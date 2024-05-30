A Manager’s Path könyv összefoglalása: áttekintés és legfontosabb tanulságok

Ön mérnöki igazgató, aki több technológiai csapat vezetésével küzd? Szeretne sikeresen eligazodni karrierje bonyolult útvesztőjében?

Ha az informatika, a technológia, a mérnöki vagy a menedzsment területén dolgozik, biztosan hallott már Camille Fournier The Manager’s Path című könyvéről, vagy ajánlották már Önnek.

Ez a könyv éleslátóan ábrázolja a növekedést irányító technológiai vezetőket. Hatékony útmutató és motiváló erő mindenki számára, aki fejleszteni szeretné vezetési filozófiáját.

Fournier, aki maga is tapasztalt technológiai vezető, elismeri azokat az egyedi kihívásokat, amelyekkel az egyének szembesülnek, amikor technikai pozíciókból vezetői pozíciókba kerülnek egy olyan iparágban, ahol nincs elegendő vezetői erőforrás.

Ha még nem olvasta ezt a csapatmenedzsment klasszikust, ne aggódjon!

A The Manager’s Path összefoglalónkban segítünk Önnek a könyv legjobb tanulságainak átvételében és azoknak az Ön vezetési stílusához való igazításában.

A Manager’s Path könyv összefoglalása egy pillanat alatt

Szerző: Camille Fournier

Oldalszám: 244

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 4 óra 30 perc

Camille Fournier The Manager’s Path című könyve útmutatóként szolgálhat ahhoz, hogy sikeres vezetővé váljon a technológiai iparban. Áthidalja a technikai szakértelem és a sikeres vezetéshez szükséges soft skill-ek közötti szakadékot.

Fournier, a Rent the Runway korábbi technológiai vezérigazgatója szakértőként bemutatja a mérnöki vezetők előtt álló kihívásokat, és tanácsokat ad minden karrier szakaszhoz.

Könyve olyan, mintha egy mentor állna az Ön oldalán, és megosztaná Önnel a gyakorlatban szerzett bölcsességét. A vezetés első lépéseivel kezdődik, például hogyan válhat mentorká és hogyan segítheti a fiatalabb kollégákat. Megtanulja, hogyan ismerje fel a potenciált, hogyan ápolja a tehetséget, és hogyan adjon nekik azt a döntő lökést, amely segít nekik kibontakozni.

Ahogy halad előre, a kihívások is növekednek. A könyv felkészíti Önt arra, hogy megbirkózzon a csapatdinamikával, összetartó egységet építsen és kezelje az elkerülhetetlen konfliktusokat. Megtanulja, hogyan sajátíthatja el a csapat igényeinek és törekvéseinek megértésének művészetét.

De a vezetés nem csak a csapatáról szól. Ott van még a vállalat is. A könyv betekintést nyújt a komplex vállalati struktúrákban való eligazodásba, a nagy kép megértésébe és a döntések befolyásolásába vezetői szempontból.

Az utazás folytatódik, végigvezetve Önt a vezetői ranglétrán, a technológiai vezetőtől a vezető pozíciókig. Nehéz kérdésekkel kell megküzdenie:

Hogyan lehet hatékonyan delegálni?

Hogyan mérjük a sikert?

Hogyan mondjunk nemet, ha szükséges?

A The Manager’s Path című könyv minden oldalán hangsúlyozza az önismeret fontosságát. Emlékeztet arra, hogy a vezetője is ember, akinek megvannak a maga kihívásai. Arra ösztönzi, hogy vállaljon felelősséget a karrierjéért, közölje céljait, és legyen proaktív a fejlődésében.

Ez a könyv megadja Önnek a technikai szakértelmet a együttműködő csapatkultúra megteremtéséhez, valamint a több csapat irányításához és a munkájában való kiválósághoz elengedhetetlen kommunikációs készségeket.

A Manager’s Path című könyv legfontosabb tanulságai Camille Fournier tollából

A vezetővé válás útja nem könnyű. Fournier lefekteti a menedzser pályafutásának alapvető kronológiáját, különösen egy olyan iparágban, ahol a vezetőknek kevesebb tankönyv, eszköz és keretrendszer áll rendelkezésükre, amelyek útmutatást nyújthatnak számukra.

