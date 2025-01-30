A 10 legjobb alternatíva az Answer the Public helyett SEO-csapatok számára 2025-ben

A SEO figyelmen kívül hagyása olyan, mintha elbúcsúzna az üzleti lehetőségeitől. Ahhoz, hogy hódítsa meg az online világot, szervezetének el kell sajátítania a keresőmotor-optimalizálás (SEO) művészetét.

Egy hatékony SEO-stratégia a Google és más keresőmotorok élére repíti webhelyét, így biztosítva, hogy az kiemelkedjen, amikor a potenciális ügyfelek az Ön termékeit vagy szolgáltatásait keresik.

A megfelelő szoftver elengedhetetlen a SEO-tevékenység beindításához.

Bár az Answer the Public népszerű eszköz linképítéshez, tartalommarketinghez, kulcsszó-kutatáshoz és versenytárs-elemzéshez, korlátozott testreszabási lehetőségei és adatai megakadályozhatják, hogy teljes potenciálját kihasználja.

Answer the Public alternatívákat keres SEO csapatok számára 2024-ben? Fedezze fel a 10 legjobb lehetőséget, amelyet Önnek válogattunk össze.

Mit kell keresnie az Answer the Public alternatíváiban?

Az Answer the Public egy népszerű SEO eszköz, amely a keresőmotorok adataiból gyűjt információkat és tartalmi ötleteket. Ha valami hasonlóra van szüksége, fedezze fel az alábbi főbb funkciókkal rendelkező alternatívákat:

Átfogó kulcsszó-kutatás: Keressen olyan platformot, amely segít megtalálni a leghatékonyabb kulcsszavakat az új ügyfelek vonzása érdekében.

On-page SEO elemzés: Válasszon olyan Answer the Public alternatívákat, amelyek on-page optimalizálási információkat nyújtanak, beleértve a címcímkékre, meta leírásokra és tartalomszerkezetre vonatkozó ajánlásokat.

Visszalinkelés értékelése: Növelje webhelye tekintélyét azáltal, hogy azonosítja a javítandó hibás linkeket, és új linkelési lehetőségeket fedez fel egy átfogó SEO eszköz segítségével.

Versenyzőelemzés: Használjon olyan eszközt, amely betekintést nyújt versenytársai stratégiáiba azáltal, hogy nyomon követi rangsorukat, azonosítja a legfontosabb kulcsszavakat és feltárja a visszautaló linkjeiket.

AI-alapú eszközök: Válasszon olyan megoldást, amely AI-eszközökkel javíthatja SEO-stratégiáját automatizált kulcsszóelemzés, tartalomoptimalizálás és személyre szabott felhasználói élmény révén. Ez segít javítani a keresési láthatóságot és a felhasználói elkötelezettséget.

A 10 legjobb Answer the Public alternatíva

Fedezze fel az Answer the Public 10 legjobb alternatíváját, és fektessen be egy bevált SEO stratégiába:

1. Semrush

via Semrush

A Semrush egy vezető digitális marketing és SEO platform kulcsszó-kutatáshoz és versenytársak elemzéséhez. Sokoldalúságával, sokszínű és mélyreható kulcsszó-kutatási és tartalomstratégiai eszközeivel népszerű az online marketingesek körében.

A Semrush kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes nyomon követni az oldalak rangsorolását, így segítve a vállalkozásokat abban, hogy szemmel tartsák saját és versenytársaik teljesítményét.

Ez a linképítési javaslatok terén a marketingesek első számú választása, és segítséget nyújt a SEO, a pay-per-click (PPC) és az általános tartalmi stratégia terén.

A Semrush legjobb funkciói

Elemezze a webhelyeket, hogy megismerje azok átlagos forgalmát, népszerű kulcsszavait és hirdetési stratégiáját, valamint értékelje a linkek minőségét.

Használja a Semrush Keyword Magic Tool eszközt, hogy áttekintést kapjon a releváns kulcsszavak mutatóiról.

A webhely auditálásával azonosítsa azokat a problémákat, amelyek ronthatják a keresőmotorok rangsorolását.

