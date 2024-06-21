Hogyan készítsünk vezetői fejlesztési tervet?

Egyesek szerint a jó vezetői képességek az ember természetének részét képezik, mások viszont úgy vélik, hogy a jó vezetővé válás a tapasztalatok révén történik. Noha nem létezik egyetértés abban, hogy mi teszi az „ideális vezetőt”, egyértelmű, hogy a jó vezetői képességek megtanulhatók.

Igen, idő, erőfeszítés és türelem kell hozzá, de egy jó vezető nyomot hagyhat maga után. Ha vezetővé szeretnél válni a szakterületeden, vagy fejleszteni szeretnéd vezetői képességeidet, elengedhetetlen, hogy átgondolt és jól felépített megközelítést alkalmazz.

Ehhez átfogó vezetői fejlesztési tervek kidolgozása szükséges, amellyel ebben a cikkben fogunk foglalkozni.

A vezetői képességek fejlesztésének megértése

A vezetői képességek fejlesztése az a folyamat, amelynek során egy szervezeten belül az emberek készségeit és képességeit fejlesztik, hogy változásokat hajtsanak végre, és felkészüljenek csapatok és emberek vezetésére.

Ez olyan tevékenységeket foglal magában, mint a képzés, a mentorálás és a tanulás, amelyek célja az egyén készségeinek fejlesztése, valamint vezetői tulajdonságainak és kompetenciáinak fejlesztése.

A hatékony vezetés ebben a korban, ahogyan azt a McKinsey egy közelmúltbeli kiadásában, „Új vezetés a virágzó szervezetek új korszakában” című cikkében rámutat, a következőket foglalja magában:

Túlmutat a puszta profitkeresésen, és olyan vizionáriusként cselekszik, aki minden érdekelt fél számára hatást kíván gyakorolni.

Tervezés a verseny ellen a hiányosságok kiaknázásával, új értékek teremtésével, mint építész, aki bőséges gondolkodásmóddal rendelkezik

Vezesse alkalmazottait tekintéllyel, és működjön együtt velük – legyen katalizátor, aki felhatalmazza csapatát.

A professzionalizmuson túl, önmagát és másokat hiteles emberi lényekként kezelni

A vezetői készségek fejlesztése tehát arról szól, hogy megtanuljuk, hogyan lehet nagyobb hatást elérni, értéket teremteni magunk, a csapatunk és a szervezetünk számára, katalizátorként működni a csapatunk növekedésében, és ami a legfontosabb, felismerni az emberi tényezőt azokban, akikkel együtt dolgozunk. Emellett segít abban is, hogy:

Fejlessze a kommunikációt: Ha a csapat tagjai hangot kapnak, az elősegíti az új ötleteket befogadó munkakultúra kialakulását és segít elkerülni a félreértéseket.

Növeli a motivációt és a termelékenységet: Segít a csapatnak motiváltnak érezni magát, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek, ezáltal növelve a termelékenységet.

Hosszú távú célok kitűzése és elérése, valamint jövőkép kialakítása: A hosszú távú célok elterjesztésének elősegítése a munkavállalók körében, összpontosítva és elkötelezetten.

Vezetés és menedzsment: miben különböznek egymástól?

A vezetést és a menedzsmentet gyakran szinonimának tekintik, de nem ugyanazok. Sok kiváló menedzser egyben kiváló vezető is, de ez nem mindig igaz.

A menedzsment elsődleges célja a zökkenőmentes működés és a feladatok hatékony elvégzése. Ez magában foglalja a csapat prioritásainak meghatározását, a teljesítmény értékelését, a csapat tagjainak kiválasztását és még sok mást.

A vezetés viszont hasonló a coachinghoz. A vezető felelős a csapat moráljának fenntartásáért, a konkrét irány meghatározásáért és az összes csapattag fejlesztéséért, hogy jobbá váljanak.

A vezetés a dolgok emberi oldalát látja. Arra összpontosít, hogy befolyásolja, motiválja és képessé tegye másokat arra, hogy teljes szívvel hozzájáruljanak a szervezet sikeréhez. Noha figyelembe veszi bizonyos emberi elemeket, a menedzsment nem mindig összpontosít az egyén és a csapat fejlesztésére olyan mértékben, mint a vezetés.

