A 10 legjobb vezetői könyv, amely inspirálja csapatát

Minden sikeres csapat mögött egy inspiráló vezető áll, aki irányítja az utat. A mai kaotikus világban a vezetők egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek a csapat motiválása, fejlesztése és sikereinek elősegítése terén.

Hová fordulhat, hogy fejlessze vezetői képességeit? A válasz a könyvekben rejlik.

Ahogy Harry Truman mondta: „A vezetők olvasók.”

A vezetői könyvek rengeteg bölcsességet tartalmaznak, amelyek segítenek minden vezetőnek a legjobb formáját hozni ki csapatából.

A klasszikusoktól, mint a Good to Great, amely a legjobb vezetők szokásait tárja fel, az új kiadványokig, mint a True North, amely új perspektívákat nyújt a vezetői önismeretről, összeállítottuk a 10 legjobb vezetői könyv listáját, amelyek segíthetnek inspirálni csapatát.

Ezek a könyvek nem csupán tudásforrások, hanem vezetői elvek, valós életből merített betekintések és innovatív megközelítések keverékét tartalmazzák – tökéletes eszközöket kínálnak ahhoz, hogy inspirálja és sikeresen vezesse csapatait a folyamatosan változó üzleti világban.

A 10 legjobb vezetői könyv, amelyek segítenek inspirálni csapatát

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb vezetői könyvre, amelyek mindegyike rengeteg ötlettel és stratégiával szolgál arra vonatkozóan, hogy a nagyszerű vezetők hogyan inspirálják csapatukat a munkára.

1. Thе Lеadеrship Challеngе (A vezetői kihívás) Jamеs Kouzеs és Barry Posnеr

Szerzők: Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr

Oldalszám: 416

Kiadás éve: 1987

Becsült olvasási idő: 5 óra 41 perc

Ideális: Minden szintű vezetőnek

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Hogyan gyakorolhat hatást csapatára, vállalatára és a világra általában?

Ez egy olyan kérdés, amellyel még a tapasztalt vezetők is küszködnek.

A választ The Leadership Challenge című könyvben találja meg, amelyben Kouzеs és Posnеr olyan stratégiákat mutatnak be, amelyek ötvözik az önismeretet és a visionárius gondolkodást a sikeres vezetői képességek fejlesztése érdekében.

A lebilincselő fejezetek több évtizedes kutatás eredményeit sűríti össze alapvető gyakorlatokká. Minden fejezet releváns és megvalósítható esettanulmányok keveréke, amelyekben üzleti vezetők olyan tulajdonságokat testesítenek meg, mint az őszinteség, a kompetencia és az inspiráció.

A történelmi betekintésen túl a könyv gyakorlati lépéseket is kínál az innovációhoz, a csapat felemeléséhez és a velük való mélyebb kapcsolat kialakításához.

Idézet a könyvből

A példamutató vezetők tudják, hogy ha elkötelezettséget akarnak elérni és a legmagasabb színvonalat akarják elérni, akkor maguknak is példaként kell szolgálniuk mások számára.

A példamutató vezetők tudják, hogy ha elkötelezettséget akarnak elérni és a legmagasabb színvonalat akarják elérni, akkor maguknak is példaként kell szolgálniuk mások számára.

Főbb tanulságok

Mutasson példát; hangolja össze cselekedeteit értékeivel, hogy egyértelmű mércét állítson fel mások számára. Készítsen és kommunikáljon egy meggyőző víziót, amely motiválja és egyesíti csapatát a közös célok elérése érdekében. Erősítse csapatát azáltal, hogy bizalmat épít és fejleszti képességeiket, elősegítve az együttműködésen alapuló és hatékony munkakörnyezet kialakulását.

Mit mondanak az olvasók

„Ez messze a legjobb útmutató a vezetésről, amelyet mindenkinek el kell olvasnia, aki érdeklődik a vezetés iránt, különösen azoknak, akik karrierjük elején járnak és még újak a vezetésben.”