Hasonlítsa össze kulcsszavaid rangsorolását a versenytársak webhelyeivel, hogy megtalálja a tartalmi hiányosságokat.

Kövesse nyomon a webhely forgalmát generáló kulcsszavakat (mind az organikus, mind a fizetett) organikus és PPC eszközök segítségével.

A Semrush korlátai

Az árak kisebb vállalkozások és ügynökségek számára túl magasak lehetnek, akiknek az Answer the Public alternatíváira van szükségük.

A felhasználók gyakran keresnek alternatívákat a Semrush-hoz , mivel annak kiterjedt eszközkészlete megköveteli a tanulási folyamatot.

Semrush árak

Előny: 129,95 USD/hó

Guru: 249,95 USD/hó

Üzleti: 499,95 USD/hó

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

2. Ahrefs

via Ahrefs

Az Ahrefs egy felhasználóbarát kulcsszó-kutató eszköz, amely világszerte SEO-szakemberek és marketingesek bizalmát élvezi. Segít megérteni versenytársai keresési forgalmát, meghatározni, hogy az emberek mit keresnek a Google-on, és azonosítani azokat a problémákat, amelyek ronthatják webhelye teljesítményét.

A platform kiemelkedik azzal, hogy több ezer kapcsolódó kulcsszó rangsorát képes figyelemmel kísérni, értékes betekintést nyújtva a tartalmi stratégiába és a fejlesztési területekbe. Ha alternatívákat keres az Answer the Public helyett, akkor érdemes megfontolnia ezt az eszközt.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Fedezze fel SEO-egészségi pontszámát, és azonosítsa a lehetséges hibákat a Site Explorer funkció segítségével.

Fedezze fel a legjobban teljesítő tartalmakat és a linképítés lehetőségeit

Átfogó betekintést nyerhet bármely webhely keresési és backlink profiljába.

Fedezze fel az összes kulcsszót és ötletet, valamint azok rangsorolási nehézségét és potenciálját, hogy növelje webhelye forgalmát.

Az Ahrefs korlátai

Nincs AI eszköz a tartalomgeneráláshoz

A kezdők számára meredek tanulási görbe

Ahrefs árak

Lite: 99 USD/hó

Alapcsomag: 199 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

Ahrefs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

3. Ubersuggest

via Ubersuggest

Az Ubersuggest egy egyszerűen használható SEO és tartalomkezelő platform, amelyet kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára terveztek.

Az Ubersuggestet Chrome-bővítményként töltheti le, és egy személyes irányítópultot kap, amely segít megtalálni a webhelyéhez legmegfelelőbb kulcsszavakat, elvégezni a webhely technikai ellenőrzését és új backlink-lehetőségeket felfedezni.

Emellett hasznos információkat nyújt a fogyasztói keresési igényekről, a keresési volumenről és szándékról, a tartalom teljesítményéről és a versenyről.

Az Ubersuggest legjobb funkciói

Azonosítsa azokat a weboldalakat, amelyek a leghatékonyabb SEO-forgalmat generálják, mind a saját, mind a versenytársai webhelyeinek esetében.

Naponta értesítést kaphat a rangsor frissítéseiről és a webhelyével kapcsolatos kritikus SEO-problémákról a vezérlőpulton keresztül.

Elemezze a Chrome-bővítmény segítségével az Ön által látogatott webhelyek SEO-adatait.

Szerezzen értékes kulcsszó-információkat, és hozza meg adat alapú döntéseit, hogy javítsa webhelye láthatóságát és organikus forgalmát.

Az Ubersuggest korlátai

Korlátozott adatforrások, elsősorban a Google Analytics

Nincs elérhető mobilalkalmazás

Ubersuggest árak

Egyéni: 12 USD/hó

Üzleti: 20 USD/hó

Vállalati: 40 USD/hó

Ubersuggest értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

4. SE Ranking

via SE Ranking

Az SE Ranking egy átfogó SEO eszközkészlet, amely javítja a keresőmotorok rangsorában elfoglalt helyét. Lehetővé teszi a kulcsszavak mutatóinak megtekintését, a rangsorok figyelemmel kísérését, a visszalinkelések ellenőrzését, a webhelyek auditálását és az egyes oldalak SEO teljesítményének értékelését.

