Hogyan szervezzen hatékony Lunch and Learn programot a csapatának?

Mi a legmenőbb módja annak, hogy ösztönözze a tanulást a csapatában, ami vonzó és elősegíti az alkalmazottak általános fejlődését?

Egy Lunch and Learn rendezvény!

A Lunch and Learn foglalkozások arra ösztönzik az embereket, hogy új témákról beszélgessenek, fejlesszék készségeiket, és lehetőséget teremtenek a természetes interakciókra és a csapat tagjai közötti társasági életre. Ez egy laza módja annak, hogy a tanulást az ebéddel ötvözzék, így az alkalmazottak számára élvezetes és oktató jellegű lesz.

Bár ezek a programok kötetlen és kényelmes tanulási környezetet kínálnak, az alkalmazottak figyelmét ebédidőben fenntartani nem mindig egyszerű. Ahhoz, hogy a programok érdekesek maradjanak, gondoskodjon arról, hogy a tartalom releváns legyen, a foglalkozások interaktívak legyenek, és vegye figyelembe a különböző tanulási stílusokat.

Ebben a cikkben elmélyülünk a Lunch and Learn stratégiában – bemutatjuk annak előnyeit, megvizsgáljuk a kihívásokat, és tippeket adunk a sikeres program megszervezéséhez.

Mi az a Lunch and Learn?

A Lunch and Learn (más néven Brown Bag esemény) egy kötetlen és informatív összejövetel a munkahelyen, ahol a munkavállalók önkéntesen gyűlnek össze ebédszünetükben, hogy egy adott témáról tanuljanak. Ez egy okos módszer a szakmai készségek fejlesztésére, a tudás átadására, az információk megosztására és a csapat összetartásának elősegítésére – mindezt egyszerre!

A Lunch and Learn stratégiában ötvözi a kollégákkal való ingyenes ebéd élvezetét és a élénk tanulási élményt. A csapat igényeinek megfelelően egyszeri, havi vagy negyedéves eseményként szervezheti meg.

Ne feledje, hogy a Lunch and Learn program nem korlátozódik a vállalati ügyekre. Ez egy lehetőség, hogy elmélyüljön az önfejlesztés és a jólét témáiban, mint például a mentális és fizikai egészség, az életvezetési készségek, valamint a munkával kapcsolatos stressz és szorongás kezelése.

Bár a Lunch and Learn rendezvények általában személyesen zajlanak, az utóbbi években sok vállalat kipróbálta a távoli üléseket.

Akár személyesen, akár távolról, a legfontosabb az, hogy olyan teret teremtsen, ahol a munkavállalók szabadon beszélhetnek arról, ami számukra fontos. A választás és a véleménynyilvánítás szabadsága (némi finom étellel kiegészítve) elősegíti a munkavállalók zavartalan fejlődését és erősíti a vállalati kultúrát. Végül ez jelentős üzleti növekedést jelent az Ön számára.

A Lunch and Learn rendezvények előnyei

A Lunch and Learn rendezvények segítenek Önnek és csapatának a közös fejlődésben. Nézzük meg, milyen előnyei vannak egy jól szervezett Lunch and Learn rendezvénynek:

Pozitív tanulási környezet megteremtése

A Lunch and Learn programok lehetőséget nyújtanak olyan sokszínű beszélgetésekre, amelyek általában nem kerülnek szóba a munkahelyi beszélgetések során. Gondoljon rá úgy, mint egy csapatfórumra, ahol mindenki megoszthatja ötleteit, felvetheti problémáit és tudását cserélheti egy nyugodt környezetben.

Ez a közös tér lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy olyan témákról beszélgessenek, amelyekről általában nem szoktak, például a mentális egészségről vagy a pénzügyekről.

Munkavállalói fejlődés

A McKinsey szerint 2021 áprilisa és 2022 áprilisa között a munkavállalók 41%-a azért hagyta el munkahelyét, mert nem látott karrierlehetőségeket. Egy képzett munkavállaló pótlása akár az éves fizetésének 200%-ával is megnövelheti a költségeket.

