármely helyről a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Személyre szabott űrlapokkal ütemezheti meg a kérdéseket, szavazásokat és értékeléseket. Figyelemmel kísérheti a munkavállalók válaszadatait, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek nehézséget okozhat a bonyolult funkciók kezelése.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. PayrollPanda (A legjobb bérszámfejtő szoftver)

via PayrollPanda

A PayrollPanda egy online HR- és bérszámfejtési szoftver, amely segíti a vezetők és a toborzási menedzserek munkáját. Hatékony funkcióival, mint például a bérlapok generálása, a bérszámfejtés nyomon követése, az eLeave és az API-integrációk, számos malajziai kkv használja.

A PayrollPanda 100%-ban HRDF-támogatható, ami jelentős vonzerőt jelent a malajziai vállalatok számára. A termék folyamatos fejlesztés alatt áll, két hetente jelennek meg frissített verziók. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és nem igényel képzést.

A PayrollPanda legjobb funkciói

Automatizálja a bérszámfejtést, az adószámításokat és a törvényes járulékokat egy LHDN-kompatibilis eszközzel.

Frissítse személyes adatait, kérjen szabadságot és tekintse meg a bérszámfejtési adatokat az önkiszolgáló eszközök segítségével, amelyek könnyen hozzáférhetők.

Csökkentse a munkaerőköltségeket a bérszámfejtés, az adózás és a munkaerő kifizetési folyamatainak egyszerűsítésével.

Egyszerűsítse pénzügyi műveleteit az integrált számviteli szoftver és a kiadások nyomon követése segítségével.

Rendszeresen frissítse a szoftvert, hogy proaktívan javítsa a funkcionalitást és megfeleljen az ügyfelek követelményeinek.

Biztosítson többplatformos hozzáférést az alkalmazottaknak laptopon, táblagépen vagy mobiltelefonon.

A PayrollPanda korlátai

Nehéz feldolgozni a komplex javadalmazási folyamatokat

Néhány számviteli szoftverrel való integráció hiánya

PayrollPanda árak

32,50 MYR/hó plusz 6,80 MYR/hó felhasználónként (éves számlázás)

PayrollPanda értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

3. AgileHRMS (A legjobb HRMS üzleti vállalkozások számára)

via AgileHRMS

Az AgileHRMS egy átfogó rendszer az emberi erőforrások kezelésének különböző aspektusaihoz. Célja a HR-eljárások optimalizálása a vállalkozások számára. Több modult tartalmaz, például bérszámfejtést, szabadságok nyomon követését, jelenléti nyilvántartást, munkavállalói információk kezelését és teljesítményértékelést.

A szoftver célja a termelékenység és a működési hatékonyság növelése, a munkavállalói élmény javítása, valamint az ismétlődő, manuális HR-feladatok automatizálása. Az AgileHRMS olyan funkciókkal, mint a testreszabható munkafolyamatok, az önkiszolgáló portálok és a jelentéskészítő eszközök, hatékonyan javítja a HR-menedzser munkájának minőségét.

Az AgileHRMS legjobb funkciói

Készítsen átfogó munkavállalói kézikönyvet , kövesse nyomon a kiegészítő információkat, és konfigurálja az egyéni mezőket az HRMS rendszer segítségével.

Kezelje a jelenléteket biometrikus/RFID eszközökkel rögzített be- és kijelentkezési adatok alapján.

Állítson be több különböző műszakot a munkatársak számára, és rögzítse a jelenléteket, beleértve a korai távozásokat és a késéseket is.

Egy integrált platformról figyelemmel kísérheti az interjúk ütemezését, az interjúkat, az állásajánlatokat és az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát.

Az AgileHRMS korlátai

Fejlett funkciók hiánya, például prediktív modellezés

A megvalósítás összetettsége

AgileHRMS árak

Egyedi árazás

AgileHRMS értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

4. Swingvy (A legjobb online HR- és menedzsment szoftver)

via Swingvy

A Swingvy egy felhőalapú HR szoftverplatform, amely aktív jelenléttel rendelkezik Délkelet-Ázsiában, és átfogó megoldást kínál a vállalatoknak a hatékony munkaerő-menedzsment területén.