Vegyünk például két embert, Jane-t és Alexet, akik egy technológiai vállalatnál dolgoznak. Projektmenedzserként Jane gondoskodik arról, hogy a csapat betartsa a határidőket és a költségvetést, és a rövid távú célokra koncentrál.

Eközben a csapatvezető, Alex, inspirálja az innovációt és a személyes fejlődést, elősegítve az együttműködésen alapuló környezetet, amely minden alkalmazott hosszú távú sikerét előmozdítja. Jane a feladatokat irányítja, Alex az embereket vezeti.

A vezetői fejlesztési terv kidolgozásának folyamata

A jó vezetővé válás első lépése egy hatékony vezetői fejlesztési terv kidolgozása, amely egyedileg igazodik a személyiségéhez, erősségeihez és gyengeségeihez.

A vezetői fejlesztési terv konkrét lépéseket vázol fel, amelyekkel új készségeket és ismereteket sajátíthatsz el, amelyek segítenek abban, hogy vezetőként fejlődj.

Bár a szervezeted kezdeményezheti a vezetői fejlesztési terv kidolgozását a fejlődésed érdekében, te is lehet a terv egyetlen megalkotója. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató egy sikeres vezetői fejlesztési terv kidolgozásához, amely segít a fejlődésben és az előrelépésben.

1. lépés: Mérje fel jelenlegi szakmai képességeit

A vezetői fejlesztési programodat azzal kell kezdened, hogy azonosítod erősségeidet, gyengeségeidet és munkamódszereidet. Ez segít megérteni, mely területeken kell még fejlődnöd személyes és szakmai szempontból.

Ahhoz, hogy fejlődj, végezzen mély és alapos önreflexiót, miközben nyitott maradsz, és felismered gyengeségeidet, valamint azokat a területeket vagy készségeket, amelyekkel nehezen boldogulsz.

Ez segít felismerni azokat a buktatókat, amelyekkel a jó vezetővé válás útján találkozhat.

Az önmagunk valódi megértésének legjobb módszerei a következők:

Végezzen SWOT-elemzést: Elemezze magát a SWOT-keretrendszer segítségével, amely méri az erősségeit, gyengeségeit, növekedési lehetőségeit és fenyegetéseit. Így kell csinálni: Erősségek: Határozza meg azokat a kulcsfontosságú kompetenciákat, készségeket és tulajdonságokat, amelyek hatékonnyá teszik a munkájában. Gyengeségek: Ismerje fel azokat a területeket, ahol hiányosak a készségei, vagy javulnia kell. Lehetőségek: Keresse meg a trendeket, a hálózatépítési lehetőségeket és a növekedési területeket a saját szakterületén. Veszélyek: Vegye figyelembe azokat a külső tényezőket, amelyek akadályozhatják a fejlődését, például az iparági változásokat.

Erősségek: Határozza meg azokat a kulcsfontosságú kompetenciákat, készségeket és tulajdonságokat, amelyek hatékonnyá teszik Önt a szerepében.

Gyengeségek: Ismerje fel azokat a területeket, ahol hiányosak a készségei, vagy javulásra szorulnak.

Lehetőségek: Keresse meg a trendeket, a hálózatépítési lehetőségeket és a növekedési területeket a saját szakterületén.

Fenyegetések: Vegye figyelembe azokat a külső tényezőket, amelyek akadályozhatják az előrehaladását, például az iparági változásokat.

Naplózás: Vezessen naplót, amelyben dokumentálja napi és heti előrehaladását, munkatapasztalatait és akadályait. Gondolkodjon el interakcióin, döntésein és eredményein, hogy megkeresse azokat a mintákat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek.

Személyes visszajelzés kérése: Ahhoz, hogy jobban megértsd a munkád teljesítményét, fordulj kollégáidhoz, és kérd meg őket, hogy őszintén mondják el, mi az erősséged és mi az, amin javítanod kell. Ezenkívül kérj részletes értékelést a vezetőidtől és feletteseidtől. Használd ezt a visszajelzést önreflexióra és fejlődésre, és tegyél konkrét lépéseket a készségeid fejlesztése és a gyengeségeid kijavítása érdekében.

