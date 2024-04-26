Apple Notes vs. Notability: melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb?

Tudta, hogy a jegyzetelés már az ókori görögök idején is létezett? Az ókori görögöktől a diákokig és a dolgozó szakemberekig a jegyzetelés életünk szerves részévé vált. A jegyzetek rögzítésének módszere azonban az évek során fejlődött.

Bár a kézzel írt jegyzetek továbbra is megőrizték varázsukat, egy sokkal kifinomultabb és hatékonyabb módszer is megjelent: a jegyzetelő alkalmazások. Akár értekezletek jegyzőkönyveit írja, akár bevásárlólistákat készít, a jegyzetelő szoftverek minden igényét és szükségletét kielégítik.

Számos jegyzetelő alkalmazás található, mindegyik különböző funkciókkal és mélységű. Kettő azonban minden várakozást felülmúl: az Apple Notes és a Notability.

Ma áttekintjük ezt a két alkalmazást, és segítünk eldönteni, melyik alkalmazás a jobb, összehasonlítva azok funkcióit, árait és egyéb jellemzőit. Emellett bemutatunk egy alternatívát is, amely forradalmi változást hozhat!

Mi az Apple Notes?

az App Store- on keresztül

Az Apple Inc. által fejlesztett Apple Notes egy jegyzetelő alkalmazás, amely kompatibilis a macOS, iOS, iPadOS és VisionOS rendszerekkel. A böngészőjén keresztül az online verzióhoz is hozzáférhet. Az alkalmazás biztonságos: FaceID, TouchID vagy jelszóval védhető.

Az Apple Notes rendkívül könnyen használható, mivel be van építve az Apple eszközökbe. Emellett automatikusan szinkronizálódik az iClouddal, így nem kell attól tartania, hogy elveszíti a jegyzeteket. A jegyzetek megjelennek, amikor PC-n vagy Chromebookon megnyitja őket.

Az Apple Notes funkciói

Az Apple Notes olyan funkciókat kínál, mint címkék, keresés, írásos jegyzetek, gyorsjegyzetek hozzáadása, dokumentumok beolvasása és megosztása. A jegyzeteket akár Siri-vel is integrálhatja! Nézzük meg a főbb funkciókat:

Keresési lehetőség

Néhány héttel ezelőtt létrehozott jegyzetek megtalálása nehéz feladat lehet, különösen, ha jegyzeteket digitális naplóként használ. Az Apple Notes hatékony keresési funkciói gondoskodnak erről.

Kereshet szöveget vagy képeket a jegyzetekben, és a funkció ellenőrzi a jegyzetek szövegét, a mellékleteket, a rajzokat, a kézzel írt részeket, a képeket és a beolvasott dokumentumokat. Ezenkívül a keresést egy adott jegyzetre, néhány jegyzetre vagy az összes fiókra korlátozhatja.

Intelligens mappák létrehozása

az Apple támogatásán keresztül

Az Apple Notes lehetővé teszi intelligens mappák létrehozását címkék és egyéb kritériumok segítségével. Ez egy gyors és rugalmas módszer a jegyzetek kategorizálására. A mappák legnagyobb előnye, hogy automatikusan hozzáadnak minden olyan jegyzetet, amely tartalmazza a mappa létrehozásához használt címkét.

Jegyzet létrehozásakor vagy szerkesztésekor beírhatja a # jelet, majd a címkét, és a jegyzet automatikusan hozzáadódik a mappához.

Biztonságos jegyzetek

Ha érzékeny információkat rögzít a jegyzetekben, az Apple Notes kiváló biztonsági opcióival biztosíthatja azok védelmét. Hozzáadhat egy egyéni jelszót, használhatja a készülék bejelentkezési jelszavát vagy a Face ID-t. Miután lezárta a jegyzetet, csak a hitelesítési módszerével tudja megnyitni.

Vázlatok hozzáadása

az Apple támogatásán keresztül

Az Apple Notes alkalmazásban ujjal vagy Apple Pencil ceruzával rajzolhat vázlatokat. Az alkalmazás számos rajzeszközt kínál, például ceruzákat, filctollakat és színeket. Megváltoztathatja a rajzok vastagságát és átlátszóságát, nagy vagy kicsi rajzterületet állíthat be, és mozgathatja a vázlatot.

