35 alapvető Midjourney-promptpélda művészek és tervezők számára

A lenyűgöző vizuális elemek létrehozása még soha nem volt ilyen egyszerű. Az olyan AI-művészeti generátorok segítségével, mint a Midjourney, gyakorlatilag bárki pillanatok alatt elkészíthet lenyűgöző digitális művészeti alkotásokat. Művészként valószínűleg Ön is észrevette már, hogy az AI milyen lehetőségeket kínál munkája fejlesztésére.

De ahhoz, hogy valóban a legtöbbet hozd ki ezekből az AI-eszközökből, el kell sajátítanod egy másik művészetet is: a tökéletes prompt megalkotását.

A Midjourney (és más AI-művészeti alkotók) promptok segítségével működnek – ezek rövid szövegfázisok, amelyek irányítják az AI-t a kívánt kép létrehozásában. Ezek a Midjourney-promptok utasításként szolgálnak, táplálva az AI hatalmas vizuális információs adatbázisát, hogy szavaidat részletes illusztrációkká alakítsa.

Ha elsajátítod a kép promptok készítésének művészetét, rengetegféle vizuális elemet varázsolhatsz elő, a rendkívül részletes, fotórealisztikus tájképektől az ultrarealisztikus, fantasztikus lényekig.

Ez az útmutató segít elindulni az AI-alapú digitális művészet világában a legjobb Midjourney-promptok segítségével.

A Midjourney-promptok alapjai

A generatív AI, a Midjourney-t működtető technológia, kiválóan alkalmas új tartalmak létrehozására a meglévő adatok alapján. Amikor megad egy prompot, az AI elemzi a prompt alkotószavait, átnézi a művészeti stílusok, formák, színek és textúrák hatalmas könyvtárát, majd ezeket az elemeket egy koherens képpé állítja össze, amely megfelel az Ön kreatív elképzeléseinek.

Minél pontosabb a promptod, annál célzottabbá válik az AI keresése, így a végeredmény egy olyan kép lesz, amely valóban tükrözi művészi szándékodat.

Hogyan készíthetsz kiváló minőségű promptokat? 35 promptpéldából álló listánk inspirációként szolgálhat.

35 Midjourney-prompt példa

Megtanulod, hogyan írj és finomíts Midjourney-promptokat ezzel a művészeti stílusok szerint kategorizált, sokszínű példaválogatással. Nézzük meg őket:

Kubizmus: Geometriai formák felfedezése

A kubizmus egy olyan művészeti stílus, amelyet absztrakt alakzatok és töredezett formák jellemeznek.

Ezt a forradalmi megközelítést Pablo Picasso és Georges Braque vezette be 1907–08-ban, és legjobban a Les Demoiselles d’Avignon, a Mandolinás lány, a Palack és halak, valamint a Gitáros férfi című műveikben jelenik meg.

A következő Midjourney-promptpéldák segíthetnek saját kubista digitális művészeti alkotásod elkészítésében:

Egy modern nappali, a kubizmus fragmentált stílusában ábrázolva, geometrikus formákkal és egymást átfedő síkokkal, élénk színekben Kubista, monokromatikus csendéletfestmény egy gyümölcsöstállal, amelynek középpontjában a torzított perspektívák és a precíz, lapos vonalak állnak. A kubista stílusban ábrázolt fenséges városi táj, amely a városi élet dinamizmusát örökíti meg egy hangulatos, ködös környezetben

Ábrázoljon egy kubista stílusú női portrét drámai megvilágításban, Georges Braque műveinek ihletésére. Hiperrealista csendélet olajfestmény egy hangszerről, élénk színekkel geometriai formákra bontva, a szintetikus kubizmust idézve

Art deco: A múlt varázsának megörökítése

A kubizmus töredezett formáival éles ellentétben az Art Deco egy csillogó és letisztult esztétikát képviselt. Ez a befolyásos művészeti stílus az 1920-as években jelent meg, az 1930-as években virágzott, és a modernitást ünnepelte.

Az art deco nem riadt vissza a luxustól, és gazdag textúrákat és motívumokat ötvözött, melyeket olyan ősi kultúrák ihlettek, mint az egyiptomi, valamint a gépkorszak cikk-cakk mintái. Lényegében egy dekoratív művészeti stílusirányzat és építészeti koncepció volt Európában és az Egyesült Államokban.