Az SE Ranking elemző és kulcsszó-eszközeiről ismert, amelyek releváns adatokat és betekintést nyújtanak webhelye organikus és fizetett forgalmába.

Emellett rendelkezik egy kulcsszó-eszközzel is, amely nyomon követi a kulcsszavak rangsorolását, és javaslatokat ad az egyes oldalak vagy blogbejegyzések SEO-optimalizálására.

Hozzáférhet tartalomkészítéshez, technikai optimalizáláshoz, helyi SEO-hoz és automatizált jelentésekhez is.

A SE Ranking legjobb funkciói

Optimalizálja weboldalait vagy blogbejegyzéseit AI-alapú tippekkel

Végezzen kulcsszó-kutatást , és találjon kapcsolódó hosszú farkú kulcsszavakat

Végezzen teljes webhely-auditot, hogy azonosítsa az összes olyan problémát, amely hatással lehet a keresési rangsorolására.

Elemezze a jelenlegi referral forgalmát, és ellenőrizze versenytársai referraljait, hogy megismerje a backlink forrásaikat.

A SE Ranking korlátai

A mutatók elsősorban az organikus forgalomra koncentrálnak, és nem biztos, hogy átfogó képet adnak a közösségi médiáról és a kattintásonként fizetett hirdetésekről.

SE Ranking árak

Alapvető: 55 USD/hó

Előny: 109 USD/hó

Üzleti: 239 USD/hó

SE Ranking értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

5. Moz

via Moz

A Moz kiváló hely a bloggerek számára, hogy megismerjék a SEO-t. Ingyenes eszközöket kínál linképítéshez, weboldal teljesítményéhez, a legjobb kulcsszó-kutatási eszközökhöz, webhely-mutatókhoz és még sok máshoz.

A Keyword Explorer, egy kiemelkedő kulcsszó-kutató eszköz, hatalmas és pontos SEO-kifejezések adatbázissal rendelkezik. Kulcsszó-javaslatokat kaphat, hogy megtalálja és prioritásba helyezze a releváns kulcsszavakat, amelyekkel gyorsan rangsorolhat.

Ha komolyan gondolja a SEO-t, a Moz olyan fizetős eszközöket kínál, mint a Moz Pro és a Moz Local, amelyek fejlettebb funkciókkal rendelkeznek. Ha fizetős alternatívákat keres az Answer the Public helyett, érdemes kipróbálnia ezeket.

A Moz legjobb funkciói

Végezzen heti webhely-ellenőrzéseket a Moz Pro segítségével, hogy azonosítsa a rangsorolást befolyásoló technikai SEO-problémákat.

Figyelje webhelye Domain Authority (DA) pontszámát, a Moz által kifejlesztett rangsorolási mutatót, amely előre jelzi a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) teljesítményét.

Tartalomötleteket generálhat és naptárat készíthet , ha megvizsgálja a hasonló témákban legjobban rangsorolt webhelyeket.

Személyre szabott SEO-jelentések készítése

A Moz korlátai

A fizetős csomagok drágábbak, mint a versenytársaké

A Moz a nagy volumenű, versenyképes keresési kifejezésekre összpontosít.

Moz árak

Az alábbi árak a Moz Pro, az all-in-one SEO termékre vonatkoznak:

Ingyenes: 1 hónap/felhasználó

Alapcsomag: 99 USD/hó

Közepes: 179 USD/hó

Nagy: 299 USD/hó

Prémium: 599 USD/hó

Moz értékelések és vélemények

Az alábbi értékelések a Moz Pro-ra vonatkoznak:

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

6. AlsoAsked

via AlsoAsked

Az AlsoAsked különösen népszerű a tartalomkészítők körében. Ez egy időtakarékos kulcsszó-kutató eszköz, amely automatikusan megjeleníti a Google-keresésekből származó „People Also Ask” (PAA) adatokat, és megmutatja azokat az eredményeket, amelyek egy kérdés rákattintásakor megjelennek.