💡 Profi tipp: Az önértékeléshez növekedési szemléletmóddal közelíts, és a kihívásokat ne kudarcnak, hanem fejlődési lehetőségnek tekintsd. Fogadd a visszajelzéseket alázattal és hálával.

2. lépés: Határozzon meg elérhető célokat a vezetői siker érdekében

Ahhoz, hogy egy vezetői fejlesztési terv sikeres legyen, elérhető célokból kell állnia.

A vezetői célok jól meghatározott, rövid vagy hosszú távú célkitűzések, amelyek iránymutatást és egyértelműséget nyújtanak a teendőkről, és így segítik a vezetői képességek fejlesztését.

A vezetői készségek fejlesztésének céljai lehetnek például az, hogy az elkövetkező hat hónapban öt könyvet olvas, az elkövetkező néhány hónapban meditációval és jobb hallgatással fejleszti érzelmi intelligenciáját, vagy aktívabban részt vesz az irodája közelében megrendezett networking eseményeken.

Ne feledje, hogy nem mindig könnyű megvalósítható célokat kitűzni. De van egy egyszerű módszer, amellyel mindenki könnyedén kitűzheti céljait. Ez Bernstein PACE modellje, amelynek neve a következő betűkből áll:

Válasszon egy vezetői célt: Könnyebb egyszerűen kiválasztani egy célt és azt követni, mint több célt is megpróbálni. Ha nem tudja, hogyan kezdjen hozzá, kérjen tanácsot kollégáitól. Vagy egyszerűen forduljon a főnökéhez, és kérdezze meg: „Hogyan javíthatom a teljesítményemet a munkámban, és hogyan járulhatok hozzá pozitívabban a csapat munkájához?” Mivel a vezető célja, hogy hatékonyabban befolyásolja másokat, beszélgetnie kell másokkal arról, hogyan tehetné jobban.

Tájékoztassa másokat a célról: Miután meghatároztad a célt, oszd meg azt a hozzád legközelebb álló emberekkel. Ez három jelentős előnnyel jár: Növeli a céljaid eléréséért való felelősségvállalást Javítja a szakmai kapcsolataidat és bizalmat épít Értékes visszajelzést ad a választott céljaidról

A Harvard Business School professzorainak kutatása szerint a tanács kérésével pozitív benyomást lehet kelteni. Minél átláthatóbbak a céljaid, annál könnyebben kérnek mások tőled visszajelzést.

Ötletek gyűjtése: Nem elég csak megosztani az ötleteidet. Gyűjtened kell a megvalósítható, fejlesztésre irányuló ötleteket. De itt tapintatosnak kell lenned. Ne csak azt kérdezd a kollégáidtól, hogy „Hogyan tudnék fejlődni?”

Ez gyakran kellemetlen helyzetbe hozza őket, és megakadályozza őket abban, hogy jó ötleteket adjanak. Lehet, hogy attól is tartanak, hogy véletlenül megsértik Önt. Ezért adjon nekik elegendő időt, hogy megfogalmazzák ötleteiket, és visszajelzzenek Önnek.

Visszajelzések gyűjtése: Miután meghatároztad a céljaidat, összegyűjtötted az ötleteket és elkezdtél rajtuk dolgozni, itt az ideje visszajelzéseket kérni az előrehaladásodról. Szánj elegendő időt arra, hogy érdemi előrehaladást érj el, mielőtt visszajelzéseket kérsz. Ehelyett folyamatosan kövesd nyomon azokat, akikkel megosztottad a céljaidat, és kövesd nyomon az előrehaladásodat.

💡 Profi tipp: Határozz meg világos és konkrét vezetői célokat, oszd meg azokat kollégáiddal a felelősségvállalás és a visszajelzés érdekében, és következetesen nyomon kövesd az előrehaladásodat. Ne feledd, hogy a világosság és a kommunikáció elengedhetetlenek a vezetői sikerhez vezető hatékony célkitűzéshez.

Győződjön meg arról, hogy vezetői fejlesztési céljai is SMART-ok: konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek.