Scribble

Ha az Apple Pencil segítségével gyorsan jegyzetel, az Apple Notes Scribble funkciója automatikusan gépelt szöveggé alakítja azokat. A funkció rendkívül intuitív. A ceruzával törölhet szavakat, szöveget jelölhet ki aláhúzással és még sok más funkciót használhat.

Dokumentumok beolvasása

az Apple támogatásán keresztül

Az Apple Notes alkalmazás dokumentumok és fényképek beolvasását is támogatja. Ha tehát dokumentumot szeretne hozzáadni a jegyzetéhez, azt közvetlenül beolvashatja és elmentheti a jegyzetekbe. A dokumentumot meg is jelölheti és aláírását is hozzáadhatja.

Az Apple Notes ára

Az Apple Notes ingyenes.

Mi az a Notability?

az App Store- on keresztül

A Notability egy másik népszerű jegyzetelő és termelékenységi alkalmazás, amely kompatibilis az összes Apple eszközével. A Ginger Labs professzionális felhasználók és diákok számára készítette ezt a jegyzetelő alkalmazást.

Az alkalmazás tiszta és intuitív felhasználói felülettel, beépített eszközkészlettel és számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik és kényelmessé teszik a használatát. Akár gépelni, rajzolni vagy írni szeretne, a Notability mindenre képes. Emellett megjegyzéseket fűzhet PDF-fájlokhoz, hangfelvételeket készíthet és matematikai átalakításokra is használhatja.

A Notability funkciói

A Notability számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek miatt kemény versenytársa az Apple Notes alkalmazásnak. Vessünk rá egy pillantást:

Notability Notebooks

A Notability segítségével teljesen új jegyzetfüzetet hozhat létre, vagy a digitális jegyzetfüzet és a közösségi sablon segítségével készíthet egyet. A Notability lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sablont testreszabják a szín, a tájolás, a rácstávolság és egyéb beállítások megváltoztatásával.

A Notability számos íróeszközt kínál, például töltőtollat vagy golyóstollat – válassza ki a számára legmegfelelőbbet. Ezenkívül kiemelések, színek és radírok segítségével könnyen érthetővé teheti jegyzetét.

Ha pedig korlátozott hely áll rendelkezésre, a nagyítás funkcióval könnyedén hozzáadhat kis jegyzeteket.

A szerkesztési lehetőségek a ingyenes verzióban korlátozottak, de a Notability Plus alkalmazásban a teljes listához hozzáférhet.

Matematikai átváltás

via Gingerlabs

A Notability matematikai konverziós funkciója lehetővé teszi a kézzel írt egyenletek nagy felbontású képekké való konvertálását. Minden általános matematikai kifejezést, szabályt és elemet támogat. Ez a funkció azonban csak a Notability Plus verzióban érhető el.

Audio átírás

via Gingerlabs

A Notability segítségével hangfelvételeit szöveggé alakíthatja a jegyzetekben. Az alkalmazás automatikus, időbélyeggel ellátott átiratokat készít a felvételekről. Az átiratokat kulcsszavak és kifejezések segítségével keresheti, szerkesztheti, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és megoszthatja őket.

Ez a funkció azonban csak a Notability Plus verzióban érhető el.

Összevonja az összes tartalomtípust

A Notability egyik legnagyobb előnye, hogy az összes tartalmát egyetlen jegyzetbe helyezheti. Tehát adjon hozzá szövegeket, képeket, hangfájlokat, GIF-eket, matricákat, beolvasott dokumentumokat és kézzel írt jegyzeteket – a Notability mindezt lehetővé teszi. Az Apple Noteshoz hasonlóan a Notability jegyzetek is szinkronizálódnak az iClouddal.

Prezentációs mód

A Notability biztosítja, hogy az alkalmazásban végzett műveletek ne jelenjenek meg a képernyőn, ha jegyzeteket mutat be és oszt meg az órán vagy megbeszéléseken.

Lehetővé teszi továbbá a többjegyzetes nézet használatát is, hogy prezentáció közben egy másodlagos jegyzetet is láthasson. Ne aggódjon, a másodlagos jegyzet rejtve marad, és a közönség nem láthatja!

