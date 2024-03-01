A 10 legjobb szokásról szóló könyv, amelyekkel tartós szokásokat tanulhat és alakíthat ki

A szokások láthatatlan építészek, akik csendben alakítják cselekedeteinket, gondolatainkat és végső soron életünket.

A szokások kialakításának művészetének elsajátításával személyes fejlődést, produktív gondolkodásmódot és teljes életet érhet el.

Akár egészségét szeretné javítani, kreativitását fejleszteni, akár ambiciózus célokat elérni, a megfelelő könyv iránytűként szolgálhat ezen a változásokkal teli úton.

Összeállítottunk egy listát 10 könyvről, amelyek megtanítják, hogyan alakítson ki egészséges szokásokat az életének javítása érdekében.

A 10 legjobb szokásokról szóló könyv, amit érdemes elolvasni

Merüljön el ebben a 10 hatékony könyvben, amelyeket gondosan válogattunk össze, hogy praktikus stratégiákkal és éleslátó perspektívákkal lássuk el Önt a szokások megváltoztatásának erejéről:

1. Atomic Habits (Atomszokások) – James Clear

via A mazon

Szerző: Jamеs Clear

Oldalszám: 270

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 3 óra 55 perc

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

Szeretné jobbá tenni az életét, de nem tudja, hol kezdje? Ha igen, akkor ez a könyv Önnek szól. Az Atomic Habits a New York Times bestsellerlistájának első helyezettje, amely a legújabb kutatások és valós példák alapján tárja fel a szokások kialakításának titkait.

Clear négy törvénye a viselkedésváltozásról – jel, vágy, reakció és jutalom – valamint gyakorlati tippjei miatt ez a könyv értékes forrás mindenkinek, aki tartós változást szeretne elérni. Megismerheti azt a nem annyira nyilvánvaló titkot is, hogyan lehet apró, fokozatos javulásokkal idővel nagy eredményeket elérni.

Akár fogyni szeretne, akár növelni szeretné termelékenységét, javítani szeretné kapcsolatait, vagy bármilyen más célt szeretne elérni, ez a könyv megmutatja, hogyan használhatja ki az atomszokások erejét.

Idézet a könyvből

Ha a termék helyett a folyamatba szeretsz bele, nem kell várnod, hogy engedélyt adj magadnak a boldogságra. Bármikor elégedett lehetsz, amikor a rendszered működik.

Ha a termék helyett a folyamatba szeretsz bele, nem kell várnod, hogy engedélyt adj magadnak a boldogságra. Bármikor elégedett lehetsz, amikor a rendszered működik.

Az Atomic Habits legfontosabb tanulságai

Összpontosítson a kis, fenntartható változásokra, a drasztikus célok helyett.

Tegye szokásait könnyen megkezdhetővé és nehezen abbahagyhatóvá. Használjon jelzéseket és jutalmakat a viselkedés kiváltásához és megerősítéséhez.

A meglévő szokásokra építve könnyebben megvalósíthatók az új, jó szokások.

Mit mondanak az olvasók

„A könyvben leírt egyszerű lépések követésével javult a módszerem, ahogyan célokat tűzök ki és érek el üzleti és személyes átalakulásom terén, valamint ahogyan a egészségemmel és jólétemmel kapcsolatos napi tevékenységeket, valamint a magánéletemet szemlélem és végzem.”

2. A hatékony emberek 7 szokása, Stephen R. Covey

az Amazonon keresztül

Szerző: Stephen R. Covey

Oldalszám: 464

Kiadás éve: 1989

Becsült olvasási idő: 6 óra 41 perc

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Miért vannak olyanok, akik sikeresebbek másoknál? Hogyan érheted el céljaidat és élhetsz értelmes életet? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a könyv.

Ez a klasszikus mű a szokások erejéről időtálló elveket tár fel a személyes és szakmai hatékonyság terén. Covey hét magas teljesítményt biztosító szokása, az önállóságtól a szinergiáig, keretet biztosít egy teljes és produktív élethez.

