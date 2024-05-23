Hogyan lehet elkerülni a közelség előítéletét a munkahelyen

Mindannyian hajlamosak vagyunk tudat alatti előítéletekre, amelyek befolyásolják viselkedésünket a magánéletünkben és akár a munkahelyünkön is. A közelség előítélet is egyike ezeknek.

Legyünk őszinték. Még a legjobb szándékkal is előfordul, hogy a munkahelyünkön nem vagyunk olyan igazságosak, mint szeretnénk. A közelség előítélet anélkül is bekúszhat, hogy észrevennénk – különösen, ha távoli munkát végzünk vagy hibrid csapatokban dolgozunk.

De mi is az a közelség előítélet, és hogyan tudjuk elkerülni a munkahelyen? Nézzük meg ezt egy kicsit részletesebben.

Mi az a közelség előítélet?

A közelség előítélet az emberi hajlam arra, hogy kedvezőbb bánásmódban részesítsük azokat az embereket vagy dolgokat, akik vagy amelyek fizikailag közel vannak hozzánk. Mintha az agyunk kedvenceket választana. Erősebb kapcsolatokat építünk ki azokkal az emberekkel, akiket gyakran látunk az irodában.

A közelség előítélet a munkahelyen többféleképpen nyilvánul meg: kedvezményes bánásmód, rugalmasabb munkarend, gyakori elismerés és előléptetés, valamint jobb hozzáférés a projektekhez és a fejlődési lehetőségekhez az irodai csapat tagjai számára.

Ez jelentős egyenlőtlenségeket eredményez a távoli munkavállalók megítélésében és kezelésében, ami elégedetlenséghez és a csapat termelékenységének csökkenéséhez vezet. Ez megnehezíti a munkavállalók megtartását is.

A közelség előítéletének megértése

A közelség előítélet olyan, mint az a tanár, aki mindig az első sorban ülő diákokat szólítja fel, akiket a legjobban lát és akikkel a legtöbbet kommunikál. De miért? Az ok egyszerű: az ismertség bizalomérzetet és kényelmet kelt, és befolyásolja, hogyan érzékeljük az embereket a munkahelyen.

Ez az agyunk módszere a rövidítésekre. Természetesen jobban érezzük magunkat és jobban bízunk azokban, akik közel vannak hozzánk, akiket gyakrabban látunk és akikkel gyakrabban érintkezünk. Ez a kényelem igazságtalanul jobb lehetőségekhez, előléptetésekhez vagy akár pozitívabb figyelemhez vezethet azok számára, akik a „belső körben” vannak, mint azok számára, akik távolról dolgoznak.

A távoli munkavállalókat könnyen figyelmen kívül hagyhatják a előléptetések, izgalmas projektek vagy elismerések során, egyszerűen azért, mert kevésbé láthatók, mint az irodában dolgozó kollégáik. Ha úgy érzik, hogy hozzájárulásukat kevésbé ismerik el, az csökkentheti a termelékenységet és az innovációt. A közelség előítélet miatt érzett alulértékeltség a távoli munkavállalók elkötelezettségének csökkenéséhez, haraghoz és motivációjuk csökkenéséhez vezethet.

Közelség előítélet: Kapcsolat az attribúcióval (pszichológia) és a kognitív előítéletekkel

Attribúciós elfogultság (pszichológia)

Az attribúcióelmélet magyarázza, hogyan igazoljuk saját és mások viselkedését. Például az irodában dolgozó alkalmazottak sikerét vagy magasabb teljesítményértékelését a munkamoráljuknak vagy a vállalati kultúra iránti elkötelezettségüknek tulajdonítjuk, figyelmen kívül hagyva a távoli alkalmazottak hasonló eredményeit.

Kognitív elfogultság

A kognitív előítéletek olyan gondolkodási tendenciák, amelyek téves ítéletekhez vagy logikátlan következtetésekhez vezethetnek. Gondoljunk rájuk úgy, mint az agyunk optikai illúzióira, amelyek torzítják az információk észlelését és feldolgozását. Ebben az esetben az illúzió az, hogy „ismerős = jó”, ami azoknak, akiket gyakrabban látunk, tisztességtelen előnyhöz vezethet.

Valós példák és forgatókönyvek a közelség előítéletének működéséről

Teljesítményértékelés: Egy vezető akaratlanul is ragyogó értékelést adhat egy helyszíni alkalmazottnak, míg egy távoli munkavállaló, aki ugyanolyan jól teljesít a távoli munkában, standard értékelést kap.