2. Erősségeken alapuló vezetés: Nagyszerű vezetők, csapatok és miért követik őket az emberek, Tom Rath és Barry Conchie

Szerzők: Tom Rath és Barry Conchie

Oldalszám: 266

Kiadás éve: 1987

Becsült olvasási idő: 3 óra 35 perc

Ideális: Minden szintű vezetőnek

Értékelések: 4,2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

A Strengths-Based Leadership (Erősségeken alapuló vezetés) című könyvben Rath és Conchie friss szemszögből közelítik meg a vezetést, a Gallupnál végzett több évtizedes kutatások alapján három fontos megállapítást téve:

A vezetők az erősségekbe fektetnek: Rath és Conchie kiemelik, hogy a hatékony vezetők megértik és kihasználják saját és csapattagjaik erősségeit. Az erősségekre való összpontosítás a gyengeségek helyett növeli a csapat általános önbizalmát, termelékenységét és elkötelezettségét. Kerek csapatok, nem egyének: A szerzők megkérdőjelezik azt a mítoszt, hogy a legjobb vezetőknek minden területen kereknek kell lenniük. Ehelyett azt javasolják, hogy sokszínű és egymást kiegészítő tehetségekkel rendelkező csapatokat hozzanak létre, biztosítva, hogy minden tag a saját egyedi erősségeivel járuljon hozzá a csapat munkájához. A követők alapvető igényeinek kielégítése: A könyv hangsúlyozza, hogy a vezetőknek fontos foglalkozniuk követőik alapvető igényeivel: a bizalommal, az együttérzéssel, a stabilitással és a reménnyel. Ezen igények kielégítése nagyobb elkötelezettséghez és elköteleződéshez vezethet a csapaton belül.

Ez a könyv kötelező olvasmány, ha hatékonyabbá és emberközelibbé szeretné tenni vezetési stílusát.

Idézet a könyvből

Talán a vezető végső próbája nem az, hogy mit tudsz tenni itt és most, hanem az, hogy mi marad fenn utánad, miután már rég eltávoztál.

Talán a vezető végső próbája nem az, hogy mit tudsz tenni itt és most, hanem az, hogy mi marad fenn utánad, miután már rég eltávoztál.

Főbb tanulságok

A vezetők azáltal tűnnek ki, hogy felismerik és ápolják az egyéni és a csapat erősségeit, elősegítve a felelősségvállalás és a magabiztosság kultúráját. A különböző erősségekkel rendelkező csapatok felépítése biztosítja a kollektív képességeket, ahol minden tag egyedi tehetsége hozzájárul az általános sikerhez. A hatékony vezetők megértik és kielégítik csapataik alapvető igényeit a bizalom, az együttérzés, a stabilitás és a remény terén, ezzel növelve a lojalitást és az elkötelezettséget.

Mit mondanak az olvasók

„Erősségeken alapuló vezetés: nagyszerű vezetők, csapatok és miért követik őket az emberek egy kivételes könyv, amelyet nagyon ajánlunk. A vezetés fogalmát erősségeken alapuló megközelítéssel vizsgálja, és mindenképpen érdemes elolvasni azoknak, akik jobb vezetőkké szeretnének válni. A könyv azt az elképzelést vizsgálja, hogy a hatékony vezetés kulcsa az, ha a gyengeségeink helyett az erősségeinkre koncentrálunk. Kiemeli, hogy mennyire fontos azonosítani és fejleszteni saját egyedi erősségeinket, valamint felismerni és kihasználni a körülöttünk lévők erősségeit.”

3. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t (Jótól a kiválóig: Miért sikerül egyes vállalatoknak a nagy ugrás... és másoknak nem) – Jim Collins

Szerző: Jim Collins

Oldalszám: 320

Kiadás éve: 2002

Becsült olvasási idő: 4 óra 59 perc

Ideális: középvezetők számára

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Jim Collins Good to Great című könyve egy lenyűgöző történet a vállalati átalakulásról. A könyv központi gondolata a „5. szintű vezetés” koncepciója, amelyben a merész vezetők alázatot és határozott elszántságot ötvöznek, hogy csapataikat a sikerhez vezessék.