Most bemutatjuk a The Manager’s Path összefoglalóból néhány fontos tanulságot.

1. A csapatok felhatalmazása anélkül, hogy megóvnák őket

Az új vezetők gyakran érzik úgy, hogy meg kell védeniük csapataikat a munkával járó nyomástól. A könyv ezzel nem ért egyet.

Bár nem baj, ha megóvja csapatát a felesleges stressztől, a munkával kapcsolatos kihívásoktól való teljes elszigetelése káros hatással lehet a fejlődésükre.

Fournier azt javasolja, hogy adjon kontextust a kihívásokhoz, hogy a csapatok megértsék munkájuk mögötti okokat. Ez erősíti a csapat felelősségérzetét, és fogékonyabbá teszi őket a konstruktív kritikára.

2. A vezetés művészetének elsajátítása

Jó vezetőt találni nem könnyű feladat. Lehet, hogy olyan emberrel találja magát szemben, aki hanyag, vagy minden lépését aprólékosan ellenőrzi.

Mi teszi kiemelkedővé egy jó vezetőt?

Fournier egyértelműen fogalmaz: A jó vezetők aktívan befektetnek a fejlődésébe. Rendszeres megbeszéléseket tartanak, hogy folyamatos visszajelzést adjanak (mind pozitív, mind konstruktív) és segítsenek Önnek a fejlődésben. A legfontosabb azonban, hogy tisztelettel bánnak Önnel és biztonságos környezetet teremtenek.

3. Hatékony mentorálás kialakítása

A mentorálás egyedülálló lehetőséget kínál a vezetői készségek fejlesztésére egy alacsony kockázatú környezetben. A formális vezetői szerepekkel ellentétben a hibák következményei kevésbé súlyosak, így ez a mentorálás tökéletes gyakorlóterepnek bizonyul.

Az ideális mentor-mentorált párosok gyakran spontán alakulnak ki. Egy tapasztalt mérnök természetesen segíthet egy fiatalabb kollégájának a termelékenység növelésében. Ezek a kölcsönösen előnyös kapcsolatok a közös érdekeken alapulnak. A kényszerű párosítások azonban hatástalanok lehetnek. Nem mindenkinek van szüksége mentorra, és egyes párosításoknál hiányozhat a szinergia.

Fournier azonosítja az „alfa geek” személyiségtípust, amely az intelligenciát és a technikai jártasságot helyezi előtérbe. Ezek az egyének gyakran tévedhetetlennek ábrázolják magukat, aláássák kollégáik munkáját, és gyakran figyelmeztetés nélkül írják át a kódot.

Bár nehéz velük együtt dolgozni és rossz vezetők, az alfa geekek profitálhatnak a mentorálásból. A kommunikációs és hallgatási készségek elsajátítása átalakíthatja őket tudással dicsekvő egyénekből olyan vezetőkké, akik értékelik az együttműködést.

Profi tipp: Használja ezeket az ingyenes projektkommunikációs terv sablonokat, hogy mindenki által követhető átfogó stratégiát hozzon létre!

4. A technológiai vezető és feladatkörének meghatározása

A „tech lead” cím egy technikai karrier vagy ranglétra egyetlen szakaszára utalhat, amely a technikai szakértelem csúcspontjaként jelenik meg, de Fournier eloszlatja ezt a tévhitet. Szerinte a Tech Lead nem egy cél, hanem egy egyedülálló „feladatkör”.

A növekedést irányító technológiai vezetők több szerepet is betöltenek. Továbbra is kódot írnak és naprakészek maradnak a technikai fejlesztések terén. Ugyanakkor hidat képeznek a csapatuk és a vezetőség között, lefordítják a technikai bonyolultságokat és képviselik a csapatuk igényeit.

Bár a technikai döntéshozatal továbbra is alapvető funkció, a szerep magában foglalja a csapat tagjainak felhatalmazását és a fejlődésüket gátló akadályok elhárítását is. Ez egy komplex egyensúlyozási feladat.