Ez a könyv megtanítja, hogyan alakítson ki olyan munkaszokásokat, amelyek segítenek abban, hogy proaktívabb, függetlenebb, egymástól függőbb és szinergikusabb legyen. Megtanulhatja továbbá, hogyan hangolhatja össze cselekedeteit értékeivel, hogyan kommunikálhat hatékonyan és hogyan oldhatja meg problémáit kreatív módon.

Idézet a könyvből

Vess el egy gondolatot, és cselekedetet aratsz; vess el egy cselekedetet, és szokást aratsz; vess el egy szokást, és jellemvonást aratsz; vess el egy jellemvonást, és sorsot aratsz.

Vess el egy gondolatot, és cselekedetet aratsz; vess el egy cselekedetet, és szokást aratsz; vess el egy szokást, és jellemvonást aratsz; vess el egy jellemvonást, és sorsot aratsz.

A hatékony emberek 7 szokása – legfontosabb tanulságok

Változtassa meg paradigmáit és elveit. Fogadja el a felelősségvállalás, a kezdeményezőkészség és a jövőképpel kapcsolatos gondolkodásmódot.

Fogadja el a karakteretikai elveket. Építse karakterét univerzális és tartós értékekre, ne pedig felszínes tulajdonságokra.

Sajátítsa el a hét szokást, hogy személyes kiteljesedést érjen el, erősebb kapcsolatokat építsen ki, és jelentősen hozzájáruljon a közösségek és szervezetek életéhez.

Mit mondanak az olvasók

„Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki jobb szokásokat szeretne kialakítani. Ezeket egy-két oldalban össze lehet foglalni, de a könyv elolvasása segít a dolgokat a helyes perspektívába helyezni. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki javítani szeretne az életén.”

3. Switch: Hogyan változtassunk, amikor a változás nehéz, Chip & Dan Heath

az Amazonon keresztül

Szerzők: Chip & Dan Heath

Oldalszám: 305

Kiadás éve: 2010

Becsült olvasási idő: 5 óra 40 perc

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

A változás nehéz, de nem lehetetlen. Ez a könyv üzenete, amely a változás pszichológiáját és annak leküzdésének módjait vizsgálja. A szerzők a Lovas és az Elefánt metaforáját használják, hogy bemutassák elménk két aspektusát: a racionális és az érzelmi oldalt.

Bemutatják a Path (Út) fogalmát is, amely a környezetet és a helyzetet jelenti. E három elem megértése megtanítja, hogyan kell irányítani a Lovast, formálni az Elefántot és megtisztítani az Utat a sikeres változás érdekében.

A szerzők megvalósítható stratégiákat kínálnak a szokások kialakításához, a viselkedés megváltoztatásához, valamint az egyének és szervezetek motiválásához a pozitív változások elfogadására.

Idézet a könyvből

Miért olyan fontosak a szokások? Lényegében a viselkedésünk automatikus vezérlőjének tekinthetők.

Miért olyan fontosak a szokások? Lényegében a viselkedésünk automatikus vezérlőjének tekinthetők.

Legfontosabb tanulságok

A lovas, az elefánt és az út: Ismerje meg az emberi viselkedést befolyásoló belső erőket

A lovas irányítása: motiválja elméje racionális részét tényekkel és adatokkal

Az elefánt formálása: Kezelje az érzelmi ellenállást pozitív megerősítéssel és egyértelmű iránymutatással

Mit mondanak az olvasók

A „Switch” egy konkrét folyamatot tanít a változás megvalósításához. Elsősorban a szervezeteken belüli változásokra irányul, de ugyanolyan könnyen alkalmazható az élet általános területein is. A szerzők kifejezetten azoknak írták, akik korlátozott erőforrásokkal és kevés hatalommal rendelkeznek.