Ezek a vezetők, akik sem hangosak, sem szelídek, a középszerűségből a kiválóságba vezetik vállalataikat. Collins hangsúlyozza, hogy fontos olyan csapatot összeállítani, amelynek tagjai rendelkeznek a szükséges készségekkel, jellemvonásokkal és velük született tehetséggel, és ezzel szilárd alapot teremtenek a sikerhez.

A narratíva fordulatot vesz, amikor a vállalatok szembesülnek a kegyetlen igazsággal, és az egó helyett az őszinteséget értékelik. Ez a nyitottság kulcsfontosságú a hatékony problémamegoldáshoz.

A „sündisznó koncepció” a könyv másik fontos tanulsága, amely arra ösztönzi a vezetőket, hogy a szenvedély és a megvalósíthatóság által vezérelt alapvető erősségeikre összpontosítsanak.

Collins kiemeli a fegyelmezett kultúra fontosságát is, amelyben az önmotivált egyének egyértelmű határok között innoválnak. A technológiát a növekedés elősegítőjeként ábrázolja, összhangban a vállalat küldetésével.

Az üzleti stratégián túl a Good to Great a sikeres vezetés és a személyes fejlődés történetét meséli el. Értelmes kutatásairól és a menedzsment gyakorlatokra gyakorolt hatásáról híres.

Idézet a könyvből

A nagyság nem a körülmények függvénye. Kiderült, hogy a nagyság nagyrészt tudatos döntés és fegyelem kérdése.

A nagyság nem a körülmények függvénye. Kiderült, hogy a nagyság nagyrészt tudatos döntés és fegyelem kérdése.

Főbb tanulságok

Az üzleti sikerhez alázat és szakmai elszántság szükséges; az igazi vezetők a sikereket a csapatuknak tulajdonítják, a kudarcokért pedig személyes felelősséget vállalnak. „Először ki, aztán mi” – a megfelelő emberek bevonása kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy vállalat a jóból kiválóvá váljon, ezért a készségeknél fontosabb a jellem és az illeszkedés. Nézzen szembe a kegyetlen tényekkel, de soha ne veszítse el a hitét, hiszen a nagyvállalatok úgy érnek el sikereket, hogy szembenéznek a kemény valósággal, miközben megingathatatlanul hisznek a végső sikerben.

Mit mondanak az olvasók

„Ez egy jó könyv. Itt megtanulhatjuk, hogyan vegyünk fel egy jó menedzsert, és hogyan építsünk fel egy erős vállalatot egy remek csapattal. A fogalmak és folyamatok magyarázatához tökéletes ábrák szolgálnak.”

4. Vezessen kívülről: Hogyan építsd fel a jövőd és hozz létre valódi változást, Stacey Abrams

Szerző: Stacey Abrams

Oldalszám: 226

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 3 óra 47 perc

Ideális: kezdőknek

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Stacey Abrams Lead from the Outside című könyve mesteri módon ötvözi a memoárt és a vezetői kézikönyvet.

A könyv Abrams figyelemre méltó útját meséli el, mint fekete nő a túlnyomórészt fehér és férfi politikai színtéren, miközben elengedhetetlen útmutatást nyújt a kisebbségi csoportokból származó vezetőknek.

A könyv kiemeli a vezetői szerepben fontos tulajdonságokat, többek között a sebezhetőség elfogadását, a nehézségek ellenére való kitartást, valamint a meghatározott cél és az őszinteség jelentőségét.

A könyvből egy inspiráló példa Abrams kezdeményezése, a New Georgia Project, amely bemutatja innovatív megközelítését a politikai változások előidézéséhez. Ez a munka különösen a nők, a BIPOC és az LGBTQ+ személyek számára releváns, és stratégiákat mutat be a rendszerszintű akadályok leküzdésére és a vezetői siker elérésére.

A Lead from the Outside inspiráló és pragmatikus útmutató azoknak a pályakezdő vezetőknek, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek.