Bár a hosszabb képzési programok értékes ismereteket nyújtanak a munkavállalók fejlődéséhez, ugyanakkor tanulási fáradtságot és érdektelenséget is okozhatnak. Ezzel szemben a Lunch and Learn foglalkozások ideális feltételeket biztosítanak új készségek, eszközök vagy szoftverek bemutatásához, miközben a csapat elkötelezettségét is fenntartják.

Ezek a rövid és kötetlen képzési események segítenek csapatának fejlődni különböző szoftverek használatával, kreatív ötletek kidolgozásával és stratégiai megközelítések alkalmazásával. Emellett hozzájárulnak az általános szakmai fejlődési célok eléréséhez, mint például a személyes termelékenység növelése, a csapatok jobb irányítása és a vezetői készségek fejlesztése.

Ezek a foglalkozások emellett gyakorlati lehetőséget nyújtanak az embereknek az alapvető vezetői képességek fejlesztésére az ötletek bemutatásában, előadások tartásában és viták vezetésében.

Ezenkívül az ebédszüneti tanulási foglalkozások során a kollégák barátságos légkört teremtenek, ahol kötetlenül beszélgetnek, megvitatják a lényeges pontokat és szabadon adnak hasznos javaslatokat.

A belső kommunikáció ösztönzése

A Gartner kutatása szerint a vállalatok hibáinak 70%-a a nem megfelelő kommunikációból ered.

A Lunch and Learn programok lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy szakmai szerepükön túl is megismerjék egymást, elősegítve ezzel a személyes kapcsolatok kialakulását.

A csapatépítő gyakorlatok néha kényelmetlenek lehetnek, és úgy tűnhet, hogy a felső vezetés túlzottan igyekszik. A Lunch and Learn rendezvények természetesen ötvözik a csapatépítést az alkalmazottak tanulásával.

Hogyan szervezzünk Lunch and Learn rendezvényt?

Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít megtervezni egy Lunch and Learn rendezvényt:

1. Cél kitűzése

Határozzon meg egy konkrét célt az ebédszüneti tanulási ülés számára, hogy ne térjen el a szervezés vagy a lebonyolítás során. A legfontosabb, hogy koncentrált maradjon.

Mi a Lunch and Learn kezdeményezés elsődleges célja?

Például szeretné megismertetni alkalmazottaival egy új üzleti modellt vagy szoftvert? Beszéljék meg a gyakorlati példákkal a valós életben jelentkező következményeket, hogy azok alkalmazni tudják azokat.

2. Találja meg a megfelelő témát

A Lunch and Learn önkéntes részvételen alapul. Ezért a témának elég érdekesnek kell lennie ahhoz, hogy az emberek részt vegyenek benne.

Tehát ahelyett, hogy egy egyszerű témát választanál, mint például „Új szoftverfrissítés”, próbáld kiemelni, hogy mi az előnye a résztvevőknek. Próbáld ki ezt a témát: „Hogyan takarít meg az új szoftverfrissítés X órát hetente? ” A munkavállalóid biztosan érdeklődni fognak iránta!

Kezelje és ossza meg dokumentumait a ClickUp Docs segítségével

Használhat egy megosztott dokumentumalkalmazást, például a ClickUp Docs-ot, hogy csapattársai ötleteket adhassanak az Ön által felvetett témákkal kapcsolatban.

Ha még mindig bizonytalan a témát illetően, bármikor kérheti a résztvevők véleményét. Az ő preferenciáikról kapott értékes visszajelzések szilárd alapot jelenthetnek a jövőbeli foglalkozások zökkenőmentes megtervezéséhez.

3. Tegye rendezvényét távoli résztvevők számára is barátságossá

2023-tól a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körülbelül 12,7%-a távmunkában dolgozik, 28,2%-uk pedig hibrid munkamodellt alkalmaz. Ezért vonja be távmunkásait is az „Ebéd és tanulás” rendezvényeibe.

Használjon virtuális rendezvényplatformokat és videokonferencia-eszközöket az ebédszüneti tanulási foglalkozásokhoz. Így a munkavállalók bárhol könnyedén csatlakozhatnak az élő közvetítéshez.