A Notability ára

Notability Starter: Ingyenes

Notability Plus: Az ár nem elérhető

Apple Notes vs. Notability: funkciók összehasonlítása

A Notability és az Apple Notes hatékony jegyzetelő alkalmazások, amelyek egyedi erősségekkel és funkciókkal rendelkeznek. Az Apple Notes átfogó keresési funkciói előnyt jelentenek a Notability-val szemben. A Notability azonban matematikai átalakítási és hangfelvétel-átírási funkciókkal rendelkezik, amelyekkel előnyt élvez.

Ideje eldönteni, hogy a Notability vagy az Apple Notes a nyertes. Hasonlítsuk össze a két alkalmazás minden funkcióját, hogy meghozzuk a döntést.

Könnyű használat

Egy rendezett alkalmazás, amely segít gond nélkül rögzíteni a gondolataidat, szinte álomszerű! Nézzük meg, melyik alkalmazás kínálja ezt a funkciót.

Apple Notes

Az Apple Notes jól ismert tiszta és minimalista kialakításáról. Egyszerű felületet biztosít, és zökkenőmentesen integrálódik az Apple ökoszisztémájába. Az iCloud segítségével szinkronizálhatja az összes eszközén, így ez lesz az alapértelmezett jegyzetelő alkalmazás az iOS és a macOS rendszereken.

Notability

A Notability inkább a sokoldalúságra helyezi a hangsúlyt, és testreszabható, intuitív felületet kínál. A Notability Galériában elérhető sablonok segítségével személyre szabhatja az alkalmazást.

Az alkalmazás az Apple ökoszisztéma összes eszközén működik, és a jegyzetek az iCloud segítségével könnyen szinkronizálhatók az eszközök között. Az integráció azonban nem olyan zökkenőmentes, mint az Apple Notes esetében, mivel nem beépített alkalmazásról van szó. Egy másik hátrány, hogy az iCloud szinkronizálás csak a Notability Plus felhasználók számára elérhető.

Árak

A legjobb jegyzetelő alkalmazásnak minden igényét kielégítenie kell anélkül, hogy kiürítené a bankszámláját. Mivel azonban az Apple Notes teljesen ingyenes, a Notability pedig ingyenes és fizetős verziót is kínál, a döntés végső soron az Ön igényeitől függ.

Apple Notes

Az Apple Notes ingyenes, és minden funkciója elérhető. Ez egy beépített alkalmazás az Apple eszközökhöz, és minden felhasználó számára ingyenesen elérhető.

Tehát, ha jegyzeteket alapvető igényekhez szeretne használni, és nincs szüksége fejlett funkciókra, akkor az Apple Notes tökéletes választás.

Notability

Az App Store-ból letölthető ingyenes Notability alkalmazás tökéletes választás a jegyzeteléshez. Az ingyenes verzió funkciói azonban korlátozottak.

A Notability Plus számos fejlett funkcióval rendelkezik, amelyekkel a jegyzetelés sokkal zökkenőmentesebbé és szórakoztatóbbá válik. Ezek között megtalálható a matematikai átalakítás, az audio átírás, az iCloud szinkronizálás, a korlátlan szerkesztés és még sok más.

A Notability Plus ára attól függően változik, hogy melyik régióban él.

Ezért a Notability Plus lehet a megfelelő választás, ha sokat jegyzetel, és fejlett funkciókra van szüksége.

Ki ne szeretné a sokféle írási eszközt, beleértve a rajzeszközöket, tollakat, kiemelőket és színeket? Nézzük meg, melyik alkalmazásunk kínál átfogóbb választékot.

Apple Notes

Az Apple Notes minden alapvető kézírási és rajzolási eszközt kínál, így kiváló választás alkalmi vázlatok és jegyzetek készítéséhez. Emellett alapvető formázási lehetőségekkel is rendelkezik, mint például a vastag, dőlt, áthúzott és aláhúzott betűk.

A tollválasztékban egyvonalas, töltőtoll, akvarell és golyóstollak találhatók. Ceruzákat és filctollakat is választhat. Egyéb eszközök: radír, kiemelő, Lasso eszköz (a tartalom mozgatásához az oldalon), vonalzó, színpaletta, formák és még sok más.