Idézet a könyvből

A legjobb szövetségesek nem a kiváltságaikat büszkeségként kezelik, hanem arra emlékeztetőként, hogy folyamatosan figyeljenek és tanuljanak, hogy még jobban tudjanak támogatást nyújtani másoknak.

A legjobb szövetségesek nem a kiváltságaikat büszkeségként kezelik, hanem arra emlékeztetőként, hogy folyamatosan figyeljenek és tanuljanak, hogy még jobban tudjanak támogatást nyújtani másoknak.

Főbb tanulságok

Fogadja el az ambíciót és a találékonyságot, hogy a külső kihívásokat vezetői erősségekké alakítsa, és egyedi perspektívákat használjon a hatékony változáshoz. Építsen ki sokszínű támogató hálózatot és pénzügyi jártasságot, hogy hatékonyan kezelje a vezetői kihívásokat és egyensúlyba hozza a munka és a magánélet dinamikáját. Vegye át a „Work-Life Jenga” módszert az idő és a prioritások stratégiai kezeléséhez, és fogadja el a személyes és szakmai követelmények átfedésének valóságát egy kiegyensúlyozott vezetési megközelítés érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„Nagyszerű könyv. Arról szól, hogy milyen előnyökkel jár, ha felismerjük céljainkat, és hosszú távú tervet készítünk azok elérésére. Nagyszerű ösztönző azoknak a nőknek és kisebbségeknek, akik hátrányos helyzetben vannak, de valójában mindenki profitálhat az elolvasásából.”

5. A hatékony emberek hét szokása, Stephen R Covey

Szerző: Stephen R. Covey

Oldalszám: 384

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 3 óra 12 perc

Ideális: Minden szintű vezetőnek

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Az egyik legkelendőbb vezetői könyv, a A hatékony emberek hét szokása átalakítja a sikerről alkotott elképzelésünket. Covey ebben a könyvben egy belső utazásra invitál, arra ösztönözve a vezetőket, hogy inkább a jellemre, mint a külsőségekre koncentráljanak.

A szerző az alábbi hét szokásról beszél, hangsúlyozva a proaktív életmódot, a világos célkitűzést és a szinergia erejét:

Legyen proaktív: Ez a szokás hangsúlyozza, hogy vállaljon felelősséget tetteiért, és összpontosítson azokra a dolgokra, amelyeket kontrollálni tud, ahelyett, hogy külső körülményekre reagálna. Kezdje a céllal a szem előtt tartva: Képzelje el a jövőjét, és igazítsa cselekedeteit a hosszú távú célok eléréséhez, lényegében az értékei és céljai szerint élve az életét. A legfontosabb dolgokat helyezze előtérbe: Ez a szokás arról szól, hogy a sürgős, de kevésbé fontos feladatok helyett a fontosabbakat helyezze előtérbe, és személyes és szakmai prioritásainak megfelelően hatékonyan kezelje idejét és energiáját. Gondolkodjon win-win alapon: Ez az elv a kölcsönös előnyök keresésére összpontosít az interakciókban és a kapcsolatokban, olyan megoldásokra törekedve, amelyek minden érintettnek segítenek. Először törekedj a megértésre, majd arra, hogy megértsenek: Használd az empatikus hallgatást, hogy valóban megértsd másokat, mielőtt megpróbálnád, hogy megértsenek, ezáltal javítva a kommunikációt és a kapcsolatokat. Szinergia: Ez a szokás ösztönzi az együttműködésen alapuló csapatmunkát, kihasználva a csapattagok erősségeit olyan eredmények elérése érdekében, amelyek egyénileg nem lennének lehetségesek. Élesítse a fűrészt: Az utolsó szokás a folyamatos személyes fejlődésre és megújulásra utal négy területen: fizikai, mentális, érzelmi és spirituális, biztosítva a hosszú távú hatékonyságot.

Covey megközelítése nem csak a személyes haszonról szól, hanem egy hatékony, empatikus és elvszerű életmód örökségének megteremtéséről is.