A Swingvy olyan funkciói, mint a bérszámfejtés, az idő- és jelenléti nyilvántartás, a költségkezelés és a személyzeti adminisztráció, racionalizálják a munkafolyamatokat és minimalizálják az adminisztratív feladatokat. Ezenkívül a Swingvy önkiszolgáló portálja lehetővé teszi a munkatársainak, hogy közvetlenül átvegyék az HR-rel kapcsolatos feladataikat. Hozzáférhetnek személyes adataikhoz, megtekinthetik fizetési jegyzékeiket, szabadságot igényelhetnek és módosíthatják adataikat. A Swingvy minden méretű vállalat számára hatékony, megbízható és intuitív HR-platformot kínál a HR-funkciók és -eljárások hatékony kezeléséhez.

A Swingvy legjobb funkciói

Hozzon létre zökkenőmentes integrációt olyan jól ismert vállalati alkalmazásokkal, mint az Apple Calendar és a Google Calendar, valamint más fontos vállalati eszközökkel.

Garantálja a malajziai jogszabályoknak megfelelő, pontos és időszerű bérszámfejtési eljárásokat.

Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy önállóan kezeljék online identitásukat, ami elengedhetetlen eleme a hatékonyságra törekvő kisvállalkozásoknak.

Egyszerűsítse a visszatérítési folyamatokat, garantálva a hatékony pénzügyi menedzsmentet.

Könnyítse meg az alkalmazottak papírmunkáját és a teljesítményértékeléseket, hogy elérje a kitűzött HR-célokat.

A Swingvy korlátai

Nincs élő chat vagy telefonos ügyfélszolgálat

A felhasználók hiányosságokat emeltek ki a megvalósítás során.

Hosszabb várakozási idő a bérszámfejtés átalakításához

A fizetési jegyzékek kiosztása nem automatizált

Swingvy árak

Prémium: 14,70 MYR/hó felhasználónként

Bérszámfejtés: 14,70 MYR/hónap felhasználónként

Idő: 8,8 MYR/hó felhasználónként

Swingvy értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nincs elég értékelés

5. HREasily (A legjobb könnyen használható felhőalapú HRMS)

via HREasily

A HREasily egy felhőalapú humánerőforrás-irányítási rendszer (HRMS) az automatizált munkavállalói menedzsment, a bérszámfejtés és a HR-eljárásokhoz. Ez a platform segít a délkelet-ázsiai vállalatoknak, hogy elsődleges tevékenységükre koncentrálhassanak, miközben kezelik a különböző HR-adatokat és bérszámfejtési információkat.

Ez a megoldás minden méretű és ágazatú vállalat számára ideális, mivel egyszerűen használható és megfizethető. Ráadásul LHDN-jóváhagyott, így bizalommal alkalmazhatja.

Az alkalmazottak önkiszolgáló portálja egy kulcsfontosságú elem, amely lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy bárhonnan megtekintsék és módosítsák fizetési jegyzékeiket, szabadságot igényeljenek és hozzáférjenek személyes adataikhoz. Ez elősegíti az átláthatóságot és felhatalmazza a munkavállalókat, hogy saját HR-rel kapcsolatos igényeiket maguk intézzék.

A HREasily legjobb funkciói

Automatizálja a jelentkezők nyomon követését, a szabadságok kezelését és a bérszámfejtést, hogy időt takarítson meg és minimalizálja a hibákat.

Csökkentse a szabályszegés miatti bírságok lehetőségét a legkiválóbb megfelelőségi eszközökkel.

Kezelje több ország bérszámfejtését, és alkalmazkodjon a különböző joghatóságok eltérő jogi követelményeihez, mindezt egyetlen platformról.

Integrálja más üzleti szoftverekkel, például a Quickbooksszal, és javítsa a különböző részlegek közötti összeköttetést.

Növelje az elérhetőséget a mobilalkalmazás felületével

HREasily korlátai

Nem kínál fejlett funkciókat olyan területeken, mint a teljesítménymenedzsment, a tehetségek toborzása vagy a munkavállalói elkötelezettség.