Ezenkívül van még a Scribble opció, amely automatikusan átalakítja a kézzel írt jegyzeteket gépelt szöveggé.

Notability

A Notability kiváló írási eszközökkel rendelkezik, többek között egy radírral, amely pixelek szerint törli a szöveget. Igényeinek megfelelően választhat részleges vagy teljes radír között. Beállíthatja a színt, a vonalvastagságot, a stílust vagy a tollakat. A ceruza nyomásérzékeny, a kiemelő pedig áttetsző tintával rendelkezik.

Egyéb lehetőségek: szalag, vonalzó, lasszó eszköz, színek, widgetek és alakzatok. Az eszköztárat testreszabhatja, hogy gyorsan hozzáférjen a gyakran használt eszközökhöz és stílusokhoz. Ezenkívül írás közben használhat olyan gesztusokat, mint a kétujjas koppintás a visszavonáshoz és a háromujjas koppintás az újra végrehajtáshoz.

A Notability kézírás-átalakító funkciója szintén kényelmes, csakhogy az ingyenes verzióban nem elérhető.

Fejlett funkciók

Vannak olyan funkciók, amelyekről nem is tudta, hogy szüksége van rájuk, amíg először nem használta őket. Ugyanez igaz a jegyzetelő alkalmazásokra is. Nézzük meg, melyik alkalmazás kínálja a legértékesebb és legfejlettebb funkciókat.

Apple Notes

Az Apple Notes minden alapvető jegyzetelési funkcióval rendelkezik, beleértve a dokumentumok beolvasását, a mellékletek hozzáadását és a firkálási opciót. Könnyedén hozzáadhat linkeket, videókat, PDF-fájlokat, táblázatokat és hangfájlokat a jegyzetekhez.

Hatékony keresési opciója még kényelmesebbé teszi, mivel kulcsszavak segítségével könnyedén kereshet az összes jegyzetében és mellékletében.

Notability

A Notability fejlett funkciói kiemelkedőek. Támogatja a multimédiás jegyzeteket, a kézírás-felismerést, a jegyzetekkel szinkronizált hangfelvételt és számos jegyzetelési eszközt. A jegyzetekhez hozzáadhatja a következőket: jegyzetlapok, GIF-ek, matricák, szkennelt dokumentumok, fotók, webes kivágások, linkek és még sok más.

A keresési opciója a kézzel írt jegyzeteket is átkutatja, és pontos eredményeket ad. Ami még jobb, hogy könnyedén használhatja rajzoláshoz, vázlatok készítéséhez és matematikai feladatokhoz.

Többféle nézetet is kínál, beleértve a nagyítást, a több jegyzetet és a prezentációs nézetet. Azonban sok fejlett funkció csak a fizetős verzióban érhető el.

Jegyzetek szervezése

A jegyzetelő alkalmazásoknál a szervezés a legfontosabb. Nézzük meg, melyik alkalmazás teljesít jobban: az Apple Notes vagy a Notability.

Apple Notes

Az Apple Notes a jegyzeteket mappákba rendezi. Két alapvető mappa létezik:

Rendszeres mappák, ahol jegyzeteket tetszés szerint rendezhet

Intelligens mappák, ahol címkék segítségével automatikusan új jegyzeteket adhat hozzá a mappáihoz

Egyéb mappák közé tartozik a Gyorsjegyzetek mappa (amely tartalmazza az összes, a zárolási képernyőn létrehozott gyorsjegyzetet) és a Megosztott mappa (amely tartalmazza a megosztott jegyzeteket).

Notability

A Notability két szintű mapparendszerrel – elválasztókkal és témákkal – biztosít hatékony szervezést. Az elválasztók mappákat tartalmazó mappák, míg a témák jegyzetfüzeteket tartalmazó mappák.

Notability vs. Apple Notes: Ki a győztes?

A Notability és az Apple Notes olyan erősségekkel és funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a felhasználók jegyzetelési élményét. Ugyanakkor vannak olyan korlátaik is, amelyek rontják az élményt.

Például az Apple Notes jobb szervezési és keresési lehetőségeket kínál, így tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik szeretik a rendszerezettséget és sok jegyzetet készítenek. Ugyanakkor csak a legalapvetőbb és legfontosabb funkciókat kínálja, ami korlátozza a használatát.