Ez a könyv tökéletes választás a modern üzleti életben dolgozók számára, és nemcsak az üzleti életben, hanem a magánéletben is sikeresnek lennihez nyújt útmutatást.

Idézet a könyvből

Ha úgy kezeled az embert, amilyen, akkor olyan is marad. Ha úgy kezeled az embert, amilyen lehet és amilyennek lennie kellene, akkor olyan is lesz, amilyen lehet és amilyennek lennie kellene.

Ha úgy kezeled az embert, amilyen, akkor olyan is marad. Ha úgy kezeled az embert, amilyen lehet és amilyennek lennie kellene, akkor olyan is lesz, amilyen lehet és amilyennek lennie kellene.

Főbb tanulságok

A hatékony vezetés szilárd jellemfejlődésen alapul, amely az integritás és az empátia értékeit helyezi előtérbe a felszínes imázs vagy készségek helyett. Találja meg az egyensúlyt az önállóság és a csapatmunka között az egymásra utaltság elsajátításával, felismerve, hogy az együttműködés gyakran jobb eredményeket hoz, mint az egyéni erőfeszítések. Proaktívan tűzz ki egyértelmű célokat, és törekedj a folyamatos önmegújulásra, mind személyes, mind szakmai téren, hogy elősegítsd a növekedést és a hatékony szinergiát a csapatokon belül.

Mit mondanak az olvasók

„Ha egész életében csak egy könyvet olvas, akkor ez legyen az. Sok-sok könyvet olvastam az önfejlesztés témájában. De ez a könyv más. Nem tudtam elhinni, hogy ilyen sokáig tartott, mire megjelent az utamban, és hogy nem tudtam róla. Teljesen hihetetlen. Egy könyvben tartalmazza mindazt, amit más könyvekben olvastam és más szerzők közöltek. A legfontosabb, hogy a megírása és megfogalmazása egyszerűen elképesztő. Most már mindenkinek ajánlom. Be kellene építeni az iskolák tananyagába.”

6. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Tartós siker: A jövőképes vállalatok sikeres szokásai) – Jim Collins és Jerry I. Porras

Szerzők: Jim Collins és Jerry I. Porras

Oldalszám: 336

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 3 óra 12 perc

Ideális: középvezetők számára

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Jim Collins kétszer is szerepel ebben a listában. És jó okkal. Könyvei kutatásokon alapuló, gyakorlati alapelveket kínálnak a csapatok vezetéséhez, a változások előmozdításához, a kiválóság eléréséhez és a kiváló vállalati kultúra kiépítéséhez.

A Built to Last című könyvben Collins és Porras elemzik 18 olyan vállalat stratégiáit, amelyek kiállták az idő próbáját. Ezek a vállalatok merész célokat tűznek ki maguk elé, és a folyamatos növekedés szellemét ápolják, miközben belső vezetőiket is képezik.

Röviden: A titok nem a feltűnő ötletek vagy a dinamikus vezetőkben rejlik, hanem a megingathatatlan alapok kiépítésében és abban, hogy képesek legyünk egyensúlyt teremteni az alapvető értékek és a haladás lendülete között.

Bárki számára, aki a vezetés folyamatosan változó vizein navigál, ez a könyv egy világítótorony, amely útmutatást ad ahhoz, hogyan lehet olyan szervezeteket létrehozni, amelyek nem csak léteznek, hanem fennmaradnak és az idővel elegánsan fejlődnek.

Idézet a könyvből

A jövőképes vállalatok annyira tisztában vannak azzal, hogy mit képviselnek és mit akarnak elérni, hogy egyszerűen nincs helyük azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak megfelelni a szigorú követelményeiknek.

A jövőképes vállalatok annyira tisztában vannak azzal, hogy mit képviselnek és mit akarnak elérni, hogy egyszerűen nincs helyük azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak megfelelni a szigorú követelményeiknek.

Főbb tanulságok

A jövőbe tekintő vállalatok az alapvető ideológiájuk és a folyamatos innováció közötti egyensúly megteremtésével, az értékek megőrzésével, valamint a haladás és a változás elfogadásával érnek el sikereket. A vezetők belső képzése biztosítja a vállalat tartósságát, mivel a saját nevelésű vezetők összhangban vannak az alapértékekkel és tartós sikerekhez vezetnek. A jövőbe tekintő vállalatok nem csak a profitot tartják szem előtt; őket egy olyan alapvető ideológia vezérli, amely magában foglalja mind a pénzügyi célokat, mind egy mélyebb célt.

Mit mondanak az olvasók

„Sok gyakorlati tanácsot ad arra vonatkozóan, hogyan lehet hosszú élettartamú vállalatokat létrehozni. Ez nem könnyű feladat, és azt mutatja, hogy sok vállalat hatalmas kockázatokat vállalt, valamint rendelkezett a nehéz időkben is kitartó kultúrával és kitartással, miközben megőrizte vízióját és céljait. Igazán tanulságos.”

7. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Esszencializmus: A kevesebb fegyelmezett törekvése) – Greg McKeown

Szerző: Greg McKeown

Oldalszám: 260

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: 3 óra 12 perc

Ideális: Minden szintű vezetőnek

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Az Essеntialism című könyvében Grеg McKеown egy fontos mantrát kínál a vezetőknek: kevesebbet, de jobbat. McKеown eltereli az embereket a folyamatos elfoglaltságtól, és stratégiai döntések, kompromisszumok és a nemet mondás erejének fontosságát hangsúlyozza.

A könyv arra ösztönzi a vezetőket, hogy a puszta tevékenységeken túl újradefiniálják a sikert, és a valóban fontos dolgokra összpontosítsanak. Arról szól, hogy ki kell szűrni a felesleges dolgokat, időt kell szakítani magunkra, és kevesebb erőfeszítéssel nagyobb hatást kell elérni.

Az elárasztottak számára friss levegőt hozó Essеntialism egy meghívás egy koncentráltabb, teljesebb szakmai életre, ahol a kevesebb valóban több.

Idézet a könyvből

Az esszencializmus nem arról szól, hogyan lehet több dolgot elvégezni, hanem arról, hogyan lehet a megfelelő dolgokat elvégezni. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet kell tenni a kevesebb kedvéért. Arról szól, hogy a lehető legbölcsebben fektessük be időnket és energiánkat, hogy a legmagasabb szinten tudjunk teljesíteni, csak a legfontosabb dolgokat végezve.

Az esszencializmus nem arról szól, hogyan lehet több dolgot elvégezni, hanem arról, hogyan lehet a megfelelő dolgokat elvégezni. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet kell tenni a kevesebb kedvéért. Arról szól, hogy a lehető legbölcsebben fektessük be időnket és energiánkat, hogy a legmagasabb szinten tudjunk teljesíteni, csak a legfontosabb dolgokat végezve.

Főbb tanulságok

Helyezze előtérbe az élet és a munka minőségét; hangolja össze cselekedeteit az alapvető értékekkel és célokkal a hatékonyság és a személyes elégedettség érdekében. Válassza a stratégiai döntéshozatalt; mondjon nemet a sok apró dologra, hogy a kevés fontos dologra koncentrálhasson, növelve ezzel a termelékenységet és az elégedettséget. A játék serkenti a kreativitást, elősegíti a jobb döntéshozatalt és feltölti a mentális energiát. Az esszencialisták a koncentrált munkájuk mellett időt szánnak a játékra is.

Mit mondanak az olvasók

„Csodálatos mantrája az üzleti életnek és a magánéletünknek. Nem szoktam ilyet mondani, de ez egy olyan könyv, amit bárcsak én írtam volna, de nagyon hálás vagyok, hogy megoszthatom barátaimmal és családtagjaimmal. Tele van a egyszerűség, a koncentráció és a jelenlét szerepének bölcsességével, és olyan gondolati tisztasággal rendelkezik, ami a legtöbb könyvben ritkán található meg.”

8. True North: Fedezze fel hiteles vezetői stílusát, Bill George

Szerző: Bill George

Oldalszám: 260

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: 3 óra és 6 perc

Ideális: Tapasztalt vezetőknek

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Bill George, a Medtronic korábbi vezérigazgatója True North című könyvében az autentikus vezetést vizsgálja. George cáfolja azt az elképzelést, hogy a vezetőknek hősöket kell utánozniuk vagy egy standard vezetési modellhez kell igazodniuk a siker érdekében.

A könyv 125 vezető gondolatait gyűjti össze, és a személyes értékekkel és motivációkkal összhangban álló, hiteles vezetői készségek fejlesztésére összpontosít.

Ezeken az interjúkon keresztül George rájött, hogy a vezetők csak akkor válnak nagyszerűvé, ha követik szenvedélyüket, másokat támogatnak, és az élet hullámzásaiban is megőrzik realitásérzéküket.

Gyakorlati tanácsokat kap a kiváló vezetésről lenyűgöző személyes történetek révén, mint például Mike Sweeney életét megváltoztató felismerése a halandóságról és Bruce Chizen, az Adobe vezérigazgatójának önismeretre vezető útja.

A könyv kiemeli az önismeret fontosságát a vezetésben, amint azt Judy Vredenburgh és Debra Dunn vezetők tapasztalatai is mutatják.

Végül, a True North című könyv a vezetői etikai határok kijelöléséről szól, és iránytűként szolgál, hogy minden szintű vezető céltudatosan, alázatosan és hitelesen vezethessen.

Idézet a könyvből

A vezetők szerepe nem az, hogy másokat rávezessenek arra, hogy kövessék őket, hanem hogy másokat felhatalmazzanak a vezetésre.

A vezetők szerepe nem az, hogy másokat rávezessenek arra, hogy kövessék őket, hanem hogy másokat felhatalmazzanak a vezetésre.

Főbb tanulságok

Határozza meg és kövesse „igaz északját”, hogy hitelesen haladjon a vezetői pályán. Legyen hiteles vezető, cselekedeteit személyes értékeire és motivációira alapozva. Fejlessze valódi vezetői képességeit gyakorlati példák és tanácsok segítségével, amelyek az Ön alapelvein alapulnak.

Mit mondanak az olvasók

„Az utóbbi időben több vezetői könyvet is elolvastam, de ez igazán kiemelkedik a többi közül. Minden fejezet tele van történetekkel, amelyeket különböző karrierjük szakaszában lévő vezető személyiségek mesélnek el. Minden történet beépül a fejezetben szereplő átfogóbb tanulságba, és nagyon hatékonyan ösztönzi az önreflexiót.”

9. Leading Change (Vezetés a változás során), John P. Kotter

Szerző: John P. Kotter

Oldalszám: 196

Kiadás éve: 1996

Becsült olvasási idő: 3 óra 27 perc

Ideális: középvezetők számára

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

John P. Kottеr, a Harvard professzora, a Leading Change című művében egy alapvető jelentőségű munkát mutat be a szervezeti átalakulás területén. Azt állítja, hogy a sikeres változás inkább a kollektív vezetésről szól, mint az egyéni látnokokról.

Azt állítja, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezetben a versenyképesség fenntartása a hatékony változáskezelésen múlik.

A könyv nyolc stratégiai lépésre bontja ezt az utat, amelyekkel felkeltheti a sürgősség érzését, elkötelezett csapatot építhet és világos jövőképét meghatározhatja. A könyvben szereplő betekintések egyértelművé teszik, hogy az alkalmazkodóképesség és a csapatmunka a tartós siker alapkövei.

Kotter meglátásai egyértelműen rámutatnak arra, hogy az alkalmazkodóképesség és a csapatmunka a tartós siker alapkövei. A Leading Change gyakorlati tanácsokat kínál, kiemelve a vezetést, a kommunikációt és a stratégiai tervezést, mint a sikeres és tartós szervezeti átalakulás elengedhetetlen elemeit.

Idézet a könyvből

A menedzsment biztosítja a rendszer működését. Segít abban, hogy azt tedd, amit tudsz. A vezetés rendszereket épít vagy átalakítja a régieket.

A menedzsment biztosítja a rendszer működését. Segít abban, hogy azt tedd, amit tudsz. A vezetés rendszereket épít vagy átalakítja a régieket.

Főbb tanulságok

Segítsen másoknak megérteni a változás sürgető szükségességét tények, érzelmek és történetek segítségével. A sürgősség hiánya önelégültséghez vezet. Építsen ki egy vezető koalíciót olyan elkötelezett egyénekből álló csapat összeállításával, akik képesek vezetni a változási erőfeszítéseket, és sokszínű perspektívákat és készségeket nyújtanak. Egyszerűen és többször is világosan közöld a jövőre vonatkozó elképzeléseidet. A folyamatos kommunikáció bizalmat ad az embereknek a cselekvéshez.

Mit mondanak az olvasók

„Kotter remekül összefoglalja a hatékony változási folyamat lépéseit. Nem csak ezt, hanem azokat a kihívásokat is, amelyekkel a vezetők valószínűleg minden lépésnél szembesülnek, és azt is, hogyan kell azokat leküzdeni. Gyors és folyamatos változások világában élünk. Ez a könyv kötelező olvasmány minden vezető számára, aki jól szeretné irányítani csapatát.”

10. Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence (Ősi vezetés: az érzelmi intelligencia erejének felszabadítása) – Daniel Goleman, Richard Boyatzis és Annie McKee

Szerzők: Daniel Goleman, Richard Boyatzis és Annie McKee

Oldalszám: 196

Kiadás éve: 1996

Becsült olvasási idő: 3 óra 27 perc

Ideális: kezdőknek

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Az érzelmeinek megértése és kezelése, hogy empátiát érezzen mások iránt, kritikus vezetői készség. Ez a könyv pedig az érzelmi intelligencia (EI) szemszögéből segít megérteni a vezetést.

A szerzők bemutatják az 18 alapvető érzelmi intelligencia kompetenciát, amelyek az önismeret, az önmenedzsment, a társadalmi tudatosság és a kapcsolati menedzsment területét fedik le.

Kiemelik továbbá a pozitív érzelmekben gyökerező vezetői erőt, amely elősegíti a csapatmunkát, az innovációt és a magas teljesítményt.

A könyv a vezetést érzelmek által vezérelt művészetként definiálja újra, és hangsúlyozza azokat a módszereket, amelyekkel idővel elsajátíthatjuk az érzelmi intelligenciát.

Idézet a könyvből

A visionárius vezetők segítenek az embereknek megérteni, hogy munkájuk hogyan illeszkedik a nagy képbe, és világos képet adnak nekik arról, hogy nemcsak az számít, amit csinálnak, hanem az is, hogy miért.

A visionárius vezetők segítenek az embereknek megérteni, hogy munkájuk hogyan illeszkedik a nagy képbe, és világos képet adnak nekik arról, hogy nemcsak az számít, amit csinálnak, hanem az is, hogy miért.

Főbb tanulságok

A vezetők érzelmei ragályosak. A negatív hangulat gyorsan terjed és hatással van a teljesítményre, míg a pozitív energia motivál és javítja az együttműködést. Az önismeret, az önszabályozás, az empátia és a szociális készségek lehetővé teszik a vezetők számára, hogy kezeljék a kapcsolatokat és inspirálják másokat. Ezen kompetenciák fejlesztése elengedhetetlen. Válassza ki a különböző helyzetekhez leghatékonyabb vezetési stílust, a vizionárius, a coaching, a demokratikus, a tempót diktáló és a parancsoló megközelítések közül.

Mit mondanak az olvasók

„Micsoda fantasztikus elméleti és gyakorlati könyv a vezetésről! Minden vezetőnek el kell olvasnia, függetlenül attól, hogy hol tart a karrierje. Ne vezetői életrajzokkal kezdje, hanem az elméletekkel – ez egy remek kiindulási pont.”