HREasily árak

Teljes csomag: 112 MYR/hó (7 felhasználó)

HREasily értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

6. EasyWork (A legjobb HR-rendszer mobilalkalmazás)

via EasyWork

Az EasyWork alkalmazás egy rugalmas HR-termelékenységi eszköz, amelynek célja a csapatmunka javítása és a feladatkezelés felgyorsítása. Segít a felhasználóknak hatékonyan kezelni a munkafolyamatukat a teljesítménykezelés, a feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése eszközökkel.

A bérszámfejtési eszköz LHDN-kompatibilis, és lehetővé teszi, hogy az összes törvényes levonást egy platformon kezelje.

Nemrégiben új modult adtak hozzá, amely ugyanazon a platformon kezeli a munkavállalók jutalmazását és elismerését. A csapat tagjai könnyebben együttműködhetnek a valós idejű kommunikációs és fájlmegosztási funkciókhoz való hozzáféréssel. Az alkalmazás időfigyelő és határidő-követő funkciókkal biztosítja, hogy a feladatok és projektek időben elkészüljenek.

Az EasyWork elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál, amelyek betekintést nyújtanak a csapat termelékenységébe és a projekt előrehaladásába.

Az EasyWork legjobb funkciói

Az EasyWork Procurement Pro funkcióval felügyelheti és nyomon követheti a kiterjedt beszerzési folyamatokat.

Kezelje a kifizetéseket RM-ben, mivel a szoftver támogatja a malajziai pénznemet.

Automatizálja a bérszámfejtést a malajziai törvényeknek megfelelően

Egyszerűsítse az együttműködést az integrált fájlmegosztási és csevegési funkciók révén biztosított zökkenőmentes kommunikációval.

Javítsa az alkalmazottak elkötelezettségét egy jutalmazási és elismerési modullal

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét jelenléti jelentések, rögzített munkaórák és arcfelismerő technológia segítségével.

EasyWork korlátai

Más alkalmazásokkal való integráció hiánya, ami adatsilók kialakulásához vezet

A felhasználók szerint az arcfelismerő funkció hibásan működik.

EasyWork árak

EasyReward terv: 292,50 MYR/hó felhasználónként

EnterpriseReward Plan: 702 MYR/hó felhasználónként

EasyWork értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Apploye (A legjobb időkövető szoftver)

via Apploye

Az Apploye egy malajziai HR-szoftver, amely időkövetési és munkavállaló-figyelési funkcióival népszerű a távoli csapatok és szabadúszók körében. Pontosságáról és egyszerű használatáról ismert, és kisvállalkozásoknak és nagy szervezeteknek egyaránt hatékony platformot biztosít az emberi erőforrások hatékony kezeléséhez és maximális kihasználásához.

Számos funkciója, köztük az online munkaidő-nyilvántartás, a számlázás és a rendszeres képernyőképek készítése miatt ez a tökéletes választás azoknak a vállalatoknak, amelyek integrált megközelítést keresnek az alkalmazottak nyomon követéséhez.

Az Apploye legjobb funkciói

Egy helyen hozzáférhet a világosan szervezett műszakokhoz és a munkavállalók jelenléti adataihoz, a napi teljesítményhez és az éves, színkóddal jelölt összefoglalókhoz.

Tekintse meg az egy helyen végzett havi részvételi, kihagyott és ledolgozott műszakok összesített adatait.

Exportálja a napi, havi és éves jelenléti jelentéseket PDF és CSV formátumban a zökkenőmentes nyilvántartás érdekében.

Végrehajtsa a szabályozásokat, és tegye lehetővé az adaptív időkövetést és a jelenléti ellenőrzést a munkahelyen GPS-helymeghatározás és geofencing segítségével.

Tekintse meg a költségvetéseket, a felhasznált órákat, a fennmaradó forrásokat és a teljes kiadást egy helyen a hatékony projektmenedzsment érdekében.

Az „Aktív”, „Archivált” és „Költségvetésbe foglalt” projektek alatt található különböző fülek segítségével világos és rendezett projektinformációkat kaphat.

Az Apploye korlátai

A tanulási görbe meredekebb, ami kihívást jelent az új felhasználók számára.

Néhány alapvető alkalmazással való integráció hiánya

A felhasználók szerint a jelentések és a műszerfalak nem túl lenyűgözőek.