Másrészt a Notability számos olyan funkcióval és írási eszközzel rendelkezik, amelyek szélesebb közönséget szolgálnak ki. A felhasználók testreszabhatják az eszköztárat és használhatják a galériában elérhető sablonokat. Szervezési képességei azonban korlátozottak.

Így tehát kissé nehéz eldönteni, melyik alkalmazás a nyertes. Ha Ön lelkes jegyzetelő, aki szeret kísérletezni és átfogó jegyzeteket készíteni, akkor kétségtelenül a Notability a nyertes.

Ha azonban aggódik a Notability korlátai miatt, akkor ajánlunk Önnek olyan Notability alternatívákat, amelyek javítják jegyzetelési stratégiáit és élményeit.

Apple Notes vs. Notability a Reddit-en

Az Apple Notes és a Notability közötti vitában a győztes megtalálása érdekében a Redditre fordultunk, remélve, hogy bölcs felhasználóitól választ kapunk. Az Apple Notes és a Notability Reddit-en történő keresése során sok felhasználó egyetértett abban, hogy a Notability szélesebb körű és fejlettebb funkciókkal rendelkezik.

A Notability erősségei a színválasztás, a dokumentumok szerkesztése, a PDF-kezelés, a megfelelő elrendezés egyszerűsége, az exportálási lehetőségek és az audiofelvétel.

A Notability erősségei a színválasztás, a dokumentumok szerkesztése, a PDF-kezelés, a megfelelő elrendezés egyszerűsége, az exportálási lehetőségek és az audiofelvétel.

Más Reddit-felhasználók rámutattak, hogy bár a Notability jobb funkciókkal rendelkezik, a ceruzafunkció használatában jócskán elmarad az Apple Notes-tól:

A Notability és a legtöbb más versenytárs azonban nem használja ki (vagy nem emulálja) a Pencil támogatáshoz szükséges natív API funkciók többségét. A Notability és más alkalmazások összességében sokkal jobbak, mint az Apple Note. A Notability azonban lemarad a Pencil funkciók kihasználásában.

A Notability és a legtöbb más versenytárs azonban nem használja ki (vagy nem emulálja) a Pencil támogatáshoz szükséges natív API funkciók többségét. A Notability és más alkalmazások összességében sokkal jobbak, mint az Apple Note. A Notability azonban lemarad a Pencil funkciók kihasználásában.

Ismerje meg a ClickUp-ot – az Apple Notes és a Notability legjobb alternatíváját

Az Apple Notes és a Notability kiváló alkalmazások. De tudja, mi a jobb? A ClickUp!

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amelynek célja, hogy segítsen a feladatok kezelésében, a haladás nyomon követésében, a célok kitűzésében, a részletes jegyzetek készítésében és másokkal való együttműködésben egyetlen platformon. A jegyzetelésre szolgáló AI-eszközökkel javíthatja teljesítményét, és biztos lehet benne, hogy soha nem marad le egy emlékeztetőről vagy projektről, függetlenül attól, hogy diák vagy szakember.

Az ihlet bármikor és bárhol megérkezhet. Ha a legjobb ötletei a nap bármely szakában jönnek – futás közben vagy egy szendvics evés közben –, akkor a ClickUp-hoz hasonló második agy alkalmazások a legjobb barátai.

Vessen egy pillantást a ClickUp különböző funkcióira, és döntse el maga:

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja jegyzetét

A ClickUp Brain három AI eszközből álló erőteljes csomag: AI Knowledge Manager, AI Project Manager és AI Writer for Work. Használja a ClickUp Brain AI írási asszisztensét a kreativitás, a brainstorming és a jegyzetelés fokozásához. Kreatív javaslatokkal és időmegtakarítással emeli jegyzetek színvonalát.

A ClickUp Brain segítségével a jegyzetekben szereplő hibák a múlté lesznek. Javítja az írás minőségét azáltal, hogy kijavítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, egyszerűsíti a nyelvet és rendszerezi a jegyzeteket.