Projektfeladatok: Az izgalmas új projektek mindig azokhoz a belső munkatársakhoz kerülnek, akik beugranak a vezető asztalához egy gyors beszélgetésre.

Mentorálás: Az informális mentorálás könnyen a közelség előítéletének példájává válhat, amikor azok a munkavállalók, akik kávéznak a főnökkel, több karrierlehetőséget, előrelépési lehetőséget, tanácsot és támogatást kapnak.

Csapatépítés: még a szórakoztató rendezvények is érintettek lehetnek! Azok, akik a helyszínen dolgoznak, erősebb kapcsolatokat építhetnek ki távoli kollégáikkal és munkatársaikkal, mivel egyenlő hozzáférésük van az alkalmi ebédszüneti beszélgetésekhez, amelyekről a távoli munkavállalók lemaradnak.

Közelség-előítélet vs. elérhetőség-előítélet: magyarázat és megkülönböztetés

Képzeljük el a közelség előítéletét egy láthatatlan „menő gyerekek” klubként. A klub tagjai fizikailag közel vannak a döntéshozókhoz (a főnökhöz, a projektvezetőhöz stb.). Általában több figyelmet, jobb lehetőségeket és mindenféle előnyben részesítést kapnak, még akkor is, ha talán nem érdemlik meg.

A közelség előítéletét azonban gyakran összekeverik a rendelkezésre állás előítéletével, amely hasonló, de nem teljesen azonos.

Mi az elérhetőségi elfogultság?

A rendelkezésre állási elfogultság olyan, mintha agyunk a legújabb csillogó dologgal lenne elfoglalva. Ez akkor fordul elő, amikor a legkönnyebben emlékezetes dolgok alapján hozunk döntéseket , nem feltétlenül a legpontosabb vagy legfontosabbak alapján. Tehát, ha egy munkatársunk közvetlenül az értékelése előtt elront valamit, az elhomályosíthatja az egész év során végzett jó munkájának objektív eredményeit.

Mind a közelség előítélet, mind a rendelkezésre állás előítélet igazságtalansághoz vezet, de különböző hatásokkal járnak: Közelség előítélet: Arról szól, hogy ki van a közelünkben. Azok a munkavállalók, akik több időt töltenek az irodában, több időt töltenek a döntéshozókkal, és így potenciálisan több lehetőséget kapnak, még akkor is, ha nem ők a legalkalmasabbak.

Elérhetőségi elfogultság: Az emlékeinkről van szó. Egy nagy siker vagy egyetlen hiba nagyobb jelentőséget kaphat a fejünkben, mint valakinek a következetesen jó munkája.

A közelség előítéletének enyhítése

A közelség előítéletének elkerülésének megértése a munkahelyen egyenértékű a munkahelyi igazságtalanság elleni küzdelem szuperhős-képzésével! Különösen most, a hibrid és távoli munkakörnyezetekben, speciális stratégiákra van szükségünk a távoli munkatársakkal szembeni közelség előítéletének leküzdéséhez, hogy mindenki egyenlő esélyeket kapjon, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Íme néhány konkrét lépés, amelyet megtehet céljai eléréséhez:

Hozzon létre inkluzívabb munkakörnyezetet

Az inkluzivitás a közelség előítéletének ellenszere. Íme, hogyan lehet inkluzív irodai környezetet teremteni és kezelni a közelség előítéletét:

Változatosság: Fontolja meg a fizikai jelenlétet a negyedéves közgyűléseken vagy csapatépítő foglalkozásokon, amelyek szükségesek a távoli munkavállalók számára, valamint az alkalmi távmunka napokat az irodában dolgozó munkavállalók számára. Ez elősegíti a befogadást és az empátiát a különböző munkastílusok iránt.

Ösztönözze a virtuális találkozókat : Szervezzen csapat kávészüneteket vagy virtuális ebédeket, amelyek célja, hogy megismerjék egymást, ne csak a munkáról beszélgessenek. Szervezzen csapat kávészüneteket vagy virtuális ebédeket, amelyek célja, hogy megismerjék egymást, ne csak a munkáról beszélgessenek.

Támogassa a távmunkásokat: Nyilvánosan ismerje el a távmunkások hozzájárulását. Tegye láthatóvá sikereiket a vállalat minden alkalmazottja számára. Így elismeri az összes alkalmazott erőfeszítéseit, és értékesnek érezhetik magukat.