4. Tiny Habits (Apró szokások) – B. J. Fogg

az Amazonon keresztül

Szerző: B. J. Fogg

Oldalszám: 320

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 5 óra 55 perc

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Úgy gondolja, hogy nehéz megváltoztatni a szokásait? Gondolkodjon újra! Ez a könyv megtanítja, hogyan alakítson ki apró szokásokat, amelyek megváltoztathatják az életét. Az apró szokások kicsi, könnyű és konkrét cselekedetek, amelyeket kevesebb mint egy perc alatt elvégezhet.

Ezek a stratégiák a meglévő viselkedésén és motivációján alapulnak, és kevés erőfeszítést vagy akaraterőt igényelnek. Apró szokások kialakításával hosszú távú eredményeket érhet el, például javíthatja egészségét, vagyont építhet, vagy szoros kapcsolatokat ápolhat.

Idézet a könyvből

Ahhoz, hogy sikeres szokásokat alakítson ki és megváltoztassa viselkedését, három dolgot kell tennie. Ne ítélkezzen magáról. Vegye elő céljait, és bontsa azokat apró viselkedésformákra. Fogadd el a hibákat felfedezéseknek, és használd őket a továbblépéshez.

Ahhoz, hogy sikeres szokásokat alakítson ki és megváltoztassa viselkedését, három dolgot kell tennie. Ne ítélkezzen magáról. Vegye elő céljait, és bontsa azokat apró viselkedésformákra. Fogadja el a hibákat felfedezéseknek, és használja őket a továbblépéshez.

A Tiny Habit legfontosabb tanulságai

Kezdje olyan apró szokásokkal, amelyeknek szinte lehetetlen ellenállni!

Összpontosítson arra, hogy a szokások élvezetesek és kifizetődőek legyenek.

Párosítsa az új szokásokat a meglévő rutinokkal a könnyebb megvalósítás érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„A Tiny Habits című könyv BJ Fogg, a Stanford professzorának a szokásokról szóló úttörő kutatásain alapul. A könyv mélyreható, mégis könnyen érthető betekintést nyújt a szokások mögött álló tudományba. Továbbá gyakorlati stratégiákat és eszközöket javasol az új szokások elsajátításához vagy a nemkívánatos szokások megszüntetéséhez. A könyv érdekes olvasmány, beszélgető stílusban íródott, rengeteg példával a szerző saját életéből és mások életéből, akik alkalmazták a Tiny Habits módszert. Örülök, hogy kézbe vettem.”

5. A kreatív szokás: Tanulja meg és használja egész életében, Twyla Tharp

az Amazonon keresztül

Szerző: Twyla Tharp

Oldalszám: 256

Kiadás éve: 2003

Becsült olvasási idő: 4 óra 40 perc

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

A kreativitás nem adottság, hanem szokás. Ez a könyv alapfeltevése, amelyet korunk egyik leghíresebb koreográfusa írt. Twyla Tharp elárulja, hogyan fejlesztette ki kreatív szokásait évtizedekig tartó művészi munkája során, és hogyan teheted meg ugyanezt te is.

Ez az inspiráló könyv arra ösztönzi az olvasókat, hogy legyőzzék önbizalomhiányukat, fejlesszék fegyelmüket és fogadják el a fejlődésre irányuló gondolkodásmódot. Több tucatnyi gyakorlatot és kihívást is megismerhet, amelyek segítenek kiaknázni kreatív potenciálját bármely területen.

Idézet a könyvből

Az olvasás, a beszélgetés, a környezet, a kultúra, a hősök, a mentorok, a természet – mindez a kreativitás lottószelvénye. Kaparja le őket, és megtudja, milyen nagy nyereményt nyert.

Az olvasás, a beszélgetés, a környezet, a kultúra, a hősök, a mentorok, a természet – mindez a kreativitás lottószelvénye. Kaparja le őket, és megtudja, milyen nagy nyereményt nyert.