Fournier figyelmeztető példát hoz fel: egyes technológiai vezetők úgy érzik, hogy minden akadályt maguknak kell leküzdeniük, és éjszakákon át dolgoznak. Kiemeli, hogy ez nem dicsőség.

A jó mérnöki vezetőknek ki kell használniuk csapataik tehetségét, és olyan együttműködési környezetet kell teremteniük, ahol mindenki boldogulhat.

Profi tipp: Válasszon a nyolc típus közül, és hozza létre a vállalatának legmegfelelőbb csapatstruktúrát.

5. Új jelentési kapcsolatok kezelése

Fournier az „engineering lead” kifejezést használja a munkahelyi vezetés leírására. Az egyik alapvető elve, hogy az engineering leadeknek elsőbbséget kell adniuk a technikai relevancia fenntartásának. Ez teljesen logikus, mert nem lehet hatékonyan irányítani a csapatot, ha nem ismeri annak munkájának bonyolultságait.

Ez a kihívás még nagyobbá válik, ha új munkatársakat vesz fel. A bizalom és a jó kapcsolat kiépítése elengedhetetlenül fontos lesz. A szerző nyitott kommunikációs technikákat javasol, például célzott kérdések feltevését.

Például, inkább személyes visszajelzést vagy e-mailes visszajelzést preferálnak? Nem szeretik az olyan vezetői magatartásformákat, mint az egyéni megbeszélések kihagyása? Ezen preferenciák megértése elősegíti a dinamikusabb együttműködést.

Az új munkatársak zökkenőmentes beillesztése a csapatvezetés másik kritikus szempontja. Fournier egyértelmű, 30-60-90 napos terv kidolgozását javasolja, amelyben elérhető célokat tűznek ki, ideális esetben a korábbi munkatársak tapasztalatai alapján. Ez a strukturált megközelítés egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg, és korán felismeri a potenciális eltéréseket.

6. Belépés a nagyok ligájába

Az általános vezetői pozícióktól eltérően a műszaki vezetői pozíciók egyedi figyelmet igényelnek. A könyv részletesen bemutatja az e kategóriába tartozó konkrét feladatokat.

Először is, a kutatás és fejlesztés területén létezik a felsővezetés. Ezek a vezetők támogatják a kísérletezést és prioritásként kezelik a legmodernebb megoldásokat, hogy előre mozdítsák a vállalatot.

Másrészt a technológiai vizionáriusok előrejelzik, hogy a technológia hogyan forradalmasíthatja az üzleti életet, és azonosítják a stratégiai növekedési lehetőségeket.

Az erős technikai vezetők jól ismerik a szervezet működését. Gondoskodnak arról, hogy a projektekhez megfelelő személyzet álljon rendelkezésre, és a megfelelő tehetségek legyenek a megfelelő helyen a siker érdekében.

A nagyratörő elképzelések megvalósításához hibátlan végrehajtás szükséges.

Itt a vezetők kiválóan teljesítenek a tervezés, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítása és a több csapat közötti munkák koordinálása terén. Ők a vállalat technológiai evangelistái, akik ügyesen képviselik a terméket az ügyfélmegbeszéléseken és lelkesedést keltenek.

Fournier elismeri, hogy a nyertes stratégia kidolgozása a felső vezetés alapköve.

7. A bootstrapping kultúra navigálása

Az egészséges csapatok kialakítása a vállalat alapértékeinek és az azokat tükröző kultúrának a megértésén múlik. Fournier szerint a kultúra az a láthatatlan ragasztó, amely összetartja a csapatot – a szakmai viselkedést irányító kimondatlan szabályok.

A jó karrierlétra egy kulturális eszköz. Felvázolja a vállalaton belüli szakmai fejlődés útját, és hatással van a toborzási vezetők döntéseire olyan területeken, mint a felvétel, a teljesítményértékelés és az előléptetés.

Hogyan alakíthat ki olyan karrierlétrát, amely erősíti csapatát?