Vezessen be objektív teljesítményértékelést és jutalmazási rendszert

A munkahelyi igazságosság előmozdításához stratégiára van szükség! Itt jönnek jól a világos mérőszámok és a teljesítmény nyomon követése:

Határozzon meg egyértelmű célokat: Értékelje objektíven csapata teljesítményét. A „jó munkát végezni” túl homályos fogalom. Határozza meg, hogy mit jelent a siker konkrét, mérhető feltételek szerint minden egyes pozíció esetében, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) segítségével, valamint célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) létrehozásával.

Kövessünk nyomon mindent: Használjunk eszközöket a teljesítmények rögzítésére, függetlenül attól, hogy valaki hol dolgozik. Ez segít elkerülni a közelség előítéletét a munkahelyen, amikor eljön az előléptetés vagy a projektfeladatok kiosztásának ideje.

Támogassa a jutalmazás átláthatóságát: Magyarázza el, miért kap valaki bónuszt, jutalmat vagy előléptetést! Kapcsolja ezeket a jutalmakat közvetlenül azokhoz a nagyon egyértelmű célokhoz, amelyekről beszéltünk, és ösztönözze az összes csapattagot, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak.

Távolsági elsőbbségű politikák és stratégiák kialakítása

Ahhoz, hogy a helyszíni és a távoli munkavállalók számára egyenlő feltételeket teremtsünk, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, és a távoli munkavégzést előtérbe helyező megközelítést kell alkalmaznunk. Íme, hogyan tehetjük ezt meg:

Mindenki számára elérhető értekezletek: Határozzon meg hibrid értekezlet-etikettet (kiváló hang-/videóminőség, egyenlő részvétel, mellékbeszélgetések tilalma), helyezze előtérbe a távoli értekezleteket, és biztosítson felvételeket/összefoglalókat azok számára, akik nem tudnak részt venni az élő üléseken.

A dokumentumok szabálya: A projekt frissítéseit, jegyzeteket és fontos információkat írásban tegyük hozzáférhetővé. Így mindenki naprakész marad.

Fogadja el az aszinkron kommunikációt: Használjon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy a saját ütemtervük szerint dolgozzanak. Ez a méltányosság gyakorlati megvalósítása, különösen különböző időzónákban! Használjon Használjon olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy a saját ütemtervük szerint dolgozzanak. Ez a méltányosság gyakorlati megvalósítása, különösen különböző időzónákban! Használjon tehetségmenedzsment szoftvert , dokumentummegosztó platformokat és csevegőeszközöket, amelyek külön csatornát biztosítanak a projektmegbeszélésekhez.

Proaktív és inkluzív kommunikációs gyakorlatok kialakítása

A távoli csapat tagokkal és a helyszínen dolgozó alkalmazottakkal való kommunikáció a kulcs a közelség előítéletének elkerüléséhez. Különös erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy mindenki részt vehessen a döntéshozatali folyamatban:

Rendszeresen ellenőrizzük a helyzetet: Tartsa a távoli munkatársakat is a folyamatban azzal, hogy létrehoz egy stand-up csatornát, ahol minden tag megoszthatja napi feladatait. Heti vagy havi egyéni megbeszéléseket is szervezhet a távoli csapat tagokkal, hogy megbeszéljék a munkát, visszajelzéseket adjanak vagy ötleteket gyűjtsenek.

Kérjünk véleményeket: Gyűjtsünk ötleteket mindenkitől olyan technikákkal, mint a körbejárás (ahol mindenki sorra kerül). Szólítsuk fel a csendesebb tagokat is, hogy osszák meg véleményüket, és biztosítsunk lehetőséget írásbeli vagy aszinkron hozzászólásokra is.

Kerüljük a kategóriák létrehozását: Kerüljük az olyan kifejezéseket, mint „az irodában dolgozók” vagy „azok a különálló munkavállalók”, amelyek a helyszínen alapulnak.

Hogyan lehet megelőzni a közelség előítéletét a munkahelyen?

A közelség előítéletének leküzdése következetes erőfeszítéseket igényel. Szerencsére a technológia megkönnyíti a feladatot! Nézzük meg a távoli/hibrid csapatokra szabott eszközöket és stratégiákat, amelyekkel elkerülhető a közelség előítéletének kialakulása a munkahelyen:

Azonnali frissítések: Használjon Használjon projektmenedzsment eszközöket, mint például a ClickUp , hogy mindenki naprakész legyen a feladatok elosztásával, a határidőkkel és az elért eredményekkel kapcsolatban. Nem kell többé arra támaszkodni, hogy ki volt éppen az irodában, amikor a döntés megszületett.

Valós idejű kommunikáció: Használja Használja a ClickUp Chat funkciót azonnali üzenetküldéshez, gyors megbeszélésekhez és alkalmi bejelentkezésekhez. Ez utánozza az „ebédszüneti csevegést”, anélkül, hogy kizárná a távoli munkatársakat. Hozzáadhat erőforrásokat, @mentions segítségével feladatokat rendelhet hozzá, frissítéseket és projekteket oszthat meg, valamint létrehozhat egy Chat View funkciót, hogy a feladatokon dolgozva megbeszélhessék azokat.

A ClickUp Chat nézet segítségével egy helyen kezelheti a projekt teljes kommunikációját és részleteit

Gondolkodjon szabadon, majd nézze meg, ahogy ötletei a képernyőről a valóságba kerülnek a ClickUp együttműködési Whiteboard segítségével.

Az oktatási technológia felhasználása a tanulási és fejlesztési stratégiákban

A továbbképzésnek mindenki számára elérhetőnek kell lennie, nem csak az irodában dolgozók számára. A technológia lehetővé teszi a közelség előítéletének leküzdését a munkahelyen az alábbiak révén:

Tanulási menedzsment rendszerek (LMS): Az olyan platformok, mint a Coursera vagy az Udemy, hozzáférést biztosítanak tanfolyamokhoz, tanúsítványokhoz és készségfejlesztéshez – függetlenül attól, hogy az alkalmazott hol él.

Mentori platformok: Az eszközök helytől függetlenül összekötik a mentorokat és a mentoráltakat, így leküzdve a közelség előítéletét, amely a hagyományos mentori programokat sújthatja.

Mikro-tanulási lehetőségek: Rövid videókat, cikkeket és interaktív gyakorlatokat küldhetünk mindenkinek, így rövid, könnyen emészthető tanulási lehetőségeket biztosítva Rövid videókat, cikkeket és interaktív gyakorlatokat küldhetünk mindenkinek, így rövid, könnyen emészthető tanulási lehetőségeket biztosítva azoknak, akik távolról dolgoznak.

Webináriumok és virtuális műhelyek: Ezek az élő tanulási események (amelyekről utólag felvételek is elérhetők!) szakértői tudást hoznak közvetlenül a munkavállalók képernyőjére, így biztosítva, hogy a helyszín ne legyen akadálya a fejlődésnek.

Tegyen erősebbé a ClickUp segítségével

A tudás hatalom a közelség előítéletével szemben! A ClickUp HR menedzsment megoldásai a közelség előítéletének leküzdésében a titkos fegyvered lehetnek. Az alkalmazottak teljesítményének menedzsmentjét egyszerűsítve biztosítják, hogy a csapat minden tagja megkapja a neki járó figyelmet.

Hozzon létre olyan munkahelyet, ahol mindenki boldogul. A ClickUp HR-eszközei támogatják a toborzást, az új munkavállalók beilleszkedését, a tehetségek fejlesztését és a munkavállalók irányítását – függetlenül attól, hogy hol dolgoznak az alkalmazottai.

Íme, hogyan lehet elkerülni a közelség előítéletét a munkahelyen a ClickUp segítségével, a humánerőforrás-menedzsment megoldás használatával:

Teljes átláthatóságot biztosító tevékenységi feedek: A ClickUp Tasks segítségével egy helyen ellenőrizheti, ki min dolgozik, nyomon követheti a feladatok előrehaladását és a csapattagok hozzájárulásait. A testreszabható feladatnézetek segítségével könnyedén tervezhet, szervezhet, feladatokat oszthat ki és együttműködhet.

Vedd kézbe a projektjeidet a ClickUp Tasks segítségével

Testreszabható munkafolyamatok: Állítson be egyértelmű folyamatokat a feladatok és projektek számára. Ezzel kiküszöböli az irodában dolgozó alkalmazottakkal szembeni tisztességtelen előnyöket.

Kontextuson belüli kommunikáció: Kapcsoljuk a megbeszéléseket konkrét feladatokhoz, rendszerezzük a jegyzeteket, és gondoskodjunk arról, hogy a döntéshozatali előzmények mindenki számára hozzáférhetők legyenek.

Erőforrás-kezelés: Kövesse nyomon az alkalmazottak rendelkezésre állását, hogy a feladatokat méltányosan ossza el, és elkerülje az egyes személyek, különösen a távmunkások túlterhelését.

Időkövetés: Ismerje meg, hogy a különböző feladatok valójában mennyi időt vesznek igénybe, hogy jobban megtervezhesse a projekteket és biztosítsa a kiegyensúlyozott munkaterhelést a csapatában.

Célok: Határozzon meg egyértelmű csapatcélokat, kövesse nyomon az előrehaladást, és kapcsolja azokat a feladatokhoz. Ez biztosítja, hogy mindenki megértse a nagy képet, és hogy az egyéni munkája hogyan járul hozzá a közös sikerhez.

Dashboardok: A ClickUp Dashboardokkal személyre szabott áttekintést kaphat a projekt állásáról, az erőforrásokról és az egyéni teljesítményekről – ez a tökéletes módszer a távoli munkavállalók hozzájárulásának nyomon követésére és annak biztosítására, hogy kemény munkájuk megkapja a méltó elismerést.

Vizualizálja céljait, optimalizálja munkafolyamatát, és érjen el többet a teljesen testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp megkönnyíti a HR-feladatokat

A HR-osztályok élesen érzik a közelség előítéletének negatív hatását, mivel gyakran saját szemükkel látják, hogy a fizikai jelenlét milyen igazságtalanul befolyásolhatja a munkavállalók esélyeit. A ClickUp egyszerűsítheti a folyamatokat, enyhítheti a közelség előítéletét, és elősegítheti a személyes és az egész munkaerőre kiterjedő igazságosságot:

Könnyebb toborzás: Kövesse nyomon a jelentkezőket, kezelje a jelöltek visszajelzéseit, és működjön együtt a toborzási vezetőkkel távolról, mindezt egy szervezett helyen. Nincs többé olyan, hogy elveszíti a tehetséges jelölteket, mert nem a közelben laknak!

Túlterhelés nélküli beilleszkedés: Készítsen ellenőrzőlistákat, ossza meg a fontos dokumentumokat, és kövesse nyomon az új alkalmazottak fejlődését, hogy a távoli munkavállalók az első naptól kezdve úgy érezzék, hogy szívesen látják őket és támogatják őket.

Az alkalmazottak irányításának újragondolása: Egyszerűsítse a szabadságkérelmeket, kövesse nyomon a teljesítménycélokat, tárolja a bizalmas dokumentumokat – és igen, vegye észre a közelség előítéletének lehetséges mintáit, hogy folyamatai igazságosak maradjanak.

Fejlett tehetséggondozás: Tanulási útvonalak felállítása, mentorálási párok kezelése és a készségfejlesztés távoli nyomon követése. Mindenki hozzáférhet a karrierje fejlesztéséhez szükséges eszközökhöz, függetlenül a tartózkodási helyétől.

Egységesített célok és irányítópultok: Határozza meg egyértelműen a vállalat egészére vonatkozó célokat, és hozzon létre testreszabott irányítópultokat a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és az előrehaladás biztosításához. Ez elősegíti az összehangoltságot és az átláthatóságot a szervezet egészében.

Fokozott együttműködés: Vegyen részt Vegyen részt valós idejű együttműködésben , brainstorming üléseken, dokumentumok közös szerkesztésében és egyszerűsített kommunikációban, és oldja fel a helyszíni különbségek által létrehozott akadályokat a ClickUp Docs és sok más együttműködési funkció segítségével.

Írj, lépj kapcsolatba és működj együtt a ClickUp Docs segítségével a zökkenőmentes csapatmunka érdekében

Legyőzd a közelség előítéletét a munkahelyen a ClickUp segítségével

Gyakran nem vesszük észre, amikor a közelség előítélet becsúszik. Azonban egy kis tudatossággal, okos lépésekkel és olyan eszközök integrálásával, mint a ClickUp, olyan munkahelyet hozhatunk létre, ahol mindenki úgy érzi, hogy figyelnek rá, és mindenki egyenlő esélyt kap a sikerre.

Ne feledje, hogy egy inkluzív csapat létrehozása egy hosszú folyamat, nem pedig egy sprint. Tehát ne adja fel, maradjon nyitott, és válasszon egy olyan eszközt, amelybe beépített átláthatóságot biztosít.