A kreatív szokás legfontosabb tanulságai

Alakítson ki olyan napi rutint, amely előtérbe helyezi a kreativitást.

Fogadja el az önfegyelmet , és győzze le a kudarctól való félelmét!

Keressen inspirációt különböző forrásokból, és folyamatosan állítson magának kihívásokat!

Mit mondanak az olvasók

„Lehet, hogy van benned valami, amit követned és ápolnod kell. Twyla ezt kreatív DNS-nek nevezi, és kíváncsi vagyok, hogy mindenkiben megvan-e valamilyen formában. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásod egyik vagy másik művészeti ághoz van kötve. Ha meglátsz egy képet, és elkezdesz történeteket kitalálni a fejedben, akkor lehet, hogy író vagy. Ha a kép zenéket hallat a gondolataidban, akkor zenész vagy. Érdekes koncepció.

Ez a könyv tippeket is ad arra vonatkozóan, hogyan lehet kezelni egy művész kisebb-nagyobb problémáit, például a kreatív blokkot, vagy azt, hogy mit tegyünk, ha a testünk már nem engedi meg mindenre. ”

6. Dollars And Sense (Pénz és józan ész) – Dan Ariely és Jeff Kreisler

az Amazonon keresztül

Szerzők: Dan Ariely és Jeff Kreisler

Oldalszám: 288

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 5 óra 15 perc

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

Ez a könyv a pénz pszichológiájába mélyül, feltárva, hogy előítéleteink és érzelmeink hogyan befolyásolják pénzügyi döntéseinket. Felfedi a pénzzel kapcsolatos gyakori hibáinkat, mint például a túlköltekezés, a túl kevés megtakarítás és a kedvezmények iránti vonzódás.

Emellett gyakorlati tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogyan hozhat jobb pénzügyi döntéseket és alakíthat ki egészségesebb pénzügyi szokásokat. Akár többet szeretne megtakarítani, kevesebbet költeni, vagy okosan befektetni, ez a könyv segít megérteni pénzügyi gondolkodásmódját és javítani pénzügyi helyzetét.

Idézet a könyvből

Melyiket vásárolná meg? Egy 60 dolláros ingét, vagy ugyanazt az inget, ami 100 dollárba kerül, de „Akció! 40% kedvezmény! Csak 60 dollár!”?

Melyiket vásárolná meg? Egy 60 dolláros ingét, vagy ugyanazt az inget, ami 100 dollárba kerül, de „Akció! 40% kedvezmény! Csak 60 dollár!”?

Dollars And Sense legfontosabb tanulságok

Szelídítsd meg a „kedvezmény sárkányt”. Kérdezd meg magadtól, hogy teljes áron is megvennéd-e a kedvezményes terméket, és hogy valóban szükséged van-e rá. Gondold át, mire fordíthatnád még azt a pénzt.

Biztosítsa pénzügyeit a jövőre nézve. Beszéljen barátaival vagy családtagjaival pénzügyi céljairól, hogy felelősségre vonható legyen.

Egyszerűsítse költségvetését. Kövesse nyomon kiadásait olyan területeken, mint a lakhatás, az élelmiszer és a közlekedés. A bevételek 50%-át fordítsa szükségletekre, 30%-át kívánságokra, 20%-át pedig megtakarításokra/adósságokra.

Mit mondanak az olvasók

„A Dollars and Sense egy kiváló könyv, amely segít az olvasóknak felfedezni a pénzhez való viszonyukat és azt, hogy miért alakultak ki az adott kiadási szokásaik. A könyv jó kétharmada annak feltárására szentelt, hogy milyen viselkedésmódok állnak kiadási szokásaink mögött, és megmutatja az embereknek, hogyan ismerhetik fel ezeket a viselkedésmódokat. A könyv utolsó harmadában a lehetséges megoldásokra és változásokra koncentrál, amelyekkel jobban tudjuk kezelni a saját pénzünket. Ajánlom ezt a könyvet, ha meg akarja érteni saját szokásait és kiadási mintáit.”