Apploye árak

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Elite: 7 USD/hó felhasználónként

Apploye értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

8. PeopleHum (Megfizethető felhőalapú HR-megoldások)

via Crozdesk

A PeopleHum egy felhőalapú humán tőke menedzsment szoftver, amely intuitív és költséghatékony funkciói miatt elismerést szerzett.

A PeopleHum segít a szervezet HR-osztályának naprakész maradni az adatok központosításával és a rutin toborzási, beillesztési és tehetségkezelési műveletek automatizálásával.

Mesterséges intelligenciát és automatizálást használ a különböző személyzeti menedzsment folyamatok racionalizálására és adatgazdag betekintés generálására a vezetők számára, hogy megértsék a munkavállalók tendenciáit és hangulatát. Az eszköz akár munkavállalói elkötelezettségi felméréseket is képes futtatni. Emellett biometrikus adatok és önellenőrzés segítségével egyszerűsíti a jelenléti menedzsmentet is.

A PeopleHum legjobb funkciói

Automatizálja az új alkalmazottak beilleszkedését, a papírmunkát és az orientációt egy robusztus toborzási menedzsment rendszer segítségével.

Egyszerűsítse a felvételi folyamatot egy olyan pályázati nyomonkövető rendszerrel, amely segít a pályázatok kezelésében, a jelöltek szűrésében a munkaköri leírás sablonok segítségével, valamint az interjúk megszervezésében.

Képzési programokat, készségértékeléseket és személyre szabott tanulási útvonalakat biztosítson a munkatársak fejlődésének támogatására.

Az automatizált értékelési üléseken, a 360 fokos visszajelzéseken és a testreszabható, könnyen elérhető értékelési sablonokon keresztül új perspektívát kínálhat az alkalmazottak hatékonyságára vonatkozóan.

Fedezze fel a munkaerő-mintákat, miközben adatvezérelt döntéseket hoz az AI-alapú HR-elemzések segítségével.

Szinkronizálja az adatokat és automatizálja a munkafolyamatokat más üzleti rendszerekkel, beleértve az ERP-t és a bérszámfejtést.

A PeopleHum korlátai

A szervezeti igényekhez való igazítás lehetőségének hiánya

Nincs rugalmasság; az előre meghatározott sablonok nem feltétlenül felelnek meg a vállalaton belüli specifikus kulturális sajátosságoknak.

PeopleHum árak

A kiválasztott modulok alapján egyedi árazás

PeopleHum értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (23+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (23+ értékelés)

9. GreatDay HR (Átfogó HRIS szoftver minden HR-es számára)

a Google Play Áruházon keresztül

A GreatDay HR egy teljesen integrált, felhőalapú humánerőforrás-szoftver Malajziában, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén kezeljék az életciklus minden aspektusát, beleértve a bérszámfejtési folyamatokat és adószámításokat, a jelenléti nyilvántartást, a szabadságkérelmeket és a kifizetéseket. A HRIS rendszer több országra kiterjedő adóügyi megfelelési funkciókat biztosít, amelyek felgyorsítják a bérszámfejtést és időt takarítanak meg Önnek.

Az alkalmazásalapú felhasználói felület és az egyszerű integrációs jellemzők miatt a GreatDay HR népszerű választás az HR-szakemberek körében a bérszámfejtési és tanulásirányítási rendszerek terén.

A GreatDay legjobb funkciói

Kínáljon átfogó jelenléti adatokat, amelyek teljes mértékben integrálva vannak egy egyetlen rendszerbe, és közvetlenül kapcsolódnak a bérszámfejtési modulhoz. Ez magában foglalja az időbélyegeket és a GPS-térkép pozíciókat a Geotags funkcióval.

Motiválja alkalmazottait azonnali kérelemjóváhagyással

Kövesse nyomon az adózással kapcsolatos tevékenységeket, az adóbevallásokat és az adóátutalásokat a különböző alkalmazotti és beszállítói csoportok esetében.

A felismerés technológiával könnyebbé válik a munkahelyi be- és kijelentkezés.

Automatizálja a jelenléti keretrendszer integrációját és a fizetési jegyzékek terjesztését a gyors és pontos bérszámfejtés érdekében.