Íme néhány AI-művészeti prompt, amelyeket felhasználhatsz art deco festmények ihlette digitális művészet létrehozásához:

Egy elbűvölő Art Deco poszter egy kitalált Broadway-előadáshoz, amelyen egy gyönyörű fiatal nő látható, akit egy lebegő ruha redői borítanak

Fotórealisztikus Art Deco festmény egy felhőkarcolóról, amelyet a naplemente aranyfénye áraszt el, geometrikus akcentusokkal és bonyolult részletekkel

Egy fényűző, art deco stílusú, fehér, minimalista szoba, elegáns bútorokkal, króm díszítésekkel és fotórealisztikus, geometrikus szőnyeggel Készítsen divatillusztrációt egy nőről, aki drámai megvilágításban, merész geometrikus mintákkal és bonyolult részletekkel díszített, lebegő art deco ruhát visel!

3. Retro játékok: Játék a pixelekkel

A retro játékok, ellentétben a modern tér legmodernebb grafikájával, egyfajta varázst hordoznak magukban pixelizált egyszerűségükben. Nosztalgiát ébresztenek bennünk, emlékeztetve minket az arcade-gépek és az otthoni konzolok aranykorára, a 80-as évekre és a 16 bites korszakra.

A dizájn és a művészeti stílus jellemzői a színes háttér, az olyan ikonikus karakterek, mint Mario, az egyszerű, de fülbemászó zeneszámok és egyéb nosztalgikus elemek. Hordozzák a gyermekkori emlékek érzelmi értékét, és a játékok egyszerűbb korszakát képviselik.

Ha ilyen stílusú képeket szeretnél generálni, próbáld ki a következő Midjourney-promptokat:

Egy pixel art platformer játék jelenete, amelyben egy bátor hős harcol egy tűzokádó sárkánnyal Retro stílusú versenyzős játék, amelyben pixelizált autók száguldanak át a neonfényes városi tájképen

Egy klasszikus videojáték-szereplő színes pixel art portréja, finoman kidolgozott páncélban Egy ikonikus retro játékfiguráról, például Marióról vagy Pac-Manről készült, elképesztő részletességű, pixelizált portré Retro stílusú sportjáték-poszter, amelyen egy pixelizált sportoló dinamikus pózban látható sziklás és homokos terepen

Híres nevezetességek, például az Eiffel-torony vagy a Kínai Nagy Fal 8 bites ábrázolása, amelyről egy szivárványszínű pillangó repül el

Cyberpunk: egy technológia által dominált jövő elképzelése

A cyberpunk a tudományos fantasztikum egyik alműfaja, amely a technológiai fejlődés és a társadalmi hanyatlás által sötét árnyalatokkal festett jövőbe merül.

Ez egy témákban gazdag műfaj. Feltárja a haladás emberi árát, az identitásért folytatott küzdelmet egy a módosításokkal megszállott világban, valamint a küzdelmet az emberiség egy szikrájának megőrzéséért egy a szakadék szélén álló társadalomban.

Képzeld el az ember és a gép közötti elmosódó határokat, amikor Midjourney-promptokat készítesz ehhez a témához:

Egy nyüzsgő cyberpunk utcai piac, amelyet holografikus reklámok és villódzó neonfeliratok világítanak meg Egy magányos kiborg harcos, aki egy hatalmas, szmogba és mesterséges fénybe burkolt cyberpunk városra tekint egy részletgazdag és bonyolult környezetben Egy cyberpunk hacker high-tech portréja, ragyogó implantátumokkal és a szemébe vetített digitális interfésszel, aki egy szivárványszínű pillangó repülését figyeli Egy kibernetikusan továbbfejlesztett utcai árus, aki ragyogó ételeket és italokat árul, amelyek bonyolult filigrán fémmintákkal vannak díszítve és természetes fényben vannak kiállítva

Rendkívül részletgazdag, a Chrysler Building stílusát idéző geometrikus felhőkarcoló, króm és fémes díszítésekkel, valamint kidolgozott akrilfestékkel

Szürrealizmus: A valóság megcáfolása álomképekkel

A szürrealizmus az első világháború romjaiból született művészeti és kulturális mozgalom volt. A szürrealisták, ellentétben a valóságot fragmentáló kubista társaikkal, a tudatalatti erejének felszabadítására törekedtek.