Például ahelyett, hogy azt mondanád: „Javítani akarok a kommunikációs képességeimen”, mondd inkább: „Javítani akarok a nyilvános beszédkészségemen azzal, hogy részt veszek egy műhelymunkán, és a következő három hónapban kéthetente gyakorlom a prezentációkat.” Ezzel világosabbá válik, hogy pontosan hogyan kezdj hozzá a cél eléréséhez.

3. lépés: A mentorálás szerepe a vezetői készségek fejlesztésében

A mentor útmutatást, támogatást és értékes betekintést nyújt a személyes fejlődéshez, és segít a vezetői fejlesztési terv kidolgozásában, amely egy folyamatos terv. A mentor legértékesebb tulajdonsága a tapasztalat. Egy jó mentor megosztja tudását és szakértelmét, hogy segítse a mentoráltakat a fejlődésben és a kiválóság elérésében.

Koncentrálj arra, hogy olyan mentort vagy tudásvezetőket szerezz, akik az a területen szakosodtak, amelyen te is kiemelkedő teljesítményt akarsz elérni. A mentorok emellett hálózati lehetőségeket is biztosítanak, és új tapasztalatokkal ismertetik meg a mentoráltakat. Felelősségre vonnak a fejlődésedért, ezáltal javítva az előrehaladásodat.

💡 Profi tipp: Ha a közvetlen munkakörnyezetedben nem találsz mentort, használd az internetet. Használd a LinkedInhez hasonló közösségi média platformok keresési szűrőit, hogy megtaláld azokat az embereket, akik rendelkeznek a neked szükséges szakértelemmel és háttérrel.

Keressen olyan mentorprogramokat, amelyeket szakmai szövetségek, például az American Management Association (AMA) vagy iparág-specifikus szervezetek kínálnak.

4. lépés: Vegyen részt vezetői képzési programokban

A vezetői képzés személyre szabott coachingot tartalmaz, amelynek célja a vezetői készségek és az önbizalom fejlesztése.

A vezetői fejlesztési programok általában workshopokat, szemináriumokat, coaching üléseket és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, amelyek célja bizonyos vezetői készségek fejlesztése.

Függetlenül attól, hogy karrierje közepén vagy végén jár, soha nem késő belépni egy vezetői fejlesztési programba.

A készségek elsajátítása mellett kapcsolatba kerülhet olyan professzorokkal és osztálytársakkal, akik támogatják Önt, és készek segíteni Önnek, valamint megosztani Önnel a karrierfejlődéshez szükséges ismereteket.

Természetesen a képzések során alaposan elsajátíthatja a vezetés alapjait, mint például:

Kommunikációs készségek

Érzelmi intelligencia

Változáskezelés

Döntéshozatal

Csapatmunka építése

És még több

Ne felejtsd el alaposan utánajárni a lehetséges oktatóknak és tanfolyamoknak, hogy megbizonyosodj arról, hogy azok összhangban vannak-e a céljaiddal.

💡 Profi tipp: Nincs elég ideje, de mégis szeretne részt venni vezetői fejlesztési programokban? A Coursera remek online tanfolyamokat kínál, amelyek segítenek Önnek a vezetés különböző területein kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

A Harvard Business School által kínált online vezetői és menedzsment tanfolyam jelentős népszerűségre tett szert a szakemberek körében.

5. lépés: Fejleszd a soft skill-jeidet

A soft skill-ek olyan személyiségjegyeket foglalnak magukban, mint a figyelmes hallgatás, mások nézőpontjának megértése és a bonyolult tárgyalások levezetése.

Az olyan soft skill-ek, mint a kommunikáció, az empátia, az alkalmazkodóképesség és a problémamegoldás lehetővé teszik a vezetők számára, hogy hatékonyan irányítsák a csapatokat, erős kapcsolatokat ápoljanak, másokat inspiráljanak és megbirkózzanak a kihívásokkal.

Ezek a készségek végső soron mind az egyén, mind a szervezet sikerét növelik.