A kulcs a együttműködés. Kérjen visszajelzést a vezető menedzserektől és mérnököktől, és építse be az ő betekintésüket a keretrendszerbe.

Vizsgálja meg más vállalatokat, és használja példáikat a legjobb gyakorlatok kidolgozásához. Gondolja át, hogy vállalatánál a karrierutak hogyan illeszkednek az általános javadalmazási struktúrához, amelyben általában minden szintre fizetési sávok vannak hozzárendelve.

Ha vállalata lapos hierarchiát követ, akkor el kell ismernie, hogy az egy szinten belüli teljesítményértékelések eltérőek lehetnek. Karrierfejlesztési terve legyen elég rugalmas ahhoz, hogy ezt figyelembe vegye.

Például a mérnöki menedzsment, bár kihívást jelent, természetes fejlődési lépés lehet azok számára, akik szakmai növekedésre törekednek.

A vezetési stílusod változik, amikor különböző csapatokat irányítasz. A The Manager’s Path arra ösztönöz, hogy alkalmazkodj az elveihez, hogy azok a legjobban illeszkedjenek a vezetési stílusodhoz.

Népszerű idézetek a Manager’s Path-ból

Íme a könyv legnépszerűbb idézetei, amelyek motiválni fogják Önt, hogy a következő olvasási alkalomra kézbe vegye a könyvet:

Nincs rosszabb annál, mint az az érzés, hogy önállóan nem tud egyetlen döntést sem meghozni, vagy hogy minden egyes munkáját kétszer, háromszor is ellenőriznie kell a vezetőjének.

Ez az idézet rávilágít arra, hogy a mikromanagement hogyan fojthatja el a kreativitást és a kezdeményezőkészséget. Rossz üzenetet közvetít, miszerint nem bízik a csapata képességeiben, ami frusztrációhoz és elkötelezettség hiányához vezet a mérnöki csapatában.

Az emberek irányításának legjobb módja, ha először önmagát irányítja.

A vezetők példával járnak elöl. Az idő, az érzelmek és a prioritások hatékony kezelésével ezeket a viselkedésmódokat példázza a csapatának, elősegítve az önismeret és a felelősségvállalás kultúráját.

Ne támaszkodjon kizárólag a konszenzusra vagy a szavazásra. Ez olyan felhígult döntésekhez vezethet, amelyekkel senki sem lesz igazán elégedett.

Bár az együttműködés fontos, a vezetők hatékony vezetési stratégiákat alkalmaznak a döntő lépések meghozatalához. A konszenzuson alapuló döntéshozatal gyakran a projektek középszerűségéhez vezethet és akadályozhatja a haladást.

Az a nézet, hogy a technológiai vezető szerepet automatikusan a legtapasztaltabb mérnöknek kell adni, aki a legbonyolultabb funkciókat tudja kezelni vagy a legjobb kódot írja, egy gyakori tévhit, amelybe még a tapasztalt vezetők is beleesnek.

Ez az idézet cáfolja azt a mítoszt, hogy a technikai szakértelem önmagában elegendő ahhoz, hogy valaki technikai vezető szerepet töltsön be. A hatékony technikai vezetőknek a technikai ismeretek mellett erős vezetői és kommunikációs készségekkel is rendelkezniük kell.

A zseniális bunkók olyan magas teljesítményű emberek, akik egyben bunkók is. Általában nagyon intelligens emberek, akik lenyűgöző eredményeket érnek el, de nyomukban nyomorúságot hagynak maguk után. Ne léptesse elő a zseniális bunkókat.

Ez az idézet figyelmeztet arra, hogy fontos az érzelmi intelligencia előtérbe helyezése és a pozitív csapatdinamika kialakítása. Bár a kiváló technikai ismeretek értékesek, egy olyan vezető, aki mérgező légkört teremt, végső soron akadályozza az általános sikert.

Bár ezek az idézetek segíthetnek emlékezni és elgondolkodni a könyvben kiemelt alapvető vezetési elveken, a megfelelő eszközökre van szükséged ahhoz, hogy azokat technológiai vezetőként megvalósíthasd.