A munkaidő-nyilvántartási funkcióval nyomon követheti az alkalmazottak munkaidejét, tevékenységeit és az egyes feladatokra fordított időt.

A GreatDay korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Skálázhatósági kihívások, például a megnövekedett adatmennyiség kezelése

Nincs lehetőség a bővítésre a változó követelmények támogatásához

GreatDay árak

Exkluzív csomagok: 5,62 MYR/hó felhasználónként

GreatDay értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nincs elég értékelés

10. BrioHR (A legjobb teljes körű HRMS szoftver)

via BrioHR

A BrioHR egy HR-technológiai szolgáltató, amely HRMS-rendszerekre specializálódott. Ez egy könnyen használható, költséghatékony, rugalmas HR-irányítási rendszer, amely átfogó funkciókat kínál az összes HR-rendszer és -eljárás digitalizálásához és racionalizálásához. A csapatok használhatják a bérszámfejtés és a munkavállalói nyilvántartások kezelésére, a teljesítmény nyomon követésére, az új munkavállalók beillesztésének, a szabadságok kezelésének és a toborzásnak az egyszerűsítésére, valamint egyéb feladatokra.

A BrioHR szakértői csapata valós idejű segítséget nyújt a HR-csapatoknak az alkalmazás testreszabásában és beállításában, hogy az könnyen megfeleljen az egyedi követelményeknek.

A BrioHR legjobb funkciói

A BrioHR jelentéskészítő moduljával nyilvántartást vezethet a munkavállalók adatairól, szakmai hátteréről, projektekről, képzési anyagokról, eszközökről és papírmunkáról.

Biztosítson testreszabható jelentéseket, munkaidő-beállításokat, testreszabott jóváhagyási eljárásokat, munkavállalói visszajelzési eszközöket és a folyamatban lévő feladatok alapos áttekintését.

Kínáljon személyre szabott beilleszkedési programokat, és adjon az új alkalmazottaknak különleges engedélyt bizalmas információk megadására, fájlok feltöltésére és üzleti eszközök használatára a BrioHR New Joiner Onboarding eszközével.

Könnyítse meg a jelöltek értékelését és az interjúk visszajelzéseit, és gyorsítsa fel a felvételi folyamatot.

A munkaidő-nyilvántartás funkcióval nyomon követheti és értékelheti a feladatokra és tevékenységekre fordított időt.

Biztosítson testreszabható jelentéseket, munkaidő-beállításokat, testreszabott jóváhagyási eljárásokat, projektmenedzsment eszközöket és a folyamatban lévő feladatok alapos áttekintését.

Kezelje a malajziai bérszámfejtéshez kapcsolódó összes törvényes levonást a platformon belül.

‍A BrioHR korlátai

Integrációs kihívások néhány alkalmazás esetében

A mobilalkalmazás lassabb, mint a számítógépes verzió.

A bérszámfejtési funkció csak bizonyos országokban érhető el.

BrioHR árak

Essentials csomag : 3,50 USD/hó/felhasználó áron

Prémium csomag: 5 USD/hó/felhasználó áron

BrioHR értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (26+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (57+ értékelés)

Frissítse HR-megoldásait a ClickUp segítségével!

Ha a legjobb módszereket keresi a vállalat HR-folyamatait felügyelni, akkor a malajziai tíz legjobb HR-szoftver átfogó listája biztosan segíteni fog Önnek. Azonban egy olyan all-in-one humánerőforrás-szoftver használata, mint a ClickUp, megfizethető árakkal versenyelőnyt biztosít az HR-tevékenységekben!

A ClickUp egy olyan egységes megoldás, amely több száz ingyenes HR-sablonnal egyszerűsíti az emberi erőforrások kezelését. Ezeket az előre strukturált és testreszabható keretrendszereket felhasználhatja a kezdeti munkafolyamatok kialakításához. A ClickUp mindent megad Önnek a célkitűzés, a felvétel és a megtartás folyamatától kezdve az alkalmazotti felmérésekig, a teljesítménymenedzsmentig és még sok minden másig. Ha meg szeretné tudni, hogyan segíti hatékonyan a platform az HR-csapatát, regisztráljon azonnal ingyenesen a ClickUp-ra!