Hogyan fejlesztheti soft skilljeit? Íme néhány tipp:

aktív hallgatást azáltal, hogy teljes mértékben bevonod magad, egyértelműen fogalmazol és visszajelzést adsz Gyakorold azazáltal, hogy teljes mértékben bevonod magad, egyértelműen fogalmazol és visszajelzést adsz projektvezetőként

Javítsd a nonverbális kommunikációt azáltal, hogy szemkontaktust tartasz, nyitott testbeszédet használsz és figyelsz a hangnemedre.

Fejlessze az empátiát azáltal, hogy megérti mások nézőpontját, nyitott kérdéseket tesz fel, elismeri az érzéseket és támogatást kínál.

Gyakoroljon rendszeresen azáltal, hogy napi interakciók során alkalmazza soft skilljeit, és szerepjátékokban vesz részt, amelyek különböző helyzeteket szimulálnak.

Vezetési stílusok és stratégiák

A csapattagok vezetésének módja eltérhet attól, amit a kollégák elképzelnek. Ezek a különbségek nagyjából a vezetési stílusok alapján határozhatók meg.

A vezetők ezeket a viselkedési módszereket alkalmazzák, hogy befolyásolják, motiválják és irányítsák követőiket. A vezetési stílusod határozza meg, hogyan valósítod meg a terveket és éred el a célokat, miközben biztosítod a csapatod jólétét és elégedettségét, valamint teljesíted az érdekelt felek elvárásait.

A Harvard Business Review egyik cikkében Daniel Coleman által idézett tanulmányban több mint 3000 középvezetővel végeztek vizsgálatot, hogy megértsék, hogyan befolyásolják a különböző vezetői magatartásformák a nyereséget. Egy vezető vezetési stílusa önmagában is befolyásolhatja a vállalat nyereségességének 30%-át.

Vizsgáljuk meg tehát a legnépszerűbb vezetési stílusokat az üzleti életben. Megértésük révén felfedezhetjük a vezetők különböző munkamódszereit.

1. Demokratikus vezetés

A vezető a csapat véleménye alapján hozza meg a döntéseit. Bár a végső döntés joga a vezetőé, minden tag véleménye fontos és hatással van a döntésre.

A demokratikus vezetés az inkluzivitásra, az együttműködésre, a horizontális kommunikációra, a csapat tagjainak felhatalmazására, a bizalom építésére és az empátiára összpontosít. Működik, mert ösztönzi az összes résztvevőt, hogy vegyenek részt az üzleti folyamatokban, osszák meg véleményüket és ápolják személyes fejlődésüket.

Képzelje el, hogy egy új alkalmazást fejlesztő projektcsapat tagja, és a projektmenedzser, Emma, demokratikus vezetési stílust alkalmaz. Minden héten brainstorming üléseket tartanak, ahol mindenki ötleteit és véleményét meghallgatják. Az alkalmazás főbb funkcióinak meghatározásakor Emma gondoskodik arról, hogy mindenki szavazhasson. Így az Ön véleménye is számít, és a csapat tagjai elkötelezettebbek és motiváltabbak a siker elérése iránt. Ez a demokratikus vezetés lényege.

Ennek a stílusnak azonban vannak specifikus kihívásai. Mindenki egyetértésének elérése nagyon időigényes lehet. Ráadásul lassíthatja a döntéshozatalt, ha nem mindenki rendelkezik a nehéz döntések meghozatalához szükséges szakértelemmel.

2. Autokratikus vezetés

A demokratikus vezetés teljes ellentéte, az autokratikus vezetés azt jelenti, hogy a döntéseket a csapat visszajelzései nélkül hozzák meg, vagy figyelmen kívül hagyják a csapat véleményét.

Ez a centralizált hatalom, a vertikális kommunikációs csatornák, a minimális megbeszélések és a visszajelzések és kritika általános elutasítása körül forog.

Nem javasoljuk, hogy ezt az üzleti stílust alkalmazzák a mindennapi működésükben, mivel ez megfélemlítéssel, mikromanagementtel és vezetőfüggőséggel jellemezhető. Ez azonban különösen hasznos lehet vészhelyzetekben vagy vezetői változások során.