Ne felejtsd el megosztani a naptárat és az egyéb találkozó részleteit online minden lehetséges résztvevővel. A legegyszerűbb módja ennek egy olyan projektmenedzsment rendszer használata, amely tudásmegosztási lehetőségeket is kínál, mint például a ClickUp.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást az esemény előtti megbeszélésekhez és az esemény alatt történő valós idejű ötletek megosztásához. A ClickUp naptárnézete segít megosztani és közölni a menetrendjét, kiküszöbölve a félreértések kockázatát.

4. Válasszon inspiráló helyszínt

Általában az „Ebéd és tanulás” foglalkozásokat mindenki kényelme érdekében az irodában szervezik meg. A kihívás az, hogy nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő helyiségek, és ha mégis, akkor sem biztos, hogy ideális tanulási környezetet biztosítanak.

Válasszon egy csendes konferenciatermet, ahol nincsenek telefonok, forgalom vagy külső zajok. Így a résztvevőket nem zavarják, és Ön sem zavarja más alkalmazottakat vagy osztályokat. Fontolja meg, hogy foglaljon helyet egy közeli kávézóban vagy étteremben, amely inspirálja a brainstormingot, a beszélgetést és a tanulást.

5. Biztosítson kiváló ebédet

Gondoskodjon arról, hogy az ételek ízletesek és vonzóak legyenek. Vegyünk igénybe egy jó catering szolgáltatót, vagy ha a házon belüli étkeztetőink kiválóak, kérjük meg őket, hogy készítsenek valami különlegeset, ami feldobja a hangulatot.

Vegye figyelembe a maximális résztvevői létszámot, és ennek megfelelően rendeljen. Ebédutalványokat generálhat a távoli résztvevők számára, és megoszthatja azokat egy olyan együttműködési eszközön keresztül, mint a ClickUp Chat.

Használja a ClickUp Chat funkciót a csapatával való kommunikáció egyszerűsítésére

Gondoskodjon arról, hogy vendégei elégedetten távozzanak, és alig várják, hogy visszatérhessenek, így fenntartva a magas energiaszintet és a részvételi arányt.

6. Használjon moderátort

A sikeres Lunch and Learn programhoz képzett vezetőre van szükség. Ne terhelje a résztvevőket az esemény lebonyolításának felelősségével.

Ehelyett fontolja meg egy szakértő bevonását, aki átveszi az irányítást és vezeti a megbeszéléseket.

Egy tapasztalt vezető biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes lefolyását, és értékes betekintést, szakértelmet és új perspektívát nyújt. Szakértelmükkel magukra vonják a hallgatóság figyelmét, így a tanulási élmény vonzó és informatív lesz.

Ráadásul egy külső szakértő bevonásával a résztvevők a tanulásra koncentrálhatnak, ahelyett, hogy a foglalkozás megszervezésével és levezetésével kellene foglalkozniuk. Ez a változás lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy csatlakozzanak, kérdéseket tegyenek fel és értékes ismeretekkel távozzanak, ami végső soron a Lunch and Learn rendezvény sikerét eredményezi.

7. Tisztelje az emberek idejét

Helyezze előtérbe a hatékony időgazdálkodást, és gondoskodjon arról, hogy az ebédszüneti tanulási foglalkozások legfeljebb egy órásak legyenek. Vegye figyelembe kollégái munkaidejét, és tegyenek közös erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a foglalkozás a kijelölt ebédszünet alatt befejeződjön.

Ha mégis túlléped ezt az időt, egyértelműen közöld a résztvevőkkel, hogy nem kell sietniük a munkába való visszatéréssel. A cél az, hogy a résztvevők inspiráltan távozzanak, és ne érezzék úgy, hogy pótolniuk kell az időt.

8. Hagyjon teret a vitának

Annak ellenére, hogy az ebédszünetek időtartama korlátozott, biztosítson csapatának elegendő időt és kedvező környezetet a nyílt megbeszélésekhez az ebéd után.

Próbálja meg 40 perc alatt befejezni a szegmensét, hogy legalább 20 perc maradjon az alkalmazottaknak a foglalkozás megbeszélésére és a kapcsolatépítésre.

Ha a megbeszélések túllépik a tervezett időt, nem kell sietni. Tartsa fenn a konferenciatermet egy órával tovább, vagy folytassa a videohívást, amíg mindenki befejezi a beszélgetést.

Adjon időt a résztvevőknek, hogy befogadják és feldolgozzák az információkat. Ez növeli annak esélyét, hogy emlékezzenek a tudásra és alkalmazzák azt, így nagyobb valószínűséggel vesznek részt a jövőbeli foglalkozásokon, hogy valódi hasznot szerezzenek belőlük.

Ösztönözze a csapatmunkát azzal, hogy csapatának hozzáférést biztosít a ClickUp Collaboration Detection platformhoz. Ez egy olyan tér, ahol szabadon megoszthatják ötleteiket, hangot adhatnak aggályaiknak és tanulhatnak egymástól.

Tervezzen több projektet, kezelje a függőségeket és rangsorolja a feladatokat a ClickUp együttműködési funkcióival

9. Várjuk visszajelzéseit

Minden ülés végén kérjen visszajelzést – ez elengedhetetlen a fejlesztéshez és ahhoz, hogy megmutassa alkalmazottainak, hogy véleményük fontos, ami a Lunch and Learn kezdeményezés egyik fő célja.

Jelezze, hogy nyitott és őszinte visszajelzéseket vár, és biztosítson egyszerű lehetőséget az alkalmazottaknak, hogy megosszák gondolataikat.

Hozza létre álmai űrlapját, és javítsa felvételi folyamatát a ClickUp testreszabható űrlapfunkciójával

Hozzon létre egy felhasználóbarát online űrlapot, ahol a csapattagok kifejezhetik véleményüket a programjáról. Használja a ClickUp űrlap nézetet, hogy a kollégák ötleteket és kezdeményezéseket javasolhassanak a jövőbeli eseményekre, vagy kifejezhessék érdeklődésüket a nagyobb részvétel iránt.

A Lunch and Learn szerepe a munkavállalók megtartásában

Csak az Egyesült Államokban havonta 3–4,5 millió alkalmazott mond fel.

Hat hónapon belül az új alkalmazottak harmada felmond. A tehetségek elvándorlása sok vállalkozás számára nagy probléma, mert – legyünk őszinték – mindenki többet akar. Természetes, hogy az alkalmazottak magasabb fizetést akarnak kemény munkájukért.

A PwC 2021-es jelentése szerint a munkavállalók 77%-a hajlandó új készségeket elsajátítani vagy átképzésen részt venni. Ugyanakkor csak minden harmadik munkavállaló érzi úgy, hogy jelenlegi munkaadója lehetőséget biztosít a továbbképzésre.

Laura Baldwin, az O’Reilly Media elnöke egy fontos tényre hívja fel a figyelmet: az alkalmazottak 70%-a fontolóra venné a vállalatváltást, ha tudná, hogy az új vállalat többet fektet be az alkalmazottak fejlesztésébe.

A munkavállalók 94%-a maradna a vállalatnál, ha jelenlegi munkaadójuk befektetne hosszú távú tanulásukba.

Ha tehát kis- vagy középvállalkozást vezet, hogyan biztosíthatja, hogy a legjobb tehetségeit ne csábítsák el a nagyobb cégek?

A válasz akkor egészen egyszerűvé válik.

Nyújtson alkalmazottainak nyitott és vonzó tanulási lehetőségeket, amelyek elősegítik személyes fejlődésüket, miközben hosszabb ideig maradnak a vállalatnál. A Lunch and Learn az egyik legjobb módszer ennek megvalósítására.

A Lunch and Learn mint képzési és fejlesztési eszköz

Bár a fontos tantárgyak formális oktatása elengedhetetlen, a Lunch and Learn program egy praktikus eszköz a képzéshez és a fejlődés hez. A Lunch and Learn program ugyan nem feltétlenül elengedhetetlen, de hozzájárul a munkavállalók szakmai fejlődéséhez és az üzleti növekedéshez.

A formális és merev képzési kurzusok nem minden szempontból megfelelőek.