7. Te nem vagy az agyad: A 4 lépéses kontroll módszer az agy átprogramozásához, a rossz szokások leküzdéséhez és az élet újratervezéséhez, Jeffrey M. Schwartz

az Amazonon keresztül

Szerző: Jeffrey M. Schwartz

Oldalszám: 384

Kiadás éve: 2011

Becsült olvasási idő: 6 óra 41 perc

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Érezte már valaha, hogy az agya ön ellen dolgozik? Küzdenek rossz szokásokkal, negatív gondolatokkal vagy egészségtelen viselkedéssel, amelyeket úgy tűnik, nem tud megváltoztatni? Ez a könyv segít megoldani ezeket a problémákat.

A You Are Not Your Brain (Te nem vagy az agyad) című könyv feltárja, hogyan tud az agyad megtéveszteni és tönkretenni a jólétedet. Emellett megmutatja, hogyan nyerheted vissza az irányítást az elméd és az életed felett egy bevált négylépéses módszer segítségével.

Idézet a könyvből

A Relabel, Reframe, Refocus és Revalue módszerek elsajátítása szemet nyitó élmény volt számukra, mert rájöttek, hogy idejüket más tevékenységekre és egészségesebb módon is fordíthatják.

A Relabel, Reframe, Refocus és Revalue módszerek elsajátítása szemet nyitó élmény volt számukra, mert rájöttek, hogy idejüket más tevékenységekre és egészségesebb módon is fordíthatják.

A legfontosabb tanulságok a „Te nem vagy az agyad” című könyvből

Ismerje fel a „szokásos gondolkodásmódot” és annak kiváltó okait. Azonosítsa az agya által küldött hamis üzeneteket és impulzusokat, mint például „Ezt nem tudom megcsinálni” vagy „Most szükségem van erre”.

Tanulja meg, hogyan „programozhatja át” agyát a tudatosság és a figyelem révén.

Fejlessze önmagával szembeni együttérzését és elfogadását a változási folyamat részeként.

Alakítson ki új szokásokat, amelyek támogatják céljait és értékeit!

Mit mondanak az olvasók

„A könyvben szereplő tudományos kutatások eredményei alapján gyorsan felismerem, amikor az agyam olyan üzeneteket küld, amelyek objektív valóságom szempontjából egyszerűen nem igazak, és így sokkal könnyebben tudom a figyelmemet valami nyugtatóra irányítani.”

8. Az akaraterő ösztöne: Hogyan működik az önkontroll, miért fontos, és mit tehetünk annak erősítéséért, Kelly McGonigal

az Amazonon keresztül

Szerző: Kelly McGonigal

Oldalszám: 290

Kiadás éve: 2011

Becsült olvasási idő: 5 óra 20 perc

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

Szeretne több akaraterőt, hogy ellenálljon a kísértéseknek, legyőzze a halogatás szokását és elérje céljait? Ha igen, akkor ez a könyv Önnek szól. A The Willpower Instinct (Az akaraterő ösztöne) egy tudományosan megalapozott útmutató, amely feltárja, hogyan működik az akaraterő és hogyan lehet fejleszteni.

Megtanulja, hogyan lehet megkérdőjelezni az akaraterővel kapcsolatos mítoszokat és tévhiteket, például azt az elképzelést, hogy az akaraterő egy korlátozott erőforrás, amely elfogyhat. Megtanulja továbbá, hogyan használhatja a pozitív érzelmek, a tudatosság, az önszánalom és a motiváció erejét az akaraterő és a rugalmasság fokozására.

Idézet a könyvből

Egy rövid, mindennap elvégzett gyakorlat jobb, mint egy hosszú, amit folyton holnapra halasztasz.

Egy rövid, mindennap elvégzett gyakorlat jobb, mint egy hosszú, amit folyton holnapra halasztasz.

A Willpower Instinct legfontosabb tanulságai

Az akaraterő nem véges erőforrás, hanem fejleszthető készség.

A stressz és a negatív érzelmek kimerítik az akaraterőt, míg a pozitív érzelmek erősítik azt.

Összpontosítson olyan szokások és környezet kialakítására, amelyek támogatják az egészséges döntéseket.

Mit mondanak az olvasók

„A szerző minden követ megmozgat, miközben tanulmányokat idéz, hogy elmagyarázza, miért hiányzik belőlünk az akaraterő, és hogyan szerezhetünk többet belőle. A könyv egyik fontos témája a tudatosság – ha megértjük, milyen körülmények között nem tudjuk gyakorolni az akaraterőt, akkor elkezdhetjük [sic] a változásokat.

Ahogy a szerző a könyv végén rámutat, egyes emberek mindennapi életében már az önismeret fejlesztése is elegendő ahhoz, hogy változást hozzon. Ne tévesszük azonban össze ezt azzal, hogy ez egy egyszerűen csak az akaraterőről szóló elméleti könyv; minden fejezet tele van „kísérletekkel”, amelyek egyértelmű útmutatást nyújtanak ahhoz, hogyan alkalmazhatjuk a elméletet a saját életünkben.

9. A 8. szokás, Stephen R. Covey

az Amazonon keresztül

Szerző: Stephen R. Covey

Oldalszám: 432

Kiadás éve: 2004

Becsült olvasási idő: 7 óra és 10 perc

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

A 8. szokás a szerző bestseller könyvének, a 7 szokásnak a folytatása. Elődjéhez hasonlóan ez a könyv is azt vizsgálja, hogyan találhatja meg a saját hangját és hogyan járulhat hozzá egy jobb világ megteremtéséhez.

Megtanulhatja, hogyan válthat át az önközpontú gondolkodásmódról a célközpontúra, és hogyan alakíthat ki holisztikus képet magáról és másokról. Megtanulhatja továbbá, hogyan szabadíthatja fel egyedi tehetségét és szenvedélyét, és hogyan segíthet másoknak is ebben.

Idézet a könyvből

Bármennyire is elmerültünk az élet középszerűségében, mindig dönthetünk úgy, hogy más utat választunk. Mindig. Soha nem késő. Megtalálhatjuk a saját hangunkat.

Bármennyire is elmerültünk az élet középszerűségében, mindig dönthetünk úgy, hogy más utat választunk. Mindig. Soha nem késő. Megtalálhatjuk a saját hangunkat.

A 8. szokás legfontosabb tanulságai

Váltson az „hatékonyság”ról a „kiválóságra” : Ne elégedjen meg azzal, hogy jó abban, amit csinál; törekedjen arra, hogy kiváló legyen abban, amit szeret.

Kultiválja a „teljes személyiség paradigmáját” : Ismerje fel, hogy Ön és mások nem csupán irányítandó dolgok, hanem négy dimenzióval rendelkező emberi lények: test, elme, szív és lélek.

Siker a változó világban: alkalmazkodjon az új kihívásokhoz és fogadja be az innovációt

Mit mondanak az olvasók

„Covey azt mondja, hogy egy évig dolgozott a bestseller 7 hatékony szokás című könyvén, és 5 évig a 8. szokás című könyvén. Hiszek neki. Ez a könyv megváltoztathatja az életét – az enyémet megváltoztatta.”

10. Jobb, mint korábban: Mit tanultam a szokások kialakításáról és megtöréséről, Gretchen Rubin

az Amazonon keresztül

Szerző: Gretchen Rubin

Oldalszám: 322

Kiadás éve: 2015

Becsült olvasási idő: 6 óra 15 perc

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Nehézséget okoz a szokásainak megváltoztatása? Úgy érzi, hogy már mindent megpróbált, de semmi sem működik? Szeretne egy módszert, amellyel a változás könnyebbé és élvezetesebbé válik?

Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, akkor el kell olvasnia a Better Than Before című könyvet. Ez nem egy tipikus önsegítő könyv, amely általános tanácsokat és irreális elvárásokat tartalmaz. Ez a könyv segít jobban megérteni önmagát és megtalálni a személyiségéhez leginkább illő stratégiákat.

A Better Than Before című könyvben megismerheti a négy „szokás-személyiséget”: a fenntartót, a lázadót, a kérdőjelet és a kötelezőt. Mindegyiküknek megvannak a maga erősségei és gyengeségei a szokások kialakításában és megtörésében.

A könyv tele van könnyen azonosítható történetekkel és tudományosan alátámasztott tippekkel, mintha egy támogató barát állna az Ön oldalán, aki segít megszabadulni a nem kívánt szokásoktól, és olyan életet építeni, amelyet igazán szeret, és amely az Ön egyedi személyiségéhez igazodik.

Idézet a könyvből

A legnagyobb időpazarlás az, ha jól csinálunk valamit, amit egyáltalán nem kellene csinálnunk.

A legnagyobb időpazarlás az, ha jól csinálunk valamit, amit egyáltalán nem kellene csinálnunk.

A „Better than Before” legfontosabb tanulságai

Kezdje kicsivel, és ünnepelje az előrehaladását!

Használjon jutalmakat és felelősségre vonást a motiváció fenntartása érdekében.

Teremts támogató környezetet, és vedd körül magad pozitív hatásokkal!

Mit mondanak az olvasók

„Nagyon tetszett ez a könyv Gretchen Rubintól. Nagyon tempós, jól megírt könyv, amely számos gyakorlati javaslatot ad arra vonatkozóan, hogyan lehet a szokásokat a hosszú távú jólétünk és boldogságunk szolgálatába állítani.”

Építsen ki és tartson fenn produktív szokásokat a ClickUp segítségével

Ez a 10 szokásokról szóló könyv remek kiindulópont a szokásformálás útján. Azonban a tanulás önmagában nem elég.

A tartós szokások kialakítása elkötelezettséget igényel, de a megfelelő eszközökkel ez a folyamat simábbá és élvezetesebbé válhat. A ClickUp, egy hatékony feladatkezelő eszköz, személyre szabott irányító központként szolgálhat a szokások kialakításában.

Íme néhány módszer, hogyan használhatja a ClickUp alkalmazást egészséges szokások kialakításához:

1. Szervezze meg szokásait

Rendezze szokásait téma, cél vagy életterület szerint. Használja a ClickUp Spaces szolgáltatást, hogy külön munkaterületeket hozzon létre a fitnesz szokások, a személyes fejlődési célok vagy a kreatív tevékenységek számára.

Hozzon létre privát és megosztott tereket (például a felelősségteljes társaival), hogy a ClickUp Spaces segítségével rendszerezhesse szokásait.

Bontsa le az egyes szokásokat kisebb, megvalósítható lépésekre a rugalmas ClickUp feladatlisták segítségével. Készítsen napi, heti vagy havi feladatlistákat, hogy nyomon követhesse a folyamatos fejlődést és megünnepelhesse a mérföldköveket.

Például a 20 font fogyás fitness céljának ellenőrzőlistája körülbelül így nézhet ki:

Emeljen súlyokat hetente kétszer

Fusson 20 mérföldet minden héten

Hagyja abba a szénsavas italok fogyasztását

Készítsen és személyre szabott ellenőrzőlistákat a szokások nyomon követéséhez a ClickUp Checklists segítségével.

Adjon hozzá konkrét részleteket szokásaihoz a ClickUp egyéni mezők segítségével. Kövesse nyomon az ismétlések számát, az eltöltött időt, a hangulatot vagy a jegyzeteket a termelékenység növelése és a szükséges kiigazítások érdekében. Ez a funkció segít abban, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, és ne szakítsa meg a szokáskörforgást.