Képzelje el például a következő helyzetet: hirtelen rendkívül szűk határidővel kell szembenéznie, és a felső vezetés ragaszkodik ahhoz, hogy azt betartsa. Nincs idő hosszú megbeszélésekre vagy fokozatos fejlesztésekre. Ez egy kritikus helyzet, amelyben az autokratikus vezetés igazán kiválóan teljesít.

Arról van szó, hogy a vezetési stratégiákat teljes erővel végrehajtsuk, gyors, optimális döntéseket hozzunk, és mindent megtegyünk, hogy a dolgok zökkenőmentesen és időben haladjanak.

3. Laissez-faire vezetés

A laissez-faire jelentése „hagyjuk őket csinálni”. Ez a vezetési stílus azt jelenti, hogy szabad kezet adunk alkalmazottainknak, és nem avatkozunk be a munkájukba, hacsak a helyzet nem követeli meg.

Ez felelőssé teszi az alkalmazottakat a döntéseikért, és ösztönzi őket, hogy a legjobbjukat nyújtsák és fejlesszék magukat. A legfontosabb jellemzők közé tartozik a korlátozott irányítás, a minimális beavatkozás, a nagyfokú autonómia, a bizalom és a felhatalmazás.

Ez a vezetési filozófia leginkább fiatal szervezetekben, például startupokban működik. A vezetők teljes mértékben megbíznak alkalmazottaikban, és a munkavégzés iránti vágy belsővé válik. Az alkalmazottak értékesnek érzik magukat, és elismerést kapnak munkájukért.

Ennek a stratégiának néhány kihívása a korlátozott csapatfejlesztés, a tapasztalatlan csapat tagok számára jelentkező többszörös kihívások, valamint a zavart okozó, nem egyértelmű szerepkörök.

4. Stratégiai vezetés

Ez a vezetési stílus a vállalat elsődleges működése és a növekedési lehetőségek közötti középutat keresi. A vezető felelős a fontos végrehajtói döntések meghozataláért, miközben prioritásként kezeli a csapattagok számára fenntartható munkakörnyezet megteremtését és fenntartását.

Ez a stílus a felelősségvállalást, a termelékenységet, az együttműködést és az átláthatóságot hangsúlyozza fő jellemzőiként. Segít támogatni és fenntartani sokféle alkalmazottat, miközben hosszú távon a közös üzleti célok elérése érdekében is dolgozik.

Képzelje el, hogy egy projektcsapatot vezet a munkahelyén. Tudja, hogy a feladatok elosztása a csapat tagjai között növeli a termelékenységet és segít mindenkinek fejlődni. Ezért időt szán arra, hogy kiderítse, ki miben a legjobb, és ennek megfelelően osztja el a feladatokat. Ez a stratégiai vezetés egyik módja.

Azonban ez kihívásokkal is jár. Ha a vezetők túlzottan a nagy képre és a jövőbeli lehetőségekre koncentrálnak, akkor megfélemlíthetővé, mikromanagelté, vezetőfüggővé válhatnak, és fontos kérdéseket figyelmen kívül hagyhatnak.

Ezek voltak a leggyakoribb vezetési stílusok. Íme még néhány:

Transzformációs vezetés

Transzakcionális vezetés

Coaching vezetés

Birokrata vezetés

Látnok vezetés

Pacesetting Leadership

A vezetői fejlesztési terv kidolgozásának kihívásai

Hatékony vezetői fejlesztési terv elengedhetetlen. Azonban amikor olyan tervet dolgozol ki, amelyet gyakorlatilag is végre tudsz hajtani, meg kell értened és leküzdened bizonyos kihívásokat.

Íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet az LDP kidolgozása során.

1. kihívás: Erőforrások hiánya

A vezetői fejlesztési programokra szánt költségvetés elkülönítése nem feltétlenül lesz elsődleges prioritás a fokozódó verseny, a szabályozások és egyéb kihívások miatt.

Lássuk be: a képzések és az egyéb, vezetői szerepben felhasznált erőforrások drágák és sok időt igényelnek. Mi a megoldás? Gondolkodjunk kreatívan!

Fontolja meg a virtuális képzést. Az e-programok jelentősen olcsóbbak és a csapat tagjai számára munkaidőn kívül is könnyebben elérhetők. Akár visszatérhet a képzési videókhoz, hogy gyorsan átismételje a tanultakat.