Képzeld el Salvador Dalí által ábrázolt, kopár tájakra boruló olvadó órákat, vagy René Magritte által megalkotott, rejtélyes arcokat elrejtő, keménykalapos alakokat.

Műveik ötvözik az illogikusat és az ismerőset, gyakran mindennapi tárgyakat helyezve el fantasztikus környezetbe. Gondolj egy tollakkal borított zongorára vagy egy telefonon ülő homárra – ezek az egymás mellé helyezések kihívást jelentenek a valóságról alkotott képünknek, és beindítják a képzeletünket.

Használd ezeket a Midjourney-promptokat ötletek kidolgozásának alapjaként:

Egy olvadó óra, amely egy kopár faágra van akasztva, tiszta kék égbolton, gyönyörű, fantasztikus pillangóval a láthatáron, egy részletgazdag és bonyolult környezetben. Egy sakktábla, ahol a figurák fantasztikus lények, akik egy elegáns és modern térben epikus csatát vívnak hiperrealisztikus üvegvirágokkal. Rendkívül részletgazdag zongora, amelynek billentyűit kaszkádszerűen lezúduló vízesések váltják fel, amelyek egy látványos apró világ hatalmas óceánjába ömlenek Készíts egy René Magritte-től ihletett jelenetet, amelyben egy rejtett arcú, keménykalapos alak áll egy íves épület homlokzata előtt Salvador Dalí stílusában fess egy álomszerű tájat, ahol olvadó órák borítják a kopár tájat, bonyolult, rendkívül részletes kidolgozással.

Steampunk: Egy fogaskerekek és gőzerő által működtetett világ ábrázolása

A tudományos fantasztikum ezen alműfaja nem a jövőről alkotott tipikus elképzelésedet tükrözi. A steampunk a múltat, konkrétan a viktoriánus korszakot és az amerikai Vadnyugatot ábrázolja újragondolva, de egy fantasztikus csavarral. Magába foglalja a 19. századi ipari gőzgépek ihlette retro-futurisztikus esztétikát.

A steampunk azonban nem csupán esztétikai kérdés. Ez egy kalandokkal és innovációval teli világ, ahol a múlt és a jövő ütközik egymással egy dicsőséges látványosságban, amelyben a réz, a gőz és a határtalan képzelet dominál.

A steampunk digitális művészethez készült Midjourney-promptok a következőket utánozhatják:

Egy csodálatos steampunk léghajó szárnyal a felhők között, amelyet rendkívül részletes réz dugattyúk és gőzgépek hajtanak, precíz, lapos vonalú részletekkel. Egy nyüzsgő steampunk piactér, tele fogaskerekekkel és gőzzel működtetett szerkezetekkel és találmányokkal Egy steampunk feltaláló sztoikus portréja, mechanikus karral és védőszemüveggel, aki legújabb alkotását bámulja

Képzelj el egy hatalmas, gőzüzemű villamost, amely áthalad a szmoggal teli viktoriánus városi tájképen Tervezz egy nyüzsgő steampunk utcai jelenetet óraműszerű automatákkal, ló nélküli kocsikkal és gázlámpás megvilágítással! Készíts egy tájfotós jelenetet, amelyen egy cilinderes és védőszemüveges úriember egy óriási gőzüzemű járógéppel merészkedik be egy elveszett városba.

Réteges papír: kísérletezés textúrákkal

A réteges papírművészet egy lenyűgöző kreatív technika, amely életet lehel a kétdimenziós tervekbe. Mélységet és dimenziót teremt, és a lapos papírt lenyűgöző műalkotásokká alakítja.

A formák stratégiai kivágásával és enyhén eltolva egymásra rétegezésével a művészek lenyűgöző fény- és árnyékhatásokat hozhatnak létre. Gondoljon csak egy finom pillangóra, amelynek szárnyai mintha a szellőben lebegnének – ezt fokozatosan kisebb kivágások rétegezésével lehet elérni.