2. Maradjon a tervnél emlékeztetőkkal és automatizálással

A ClickUp feladatprioritási funkciójával ismétlődő feladatokat állíthat be napi szokásaihoz, így azok mindig megjelennek a teendőlistáján. A ClickUp lehetővé teszi a gyakoriság testreszabását, és akár emlékeztetőket is beállíthat, amelyek jelzik, mikor van itt az ideje a cselekvésnek.

Állítson be szokásemlékeztetőket, ütemezzen át tevékenységeket és rendeljen prioritásokat a ClickUp alkalmazásban, hogy megerősítse jó szokásait.

Szabadítsa fel elméjét az ismétlődő feladatok automatizálásával. Használja a ClickUp Automation szolgáltatást, hogy automatikusan bejelölje a szokásokat, amikor elér egy bizonyos mérőszámot, vagy hely vagy napszak alapján emlékeztetőket indítson el.

Takarítson meg időt és koncentráljon a fontos dolgokra a ClickUp Automation segítségével.

3. Vizualizálja az előrehaladást és maradjon motivált

Állítson fel egyértelmű célokat szokásaihoz, és kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan navigáljon a különböző feladatok között, hogy nyomon kövesse az akadályokat és az önfejlesztés terén elért előrehaladást.

Végezzen el több feladatot a ClickUp Tasks segítségével

Testreszabható ClickUp műszerfalak segítenek nyomon követni a haladást a különböző szokáskategóriákban. Használjon táblázatokat és grafikonokat, hogy lássa a sorozatait, azonosítsa a fejlesztendő területeket, és ünnepelje az eredményeket.

Kövesse nyomon a szokások kialakításának valós idejű előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

Használja a ClickUp függőségek funkcióját, hogy összekapcsolja a befejezett szokásokat a jutalmakkal. Kényeztesse magát egy filmnézéssel egy hét egészséges étkezés után, vagy élvezzen egy pihentető fürdőt a meditációs gyakorlat befejezése után. Használjon olyan kiegészítőket, mint a feladatok közötti „blokkolás” vagy „várakozás” függőségek, hogy egyértelmű sorrendet állítson fel a feladatok között, így tudni fogja, melyiket kell először elvégeznie.

Használja a ClickUp függőségeket, hogy tetszőleges számú feladatot összekapcsoljon, és gyorsan hozzáférjen a kapcsolódó munkatételekhez.

A ClickUp személyes szokáskövető sablonja segít nyomon követni személyes céljait, és biztosítja, hogy a nap folyamán hatékonyan és felelősségteljesen kezelje több feladatát.

Töltse le ezt a sablont Tartsa magát felelősségre a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Ez a szokáskövető sablon lehetővé teszi, hogy célokat tűzzön ki, rossz szokásokat szakítson meg, nyomon kövesse az új szokás elsajátításának előrehaladását, nyomon kövesse a napi célokhoz viszonyított munkaterhelést, és valós időben gyors áttekintést kapjon sikereiről és kudarcairól.

Egészséges szokások kialakítása lépésről lépésre

Az egészséges szokások kialakítása nem az akaraterő vagy a szerencse kérdése, hanem a tanulás és a gyakorlás folyamata.

Ezeknek a szokásformáló könyveknek az elveit és stratégiáit követve megtanulhatja, hogyan hozhat létre apró, következetes, élvezetes változásokat, amelyek idővel nagy eredményekhez vezetnek.

Ha javítani szeretne fizikai, mentális, érzelmi vagy lelki jólétén, akkor egészségesebb szokások kialakításával elérheti céljait, és boldogabb, egészségesebb életet élhet.

A ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely segít Önnek a céljai elérésében. Ne felejtse el felfedezni és személyre szabni, hogy az Ön egyedi igényeinek és preferenciáinak megfeleljen. Ingyenes csomaggal rendelkezik, így még ma elkezdi használni.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el lépésről lépésre dolgozni egészséges szokásainak kialakításán.