2. kihívás: Elkötelezettség hiánya

Lehet, hogy a vezetés, a menedzserek és a szervezet nem rendelkezik olyan kultúrával, amely elősegíti a vezetők tanulását és képzését. Ez jelentős akadályt jelenthet. Tegyük fel, hogy elsajátította az elméleti részt. De mi van a gyakorlatban való alkalmazással? Ideális esetben minden képzési programnak tartalmaznia kell beépített felelősségre vonhatóságot, vagyis olyan egyértelmű célokat, amelyek mérhetőek, legyenek azok rövid vagy hosszú távúak. De ez nem mindig így van. A legegyszerűbb megoldás erre a problémára az, ha személyes felelősséget vállal, és bevonja a belső körét a fejlesztési folyamatba.

3. kihívás: Ellenállás a visszajelzésekkel szemben

Könnyű azt mondani, hogy legyél nyitott. De nem mindig könnyű elfogadni a kritikát. A konstruktív kritikát nehezen fogadod és nehezen cselekszel annak alapján, ami gátolhatja a fejlődésedet.

Ha nem tudja megoldani ezt a problémát, a legjobb megoldás az, ha tanácsadást kér és pozitív hozzáállást alakít ki.

4. kihívás: Időgazdálkodás

Lehet, hogy nehéznek találja, hogy további időt szánjon személyes vezetői fejlődésére. Van azonban egy egyszerű megoldás, amely teljes mértékben az ügy iránti elkötelezettségén múlik.

Fontolja meg egy olyan projektmenedzsment alkalmazás használatát, mint a ClickUp, hogy elhatárolja az időt a különböző napi tevékenységek között. Segít a menetrend elkészítésében és kezelésében, lehetővé téve a feladatok alfeladatokra bontását, a menetrend megtekintését a ClickUp Naptárban, ismétlődő feladatok beállítását, konkrét időblokkok kiosztását és emlékeztetőket kapni.

Használja a ClickUp naptárat, hogy lássa, mire fordítja az idejét, és nyomon kövesse mind a személyes, mind a munkával kapcsolatos feladatait

A mobilalkalmazás lehetővé teszi a személyes célok nyomon követését és a szervezettség megőrzését is. Ez megkönnyíti a produktivitás fenntartását és biztosítja, hogy soha ne mulasszon el egy határidőt sem.

Kövesse pontosan ezt az ütemtervet, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésre álló 24 órából.

Ne felejtsd el egyensúlyt teremteni a munka és a szabadidő között, mert az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy kiégj. Ez azért van, mert a vezetők egyre inkább kimerültséget mutatnak, 72% -uk érzi magát kimerültnek a nap végén, szemben a 2020-as 60% -kal. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segíthetnek abban, hogy hetente akár 1 napot is megtakaríts.

A haladás nyomon követése és értékelése

Gratulálunk! Ha kidolgoztál és megvalósítottál egy koherens vezetői fejlesztési tervet, itt az ideje, hogy megnézd az előrehaladásodat.

Jó irányba haladsz? Valóban fejlődsz? Most ezekre a kérdésekre kell válaszolnod.

Miért? Mert a teljesítményed értékelése a vezetői fejlődésed központi eleme. Ez segíthet neked:

Legyen következetes

Határozza meg újra a vezetői képzés és fejlesztés elemeit a közvetlen igényeinek megfelelően

Koncentráljon jobban arra, hogy meghatározza, mire kell nagyobb figyelmet fordítani

A haladás nyomon követése segít a célok újbóli meghatározásában, visszajelzések adásában, az önfejlesztés ösztönzésében, az elismerés és a felelősségvállalás biztosításában, valamint a vezetői fejlesztési programok személyre szabásában.

De hogyan lehet ellenőrizni, hogy jó úton járunk-e? Van olyan eszköz, amely segíthet ebben?

Nos, szerencséd van. A ClickUp mindenre kiterjed, amire valaha szükséged lehet. Ez a projektmenedzsment szoftver egykomponensű megoldás minden menedzsment és munkafolyamat-igényedre.