Alkalmazza a Manager’s Path tanulságait a ClickUp segítségével

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere számos funkcióval segíti Önt a The Manager’s Path alapelveinek gyakorlatba ültetésében.

A platform segítségével átlátható kultúrát építhet, a csapat tagjainak több felelősséget adhat, és támogató munkakörnyezetet teremthet.

1. Bizalomépítés átláthatóság révén

A ClickUp egy fejlett projektmenedzsment platform, amely a tisztességes munkavégzési gyakorlatok elvén alapul, és átláthatóságot és egyértelműséget biztosít a munkaerő minden szintjén.

A több mint 15 rugalmas ClickUp nézettel testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre csapatának. Ezzel részletes hozzáférést kap mindenki munkarendjéhez és projektjeihez, így valós időben követheti és figyelheti az eredményeket.

A ClickUp Views segítségével hatékonyabban tekintheti meg, tervezheti, figyelheti, követheti és elemezheti a munkát.

Íme egy összefoglaló a rugalmas nézetek előnyeinek kihasználásáról:

Szervezze meg projektjeit, tervezze meg az ütemtervet , és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban, amely mindenki számára egyformán elérhető , és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban, amely mindenki számára egyformán elérhető a ClickUp Naptár nézetével

Hozzon létre tökéletes Kanban munkafolyamatot a feladatok és a projekt előrehaladásának vizualizálásához. Csoportosítsa a táblákat állapot, felelős és prioritás szerint, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és a Tábla nézet segítségével tartsa mozgásban projektjeit.

Készítsen vizuális vázlatot az ötletek, projektek és munkafolyamatok rendszerezéséhez. Könnyedén alakítsa át a ClickUp Mind Maps térképeket nyomon követhető feladatokká, hogy együttműködhessen velük a csapatával.

Állítsa be és kövesse nyomon csapata munkaterhelési kapacitását , hogy könnyen láthassa, ki rendelkezik alacsony vagy túlzott kapacitással. Adjon hozzá időbecsléseket és prioritásokat csapata feladatait, hogy mindenki tudja, min kell dolgoznia. Határozza meg, mely feladatokhoz lehet szükség további csapaterőforrásokra, és könnyedén adjon hozzá megbízottakat a Munkaterhelés nézetben.

Kövesse nyomon, ki mit végzett el egy adott listában, mappában, térben vagy munkaterületen. Gyorsan megtekintheti a megjegyzéseket, szerkesztéseket és frissítéseket, valamint csapattagok szerint szűrhet, hogy megnézze, milyen projektfeladatokon dolgoznak. Válassza ki a megtekinteni kívánt munkatípusokat, hogy megtekintse a projekt részleteit az Aktivitás nézet segítségével.

2. Együttműködés a csapattal

A The Manager’s Path kiemeli, hogy mennyire fontos, hogy a csapatvezető jobb együttműködéssel lebontsa a szilárd határokat.

Nem könnyű biztonságos környezetet teremteni a nem kommunikatív emberek számára, és megvédeni a munkakultúrát a tiszteletlen alkalmazottaktól.

Itt a ClickUp Docs és a ClickUp Chat View segíthet áthidalni a kommunikációs hiányosságokat és tapintatosan kezelni a csapat munkáját zavaró tényezőket.

Finomítsa és szerkessze tartalmát kollégáival együtt a ClickUp Docs élő együttműködési funkciójának segítségével.

Az együttműködés észlelése segít Önnek a Docs-ban a csapattagokkal való együttműködésben, lehetővé téve az írás, szerkesztés vagy ötletek kidolgozását.

Készíthet gyönyörűen megtervezett weboldalakat vagy wikiket, és megoszthatja azokat közvetlen beosztottaival. Az alkalmazottak motiválása érdekében említsen meg embereket a megjegyzésekben, hogy azonnali pozitív visszajelzést adjon nekik.

Dokumentumokat és feladatokat is összekapcsolhat, hogy hozzáférjen egy projekthez kapcsolódó megosztott vagy létrehozott információkhoz.

Adjon azonnali visszajelzést, vagy működjön együtt a frissítésekkel a ClickUp Chat View segítségével.