A felhasználók a kulcsszó-eszköz segítségével felfedezhetnek bizonyos kulcsszavakhoz kapcsolódó ötleteket, és megkapják a kiválasztott kulcsszóhoz generált PAA-kat tartalmazó SERP-másolatokat.

Legfőbb erőssége a kapcsolódó kulcsszavak Patch AutoAugment (PAA) adatainak gyors frissítése, amely gyakran néhány órával a fontos hírek megjelenése után új kérdéseket tár fel, és a keresési volumen és a reagálóképesség tekintetében felülmúlja a többi kulcsszó-kutató eszközt.

Az AlsoAsked legjobb funkciói

Összpontosítson a tényleges keresési szándékra azáltal, hogy kiemeli a kulcsszavakkal kapcsolatos kérdéseket.

Használja a Deep Search funkciót, hogy egyetlen keresési kifejezésre automatikusan megtaláljon 150 kapcsolódó kérdést, akár három szint mélységig.

Fedezze fel a még kiaknázatlan kulcsszavakat a digitális marketinggel kapcsolatos kérdések és keresési kifejezések elemzésével.

Fedezze fel minden témát, amit a közönsége keres, egy témát több al-témára bontva.

Az AlsoAsked korlátai

Nincs keresési volumen mutató

Nincs versenytárs-elemzés

AlsoAsked árak

Alap: 15 USD/hó

Lite: 29 USD/hó

Előny: 59 USD/hó

AlsoAsked értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

7. Google Keyword Planner

a Google Keyword Planner segítségével

A Google Keyword Planner egy hasznos kulcsszógeneráló eszköz, amely új célkulcsszavak megtalálásában és azok becsült keresési volumeneinek és költségeinek megértésében segít.

Ez egy ingyenes eszköz, amelyet elsősorban PPC-reklámozásra terveztek, de SEO-stratégiában is segítséget nyújthat.

Releváns kulcsszó-javaslatokat és betekintést nyújt a Google Ad kampányok javításához. Önállóan is használhatja új kulcsszavak felfedezésére, valamint a keresési lekérdezések és trendek megismerésére, hogy javítsa hirdetési kampányait.

A Google Keyword Planner legjobb funkciói

Készítse el kulcsszóterveit a Google Ads számára

Tekintse meg a kiválasztott kulcsszavak várható keresési forgalmát, a kattintások, megjelenítések vagy konverziók becsült számát.

Alakítsa át kulcsszótervét aktív Google Ads kampánnyá!

A Google Keyword Planner korlátai

Elsősorban a Google keresési kifejezésekre vonatkozó előrejelzett organikus keresési adatokat mutatja.

A Google Keyword Planner árai

Ingyenes

Google Keyword Planner értékelések és vélemények

Az alábbi értékelések a Google Ads platformra vonatkoznak:

G2: 4,3/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)

8. SpyFu

via SpyFu

A SpyFu egy all-in-one alternatíva az Answer the Public-hoz, amely optimalizálja mind a SEO, mind a PPC hirdetési kampányokat.

Ez a platform több mint 100 millió domaint vizsgál, hogy feltárja a versenytársak keresőmotorjait és marketingstratégiáit, feltárva az összes releváns kulcsszót, hirdetést és visszalinkelést, amelyek organikus és fizetett forgalmat generálnak a különböző keresőmotorokban.

Különböző eszközök segítségével rendszerezheti és elemezheti a kulcsszavakat, nyomon követheti a rangsorokat, és egyedi jelentéseket készíthet, hogy kielégítse saját SEO-igényeit.

A SpyFu legjobb funkciói

Hozzáférés a korábbi adatokhoz a rangsor történetének és a visszalinkeléseknek a megtekintéséhez

Fedezze fel versenytársai Google Ads kulcsszavait és hirdetéseit a PPC eszközök segítségével.

Kezelje SEO-projekteit kulcsszócsoportok létrehozásával és értesítések beállításával.