Íme néhány alkalmi téma, amely tökéletesen illik az ebédszüneti tanulási foglalkozásokhoz:

A munkavállalók egészsége és jóléte

Életvezetési készségek fejlesztése

Soft skills

Vezetői készségek fejlesztése

Inkluzivitás, sokszínűség és érzelmi intelligencia tréning

Új üzleti modellek

Keresztképzési kezdeményezések különböző csapatok és részlegek között

Ismerkedés az új termékekkel

Időgazdálkodási tanfolyamok

Opcionális kódolási és egyéb technikai tanfolyamok

Önsegítő tanfolyamok

Karrierfejlesztési tervezés

Az ilyen helyzetekben az informális hangnem előnyt jelent a szokásos formális kommunikációval szemben. Az általunk javasolt témáknak néhány közös vonása van: vitát váltanak ki, ösztönzik az elkötelezettséget, és személyesek, mivel minden egyes személyre egyedülállóan vonatkoznak.

Még az informális foglalkozások esetében is elengedhetetlen egy jól átgondolt terv kidolgozása és megosztása a csapattagokkal. Használjon képzési terv sablonokat, hogy idővonal alapú terveket készítsen az esemény lebonyolításához. Ezek előre elkészített jellegüknek köszönhetően rengeteg időt takarítanak meg.

Sablon letöltése A ClickUp képzési keretrendszer sablonja segít ötleteket rögzíteni, a tervezési változásokat kezelni és a haladást nyomon követni.

A Lunch and Learn szervezésének kihívásai és azok leküzdése

A Lunch and Learn rendezvények boldoggá teszik a munkavállalókat. Ha azonban ilyen rendezvényt szervez, fontos, hogy tisztában legyen a vele járó kihívásokkal. Beszéljünk néhányról:

1. Ütemezés és időkorlátok

Az ebédidő az az idő, amikor az alkalmazottak egy kis szünetet tartanak. A foglalkozásnak olyan értéket kell nyújtania, hogy érdemes legyen számukra ezt az időt veled tölteni. De ez könnyebb mondani, mint megtenni.

Nem akarja az egész ebédszünetet felemészteni; a cél az, hogy az alkalmazottak sietség nélkül térjenek vissza a munkába.

A ClickUp Naptár nézet drag-and-drop funkciójával pillanatok alatt átütemezheti találkozóit.

Ha különböző részlegeket érintő ülést szervez, akkor több csapattal kell kommunikálnia és megerősítést kell kérnie tőlük. Ez bonyolult feladat, függetlenül attól, hogy milyen nagy a szervezete.

Növelje a részvételi arányt azáltal, hogy proaktívan ütemezi ezeket az üléseket a ClickUp Naptár nézetén keresztül. Az Emlékeztetők funkció biztosítja, hogy csapattársai tudják, mikor van az esemény, és soha ne hagyjanak ki egy ülést sem.

Kezelje munkáját a ClickUp segítségével, ahol a feladatokat állapot, prioritás, felelős személy és egyéb szempontok szerint zökkenőmentesen rendezheti

2. Távoli és hibrid csapatok

A Lunch and Learn program „ebéd” része nem igazán illik a távoli munkavállalókhoz. Tehát nincs sok ok arra, hogy nagy tömeget vonzzon. De ne feledje, hogy a cél nem csak a számokról szól, hanem a személyes és szakmai fejlődés elősegítéséről is.

Ehhez gondoskodjon arról, hogy minden ülésen minden csapattag részt vehessen, még akkor is, ha nem tudnak személyesen jelen lenni. Lehet, hogy vannak, akik szívesen részt vennének, de időhiány miatt nem tudnak.

Nem elég, ha csak online megbeszéléseket tart. Rögzítse az üléseket egy olyan eszközzel, mint a ClickUp Clip, és ossza meg azokat az összes alkalmazottal, hogy később is vissza tudjanak rájuk térni. Így mindenki naprakész marad.

Válassza ki, hogy a teljes képernyőt, egy alkalmazás ablakot vagy egy böngésző lapot szeretne rögzíteni a ClickUp Clip funkciójával, és ossza meg a csapattal egy feladatból

Tartsa magas színvonalon a beszélgetéseket, hogy a résztvevők alig várják a következőt. A jó hangulat érdekében kínáljon néhány csábító, finom és egészséges harapnivalót!

3. Korlátozott vagy érdektelen témák

Nehéz feladat egy vonzó témát a semmiből kitalálni, különösen olyat, amely a résztvevőket arra ösztönzi, hogy csatlakozzanak és aktívan vegyenek részt.

Ha nem tud eleget törni a fejét, hogy valami igazán inspiráló dolgot találjon ki, akkor forduljon a jövő agyához – a generatív mesterséges intelligenciához.

Növelje a hatékonyságot a ClickUp Brain segítségével, amely automatikusan generálja a megbeszélések összefoglalóit, a kommentek szálát és a projekt státuszát.

A ClickUp Brain itt lép be a képbe, és segít Önnek Lunch and Learn ötleteket generálni, valamint egy teljes, időkerettel ellátott vázlatot készíteni az egész üléshez.

Keverje össze ezeket a témákat egy gyors alkalmazotti felméréssel, a ClickUp űrlapnézetének segítségével, hogy az eredmények emberközelibbek legyenek. Készítsen képet arról, hogy az alkalmazottai milyen témákkal szeretnének igazán foglalkozni.

Ebéd és tanulás a ClickUp segítségével

A Lunch and Learn foglalkozások nem csak az étkezésről szólnak – ezek egy intelligens módszer a csapat fejlesztésére, a kommunikáció javítására és a legtehetségesebb munkatársak megtartására. Mi a haszna? Vállalkozása folyamatosan növekszik, így könnyebb lesz bővíteni.

Használja a ClickUp naptár nézetét és emlékeztetőit a foglalkozások proaktív ütemezéséhez, biztosítva az optimális részvételt anélkül, hogy az ebédszünetet megzavarná. Távoli vagy hibrid csapatok esetében tegye a foglalkozásokat online platformokon keresztül elérhetővé, és rögzítse a beszélgetéseket a ClickUp Clip segítségével, hogy később is vissza lehessen rájuk térni.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és élvezze az ebédszüneti tanulási rendezvényt!

Gyakori kérdések

1. Hogyan készítsünk ebédszüneti prezentációt és tanuljunk?

A sikeres Lunch and Learn előadás megszervezéséhez határozzon meg egyértelmű célokat, válasszon olyan érdekes témákat, amelyek rezonálnak a munkavállalókkal, biztosítsa a távoli hozzáférhetőséget, és teremtsen inspiráló környezetet.

Használja a ClickUp-ot a hatékony ütemezéshez, visszajelzések gyűjtéséhez és témák generálásához. Tegye érdekesebbé a megbeszéléseket, és kínáljon hozzájuk egy kiváló ebédet!

2. Hogyan szervezhetek virtuális Lunch and Learn foglalkozást?

Válasszon egy felhasználóbarát online platformot, például a Zoomot vagy a Microsoft Teams-t, hogy virtuális Lunch and Learn foglalkozásokat szervezzen, ahol a résztvevők hozhatják magukkal az ebédjüket. A foglalkozást az ebédszünethez igazítsa, és tartsa rövidre, hogy tiszteletben tartsa a résztvevők idejét.

Válasszon releváns és érdekes témát, amely biztosan megfelel a csapat érdeklődésének és igényeinek. Az interaktív környezet fenntartása érdekében ösztönözze az aktív részvételt szavazások, kérdések és válaszok, vagy kis csoportos megbeszélések segítségével.

Ossza meg a részleteket olyan projektmenedzsment rendszerek segítségével, mint a ClickUp, biztosítva a távoli csapatok számára a hozzáférhetőséget. Rögzítse az üléseket a jövőbeni felhasználáshoz, megőrizve a tipikus Lunch and Learn rendezvények inkluzív és együttműködő szellemét, miközben alkalmazkodik a virtuális környezethez.

3. Mi a Lunch and Learn másik elnevezése?

A „Lunch and Learn” másik elnevezése lehet „Brown Bag Session” vagy „Lunchtime Workshop”. Ezeket a kifejezéseket gyakran felcserélhető módon használják olyan foglalkozások leírására, ahol a munkavállalók ebédszünetben összegyűlnek, hogy különböző témákról tanuljanak és beszélgessenek.