Külön ClickUp személyes fejlesztési terv és ClickUp vezetői csapat egészségügyi monitor sablonok találhatók benne.

Szigorú pontalapú célok kitűzésével akár játékossá is teheti vezetői pályafutását. Nézzük meg, hogyan.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja segít abban, hogy szervezett és motivált maradj a személyes fejlődésed útján.

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja segít Önnek:

Azonosítsa a fejlesztendő területeket, és állítson fel reális elvárásokat

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását, és gondolkodjon el a sikereken

Szervezze meg az erőforrásokat, feladatokat és határidőket egy helyen

Töltse le ezt a sablont A ClickUp vezetői csapat egészségi állapotának figyelemmel kísérésére szolgáló sablonja segít Önnek a vezetői csapat általános egészségi állapotának figyelemmel kísérésében.

Ha már vezet és irányít egy csapatot, a Team Health Monitor sablon átfogó áttekintést nyújt a csapata jólétéről, lehetővé téve Önnek, hogy:

Gyűjtsön valós idejű teljesítményre vonatkozó információkat

A fejlesztésre és növekedésre szoruló területek azonosítása

Kövesse nyomon az előrehaladást az idő múlásával a siker biztosítása érdekében

Ez a két eszköz teljes ellenőrzést biztosít a személyes és csapatalapú vezetői készségek fejlesztése felett. Minden testreszabható, a státuszoktól és mezőktől kezdve a nézetekig (lista, Gantt, munkaterhelés, naptár stb.) és a projektmenedzsment technikákig.

Az egységes platformon keresztül őszinte, nyílt párbeszédet és visszajelzéseket tehetsz lehetővé több csapattag számára. A közös célok pedig biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Fejleszd vezetői képességeidet a ClickUp segítségével

Láttuk, hogy mennyire fontos a vezetői fejlesztési terv ahhoz, hogy magasabb pozícióba kerüljünk a vállalatunknál. Láttuk azt is, hogy célokat kell kitűznünk, eredményes megbeszéléseket kell folytatnunk, és ki kell választanunk a vezetési stílusunkat, miközben folyamatosan figyelemmel kísérjük az előrehaladásunkat és fejlesztjük képességeinket.

Állítson be és kövessen nyomon célokat, hogy a mérföldkövek a csapat büszkeségének pillanatai legyenek a ClickUp Goals segítségével

Ahhoz, hogy mindezt hatékonyan megtehesse, szüksége van egy olyan alkalmazásra, mint a ClickUp. A fent említett sablonok mellett a ClickUp számos funkciója lehetővé teszi, hogy áttekintse saját és csapata fejlődését, mint egyetlen más alkalmazás sem.

Például a ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladását, miközben teljesíti a vezetői fejlesztési tervében kitűzött célokat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SMART Goals Template (SMART célok sablonja) segít Önnek és csapatának célokat kitűzni és nyomon követni azokat.

Ha inkább a sablonalapú megközelítést részesíti előnyben, válassza a ClickUp SMART Goals Template sablonját. Ez a ClckUp sablon lehetővé teszi, hogy a célokat kisebb, elérhető lépésekre bontsa, amelyeket egyenként megvalósíthat. Emellett minden feladathoz egyéni státuszt is beállíthat, hogy lássa, mennyire közel áll a célok eléréséhez, valamint olyan opciókat is használhat, mint az egyéni mezők hozzáadása és öt különböző nézet opció, hogy a legrészletesebb betekintéssel követhesse nyomon az előrehaladását.

A ClickUp feladatprioritások segítségével jelezheti csapattársainak, hogy mi a sürgősebb vagy mi a kockázatosabb

A ClickUp feladatprioritási funkciójával optimalizálhatja a feladatkezelést. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy jobban kezelje személyes céljait, vagy akár csapata feladatait is.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy mindent feljegyezzen

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével összefoglalhatja a jelentéseket és jegyzeteket készíthet bármiről.

Szóval, mire vársz még? Ha arra gondolsz, hogy holnap megcsinálod, csináld meg ma, és ha arra gondolsz, hogy később megcsinálod, csináld meg most. Minden másodperc értékes. Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdd el a vezetői képességek fejlesztésének útját.