Szöveg alapú szöveg generálása és hosszú dokumentumok vagy szövegek összefoglalása

A SpyFu korlátai

A felhasználók olyan eseteket jelentettek, amikor az adatok nem voltak mindig 100%-osan pontosak.

Olyan fejlett eszközökkel rendelkezik, amelyekre a kezdőknek talán nincs szükségük.

SpyFu árak

Alap: 39 USD/hó

Professzionális: 79 USD/hó

SpyFu értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Nozzle

via Nozzle

A Nozzle egy hatékony SEO kulcsszó-eszköz és rangsor-követő, különösen vállalati szintű felhasználók számára. Részletes kulcsszóadatokat von ki a Google SERP-jéből számos kulcsszóra vonatkozóan.

A Nozzle a szokásos rangsor-követésen túl lehetővé teszi a kiemelt részletek, a helyi csomagok listája és a videócsomagok listája domináns domainjeinek és konkrét URL-jeinek azonosítását.

A Nozzle legjobb funkciói

Naponta figyelje meg kulcsszavainak pozícióját a pontos és megbízható SERP pozíciókövetéssel.

Hasznos tanácsokat, színkódolt adatokat és áttekintést kap a rangsorolási teljesítményéről, hogy javíthassa SEO-pontszámát.

Kövesse nyomon a kifejezések napi pozícióit a Google indexében

Ellenőrizze a statisztikákat olyan gyakran, amennyiszer csak szeretné (például naponta vagy havonta).

Fúvóka korlátozások

Zavaros felület az új felhasználók számára

Nincs jelentéskészítés és riasztás, kulcsszó-kutatás és backlink-követés

Fúvóka árazás

Kis- és középvállalkozások (KKV-k):

Alap: 59 USD/hó

Haladó: 119 USD/hó

Előny: 299 USD/hó

Pro Plus: 599 USD/hó

Vállalatok:

Business Basic: 1199 USD/hó

Business Advanced: 2999 USD/hó

Business Pro: 5999 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Fúvóka értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

10. SEO PowerSuite

via SEO Power Suite

A SEO PowerSuite egy sokoldalú eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek digitális jelenlétüket szeretnék javítani.

Segít a kulcsszavak kutatásában, javítja a webhely struktúráját a problémák jelzésével, elemzi a visszalinkeléseket és linképítési kampányokat futtat.

A platform négy részből áll: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass és LinkAssistant. Ezek az eszközök segítenek ellenőrizni a kulcsszavak nehézségi fokát, nyomon követni a havi keresési volument, jobban megtervezni a tartalmat, valamint megtalálni a kulcsszavak és linkek lehetőségeit.

A SEO PowerSuite legjobb funkciói

Végezzen SEO-auditot, hogy ellenőrizze webhelye technikai problémáit.

Kövesse nyomon a helyi keresési eredmények és a Google Maps rangsorolását

Keresse meg és javítsa ki a spam jellegű visszautaló linkeket, hogy tartalma jobb helyezést érjen el.

A SEO PowerSuite korlátai

Nem felhőalapú platform

Egyetlen kombinált eszköz helyett négy különálló megoldásra osztva

SEO PowerSuite árak

Ingyenes verzió

Professzionális: 596 USD/év

Vállalati: 1396 USD/év

SEO PowerSuite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Bár számos eszköz áll rendelkezésre a kulcsszavak kutatásához és optimalizálásához, a marketing céljai nem korlátozódnak a SEO-ra.

Miért ne választana egy olyan eszközt, amely mindenre alkalmasnak bizonyul?

A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely segít tartalomötleteket generálni, tartalmakat létrehozni, marketingkampányokat kezelni, a projektmenedzsmentet racionalizálni és új ügyfeleket vonzani.

Kezelje SEO-tevékenységeit a ClickUp segítségével

A ClickUp marketingeszközével egyetlen platformon követheti nyomon az összes marketinggel kapcsolatos munkáját.