Ezen a kezdőbarát művészeti és kézműves stíluson ihletve utasíthatod a Midjourney-t, hogy hozzon létre olyan digitális képeket, mint például:

Egy élénk portré, amely kontrasztos színekkel és textúrákkal rendelkező, réteges papírkivágásokból áll, egy ívelt épület homlokzatán. Texturált papírdarabokból létrehozott, szeszélyes tájkép, hullámzó dombokkal és folyóval

Egy virágról készült, réteges papírművészeti alkotás, amelynek minden szirma más-más árnyalatú vörös, és amely egy famegmunkás stílusú házban helyezkedik el. Egy fenséges hegylánc, texturált papírokkal ábrázolva a durva sziklát és a sima havat, ideális egy modern térbe

Hatékony Midjourney-promptok készítése

A hatékony Midjourney-promptok elkészítésének kulcsa a rendszer fejlett képességeinek kihasználásában rejlik:

Hivatkozási URL-ek

A promptokba URL-eket is beilleszthetsz, hogy konkrét képekre hivatkozz inspirációként. Ez segít az AI-t egy adott stílus, kompozíció vagy téma felé terelni.

Tegyük fel, hogy egy olyan képet szeretnél, amelynek álomszerű hangulata van, mint egy Salvador Dali-festménynek. A promptodba beilleszthetsz egy URL-t egy Dali-remekműhöz.

A Midjourney ezután elemzi a Dali-mű színeit, formáit és általános szürreális hangulatát, és ezt használja alapul a generált képhez.

Paraméterek

A paraméterek segítségével finomhangolhatod a kép stílusát, színpalettáját és kompozícióját.

A prompt végére „–” jelöléssel hozzáadott paraméterekkel megadhatod például a képarányt (pl. „–ar 16:9” széles képernyőhöz) vagy a művészeti stílust (pl. „–style anime”).

Stílus: Ez a paraméter lehetővé teszi, hogy közvetlenül megadjon egy művészeti stílust a neve alapján. Például a –style baroque utasítja a Midjourney-t, hogy barokk stílusú képet generáljon. A kompatibilis művészeti stílusok listáját itt találja

Képarány: Az –ar vagy –aspect paraméter segítségével szabályozhatod a kép arányait. Az 1:1 érték négyzet alakú képet eredményez, míg a 2:1 érték tájképet hoz létre.

A hatékony Midjourney-promptok elkészítésének kulcsa a pontos nyelvhasználatban rejlik. Minél konkrétabb vagy, annál jobban megérti az AI a elképzelésedet, és annál jobban tudja azt képpé alakítani.

Válassz konkrét mellékneveket és részleteket, hogy a kívánt irányba tereld az AI-t. Például a „macska” helyett próbáld ki a „puha, vörös szőrű macska, aki az ablakpárkányon összegömbölyödött” kifejezést.

Diffúziós modell

A Midjourney egy diffúziós modellt is használ, egy hatékony AI-technikát, amely új adatok generálására szolgál, gyakran képek vagy szövegek formájában, amelyek nagyon hasonlítanak a valós adatokra.

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan működik:

Képzeld el, hogy van egy tiszta képed. A diffúziós modell úgy működik, hogy fokozatosan zajt ad hozzá a képhez, amíg az megkülönböztethetetlenné nem válik a statikus zajtól. Ezután a modell megtanulja visszafordítani ezt a folyamatot, és a zajos képet lépésről lépésre újra tiszta képpé alakítja.

Kísérletezhetsz a megfogalmazással és a részletekkel, hogy a diffúziós modellt a kívánt eredmény felé tereld.

Kezdjen egy általános koncepcióval, majd a következő promptokban vezessen be konkrétumokat.

Például kezdheted egy „akvarell tájképpel”, majd folytathatod olyan promptokkal, mint „hófedte hegyekkel a háttérben” és „egy kanyargós folyó, amely egy buja völgyben folyik, hangulatos, ködös környezetben”.

Visszajelzések és iterációk

Ne elégedj meg az első eredménnyel. Finomítsd a promptokat a generált képek alapján, hogy a modell közelebb kerüljön a te elképzelésedhez. A Midjourney lehetővé teszi a promptok variálását, úgyhogy kísérletezz és érezd jól magad!

A generálás során használd a Midjourney gombjait, hogy jelezd, melyik variációk tetszenek, és melyek nem. Ez segít a modellnek a kívánt eredmény elérésében.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t.

A Midjourney promptok lehetővé teszik a tervezők számára, hogy számtalan kreatív utat fedezzenek fel, gyorsan generáljanak tervezési változatokat és leküzdjék a kreatív akadályokat.

A Midjourney promptok sokoldalúsága és funkcionalitása valóban figyelemre méltó. Akár tapasztalt tervező vagy, akár teljesen kezdő, a Midjourney egyedülálló platformot kínál, ahol szabadjára engedheted kreativitásodat és életre keltheted vizuális ötleteidet.

A Midjourney mellett az olyan AI-tervezőeszközök, mint a ClickUp Brain, tovább javíthatják a tervezési munkafolyamatot, és lehetővé teszik, hogy a kreatív folyamat stratégiai aspektusaira összpontosíts.

Íme néhány tipp, hogyan javíthatod grafikai munkamenetedet a ClickUp segítségével:

Használd a ClickUp Brain-t személyes tervezői asszisztensedként . Gyors helyesírás-ellenőrzésre van szükséged a tervezési jegyzetekben? Ezzel gondoskodunk. Szeretnél tökéletes e-mailt írni egy ügyfélnek? Az AI-alapú gyorsválaszok minden alkalommal a megfelelő hangnemet találják meg az üzenetekben

Cseréld le az unalmas stílusútmutatókat és komponensleírásokat a ClickUp Brain tervezési eszköz-elemzésére, amely pillanatok alatt átfogó dokumentációt generál. Biztosítsd a tervezés konzisztenciáját a projektek között, és dolgozz zökkenőmentesen együtt a fejlesztőkkel

Próbáld ki a ClickUp Brain-t Készítsen tervezési személyiségeket, komponenseket, felhasználói útvonalakat, kreatív briefeket és még sok mást a ClickUp Brain segítségével

Együttműködj, szervezz és kezelj tervezési projekteket a ClickUp Whiteboards segítségével

cseréld le a végtelen e-mail-váltásokat valós idejű, gyors visszajelzésekre . Használd Szabadulj meg az alkalmazások túlterheltségétől, és. Használd a ClickUp Whiteboards alkalmazást , hogy közösen vázoljátok fel a terveket, közvetlenül jegyzeteket fűzzetek hozzájuk, egyszerűsítsétek a visszajelzési folyamatokat, és mindenki számára biztosítsátok az információáramlást. Ezzel a tervezési módosítások is gyerekjáték lesznek

Könnyedén oszthatsz ki feladatokat, oszthatod meg a fájlokat és jelölheted meg a csapattagokat. A valós idejű frissítések biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen, elősegítve a közös felelősségvállalás és a számonkérhetőség kultúráját

Bontsa le a komplex tervezési projekteket kezelhető feladatokra, amelyeket a ClickUp tervezési projektmenedzsment platformon oszthat ki a csapatának

Kezelje a projekteket a saját módján . Akár megszállott listakészítő, akár vizuális gondolkodó, aki imádja a Kanban táblákat, a ClickUp alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez

Használj hangulatlap-sablonokat az ötleteid rendszerezéséhez és a kreatív folyamat felgyorsításához az ötleteid rendszerezéséhez és a kreatív folyamat felgyorsításához

A promptolás művészetének elsajátítása

Ha elsajátítod a promptkészítés művészetét, beléphetsz a művészi felfedezések világába, és kiválóvá teheted tervezési projektjeidet.

Ne feledd, a kísérletezés a kulcs!

Ne félj kísérletezni a különböző Midjourney-prompt példákkal, paraméterekkel és referencia képekkel. A gyakorlással kialakíthatod a saját, egyedi prompt-stílusodat, amelynek segítségével az AI-t hatékony eszközként használhatod kreatív elképzeléseid megvalósításához.

Próbáld ki még ma a ClickUp-ot, és emeld magasabb szintre művészeti alkotásaidat és terveidet az AI segítségével.