Nem akar hosszú üzleti eseteket olvasni? Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a legfontosabb pontokat egy jegyzetben. Megkérheti arra is, hogy sablonokat, táblázatokat és egyebeket készítsen.

ClickUp Notepad

Gyorsan rögzítheti ötleteit, jegyzeteket írhat és ellenőrzőlistákat készíthet a ClickUp Notepad alkalmazásban

Ha gyorsan szeretne jegyzeteket készíteni vagy listát írni, mielőtt elfelejti őket, a ClickUp Notepad a megoldás. Adja hozzá a Chrome böngészőjéhez, és használja a lebegő műveletgombokat a gyors jegyzetek rögzítéséhez.

A Notepad segítségével képeket, GIF-eket, videókat és egyéb mellékleteket húzhat át és helyezhet el. A bejegyzéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja, ellenőrzőlistákat hozhat létre, /Slash parancsokkal formázhatja a jegyzeteket, és kulcsszavak segítségével kereshet rájuk.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást jegyzetek írásához, szerkesztéséhez és fordításához.

ClickUp Docs

Rendezze jegyzetét a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióival

A dinamikus ClickUp Docs segítségével jegyzeteket, ellenőrzőlistákat, tudásbázisokat és még sok mást hozhat létre. Számtalan stílus- és formázási opcióval testreszabhatja.

Hozzon létre és nyissa meg sablonokat, kapcsolja be a fókusz módot munka közben, használja a jegyzeteket offline és online, és archiválja azokat, amelyekre nincs szüksége.

És ez még nem minden!

Ha jegyzeteket használ a munkához, megoszthatja azokat a csapattagjaival, lehetőséget adhat nekik, hogy Önnel együtt szerkesszék a dokumentumot, a szöveget feladatokká alakíthatja, és feladatokkal láthatja el őket. Akár egy dokumentumban szereplő feladatokat is összekapcsolhat egy másik dokumentummal, és hivatkozhat forrásokra.

📮ClickUp Insight: Az emberek körülbelül 90%-a tűz ki magának egészségügyi vagy karrierrel kapcsolatos célokat, de a szenvedélyes projektek és hobbi gyakran háttérbe szorulnak. De a szórakoztató ötletek is megérdemlik a figyelmet. Jegyezze le őket a ClickUp Notepad-be, vagy vázolja fel őket a ClickUp Whiteboards segítségével, és végre fejezze be azokat a kreatív projekteket, amelyekkel már hónapok óta foglalkozik. Csak egy tervre van szüksége. 🤓 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint az eszközre való áttérés óta ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni, beleértve a szórakoztató feladatokat is.

ClickUp Whiteboard

Dolgozzon együtt csapatával, osszon ki feladatokat és még sok mást a ClickUp Whiteboard segítségével

Ha valami együttműködésorientáltabbat keres, amit megosztott értekezletjegyzetekhez és ötleteléshez használhat, próbálja ki a ClickUp Whiteboard alkalmazást. A ClickUp Notepadhoz hasonlóan ez is lehetővé teszi a Slash (/) parancsok használatát bannerek, címsorok és kiemelések formázásához.

Adjon hozzá matricákat, jegyzeteket, alakzatokat és szöveget, majd alakítsa azokat feladatokká. Hatékonyan kapcsolja össze a feladatokat, fájlokat és dokumentumokat a táblájával, így soha nem kell attól tartania, hogy elveszíti a fontos kontextust.

A legjobb az egészben, hogy akár teljesen új táblát is készíthet, akár a ClickUp előre elkészített táblasablonjait is felhasználhatja!

ClickUp árak

ClickUp: Az Apple Notes és a Notability okosabb alternatívája

A jegyzetelés rendkívül hasznos az akadémiai és szakmai életben. Éberen tart, foglalkoztatja az elmét és rendszerezi az információkat.

Az Apple Notes és a Notability az Apple-felhasználók számára a legjobb jegyzetelő alkalmazások közé tartoznak. Számos korlátozásuk azonban megakadályozza a felhasználókat abban, hogy a jegyzetelést a lehető legjobban kihasználják és produktívak legyenek.

Itt jön be a ClickUp. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely segít gyönyörű jegyzeteket készíteni és gondolatokat rendezni páratlan rugalmassággal. Regisztráljon ingyen!