A ClickUp marketing szoftvere segít Önnek a marketingcsapat összes munkáját egy helyen tartani. Marketing tervrajzai többé nem kell, hogy egymástól elszigetelt dokumentumok legyenek. Kapcsolja össze őket élő feladatokkal, és tartsa csapatát naprakészen arról, hogy hol tartanak az útjukon.

Tegye mindenki számára láthatóvá az ütemterveket, hogy biztosítsa az átláthatóságot és fenntartsa a csapat motivációját. Ez segít megszabadulni a felesleges munkafolyamatoktól is.

Az eszköz segít nyomon követni marketingkampányai és stratégiái előrehaladását is.

Ébressze fel kreativitását, készítsen sablonokat vagy villámgyorsan generáljon szövegeket a világ legjobb brainstorming partnerével

A ClickUp AI segít előre formázott blogvázlatok készítésében és teljes blogok írásában. Adja meg SEO-követelményeit, és másodpercek alatt elkészülnek a cikkek.

Ha azonban saját magad szeretnél írni egyet, és csak egy kis inspirációra van szükséged, a ClickUp AI lesz a megbízható brainstorming társad.

Legyen szó kampányötletről vagy blogtémákra vonatkozó javaslatokról, mindig számíthat erre az AI eszközre.

A ClickUp egy sokoldalú termelékenységi platform SEO ügynökségek és marketingcsapatok számára. Segít a SEO-projektmenedzsmentben azáltal, hogy támogatja a kampányok és kulcsszólisták szervezését, a kulcsszóötletek közös kidolgozását, a tartalom létrehozását és a feladatok kiosztását.

A ClickUp AI segít ötleteket kidolgozni és marketingkampányokat indítani. Segít a tartalmi összefoglalók elkészítésében, cselekvési pontokat generál a találkozói jegyzetéből, és akár hosszú tartalmak összefoglalóját is elkészíti Önnek.

Töltse le ezt a sablont Készítsen SEO stratégiákat webhelyéhez a ClickUp SEO Roadmap Template segítségével.

Ezen felül a ClickUp saját SEO-sablonokat is kínál, így nem kell a tartalommarketing-kampányát a nulláról kezdenie.

Például a ClickUp SEO Roadmap Template segítségével szervezett cselekvési tervet készíthet webhelye keresőmotorokban való megjelenésének javítására.

Használja a webhely mutatóinak elemzésére és marketingcéljaihoz vezető útitervek készítésére.

Ez egy remek eszköz a változások kommunikálására és mindenki felelősségre vonására.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje SEO-adatait a ClickUp SEO kutatási és kezelési sablon segítségével.

Ha átfogó SEO-tevékenységeit szeretné kezelni, próbálja ki a ClickUp SEO Research and Management Template-t. Használja határidők, állapotok és becsült időtartamok beállítására, valamint rangsorának nyomon követésére egy helyen.

Ez a sablon a kulcsszó-kutatásban, a versenytársak elemzésében és a feladatkezelésben is segítséget nyújt. Azáltal, hogy SEO-adatait egy helyen tárolja, időt takaríthat meg.

A ClickUp legjobb funkciói

Tekintse meg, adjon hozzá vagy távolítson el feladatokat más feladatlistákból, hogy javítsa a láthatóságot és az együttműködést a csapatok között

A ClickUp korlátai

A mobil verzióban hiányoznak a desktop verzióban elérhető néhány funkciók.

Az új felhasználók számára a platform túlnyomó lehet

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Javítsd a SEO-kezelést az Answer the Public ideális alternatívájával

A hatékony SEO eszközök elengedhetetlenek a versenytársak figyelemmel kíséréséhez, a webhely optimalizálásához és a célközönség számára vonzó tartalom létrehozásához, hogy javítsa a rangsorolást.

Ha az Answer the Public alternatíváit keresi, válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az üzleti igényeinek.

Ha egy all-in-one, AI-alapú platformot keres, amely könnyedén kezeli SEO- és marketingtevékenységeit, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

Akár tapasztalt marketinges, akár újonc a tartalommarketing stratégiában, a ClickUp minden eszközt biztosít, amire szüksége van egy sikeres kampány lebonyolításához. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra !