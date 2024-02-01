Építsen ki egy optimalizált Agile csapatstruktúrát

Kérdezzen meg bármelyik szoftverfejlesztő csapatot, hogyan kezelik a több projektben elért eredményeket és a fejlesztési folyamatokat, és a válaszuk az Agile fejlesztési módszertanokra fog utalni.

Az Agile módszertan, vagy Agile projektmenedzsment keretrendszer iteratív megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmentben. A projekteket kisebb fázisokra bontják, és minden fázist folyamatos fejlesztés és együttműködés, valamint a tervezés, végrehajtás és értékelés különböző szakaszai révén hajtanak végre.

A Radix szerint az Agile ma a világ egyik leggyakrabban használt projektmenedzsment módszertana, és a vállalatok körülbelül 61%-a alkalmazza az Agile-t a szoftverfejlesztéshez.

De mi is az az Agile csapat, és hogyan alkalmazhatja ezt a megközelítést a projektmenedzsment és a szoftverfejlesztési folyamatában?

Ez az útmutató minden szükséges információt megad Önnek. Kezdjük is!

Mi jellemzi az Agile csapatot?

Az „Agile” ma már a gyorsaság, a rugalmasság és az ügyfélközpontúság szinonimája.

Az Agile csapatok nem csak a folyamatokról és a sprintekről szólnak; hanem olyan, felhatalmazott egyénekről, akik közös víziót osztanak, és folyamatos tanulás és alkalmazkodás révén fejlődnek. Az Agile csapat tehát különböző (és többféle) készségekkel rendelkező emberekből álló csoport, akik egymást követő fázisokban dolgoznak együtt egy projekt megvalósításán.

Az Agile csapatok gyakran kicsiek, ezért minden csapattagot gondosan választanak ki, hogy egy vagy több üzleti célt teljesítsen. Ez azt is jelenti, hogy minden csapattagnak többféle készsége van, és együtt kell működnie a fázisok sikeres befejezéséhez.

Az Agile csapatstruktúra alapvető jellemzői a következők:

Többszakterületű: Az Agile csapatstruktúra minden tagjának több mint egy szakterületen kell hozzájárulnia a munkához. Funkciók közötti együttműködés: Bár minden csapattag egy adott terület szakértője, kiegészítő készségekkel is rendelkeznek, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a csapat egészének. Együttműködés: Mivel az Agile csapatok egy közös cél elérése érdekében dolgoznak együtt, együtt kell működniük, kommunikálniuk, ötleteket megosztaniuk, egymást képezniük, segítséget nyújtaniuk, valamint jól együtt kell működniük más csapatokkal és tagokkal. Nem hierarchikus: A zökkenőmentes együttműködés elősegítése érdekében az Agile csapatok nem hierarchikusak. Az Agile csapatok struktúrája lapos, a felelősség és az elszámoltathatóság egyenlően oszlik meg.

Hagyományos és Agile csapatstruktúrák

Most, hogy megértettük az agilis csapatok felépítését, nézzük meg az agilis és a hagyományos csapatok közötti alapvető különbségeket.

Hagyományos csapatok

A hagyományos csapatok gyakran a vízesés módszertant követik, amely lineáris sorrendet alkalmaz. Ebben az esetben a vezetők megtervezik és kidolgozzák a továbbhaladási stratégiát, a csapat pedig végrehajtja ezt a tervet. A csapat dinamikáját a csapattagok konkrét felelősségei, céljai és szakértelme alapján határozzák meg.

Így a hagyományos csapatok gyakran:

Kövesse a hagyományos projektmenedzsment módszertant, és alakítson ki egy meghatározott hierarchiát. Vannak alkalmazottak, csapatvezetők, menedzserek, felsővezetők stb.

A feladatokat a vezetők határozzák meg és osztják ki a csapatoknak, amelyek a csapatvezetőkön keresztül delegálják azokat a tagoknak. Mindenki szerepe és napi tevékenységei meghatározottak.

A hagyományos modell kevés teret hagy a készségek megosztására és a funkciók közötti együttműködésre , mivel minden csapattagot konkrét készségek alapján vesznek fel, majd ennek megfelelően osztják ki a feladatokat.

A hagyományos modell nagyobb szervezeteknél működik, amelyeknek hierarchiára és lineáris projektmenedzsmentre van szükségük a célok eléréséhez. Alkalmas továbbá olyan projektekhez is, amelyek általában nem térnek el jelentősen a tervektől, vagy amelyek szigorú határidőket igényelnek a befejezéshez.

Agilis csapatok

Az Agile módszertan viszont egy projekt iteratív fázisokban történő megvalósítását jelenti. Mivel minden fázishoz széles körű készségekkel rendelkező emberekre van szükség, a csapat struktúrája eltér a hagyományos vízesés-módszertantól.

ClickUp Gantt-diagram nézet termékcsapatok számára, amely reális képet ad a feladatokról és a teljesítendő eredményekről az agilis csapatmenedzsment számára

Az Agile csapat egy többféle képességgel rendelkező emberekből álló csoport, amely képes önállóan végrehajtani a projekt minden fázisát.

Az Agile csapatok gyakran kicsiek (5-10 tagúak) és olyan tagokból állnak, akik együttesen rendelkeznek a projekt megvalósításához szükséges összes készséggel.

Az Agile csapatok rendkívül együttműködőek. Mivel minden fázis rövid idő alatt végigmegy a fejlesztés összes szakaszán, megfelelő kommunikációra és csapatmunkára van szükség.

Az Agile csapatstruktúra többféle készséggel rendelkező emberekből áll, akik funkciók közötti környezetben tudnak dolgozni. Ennek eredményeként a tagok egymástól tanulnak és tanítanak egymást. Ez azt is jelenti, hogy a feladatok nem szigorúan vannak kiosztva, és a tapasztalt Agile csapat tagok a projekt követelményeinek és készségeiknek megfelelően választhatnak feladatokat.

Végül, az Agile csapatok nem hierarchikusak. A csapat struktúrája lapos, és minden tag egyformán felelős és elszámoltatható az Agile projekt megvalósításának sebességéért.

Ez a nyilvánvaló ellentét rávilágít a filozófia és a megközelítés közötti éles különbségre. Míg a hagyományos struktúrák a kiszámíthatóságot és az ellenőrzést helyezik előtérbe, az Agile a rugalmasságra és az alkalmazkodóképességre épül.

A keresztfunkcionalitás, a folyamatelemzés, az autonómia és az iteratív fejlesztés alapelveinek alkalmazásával az Agile csapatok új szintű reagálóképességet, alkalmazkodóképességet és ügyfélközpontúságot érnek el.

Az Agile csapatstruktúrák típusai

Bár az agilis csapatstruktúrában nincsenek rögzített szerepek, néhány követelmény a legtöbb projektben közös. Így egy tipikus agilis csapat a következőket tartalmazza:

Általános szakember

Az általános profilú Agile csapatban minden tag széles körű ismeretekkel rendelkezik, de általában egyikük sem szakértő egyetlen területen sem. Mivel minden csapattag többféle készséggel rendelkezik (és ezek a készségek átfedik egymást), együttműködés és csapatmunka révén képesek elérni céljaikat. Két, a front-end fejlesztésben jártas tag együtt dolgozhat, és pótolhatja egymás hiányzó ismereteit.

Ez a struktúra kisebb csapatoknál jól működik, de szakértőket igénylő kritikus szerepek (vagy feladatok) esetében nem feltétlenül alkalmas.

Szakértő

A szakember egy adott szakterületen jártas szakértő. Az Agile szakértői csapat egy ilyen szakértőkből álló csoport. Minden szakember rendelkezik alapvető készségekkel és felelős a saját területéért. Ebben a megközelítésben a szerepek és a felelősségek gyakran automatikusan, az egyes tagok szakterülete alapján kerülnek meghatározásra.

Ez a módszertan ellentétes a generalista struktúrával, és akkor alkalmazzák, amikor a projektek (vagy feladatok) kritikus fontosságúak.

Hibrid

Ahogyan talán már kitalálta, a hibrid Agile csapat egy heterogén keveréke általános szakembereknek és szakértőknek. Ebben a modellben a szakértők komplex feladatokat vállalnak fel azon a területen, amelyben jártasak, míg az általános szakemberek pótolják a hiányosságokat és összetartják a csapatot.

Az Agile csapatok gyakran hibridek. A csapaton belüli általános szakemberek rugalmasságot és alkalmazkodóképességet biztosítanak (ami megkülönbözteti az Agile módszertant), a szakemberek pedig garantálják a minőségi eredményeket.

Párhuzamos

Az első három modellben a csapat struktúrája és a teljesítések többé-kevésbé változatlanok maradnak az egyes iterációk között.

A párhuzamos struktúrában a csapatok minden iterációval feladatokkal változnak. Egy csapat, amely egy iterációban a háttérrendszereken dolgozott, a következőben a front-end fejlesztésen dolgozhat.

Ez lehetővé teszi, hogy különböző iterációk párhuzamosan zajlódjanak, miközben a tagok más projektterületekhez is hozzájárulhatnak. A tagok a folyamat során fejleszthetik készségeiket, és új perspektívákat hozhatnak az iteráció minden területére.

Alcsapat

Bár az Agile-ben nincsenek hierarchiák, előfordulhat, hogy egy ahhoz nagyon hasonló struktúrát lát, amelyet alcsapat-struktúrának neveznek.

Ebben a megközelítésben az Agile csapat egy nagyobb csapat része lehet, vagy több Agile csapat is együttműködhet. Minden Agile csapat az iteráció egy bizonyos részéért felelős, de a fázis csak akkor fejeződik be, ha minden csapat sikerrel jár.

Alcsapatok gyakran akkor alakulnak, amikor a fázisok túl nagyok ahhoz, hogy egyetlen Agile csapatstruktúra kezelni tudja őket.

Az Agile csapat legfontosabb szerepei és felelősségei

Bár az Agile csapat nem hierarchikus, az Agile keretrendszer szervezeti struktúrát igényel.

Az alábbiakban bemutatjuk az Agile manifesztumban elismert Agile csapatstruktúrát és szerepeket:

Termék tulajdonos

A termék tulajdonos feladata, hogy megértse az érdekelt felek és az ügyfelek igényeit, azokat közölje a csapattal, és biztosítsa, hogy azok az Agile projekt teljes életciklusa alatt teljesüljenek.

Egyedi állapotok létrehozása a ClickUp-ban a projekt céljainak és eredményeinek meghatározásához

Ennek elérése érdekében a termék tulajdonos rendszeresen találkozik az érdekelt felekkel és a csapattal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a projekt a megfelelő irányba halad. Szükség esetén tanácsadást is nyújtanak, mivel ők ismerik legjobban az ügyfél igényeit.

Csapatvezető vagy Scrum mester

A csapatvezető (vagy a Scrumban a scrum master) alapvetően felelős a csapat összes tagjáért és azok teljesítményéért. Ő választja ki az embereket, építi fel a csapatot, elősegíti az együttműködést, kezeli a feladatokat és a munkafolyamatokat, vezeti az értekezleteket stb.

A csapatvezető feladata biztosítani, hogy a csapat az Agile manifesztumban lefektetett elvek szerint működjön.

Az Agile gyakorlat típusától függően ez a szerep különböző nevekkel rendelkezhet. A felelősségek azonban változatlanok maradnak. Az Agile Scrum csapatokban például a csapatvezetőt Scrum Masternek nevezik.

Csapat tagok

Ez az Agile termékfejlesztő csapat összes tagját magában foglalja. Az üzleti tevékenység és a csapat típusától függően a tagok lehetnek fejlesztők, tervezők, tesztelők, marketingesek, értékesítők stb. Az IT és a szoftverfejlesztés területén (ahol az Agile a legnépszerűbb) a tipikus szerepkörök a következők:

Fejlesztő : Kódot ír, elkészíti a terméket, felelős a termék tervezéséért és megvalósításáért.

Tervező : Megalkotja a felhasználói folyamatot és meghatározza a termék vizuális esztétikáját.

Tesztelő: Szcenáriók szimulálásával teszteli a terméket hibák és egyéb problémák szempontjából. A fejlesztő és a tesztelő együtt dolgoznak a hibamentes termék létrehozásán.

A meghatározott struktúrától függően minden csapattag lehet általános szakember, szakember vagy mindkettő. A csapattagok a csapatvezetővel együttműködve dolgoznak azon, hogy a termék tulajdonosa által meghatározott célokat elérjék, és ezzel kielégítsék az érdekelt feleket.

Tanácsadók/szakértők

Az Agile keretrendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy rugalmasságot és alkalmazkodóképességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a projekt az iterációk során változhat, hogy megfeleljen a változó piaci igényeknek és körülményeknek.

Ezek a változások olyan készségeket vagy szakértelmet igényelnek, amelyek az Agile csapatstruktúrában nem léteznek. Ilyen esetekben a csapatvezető segítséget kérhet egy SME-től vagy tanácsadótól. Ezek az emberek egy szűk területen szakértők, és gyakran rövid ideig dolgoznak egy csapattal, amelynek során támogatást és útmutatást nyújtanak.

Példa arra, hogyan adhatnak a fejlesztőcsapatok könnyedén feltételes logikát a ClickUp űrlapjaihoz

A speciális Agile csapatok irányításához a fejlesztőcsapatok speciális űrlapokat használhatnak a kérések részleteinek rögzítésére és a speciális csapatokhoz való továbbítására.

Érdekelt felek

Az érdekelt felek a projekt elsődleges érintettjei. Az eredmény őket is érinti, és ők is befolyásolják az eredményt. Érdekelt fél lehet ügyfél, befektető, igazgatóság stb.

Az ő igényeik határozzák meg a projekt formáját és az összes későbbi stratégiát. Az érdekelt felek nem gyakran vesznek részt a napi tevékenységekben, és általában a termék tulajdonosán keresztül kommunikálnak.

Hatékony Agile csapatstruktúra felépítése

Miután megértette az Agile módszertant, annak előnyeit és az Agile csapatok működését, fontolóra veheti az Agile saját maga általi bevezetését. Van néhány lépés, amelyeket érdemes megtenni egy hatékony Agile csapatstruktúra felépítéséhez, és ezeket szeretnénk megosztani Önnel:

Válassza az Agile módszereket

Különböző Agile módszerek léteznek, mint például a Scrum, a Kanban stb. Válasszon egyet vagy többet ezek közül az iparág és a munka típusa függvényében. A módszer nagyban befolyásolja a csapat struktúráját és működését.

ClickUp Kanban Board nézet, amely segít a projektmenedzsereknek hatékonyan kezelni az Agile projektek sprintjeit

Határozza meg a készségszintet

Általános profilú csapatot vagy szakértői csapatot fog felállítani, vagy inkább a hibrid megközelítést választja? Ez a döntés befolyásolja, hogy kiket vesz fel és hogyan építi fel a csapatot.

Az alkalmazkodóképesség elősegítése

Az Agile keretrendszert az alkalmazkodóképesség jellemzi. Ösztönözze ezt az alkalmazkodóképességet a csapaton belül is. A kezdetektől fogva minden csapattagnak tudnia kell, hogy új készségek elsajátítása, különböző szerepekben való munkavégzés stb. várható el tőlük.

Kövesse Tuckman csoportfejlődési szakaszait

Tuckman csoportfejlődési szakaszai via Alun Gather Good

Általában egy Agile csapat minden tagja a következő négy fázison megy keresztül:

A vezetésre és a termék tulajdonosra támaszkodjon az iránymutatásért. Szokja meg a szerepeiket, és vállaljon felelősséget anélkül, hogy útmutatásra lenne szüksége. Erősödik a kötődés a csapat többi tagjához, és elkezd elfogadni a csapat felelősségeit. Elkezdenek a legjobb teljesítményt nyújtani és optimális eredményeket elérni

Használja a technológiát

A technológia jelentősen felgyorsíthatja az Agile-hez vezető utat. Az olyan szoftvermegoldások, mint a ClickUp, a termék tulajdonosoknak és a csapatvezetőknek minden szükséges eszközt biztosítanak az Agile csapat hatékony irányításához.

Az olyan funkciók, mint a feladatok és alfeladatok, a táblák és a Gantt-diagramok lehetővé teszik a csapatok számára az Agile keretrendszer bevezetését, a vezetők számára pedig a haladás nyomon követését.

ClickUp Gantt nézet feladatokkal és függőségekkel a függő feladatok hatékony kezeléséhez

Agilis csapatok kezelése a ClickUp segítségével

A termék tulajdonosok és vezetők a megfelelő eszközökkel hatékonyabban tudják irányítani a csapatokat. A ClickUp projektmenedzsment szoftver egy ilyen eszköz.

Dashboard Bundle a ClickUp-on, csapatcélokkal, hogy minden részleg megértse a projektben betöltött szerepét és feladatait

A ClickUp Agile a projektmenedzserek, a Scrum-csapatok és a fejlesztőcsapatok számára minden olyan funkciót biztosít, amely az Agile-csapat és a fázisok felállításához és kezeléséhez szükséges. A feladatok és a munkaterhelés kezelésétől az elemzésekig és a jelentésekig minden egy platformról kezelhető.

A ClickUp szervezeti ábrájával hatékonyan dolgozhat az Agile csapatmenedzsmenten, és előnyt szerezhet. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használhatja készen használható Agile sablonjainkat az egyes erőforrások kezeléséhez, a kapcsolatok meghatározásához, és hogy segítsen csapatainak átvenni az Agile környezetet.

Ha Agile módszertanokat szeretne bevezetni a szervezetében, és lehetővé tenni az Agile termékfejlesztést és a csapatok közötti együttműködést, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

GYIK

1. Hogyan működik egy Agile csapat?

Az Agile csapatok többfunkciós és önállóan irányított egyénekből állnak, akiket egy adott projektben egy bizonyos feladat elvégzésére választottak ki. Ezeket az egyéneket speciális üzleti szakértelmük alapján választják ki, és saját üzleti területükön dolgozhatnak a közös cél elérésén.

Ez a speciális Agile csapat több részleg között együttműködik, lehetővé téve több funkcionális projekt egyidejű futtatását minimális leállásokkal és késésekkel.

2. Melyek az Agile különböző szerepei?

Az Agile különböző szerepei a következők: érdekelt felek, termék tulajdonosok, csapatvezetők, Agile projektmenedzserek és csapat tagok.

3. Mi az Agile csapat ideális struktúrája?

Az ideális Agile csapatnak lapos struktúrával kell rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy minden csapattag egyenlő felelősséggel és függetlenséggel rendelkezik. A csapat mérete kicsi vagy karcsú, 3-10 főből áll.

Ez biztosítja, hogy a csapat felelősséget vállaljon tevékenységéért, és javítja a belső kommunikációt, így a csapat zökkenőmentesen működik. Emellett segít a projektmenedzsereknek a tevékenységek hatékony elosztásában és az ilyen csapatok irányításában.

4. Miért szükséges az Agile struktúra?

Az Agile struktúra egy keretrendszer kis csapatok irányítására, a projekt tevékenységektől, a munkafolyamatoktól és a csapat szerepeitől függően. Ez azért fontos, mert biztosítja, hogy minden csapattag tisztában legyen a feladataival és céljaival, miközben ösztönzi az aktív kommunikációt és az átláthatóságot. Segít a csapatoknak megbízni egymásban, elfogadni a változásokat és dinamikus környezetben boldogulni.

5. Hogyan segíthetnek a ClickUp-hoz hasonló szoftvereszközök az Agile csapat szervezésében?

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, agilis keretrendszerek felhasználásával készülnek, és segítenek a projektmenedzsereknek kockázat nélkül több projekten dolgozni. Mivel az agilis csapatok önszerveződőek, a napi munka és a célok nyomon követése kihívást jelenthet a csapatvezetők és a termékfelelősök számára.

A ClickUp intuitív felülete és hatékony funkciói egyszerűsítik a munkafolyamatot, növelik az átláthatóságot és mindenki számára biztosítják az egységes tájékozottságot. Vizuális elemekkel biztosít áttekinthető képet a feladatokról, lebontja a teljesítendő feladatokat és erőforrásokat, valamint nyomon követi a projekt hátralékainak előrehaladását. Ez segít a projektmenedzsernek a megfelelő időben meghozni a döntéseket és biztosítani a termék sikeres szállítását.