Használja a ClickUp valós idejű csevegőcsatornáit a csapat kommunikációjának javítására. A @mentions segítségével bárkit hozzáadhat a munkával kapcsolatos beszélgetésekhez, és megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, hogy csapata tovább haladjon a teendőkkel.

Emellett gyors kérdéseket tehet fel, frissítéseket és korrekciós visszajelzéseket oszthat meg, valamint gyorsan adhat magyarázatokat, így fenntartva a lendületet. Ez összhangban áll Fournier üzenetével, amely a nyílt és időszerű kommunikáció fontosságát hangsúlyozza.

Az informális kommunikáció jó kapcsolatot és csapatszellemet teremthet a csapaton belül. A gyors sikerek megosztása, a bátorítás vagy egyszerűen csak egy kötetlen beszélgetés pozitív hangulatot teremthet a munkahelyen.

A The Manager’s Path kiemeli a csapat és a kultúra menedzselésének fontosságát, a Chat View pedig eszközként szolgál ennek a emberi kapcsolatok kultúrájának ápolásához.

3. Hatékony embermenedzsment

A ClickUp számos együttműködési eszközével nemcsak kommunikálhat és átláthatóságot teremthet, hanem a vállalat technológiai hierarchiáján keresztül könnyedén irányíthatja az embereket is.

A ClickUp készen használható, nagymértékben testreszabható sablonokból álló könyvtára segít időt megtakarítani és azonnal elkezdeni a menedzsment alapjainak elsajátítását.

Töltse le ezt a sablont Tartsa csapatát szervezettnek és céljaira koncentráltnak a ClickUp csapatmenedzsment terv sablonjával.

A ClickUp csapatirányítási terv sablonjával könnyebb megalapozni a sikert.

Ez a sablon tökéletesen megtestesíti a The Manager’s Path filozófiáját. Segít abban, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki csapatának, ami elengedhetetlen első lépés.

Könnyedén felvázolhatja a szerepeket és a felelősségi köröket, így mindenki megérti a saját feladatát és azt, hogy az hogyan járul hozzá a nagyobb egészhez. A csapat tagjai felelősséget vállalnak a munkájukért, és kezdeményezőképességüknek és kiválóságuknak köszönhetően kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Ebben a sablonban a következőket teheti:

Hozzon létre egyéni állapotokat (pl. Lemondva, Befejezve, Megakadt, Teendő, Folyamatban), hogy nyomon követhesse a csapat előrehaladását.

Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy olyan tulajdonságokat adjon hozzá a feladatok kezeléséhez, mint például a részleg és a kategória.

Adjon hozzá egyéni nézeteket, például Napirend, Napirend osztályonként, Állapot osztályonként és Bevezető útmutató, hogy könnyen hozzáférhessen a feladatokhoz kapcsolódó információkhoz.

Végül, a sablon megkönnyíti a világos kommunikációs protokollok létrehozását.

Ahogyan a The Manager’s Path a nyílt kommunikációt támogatja, ez a sablon is elvárásokat támaszt az információ megosztásával, az átláthatóság elősegítésével és a csapaton belüli zavarok csökkentésével kapcsolatban.

A gyorsan változó környezetben a The Manager’s Path felhívja a figyelmet az alkalmazkodó vezetés fontosságára – mi is rendelkezünk egy sablonnal, amely segít Önnek is megoldani ezt a problémát.

Töltse le ezt a sablont Gyorsan állítson fel célokat, kövesse nyomon az előrehaladást és maradjon szervezett – mindezt a ClickUp Agile Team Roadmap Template segítségével.

Képzelje el termékfejlesztési tervét, és világosan lássa a hosszú távú jövőképét a ClickUp Agile Team Roadmap Template segítségével.

A funkciók kezelhető feladatokra bontásával biztosíthatja, hogy mindenki a nagyobb célok eléréséhez szükséges azonnali lépéseket kövesse.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, például „Kész”, „Felfüggesztve”, „Folyamatban” és „Teendő”, hogy nyomon követhesse az egyes lépések előrehaladását.

Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatok kategorizálásához és attribútumok hozzáadásához, valamint a projekt lépéseinek egyszerű vizualizálásához, mint például a hatások, a stratégiai célok, a stratégiai fontosság, a időtartam és a becsült erőfeszítés.

Adjon hozzá egyéni nézeteket, például Bevezető útmutató, Stratégiai célok, Agilis termékütemterv, Állapot és Termékterv.

Ez a átláthatóság bizalmat teremt és mindenki összhangban marad, még akkor is, ha a prioritások változnak. Az agilis fejlesztés iteratív jellege, amely ennek a sablonnak a központi eleme, lehetővé teszi a szükséges kiigazítások elvégzését, összhangban a The Manager’s Path című könyvben kiemelt alkalmazkodóképesség iránti igénygel.

A The Manager’s Path egy másik alapvető elve a nyílt kommunikáció, amely sikeres csapatokat épít. A ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template segít Önnek ezt elérni!

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a feladatokért felelős személyeket, alakítson ki egyértelmű kommunikációs csatornákat, és állítson össze találkozókat a ClickUp Team Communication és Meeting Matrix Template segítségével.

Nincs többé rejtélyes e-mailek megfejtése vagy azon töprengés, hol találhatók a fontos frissítések. Ez a sablon egyértelmű „kommunikációs csatornákat” hoz létre – gondoljon csak a különböző típusú információkhoz kijelölt walkie-talkie-kra.

Ezzel a valós idejű eszközzel minden sürgős ügyet kézben tarthat, míg a mélyreható megbeszéléseket külön erre a célra szervezett értekezletekre hagyhatja. Így mindenki a lehető leghatékonyabb módon juthat hozzá a számára szükséges információkhoz.

Fournier hangsúlyozza az egyéni megbeszélések fontosságát, hogy minden csapattag érezze, hogy értékelik. Ez a sablon emlékezteti Önt arra, hogy ütemezze be ezeket a fontos beszélgetéseket, és nyomon kövesse a megbeszélés témáit.

Ezzel a sablonnal

Hozzon létre egyéni állapotokat , például „Törölve”, „Kész”, „Folyamatban” és „Teendők”, hogy nyomon követhesse a megbeszélések és a kommunikáció előrehaladását.

Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatok kezeléséhez , és könnyedén láthassa a csapat kommunikációjának előrehaladását.

Adjon hozzá egyéni nézeteket, például a Találkozók ütemezése, Bevezető útmutató, Találkozók állapota és Kommunikációs találkozók mátrixa nézeteket, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat.

Képzelje el, hogy egy csapattag tele van ötletekkel, de nem meri azokat hangoztatni egy nagyobb csoport előtt. A sablon segítségével létrehozott egyéni megbeszélés biztonságos teret biztosít a nyílt beszélgetésekhez és az értékes visszajelzések cseréjéhez.

Fournier jól összefoglalja: „A menedzser feladata, hogy megkönnyítse alkalmazottai munkáját azáltal, hogy termékeny környezetet teremt, amelyben a munka elvégezhető.”

A ClickUp segít Önnek ebben és még sok másban!

Erősítse csapatát a Manager’s Path segítségével

Fournier bölcsessége túlmutat a elméleten: a könyv gyakorlati keretrendszereket és megvalósítható tanácsokat kínál. A The Manager’s Path célja, hogy javítsa szakmai fejlődését azáltal, hogy fenntartja a technikai fókuszt, és motiváltnak és elkötelezettnek tartja csapattagjait.

Ez a könyv értékes útmutató, de csak kiindulási pont. Szüksége van modern projektmenedzsment platformokra, amelyek sokféle funkcióval segítik a vezetők munkáját és racionalizálják a csapatok munkafolyamatait.

A ClickUp erejének kihasználásával technológiai csapatát egy keményen dolgozó csoportból egy magas teljesítményű egységgé alakíthatja, amely együttműködve és hatékonyan dolgozik a rendkívüli eredmények elérése érdekében. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fogadja el a The Manager’s Path legfontosabb elveit, és alkalmazza azokat a gyakorlatban!